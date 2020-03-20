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الرئيسية | مجتمع | هذه الوثيقة الرسمية لمغادرة مقر السكن في حالة الطوارئ الصحية

هذه الوثيقة الرسمية لمغادرة مقر السكن في حالة الطوارئ الصحية

هذه الوثيقة الرسمية لمغادرة مقر السكن في حالة الطوارئ الصحية
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 13:25

شرع أعوان ورجال السلطة، اليوم الجمعة، في توزيع وثيقة خروج المواطنين من منازلهم، وأكدت مصادر من وزارة الداخلية أنه لا حاجة إلى تنقل المغاربة إلى المقاطعات ومقرات السلطة الترابية.

وتتكلف كل عمالة بطبع وتوزيع نسخ هذا الترخيص على جميع المواطنين في بيوتهم عن طريق المقدمين، حتى يتمكنوا من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية التي نصت عليها حالة الطوارئ الصحية في المملكة، والتي تنطلق اليوم ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وأوضحت مصادر من الداخلية أن وثيقة التنقل صالحة لفترة زمنية غير محدودة، ما يعني أن المواطنين غير ملزمين باستخراج وثيقة كل يوم، كما أن وثيقة التنقل لن تسلم إلى القاصرين، وعند وجود حالة ضرورية لتنقل القاصرين لا بد أن يكونوا مرفوقين بأشخاص بالغين.

أما بخصوص التنقل بالبطاقة المهنية، أكدت مصادر من وزارة الداخلية أنها خاصة برجال الأمن والدرك وموظفي وزارة الداخلية، أما الصحافيون الملزمون بتغطية تداعيات "كورونا" فهم ملزمون بتعبئة وثيقة التنقل.

وشددت مصادر من الداخلية على ضرورة ألا يتنقل المواطنون إطلاقاً إلى الإدارة أو الملحقات الإدارية من أجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم.

كما خصصت وزارة الداخلية نماذج تتعلق بالموظفين والعمال والمستخدمين الذين لن تشملهم حالة الطوارئ الصحية، ويجب عليهم أن يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها أو يوقعها أعوان السلطة المحلية.

ووجّه المصدر ذاته تعليمات إلى مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات لتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم بالوثائق اللازمة، حتى لا يتم توقيفهم من قبل السلطات.

في ما يلي بلاغ وزارة الداخلية إلى الرأي العام الوطني:

في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا" ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض.

وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.

هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

تؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - سكبنة الجمعة 20 مارس 2020 - 13:33
و العسكر و الممرضين العسكريين واش تاهما شاملاهم البطاقة المهنية ولا خاص وثيقة
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-91
2 - Abdelghani الجمعة 20 مارس 2020 - 13:33
وبالنسبة لي كاين فقط هو والام ديالو والام ديالو كانت مريضة ومقدراتش تخرج تجيب شي بضاعة والطفل عندو 15 عام اشنو غظي يوقع واش ياخد نفس الوثيقة ويخرج بها ولا يخلي الام ديالو بلا بضاعة
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67
3 - السلاوي الجمعة 20 مارس 2020 - 13:33
المقدم خاسو ما يقربش المواطنين ... ولا غا يولي هو الي كينقل العدوة ... هنا في فرنسا الي لقاوه خارج بلا رخصة 375 euro غرامة..
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74
4 - sanae الجمعة 20 مارس 2020 - 13:34
والناس لراهم خدامين دابا وغادي يخرجو مع 18h وصباح خدامين كيف غيديرو يشوفو نموذج الورقة باش يعطيوهوم بحالها فالخدمة
ممكن توضيح
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40
5 - ismail الجمعة 20 مارس 2020 - 13:35
ليس لها اي معنى باش كل واحد يشد ورقة وتم خارج اين هو الحجر الصحي او بمعنى اخر حظر التجول
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-51
6 - لطفك يالله الجمعة 20 مارس 2020 - 13:36
اللهم انا نسألك اللطف في ما جرت به المقادير
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72
7 - فاروق الجمعة 20 مارس 2020 - 13:36
الله يخرج هاد المنامة على خير المرجو من الجميعالالتزام و الانضباط حتى تتجاوز هذه المرحلة الدقيقة في أسرع وقت كل تأخير في احتواء المرض سيكون له انعكاسات وخيمة على الجميع تذكروا هذا جيدا
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46
8 - sadik الجمعة 20 مارس 2020 - 13:36
كل هذا جيد ماذا نقول عن طالب معاشو
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37
9 - غرامة مالية الجمعة 20 مارس 2020 - 13:37
سؤالي هو هل هناك غرامة مالية لمن خالف قانون الحجر الصحي كما هو معمول به في الدول الاوروبية ام لا؟ مشكورين على الاجابة
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12
10 - ما قاضية والو الجمعة 20 مارس 2020 - 13:37
السلام عليكم ، شي حد يقول ليا اش ناهو الفرق بين الى خرجتي بورقة و لا بلا ورقة ؟ من غير فلوس ضايعة فالوراق و خدمة زايدة على والو ....
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-20
11 - متتبع الجمعة 20 مارس 2020 - 13:37
والمحلات التجارية للتزود بالمواد الغذائية هل ستبقى مفتوحة؟
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17
12 - سكينة الجمعة 20 مارس 2020 - 13:39
كيف سيكون حال المساكين اللذين بالكاد يوفرون قوت يومهم، بعدما أغلقت المقاهي.... وأغلبية الأماكن العمومية، أعرف أن كل هذا في صالح الشعب وحمايته، ونسأل الله أن يزيل عنا هذا الوباء، يا الله ما أحوجنا إلى رحمتَكَ يا رب... كان الله في عون المساكين، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، أستغفر الله العظيم واتوب اليه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
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28
13 - بنعلي الجمعة 20 مارس 2020 - 13:39
هذا يعني ان ننتظر المقدميين لكي ياتوا عندنا في بيوتنا و اعطاءنا ورقة الاذن بالخروج، على اعوان السلطة العمل بكل تفاني في هذه الظرفية الإستثنائية التي يعيشها العالم اجمع .
نتمنى ان يتم كل شىء على ما يران و ان يعطي هذا القرار "حظر التجوال" اوكله و ان يتم حصر هذا الوباء و تعود الامور احسن من السابق بحول الله وقوته
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10
14 - الاحترافية الجمعة 20 مارس 2020 - 13:40
أبانت السلطات عن احترافية ومنية في التعامل مع هذه الأوضاع. فتحية تقدير من هذا المنبر لكل العاملين في هذا المجال وعلى رأسهم الجنود الخفية.
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14
15 - abdou الجمعة 20 مارس 2020 - 13:40
اللهم أحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء
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16
16 - belbah mustapha الجمعة 20 مارس 2020 - 13:41
من فضلكم اين هي الوتيقة اللتي تعطى من طرف المشغل
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-5
17 - هشام متسائل الجمعة 20 مارس 2020 - 13:42
عندهم إمكانيات باش يوزعو الوثائق وما عندهمش الامكانيات باش يفحصوا الناس في المنازل ديالهم
حلل وناقش
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-7
18 - مغترب الجمعة 20 مارس 2020 - 13:42
