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الرئيسية | مجتمع | عقوبات مالية وزجرية تنتظر المخالفين لحالة "الطوارئ الصحية"

عقوبات مالية وزجرية تنتظر المخالفين لحالة "الطوارئ الصحية"

عقوبات مالية وزجرية تنتظر المخالفين لحالة "الطوارئ الصحية"
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 22:20

دخل القرار الذي أعلنت عنه السلطات المغربية المرتبط بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة، حيز التطبيق مساء اليوم الجمعة.

واشترط القرار مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وطرح نقاش كبير في المغرب حول العقوبات التي تنتظر المخالفين لهذا القرار الذي جاء بسبب التهديد الذي أصبح يشكله فيروس "كورونا" على السلامة الصحية المغاربة وأصبح يهدد واحدا من أهم الحقوق الأساسية، ألا وهو الحق في الحياة.

هسبريس طرحت هذا السؤال على نوفل البعمري، محام فاعل حقوقي، الذي أكد أن "هذا الفيروس يؤدي في حال لم يكن هناك تدخل عاجل للدولة من خلال القيام بإجراءات احترازية لضمان سلامة المواطنين إلى وفاة المصابين به"، موردا أنه "من الناحية الحقوقية، نحن أمام وضع يتعلق بقرار هدفه حماية الحق في الحياة. ولحماية هذا الحق، قد تتعطل بعض الحقوق إلى أجل غير مفتوح بل مرتبط بزوال السبب، وهو القضاء على الفيروس".

وفي هذا الصدد، قال البعمري: "من الناحية الدستورية، يتعلق الأمر بتطبيق الفصل 21 من الدستور الذي ينص على أن لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته، وعلى أن تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع".

وسجل المتحدث أن "السلطات العمومية هي المخول لها حماية السلامة الصحية للمواطنين وكفالتها"، موردا أننا "أمام عمل من أعمال الإدارة، وهو ما يجعل من قرار تدبير حالة الطوارئ الصحية قد يدخل في باب الأعمال التي أمرت بها الإدارة".

وبناء عليه، يقول المحامي البعمري، فإن "هذا التفسير يجعل المخالفين في وضعية المخالفين للقرارات الإدارية، وتطبق عليهم بالتالي الغرامات المالية"، مبرزا أن "هذا التوجه هو الذي ذهبت إليه مختلف الدول التي أعلنت حالة الحصار، كفرنسا وإسبانيا اللتين قررتا غرامات وجزاءات مالية على من يتواجد في الشارع دون سبب".

وشدد الفاعل الحقوقي على أن "هذا التوجه سليم من الناحية الحقوقية والقانونية ما دمنا لسنا أمام قرار حظر التجول، بل حالة طوارئ صحية بسبب الفيروس"، مشيرا إلى أنه "قد تُعلّق بموجبه بعض الحقوق، كالحق في التنقل، بشكل وقتي لحماية حق آخر وهو الحق في الحياة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (43)

