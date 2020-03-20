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الرئيسية | مجتمع | 8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب

8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب

8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 16:15

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة المغربية بأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، بلغت إلى حدود الساعة الرابعة عصرا ليوم الجمعة 74 حالة.

وتوزعت الحالات الثمانية الجديدة على الشكل التالي: 6 في مكناس، وواحدة في سلا، وأخرى بمدينة القنيطرة.

وبذلك يكون عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد هو 74 حالة في البلاد.

وتم استبعاد 349 حالة بعد أن تأكد خلوها من فيروس كورونا، بفضل التحليلات المخبرية التي خضعت لها.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة.

وكانت الوزارة أعلنت تماثل مواطنة مصابة بفيروس كورونا المستجد للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (180)

1 - عادل الجمعة 20 مارس 2020 - 16:24
كورونا سيزيدنا تلاحما وقوة، كلنا يد واحدة ...
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2 - ام مروة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:24
يالطيف الطف بنا يا رحيم ارحم ضعفنا
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394
3 - حسن كازا الجمعة 20 مارس 2020 - 16:24
تتسارع الأحداث من حولنا و الناس لايزالون في سباتهم و ينتظرون اللقاح من العباد و ينسون الاستعانة برب العباد.

اتقوا الله و استغفروه و ارجوا رحمته ... فلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
تضرعوا إليه بكثرة الدعاء و البكاء و ادعوه مخلصين له الدين

اللهم انا نسألك بحق رحمتك التي كتبت على نفسك، أن ترفع عنا مقتك و غضبك
وتكشف عنا السوء، يا رحمان يا رحيم، برحمتك نستغيث.
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4 - سعد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:24
يارب لطفك
هلعار المغاربة شدو رجليكم الله يخليكم راه غي الخبز وتاي ونحمدو الله مالكم على هاد الجشع
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5 - لطفك يا رب الجمعة 20 مارس 2020 - 16:24
الله يشافيهم يا رب و يحيد هاد الاذى على بلدنا
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6 - حسن قنديلة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:24
استغفر ربكم. هذا شيء لا يفرح الله يتجاوز عنا يا ربي
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7 - nadia الجمعة 20 مارس 2020 - 16:24
لا حول و لا قوة الا بالله و انا لله و انا اليه لراجعون
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8 - أسامة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:25
وتعهدت شركات أدوية عالمية، الخميس، بتوفير لقاح ضد كوفيد-19 "في كل أرجاء العالم" في مهلة تراوح بين 12 و18 شهرا على أقرب تقدير
هل هذا صحيح
إذا كان صحيح ما مصير المغرب
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9 - محمد الجابر الجمعة 20 مارس 2020 - 16:26
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا يا ارحم الراحمين
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10 - محمد عباسي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:26
الله يلطف بينا هاد شي كتر الله يحدر سالمة
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61
11 - ابو العربي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:26
لطفك يا لطيف يا الله
اخوتي فالله خذو حضركم الامر يزداد تعقد
نسال الله الشفاء
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12 - abdel الجمعة 20 مارس 2020 - 16:26
واش هادو حالات محلية أو وافدة الله يلطف بنا
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13 - حاميدو الجمعة 20 مارس 2020 - 16:26
نحن في مكناس أصبحنا نشعر بالرعب....دعواتكم.
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164
14 - Yassine الجمعة 20 مارس 2020 - 16:26
ياربي يشافي الجميع, اتمنى كلشي يجلس فدارو نتجاوزو هادشي كلو ان شاء الله
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68
15 - فارس الجمعة 20 مارس 2020 - 16:27
يا ربي نسألك اللطف
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46
16 - Yasser الجمعة 20 مارس 2020 - 16:27
يا ربي السلامة... مكناس أصبحت بؤرة على المكناسيين اخد الحيطة و الحضر و التقييد بحظر التجوال و كافة المغاربة على العموم.
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87
17 - اللهم شفي عبادك الجمعة 20 مارس 2020 - 16:27
نرجو من جميع أولياء الأمور اخذ الحيطة والحذر جيدا.لان كل شيء بدأ يتطور بشكل مهول .....وكفى من العبث ...المغرب يمر في أصعب مرحلة في تاريخه ... وخير دليل مايقع في الدول الأوربية كل شيء خرج عن السيطرة.
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52
18 - Mohamed reda الجمعة 20 مارس 2020 - 16:27
يارب تشوف من حال الجميع لحالات غدين و كي دزادو
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27
19 - ياسين الجمعة 20 مارس 2020 - 16:28
اللهم اللطف بنا بقا فدارك هو السلاح الوحيد والأوحد بعد التضرع والدعاء لله وعز وجل
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36
20 - بيضاوية الجمعة 20 مارس 2020 - 16:28
يا لطيف الطف بنا. نحن عبادك الضعفاء لا حول لنا ولا قوة. اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم عافنا. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
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48
21 - Kamal الجمعة 20 مارس 2020 - 16:29
سويسرا بغناها الفاحش تخاف ان ينهار نظامها الصحي قريبا ، دولة فيها 6 مليون مواطن عندها 800 غرفة عناية فائقة ، حنا ب 36 مليون مواطن و 248 غرفة عناية فائقة . مغديش نقارنو جودة الكادر الصحي و البنية التحتية الخ .. بلا ما نزيدو فالهضرة. الكلام واضح... اجلس في دارك.
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58
22 - Hajar الجمعة 20 مارس 2020 - 16:29
الله يلطف بينا ويشوف من حال عبادوا هادشي غادي وكيرتفع
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26
23 - لطفك يا الله الجمعة 20 مارس 2020 - 16:29
الله اكبر الله ياربي ترحمنا برحمتك ياقدير يامن تقل كن فيكون ياربي تلطف بينا وتبعد علينا هد الوباء
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24
24 - Abderrahim katt الجمعة 20 مارس 2020 - 16:29
يجب على الجميع في هذه المرحلة الحاسمة اخذ الحيطة والحذر التامين و تفعيل الانعزال الاجتماعي حتى داخل البيوت. هذه المرحلة مصيرية جدا وعلينا جميعا خفض منحنى الاصابات ما امكن.
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30
25 - شهيد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:29
اللهم ارفع عنا هدا البلاء عاجلا غير آجلا
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25
26 - Salah Eddine الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
يا نااس .. طبقوا اقصى درجاااات الحظر ... وناااري راه غتبقا وصمة عار أن دولة قد الصين تمكنت من احتواء الفيروس و يومين هادي كتسجل صفر حالة جديدة.
وحنا اللي اصغر من الصيييين بكثير باقي ماقدرينش نديرو الاحتواء للفيروس.
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32
27 - الى هسبريس الله يرحم الوالدين الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
المرجو عدم ذكر المدن .حيث المغربي خواف وفيه اللهطة غادي يهرب من مدينتو لشي مدينة اخرى وهكذا يكسر الحجر الصحي ويوقع الاكتضاض في الطرقات . المرجوا ذكر الحالات والاعمار والسلام. باش بنادم يشد الارض
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53
28 - علي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
الله يرحم ليكم الوالدين بقاو فديوركم
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22
29 - السلامة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
السلامة هادشي ولا كيتزاد بسرعة وكترة نتمناو يفرضو على المدن الاكتر اصابة بالوباء العزل الصحي مايدخلها حد ميخرج منها حد من غير شاحنات البضائع
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27
30 - Abderrahman الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
لاشك أن العدد قابل الارتفاع إلى أكثر مثلا حتى 200 أو أكثر ، لكن الأهم هو اتباع تعليمات الحجر الصحي والالتزام بالنظافة والتوجيهات الصحية ،، هكذا يمكن أن نكتشف الحالات المريضة ونحافظ على سلامة الآخرين ،، خلال 14 يوم سوف تظهر ارقام أخرى لكن الأهم هو عدم انتقال العدوى ،، هكذا يمكن محاصرة الفيروس .. نحتاج للوعي بهذه التعليمات والاستفادة من حالة الصين وكيفية تعاملها مع الوضع وحتى توجيهات العلماء الربانيين من سنة الرسول الكريم .. أسأل الله أن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين
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40
31 - amine الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
حسبي الله ونعم الوكيل. اللهمّ احفظ اخواننا المسلمين في كل مكان و صل اللهم وبارك على سيدنا محمد
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16
32 - عابر سبيل الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
اللهم ألطف بعبادك
على الجميع الامتثال لأوامر الجهات المسؤولة
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7
33 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 16:30
يارب سلم هادشي ولا تيشكل الخطر على البلاد نسأل الله أن يحمينا من هذا الوباء المعدي
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11
34 - Kénitra city الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
المرجوا اخد عينات من كل المواطنين من كل بيت ليعلم كل شخص اصابته بدون انتظار ظهور الاعراض ... فخير وسلية للدفاع هي الهجوم وهي افضل فكرة لمواجهة كورونا
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30
35 - الله يدير تاويل الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
الله يحد البأس و الله يدير تاويل، قي انتضار نتائج الحضر اللي غادي تكون ليوما مع 6 نتمناو في الايام القادمة مانسمعوش حالات بزاف، راحنا في الغربة و هازين الهم لواليدينا بزاف
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17
36 - حفيظ الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
هدشي كيخلع
اخوتي كولشي يبقا فدارو باش يتحد هدشي
راه مشي لعب طبقو طبقو داكشي ليكايقلو رجال السلطة رهوم بغيين هير الخير لينا اخوتي
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18
37 - hajar الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
اميمتي الحبيبة جلسوا في ديوركم الحصيلة ترتفع ما نتعاندوش عافاكم رآها البلدان القوية و ما قدرتش عليها اللهم الطف بينا يا لطيف
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21
38 - يوسف دبي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
حفظ الله وطننا من كل سوء ,لقد دخل بلدنا الى المرحلة الثانية من تفشي الوباء, و المرجوا المثول لقرارات الدولة لحماية المجتمع , الحل بيد كل فرد , البقاء بالبيت و الخروج فقط للضرورة القصوى.

