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الرئيسية | مجتمع | هكذا يستعد المغاربة لحالة "الطوارئ الصحية" قبل السادسة مساءً

هكذا يستعد المغاربة لحالة "الطوارئ الصحية" قبل السادسة مساءً

هكذا يستعد المغاربة لحالة "الطوارئ الصحية" قبل السادسة مساءً
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 20 مارس 2020 - 15:15

ساعات قبل دخول قرار وزارة الداخلية القاضي بفرض حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في سائر أرجاء البلاد، تشهد المتاجر الكبرى والمحلات التجارية والمصارف ووكالات تحويل الأموال ووكالات شركات الاتصال إقبالا مكثفا من لدن المغاربة.

وكما عاينت هسبريس في مدينة سلا، فقد توافد المئات من المواطنين على الأسواق التجارية الكبرى منذ فتح أبوابها على الساعة التاسعة صباحا، من أجل اقتناء المواد الغذائية الأساسية، وعاشت هذه الأسواق أجواء غير عادية، حيث اصطفت طوابير المواطنين بعربات مليئة بالسلع أمام صناديق الأداء.

وسادت، مساء أمس، مخاوف من أن يؤدّي إعلان وزارة الداخلية فرض حالة الطوارئ الصحية، ابتداء من الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، إلى الإخلال بالنظام داخل الأسواق والمراكز التجارية؛ لكن الوضع يبدو عاديا، إلى حدود الآن.

ولم يسجّل أي نقص على مستوى المواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية، سواء في المراكز التجارية الكبرى أو لدى أصحاب محلات البقالة، عدا قناني الغاز المستعملة في المنازل، حيث نفدت بشكل شبه كامل من محلات البقالة.

ويعود سبب نفاد قنينات الغاز، خاصة الكبيرة، حسب صاحب محل للبقالة في حي تابريكت بسلا، إلى إقبال المواطنين على اقتنائها كاملة، أي شراء القنينة عوض الاكتفاء فقط باستبدال القنينة الفارغة بقنينة مليئة بالغاز، كما كان يحصل في السابق، إضافة إلى عمْد بعض المواطنين على اقتناء ثلاث قنينات غاز أو أكثر.

واعتبر حسن الشطيبي، رئيس جمعية حماية المستهلك بتمارة، أن مخاوف المواطنين من نفاد المواد الغذائية من الأسواق غير مبررة؛ لأن المخزون المتوفر لدى الشركات والمتاجر يكفي لشهور، على حد تعبيره، مضيفا: "نتمنى أن يستوعب الناس هذا الكلام، وألا ينساقوا وراء مخاوف على داعي لها".

وبالرغم من تهافت المواطنين على اقتناء المواد الغذائية، فإن الشطيبي سجّل، من خلال حملات التوعية والتحسيس التي انخرطت فيها الجمعية التي يرأسها، أن وعْي وسلوك المواطنين يتحسّن يوما بعد يوم، حيث بدأ التفاعل، بشكل إيجابي، مع النصائح الصادرة عن الجهات الحكومية المعنية وكذا جمعيات حماية المستهلك.

وأبرز المتحدث أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات، ومنها قرار وزارة الفلاحة تموين الأسواق التجارية الكبرى بحاجياتها من الخضر والفواكه بشكل مباشر دونما حاجة إلى المرور عبر أسواق الجملة، أثمرت نتائج جيدة؛ فقد مكّن الإجراء والقرار من توفير الخضر والفواكه داخل الأسواق بشكل كاف.

