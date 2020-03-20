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كُتّاب وآراء
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة
ارتفع في بضع ساعات عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، حيث سجلت معطيات وزارة الصحة إصابة 77 شخصا بالفيروس.
وسجلت إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم 74 حالة، ما يعني أن 3 حالات جديدة تم تأكيد إصابتها بالمرض.
وأفادت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل ثلاثة (3) حالات جديدة منها واحدة من الناظور قادمة من ألمانيا، واحدة من تاوريرت قادمة من فرنسا، وواحدة من طنجة قادمة من إسبانيا.
وإلى غاية السابعة السابعة مساء، تم استبعاد 374 حالة لأشخاص بعد أن ثبت خلوهم من الفيروس.
وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة، فيما أعلن أمس عن تماثل مواطنة مصابة بالفيروس للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (171)
فعدد الحالات اليومية جد قليل وبالتالي الوضع تحت السيطرة.
المشكلة في اوربا التي تسجل مئات الحالات يوميا
بقا فدارك احسن حجا
باش تحمي راسك وبلادك خويا
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انك عفو رحيم تحب العفو فاعفو عنا يا رب امين
يا ناس يجب ان نعمل هاشتاغ ""بالاستغفار نقضي على كورونا.
سلاحنا هو الاستغفار وسلاح العلماء هو العلم والاستغفار.
المرجو ملازمة المنزل، واخا نعيشو غا بالخبز و أتاي حتى الدوز الأزمة
حسن ما نقتلو راسنا ولا واليدينا
المرجو من المغاربة مايستاهنوش بهدا المرض
الله يحد الباس.
اللهم ابعد هذا الوباء على ساااكنة المغرب و اقربائنا الاعزاء
Il fallait établir l’état d’urgence brusquement sans prévenir le peuple et puis après leurs expliquer qu’ils sont autorisés à aller faire des courses et qu’il n’y aura pas de pénuries … comme ça les gens ne se précipiteront pas.
C’est juste une question de planification et de prévoyance.
والمكوث في المنازل،
لا نريد أن نصير مثل الدول الموبوءة بسبب الاستهتار،
اللهم لطفك يا رحمان يا رحيم.
يد في يد يا اخوان . الزمو البيوت
انا مند يوم الاثنين لم اخرج من المنزل خوفا على والداي الدين يعانيان من امراض مزمنة .
تعاونوا يا مغاربة . لا تستصغروا الوباء فينسفكم نسفا .
اباءنا واجدادنا هم رمز وقوة لنا . فلنحافظ على تماسكنا
شكرا هيسبريس و شكرا للسلطات.
C‘est une fonction exponentielle qui peut brusquement déclencher si on ne suit pas les consignes. En Allemagne ça a commencé par neuf cas et maintenant ils sont20000. Alors il faut prendre tout au sérieux
يتضح من خلال هذه المستجدات ان اختيار المغرب اعلانه حالة الطوارئ كان قرارا جدددد صائب لماذا؟
لان معظم الحالات المصابة في 72ساعة الماضية هي لاناس تعرضو لعدوى في المغرب و ليست حالات وافدة من الخارج لذلك وجب علينا فهم الوضع. المغرب في المرحلة الرابعة من المرض و الدليل هو الارقام التي ستورد لدينا في 72 ساعة القادمة. احبائي ابقو في منازلكم ****
اللهم سلم ،اللهم سلم ،اللهم سلم .
لقد عاينا البارحة و اليوم عدة حافلات قادمة من الدار البيضاء و الرباط ومكناس تقل مسافرين متجهين نحو الرشيدية و الريصاني و كلميمة و تنجداد و تنغير .
انها قمة الانانية .
بهذه الخطوات لت تنجو اية منطقة من هذا الوباء.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و ارفعه عن جميع جهات المملكة .
الله يشافي هاذ المصابين
ويرجعهم للعائلات ديلهم
..
عدد المرضى 76
374+76= 450
هل هذا يعني أن المغرب قام بفحص 450 شخص تبين أن 374 سليمون من المرض بينما 76 مصابون بكورونا؟
إذا كان الأمر كذلك فعدد الأشخاص الذين تم فحصهم قليل جدا.
مجهودات جلالة الملك نصره الله وجهاز الامن الوطني والقوات المسلحة كانت عند حسن ظن الشعب.
خلاصة القول الامور تسير نحو السيطرة باذن الله.
فل نعد لعقيدتنا الصحيحة ولنصحح طريقنا ...
التفائل جيد و مطلوب، لكن دون إستهتار و عدم مبالاة، المزيد من الحرص الشديد، و الإلتزام الجدي و الأوتوماتيكي بتوصيات وزارتي الداخلية و الصحة.
ما يعيشه المغرب اليوم، إمتحان حقيقي و قاسي لسلوكنا الحضاري و الأخلاقي، و مدى إحترامنا لقيم المواطنة و القانون و حقوق الآخرين، فإلتزامنا بتوصيات الدولة و الإنضباط الشديد، من طرف الجميع، هو من سيخرجنا من هذه الأزمة.
فلا تنتظروا إنتاج لقاح أو ظهور علاج عجيب.
الحل الحد من حالات العدوى، علاج الحالات المسجلة، إلى أن نصل بإذنه، سبحانه و تعالى، لأيام لا تسجل فيها أية عدوى، و يشفى فيها العشرات.
الإنضباط، الإلتزام، التضامن، إحترام القانون و رجال الأمن، و كبح غرائز الأنانية، بهذا سنتجاوز هذه المرحلة العصيبة.
