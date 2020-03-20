مندوب المقاومين يساهم في صندوق مواجهة "كورونا"

هسبريس من الرباط

انخراطا في التعبئة الوطنية الشاملة التي تروم الحد من آثار ومخاطر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعلن مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مساهمته براتب شهر في الصندوق الخاص بتدبير هذه الجائحة.

وعبر المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير عن اعتزازه بالإسهام في هذه التعبئة الوطنية الشاملة، مؤكدا انخراطه التام والتلقائي والموصول تحت القيادة الملكية في كل المبادرات الرامية إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وصون التلاحم المجتمعي لمواجهة هذه الظرفية الصعبة.