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الرئيسية | مجتمع | السلطات المغربية توزع "شهادة التنقل الاستثنائية"

السلطات المغربية توزع "شهادة التنقل الاستثنائية"

السلطات المغربية توزع "شهادة التنقل الاستثنائية"
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 13:49

أفادت وزارة الداخلية بأن رجال وأعوان السلطة سيتكلفون بتوزيع "شهادة التنقل الاستثنائية" على كافة المنازل بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في المغرب.

وقال، العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، لعروصي بلوى، في تصريح للصحافة، أنه " انطلاقا من صبيحة اليوم الجمعة ستوزع على جميع المنازل بالمملكة هذه الشهادة من قبل رجال وأعوان السلطة "، مبرزا أن كافة المواطنين مدعوون للإدلاء بها لأعوان المراقبة الذين سينتشرون في الشوارع والطرقات.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات من أجل أن تتم عملية توزيع هاته الشهادة بكل سلاسة وفي الآجال المحددة.

في ما يلي بلاغ وزارة الداخلية إلى الرأي العام الوطني:

في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا" ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض.

وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها.

هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية.

تؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - amin الجمعة 20 مارس 2020 - 13:55
لم نرى اعوان السلطة ولاشيء من هذا في مدينة المحمدية
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60
2 - abderrahim الجمعة 20 مارس 2020 - 13:57
عوض توزيع وثائق التنقل وزعوا عليهم المواد الغدائية فهناك عائلات لم تجد ما تطعم به اولادها
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134
3 - ghizlanou الجمعة 20 مارس 2020 - 13:58
مزال متوصلنا بتا حاجة .. ولكن عافااااكم التزمو ببيوتكم .. انا ممرضة بالرباط وهادشي لي واقع راه مساهلش لا علينا لي محتكين مع المرضى ولا عليكم ... فعفااااكم الزمو بيووووتكم
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121
4 - الشمقمق الجمعة 20 مارس 2020 - 14:02
قرار فمحلّو غير هو ماكرهناش يضربو عصفورين بحجر ويشوفو العائلات اللّي محتاجة و الناس اللّي كالسين من الخدمة اضطراريا ويعاونوهوم حيت سمعنا بكترة التبرّعات و مشفنا والو
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52
5 - haytam الجمعة 20 مارس 2020 - 14:02
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)
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54
6 - nasim nour الجمعة 20 مارس 2020 - 14:09
بقي بضع ساعات على السادسة ولم نرى لا مقدم ولى شيخ يوزع الشهادات ؟؟!!!
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30
7 - Mino الجمعة 20 مارس 2020 - 14:10
كما نقول بالدارجة المغربية اللهم حر ساعة ولا حر سوايع ، راه للاسف كاين بيناتنا من لا يحترم اتباع التدابير اللازمة للحد من هذا الفيروس القاتل الا بالجبر والقمع للاسف
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28
8 - Renault الجمعة 20 مارس 2020 - 14:11
السلام عليكم جمعة مباركة .وهل هذه الوثيقة معقمة جيداً
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5
9 - مهدي الجمعة 20 مارس 2020 - 14:12
لم يآتي احد ولم نرى أي أحد يمتل السلطة يجول المنازل
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10
10 - أيوب الجمعة 20 مارس 2020 - 14:13
لم نرى شيئا إلى حدود الساعة في مدينة سلا. وشكرا
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7
11 - رشيد الجمعة 20 مارس 2020 - 14:14
ملاحظة: توزيع الاستمارات فيه خطر على صحة الناس لان توزيع الاستمارات يمكن كذالك ان ينقل العدوى إذا لم يتم : 1. تعقيم أيادي الموزعين 2. ارتداء القفازات الوقائية 3. الابتعاد عن السكان متر ونصف حين تقديمها او رميها تحت الابواب .
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4
12 - hamidou الجمعة 20 مارس 2020 - 14:14