1 - سميه نبيل الجمعة 20 مارس 2020 - 22:26
كون زدتوهم حتى الجلديه على لله يوعاو بالخطر
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50
2 - badr الجمعة 20 مارس 2020 - 22:29
الغريب في الأمر هوا كنشوف مجموعة من السولوطات كيضورو بلا قيناع تاولا دخلني الشك بي أنا مكين لاكورونا ولا غيرها
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-167
3 - hassan الجمعة 20 مارس 2020 - 22:30
كاين تهاون من طرف السلطات كايدوزو حدا بنادم وماكايهدروش معاهوم واش شرحتو ليهوم مزيان حالة الطوارئ ...
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68
4 - مواطنة حرة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:30
انا هد المرة مغدش نعلق على الموضوع وإنما بغيت من هد المنبر نشكر الامن والاطباء والمسؤولين والجيش والمواطنين الواعيين وكل من ساهم من قريب او من بعيد فالحد من الوباء شكرا جزيلا من القلب.دون ان انسى هسبرس التي تنقل لنا الاحداث.
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112
5 - reda الجمعة 20 مارس 2020 - 22:33
Quand on dit aux gens qu’il y aura un état d’urgence sanitaire dans telle date et que les gens n’aurons plus le droit de sortir, alors là on commet une grosse erreur car tous les gens se précipitent dans les supermarchés, les pharmacies, les gars de train … et ceci crée des foules énormes de personnes rassemblées dans un endroit réduit, ce qui favorise potentiellement la contagion.
Il fallait établir l’état d’urgence brusquement sans prévenir le peuple et puis après leurs expliquer qu’ils sont autorisés à aller faire des courses et qu’il n’y aura pas de pénuries … comme ça les gens ne se précipiteront pas.
C’est juste une question de planification et de prévoyance.
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18
6 - oujdi الجمعة 20 مارس 2020 - 22:34
أخوتي اللي يتخد شي قرار خاص يكون قاد بيه دبا أنا متوصلتش بالوثيقة المدكورة و ضروري لواحد يخرج للتبضع ما العمل ؟ دبا الدولة دارت اللي خاصو يكون إوا و المواطن نفكرتوش فيه ؟؟
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67
7 - sadaam الجمعة 20 مارس 2020 - 22:34
نعم خليك فدارك
ولكن راه كاين ليخصوا مايكل فالدار اما ادخل لدار اهي مافيهاش حتى خبزة اللهم كورونا
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22
8 - Karim الجمعة 20 مارس 2020 - 22:34
Les riches n'ont aucun problème a et stocké la nourriture et il ont des grande maison
Mais les pauvres et ça c'est 90% des marocains walou rien wafine la caisse de 1 milliards fine argent on crevé la dalle on a rien
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10
9 - عبد الله الجمعة 20 مارس 2020 - 22:34
حسبي الله ونعم الوكيل..................
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24
10 - سعيد الجمعة 20 مارس 2020 - 22:35
المغرب قطعة من أفئدتنا ...بل هو الفؤاد ونبضه.
جميعا من اجل وطن يسع الجميع ...
جميعا من اجل وطن سليم ومعافى...

