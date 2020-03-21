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الرئيسية | مجتمع | الحبس ينتظر مروجي "شائعات فايسبوك" بشأن فيروس "كورونا"

الحبس ينتظر مروجي "شائعات فايسبوك" بشأن فيروس "كورونا"

الحبس ينتظر مروجي "شائعات فايسبوك" بشأن فيروس "كورونا"
هسبريس - أمال كنين
السبت 21 مارس 2020 - 12:00

منذ بداية أزمة "كورونا"، بدأت تتناسل الشائعات والتبليغات الكاذبة، وقد أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أكثر من مرة عن اعتقالات بسبب ذلك عبر مختلف ربوع المملكة.

وتتراوح العقوبات في حق مروجي الشائعات ما بين الحبس من أشهر إلى سنوات والغرامة المالية.

ونشرت المديرية العامة للأمن الوطني وثيقة تضم أهم العقوبات التي تنتظر هؤلاء الذين تتم متابعتهم بفصول مجموعة القانون الجنائي.

وفي هذا الإطار، ينص الفصل 308 على الحبس من شهرين إلى ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 200 درهم ولا تتجاوز ربع مبلغ التعويضات كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العمومية أو صرحت بها، وبالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يعترض على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف.

فيما ينص الفصل 1-447 على الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من ألفين إلى عشرين ألف درهم، كما يعاقب كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، إلى التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، وكل من قام عمدا وبأي وسيلة بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.

أما الفصل 2-447 فينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الشخصية للأشخاص أو التشهير بهم.

ويشير الفصل 264 إلى أنه يعتبر إهانة ويعاقب بهذه الصفة قيامُ أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة بشكل مباشر أو غير مباشر عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكاب جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.

ويعرف الفصل 445 الوشاية الكاذبة، وتهم كل من أبلغ بأية وسيلة كانت وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى النيابة العامة أو إلى الضابطة القضائية أو الإدارة أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ به أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية من مائة وعشرين إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

وقد حذرت رئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، غير ما مرة، من أن ناشر الأخبار الزائفة، إما عن جهل أو عدم تبصر أو عن عمد مسبق، يرتكب عدة أفعال إجرامية موجبة للعقوبة السالبة للحرية وللغرامة المالية، وأن تدويناته لا علاقة لها نهائيا بحرية التعبير أو بالتدوين الافتراضي السليم في وسائط الاتصال الجماهيري وشبكات التواصل الاجتماعي.

فحسب المؤشرات الرقمية والتحاليل التي توفرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، فإن بث أو تقاسم محتوى رقمي زائف، سواء بشأن وباء "كورونا" المستجد أو غيره، قد ينطوي على عدة أفعال إجرامية موجبة للعقوبة الزجرية.

وقد جرى خلال الأيام الماضية، تسجيل نشر شخص بمدينة القنيطرة لـ12 محتوى رقمي زائف ينفي فيه وجود الوباء من أساسه، ويحرض المواطنين على عدم الالتزام بالتدابير الوقائية المتخذة من طرف السلطات العمومية، ويوثق لصور أشخاص بدون موافقتهم.

وتعتبر هذه الأفعال موجبة للمتابعة القضائية تفعيلا لمجموعة من النصوص القانونية التي تجرم نشر الخبر الزائف، وتعاقب على التقاط صور وأقوال لأشخاص بدون موافقتهم، فضلا عن الامتناع عن تنفيذ أشغال وقرارات أمرت بها السلطة العامة وصرحت بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - said السبت 21 مارس 2020 - 12:03
تذكير للداخلية:
لم نتوصل لحد الان بأي رخصة من اعوان السلطة.