صحيح ان بعض الشرائح من المجتمع متضررة بشكل كبير و خصوصا الطبقة الفقيرة لكن اذا جيتي تشوفو احسن متلقى متجيب لوليداتك حتى تزول الغمة و لا تمشي و تخليهم فمرة و المشكل تعاديهم و تكون جنيتي على راسك و على ولادك .

هذه فرصة كبيرة للمحسنين للتكافل مع الاسر المعوزة و خصوصا و نحن على ابواب شهر رمضان و شعبان . درهم واحد للتكفل باسرة خير من حجة و عمرة في هاد الوقت .

ربي معاكم و مع الوالدين الحبيبين بالمغرب .
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39 - لحسن الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
ياربي لطف بنا ربي الزموا بيوتكم
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8
40 - Youssef الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
الزموا منازلكم ،هاد شي كايدزاد ا عباد الله.
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10
41 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 16:31
قريبًا سينجلي هذا الوباء وسنستقبل رمضان آمنين مطمئنين بإذن الله ..
هذه ثقتي بربي
ابشروا ستفرج مهما ضاقت
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59
42 - ريفي من اسكندنافيا الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
ان شاء الله الشفاء العاجل لجميع المرظى امين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين
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21
43 - على الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
السلام عليكم يجب على الناس عدم الخروج من المنزل كورونا لا يمزح وينتشر بدون شعورك الوقاية خير من العلاج
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44 - سوسن الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
ديوركم اعباد الله هادشي خطير ماشي ديال التمكين والتهاون
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8
45 - عبد الرحيم الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
لا تنسوا التضرع إلى الله تعالى بقلوب مؤمنة راضية واجفة أن يرفع البلاء عن المسلمين،مع الإقلاع عن المعاصي ظاهرها وباطنها.
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16
46 - kamal الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
الخطاء كل الخطاء لم يتم غلاق الحدود في وجه المهاجرين في الوقت المناسب , ولم يتم عزلهم في المطا ر ا ت وفحهم قبل اطلاقهم
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10
47 - محمد امين الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
يجب أن يعتبر كل من خالف الإجراءات عدوا للبلاد بل لكل البشرية، وأن يسجن في الحين...
القضية مافيهاش اللعب...واليدينا واهالينا كلهم في خطر الآن...
هنا في ايرلاندا يتوقعون ارتفاعا قوي في عدد المصابين أبتداءا من الخمسة الأيام القادمة...
رحمتك وغفرانك يا رب العالمين
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48 - رشيد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
کل ما نمر به الآن هو بسبب الحکومة کان يجب عليها قفل الحدود مع ظهور أول حالة
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49 - عبدو الدار البيضاء الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
الله يحفض البلاد والعباد، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، آمين
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9
50 - طواف محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:32
لابد يكون حجر صحي كامل على المدن اللي فيها الحالات و هي نفس المدن كل مرة كتبان فيها حالات جديدة
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51 - كبور بناني سميرسي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:33
الزامو بيوتكم افضل لكم. اللهم اننا قد بلغنا
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52 - سعيد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:33
ألطف بنا يا لطيف، يا حنان يا منان، يا دو الجلال والإكرام
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6
53 - tarik الجمعة 20 مارس 2020 - 16:33
اللهم أبعد عنا البلاء وعافنا واعف عنا.
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7
54 - إنسان الجمعة 20 مارس 2020 - 16:33
اللهم ارحمنا و اغفر لنا..و اجعلنا من التوابين ..و ماكان الله ليعدبهم و هم يستغفرون .
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55 - س.ر الجمعة 20 مارس 2020 - 16:33
يا رب لطفك يا رب. لا حول و لا قوة لنا الا بك
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7
56 - N A الجمعة 20 مارس 2020 - 16:33
الله يحفظ الأمة الإسلامية جمعاء
ودعوة للشعب بقاو ف ديوركم باش الفيروس يتاحصر و ميحاصرناش
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2
57 - مواطنة مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
الله احدر السلامة كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى اللهم رحمتك وسعت كل شيء فرحم ضعفنا وابعد عنا هذا الداء وشفي كل من مسه الضر نستغفر الله العظيم واتوب اليه
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4
58 - سعيد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
يارابي حفظنا يارابي ارفع عنا البلاء يارابي نسألك العفو يارابي
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3
59 - مومو الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
ياربي سلامة الله ياربي اتمنى من الشعب كلو ابقى فدارو مزال كاينين شي ناس الله يهديهم واخدين هادشي بالضحك خليك فالدار ها العار غنوليو اكثر شعب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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60 - يجب التقييد. الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
6حالات دفعة واحدة بمكناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يجب فرض الحجر الصحي فورا والصرامة في تطبيقه بلا هوادة
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12
61 - مويدة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
حان وقت إلتزام و حزم المواطنين المغاربة
معا لمحاربة هده الجائحة
الله معنا
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3
62 - ألتزمو بيوتكم الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
ألتزمو بيوتكم يرحمكم الله والله عند أصابتكم لم ينفعكم لاربح في التجارة ولا سالير

الكمامة ليست حماية ولا وقاية لأنك تقيسها بدون شعود وتحك عينيك تصابيتي ومايمكنش تكون راد البال بزاف

نطالب من ANRT أن تفرض على كل من أينوي وأورونج وأتصالات المغرب الذي يربحون الملايييير والله ربحهم أكتر من تجار الكوكاييين أن يساهمو في الصندوق ويجعلون الأنترنت لشهور بالمجان وذالك لأستفاذة التلاميذ من الدروس عن بعد وأيجاد شيء نملئ به وقتنا في المنازل أو سنموت جميعا

زائد نطالب من المكتب الوطني للماء والكهرباء أن يفرض على كل شركات التوزيع أن تقدم الماء والكهرباء بالمجان وذالك لمساعدة كل العائلات على هده المحنة

نطالب من المكتب الوطني لسكك الحديدية الذي يربح الملاييير أن يساهم في صندوق الحكومة ضد كورونا

أعرف أنه لاحياة لمن تنادي وهي مطالب مشروعة وتم تحقيقها في دول أخرى لكن في هده الدولة أذا لم تكن هناك أوامر ملكية فلن يكون شيء
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10
63 - مهاجر الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
الله احفظ الشعب المغربي و البشرية جمعاء من هذا الوباء يا رب
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8
64 - Akram الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
الله الطفوك يارب تحفض جميع المسلمين ورمن بي رحمتيك
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0
65 - جالس في منزلي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
الله يدير شي تاويل ديال الخير، ننصح المواطنات و المواطنين بالتزام مساكنهم واتباع إجراءات النظافة و التعقيم وعدم الخروج إلا للضرورة
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4
66 - مراكش الجمعة 20 مارس 2020 - 16:34
من باب الشفافية يرجى ذكر تفاصيل أكثر عن الحالات وهل هي محلية ؟ السؤال موجه لوزارة الصحة اين الحق في المعلومة ؟
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5
67 - معلق الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
يا ارحم الراحمين ارفع عنا هذا الوباء
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4
68 - zaki from germany الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
الآن حان الوقت لكي يتوجه الملك بخطاب استثنائي للشعب المغربي بدون ورقة و بالدّارجة المغربية... الامية و الجهل تنخر غالبية الشعب... الوصلات لا تنفع... الجيش هو الحل..
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15
69 - سفيان الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
شهور عصيبة تنتظر المغاربة..........
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70 - يال العار الفنادق تشتغل الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
أعتقد أن البؤر في المغرب أصبحت تتضح جليا : بؤرة الرباط تم بؤرة الدار البيضاء فبؤرة فاس مكناس .. المرجو من السلطات ان تعي ما يجري و تكون لها سرعة البديهة لتحوط هذا الفيروس
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8
71 - اللهم ابعد عنا الوباء الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
الله يحفضنا المشكل ان الشعب باقي ماواعيش بالخطورة والدولة ماقايماش بالواجب كايعفرو الزرواطة غي لناس لي يتضاهرو على حقهم..
صباح مشيت لكارفور باغي نتقدا لقيت المدينة كاملة مجموعة فيه ولي جايب معاه ولادو ومرتو المهم اكثر من 500 واحد تما ومكاين حتا اجراء وقاية... بقيت كانشوف داكشي من طوموبيل ورجعت فحالي بلا تقديا....
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15
72 - نداء استغاثة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
إلزمو بيوتكم الله يجازيكم الله يحفظنا يا ربي و يحفظ وليداتنا و حبابنا
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73 - Tazi الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
this virus is highly contagious,i hope that each one of us remains in his house unless he is obligated to go out for his daily needs until this crisis goes away
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74 - Khalid الجمعة 20 مارس 2020 - 16:35
شاهدت فيديو لأشخاص يقومون بحملة تحسيسية لإقناع الناس في مكناس للدخول لمنازلهم بل كانوا يتوسلون إليهم، لكن كانت فئة قليلة ممن كانوا يستجيبون. أتمنى أن يستمعوا الآن بعد رؤية هذه الحالات المتتالية في مدينة مكناس، و أتمنى من المغاربة الإبتعاد عن أساليب التحايل للخروج من المنزل عندما لا تقتضي الضرورة ذلك في الأيام المقبلة.
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75 - Achlhi الجمعة 20 مارس 2020 - 16:36
Nous somme a dieu et a lui nous retornemt
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76 - Nizar الجمعة 20 مارس 2020 - 16:36
لا اله الا الله خديناها غير ضحك فالأول دبا ولات الدعوة حامضة. الله يحفظنا و خلاص
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77 - kha الجمعة 20 مارس 2020 - 16:36
اللهم انا نسـألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار
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78 - العبد الفقير إلى ربه الجمعة 20 مارس 2020 - 16:36
الله المستعان....
اللهم اكفنا هذا البلاء بما شئت..
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79 - امين الجمعة 20 مارس 2020 - 16:36
لطفك يارب العباد اللهم الرحمنا وعفعنا انتا رحيم
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80 - hassan boukdir الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
يالله ارحمنا برحمتك وابعيد عنا البلاء
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81 - ميمون الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
طريقة التعامل مع الفيروس خاطئة.

