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الرئيسية | مجتمع | عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة

عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة

عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 19:27

ارتفع في بضع ساعات عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، حيث سجلت معطيات وزارة الصحة إصابة 77 شخصا بالفيروس.

وسجلت إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم 74 حالة، ما يعني أن 3 حالات جديدة تم تأكيد إصابتها بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل ثلاثة (3) حالات جديدة منها واحدة من الناظور قادمة من ألمانيا، واحدة من تاوريرت قادمة من فرنسا، وواحدة من طنجة قادمة من إسبانيا.

وإلى غاية السابعة السابعة مساء، تم استبعاد 374 حالة لأشخاص بعد أن ثبت خلوهم من الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة، فيما أعلن أمس عن تماثل مواطنة مصابة بالفيروس للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (171)

1 - ali الجمعة 20 مارس 2020 - 19:35
لا داعي للخوف.

فعدد الحالات اليومية جد قليل وبالتالي الوضع تحت السيطرة.

المشكلة في اوربا التي تسجل مئات الحالات يوميا
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-461
2 - dak الجمعة 20 مارس 2020 - 19:35
اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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751
3 - بن شطوا براهيم الجمعة 20 مارس 2020 - 19:36
اللهم الطف بنا وترحمنا من الوبا
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398
4 - مغربي مغترب الجمعة 20 مارس 2020 - 19:36
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك لا يغادر سقما .لا حولة والا قوة إلا بالله العلي العظيم
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343
5 - لطفك يا رب الجمعة 20 مارس 2020 - 19:36
عدو خفي يحصد الالاف كم الانسان ضعيف جدا كل التجبر و التكبر وقف امام فيروس لا يرى عدو خفي حار فيه العلماء انه جند صغير من جنود الله فيا رب احمنا فانت ارحم بنا من امهاتنا فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
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6 - مراد اضرابن الجمعة 20 مارس 2020 - 19:36
العدد في ارتفاع سريع الله احفض يارب
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7 - [email protected] الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
دخلو لديوركوم الله يرحم ليكوم الوالدين
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276
8 - خفيظ خليل الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
سلام هانتما كتشوفو شني واقع
بقا فدارك احسن حجا
باش تحمي راسك وبلادك خويا
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9 - سعد الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
هدا ليس وقت الإشهار لتركيب الأسنان وشكراً.
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95
10 - khalil es الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
الله ينزل في قدره اللطف يارب شافي وعافي كل مريض
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125
11 - عثمان الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم امين يارب العالمين
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117
12 - اللهم اعف عنا يا رب الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
يا ربي ارفع غضبك و مقتك عنا ،يا ربي عاملنا بما انت اهل له لا بما نحن اهل الله و اغفر لنا و ارحمنا ياثواب يا رحيم
اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا، اللهم انك عفو رحيم تحب العفو فاعفو عنا يا رب امين
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92
13 - مغربي قح الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
اللهم لطفك.كان يجب منع الجالية من الالتحاق بارض الوطن مند دخول الوباء الى أوروبا. فهم سبب المحنة .حتى دول افريقيا جنوب الصحراء ادخل رعاياها المقيمون باوربا اليها الوباء.
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46
14 - FROM RIF الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
استغفر الله واتوب اليه ولا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ولا حولة ولا قوة الا بالله اللهم احفظ عبادك
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84
15 - مرموشي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
الله الطف بنا نتمنى ان تعطي التدابير المتخدة من طرف الدولة اكلها و يتم انحسار هذا الوباء
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47
16 - عبد ضعيف الجمعة 20 مارس 2020 - 19:37
اللهم لطفك يا رب بك نستغيت ...
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60
17 - youssef l'espagne الجمعة 20 مارس 2020 - 19:38
الله يستر القضية بدأت كتعقد الله يحفظ
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35
18 - حسن قنديلة الجمعة 20 مارس 2020 - 19:38
اللهما اللطف بيك والرحمة ونستغفرك يا ربي ان تعفو عن من هذا البلاء
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35
19 - Souhail janah الجمعة 20 مارس 2020 - 19:38
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم..
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55
20 - انا الجمعة 20 مارس 2020 - 19:39
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون
يا ناس يجب ان نعمل هاشتاغ ""بالاستغفار نقضي على كورونا.