منطقة اكادير !!!
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43
2 - مغربي قح السبت 21 مارس 2020 - 12:07
يجب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع أصحاب و مسيري جميع الصفحات المغربية خاصة صفحات البيع والشراء لأنها كلها صفحات لنشر الاشاعات وإرهاب المواطنين.السجن لكل من يترك اعلانات الآخرين غير التجارية .اغلب الصفحات التجارية أرضية خصبة لمتاجري الدين والاشاعات .
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7
3 - mounir السبت 21 مارس 2020 - 12:10
الحبس ينتضر ناهبي المال العام وتروات الشعب التي كان من المنتضر صرفها في هده المحنة
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25
4 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 12:10
من مصادر البلاء الذي عم على بلادنا والعالم هو كثرة المغنيين والمغنيات ، اصحاب التبرج الاعلامي لا من بين يوتيوب ولا فيسبوك ولا حتى القنوات الفضائية ووووو... اللهم ولاتحاسبنا بما فعله السفهاء منا
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15
5 - Malak السبت 21 مارس 2020 - 12:11
هدو ماشي الحبس خصهم الإعدام لاانه خطير لي كينشرو او ارعبو المغاربه و الله اهدي هد الناس قلت ما ايدار و لكن المغاربه ما اسمعو اش كيوصلعم في وات ساب راه القنوات المغربيه كدير لازم كل نهار و كل ساعات
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1
6 - سمير سرغيني السبت 21 مارس 2020 - 12:12
يستحقون ، فأكبر فيروس بعد كرونا هو فيروس التخويف عبر الاخبار الكادبة سواء المكتوبة و الالكترونية
او تلك الأخبار التي تروج وسط الأزقة - خصوصا من تلك النساء الشعبيات التي عهدو ان يكونو متميزات ديالك الاحياء ب أخبارهم المنفوخة لنيل القوة هههه الله اسمح لينا منهم " عرفتي اخيتي راااا لقاوو 100 كلهم طلعوهم رباط "
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4
7 - السبت 21 مارس 2020 - 12:13
ينبغي للدولة ان تفرق بين من يبلغ عن حالة يشك فيها لاتخاذ الاجراءات الازمة معه . وبين من يريد اشاعة الفزع بين الناس .. الاول قصده شريف خصوصا اذا بلغ السلطات المعنية لاننا في سفينة واحدة يجب محاربة من يتساهل مع المرض ليخرب السفينة ..الصين امرت مواطنيها بالتبليغ عن من يخفي المرض
وهذا هو التعاون .... ومثال هذا التبيلغ شاب من قصبة تادلة بلغ عن حالة يشك فيها .والان متابع ..
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7
8 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 12:14
قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6). إتقوا الله ولنعتصم بحبل الله جميعا ونتعونوا في ما بيننا ونعينوا السلطات و نجلسوا فديو نا باش نقدروا نعاديوها على خير الله يجزيكم أخوتي المغاربةإلتزيموا بالتعليمات و زيدو من عندكم
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13
9 - Max السبت 21 مارس 2020 - 12:15
الجهل و تخلف و الأمية تنسف كل العلوم و المعرفة .
التعليم و الصحة أساس النمو الشعوب.
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9
10 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 12:15
عمل الداخلية ثقيل جدا لا توصل المعلومات للمواطن بسرعة تصدر بلاغ ولا تشرح مضامينه لذلك يلجأ المواطن إلى مواقع التواصل ويصدق كل ما تبته. بالأمس أعلنت الوزارة عن توزيع تلك الورقة في مقر سكن المواطن. لكن العكس هو الذي حصل ولحد الآن أسر تنظر فعلى الداخلية ان تكون صارمة مع اعوان السلطة الذين يعرف كل صغير وكبير افعالهم
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7
11 - GALA السبت 21 مارس 2020 - 12:16
هذا القانون يحمي الأمة. نطلب قانونا تكميليا لهذا القانون وهو حماية الحسابات الشخصية والبنكية من النصابين hackers
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2
12 - intidam السبت 21 مارس 2020 - 12:18
إن شاء الله يحصل عليهم الأمن ويعاقبهم أقصى العقوبات / غالبا يكونو البراهش
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0
13 - موحا السبت 21 مارس 2020 - 12:18
السلام عليكم اطلب كدلك من القضاء والسيد الحموشي معاقبة الدين شتمو وقدفوا المهاجرون في ايطاليا واسبانيا مثلما عقب مول الكاسكيطه عندما قدف الشعب حتى لا يكون الحيز واخيرا اللهم ارفع علينا الوباء والبلاء
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3
14 - آل مرابط السبت 21 مارس 2020 - 12:23
السجن... ليس وحده كاف لردع خفافيش الأزمات، بل يجب إضافة أيضا أعمال شاقة و تسمية يوم الإفراج عليهم بعبارة : [ حثى إشعار آخر ]
حثى يتذوقوا درجة الهوس التي تزرعها الشائعات في النفوس المهزوزة، وحثى نضع حدا لكل من تسول له نفسه الإقتيات من مآسي البلاد العباد.......
وتعود علينا هذه الإجراءات التي اتخذت والتي تصب كلها في مصلحتنا كأمة... بالخير والتآخي والتضامن لأن ما قد يصيب فرد واحد فينا قد يصيب كل أفراد المجتمع.......
المجد للأمة المغربية.