لابد من محاصرة المناطق التي سكنها أحد المصابين ووضع جميع من اتصل بهم في حجر صحي داخل منازلهم وتوسيع دائرة من يخصهم الاختبار.

أما فرض حضر التجوال
وفرض رخص من رجال سلطة غير متواجدين
وخلق بلبلة فارغة
وتجميع الناس في البحث عن الشيخ

هته أمور فارغة

نريد من السلطات توزيع كمامات
توزيع منظفات مجانية
جعل امكانية الاختبار ميسرة للجميع
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82 - عبد الله الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
اللهم عاملن بما أنت اهل له ولا تعملنا بما نحن اهل له يادا الجود والرحمة والمغفرة ياقوي ياعزيز مكناس لك الله رب العالمين أنا من مكناس من ارض الله التي هو وارتها ابكي عليك يارب أبكي بين يديك اقف على بابك وانا المدنب وانا الغافل وأنا ........الى مانهاية اهل مكناس اهل المغرب الدعاء الدعاء الدعاء الى رب كورونا الله خالق كل شيء موعد الهجرة حقيقة الى الله
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83 - ياربي السلامة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
شعب غير واعي جهل و فوضى
لا تتهافتوا وراء وثيقة الخروج ليقول البعض انكم ناس مهمين لا تجرو وراء الموت بقا فدارك وحمي نفسك أولا وعاىلتك . الخروج فقط للاشخاص دوي الضرورة القصوى . كن واعيا لاترموا بايديكم الى التهلكة.
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84 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
اليوم الآلاف من المواطنين فالمحطات الطرقية أين الصرامة أين الحزم...... هزلت ستقع الكارثة قريبة انتظروا
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85 - صحراویة مغربیة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
یمکن نعرفو توزیع الحالات الاخری باش یکون الانسان اکثر حذرا
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86 - belfakir obougmaz الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
يارب سلم يارب أللهم أصرف عنا هذا البلاء اللهم أكشف عنا الضر يارحمن يا رحيم ياذا الجلال والإكرام اللهم لا تحملنا مالا طاقة لنا به.
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87 - DIB الجمعة 20 مارس 2020 - 16:37
الله يجازيكم بخير خوتي خواتاتي المغاربة دخلوا منازلكم هادشي ولا كيخلع
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88 - مغربي في نيويورك الجمعة 20 مارس 2020 - 16:38
الله يلطف بينا وبيكم وخص الشعب يكون واعي بهاد المصيبة لي اصابت العالم
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89 - Salma salima الجمعة 20 مارس 2020 - 16:38
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا اللهم برحمتك نستغيث يا ارحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء اللهم لاتفجعنا باحد من اهالينا والشفاء لكل مريض
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90 - اللهم برحمتك نستغيث الجمعة 20 مارس 2020 - 16:38
العامل النفسي الايجابي يلعب دور مهم في الشفاء
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91 - هشام الجمعة 20 مارس 2020 - 16:38
نسأل الله أن يعجل بالفرج
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92 - بقى فدارك الجمعة 20 مارس 2020 - 16:39
لطفك يا رب.يجب على الكل ان يوعي بمسؤوليته فالأمر لا يجب الإستهانة به.فقط جلوسنا فمنازلنا و الإلتزام بالنظافة يمكننا أن نتغلب على هذا الوباء
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93 - mohsin.. الجمعة 20 مارس 2020 - 16:39
اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الأرْضِ وَرَبَّ العَرْشِ العَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شيءٍ، فَالِقَ الحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بكَ مِن شَرِّ كُلِّ شيءٍ أَنْتَ آخِذٌ بنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الأوَّلُ فليسَ قَبْلَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الآخِرُ فليسَ بَعْدَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فليسَ فَوْقَكَ شيءٌ، وَأَنْتَ البَاطِنُ فليسَ دُونَكَ شيءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الفَقْرِ»
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94 - زاكي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:39
مكناس ستصبح بؤرة إنتشار الفيروس... اللهم إحفضنا يا رب.
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95 - الشاوي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:39
الوضع بدأ يندر بالاسوأ . كل يوم 10 او اكثر
يجب توقيف كل الانشطة . العمل والتنقل بدون سبب . لم نعد ندري اين يختبئ الفيروس .
اذا لم نأخد الامر بجدية اكبر . فسيصبح كل فرد حامل للفيروس .
اللهم لطفك
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96 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 16:39
اللهم ارفع عنا البلاء. لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الوعي ثم الوعي بخطورة المرض. الزموا بيوتكم
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97 - وديعة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:40
يا ءلله .. لطفك بعبادك

ابتعدو عن الاختلاط والتزاحم والتزموا بتعليمات النظافة ..غسل الايدي بالصابون والمعقمات والمطهرات الطبيعية .. واكثروا من منسك الوضوء ولو بغير اوقات الصلاة .

احرصوا على نظافة حيكم وبيوتكم .... وملابسكم .


تسامحوا وتراحموا بينكم .... وارجعو الى الاكل الطبيعي المقوي .

