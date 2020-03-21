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الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية

الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 11:00

في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، كما في دول العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني دليلاً توضيحياً يقدم إجابات عن الأسئلة المحتملة لتدبير ظروف العمل.

وقالت الوزارة إن هذا الدليل يقدم الأجوبة والإرشادات اللازمة لفائدة المُشغلين والأجراء في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وهي مستمدة من القانون، وخصوصاً التشريع الاجتماعي الذي يتضمن مقتضيات تساعد على تدبير الأزمات الاستثنائية والعابرة.

ويتضمن الدليل 13 سؤالاً وجواباً، نقدم في هذه المادة أبرزها.

هل يمكن فرض العطلة السنوية في ظل الوضعية الوبائية الحالية في المغرب؟

تجيز المادة 245 من مدونة الشغل لرب العمل إمكانية تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، ويتم تحديد تواريخ مغادرة الأجراء لشغلهم قصد قضاء عطلهم السنوية المؤدى عنها بعد استشارة المعنيين بالأمر.

هل يمكن الاستفادة من عطل أخرى؟

يمكن الاتفاق بين رب العمل والأجير على ما يلي:

الاستفادة من عطلة إضافة مدفوعة الأجر، أو من عطلة إضافية مع تخفيض من الأجر، أو من معطلة غير مدفوعة الأجر.

هل يمكن تخفيض مدة العمل والأجر من أجل مواجهة الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد؟

نعم، يمكن تخفيض مدة العمل، وذلك وفقاً لمقتضيات المادة 185 من مدونة الشغل، مع احترام على الخصوص استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين إن وجدوا، وأداء الأجر عن مدة الشغل الفعلية على ألا يقل في جميع الحالات عن 50 في المائة من الأجر العادي ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء، واحترام مدة التقليص المنصوص عليها في المادة المذكورة.

هل يمكن تنظيم العمل بالتناوب بين الأجراء في ظل الوضعية الوبائية؟

أتاح المشرع هذه الإمكانية في المادة 188 من مدونة الشغل شريطة ألا تتجاوز المدة المقررة لكل فرقة ثماني ساعات في اليوم، وينبغي أن تكون هذه المدة متصلة مع التوقف لفترة استراحة لا تتعدى الساعة.

هل يمكن الحد من ولوج الأجير إلى أماكن العمل في حالة إصابته بهذا المرض نتيجة الوباء؟

يجب على رب العمل وفقاً للقانون أن يمنع الأجير الذي تم تسجيل حالة مرضه من ولوج أماكن العمل باعتبار المُشغل مسؤولاً عن نظافة أماكن الشغل وملزماً بتوفير شروط الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجراء، ويجب على المشغل الاتصال بالجهات المعنية قصد اتخاذ التدابير اللازمة.

ما هي وضعية الأجير الموجود في الحَجر الصحي؟

يجب التمييز في هذه الحالة بين وضعتين؛ الأولى تتعلق بحالة الحجر الصحي الطوعي دون الإدلاء بشهادة طبية في الموضوع، وهذه الحالة غير مؤطرة قانوناً اللهم إذا كانت منظمة بموجب اتفاقية شغل جماعية أو عقود فردية أو نظام داخلي للمؤسسة، كما يمكن اعتبارها عطلة يستفيد منها الأجير وفقاً لاتفاق بين الطرفين.

الحالة الثانية تتمثل في ثبوت المرض بشهادة طبية، وهي مشمولة بمقتضى قانون الضمان الاجتماعي.

هل يسمح القانون للأجير بتنفيذ عمله من المنزل؟

تتيح مدونة الشغل في مادتها الثامنة إمكانية تشغيل الأجراء بالمنازل شريطة توفير شروط الصحة والسلامة وتوفير التأمين ضد حوادث الشغل، وشريطة حصول اتفاق بين الطرفين.

هل يتوقف عقد العمل بسبب وضع الأجير تحت المراقبة والحجر الصحي؟

اعتباراً لكون الفيروس يصنف مرضاً ويعد مبرراً لغياب الأجير المصاب عن العمل، فإنه طبقاً للمادة 32 من مدونة الشغل يتوقف عقد الشغل موقتاً.

بالنسبة للمقاولات التي تم توقيف نشاطها بقرار إداري في هذه الظرفية، هل يمكن للمشغل أن يتحلل من التزاماته التعاقدية؟