لنكون واقعين مع انفسنا. الامن والغرامات والعوقوبات لن تنفع في المغرب لكي يعزلون الناس في بيوتهم. السبب بسيط اغلب المغاربة ناس امييين واخرون يطغى عليهم الجانب الديني. فلا يطبقون ولا يلتزمون. ادن لا بد من حل. والحيلة احسن من العار. اضن وان اغلب الناس ستتبع التلفاز. لمدا لا نستغل الجانب وكل يوم نبين لهم العدد المصاببن الوفات المعانات اللتي تعيشها اوروبا يوميا. عسى ان يخافو ويلزمون بيوتهم. لاننا شعب نخاف ولا نحشم. وعفا الله الجميع.
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6
13 - سعيد الجمعة 20 مارس 2020 - 14:15
رب ضارة نافعة هنا ثبت الهشاشة القطاعية للصحة و النضج الفكري للمجتمع... مما أرغم الطبقة الراقية البرجوازية على الاهتمام بالطبقة الكادحة ليس حبا فيها بل لانها تعيش و تتقاسم معها نفس الوطن... لسوء حظها أن العالم الخارجي أسوء أو مغلق... أما لن تجد ولو واحد منها ببلدك. . حتى .. عاد ترجع. إذا العبرة هي التنمية للجميع دون تمييز.
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2
14 - manal الجمعة 20 مارس 2020 - 14:17
راه انا ايلا كلست فالدار غنموت بالجوع معندي حتى شي واحد كفاش انبقا فالدار
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4
15 - الشمقمق الجمعة 20 مارس 2020 - 14:17
قرار فمحلّو غير هو ماكرهناش يضربو عصفورين بحجر ويشوفو العائلات اللّي محتاجة و الناس اللّي كالسين من الخدمة اضطراريا ويعاونوهم حيت سمعنا بالملاير و كترة التبرعات و ماشفنا والو
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3
16 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 14:18
ادعو السلطات إلى استعمال badge الذي يبين اسم ونسب الشخص و مهنته او داعي خروجه سواء عمل أو لشراء لوازم البيت... أما مسألة الإدلاء بورقة ويلمسها الالاف بأيديهم فهذا الخطر بعينه... وحتى بالنسبة لرجال الأمن سوف يسهل عليهم تحديد هويات الأشخاص...
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1
17 - سعيد الجمعة 20 مارس 2020 - 14:18
السلام عليكم بعد احنا في طنجه باقي ما شفنا حتى شي عون السلطه احنا بقينا في المنازل ديالنا كانتسناو شي واحد يجينا هاد الشواهد
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2
18 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 14:21
ماكاين والو انا مشيت هاد الصباح. لقاطعة1بتمارة كالو لي ماكاين والو غي سير فحالك تخدم
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1
19 - فريد موسى الجمعة 20 مارس 2020 - 14:22
نحن في العوامة الشرقية طنجة لم أرى اعوان السلطه
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20 - SAID الجمعة 20 مارس 2020 - 14:23
هاد المقدم ممكن انقل الفيروس عبر هاد الوثيقة لقدر الله
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0
21 - benyamin الجمعة 20 مارس 2020 - 14:24
لم نرى أي عون من السلطات في تنجداد
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0
22 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 14:24
كما يمكن الاستعانة بمنصة إلكترونية لتسجيل الطلبات الخروج للذين يتوفرون على هاتف و انترنت قصد تسجيل البيانات بسهولة حتى لا يصير ضغط أجهزة السلطة التي يجب أن تهتم با أمور عدة في نفس الوقت...
كما سوف تسمح قاعدة البينات هذه من معرفة عدد المغاربة الذين سوف يكونون خارج المنزل..
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23 - يوسف الجمعة 20 مارس 2020 - 14:26
انا من سكان سلا ولازم اخرج في الصباح الباكر من اجل جلب قوت اطفالي الثلاثة وخروجي ضروريا لا يوجد لدي ما اقدمه لهم ان لم اعمل لاني عملي طالب معاشو اعتمد على الاجرة اليومية وانفق كل ما اكسبه كل يوم اوفر فقط اجرة الكراء لحد الساعة لم نتوصل لا برسالة او وثيقة تخول لي الخروج للعمل فلهذا ساخرج بدونها
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24 - سعيد المناقرة الحدادة الجمعة 20 مارس 2020 - 14:26
المرجو الإلتزام بالتدابير الوقاءية، وقبول الأمر المنصوص عليه من طرف وزارة الداخلية ووزارة والصحة. فرد واحد يلبي أغراض وحاجيات كل الأسرة؛ وغالباً كيكون واحد في الدار صبار كنعتامدو عليه. ثم الدعاء والاستغفار والصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يرفع عنا هذا الوباء
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25 - حكيمة الجمعة 20 مارس 2020 - 14:26
واش من السادسة مساءا الى السادسة صباحا
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