نسال الله اللطف
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98 - استهتار الشعب الجمعة 20 مارس 2020 - 16:40
أصبحنا نعيش كبوسا حقيقيا بسبب استهتار الشعب وعدم تحمل المسؤلية وامثتال لأوامر السلطات بالبقاء في المنزل ونصائح الوقائية لوزارة الصحة.
للأسف الشعب بسلوكه السلبي سيتضاعف هدا العدد
بكثير.
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99 - رشيد غمرة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:40
الله يا رحمان يا رحيم ويا لطيف يا ودود نسالك ان ان تدفع عنا هذا الوباء وترفع علينا البلاء وشافي كل مريض بهذا الداء إنك سميع محيب الدعاء
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100 - Manresa الجمعة 20 مارس 2020 - 16:41
اللهم ارفع عنا البلاء يا رب ورحم أموات المسلمين آمين
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101 - Andaloussi الجمعة 20 مارس 2020 - 16:41
Je ne vis pas au Bled depuis trops longtemps , vraiment kanetleb men Allah yehfed bladna biensur nos familles nos amis est tous Cha3b na , chaque jour j’attendre des nouvelles est j’espere caraiment que ca commence a dimenuer les numeros Allah chafihoumm we sahal 3lihoum .
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102 - Hassan الجمعة 20 مارس 2020 - 16:41
يا ربي لطفك يا ربي لطفك يا رب لطفك
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103 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:41
الله اكبر الحالات تزداد بسرعة نسال الله السلام والعافية الجميع
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104 - mounir الجمعة 20 مارس 2020 - 16:41
يا رب يا ررب يا رب سترك يا رب . يا رب تحفضنا يا رب . والله الى هدش كيخلع . نوضو تصليو وطلب الله يا رب تبعد اعلينا هد الجايحة يا ربي .
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105 - بدون اسم الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
يا ربي السلامة ياربي تحد الباس ياربي
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106 - أخلصوا في الدعاء الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم احفظ اوطاننا، اللهم لا تواخذنا بذنوبنا.
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107 - العربي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
اللهم سلم سلم اللهم ارحمنا فوق الارض و تحت الارض و يوم العرض
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108 - حسن فاس الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
يا ربي تحفظنا وتهز علينا هاد البلاء
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109 - zakaria de الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
اتوسل اليكم يا مسءولين اعزلوا المدن ممنوع الدخول او الخروج من المدن الا لضرورة الملحة
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110 - احميد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
ربنا اليك انبنا فتب عنا واعفو عنا وازيل علينا هذا الهم والغم وارحم واصفح عن عبادك وقيهم من كل مكروه
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111 - Abdellah الجمعة 20 مارس 2020 - 16:42
اخواني الوقت مشي ديا التفاليات هذه الا جرات لزم تكون و اتمنى ان يتدخل الجيش المغربي حيت مشعوذ ليه بالكفاءة الامم المتحدة في تدبير الازمات و الحاجة الا تدخل فيها مربوحة باذن الله تعالى و بالتزامكم ان شاء الله
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112 - hamaa الجمعة 20 مارس 2020 - 16:43
مكناس ست حالات أرجو من ساكنة مكناس التزام منازلها
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113 - وطني وطني الجمعة 20 مارس 2020 - 16:43
اللهم ارفع البلاء و الوباء و اجعل رحمتك دواءنا لقد مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين .
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114 - المخالفي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:43
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهما انا نسألك في اليوم العضيم وهو احب الايام اليك ونسأل باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به استجبت ان ترفع عنا هذا الوباء الخطير وعلى جميع المسلمين في كل مكان انك بالاجابة قدير يارحم الراحمين يا رب العالمين
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115 - ما كانت فلبال الجمعة 20 مارس 2020 - 16:43
الله يجازيكم بالخير بقاو فدار و كنتمنى حتى الموضفين لعندهم لخدمة مع المواطنين يجلسوهم راه دابا مكنضنش شي حد يمشي للادارة على قبل وثيقة ادارية ......كنتمناو تنقصو الاكتضاض ديال الموضفين في المقاطعات و الجماعات خصوصا لي كيديرو لانافيت فدوك لكيران و طاكسيات سواقيين اغلبهم مستخفين بالوضع ولا واحد داير كمامة باقين غير مدركين للوضع نتمنى السلطات توزع عليهم كمامات في الطريق من نوع fpp هكدا ميعطسوش على الركاب و يحمو انفسهم .......عرفتو شحال صعيب تنضف فدوك بيروات ديال الفيلاجات راكم عارفين خاصك تراكس تريبها و عاد تبني و تنضف صعيب صعيب بزاف كنتما الساطات تفمر فهاد ناس و لا تدير ليهم حاجز من زجاج بيناتهم و كل واحد ينضف ما حوله .....و في الاخير كنتمنى كل واحد يدير جهدو باش نتخطاو هاد الازمة و الله يحفض الجميع.
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116 - Mehdi الجمعة 20 مارس 2020 - 16:43
74 حالة مسجلة اليوم، يجب الاستعداد للمرحلة القادمة (أي بعد تلات اسابيع)
يجب توفير أكبر عدد ممكن من غرف العناية المركزة/ بناء مستشفيات عسكرية متنقلة/ توفير ملايين الكمامات للمرضى + الطاقم الطبي /... )
خوفي كبير باعتبار الوضعية الاجتماعية و الصحية في بلادنا.
الله يحفض.
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117 - لطيفة النصيري الجمعة 20 مارس 2020 - 16:44
اللهم الطف بنا يا رب العالمين.و اشف مرضانا و مرضى المسلمين اين ما كانوا.يا من كتب على نفسه الرحمة يا رحمان يا رحيم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.اللهم انا نعوذ بك من غضبك علينا
