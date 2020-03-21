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الرئيسية | مجتمع | حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت‎

حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت‎

حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت‎
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
السبت 21 مارس 2020 - 09:00

بسبب المكوث في المنازل كإجراء ضروري لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد، اضطرت عدد من الأسر المغربية إلى الاشتراك في خدمة الإنترنت المنزلي للتمكن من العمل عن بُعد وإتاحة الصبيب الكافي للأبناء بهدف متابعة الدروس عبر البوابة الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

ولوحظ إقبال كبير على وكالات شركات الاتصالات بمدينة سلا حيث يصطف المواطنون بشكل يومي وبمسافات أمان، منذ الاثنين الماضي، لاقتناء الأجهزة وفق عروض متعددة، سواء بالتزام أو بدون التزام.

وتسبب الإقبال الكبير من طرف الأسر على وكالات مدينة سلا في نفاد مخزون الأجهزة التي توفر خدمة الإنترنت في المنزل خلال اليوم الثاني، ما دفع بمسؤولي الوكالات إلى طلب المزيد للاستجابة للطلب المرتفع غير المسبوق.

وتقدم أغلب الشركات عروضاً متقاربة من حيث الأسعار، أدناها يبتدئ بـ200 درهم في الشهر، وتلجأ بعض الوكالات إلى التأكيد للزبناء أن الصبيب والحجم المتوفرين شهرياً غير محدودين، في حين تفضل أخرى الوضوح والصراحة وتُطلع زبائنها على حجم وصبيب الأنترنيت المتاح.

ومع قضاء أغلب أفراد الأسرة كل الوقت في المنزل، يصبح الأنترنيت أمراً لا محيد عنه للعمل عن بُعد، كما يمثل أيضاً ملاذاً للترفيه، خصوصاً أن الحجر الصحي ينتج في بعض الحالات الملل والقلق بسرعة، وهو ما يتوجب تدبيره بتنويع الأنشطة.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري، تعالت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو شركات الاتصالات إلى إتاحة الولوج إلى بوابة وزارة التربية الوطنية للتعليم عن بُعد بشكل مجاني لإتاحة الفرصة للتلاميذ لمتابعة الدروس.

كما ذهبت تدوينات عدد من المغاربة إلى مطالبة الشركات بتوفير الأنترنيت مجاناً خلال الظروف الصحية الحالية لتشجيع المواطنين على المكوث في منازلهم، والالتزام أكثر لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن أجل تحسين ظروف الحجر في زمن كورونا، توصي منظمة الصحة العالمية بتبادل الحماية والدعم والتضامن وتقديم أرقام الهواتف إلى الجيران وإلى الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مساعدة، وتبادل أخبار مفرحة حول شفاء عدد من المرضى بهذا المرض.