وإضافة إلى الأسواق، تشهد البنوك ووكالات تحويل الأموال ووكالات شركات الاتصالات إقبالا كبيرا، حيث شوهدتْ صفوف المواطنات والمواطنين ينتظرون دورهم، لاستقبال أو إرسال الأموال أو اقتناء تعبئات الهواتف، تحسّبا لأن تطول مدة حالة الطوارئ الصحية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من الساعة السادسة من مساء يومه الجمعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - bartio الجمعة 20 مارس 2020 - 15:23
احسن حاجة درتوها ولاكن خصكوم توفرو للمتضررين المواد الاساسية و الدعم المالي راه العباد الله عندي جوج ولاد و كنت خدام في البناء مبقالي باش ندوز هاد الايام انا و آلاف بل الملايين فحالي.
انشري هسبريس يا صوت الحق
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160
2 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 15:25
لي خفنا منو طحنا فيه......لا حول ولا قوة إلا بالله....
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48
3 - مغربي ساخط على المغاربة الجمعة 20 مارس 2020 - 15:25
قمة الجهل و الاوعي عند هؤلاء هذا فرض حظر التجول و ليس حربا
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50
4 - أبو منال الجمعة 20 مارس 2020 - 15:25
رغم الوجه القبيح لفيروس كورونا...
ومهما كانت طلعته مخيفة وزارعة للرعب...
فإنه جعلنا نكتشف أننا شعب لا زال يحتفظ في ثناياه بالكثير من:
حب التضحية المتجلي في تطوع مآت الشباب لتوعية الناس وتحسيسهم بخطورة الأمر...
تسابقهم للسخرة ومساعدة العجزة والأسر الغير القادرة على مغادرة بيوتها...
انخراطهم بكل عزم وطواعية في عملية تنظيف وتعقيم الشوارع ...
نشرهم لعشرات الفيديوهات والتدوينات الداعية إلى المزيد من الحيطة ةالحذر...
فتحية كلها تقدير واحترام لكل هؤلاء..
ومثلها لطوابير الأطباء والممرضات والممرضين الذين يشكلون جيشا عتيدا يحارب هذا الوافذ الغير مرغوب فيه بكل شراسة ليلا ونهارا...
تحية معقمة لمختلف أجهزتنا الأمنية من شرطة ودرك وقوات مساعدة وجيش ملكي...
ووقفه إجلال لك أيها الشعب العظيم الذي لم يسبق له أن انحنى لأي عاصفة مهما كانت قوتها عبر التاريخ...
وكن على يقين أنك ستخرج سالما من هذا المنعطف رغم المعاناة ...
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86
5 - rachid الجمعة 20 مارس 2020 - 15:26
شدو الارض وباركا من الهلع واللهطة ونتبعو تعليمات الحكومية وكلشي غادي يدوز بسلام باذن الواحد الاحد
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50
6 - صابر على البلاء الجمعة 20 مارس 2020 - 15:27
يتوافد الناس على الاقتناء والتزود فيا ليتهم يسءلون على من لا قدرة له على الاقتناء و التزود و زاده الصبر و الايمان .
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35
7 - الازدحامات على الخاوي الجمعة 20 مارس 2020 - 15:27
ما لنا ملهوطين والسلطات ستسرح لواحد من كل عائلة ان يخرخ لاقتناء كل ما هو واجب. سبحان الله زعما هذيك الخضر او الفواكه ما غاديش تقاضى ليكم راه غير طلبوا السلامة واجلسوا في دياركم الى بغيتوا تسلموا لان راه التجمعات هي الل غادي ىسبب ليكم في هلاكم اما ان احترمنا القانون راها كورونا وا عندها منين تدوز لينا.
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31
8 - رمزي الجمعة 20 مارس 2020 - 15:27
الغلاء في الخضر اليوم في مرجان أبي رقراق الرباط البصل 10 دراهم .الطماطم 9 دراهم . البطاطا 8 دراهم . الفلفل 10 دراهم . البطاطا 12 دراهم .هل هدا هو التمن الدي يستحمل المواطن...
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29
9 - اكاديري الجمعة 20 مارس 2020 - 15:28
والله اكون فالعون انا مزوج وعندي 3 الاولاد وزيرو درهم والمستقبل مجهول
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46
10 - Hamza الجمعة 20 مارس 2020 - 15:28
أراهن ان الناس قد يلجؤن لوساءل من اجل سد حاجياتهم اليومية وهذا بهدف الامن وكما نعرف انبعض الاشخاص تبضعو بشهرين بهدف الحماية الاكن لااضن انها قد يستدعي شراء كمية هائلة من الغذاء
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4
11 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 15:29
يجب التهيئ لتقديم المعونة للأسر حتى نتجنب ضاهرة التسول على الإنترنت فلا اريد ان تنتشر ازماتنا في الإعلام العالمي... تفادوا إعطاء المال مباشرة و استعينوا بالقفة و المونة..
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19
12 - Barrio city 2 الجمعة 20 مارس 2020 - 15:29
الحل يوفرو المواد للشعب كافة ولا احد يتحرك من منزله لمدة شهر وستكون النتيجة الفورية جد ممتازة لان معظم الشعب لم يجد ما يأكل وان توفرت الظروف لن يخرج احد وستجد الحكومة و الجيش مرتاحون في عملهم وسنحد من الإصابة هذا هو آخر حل و الفرصة تضيع ان لم يسرعو فلا داعي للانانية اما ان يعيش الكل او يموت الكل.
انشري هسبريس
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8
13 - مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 15:29
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...عمرنا ما سمعنا باللي الجوع قتل شي واحد .....
أكيد شحال من واحد غ يكون تعادى فهاد الازدحام
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7
14 - موظفون منهكون بالقروض الجمعة 20 مارس 2020 - 15:29
باش بعاووهاد المغاربة يستعدون جميع الدول أجلت أقساط القروض الغنية و الفقيرة في العالم حتى الدوزي الازمة و التأجيل للجميع فماذا عن لجنة اليقظة المغربية
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2
15 - Ingénieur الجمعة 20 مارس 2020 - 15:31
مع هاد االحجر الصحي. الزوافريا كاملين يتزوجو...ماتبقاش العنوسة و الفساد و مقاهي الشيشة و البيران والربى...المجتمع تنقى الصراحة من عند الله...و حاجة اخرى ان الله ارسل الفيروس لاكبر الدول تطورا ليرههم باسه و قدرته...اغلب الدول المتضررة هم دول متقدمة...
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9
16 - من البادية الجمعة 20 مارس 2020 - 15:31
الحمد لله، نرى في منطقتنا تفاعل أغلب الساكنة مع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
اللهم ارفع عنا البلاء، وفق الله الجميع.
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4
17 - أناروز الجمعة 20 مارس 2020 - 15:31
يجب التأقلم مع هذا الوضع لانه هو السبيل الوحيد لجعلنا مسؤولين جديين ليس بالكلام بل بالأفعال ومع مرور الأيام سيصبح إجراءا روتينيا
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0
18 - mouwatine الجمعة 20 مارس 2020 - 15:32
بلاغ مبهم يشكل خطء فادح قد ندفع ثمنه بالغا بسبب الإزدحام و الهلع الذي نشأ عنه
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5
19 - حاميدو الجمعة 20 مارس 2020 - 15:33
هاد شي سميتو اللهطة والجوع والكحط حتى شعب في العالم ما كيدير هادشي للي كانديروه....الله يستر.
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3
20 - Ibrahim الجمعة 20 مارس 2020 - 15:33
هذا الازدحام والتهافت على الأسواق هو الدي أدى إلى تفشي الوباء في إيطاليا و بعدها أسبانيا، ياتون بعدد كبير من السلع ليسو في حاجة إليها و يضعونها في بيوتهم دون تعقيم، ارجو من جميع المواطنين تعقيم كل شيئ عند دخول البيت لتجنب الأسوء نسأل الله السلامة والعافية
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4
21 - كازاوية الجمعة 20 مارس 2020 - 15:33
واعباد الله را المحلات غيبقاو حالين مالكم عل هاد الحالة
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5
22 - مواطنة الجمعة 20 مارس 2020 - 15:37
فعلا هدا ما يحدث الآن في الاسواق
هل السبب هو عدم فهم المواطن ان الاسواق لن تغلق
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1
23 - hassan الجمعة 20 مارس 2020 - 15:38
الحمد لله ،راه راه نقل و تسويق المواد الغدائية مسستثى من الحطر، و السلعة الوحيدة المسموح للخروج إليها بشكل مقنن ،و الصيدلية طبعا . لا خوف علينا إنشاء الله ،ما عاينا إلا الامتثال للتعليمات و التنظيم.
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1
24 - وجدة الوطنية الجمعة 20 مارس 2020 - 15:43
اليوم الجمعة . اغلبية باءعي الخضر مغلوقين . والبعض استغل الوضع .. الطماطم و الجزر ب10 دىراهم للكيلو ؟؟؟؟ و باسواق السلام اليومين السابقين لا لاجود للدقيق . القيت نظرة على ثمن القمرون 140 درهم و قلت له السلام عليك ...
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25 - وديعة الجمعة 20 مارس 2020 - 15:43
ومن له عربة صغيرة يبيع عليها ساعي لرزقه ورزق عياله .. اين محله من الاعراب ؟! نحن والزمن عليه.