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118 - سعاد الجمعة 20 مارس 2020 - 16:44
يجب منع التنقل بين المدن إلا للضرورة القصوى
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119 - Mohamed الجمعة 20 مارس 2020 - 16:44
هادو مغاربة 100% مامشاو للخاريج ولا تعاملو معا الخاريج دابا خاصنا نفهمو ريوسنا راه هاد الحالات ليكايبانو دابا بسباب الاحتكاك في المتاجر الكبرى الله يهدي ما خلق بالاضافة راه المدة ديال العزل خاصها تكون 45 يوم مع لوحظ ان الفيروس ينتقل بعد الشفاء لمدة 30يوم لكن دون اثار
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120 - صوفيا الجمعة 20 مارس 2020 - 16:45
يا رب تلطف بينا هادشي غادي او كتزاد ابنادم باقي واخد بضحك
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121 - Siham benrrezk الجمعة 20 مارس 2020 - 16:45
الله يلطف بنايارب ارفع عنا وعن بلدنا و بلدان امة محمد اجمعين هذ البلاء و كل امة ادام وا من هذ المنبر تحيا لي جميع السلطات الأمن الوطني والأطباء والمغاربا كلنا يد وحدة و عبدالله الوطن المليك
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122 - مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 16:45
اشعر كل مرة اقرا فيها خبر تصاعد عدد المصابين بالفيروس بالخوف. و غصة في الحلق . و دموع في المآقي. ليس خوفا على النفس فكلنا سنموت يوما. لكنه خوف من انهيار وطن.
الزموا بيوتكم يرحمكم الله.
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123 - م م ط الجمعة 20 مارس 2020 - 16:46
نفس سيناريو الذي وقع في البلدان التي تفشى فيها المرض. نسأل الله العظيم أن يتم تطبيق الطوارىء الصحية بصرامة وبحزم من طرف الجميع. وإلا فنحن ذاهبون نحو الكارثة.
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124 - سعيد الفاسي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:47
اللهم سلم سلم اللهم ارفع عنا الوباء
(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكموا انهار مالكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكموا اطوارا)
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125 - ورديغة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:47
اللهم أكفي أمتنا الأمراض والأوبئة برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم بك تستغيث وبك نستجير من هذا الوباء المتفشي
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126 - مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 16:47
رحماك يارب رحماك اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا يارب ارفع مقتتك وغضبك عنا .يارب ارحم ضعفنا اشف مرضانا .الله ارفع البلاء وكن في عون المرابطين من الاطباء والممرضين ورجال الامن والدرك والقوات المساعدة والجيش ومهنيي نقل البضائع والخضارون وأصحاب الدكاكين في المدن الصغيرة والقرى والصيادلة .اللهم احفظ الازواج وارباب الاسر الذين يخرجون لجلب الاغراض لاطفالهم وزوجاتهم .
والله اني ارفع القبعة احتراما لكل شريف في هذا الوطن الذي يقدم مصلحة غيره وخسئ الطماعون و المحتكرون والانانيون. فباذن الله سيرفع البلاء وسيجزي الله المحسنين اجرا عظيما.
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127 - Antar Abderrazzak الجمعة 20 مارس 2020 - 16:48
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء
اللهم ألطف بنا يارب
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء
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128 - كلمة حق الجمعة 20 مارس 2020 - 16:48
ديرو بحال الصين وتيقو بيا معندكم مناش تخافو.. الصين غير الدول التي يجب الاقتداء بيها في طريقة تعاملهم مع الازمة.. ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
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129 - khadija الجمعة 20 مارس 2020 - 16:49
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
اللهم اصرف عنا هذا الوباء
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130 - الزوالي و الزوالي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:49
نعم الله يحفظنا و يهدي الجميع
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131 - هشام الجمعة 20 مارس 2020 - 16:49
ان شاءالله من هنا الى يوم الثلاثاء سوف تنحبس كورونا ويقطع دابرها في المغرب .،اللهم إنا نسألك بعظيم قدرتك و وسع رحمتك وبمنتهى مغفرتك ان ترفع عنا كل وباء وبلاء وتنعم على مغربنا المن والسلوى والأمان اللهم لا تنقضي الجمعة هذه إلا ورفع الوباء ومنعت كل وباء قادم من بعد هذا إنك رب غفور رحيم حفيظ مانع ولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.امييين
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132 - يوسف الجمعة 20 مارس 2020 - 16:49
هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ،والناس ازاءه ثلاثة أقسام:
_قسم صابر وقسم ساخط وقسم صابر محتسب
قال تعالى : ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات
ثم قال الله عزوجل بعد ذكره الابتلاء : وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا إليه راجعون
فقولهم انا لله .....راجعون ' استوجبوا رحمة الله وعطف الله ولطف الله.
فاللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاته العلا ان ترفع عن البشرية مسملين وغير مسلمين هذا البلاء والوباء انك ولي ذلك و القادر عليه
اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وبلاد المسلمين فإنه لاحول لنا ولاقوة الا بك
رحماك رحماك رحماك يارب فهذا الدعاء ومنك الإجابة وانت ياربنا القائل ادعوني استجب لكم .والحمد لله على كل حال .
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133 - عبدالله الجمعة 20 مارس 2020 - 16:49
يا رب امسح على صدرنا برحمتك ولا تدع لنا حُزناً يقلق مضجعنا ولا بكاء يُرهق روحنا يا رب
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134 - Ayoub الجمعة 20 مارس 2020 - 16:50
الحمدلله على كل حال
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135 - تنبيه !!!! الجمعة 20 مارس 2020 - 16:51
الدعاء عبادة كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾، أخلصوا في الدعاء
هنا يأتي معنى التوحيد؟