خاص لمقدم يسجل إسم واحد فالعائلة لي مسموج له بالخروج عاملة لخاتم و توقيع و امضاء رجال السلطة شرط ان يكون بالغ من العمر 18 سنة فما فوق و حامل للبطاقة الوطنية مع تسجيل عدد المرات المسموج بها بالخروج للضرورة فقط هكا حنا عندنا فاسبانيا
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5
19 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 13:42
نتمنى شي مسوؤل اشوف مشكلتي
انا شاب من الاخصاص سيدي افني
في ضوء هذه الازمة،و لزوم البيوت،انا غير كاري،و عندي ولاد،المكتب الوطني للكهرباء حيدو للدار المكانة د الضوء،علما اني لم اتحمل اي مسوؤلية،كل شهر كنخلص الضوء ديالي لمول الدار،و الا كانت شي مشكلة ميحدوش الضوء في هذه الازمة.
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12
20 - يونس الجمعة 20 مارس 2020 - 13:46
كفش هاد المقدمين غدي اعرفود انك محتاج الوتيقة الى ممشتيش عندو
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-6
21 - كريم الجمعة 20 مارس 2020 - 13:47
تتمنى ان يمتثل الجميع لهذه القرارات التي في صالح البلد.و ان يظهر الجميع تفهمه و حبه للبلد
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7
22 - Hamza الجمعة 20 مارس 2020 - 13:48
على المسأولين أن يزيدو الصرامة في هدا الموضوع لأن البعض غير مهتامين بهدا رغمة كل شيء واضح وكل مايقومون به المختصين سلامة للمغارب
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5
23 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 13:48
دبا خاص رجال الأمن و الدرك و الوقاية المدنية و القوات المساعدة .... كلشي يتجند بالخروج للشوارع و التوزيع يطال الأحياء الشعبية باعتبارها أكثر عرضة للإصابة و ناس ممسوقاش بالمرة تما خاص رجل أمن أو ثلاثة بكل حي و زقاق حتى يولفو الناس النظام
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7
24 - ز. عثمان الجمعة 20 مارس 2020 - 13:49
السلام عليكم
اليوم تفاجأت بان البنك قام بالسماح باقتطاع اقساط القروض من الحساب البنكي وكذلك طلب وثيقة التقاعد و وصل الكهرباء للاستمرار في الاستفادة من التسبيق.
وهذا مغاير لما صرحت به الحكومة. مما يضع علامة استفهام عن مدى التزام البنوك بالقرارات الصادرة من الحكومة.
اللهم احفظ البلاد والعباد
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6
25 - منصف الجمعة 20 مارس 2020 - 13:50
خاص تسريع اجراءات دعم الأشخاص الغير المسجلين في سجل الضمان الإجتماعي راه 8 مليون مغربي تحت عتبة الفقر تفاديا لمغبة الوقوع فالمجاعة و مزيدا من الصرامة و التتبع في توزيع أموال الصندوق المخصص للجائحة
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11
26 - سيمو الجمعة 20 مارس 2020 - 13:51
فكرة ممتازة، لا حل مع البعض الا هذه الطريقة لكي يطبقو القرارات والارشادات والاوامر التي صدرت من طرف وزارة الصحة والداخلية ...
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5
27 - mafkouss الجمعة 20 مارس 2020 - 13:52
Que dit on d'un handicapé qui a besoin d'un accompagnateur pour ses courses. Et beaucoup d'autres situations plus complexe.
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2
28 - ب ك الجمعة 20 مارس 2020 - 13:52
ومادا ادا عاق صاحب وثيقة الخروج عاءق (مرض...) فمن سيتكلف بتدبير امور الاسرة؟
المرجو الاخد بعين الاعتبار بعض الاستثتلءات وتدبير اجراءات مناسبة لها حتى لا تقطع السلطة المحلية في موقف حرج.
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3
29 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 13:52
نرى نحن المواطنون من ااطبقة الفقيرة أغن حالة الطوارئ قرار مبلغ فيه بالنظر إلى البنية الهشة لطبقتنا الفقيرة . والله أعلم من قبل ومن بعد .
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2
30 - Samir الجمعة 20 مارس 2020 - 13:53
بعد مرور موجة كورونا اقترح إلغاء النظام السياسي برمته في المغرب و اعتبارنا اراضي ما وراء البحار للجمهورية الفرنسية.لان كل الاجراءات المتخذة منقولة من فرنسا دون أن يكون هناك تقدير الوضع الاجتماعي للبلد هل يمكن لأسرة تضم 4 او 5 أطفال ان يدرس أبناؤها عن بعد. هل أسرة تضم 5 او 8 أفراد وتخضع لحجر "صحي" في سكن هو نفسه غير لائق
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5
31 - Ahmed الجمعة 20 مارس 2020 - 13:54
من الافضل ان يكون هناك موقع على الانترنيت يتم ايتخراج الوثيقة .ولاداعي لطبعها . فقط يتم تخزينها في الهاتف قصد الادلاء بها عند الضرورة
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4
32 - مواطن مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 13:54
