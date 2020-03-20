8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، بلغت إلى حدود الساعة الرابعة عصرا ليوم الجمعة 74 حالة.

وتوزعت الحالات الثمانية الجديدة على الشكل التالي: 6 في مكناس، وواحدة في سلا، وأخرى بمدينة القنيطرة.

وبذلك يكون عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد هو 74 حالة في البلاد.

وتم استبعاد 349 حالة بعد أن تأكد خلوها من فيروس كورونا، بفضل التحليلات المخبرية التي خضعت لها.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة.

وكانت الوزارة أعلنت تماثل مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.