كل ما تفعله الحكومة حاليا هو من اجلنا ..من اجل امهاتنا ..ابناىنا ...أحبتنا ...
يدا بيد ...سننجح في دحر هذا الوباء
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35
11 - عبد الجمعة 20 مارس 2020 - 22:35
حسبي الله ونعم الوكيل الله اكبر
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21
12 - عاش الشعب الجمعة 20 مارس 2020 - 22:36
فين هاد الأعوان ديال السلطة لي كيوزعوا و يبقى الخروج الاستثنائية راه هادشي غير معقول و تتطلب من كل شخص القيام بواجبه
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21
13 - samir الجمعة 20 مارس 2020 - 22:36
عندما لم تكن هناك أزمة كان هم المسؤولين خدمة مصالحهم الخاصة وتمتعهم بامتيازات السيارات الفخمة وعند الازمة ظهرت محدودية تفكيرهم او عدم أهليتهم لتقلد المسؤولية بالمرة.فكل ما فعلوه هو استنساخ و فرض اجراءات و قرارات الدولة الفرنسية رغم الفارق الكبير بين المجتمعين المغربي و الفرنسي.مثلا:عقود من الكذب بشأن ارقام البطالة في المغرب و انها افضل من فرنسا و اسبانيا لنكتشف بعد الحجر ان اغلب من يشتغلون غير مؤمنين ولا مصدر لهم الا"اليومية" اننا لا نتوفر على دولة مع الاسف .
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28
14 - Mohamed الجمعة 20 مارس 2020 - 22:36
خطوة في محلها سوف تفيد في الحد من تطور الوضع كثيراوقد تعوض التاخر في اغلاق الحدود بالمقارنة مع خطورة الوباء
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8
15 - Marocin الجمعة 20 مارس 2020 - 22:36
C comme elle a fait deja lalgerie
Une amonde et prison qui rdspecte pas letat durgence
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-8
16 - هشام الجمعة 20 مارس 2020 - 22:37
ماذا عن مراكز النداء. حيث انني سوف اعمل طيلة الاسبوع القادم. من الساعة 9 الى الساعة 18 كل يوم. ولماذا هل نصنع الدرة.
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14
17 - قصراوي مهتم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:37
رجاء يجب استثناء أولائك اللذين يضطرون للخروج كي يمارسوا رياضة المشي في الفضاء الطلق وخصوصا مرضى السكري ومن يعانون من الكوليسطرول في الدم ومن لايقوون على الجلوس طويلا ارجوكم
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7
18 - السهيلي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:37
نحن الأن في منازلنا ننتظر اعوان السلطة ولن نحصل على أي شيء منهم لكي نخرج لي الضرورا ماذا نفعل الأن
هل مزال غداً نحصل على ورقة الخروج
ام ماذا،
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33
19 - بشير الجمعة 20 مارس 2020 - 22:38
نعم يجب البقاء في المنازل. هذا هو الحل الوحيد لمنع تفشي هذا الوباء. المغرب استفاد من أخطاء الآخرين الذين استخفوا بهذا المرض وها هم يدفعون الثمن بموت الأرواح بالمئات يوميا. علينا جميعا أن نتحد ضد هذا الوباء بالبقاء في بيوتنا.
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12
20 - هشام الجمعة 20 مارس 2020 - 22:39
حنا مع السلطة لي كتسير لبلاد فأي قرار. لكن كاينين شي ناس ربي لي عالم بهم ماعندهم لا تموين لا والو عايشين النهار بنهارو غير ربي يدير تاويل الخير.
عافكم يا عباد الله سولو فجيرانكم وتعاونوا معاهم مع المراعات لوسائل الحماية الضرورية
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12
21 - foufa الجمعة 20 مارس 2020 - 22:39
الحداكة هدي و شوفو الشغلين في الشركات الغير مهيكلة ا اش غديرو ا اش غياكلو نيت مدام سديتو على الشعب بكل طبقاته , راه حنا مشي اوروبا لي عندهوم شماج موفر ا المتطلبات ديالهم 3 المرات فاليوم لقاو الحل لهادشي عاد هدرو اشرفا على الغرامة الماليه و الحبس لي خرج ؟؟؟؟؟؟
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4
22 - متفائل والله أعلم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:40
ضمان محاصرة الكورونا قبل ان يحاصرنا كما جاء على لسان وزير الصحة , لا بد من أن يتقيد كل مواطن ومواطنة بالبقاء في منزله , حتى وإن كان ضيقا , فليعلم أنه يقدم أكبر خدمة لبلده وللعالم , فالقضاء على الفيروس في أي بلد , سيكون بمثابة أمل للدول الأخرى التي كبر عليها البحر , فلا نجعل البحر يكبر علينا , ولا نستهتر بالجائحة , لأننا الآن في فترة إمتحان ولا بد لنا أن ننجح فيه , لأنه لا خيار لنا , فكلنا تضيق علينا جدران المنازل , لكن عندما سنعلم علم اليقين أن الأسبوعين القاديمن لا بد لنا من الصبر والتحلي بالشجاعة وأن لا نخاف من الأرقام , لأن جعلها تتقص لغاية الصفر رهين بنا وبإلتزامنا ببيوتنا , لأنه لا يوجد لقاح , وقد يتطلب لغاية شهر شتنبر أو حتى شهر أبريل من السنة المقبلة حسب معهد ألماني في هامبورغ , لأن اللقاح موجود ونصف العملية قد تم الإنتهاء منها فقط بقيت التطبيقات على البشر وإنتظار المضاعفات وتلك عملية تاخذ وقتا طويلا , ولو تمكنا من القضاء على الفيروس , فسنخرج بإذن الله سالمين غانمين وسنحتفل بعيد الفطر ونصلي في المسجد , سماع الموسيقى وقرائة القصص والكتب الآن الوقت المناسب وحتى الأفلام