كما تدعو المنظمة إلى الحفاظ على روتين قريب من الروتين المعتاد، بدءً من النهوض باكراً وارتداء الملابس وتناول الطعام في أوقات محددة ودون إفراط، وتجنب تناول وجبات إضافية لأن ذلك لن يكون صحياً مع انخفاض النشاط بسبب البقاء في المنزل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضاً بالتقليل من الوقت الذي يقضيه الشخص في الاستماع أو مشاهدة أو قراءة المعلومات حول الفيروس وكل ما يمكن أن يجعله يشعر بالقلق والتوتر، والاكتفاء بتحديث المعلومات لفترة أو اثنتين خلال اليوم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - أبو محمد السبت 21 مارس 2020 - 09:05
إلى الذين يظنون أن covid 19 من صنع البشر
هل تعلم أن الفيروس كائن حي، بمعنى آخر أنه مخلوق، وباعتقادك أن البشر من صنعه فأنت بذلك تدعي جهلا قدرة البشر على الخلق!!!
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-28
2 - تاوريرتي السبت 21 مارس 2020 - 09:11
مصائب قوم عند قوم فوائد. شركات الاتصال هي الرابح الأكبر من تزايد الاقبال على الانترنيت.
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5
3 - SAID السبت 21 مارس 2020 - 09:16
كونيكسيون إنوي ثقييييييييييييييييييلة فبويزكارن
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3
4 - daoudi السبت 21 مارس 2020 - 09:21
يجب مراجعة ثمن الاشتراك لأنه مرتفع بنسبة سميك المغرب وللأسر أبناء يعتمدون عليه في هذه الأيام الصعبة في الدراسة والتكوين
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14
5 - لنتحد ضد الوباء السبت 21 مارس 2020 - 09:27
غير الى كل واحد منا عندوا انترنت ويفي فدار. كمبادرة تضامنية مع جران ديالو لي معندهمش الانترنت اعتيهم كلمة السر. لنتضامن معا حتي نصل الى الأمان.
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12
6 - ABC السبت 21 مارس 2020 - 09:27
هل لكم عقل عندما تطالبون اكبر الشركات في اﻹحتكار بتخفسض اﻷثمنة وهم يدركون ذلك. بل هذه فرصة من طبق ذهب لتوسيع المنخرطين وجلب عدد كبير منهم . في زنهاية السنة الجارية ستسمع هذه الشركات بانها حققت توسع كبير في عدد المنخرطين . السؤال هل يمكن لشركة واحدة بتقديم عروضها بنصف الثمن متلا عرض 200درهم يقدم ب 100درهم بنفس خاصية العرض دون نقص في الصبيب او تحديد مدته هل تقبل شركة واحدة هذا التحدي .
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8
7 - زكرياء همون السبت 21 مارس 2020 - 09:28
شكرا لك على المقال أنا تلميذ من جهة درعة تافيلالت أدرس هذه السنة في اولى باكالوريا و لكن الظروف المادية لا تسمح لي بشراء أجهزة الأنترنيت و أنا مقبل على الإمتحانات نطالب الدولة بتوفير الأنترنيت مجانا خلاال هذه الفترة العصيبة
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24
8 - عزالدين لعيون السبت 21 مارس 2020 - 09:34
علاش الشركات المشتغلة في سوق المحلي مطلقش للإنترنت والاتصال بي المجان حتا تفوت الأزمة
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10
9 - mustapha السبت 21 مارس 2020 - 09:34
أين ذرة من الإحساس بالوطنية السي أحيزون
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9
10 - Citoyen السبت 21 مارس 2020 - 09:42
اليوم جميع المغاربة ابرز عن وعي و أستجابة لكل الاوامر المقترحة. كما أن المساهمات كانت مرتفعة عن المطلوب غير أن الشركات الوحيدة ديال الاتصال عوض دعم الشعب المغربي بروح وطنية على العكس تستغل الفرصة و يصبح الأشخاص الآن مضطرين للخروج من اجل توفير خدمات الانترنيت سوف يتذكر المغاربة من ساند هم ومن استغل الفرصة مو اجل المصالح الشخصية و تحية الجميع من ساهم و لو بقليل من الدعم شكرا
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8
11 - اجديك السبت 21 مارس 2020 - 09:43
بالفعل المكوت في المنزل طول النهار قد يسبب القلق والاكتياب خصوصا عند الرجال لأنهم ليسوا معتادين علي دلك؛ لكن يبدو اننا مقربين علي وضع مغاير وحب الاستعداد اليه؛ وتفادي للمزيد من التوتر النفسي يرجي عدم المكوت امام التلفاز أو عبر الانترنيت لتلقي أخبار عن كورونا لان دلك قد يسبب نوع من الإحباط؛ حتي انك اجي انا تعتقد أنها نهاية العالم؛ وكما جاء في التعليمات الإفراط في الأكل خصوصا الغير الصحي قد تكون له تداعيات سلبيه؛ أما القيام بتمارين رياضية ولو في البيت يساعد علي الاحساس بالراحة؛ لأن الراحة تأتي بعد تعب. نرجوا الخير للجميع بادن الله
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2
12 - مصطفى السبت 21 مارس 2020 - 09:44
تعالت أصوات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو شركات الاتصالات إلى إتاحة الولوج إلى بوابة وزارة التربية الوطنية للتعليم عن بُعد بشكل مجاني لإتاحة الفرصة للتلاميذ لمتابعة ا لدروس.
هذا هو التضامن الحقيقي ديال الشركات الى بغاو يطبقوه
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5
13 - مغربي هنا السبت 21 مارس 2020 - 09:46
الانترنت خاصو يكون فابور في مثل هده الظروف الاستثنائية وهادوك المغنيين والرياضيين يشاهدوا بالصندوق ويساعدون الفقراء .
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6
14 - AYMAN السبت 21 مارس 2020 - 09:48
أنا بدوري ولتخفيف الاسر الفقيرة وليستطيع ابنائهم متابعة الدروس قمت بإطلاق خدمة الويفي الخاصة بي بالمجان.ربما ادخل فرحة على احدهم المرجو تعميم المبادرة بهشتاغ###لويفي فابور ليك يا ولد الحي باش تقرا او تعلم##.
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5
15 - ريفي السبت 21 مارس 2020 - 09:49
كان باللحرى على الحكومة ان تجبر شركات الاتصالات على توفير خدمات الربط بالانترنت مجانا في هذه الظرفية، لتشجيع المواطنين على المكوث في المنازل ، و كذا مساعدة العائلات المحدودة الدخل في دراسة ابنائهم عن بعد .
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5
16 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 09:54
مازالت السلحفاة تزحف بهدوء ، بل وتتوقف في مرات عديدة.
صبيب الانترنت أصبح أقل ضعفا مع كثرة الضغط.
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4
17 - من ؤروبا السبت 21 مارس 2020 - 09:56
الآن الانترنت مجانا في ؤروبا ....؟

لذي سؤال إلى المسؤلين المغاربة كما جمعتو الملاير دراهم على حسب مرض صندوق كورونا لي المساعدة هذا شيء جميل .