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4
15 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 12:23
الارقام الحقيقية لعدد الوفيات وعدد الإصابات بالفيروس هي ماتسجله الدول الاروبية. اما
الصين و روسيا و إيران وتركيا كلها تزور الارقام .
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6
16 - sarah السبت 21 مارس 2020 - 12:24
mois je sais une chose c'est que les homme politique et leur familles fuit casa ver dakhla comme des rats
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17 - زيد نفح السبت 21 مارس 2020 - 12:25
حتى التنفيحة ممنوع؟ اوباش غديللتلهاو... هههههادشي مشي معقول.
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18 - محمد لعيوني السبت 21 مارس 2020 - 12:27
ليس الحبس فقط بل الاعمال الشاقة في النهار في تنظيف الشوارع وتعقيمها وفي الليل السجن. واش الناس كتموت اهو كيضحك على راسو.الحل هو اخد المعلومة من مصادر الدولة الرسمية وهي الداخلية والصحة.وشكرا للدولة انه حتى اخر المستجدات يتكلف بها وزير الداخلية شخصيا لرفع كل لبس. ادن دعوا الدولة تعمل فقط انضبطوا للقرارات. لا تتقوا الا في مصادر الحكومة.اما هؤلاء الغوغاء فقط ينبحون فكيف لمن لا يبارح منزله ان يزود الناس بالاخبار
العمل الشاق والعقوبات الطويلة هي الحل هادشي ماشي ديال الضحك. الفتنة اشد من القتل .لدي والدة تكاد تموت حين تسمع هدة الحيوانات تتكلم واوصيها بعدم التقة بهم.طلبي الى شباب وطني كفوا عن نقل ونشر اي فيديو يصلكم فلسنا في مزحة.الامر جدي ومعالجته يجب ان تكون جدية هده رسالتي والكل من جهته يحارب هده الظاهرة
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19 - محمد المربع السبت 21 مارس 2020 - 12:27
بكل صراحة ،كل من يساهم في نشر الأخبار الزائفة وترويع المواطنين بها،يستحق جزاءه المنصوص عليه في القانون....
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20 - ناقوس الخطر السبت 21 مارس 2020 - 12:29
رغم الترسانة القانونية التي تجرم نشر الاخبار الزاءفة والمفبركة والمس بالخصوصيات الفردية او الجماعية للاشخاص، فان كل هدا يبقى غير كاف وسيوط اشخاص كثيرون في مثل هده الافعال ما دامت شركات للاتصالات لم توقف تشفيل ارقام الهواتف الغير مصرح بها.
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21 - بيضاوي السبت 21 مارس 2020 - 12:29
آجي ما كاين ما يدار نقلب على شي مشكل
و من بعد
آش داني و لاش مشيت
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22 - اسماعيل باشا السبت 21 مارس 2020 - 12:31
يشير علم الاوبئة الفيروسية الى
الغرض من الوقاية الأولية هو تقليل تواتر الحالات الجديدة (الإصابة) للمرض عن طريق التحكم في أسبابه ، والظروف الوبائية ، وعوامل الخطر.
□اهم عامل في منع استفحال الوباء
الحجر والعزل الصحي الداتي في المنازل من أجل الامن الصحي لجميع الساكنة.
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23 - علي السبت 21 مارس 2020 - 12:32
نريد كذلك قانون للأشياء التافهة اللي خرجات على التلاميذ
على الأقل توقيف تلك القنواة و سحب الهواتف و الحاسوب من أصحابها
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24 - كلليوس السبت 21 مارس 2020 - 12:33
رحم الله عبدا عمل عملا فأتقنه ' أين العلماء أين الباحثون أين .....
أتمنى أن يوفق الله المسؤولين المغاربة والشعب المغربي لتجاوز هده الأزمة مزيدا من التضامن مزيدا من التكافل عفى الله عما سلف المحبة والصلح والتضامن و طرق أبواب المحتاجين الله أكبر اطرقوا أبواب المحتاجين الله أكبر أن الأوان أن يتضامن الجميع
بماذا سينفع المال إلا من تصدق وعمل صالحا
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25 - أبو منال السبت 21 مارس 2020 - 12:36
نطلب الهداية والتبصر لهؤلاء الإخوة الذين يتلذذون بنشر الترهات والأكاذيب...
فما أحوجنا للانضباط في هذا الزمن العصيب...
وحتى يتطاير شرر الغضب من عينَيْ هذا الوافذ الخبيث...
ولكي نفسذ عليه نشوة تمتعه بزرع الهلع في قلوبنا...
ولكي نجعله يصاب بالجنون وهو يبحث عبثا على أحد منا في دروب الوطن...
وحتى نرغمه على نزع تاجه الغير مستحق عن راسه المبرقع والمليء بالنتوءات الغدّارة...
دعونا نصيح بصوت واحد مزلزل ومدوي من نوافذ وشرفات منازلنا:
تبّا لك يا أيها الكائن المجهري الممقوت...
نحن هنا معتصمون... ودونك الإسفلت والإسمنت لتحقنها بعدواك...
اغرب عن وجه هذا الشعب الذي اكتشف خططك الرهيبة في قطف الرؤوس....
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26 - Rabi ihfadna السبت 21 مارس 2020 - 12:59
Je demande a tout les médecins et les scientifiques musulmans de ce réunir et de faire des recherches sur un nouveau vaccin où un traitement et comme le monde diras ce ni pas vrai nous avons créer ce virus et ses les musulmans qui nous sauve.
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