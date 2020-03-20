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كُتّاب وآراء
8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب
أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، بلغت إلى حدود الساعة الرابعة عصرا ليوم الجمعة 74 حالة.
وتوزعت الحالات الثمانية الجديدة على الشكل التالي: 6 في مكناس، وواحدة في سلا، وأخرى بمدينة القنيطرة.
وبذلك يكون عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد هو 74 حالة في البلاد.
وتم استبعاد 349 حالة بعد أن تأكد خلوها من فيروس كورونا، بفضل التحليلات المخبرية التي خضعت لها.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة.
وكانت الوزارة أعلنت تماثل مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (180)
اتقوا الله و استغفروه و ارجوا رحمته ... فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
تضرعوا إليه بكثرة الدعاء و البكاء و ادعوه مخلصين له الدين
اللهم انا نسألك بحق رحمتك التي كتبت على نفسك، أن ترفع عنا مقتك و غضبك
وتكشف عنا السوء، يا رحمان يا رحيم، برحمتك نستغيث.
هلعار المغاربة شدو رجليكم الله يخليكم راه غي الخبز وتاي ونحمدو الله مالكم على هاد الجشع
هل هذا صحيح
إذا كان صحيح ما مصير المغرب
اخوتي فالله خذو حضركم الامر يزداد تعقد
نسال الله الشفاء
وحنا اللي اصغر من الصيييين بكثير باقي ماقدرينش نديرو الاحتواء للفيروس.
على الجميع الامتثال لأوامر الجهات المسؤولة
اخوتي كولشي يبقا فدارو باش يتحد هدشي
راه مشي لعب طبقو طبقو داكشي ليكايقلو رجال السلطة رهوم بغيين هير الخير لينا اخوتي
صحيح ان بعض الشرائح من المجتمع متضررة بشكل كبير و خصوصا الطبقة الفقيرة لكن اذا جيتي تشوفو احسن متلقى متجيب لوليداتك حتى تزول الغمة و لا تمشي و تخليهم فمرة و المشكل تعاديهم و تكون جنيتي على راسك و على ولادك .
هذه فرصة كبيرة للمحسنين للتكافل مع الاسر المعوزة و خصوصا و نحن على ابواب شهر رمضان و شعبان . درهم واحد للتكفل باسرة خير من حجة و عمرة في هاد الوقت .
ربي معاكم و مع الوالدين الحبيبين بالمغرب .
هذه ثقتي بربي
ابشروا ستفرج مهما ضاقت
القضية مافيهاش اللعب...واليدينا واهالينا كلهم في خطر الآن...
هنا في ايرلاندا يتوقعون ارتفاعا قوي في عدد المصابين أبتداءا من الخمسة الأيام القادمة...
رحمتك وغفرانك يا رب العالمين
ودعوة للشعب بقاو ف ديوركم باش الفيروس يتاحصر و ميحاصرناش
معا لمحاربة هده الجائحة
الله معنا
الكمامة ليست حماية ولا وقاية لأنك تقيسها بدون شعود وتحك عينيك تصابيتي ومايمكنش تكون راد البال بزاف
نطالب من ANRT أن تفرض على كل من أينوي وأورونج وأتصالات المغرب الذي يربحون الملايييير والله ربحهم أكتر من تجار الكوكاييين أن يساهمو في الصندوق ويجعلون الأنترنت لشهور بالمجان وذالك لأستفاذة التلاميذ من الدروس عن بعد وأيجاد شيء نملئ به وقتنا في المنازل أو سنموت جميعا
زائد نطالب من المكتب الوطني للماء والكهرباء أن يفرض على كل شركات التوزيع أن تقدم الماء والكهرباء بالمجان وذالك لمساعدة كل العائلات على هده المحنة
نطالب من المكتب الوطني لسكك الحديدية الذي يربح الملاييير أن يساهم في صندوق الحكومة ضد كورونا
أعرف أنه لاحياة لمن تنادي وهي مطالب مشروعة وتم تحقيقها في دول أخرى لكن في هده الدولة أذا لم تكن هناك أوامر ملكية فلن يكون شيء
صباح مشيت لكارفور باغي نتقدا لقيت المدينة كاملة مجموعة فيه ولي جايب معاه ولادو ومرتو المهم اكثر من 500 واحد تما ومكاين حتا اجراء وقاية... بقيت كانشوف داكشي من طوموبيل ورجعت فحالي بلا تقديا....
اللهم اكفنا هذا البلاء بما شئت..
لابد من محاصرة المناطق التي سكنها أحد المصابين ووضع جميع من اتصل بهم في حجر صحي داخل منازلهم وتوسيع دائرة من يخصهم الاختبار.