سلاحنا هو الاستغفار وسلاح العلماء هو العلم والاستغفار.
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96
21 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 19:39
لا حول ولا قوة إلا بالله
المرجو ملازمة المنزل، واخا نعيشو غا بالخبز و أتاي حتى الدوز الأزمة
حسن ما نقتلو راسنا ولا واليدينا
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67
22 - خالد المغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:39
اللهم لطفك يارب العالمين
المرجو من المغاربة مايستاهنوش بهدا المرض
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33
23 - yassine de fes الجمعة 20 مارس 2020 - 19:39
لاحول ولاقوة إلا بالله ، ٱللهم ٱرفع عنا ٱلبلاء وٱلوباء ياأرحم ٱلراحمين وٱلطف بعادك إنك على كل شيء قدير
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24
24 - ب ك الجمعة 20 مارس 2020 - 19:39
الاشخاص الدين تلقوا العدوى سابقا بدات تظهر عليهم اعراضها حاليا.
الله يحد الباس.
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37
25 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 19:39
ما الاجراءات التي قامت بها مديرية الامن لحماية موظفيها خصوصا شرطة المرور المرابطين في المدارات والسدود الادارية والقضائية ام انها تخلت عنهم لمصيرهم المجهول .؟
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27
26 - سرمد الحق الجمعة 20 مارس 2020 - 19:40
المغرب الحبيب للأسف سيسجل حالات كثيرة نتأسف لها كثيرا و نتمنى لها الشفاء العاجل.لكن هدا أمر حتمي وتبقى الإجراءات متأخرة قليلا بشهر و نصف حيث ثم الإلتحام مع اجابب و مهاجرين من مواطن الوباء بشكل كبير هل سنستدرك الامر نتمنى دلك .لكن السؤال المهم الآن هل سنسيطر على الامر هل سيسيطر النظام الصحي على الحالات الوافدة .إن أفريقيا قاطبة على أمر عظيم من مئالاتها .أيها الناس أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.
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19
27 - مغربي مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
مفهمت والو الطوارئ كاينة والناس تتسافر، خصوصا في البيضاء ومكناس، لي توجهوا الرشيدية، راه غينشرو الفيروس. على الجهات المسؤولة وقف السفر بين المدن حالا، راه غتوفع كارثة، وفرض الانضباط راه تيتم من طرف الدولة ، راه الصبن تغلبت على الفيروس بالقوة مشي بالتساهل
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49
28 - Hassna الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا البلاء
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20
29 - Quibbou الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
اللهم يا رب لطفك اللهم اشفي فانت الشافي لا شفاء الا شفاؤك اشفي جميع الناس و ادهب الباس اللهم اميييييين
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15
30 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
اليوم غايوصلوا داكشي باش كاتبدا نمرا ديالي ٨٠ غير الله اصاوب
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-27
31 - بلال الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
الله يحفضنا! دابا عاد كانعرفو قيمة الحياة و كانعرفو أن مقولة: "مصاب غي الصحيحة و السلامة " ماجاتش من فراغ! نتمناو تعميم حالة الطوارئ تجيب المفعول ديالها و يسالي هاد الوباء
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19
32 - اوطاط الحاج الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
بالتضامن واحترام توجيهات واجر اءات الدولة سنتجاوز الأزمة بادن الله
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23
33 - حميد الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
تخيلوا أن الصحف البريطانية و الفرنسية والألمانية والصينية والإيطالية وغيرها من الصحف تتحدث عن ثقافة الشعب المغربي
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26
34 - aya kouyouch الجمعة 20 مارس 2020 - 19:41
عدد المصابين في المغرب يتزايد بسرعة فائقة يجب اتخاد الحضر
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14
35 - anass الجمعة 20 مارس 2020 - 19:42
ايها الشعب المغربي المحترم الزموا بيوتكم و امكثوا لعلكم تنجوا من هذا الفيروس الخبيث و لا داعي للمخاطرة بانفسكم و حياة اقربائكم. المملكة المغربية فعلت ما بوسعها من تدابير وقائية الان دوركم يا اخواااااني.