بالنسبة إلى حالة المقاولات المعنية بالقرار الإداري المتخذ في هذه الظرفية من طرف السلطات الإدارية المعنية، القاضي بتوقيف أنشطة هذه المقاولات، فإن المشغل يتحلل من بعض التزاماته التعاقدية، ويمكن التوضيح في هذا الصدد بالاتصال بمفتش الشغل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - أبو منال الأزروي السبت 21 مارس 2020 - 11:06
شكرا على هاته المعلومات القيمة حول الشغل في زمن الزائر اللعين...
فما دمنا مستمرين في إغلاق كل المنافذ على هذا الزائر اللعين...
ومع حرصناعلى ملازمة بيوتنا...
وتمسكنا بهذا الحس الوطني الراقي...
وتهافتنا لتقديم مزيد من جرعات التضامن والتلاحم فيما بيننا...
مع تتويجنا لكل هذا بالاعتصام المتين بحبل الله تعالى...
فسنكون متيقنين أن هذا الضيف الثقيل الظل، والغير مرغوب فيه...
سيضطر لحزم حقائبه ومغادرة حدود بلدنا الحبيب إلى غي رجعة...
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3
2 - مصطفى السبت 21 مارس 2020 - 11:11
السلام عليكم. تحية إلى كل المغاربة ملكا حفظه الله حكومة و شعبا والى كل الأجهزة الطبية و الأمنية التي تسهر على أمن و سلامة المواطنين و صحتهم و تحية إلى رجال النظافة
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7
3 - Barrio السبت 21 مارس 2020 - 11:11
انا عن نفسي عامل بناء و متزوج وأب لطفلين، ممد اصدار القرار لم ادخل عن اولادي ولو درهم، أين هو العمل صاحب الورشة أغلق العمل، وهل سوف اموت جوعا مع أولادي، لنا الله من قراركم الذي هو نقمة للفقير.
ايما نعيشو كاملين اولا نموتو كاملين
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25
4 - رانية السبت 21 مارس 2020 - 11:17
في ظل العطلة الاستثنائية التي يعيشها المغرب
بالنسبة للعمال الذي يزاولون مهن حرة ولا يتمتعون بدخل قار وفي هذه الأيام لا أحد يشتري منهم كأصحاب المحلات الصغيرة للخضار في الأحياء الشعبية
ماهو حالهم بعد فرض حالة الطوارئ في المملكة كلها اذا كان عليهم المكوث في البيت فكيف سيوفر لاسرته المأكل في هذه الظروف؟ وما هي الاجرائات التي تتخذها الدولة في هذه الظروف الاستثنائية؟
شكرا جزيلا لكم
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12
5 - تنغيري السبت 21 مارس 2020 - 11:17
لم تقدم الوزارة اي شيء لمساعدة الاجير او العامل،كل ما قيل نعرفه عن ظهر قلب لانه منقول من مدونة الشغل،.
"مصائب قوم عند قوم فوائد".
إن الله يمهل ولا يهمل.
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8
6 - البربهاري السبت 21 مارس 2020 - 11:21
هناك زلزال سيضرب المقاولات المغربية ولا احد من المؤسسات الدستورية سيعلم بحقيقة الوضع لماذا لان الوزارة المعنية ليس عندها الى حدود كتابة هذه الاسطر مرصد خاص بتتبع وضعية المقاولات فقط خربشات واحصاءيات تثير الضحك يتم تجميعها من خلال زيارات التفتيش وتتسم بالفوضوية والضبابية....كان الله في عون اصحاب القرار ان تم الاستعانة بتلك الارقام المغلوطة ...في ظل هذم الظروف يستوجب خلق مراصد جهوية مختصة تجمع اهل الاختصاص لتحليل الوضعية الحقيقية للمقاولات
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6
7 - عامل مقطوع الاجر السبت 21 مارس 2020 - 11:25
اسئلة واضحة و اجوبة فضفاضة تخنقها رغبة مول الشكارة كما يشاء
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6
8 - متطوع في المسيرة الخضراء السبت 21 مارس 2020 - 11:25
العرض يتحدث عن العمال الدين في وضعية قانونية الوزارة المسؤولة تعلم جيدا ان عدد كبير من اليد العاملة في المغرب غير معترف بها من طرف المشغلين وأغلبية منهم اليوم خارج العمل بسبب الوباء الفتاك لإحولة لهم ولا قوة إلا بالله
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9
9 - مول ألحانوت السبت 21 مارس 2020 - 11:28
ماذا عن مول ألحانوت الذي سيبقى رهن إشارة المواطن؟؟ هل هناك من تحفيزات ضريبية وخصوصا ان هذا القطاع يعيش أزمات بسبب انتشار المحلات التركية في كل مكان ناهيك عن المتاجر الكبرى
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10 - جمعوي السبت 21 مارس 2020 - 11:33
هذه الأسئلة لاتشفي غليل العمال والمتضررين الذين لايجدوا ما يسدو به رمقهم الذين قطعت رواتبهم من يوم اغلاق المقاهي والمطاعم يجب ان نتطرقوا لهذه الفئة من العمال الغير المنضويين بصندوق الضمان الاجتماعي وكيفيت تعويضهم وكذلك يجب التطرق لاصحاب المحلات المغلقة التي سيترتب عليها تاخرات في الاداءات (الشيكات الكراء الترطات ووو......) هذا ما يجب الاجابة عليه.
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11 - أبو بكر السبت 21 مارس 2020 - 11:40
كل هذه المواد رائعة و ممكنة على الورق .

اذهبوا إلى مراكز النداء و شركات الزليج و مصانع الآجور و معمل الكابلاج و ...و ...و....وكل القطاع الخاص بمدارسه ، و ورشاته و مكاتبه و مصانعه وسترون العجب العجاب في تطبيق هذه المواد.

ياسيدي العارف بالقانون كلكم تعرفون الخروقات و التجاوزات التي يمارسها أصحاب السلطة في القطاع الخاص و العام فلا داعي لذكر هذه المواد التي تجعل المحاكم تستغرق سنوات في إصدار أحكامها في القضية بين رب العمل و الاجير الذي يخرج فيها خاسرا في الاخير.

السكوت أحسن. و الاستغفار أحسن منه.
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12 - مغريبي السبت 21 مارس 2020 - 11:43
تصاورو معايا المعمل فيه 260 واحد خدامين فمكان واحد مكيناش لاتهويئ مكاينش شوروط سلامة لا تعقام لا والو الا جاب الله تصاب شيواحد شحال من عاإلة غتصاب الله إحفظ كنتمنى قبل ماتوقع الفأس فرأس هدرو على المعامل أنا خيف على ولاد بلادي
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13 - wang dem السبت 21 مارس 2020 - 11:49
و ماذا عن الفقراء الباحثين عن عمل ؟ هل يسمح لهم بالخروج لتدبر أمورهم ؟ أم أن الدولة ستتكلف بمشاكل البطالة في هذه الظروف الصعبة ؟
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