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136 - مول الكرموص الجمعة 20 مارس 2020 - 16:51
سدوا المدن قبل فواة الاوان واسرعوا في التحاليل نحن في سباق مع الوقت وخصوصا مع برودة الجو وسرعة الانتشار وجهزوا من يخرج للضرورة بوسائل الحماية ولاداعي للخوف الله تعالى معانا فقط العزلة اهم سلاح بعدوا ولو حتى في بيت واحد والله يحفظ الجميع وكذلك تقوية المناعة
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137 - عبدالله الجمعة 20 مارس 2020 - 16:53
يا رب امسح على صدرنا برحمتك ولا تدع لنا حُزناً يقلق مضجعنا ولا بكاء يُرهق روحنا
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138 - براهيم وزناك الجمعة 20 مارس 2020 - 16:53
هده مسؤلية المواطنين هما فاش كاين المشكل شدو رجليكم
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139 - Ghizlane الجمعة 20 مارس 2020 - 16:53
اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
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140 - بلورات الجمعة 20 مارس 2020 - 16:54
يجب على وزارة الصحة
ان تخبر و بالشكل الدقيق على اظهار مدينة كل حالة الإصابة بهذا الفيروس ... إن إظهار المعلومة بشكل واضح يساعد في التوعية الشديدة للمواطن
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141 - larache الجمعة 20 مارس 2020 - 16:54
إلى كل غيور على هذا الوطن الزم بيتك و لا تخالط عديمي المسؤولية
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142 - ابو بدر الجمعة 20 مارس 2020 - 16:56
يا ربي السلامة غاديا او تحماض الطف بينا يارب
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143 - said assadi الجمعة 20 مارس 2020 - 16:56
اللهم اصرف عن عبادك هذا الوباء و احفظ العباد و البلاد. يارب.
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144 - سعيد سلاوي الجمعة 20 مارس 2020 - 16:57
السلام عليكم اخواني لدي اقتراح ربما يكون مفيدا للجميع لماذا لاتتخذ الدولة مدنا مغربية وتعقمها وتتأكد من انها خالية من الفيروس وتجعلها مأوى للجميع الكل يجري اختبارا وفحوصات قبل الدخول للمدن مارأيكم وتبقى مدينة أو مدينتين تحتوي فقط المرضى نتمنى الشفاء العاجل للمصابين
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145 - بن يوسف الجمعة 20 مارس 2020 - 16:57
الحصيلة لم تعد تلخص في يوم واحد بل أصبح العداد يتزايد في نصف اليوم
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146 - Yanis الجمعة 20 مارس 2020 - 16:57
C est pas parce que ont été détecté positif que c est grave mais mes chère marocain restez chez vous ne sortez pas C est tout simples ne sortez pas pour gagner le Maroc c est un petit pays et son economi pas trop fort ne rajoutez pas allahyarh ayarhames walidines
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147 - ملاحظ الجمعة 20 مارس 2020 - 16:57
بدأ المغرب يدخل تدريجيا في المرحلة الحاسمة والحساسة التي ستبين بالملموس مدى نجاعة التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء وما اذا كانت قد اتخذتها في الوقت المناسب ام متؤخرة. ارجو ان يعي الشعب خطورة المرحلة ويتعامل معها بوعي ومسؤولية ونكران الذات فالوضع ازداد خطورة وحدة.اطلب من الله ان يلطف بنا ويرحم ضعفنا وقوة حيلتنا وان يذهب عنا هذا الوباء وعن جميع دول العالم
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148 - Mino الجمعة 20 مارس 2020 - 16:59
الهي انك أنت العزيز الجبار الذي لااله الا أنت الاهنا واله كل شيء الها واحدا، أسألك بحرمة الكلمات التامات كلها الأمن والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، والأهل والجسد والمال والولد والمسلمين أجمعين يارب العالمين انك على كل شيء قدير
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149 - م إدريس الجمعة 20 مارس 2020 - 16:59
ربي اغفر لنا ولوالدينا انا كنا من الظالمين. لا تحزنوا ان الله معنا كما قال أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار( لاتحزن ان الله معنا )
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150 - نصيحة الجمعة 20 مارس 2020 - 16:59
أكبر عدو يهدد حياتك هو الخوف؛ أنا الفيروس فالمناعة قادرة على التصدي له، كل ما يطلب منك هو: مساعدة مناعتك بالراحة النفسية؛
(الخوف يمنع المناعة من القيام بعملها، اطمئن، فربك هو الرحمن الرحيم)
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151 - Ammar الجمعة 20 مارس 2020 - 17:00
الإخوان أكثروا من قراءة اللطيف وقراءة القرآن والأدعية٠ الله رحيم بعباده ولكن يجب علينا أن نقترب إليه و نكثىر من الإستغفار . ما وصلنا إليه إلا بالإبتعاد عن الأوامر الإلهية والجري وراء الماديات ٠
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152 - Ibtissam الجمعة 20 مارس 2020 - 17:00
بقى فدارك أخي المغربي عدد الحالات المؤكدة في تزايد خاف على راسك و على أسرتك و بقى فدارك ان شاء الله فترة و ستمر . الله يشافي إخواننا و أخواتنا المصابين و يرزقهم القوة و الصبر
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153 - sisi k الجمعة 20 مارس 2020 - 17:02
سلطات المغربية قائمة بواجب مرجو منكم إحترام قرار الجديد. وخروج في حالات مستعجلة
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154 - عادل الجمعة 20 مارس 2020 - 17:04
يا لطيف الطف بنا ربنا يستر ويرحمنا برحمته
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155 - باحث جامعي الجمعة 20 مارس 2020 - 17:04
يا ربي تحفظ لي شعبي ووطني او تحفظ ملكي و الاسرة العلوية و كافة المغاربة حول العالم او تحفظ كل الانسانية او تشافي اي مريض على وجه الارض
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156 - لطيفة الجمعة 20 مارس 2020 - 17:05
يا حي يا قيوم ، برحمتك نستغيث ، أصلح لنا شأننا كله ، ولا تكلنا إلى ا نفسنا طرفة عين
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157 - hassan الجمعة 20 مارس 2020 - 17:08
la courbe ne fera que monter
l\aaaah yaster
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158 - أميرة السكينة الجمعة 20 مارس 2020 - 17:11