اللهم ابعد هذا الوباء على ساااكنة المغرب و اقربائنا الاعزاء
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28
36 - مريم الجمعة 20 مارس 2020 - 19:42
السلام اللهم ألطف بنا يا أرحم الراحمين يجب على الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية والبقاء في المنازل.
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15
37 - عبد البر الجمعة 20 مارس 2020 - 19:42
اذا لم يتم اغلاق الشركات والمعامل لمدة 15 يوم على الاقل فلا اعتقد ان نفلح في تفاذي الفيروس .لان الشركات بها اختلاط كبير ليل نهار
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30
38 - حقيقة الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
فعلا كما يقال. ذبحنا مهاجرونا بالخارج. رغم استباقية الدولة بغلق الحدود في الوقت المناسب.
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11
39 - GALA الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
نطلب من وزارة الصحة أن تخبرنا بالمدينة والحي الذي يوجد فيه مصابون بهذا الداء حتى نأخذ الاحتياط أكثر
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17
40 - محبة لوطني الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.......
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24
41 - reda الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
Quand on dit aux gens qu’il aura un état d’urgence sanitaire dans telle date et que les gens n’aurons plus le droit de sortir, alors là on commet une grosse erreur car tous les gens se précipitent dans les supermarchés, les pharmacies, les gars de train … et ceci crée des foules énormes de personnes rassemblées dans un endroit réduit, ce qui favorise potentiellement la contagion.
Il fallait établir l’état d’urgence brusquement sans prévenir le peuple et puis après leurs expliquer qu’ils sont autorisés à aller faire des courses et qu’il n’y aura pas de pénuries … comme ça les gens ne se précipiteront pas.
C’est juste une question de planification et de prévoyance.
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17
42 - مصطفى الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
ايها المغاربة ادخلوا الى منازلكم قبل ان يفوت الاوان اننا في مرحلة حساسة جدا نحتاج الى مزيد من التكافل والتضامن والدعاء والتضرع الى الله سبحانه وتعالى
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16
43 - brahim hmz الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
الله إحد البأس وي نجي شعبنا وملكنا ...
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9
44 - فيلفوس الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
لم يتم ذكر المناطق التي تم تسجيل الحالات فيها.. أرجو بت مثل هذه الأخار بكل التفاصيل الممكنة
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8
45 - عبدالغني الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
المرجو من الكل الامتثال لتعليمات الدولة،
والمكوث في المنازل،
لا نريد أن نصير مثل الدول الموبوءة بسبب الاستهتار،
اللهم لطفك يا رحمان يا رحيم.
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9
46 - الله يلطف بينا الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
هذا الفيروس لايظهر بالعين المجردة وممكن اي شخص يكون حامل له ولاتظهر نتائجه الا بعد 15يوما تقريبا وتصورو معيا انا بعد مرور 14يوم سنرى الناس تسقط في الشوارع والازقة تخيلو معيا المنظر كيف سيكون ونحن ليس لذينا سوى 1600 سرير انعاش فقط بالمغرب كامل لهذا وجب على الجميع المكوت بالمنزل وعدم الخروج راه ستقع كارثة لقدر الله المرجو من الجميع النوم ويصبر 15يوما وستكون امور بخير و لي بغا يشوف ايطاليا ان المصاب بالفروس تقبين ليه حلقو باش يتنفس التنفس اصطناعي وحنا معندناش اجهزة التنفس الكافية . الله يرحم الوالدين ريحو في دار راه القضية خيبة بزاف
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22
47 - المغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:44
اللهم لطفك بعبادك.من المرجح ان هناك حالات أخرى واقصد محلية.هاذ الشئ ولا كيخلع .اللهم ارفع عنا هذا البلاء
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5
48 - aya kouyouch الجمعة 20 مارس 2020 - 19:45
عدد الإصابات في المغرب يتزايد بسرعة فائقة يجب اتخاد الحضر
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5
49 - حسين الجمعة 20 مارس 2020 - 19:45
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وارفع عنا هذا البلاء ،يا رب سلم سلم،
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10
50 - الشاوي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:45
لحسر فيروس كورونا هو نبقاو ف ديورنا .
يد في يد يا اخوان . الزمو البيوت
انا مند يوم الاثنين لم اخرج من المنزل خوفا على والداي الدين يعانيان من امراض مزمنة .
تعاونوا يا مغاربة . لا تستصغروا الوباء فينسفكم نسفا .