ان مكتري ماذونيه عندي لتزامات منه سومه الكراءيه لمالك المادونيه واستخلاص ضريبه صطاسيون وتلوة السنويه التي تودي قيمتها قبل نهايه شهر مارس او تكون دعيره ولتزامات أخرى منه دين البنك لان شارية سيارة طكسي أجره كبيره بدون دعم مع العلم اني مضية ورقه لمالك المادونيه تحت ضغط قسم الاقتصادي وابنة مالك المادونيه كم تدعي انه مسؤله كبيره وان لم اقم بزيادة حوالي 45في الميه والحلاوة تنزع مني المادونيه واليوم نحن ليش بن مدخول من دخول حذر ركاب اكثر من 3 مع ثمن لغزوال وديون هنا. هناك وسومه الكراءيه لمرتفعه سنعمل من أجل لغزوال وفدنج وصيانه فقط لهد علقنا العمل مضطرين ارجو من وزير داخليه والماليه ان يعطت حلول حت يزول هد الوباء المنتشر والف شكر هيسبريس وكل من له غيره عل ساءق ومكتري المادونيه لأنهم مواطن مغربي ويقوم بخمات يحاتجه الكثيرين ليل نهار
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-5
33 - Najim ben الجمعة 20 مارس 2020 - 13:54
لن يتغير شئ لان كل الناس ستخرج .بما ان الكل بإمكانه استخراجها من الانترنت. و هنا سيقوم اعوان السلطة بابتزاز الناس لطبع هاته الوثيقة .لما لا تقوم الدولة بعزل كبار السن و الأطفال في بيوتهم .
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2
34 - عابر سبيل الجمعة 20 مارس 2020 - 13:55
والباعه المتجولين الدين يعتمدون على رزقهم كمياومين.ما مصيرهم في هده الظروف العصيبة؟
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1
35 - benali الجمعة 20 مارس 2020 - 13:56
بالنسبة للوثيقة ستسلم لفرد واحد من العائلة، اي اننا سنقلل اكبر عدد ممكن من الناس للخروج الى الشارع
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4
36 - ياسر الجمعة 20 مارس 2020 - 13:56
يجب الخروج فقط للضرورة : عمل،تطبيب أو تبضع.
في الحالة الأولى، تعطى لك رخصة من رئيسك في العمل.
أما في الحالتين الثانية والثالثة، فالرخصة تعطى لك من السلطات.
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1
37 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 13:57
لمدا لنقر للمواطن بان يكون موعد خروجه بالتيقة لا يتعدا 1 ساعة والرجوع في ستعجال
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0
38 - يوسف الجمعة 20 مارس 2020 - 13:57
نسأل الله اللطف رآه كاين لي ما عندوش القوت اليومي او وجهوا غالبوا الله ايحسن لعوان
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1
39 - Jacobs الجمعة 20 مارس 2020 - 13:58
السؤال المطروح هو الناس اللي ما عندهمش الفلوس و خاصهم يخرجو باش يجيبو الفلوس . واش اعتبرتهم الدولة و دارت لهم واحد الميزانية ،بحال الدول المتقدمة، اولا طبقو ما دارو الدول المتقدمة فقط فيما يخص الاحتياطات، و الفقراء يضبرو ريوسهم، يعني الناس اللي ما عندهمش، بلاصة ما يموتو بكورونا غيموتو بالجوع
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2
40 - lamborghini الجمعة 20 مارس 2020 - 13:59
كاين لي غايخرج يدور وعندو الورقة ولي دوا معاه يقوليه انا غادي نتقضا، هادشي مانافعش بزااف.
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-1
41 - غريب الجمعة 20 مارس 2020 - 13:59
لا أدري هل يوم واحد مدة كافية لتوزيع الوثيقة على جميع منازل المواطنين
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0
42 - عبد العالي الجمعة 20 مارس 2020 - 14:00
يجب الإمتتال لأوامر السلطات وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى حفاضآ على سلامتكم وسلامت أحبائكم
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43 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 20 مارس 2020 - 14:00
تعقيبا على سؤال احد القراء... المحلات التجارية ستبقى مفتوحة من مول ألحانوت إلى المتاجر الكبرى والصيدليات.. وان شاء الله كل شيء متوفر من غاز ومواد غذائية ومواد النظافة والخضر والفواكه..
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2
44 - علي الجمعة 20 مارس 2020 - 14:00
نقدر عاليا المجهودات والإجراءات التي تقوم بها السلطة للحد من انتشار هذا الوباء رغم ان الشعب المغربي كله بدون استثناء يقع عليه اللوم عندما يكتشف متأخرا ان خدماته الصحية منهارة ...لماذا يقع عليه اللوم لانه عندما كان المناضلين الشرفاء ورجال التعليم النزهاء والأطباء الغيورين على صحتنا عندما كانويخرجون يتظاهرون ويدقون ناقوس الخطر ان الوضع كارثي كان الشعب يتهجم عليهم ويسخر منهم ويتهمهم انهم يتعمدون الإضراب للهروب من العمل.. الشعب كان يدافع عن المسؤولين الفاسدين...انظرو الان ماذا سنفعل؟؟!! المطلوب الالتزام بالتوجيهات والأخذ بالأسباب والله يرحمنا.. ايو الان أطلقوا سراح المعتقلين الذين سجنتموهم ظلما لمجرد انهم طالبو بمستشفى ....
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0
45 - swissmor الجمعة 20 مارس 2020 - 14:00
هنا سويسرا بلد الفروماج والساعات
خامس يوم من فرض حالة الطوارئ