أما فرض حضر التجوال
وفرض رخص من رجال سلطة غير متواجدين
وخلق بلبلة فارغة
وتجميع الناس في البحث عن الشيخ
هته أمور فارغة
نريد من السلطات توزيع كمامات
توزيع منظفات مجانية
جعل امكانية الاختبار ميسرة للجميع
لا تتهافتوا وراء وثيقة الخروج ليقول البعض انكم ناس مهمين لا تجرو وراء الموت بقا فدارك وحمي نفسك أولا وعاىلتك . الخروج فقط للاشخاص دوي الضرورة القصوى . كن واعيا لاترموا بايديكم الى التهلكة.
يجب توقيف كل الانشطة . العمل والتنقل بدون سبب . لم نعد ندري اين يختبئ الفيروس .
اذا لم نأخد الامر بجدية اكبر . فسيصبح كل فرد حامل للفيروس .
اللهم لطفك
ابتعدو عن الاختلاط والتزاحم والتزموا بتعليمات النظافة ..غسل الايدي بالصابون والمعقمات والمطهرات الطبيعية .. واكثروا من منسك الوضوء ولو بغير اوقات الصلاة .
احرصوا على نظافة حيكم وبيوتكم .... وملابسكم .
تسامحوا وتراحموا بينكم .... وارجعو الى الاكل الطبيعي المقوي .
نسال الله اللطف
للأسف الشعب بسلوكه السلبي سيتضاعف هدا العدد
بكثير.
يجب توفير أكبر عدد ممكن من غرف العناية المركزة/ بناء مستشفيات عسكرية متنقلة/ توفير ملايين الكمامات للمرضى + الطاقم الطبي /... )
خوفي كبير باعتبار الوضعية الاجتماعية و الصحية في بلادنا.
الله يحفض.
الزموا بيوتكم يرحمكم الله.
(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكموا انهار مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكموا اطوارا)
اللهم بك تستغيث وبك نستجير من هذا الوباء المتفشي
والله اني ارفع القبعة احتراما لكل شريف في هذا الوطن الذي يقدم مصلحة غيره وخسئ الطماعون و المحتكرون والانانيون. فباذن الله سيرفع البلاء وسيجزي الله المحسنين اجرا عظيما.
اللهم ألطف بنا يارب
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
اللهم اصرف عنا هذا الوباء
_قسم صابر وقسم ساخط وقسم صابر محتسب
قال تعالى : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات
ثم قال الله عزوجل بعد ذكره الابتلاء : وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا إليه راجعون
فقولهم انا لله .....راجعون ' استوجبوا رحمة الله وعطف الله ولطف الله.
فاللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاته العلا ان ترفع عن البشرية مسملين وغير مسلمين هذا البلاء والوباء انك ولي ذلك و القادر عليه
اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وبلاد المسلمين فإنه لاحول لنا ولاقوة الا بك
رحماك رحماك رحماك يارب فهذا الدعاء ومنك الإجابة وانت ياربنا القائل ادعوني استجب لكم .والحمد لله على كل حال .
هنا يأتي معنى التوحيد؟
ان تخبر و بالشكل الدقيق على اظهار مدينة كل حالة الإصابة بهذا الفيروس ... إن إظهار المعلومة بشكل واضح يساعد في التوعية الشديدة للمواطن
(الخوف يمنع المناعة من القيام بعملها، اطمئن، فربك هو الرحمن الرحيم)
l\aaaah yaster
المشكل ليس في منين جاو المصابين واش وافدين او من الداخل. المشكل هو انه يجب ان يشمروا على سواعدكم و نوضوا تخدموا البلاد.. لقد رايتم ان الجلوس في المقاهي طوال النهار لا يشفي من الامراض. بالموازات مع الحجر سيتضر. الاقتصاد و الَمغاربة وحدهم كفيلون بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
#إلزم_بيتك
اليس افضل من ان تصبح الوضعية كارثية اكثر.
ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
ما نزل بلاء إلا بذنب و ما رفع إلا بتوبة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.
سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا، و لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا و لا يرحمنا.
اللهم اهدنا للأخذ بالأسباب و التوكل عليك حق التوكل لنتجاوز هذه المحنة.
آآآميييييين
الراوي:جابر بن عبدالله المحدث:المنذريالمصدر:الترغيب والترهيب الجزء أو الصفحة:3/9 حكم المحدث:[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
349 + 74 = 423 ÷ 19 = 22 فحص في اليوم
يوم أمس 20 فحص في اليوم
قبل يومين 18 فحص في اليوم
يلزم رفع هذا العدد ليصل إلى 1000 فحص في اليوم