اباءنا واجدادنا هم رمز وقوة لنا . فلنحافظ على تماسكنا
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20
51 - يحيى الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
ياربي تحد الباس ياربي تحفض بلادنا ياربي
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6
52 - العلمي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
المرجو ذكر المناطق مصحوب بعدد الاصابات . شكرا
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0
53 - عبد الصادق الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
السلام عليكم ان شاء الله بعد اسبوع من اليوم سوف تقل عدد الاصابات بالفيروس وسوف يحاصر فقط نبقاو فديورنا هاد الاسبوع
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16
54 - Dr Zidani الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
تعطلنا بزاف على اغلاق الحدود !!!!
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2
55 - حسن فاروق الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
اللهم ارحم خلقك واشف عبادك وانشر رحمتك فكل شيء بادنك ياارحم الراحمين...فانهم لايعلمون
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5
56 - said الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا ارحم الراحمين
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4
57 - فرغلي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
يا رب شوف من حال هذه الامة التي من كثرة جهلها ابكتني. الازدحام في محلات التسوق و المتاجر الكبرى و لا احد يبالي. لطفك يا الله بهم.القليل يعرف مستوى الصحة في المغرب و القليل لا يعرف كيف تعاني دول جد متقدمة مع هذا الوباء الذي ليس له علاج مضمون الا من رحم ربك.
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9
58 - حليمة الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
اللهم اغتنا يامغيت اللهم اغتنا يامغيت اللهم اغتنا يامغيت اللهم اغتنا يامغيت اللهم اغتنا يامغيت اللهم
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5
59 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 19:46
هاد نهار تزادو الحالات بزاف غير الله يحفظ
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9
60 - Sami chawki الجمعة 20 مارس 2020 - 19:47
المرجو معطيات إضافية، أي مدينة و هل هم وافدين أو محليين.
شكرا هيسبريس و شكرا للسلطات.
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1
61 - Fatima الجمعة 20 مارس 2020 - 19:47
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُون
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10
62 - خالد.ف الجمعة 20 مارس 2020 - 19:48
اللهم سلم ! الأعداد سوف تزداد حتى الذروة التي قد لا تتعدى المئات خلال الأسبوعين المقبلين إن نجحت خطة حضر التجوال ! اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا !
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9
63 - عبد الحق الجمعة 20 مارس 2020 - 19:48
اللي كنتسناو لمقدم اللي يوقع الورقة غير متاح لم يمر على المنازل الناس تهرول من زنقة لزنقة فين هو لمقدم جميلنا في إخراج البلاغات والقرارات وفين هو الفعل هذا حالنا بدون كورونا وبكورونا العقلية المتعفنة متبدلش
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12
64 - سعيد العرشاوي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:48
إنشاء الله تعالى مع نزول أمطر يوم تكون دواء من هد وباء
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5
65 - احميمصة عبدالخالق الجمعة 20 مارس 2020 - 19:48
إخوانا أخواتي الله ارحم الوالدين الا معونونا بشوية تع صبر بقاو ف ديوركم مع ولداتكوم لي بغ اخرج الا لضرورة ملحة بش مينتشرش هاد الفيروس حنا معدنا لا سبطرات لا معدات لي مرض غيلوحوه نطلبو من الله حيد لينا هاد بلاء
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6
66 - محسن الجمعة 20 مارس 2020 - 19:49
ربما اغراض الناس التي دخلت من الديار الاوروبية تحمل فيروس كورونا
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6
67 - Ilham الجمعة 20 مارس 2020 - 19:49
لحد الساعة فالوضع تحت السيطرة لكن لحسن الاحتياط نامنو إيقاف جميع وسائل النقل والحافلات.... لان هناك احتمال انتشار الفيروس في متل عده الحالات خاصة المحطات ليكون حجر صحي ناجح إضافة إلى دلك نامنو القيام بتحاليل الفايروس الى كل الاشخاص القادمين من بؤر الفيروس
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4
68 - chakek الجمعة 20 مارس 2020 - 19:49
الله يهدي الجميع والعباد شدو سدادر او الكراسي فلمنازل ديالكم راه مشي اللعب هدا
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4
69 - مغربي وافتخر الجمعة 20 مارس 2020 - 19:49
15 حالة فنهار واحد ..الله استرنا وصاف
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70 - chaimae الجمعة 20 مارس 2020 - 19:49
ياربي تحفضنا وتحفظ أمة المغرب يا رب
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71 - mostasil casa الجمعة 20 مارس 2020 - 19:50
الله الطف بنا واحد الباس الله اشافي المسلمين يارب
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1
72 - حكيم الجمعة 20 مارس 2020 - 19:50
اللهم رب الناس ، اذهب الباس ، اشف وأنت الشافى ، لاشفاء إلا شفاؤك ، شفاء لايغادر سقما . اللهم رب الناس ، اذهب الباس ، اشف وأنت الشافى ، لاشفاء إلا شفاؤك ، شفاء لايغادر سقما .