لا يحتاج المواطنون هنا لاستصدار أي وثيقة وكلهم يحترمون طواعية الإجراءات الطارئة
الشرطة تقوم نادرا بالتدخل لتوعيةةثم التجمعات النادرة للشباب

لنا الحق في الخروج الضروريات ولنا الحق للخروج التنزه أو للرياضة شريطة أن لا تكون هناك تجمعات فوق 2 أشخاص وأن تكون الرياضات فردية كالجري أو المشي

هنا ارتفاع صاروخي في عدد الحالات وهناك 1000 فحص فيروسي في اليوم والمواطنون يحترمون التعليمات والمستشفيات لمساندة الجيش على أهبة الاستعداد

الوضع هاديء جدا وكل شخص في مكان عمله أو في منزله والشوارع وحركة السير ضعيفة. الحافلات والطاكسي والقطار والترامواي يعملون بوتيرة منخفضة.

من منزلي منظر الحديقة الخضراء وصوت العصافير. إنه فصل الربيع.

احترموا التعليمات وستمر الأزمة بسلام وتستمر الحياة
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2
46 - غريب الجمعة 20 مارس 2020 - 14:01
وماذا عن سكان الأرياف والبوادي الذين يتعهدون حقولهم وبساتينهم ومواشيهم ؟ هل سيبقون حبيسي بيوتهم وخيامهم؟ كيف سيتصرفون؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا
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1
47 - مغربي عاطل عن العمل الجمعة 20 مارس 2020 - 14:01
على ما رايت اغلب ناس بعد ايام ربما 3 او 4 سيبدا الحوع يظرب الشعب لان اغلب الناس ليس لديهم مال لشراء الطعام اصلا اتوقع بعد ايام ستحدث فوضة اذا لم يكون هناك دعم طعام مباشر لناس الحكومة تتحدث فقط عن 30 % من الشعب الذي لديه عمل قار و منخرط في الظمان الاجتماعي و الذين سيتم تعويظهم ب الفين درهم لكن ماذا عن 70 % من الشعب كيف سيحصل على مال لشراء الطعام ؟؟؟انا في الحجر الصحي منذ ايام 12 مارس اي قبل ان يتم الاعلان عنه و كل شيء انتهى و ربما سابدا الصيام و متاكد ان الله يرى كل شيء و سيحاسب الكل
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2
48 - مهاجر الجمعة 20 مارس 2020 - 14:02
تصحيح المعلومة غرامة 135 اورو ماشي 375
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0
49 - محمود الجمعة 20 مارس 2020 - 14:03
لمنتقدي الإجراء أقول أن كل القواعد هناك حالات شاذة و لكل إجراء أعراض جانبية و على أي نحن مغاربة معروفون بالتسامح فمقدم الحومة يعرف السكان جيداً و غالبا كل سكان الحي أصدقاؤه و سوف يقدر كل حالة .لذا أطلب من هذا المنبر المغاربة بالإلتزام التام بالتعليمات التي هي في صالحنا .
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1
50 - السمارة الجمعة 20 مارس 2020 - 14:04
أما المؤدن لي غادي يودن المغرب و العشاء خاصو تاهو الورقة الخروج
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51 - Rachid الجمعة 20 مارس 2020 - 14:05
N'est-il pas possible de retirer le document sur un site Internet au lieu d'aller à
عون السلطة ?
منحتم فرصة لأعوان السلطة لإتجار في هذه المطبوعات
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0
52 - مجرد راي الجمعة 20 مارس 2020 - 14:05
المرجو من عون السلطة الذي سيوزع هذه الأوراق ان يضع الكمامة وشكرا.
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53 - slaoui الجمعة 20 مارس 2020 - 14:05
من الأحسن تكون متوفرة للتحميل من الانترنت، باش نتجنبو العدوى عند الاستلام
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54 - طارق الجمعة 20 مارس 2020 - 14:07