ولكن مرض كورونا سوف يدهب ولكل المشكل هوا المغرب لديه نقص في المستشفيات لماذا لم تكون حملة ؤخرى مثل لي بناء مستشفى جامعي ضخم وا بي معدات جديدة في مدينة دار البيضاء التي تعاني من نقص في المستشفيات والتي يأتي إليها كل المدن المجاورة معها والمستشفيات قديمة وا مهمشة وا ناس تجلس أمام الأبواب مستشفيات لا يوجد سرير لي مرضاهم وا عدد سكان جد كبير

انشري يا هسبريس من فضلك تحيا لكم جميع مستخدمين هسبريس على هدا العمل الجبار
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1
18 - متتبع السبت 21 مارس 2020 - 09:57
كلام جميل ___ومن أجل تحسين ظروف الحجر في زمن كورونا، توصي منظمة الصحة العالمية بتبادل الحماية والدعم والتضامن وتقديم أرقام الهواتف إلى الجيران وإلى الأشخاص الذين قد يحتاجون إلى مساعدة، وتبادل أخبار مفرحة حول شفاء عدد من المرضى بهذا المرض.

كما تدعو المنظمة إلى الحفاظ على روتين قريب من الروتين المعتاد، بدءً من النهوض باكراً وارتداء الملابس وتناول الطعام في أوقات محددة ودون إفراط، وتجنب تناول وجبات إضافية لأن ذلك لن يكون صحياً مع انخفاض النشاط بسبب البقاء في المنزل.

وتوصي منظمة الصحة العالمية أيضاً بالتقليل من الوقت الذي يقضيه الشخص في الاستماع أو مشاهدة أو قراءة المعلومات حول الفيروس وكل ما يمكن أن يجعله يشعر بالقلق والتوتر، والاكتفاء بتحديث المعلومات لفترة أو اثنتين خلال اليوم.شكرا هسبريس
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0
19 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 09:58
التضامن الرقمي
من المفروض ان تكون شركات الاتصالات بجانب المواطن في هذه المحنة. كان يجب ان تتخذ إجراءات منح أنتونين بثمن رمزي أو تخفيض الاثمنة
في بلدان ساعدت شركات الاتصال المواطنين بمضاعفة
مهمة لرصيد الإنترنت (الاشتراك وغيره) ووضعت قنوات عديدة بالمجااااااااااان كان يؤدى عنه.
هذه شركات مواطنة
شكراً هسبريس.
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0
20 - جلال السبت 21 مارس 2020 - 10:03
أسوء الصبيب الانترنت في العالم الصبيب يصيبك مرض سكر طانسيلوا لم إذا لم تصاب بي كورونا أسوء الشركات الاتصالات في العالم أغلى الأسعار في العالم أخطر اللوبيات التي تمص دم والاعصابهم جيوبهم اللوبيات الشركات الاتصآلات وراء الروبيان الوقود مباشرة هذه الشركات الاتصالات تحتاج الحملة المقاطعة جديدة سحب كل الإعجابات في صفحات الإنترنت الشركات ضربة الطم لم تشارك في تبرع صندوق كورونا أو قالب الاتصالات المغرب عندما قررت تبرع الأموال الغرامة فرضت عليها انتهاكات القانون الخداع الرأي العام بأنها تبرع وليس الغرامة بل لم تقوم هذه شركات الانتهازية حتى إعفاء المشتركين أو تخفيض التمن على أقل في هذا الشهر صعب على كل المغاربة كان ما يمر منه المغرب لا يعنيها في شيء هذه ليست أول هذه الشركات تستغل تستغفلهم المغاربة لا يمكن نلسى ما فعلته قبله السنوات لما منعت واتساب سكايب في سابقة في العالم لم تفعلها الشركات الاتصالات غيرها
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21 - فؤاد المعتبر السبت 21 مارس 2020 - 10:03
صراحة يجب على شركة الاتصالات التعاون مع المواطنين بمنحهم الصبيب مجانا في الوقت الراهن
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22 - adam السبت 21 مارس 2020 - 10:06
مع الأسف الأنترنيت كيكون ضعيف جدا في الليل حنا ماطلبينكومش تعطيونا أنترنيت مجانية حنا بغينها هير مزيانة فهاد الفترة لي كلشي جالس فالدار ، أنا داير ويفي ديال إنوي وتاصلت 220 باش يحلو ليا المشكل. طلقو ليا موسيقى وكايقولو ليا الخط مشغول حتى ضاعت ليا 10 دراهم ، العلم لله شحال من واحد وقع ليه بحالي
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23 - Hafid السبت 21 مارس 2020 - 10:16
كونكسيون إنوي صبيبها متدني إلى أقصى حد تقيلة ب 250 DH لشهر
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24 - مغربيه السبت 21 مارس 2020 - 10:19
كونكسيو ويفي اورانج ثقيييله وكتقطع مره مره مثل السلحفاة الله يهدي المسؤولين عليها كنخلصوا فلوسنا في الخوا حشومه عليهم طلقوا لينا الكونكسيو مزيان
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25 - simmo السبت 21 مارس 2020 - 10:19
Les opérateurs tel doivent baisser les prix ou au moins offrir gratuitement les modems wifi. Comme ça ils vont contribuer à la réussite de l'urgence sanitaire instaurée
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