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3
23 - متعجب الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
كلما دارت فرنسا درتوها في المغرب و لكن رآه المغرب كاين اللي ماععندوا ما يأكل أو يوكل اوليداتو ! واش غادين تعطيهم الدولة ؟؟ واش نتوما غير الي شفتوا فرنسا عملتها خاصكم تعملوه؟؟؟ رآه كل بلاد بخصائصه ! فرنسا رآه السلعة تشريها من الإنترنت تجيك لدارك ولا تمشي تأخذها من باب المحل التجاري . طبيب بغيتيه ايجي عندك . بغيتي ممرضة تجي عندك . بغيتي مساعدة مالية دير الطلب في الانترنت ....
واش في المغرب كاين هادشي ؟
الأمور لا تاخذ بالتقليد الأعمى و لكن بالحكمة و التدبير!
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8
24 - Mohamed الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
هدا القرار جيد ومقبول مادام انه يدخل في المحافظة على صحة المواطنين. ولكن هل الحكومة فكرت في جميع المتضررين من هده العملية ؟ مثلا شخص يعمل في مقهى اكتراها أو امتلكها و هدا هو المصدر الوحيد الدي يعيش منه هو وعائلته. لنفرض ان هدا الوضع استمر لأشهر فمن اين له ان يعيش هو وأفراد أسرته ؟. المرجو من المسؤولين ان يفكروا في هؤلاء الأشخاص وشكرا.
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-1
25 - Meryem الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
نسأل الله أن يرفع عنا هذا الداء وأن تعود الأمور إلى نصابها.نشكر الدولة التي تتمثل في شخص الملك نصره الله على المجهودات التي قامت بها.فالعبرة المستخلصة من هذه الكارثة التي حلت بنا هي أن لا شيء مستحيل فالدولة قادرة على أن تنهض بالأوضاع المزرية التي تعاني منها مختلف القطاعات بتظافر الجهود من الطرفين ألا وهما المواطن والدولة.فالكل لاحظ التبرعات التي تم ايداعها في الصندوق في ظرف وجيز هذا يدل على أن المغرب بإمكانه تجاوز الفقر وتحسين ظروف عيش المواطنين.ومن هذا المنبر أطلب من الدولة أن تخصص منحا لفائدة الجنود ورجال الشرطة والدرك الملكي نظرا للمجهودات والتضحيات التي قاموا بها من أجل أمن وأمان المواطنين.تحية لهم من تقنية في المختبر
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-2
26 - HASSAN الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
العقوباوت المالية والأحكام بالسجن تنتظر المخالفين بسبب "الطوارئ الصحية" والفاسدين ماذا عنهم
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-1
27 - اسماعيل الجمعة 20 مارس 2020 - 22:46
من هاد الهدرة كاملة قولو لنا شحال هي الغرامة خير الكلام ما قل ودل
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0
28 - المحتار الجمعة 20 مارس 2020 - 22:50
لم نسمع برخص لزيارات الأطباء و مراكز التأمين عن المرض و مراكز التحاليل و الراديو. نسمع فقط بشراء الغذاء و الصيدلية. وضحوا لذوي الأمراض المزمنة كيف يحصلون عن الرخص. فكروا في الجميع من فظلكم...
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1
29 - مواطنة حرة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
بالنسبة لهادوك لي كالو انهم مزال متوصلوش بالوثيقة.وا صبرو دبا توصلكوم النوبة ره ميمكنش كولشي يشدها فنهار.ديرو عقلكوم شحال تع لينتيقادات الخاويين.
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4
30 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
نحن والحمد لله سكان مدينة خريبكة ملتزمون بما جاء به قانون حالة الطوارئ .من اجل سلامة بلادنا ولكن لازلنا ننتظر ورقة الاذن بالخروج لقضاء ما نحتاج من مواد ضرورية .وغدا صباحا انشاء الله سنكون مظطرين للخروج من اجل (التقضية).نتمنى ان نتوصل بهذا الاذن للخروج وشكرا للسلطات المعنية التي تعمل ما في وسعها. وعلى المجهودات الجبارة التي يقوم بها اعوان السلطة وكل المسؤولين المحليين وعلى رأسهم سعادة عامل الاقليم المحترم .فلهم منا اكبر تحية واحترام وتقدير.
كما اننا فخورون بما تقوم به بلادنا من مجهودات جبارة من اجل المواطنين .
اللهم احفظ بلدنا من هاذا الوباء . واحفظ ملكنا المحبوب سيدي محمد السادس.ووفق الحكومة والمسؤولين المغاربة كافة لما فيه مصلحة البلاد.
وجازيهم يا رب عن المجهودات الجبارة التي يقومون بها.
عاش المغرب من طنجة الى لكويرة
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2
31 - مواطن بسيط الجمعة 20 مارس 2020 - 22:52