هل مازلت تنتظر الدجال ؟
نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة فی الدین والدنيا
لا حياة "خوف غامظ، جوع قاتل، موت البشر ".
تذكرو مقولتي.
I tell you that this virus will claim more than 50% of the world's human lives.
There is no life "mysterious fear, deadly hunger, human death."
Remember my saying.
Je vous dis que ce virus fera plus de 50% des vies humaines dans le monde.
Il n'y a pas de vie "peur mystérieuse, faim mortelle, mort humaine".
Rappelez-vous ma parole.
قبل إغلاق الحدود.
نداء الى وزارة الداخلية قبل فوات الأوان أن تبحث على الذين دخلو من الخارج و تضعهم في الحجر الصحي قبل أن ينشرو الفيروس.
معطيات الذين دخلو من الخارج موجودة عند شرطة المطارات و الحدود. شرطة الحدود تعلم من دخل و من خرج و تعرف أين يقيمون.
الشعوب الغربية الكثير منها يتمنى لو ان دولهم اتخذت خطوات استباقية من دولتنا فالحمد لله على نعمة وجود الدولة المغربية
بقاو فديوركم اتخذوها فرصة واذكرو الله قراو القران الكريم و ارفعو اياديكم بالدعاء لله عز وجل بامكاننا نجعل من هذا الوباء فرصة لتحسين انفسنا ونعرفو قيمتنا الحقيقية قدام الله تعالى ونعرفو حقيقة شعبنا المتضامن و الراقي وحقيقة دولتنا لي كتخاف على ارواح شعبها
نجلسو مع انفسنا ونصححو من روسنا نجلسو مع وليداتنا ونعوضوهم الحنان و الحب لي شحال هدي ما عطيناه لهم نصلو الرحم بالتليفون نشرو الخير ونتضامنو مع بلادنا العزيزة الغالية كل واحد منا يراجع نفسه مع الله ومع الوطن ومع احبابه
بقاو فديوركم ما تخرجوش اخوتي حتى يلا كتب الله الموت ما نمشيوش وفعاتقنا رقاب الناس كنا سبب فموتهم
باسم الله الدي لايضر معه كل شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم
تحصنوا بقراءة القرآن
لماذا لم تستعمل الدول الحجر الصحي لكل الوافدين من الخارج لمدة لا تقل عن 15 يوما كما فعلت مع الطلبة الوافدين من الصين؟؟
ليس المواطن المغربي من يتحمل هذه المسؤولية فقط بل الدولة لها كذلك يد.
لا تنسوا اخوتي الدعاء باللطف.
لطفك يا رب
الزموا بيوتكم الله ارحم الوالدين
بلادنا اخويا وعزيزة علينا ،كتضنو بلا هدو لي دخلو المغرب عرفو بأنهم حاملين للفيروس لا والف لا
مساكن هربو من الفيروس لبلادهم لأهلهم
الله يرحمهم ويصبر عائلتهم ويحمي بلادنا يارب
وسور من الجبار ليس يسور
وسور من السبع المثاني وراءنا
ويا حي يا قيوم والله أكبر
إذا كنت وحدي سائرا في مضلة
وحولي من الأعداء ما ليس يحصر
فإن إله العرش يكلأ حافظا
وحسبي به إن كان حفظي ينكر
أمام وخلف المرء من لطف ربه
كوالئ تنفي عنه ما كان يحذر
ترى الأمر مما يتقى فتخافه
وما لا ترى مما يقي الله أكثر
فهذا ضمان الله رحنا لحرزه
وذمته مما نخاف ونحذر
يجب البحث عنهم و مراقبتهم لنعرف خلوهم من المرض القاتل ومراقبة الاشخاص الدين كانوا معهم على الطائرة و السيارة الاجرة والجيران والاسرة و ايضا اصدقاء الاسرة
ان هدا خطير جدا المرض سوف ينتقل بسرعة لكثرة المصابين الدين لا يعرفون اصلا انهم مصابين به
المرجو اغلاق المدن لا يدخل او يخرج احد من مدينته
هده الحكومة حكومة عاجزة تصلح ان تكون في القمامة
نصر الله جلالة الملك لولا الاجراءات التي يقوم بها لكنا في عداد الاموات
بسبب عجز هؤلاء الوزراء القردة سوف لن نرى الصبح
ارجو ان تمر هده الازمة ويحفض الله هدا الوطن الامين
والله لو اطال الله في عمري فسوف اقاطع هاته الحكومة ابد الدهر
اتمنى من الدولة المغربية إلغاء الضريبة على القيمة المضافة إلى حد انتهاء الأزمة
شكرا جزيلا
التدبير سيء جدا ديال الدولة في حصر الوباء سينتشر اكثر بسبب هذه التصرفات من الداخلية
و أرحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين و يا أجود الأجودين و يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين
أخي المسلم صاحب التعليق 128، كيفاش بان لك هاذ الدعاء، واش نورمال؟
و سيعود المغرب اقوى من ماكان
فقط علينا جميعا ان نتحلى بروح المسؤولية و نطبق تعاليم السلطات المحلية
حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه لا قدر الله
في هذه الاحوال على المغاربة ان يتقيدوا بالبقاء في البيوت مدة كافية حتى يتم محاصرة انتشار الفيروس وتحديد الحالات المصابة،
ولنا ثقة كبيرة في الاطقم الطبية في اتخاذ الاسباب.
والله غالب على امره