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2
73 - خالد العيون الجمعة 20 مارس 2020 - 19:50
الاصابات في ارتفاع ملحوظ وهذه حالات فرعية محلية والفروس سريع الانتشار وجب على الدولة تطبيق حالة الطوارئ بشكل أكبر وكذلك عزل المدن وتطويقها وغلق الأسواق ومراقبة الاختلاط مباشرة من طرف حراس الأمن والجيش في الدكاكين .وستلزمنا حالة الطوارئ اكثر من شهر.
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2
74 - Haroun الجمعة 20 مارس 2020 - 19:50
استغفروا ربكم ان الاستغفار يرفع البلاء
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4
75 - الباجي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:50
الله لرحم الوالدين لي عندو شي دار. ابقا فيها الى مخفتيش على راسك خاف على اقرب ناس لك لي الى تعاداو ربما يموتو ونتا السبب اما الى وصلنا لي وصلو ليه الدول الاخرى فراه محال تحد ف مليون و لا جوج
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5
76 - سلمي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:50
براك من استهتار شدو ديوركم شوية الله يجزاكم بخير
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4
77 - Musti الجمعة 20 مارس 2020 - 19:50
Ah Monsieur Ali
C‘est une fonction exponentielle qui peut brusquement déclencher si on ne suit pas les consignes. En Allemagne ça a commencé par neuf cas et maintenant ils sont20000. Alors il faut prendre tout au sérieux
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4
78 - منیر الجمعة 20 مارس 2020 - 19:51
یجب علی السلطات الصحیه ان تاخد بعین الاعتبار الدراسات التی خلصت الا ان الفیروس یبقی فی الهوا مده ثلات ساعات فقد درسه الصینیون قبل منا لذلك كانوا یعتقلون من كان لایرتدی الكمامه فی الشارع وما یثیر الانتباه فالفریق الصینی فی ایطالیا عاتب الایطالیین علی عدم ارتداٸ الكمامه فی موتمر صحفی یجب ان توخد هذه الدراسات بجدیه
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4
79 - المهدي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:51
يجب الرجوع إلى اللوائح الخاصة بالقادمين الجدد من بؤر الوباء ووضعهم في العزل حتى لا يستفحل الوضع.
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4
80 - Y B الجمعة 20 مارس 2020 - 19:51
لماذا لا يقومو بالاستدعاء كل الوافدين من خارج المغرب في الاسابيع المنصرمة لإعادة الفحص
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12
81 - مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:51
علاش مايتمش اعلان اسماء هاد الناس او حتى التصاور ديالهم باش الناس لتخالطو بيهم يعرفو بلي حتى هما ممكن يكونو تعاداو او يحاولو بدورهم ميعاديوش ناس خرين "مصلحة المجتمع"
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3
82 - اللطف يا الله الجمعة 20 مارس 2020 - 19:51
ألاحظ ان أغلب الحالات قادمة من خارج البلد. يجب على كل الأشخاص القادمين من خارج البلد أن يفحصوا أنفسهم في أقرب أجل قبل أن يصاب آخرين
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4
83 - عبدووو الجمعة 20 مارس 2020 - 19:52
اللهم ثبتنا يوم لقاءك
يتضح من خلال هذه المستجدات ان اختيار المغرب اعلانه حالة الطوارئ كان قرارا جدددد صائب لماذا؟
لان معظم الحالات المصابة في 72ساعة الماضية هي لاناس تعرضو لعدوى في المغرب و ليست حالات وافدة من الخارج لذلك وجب علينا فهم الوضع. المغرب في المرحلة الرابعة من المرض و الدليل هو الارقام التي ستورد لدينا في 72 ساعة القادمة. احبائي ابقو في منازلكم ****
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4
84 - مبارك الجمعة 20 مارس 2020 - 19:52
اللهم نزل رحمتك مع هذه الامطار وجعلها ذواء لهذا الوباء
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1
85 - جسر الحياة الجمعة 20 مارس 2020 - 19:52
لخوت لقضيية مابقاش فيها المزاح و التكركير شدو كوانكم فديوركم ...الله يحفظ و صافي
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5
86 - Azeddine l3abdi الجمعة 20 مارس 2020 - 19:53
فإن كان العدد الحقيقي للمصابين صحيح هو 77 فقط ، فهده معجزة ،فالوتيرة بطيئة ومابعد 14 يوم ستكون 0 حالة ، وسنقضي عليه نهائيا بإلتزام منازلنا وإتباع نصائح وإرشادات الدولة ، والله أخشى أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أكتر بكتير ،

اللهم سلم ،اللهم سلم ،اللهم سلم .