وجب الحدر.ماذا لو قدر الله كان أحد المقدمين مصاب بكورونا ويوزع الاوراق على الناس .؟؟ يعني ممكن ينقل العدوى لعدد كبير من الناس ولهذا وجب الحدر وأخد الاحتياطات.
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55 - حارس العمارة الجمعة 20 مارس 2020 - 14:11
سلام عليكم . يجب على وزارة الداخلية . تعطي 100 درهم في نهار. للكل عائلة . والله ما يخرج احد لزنقة . انا قسما بالله الى مامشيتش الى خدمة . او نتسخر للناس . والله مالقى منكول .
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56 - Slimane sak الجمعة 20 مارس 2020 - 14:11
كل الاجراءات التي تحمي المواطن مشكورة ..نرجو تعميم الحملات الامنية خصوصا الليلية حماية للمواطنين والممتلكات ..ونرجوا من المواطنين الالتزام بالتعليمات الصادرة حماية لانفسهم وللآخرين ...نلاحظ هنا بسطات غلاء مهولا في الخضر (المحلات: الدكاكين).....رجاء للمواطنين. لا تخرجوا الا للضرورة ورجاء للمسؤولين كثفوا من الحملات الامنية المتأنية (المنطقة الصناعية بكل ارجاءها ) خصوصا بالليل حفاظا على سلامة المواطنين والممتلكات
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57 - معاذ لهنيدة الجمعة 20 مارس 2020 - 14:12
بالنسبة المستخدمين كيف يمكنهم الاستفادة من هذه الوثيقة واين سيجدونها
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58 - ولد حميدو الجمعة 20 مارس 2020 - 14:12
الاجراءات في محلها رغم انني لم اعرف تفاصيلها فيمكننا بان لا نخرج عدة ايام فيكفي اكل الارز و لكن كيف سنفعل في رمي النفايات المنزلية
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59 - المحمدية الجمعة 20 مارس 2020 - 14:15
أحسن حاجة نقوم بتحميلها من الموقع الخاص بهدا التصريح و نقوم بتخزينها بهواتفنا النقالة و كل شخص مسؤول عن صحة تصريحه ويجب أن تتضمن بيانات تبين بالفعل هو الوحيد الدي يؤدن له بمغادرة المنزل للضرورة و لا تقبل من القاصرين لا ادا كان هو الشخص الوحيد الدي يعين والديه
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60 - Abdllah الجمعة 20 مارس 2020 - 14:16
علاش الوتيقة متكونش عندها اشكال متعددة الكترونية متلا توجد على موقع مجلس المدينة متلا ويمكن اخدها عبر الانترنت لتسهيل الحصول عليها دون الاحتكاك مع المواطنين واعوان السلطة
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61 - وهيب العلوي الجمعة 20 مارس 2020 - 14:24
يجب المكوث بالمنزل وبدون مبررات امن الوطن فوق كل شيء
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62 - arije الجمعة 20 مارس 2020 - 14:25
مشكورة الحكومة على الجميع ما تقوم به ولكن ماذا عن اقتطاعات البنوك لماذا لم يتم تأجيلها حتى يتسنى للموظف تجاوز هذه الجائحة.
شكرا على الإجابة وأرجو أن تتم إضافة تعليقي.
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63 - aziz ben الجمعة 20 مارس 2020 - 14:26
العشواءية في كل شيء الله يحفظ
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64 - علاش علاش الجمعة 20 مارس 2020 - 14:27
سلام . بغيت نعرف علاش لبطرون ديالي . ما مغيش يدخلني في صندوق ضمان الاجتماعي . اين هو دور الوزاة تشغيل . حرام والله حرام.
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65 - Khalid الجمعة 20 مارس 2020 - 14:27
les autorisations en forme de papier seront une
source de contamination de cette maladie contagieuse.
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