صراحة مقارنة الإجراءات الإحترازية للوقاية و محاربة هذا الوباء بما اتخذ في دول أخرى و منها التي تعتبر رائدة في عدة مجالات كبعض الدول الأوربية مثلا، فصراحة رغم أن الأمر كان لا يزال في بداياته و أن تتخذ مثل هذه الإجراءات الصارمة و أيضا إعلان حالة الطوارئ، حتى يتم ضبط ما يوجد من حالات مؤكدة و كذا المحتملة، سيجعلنا إنشاء الله (إذا احترم الحضر) ننجو من الكارثة في غضون أيام قليلة. هذا إن ذل على شيء فإنما يدل على أن السدة العالية بالله فضلت سلامة مواطنيها على كل ما هو اقتصادي أو سياسي، فعلا قرارات شجاعة و ذكية و أقسم بالله أن هذا ليس بغريب على ملك كل همه راحة شعبه، نسأل الله أن يحفظه و يطيل في عمره و يرزقه البطانة الطيبة و من يعينه بإخلاص و تفان و نكران للذات على خدمة هذا الوطن الغالي، و أن ينقص من عمري ليزيد في عمره إن اقتضى الحال فخزائن ربي لا تنفذ و رحمته وسعة كل شيء، فعلا أكتب هذه الكلمات و عيني تدمع. لكن كلي يقين أن المغاربة إنشاء الله سيخرجون أقوياء، متحدين، متضامنين من هذه الضائقة. و الله ولي التوفيق
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32 - بزاااااف الجمعة 20 مارس 2020 - 22:54
من استعجل شيأ قبل أوانه عوقب بحرمانه.
الدولة خدامة قدر المستطاع العدد ديالنا ماشي ساهل اللهم بارك.
يعني يجب علينا في مثل هذه الظرفية أن نكون يدا واحدة راع ورعية. وإن من هدي السلف الصالح الدعاء لولاة الأمور بالصلاح و التوفيق إلى الخير. وصلاحهم صلاح ديننا ودنيانا إن شاء الله.
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33 - لحسن الجمعة 20 مارس 2020 - 22:55
سير جب ورقة من المطبعة أو عمرها داير غار عشرة دريال
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34 - حقيقة الجمعة 20 مارس 2020 - 23:01
المشكل العام. أخرجنا الوثيقة من النت لاننا لم نر أي عون سلطة (لمقدم) انتظرناه طويلا امام العمارة لكي يؤشر على الورقة. حتى في تلمقاطعة لبس هناك لا مقدم لا قايد هم معذورون ممكن في اجتماع... ونحن حائرون هل نخرق القانون ونخرج غدا وفي نفس الوقت ليس ذنبنا.
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4
35 - سعيد الفاسي الجمعة 20 مارس 2020 - 23:02
قرار أتخدته الدولة في وقت جيد وهو سوف يحد من إنتشار الفيروس ....قررت الدولة حظر الطوارئ والتجول الى أجل مسمى ....لكن هناك نقطة لم يشيرو إليها في البرلمان وهي نفقة المحتاجين والفقراء من أين يسددون نفقات عيشهم وقد أغلقت محلات الصناعة التقليدية مند تلات ايام هده ونحن جالسون في البيت ليس لنا مدخول من اي جهة أخرى .....نحن معكم في الحظر لكن يجب أن نرى من جهة أخرى نفقات المحتاجين الذين ليس لهم ضمن إجتماعي أو غيره ومن ضمن هؤلاء أنا شخصيا والله المستعان نسأل الله أن تمر هده الايام بسلام وأن يرفع الله عنا هدا الوباء .......فإن طال الحظر دون معالجة نفقات المحتاجين فربما يفشل الحظر بالنسبة لطبقة الهشة .....فأرجو من شبكة هسبريس طرح هدا السؤال حتى يتم معالجته
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1
36 - مصطفى الجمعة 20 مارس 2020 - 23:05
القضاء على الفيروس يتطلب أولا تضحية مؤقتة من الدولة وهي ضمان قوت العيش للعائلات المعوزة في هذه الضروف الصعبة ثانيا التضامن والسلوك الجيدة و النظافة ،
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8
37 - Najim ben الجمعة 20 مارس 2020 - 23:08
و هل استنساخ ما تفعله فرنسا هو من سيحد من الخروج الى الشارع.؟ نحن نعلم جميعا ان لا علاقة اقتصاد فرنسا مع المغرب..نصف الشعب فقير و النصف الآخر تحت عتبة الفقر،و النصف الآخر عليه وااجبات كل شهر،من اداء لفواتير الماء و الكهرباء،و الكراء،و النصف الآخر عمال (طالب معاشو) .كيف سيعيش كل هؤلاء اذا اقفلوا عليهم ابواب البيوت.......؟؟؟!!!!!!
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7
38 - Amine الجمعة 20 مارس 2020 - 23:11
نعم متفق مع جميع القرارات التي تتخدها الدولة لأنها من صالح المواطن ولكن الغرامات المالية ليست عقوبة بالنسبة لي متال فراس مالي مليار وتفرض عليا غرامة مالية ممضرورش بالنسبة لم اقتني ابسط المواد الغذاية وغير مسجل بالضمان الاجتماعي وعندما أخرج للبحث عن لقمة لعيش تفرض علي غرامة مالية ان وجدت مبلغ الغرامة في جيبي او في ملكي اقسم بالله ان ادفع الغرامة مضاعفة واتمنى السلامة للجميع وشكرا وشكر خاص مهن الطب السلطة
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2
39 - ABAD الجمعة 20 مارس 2020 - 23:11
السلام عليكم.
لمادا كل هدا التوتر علما ان كل مواطن سيحصل على هده الوتيقة.
فقط مسالة وقت فالمغرب فيه 40 مليون نسمة يعني تقريبا 10 مليون وتيقة سوف توزع مما يعني ان هدا يحتاج شيء من الوقت.