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2
87 - من درعة تافيلالت الجمعة 20 مارس 2020 - 19:53
كان على السلطات منع التنقل بين المدن.
لقد عاينا البارحة و اليوم عدة حافلات قادمة من الدار البيضاء و الرباط ومكناس تقل مسافرين متجهين نحو الرشيدية و الريصاني و كلميمة و تنجداد و تنغير .
انها قمة الانانية .
بهذه الخطوات لت تنجو اية منطقة من هذا الوباء.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء و ارفعه عن جميع جهات المملكة .
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2
88 - العروبي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:53
صاحب التعليق 1 في اسبانيا كانت 4 حالات شوف فين وصلات مدروس الحجر الصحي مبكرا حتى وصلات 4000 مصاب. الحمد لله المغرب قام بالواجب مبكرا فعلى الشعب ان يقوم بدوره لمحاربة هدا الوباء (بقاو فديركم) صبرو الله احفظكم و يحفظنا و يحفظ الجميع
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1
89 - بقاو فديوركم الجمعة 20 مارس 2020 - 19:53
الى كنتو خايفين على نفوسكم وعلى أحبابكم او مستقبلكم ومستقبل ولادكم بقاو فديوركم وخا تاكلو غير الخبز و اتاي لان هذ الفيروس خطير جدا او عزم على انه يبقى وينتشر باي طريقة يعني يا حنا يا هو (واحد من الاطر الطبية)
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3
90 - مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:54
اللهم ابعد عنا هدا الوباء يا قادر
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2
91 - رضوان الجمعة 20 مارس 2020 - 19:54
واش باقي المطارات خدامين ؟ إلى كانو مزال خدامين رجا في الله عمرهم احبسوا ,,,, أو إلى هادو دخلو قبل غلق المطارات فانتظروا المزيييييييييييد من المصابين في صفوف الواطنين , المغرب تعطل بزاااااااااف في غلق الحدود وما نحن فيه الآن ماهو إلا استهتار من السلطات في بادئ الأمر , والثمن سندفعه نحن.
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1
92 - اللهم انشر رحمتك يااله الجمعة 20 مارس 2020 - 19:54
اللهم يا خالق هذا الفيروس يا مالك الملك اللهم ياحي يا قيوم اللهم اغثنا واجرنا وحد انتشاره بامرك .انما امرك ادا اردت شيئا ان تقول له كن فيكون يارب العرش العظيم
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2
93 - وطني الجمعة 20 مارس 2020 - 19:54
اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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2
94 - ياسين الجمعة 20 مارس 2020 - 19:54
حسبنا الله ونعم الوكيل
الله يشافي هاذ المصابين
ويرجعهم للعائلات ديلهم
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1
95 - بشارة... الجمعة 20 مارس 2020 - 19:54
إذا أخذنا بنصائح أئمة الهدى وجمعنا بين الأسباب الطبية والشرعية (التوجيهات التي أصدرتها ولاة أمر المسلمين، والدعاء والإستغفار و الحث على افعال البر...) ندفع الضرر إن شاء الله إن مع العسر (يسران)
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5
96 - simo saharawi الجمعة 20 مارس 2020 - 19:54
ماعندنا لاش انخافو... الى درنا الاحتياطات ديالنا و الزمنا بيوتنا غادي انحدو من تفشي الوباء
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2
97 - عبد الكريم dz الجمعة 20 مارس 2020 - 19:56
كان الله في عوننا وعونكم وعون الجميع الله يحمينا ويحفظنا ويعافينا جميعا من هذا البلاء العظيم اللهم نحن فقراء الى رحمتك وأنت غني عن عذابنا فارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء الحكومات قامت بواجبها والشعوب ينقصها قليلا من الجدية والوعي بخطورة الوضع انشاء الله سيكون القادم أفضل تفاءلوا خيرا تجدوه
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5
98 - الزاهير الجمعة 20 مارس 2020 - 19:56
يجب تعاون دول العالم لإيجاد لقاح ضد هدا الوباء.بتضافر الجهود يمكن إيجاد الحلول
..