إرجعوا إلى الله هو القادر على فعل كل شى
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159 - Badr الجمعة 20 مارس 2020 - 17:11
وا بقاو غي فالديور تحل المشكيل انشاء الله وباش يحصيو الي مصابين ويسيطرو على هدا الوباء وراه خاص الشعب يوعى والي قاري والي فاهم يفهم الي ما فاهمش راه مسؤولية الجميع فهاد الوضع
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160 - من المهجر الجمعة 20 مارس 2020 - 17:12
شي معلقين الله يهديهم عايشين في سبات و وهم.
المشكل ليس في منين جاو المصابين واش وافدين او من الداخل. المشكل هو انه يجب ان يشمروا على سواعدكم و نوضوا تخدموا البلاد.. لقد رايتم ان الجلوس في المقاهي طوال النهار لا يشفي من الامراض. بالموازات مع الحجر سيتضر. الاقتصاد و الَمغاربة وحدهم كفيلون بتحقيق الاكتفاء الذاتي.
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161 - Lahcen الجمعة 20 مارس 2020 - 17:12
اللهم اذهب عنا الوباء وعن العالم الحمد لله جاد تازر المغاربة وفهمهم اللهم انصر صاحب الجلالة واعن القوات بجميع تشكيلاتها الساهرة علي أمن البلاد يارب اعنا واذهب البأس عن العالم يارب
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162 - ي.عامر الجمعة 20 مارس 2020 - 17:12
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه
#إلزم_بيتك
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163 - محمد بوشكارن الجمعة 20 مارس 2020 - 17:13
هل هي حالت محلية أم وافدة المرج منكم الجواب على سؤالي
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164 - بغيت جواب من هيسبريس الجمعة 20 مارس 2020 - 17:13
كيف تم علاج تلك الحالتان الإثنتين ؟
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165 - تاج الجمعة 20 مارس 2020 - 17:14
أذكر قبل حوالي سنة من الآن كنت أكتب في تعليقاتي هنا موجها كلامي إلى بعض الإخوة المغاربة الذين كانوا يكتبون هنا وهم ساخطون عن وضعهم إلى أقصى حد وكنت دائما أرد عليهم وأقول لهم والله أنتم تنعمون بنعم كثيرة ولكنكم للأسف لا تستشعرونها وأنتم عنها غافلون وهذه النعم هي نعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة الخيرات المتراكمة في الأسواق من لحوم و خضر وفواكه وحلويات وكل شيء..انظروا كيف أصبح حال العالم اليوم حيث استشرى المرض والخوف..يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز:"ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال و الأنفس و الثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون"..صحيح أن بعض الناس لا يدركون ما هم فيه من نعمة إلا بعد أن يفتقدونها..
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166 - وزاري الجمعة 20 مارس 2020 - 17:15
يجب على الحكومة منع الدخول والخروج من المدن الدي ضهر فيها هد الوباء كا احتياط حتى لايعم المراض باقي المدن التي لم يضهر فيها الوباء كي نتحكم في هد الوباء هدا ونتمنا الشيفاء العاجيل لي المصابين ولله احفضنا ؤيحفكم امين يارب العالمين هدي كافكراء لاءلى
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167 - نورد الجمعة 20 مارس 2020 - 17:23
من خلال تتبع الأحدات هو أننا نتوفر فقط على مختبرين٠لهدا نتعرف على رقم قليل من المصابين٠لان إختبار تحاليله تستغرق 3ساعات وأكتر ٠٠لهدا نتمى ان لايكون المشتبه بهم يخالطون أخرين٠٠اما عن الوقاية لمدا الدولة المغربية لاتنتج الكمامات وتوزعها مجانا٠٠لاحضنا فقط بعض الصينيين متواجدين بالداراليضاء يوزعونهم ٠٠٠اأين إختفى صندوق كورونا ومادوره٠٠ ٠معلومة أخرة٠٠٠٠ غريب أن المدارس الخاصة تريد دعم من هدا الصندوق مع العلم أنهم يتقاضون ملايين ضخمة٠٠وهم من أسباب القضاء على التعليم العمومي ٠و كدالك المصاحات الخاصة نفس الشئ بالنسبة للصحة٠
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168 - Nasi ma الجمعة 20 مارس 2020 - 17:25
نظرا لهذه الوتيرة السريعة في ارتفاع الحالات .... لماذا لا تقوم السلطات المعنية بطلب الدواء من الدول التي وجدت اللقاح مادام ان العدد بسيط ويمكن التغلب عليه؟
اليس افضل من ان تصبح الوضعية كارثية اكثر.
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169 - إدريس الجمعة 20 مارس 2020 - 17:26
أتمنى أن توقف السلطات كل وسائل النقل بين المدن لكين لا ينتقل من مدينة إلى إلى أخرى.
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170 - Fatin الجمعة 20 مارس 2020 - 17:27
أشعر أن الله غاضب على عباده....حتى المساجد طردنا منها الفيروس الخفي ....أسأل الله العفو والعافية للجميع اللهم أغفر لنا وأرفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين......ولا تعاقبنا بما فعل السفهاء منا آمين...
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171 - عبد الاله الجمعة 20 مارس 2020 - 17:27
اللهم أعوذ بك من البرص واعوذ بك من الجنون واعوذ بك من الجدام وأعوذ بك سيء الاسقام. استغفرالله العظيم واتوب اليه استغفرالله العظيم واتوب اليه استغفرالله العظيم واتوب اليه
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172 - Aziz الجمعة 20 مارس 2020 - 17:28
قال تعالى
ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
ما نزل بلاء إلا بذنب و ما رفع إلا بتوبة. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم.
سبحانك إني كنت من الظالمين.
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا، و لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا و لا يرحمنا.
اللهم اهدنا للأخذ بالأسباب و التوكل عليك حق التوكل لنتجاوز هذه المحنة.
آآآميييييين
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173 - مستغيث بالله الجمعة 20 مارس 2020 - 17:30
je suis tt a d'accord avec kenitra city il faut faire le teste covid 19 pour tous nos citoyen mieux prévenir pour cerné ce virus . #بقا فدارك تحمي نفسك أو تحمي جارك#
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174 - كحاك كمال الجمعة 20 مارس 2020 - 17:31
يا أيُّها النَّاسُ اتَّقوا اللهَ وأجمِلوا في الطَّلبِ فإنَّنفسًا لن تموتَ حتَّى تستوفيَ رزقَها وإن أبطأ عنها فاتَّقوا اللهَ وأجمِلوا في الطَّلبِ خذوا ما حلَّ ودَعوا ما حرُم

