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الرئيسية | مجتمع | واشنطن تجلي مواطنين أمريكيين عالقين بالمغرب

واشنطن تجلي مواطنين أمريكيين عالقين بالمغرب

واشنطن تجلي مواطنين أمريكيين عالقين بالمغرب
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 20 مارس 2020 - 21:25

غادر رعايا أميركيون، الجمعة، في رحلة خاصة المغرب حيث كانوا عالقين إثر وقف المملكة كافة الرحلات الدولية للتصدي لتفشي وباء كورونا، بحسب ما أفادت به السفارة الأميركية بالرباط على "تويتر".

ونظمت الخارجية الأمريكية إجلاء مواطنيها من مطار مراكش، العاصمة السياحية للمملكة، مشيرة إلى أن عليهم تحمل ثمن التذاكر (نحو 1500 دولار). بينما يسعى سياح آخرون لاغتنام أول فرصة للمغادرة، مع بدء سريان حالة الطوارئ الصحية في البلاد من السادسة من مساء الجمعة.

وعلق المغرب كافة الرحلات الجوية والبحرية للمسافرين منذ الأحد، لكن رحلات خاصة سمح لها بإجلاء السياح الأجانب الذين بقوا عالقين نحو بلدان أوروبية.

وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي أروقة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء وقد غصت بسياح يأملون العودة إلى بلدانهم.

وأوضحت السفارة البريطانية بالرباط على "تويتر" أن "كل الرحلات المرتقبة (...) محجوزة تماما، نحاول البحث عن حلول".

وتم إجلاء 7801 سائح في 41 طائرة خاصة من المغرب خلال ثلاثة أيام، بحسب ما أعلن عنه السفير البريطاني في الرباط، توماس رايلي، الخميس على "تويتر".

وأعيد نحو 24 ألف سائح فرنسي من المغرب منذ الأسبوع الماضي في نحو 140 رحلة خاصة، وفق ما أفاد به مصدر دبلوماسي بالرباط وكالة فرانس برس.

ولم يتسن الحصول على معطيات من السلطات المغربية حول عدد السياح الذين ما يزالون عالقين في المملكة، التي استقبلت العام الماضي نحو 13 مليون سائح.

وتوقفت الأنشطة السياحية تماما بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، علما أنها قطاع حيوي في المغرب تمثل نحو 10 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

ورغم أن تفشي الوباء ما زال محدودا نسبيا في المغرب، إلا أن وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حذر هذا الأسبوع من "أن الأيام المقبلة جدّ حاسمة، بعد تسجيل حالات انتقال العدوى محليا"، بينما كانت الحالات الأولى وافدة من الخارج.

وارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس، الجمعة، إلى 77، توفي ثلاثة منهم وشفي اثنان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - kamal الجمعة 20 مارس 2020 - 21:36
متى يأتي دورنا لإعادتنا إلى بلدنا المغرب من بلجيكا بعد ان جئنا للسياحة.نحن مغاربة و مهما حصل فدائما:الله الوطن الملك.نريد من كل مغربي حر الدعاء معنا جزاكم الله خيرا
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23
2 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 21:36
وماهو مصير المغاربة العالقين في اوربا، نحن الآن عالقون في المطار مند أسبوع علما اننا كنا في عطلة في فرنسا فقط.تركنا اولادنا و عائلاتنا في المغرب.
نطالب بترحيلنا كباقي الدول مع احترام جميع التدابير حماية لوطننا و عائلاتنا. نقبل العزل في مستشفى او في فندق خاص كما قامت به جل الدول. لقد استنرفنا كل الموارد المالية و في اي لحظة قد نتعرض للطرد من مشغلينا في المغرب لتجاوزنا رخص العطلة
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15
3 - ز. عثمان الجمعة 20 مارس 2020 - 21:39
السلام عليكم
حظر تجوال دون مقومات ولا تنسيق. فالمواطن بواد و الحكومة بواد ثاني. لا اوراق تصريح لا مراقبة اسعار .هذا بمدينة سلا.
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4 - رضوان الجمعة 20 مارس 2020 - 21:39
هذه هي الدول التي تساعد مواطنيها في الشدة .
اما المغاربة العالقين في أوروبا وتركيا فلا حول ولا قوة إلا بالله .
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