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1
99 - وجهة نظر الجمعة 20 مارس 2020 - 19:56
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.اللهم ارحم جهلنا وضعفنا يا أرحم الراحمين.نستغفرك ونتوب إليك
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2
100 - متسائل الجمعة 20 مارس 2020 - 19:56
عدد الحالات المستبعدة هو 374 حالة
عدد المرضى 76
374+76= 450
هل هذا يعني أن المغرب قام بفحص 450 شخص تبين أن 374 سليمون من المرض بينما 76 مصابون بكورونا؟
إذا كان الأمر كذلك فعدد الأشخاص الذين تم فحصهم قليل جدا.
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2
101 - ابو نسرين الجمعة 20 مارس 2020 - 19:57
لااله الا انت سبحانك انا كنا من الضالمين لا للخوف علينا اليقين بالله عزوجلاالامر بيد الله .لكن احدرو لنلزم البيوت والدوعاء الى الله عزوجل
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102 - ادم الجمعة 20 مارس 2020 - 19:57
الحالات وافدة لكن سبق وجود حلات انتقال بين المواطنيين المحليين في مكناس..والدارالبيضاء وفاس والرباط والقنيطرة ..الزمو منازلكم ان الفيروس مرىي ولا يرى باي اشعة نعرفها ويدور بشكل حلزوني في الهواء الزموا منازلكم وغيرو تهوية المنزل لان جزيات الفيروز تشل حركتها عند عدم وجود حرارة ثابثة وكذلك عند درجة حرارة 0 لذلك ظهر في اواخر فبراير واكلوا جيدا مع الاكثار من الخرقوم لبار لصفر لتحفيز العصارة الصفراء التي ينتجها الكبد وتدمير الفيروسات
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103 - بني ملال الجمعة 20 مارس 2020 - 19:58
أمر يحير الحالات كلها قادمة من دول أوروبا و الحكومة تقول علقة الرحلات البرية و الجوية و البحرية هؤلاء ينزلون من السماء
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3
104 - عادل بن علي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:58
اقسم بالله كنت اشاهد في الطريق السيار عشرات السيارات تدخل في شهر يناير و فبراير و حتا واحد معندو الجرأة يحبس بنادم .... الله يصاوب و صافي . نتمناو الأمور دوز بيخير في هاد تلات اسابيع .
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2
105 - نبيل بيل الجمعة 20 مارس 2020 - 19:59
على المغاربة عدم الاستخفاف بهذا الوباء العالمي، وإقدام الحكومة تحت وصايا العاهل المغربي الملك محمد السادس بتفعيل حالة الطوارئ وحظر التجول هو قرار صائب وفي محله وما على المغاربة إلا الإستجابة لهذا الحظر حتى يتم التغلب على هذا الفيروس. الشق الإقتصادي خارج الحسابات فهو هاو لا محال سواء عملت أم لا، لكن أرواح العديد من المغاربة هي رهينة بتصرفاتنا ومدى إستجابتنا للإجراءات المتخذة والمنصوح بها أيضا. نسأل الله حد البأس.
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2
106 - صحافي الجمعة 20 مارس 2020 - 19:59
الوضع سيكون تحت السيطرة اذا دخلنا بيوتنا مدة 15 يوما.
مجهودات جلالة الملك نصره الله وجهاز الامن الوطني والقوات المسلحة كانت عند حسن ظن الشعب.
خلاصة القول الامور تسير نحو السيطرة باذن الله.