القطاع الغير المهيكل قطاع يغطي سوأة شريحة كببرة من الفئات الهشجة .. فاطاروه بالانتظام والالتزام بمعايير السلامة عوض المنع .

اعلم ان ذلك القطاع والعربات تخلق الفوضى ولكنه مع الحسم سينظمون انفسهم ... عوض المنع الكلي .

فالشريحة الهشة بالمجتمع ستضرر كثيرا !! ولم يصل مجتمعنا بعد الى مستوى التزام الافراد بالنظام وتنظيم عرباتهم .
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26 - krimo الجمعة 20 مارس 2020 - 15:45
طالما كنا نلوم الدولة على بعض الأمور.لكن حين وضعنا تحت الإمتحان لنتلت اننا شعب واعي ووطني لم ننجح لحد الآن بسبب تصرفاتنا الهمجية واللامسؤولة رغم طمأنة المسؤولين لنا.باختصار اغلب شعبنا وليس باكمله همجي واناني في طبعه وضعيف جدا جدا للأسف...
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27 - krimo الجمعة 20 مارس 2020 - 15:48
لي ضربنا..ضربنا على كروشنا....شعب جاهل
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2
28 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الجمعة 20 مارس 2020 - 15:50
للاسف الشديد تبينت حقيقة تخلفنا. هذه الازمة عرت المستور شعب معظمه لا يفهم البلاغات الوزارية شعب يتلقى الإشاعات ويصدقها وإذا قرأ لا يقرأ سوى العنوان شعب انعدمت فيه روح المواطنة شعاره انا ومن بعدي الطوفان..
ايها الناس لا شئ سوف يختفي.. مول الحانوت مول الخضرة مول الدجاج مول اللحم مول البيض مول البوطة مول التنظيف مول الحوت.... الكل سيبقى لخدمة المواطن
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