بامكانك تنزيل الوتيقة بنفسك وانتهى الامر.
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40 - البشير الجمعة 20 مارس 2020 - 23:11
جميلة الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع هدا الفيروس اللهم يسر
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41 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 23:13
اين هم رجال السلطة. انتضرناهم لم يأتوا .
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42 - ضد الضد الجمعة 20 مارس 2020 - 23:14
يجب انزال العسكر والدرك الملكي والشرطة ووزارة الداخلية. والقاء القبض على كل مخالف لاوامر الدولة اللهما باسثثناء من نزل للتبضع باقرب من محل سكناه واقرب مخبزة لسكناه وللصيدلية والتطبيب ومساعدة انسان من عائلته في ورطة او البنك او وفاكاش او العمل بادارات الدولة او باليات تسيير الدولة والامداد المعيشي معامل التموين ومتاجر التموين دون ذلك من القي القبض عليه ليس يجب القاء القبض عليه فقط بل التحقيق معه جيدا لمعرفة الاسباب التي كانت وراء خرقه لحالة الطواريء المرفوعة بالبلاد من قمة هرم السلطة. فلربما له دوافع مبيتة فيجب القاء القبض عليه ورميه بالزنزانة والتحقيق معه لانه تهديد مباشر لارواح الناس وتمرد على السلطة وتحريض مباشر على عدم الانضباض بها. ولهذا الكل يجب ان ينضبض والا كل مجهودات الدولة ستذهب ادراج الرياح.
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43 - بسمة الجمعة 20 مارس 2020 - 23:19
قرار الحكومة قرار صائب وفي محله يجب على المواطنين التعاون مع الحكومة والامثال لاوامرها.لان الجلوس في البيت فيه مصلحة لنا.
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