الراوي:جابر بن عبدالله المحدث:المنذريالمصدر:الترغيب والترهيب الجزء أو الصفحة:3/9 حكم المحدث:[إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]
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175 - عبد الرحيم تمارة الجمعة 20 مارس 2020 - 17:31
يارب أرزقنا الصبر وفرج عنا يارب العالمين
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176 - ramzi الجمعة 20 مارس 2020 - 17:31
يجب عزل المدن كاجراء ضروري وهو خطأ ايطاليا وعدم الخروج من البيت او السفر خارج المدبنة الا للضرورة القصوى
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177 - S A S الجمعة 20 مارس 2020 - 17:32
يارب الطف بنا و احمي عبادك من هذا الوباء الخطير
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178 - هشام متسائل الجمعة 20 مارس 2020 - 17:33
نسبة الفحص المخبري في ارتفاع وهذا أمر مشجع

349 + 74 = 423 ÷ 19 = 22 فحص في اليوم
يوم أمس 20 فحص في اليوم
قبل يومين 18 فحص في اليوم

يلزم رفع هذا العدد ليصل إلى 1000 فحص في اليوم
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179 - mbarak الجمعة 20 مارس 2020 - 17:36
اللهم الطف بنا ياارحم الراحمين اللهم
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180 - الفاسي الجمعة 20 مارس 2020 - 17:36
أتمنى من الحكومة المغربية أن تسمح بفتح المساجد وقراءة القرأن الكريم والأدعية عبر مكبرات الصوت على الصعيد الوطني واللطيف يا مغيت فهذا هو وقت اللجوء لبيوت الله والتضرع والبكاء فيها لتزول هذه الغمة بإذن الله سبحانه وتعالى
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