فل نعد لعقيدتنا الصحيحة ولنصحح طريقنا ...
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3
107 - مواطن غيور الجمعة 20 مارس 2020 - 19:59
دائما نرمي بالمسؤولية على عاتق الدولة...في هذه الظرفية بالذات نحن من يستحمل عواقب إانتشار الفيروس...لنكن رجالا و نساء في أعين الأجيال القادمة.
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108 - مراد الجمعة 20 مارس 2020 - 20:00
اللهم احمي المغرب من هدا الفيروس
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0
109 - الجمعة 20 مارس 2020 - 20:00
on a pas les moyens pour faire les tests à grande échelle c'est pour cela que le nombre n'est pas élevé
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-2
110 - أستاذ الاجتماعيات الجمعة 20 مارس 2020 - 20:00
أتفق مع صاحب التعليق الأول 1 - ali، و إن كان قد نال الكثير من العلامات السلبية.
التفائل جيد و مطلوب، لكن دون إستهتار و عدم مبالاة، المزيد من الحرص الشديد، و الإلتزام الجدي و الأوتوماتيكي بتوصيات وزارتي الداخلية و الصحة.
ما يعيشه المغرب اليوم، إمتحان حقيقي و قاسي لسلوكنا الحضاري و الأخلاقي، و مدى إحترامنا لقيم المواطنة و القانون و حقوق الآخرين، فإلتزامنا بتوصيات الدولة و الإنضباط الشديد، من طرف الجميع، هو من سيخرجنا من هذه الأزمة.
فلا تنتظروا إنتاج لقاح أو ظهور علاج عجيب.
الحل الحد من حالات العدوى، علاج الحالات المسجلة، إلى أن نصل بإذنه، سبحانه و تعالى، لأيام لا تسجل فيها أية عدوى، و يشفى فيها العشرات.
الإنضباط، الإلتزام، التضامن، إحترام القانون و رجال الأمن، و كبح غرائز الأنانية، بهذا سنتجاوز هذه المرحلة العصيبة.
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3
111 - hamidAllemagne الجمعة 20 مارس 2020 - 20:01
frachmenent il faut exercer de la violence sur quelques uns qui se moquent toujours des mesures confinement, le grand danger pour notre pays c'est pas ce virus, c'est plutot de l'ignorance.
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1
112 - علي من تيزينت الجمعة 20 مارس 2020 - 20:02
اللهم احفظ بدلادنا. تحية تقدير لسائقي الشاحنات الصغيرة والمتوسطة والكبرى الذي يضحون بأنفسهم ليوصلوا لنا المواد الغذائية. شكرا لكم لا أحد تذكركم اخوتي
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113 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 20:02
المشكل أن الوافدين اللي دخلو المغرب قبل عشرة أيام لم تظهر عنهم أعراض وكانو يخالطون المناس فلذلك بعد مرور 10 أو 14 يوم بدأ ظهور المخالطين، في الساعات القادمة ستظهر حالات أخرى، أنجع حل هو الجلوس بالبيب قصد جرد الحالات المخالطة وحصر الفايرس، نسأل من الله أن يرفع عنا الوباء
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4
114 - عبدالرحمان الجمعة 20 مارس 2020 - 20:02
اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
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1
115 - khalil الجمعة 20 مارس 2020 - 20:02
الرجاء الالتزام بالحضر والعزلة وقطع الزيارات العائلية حتى نتغلب على هذى الفيروس وسنتغلب عليه إن شاءالله بالصبر والالتزام
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116 - immad الجمعة 20 مارس 2020 - 20:03
غريب ...لقد قلتم بانكم اغلقتم الحدود ....ام ان الامر يتعلق بحالات قديمة جاءت للمغرب!!!!
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117 - ايطاليا الجمعة 20 مارس 2020 - 20:03
اللهم الطف بنا يا رب دعواتنا لكم باشفاء ان شاء الله
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2
118 - oujdi الجمعة 20 مارس 2020 - 20:04
انا اللي بغيت نفهمو من قبل قلتونا درنا تعليق جميع الرحلات و دبا كل نهار تسجل حالات قادمين من خارج البلاد. و عباد الله خليو بعدا الأسرة لناس المغرب و نتوما بقاو فالدولة اللي كنتو عايشين فيها حتى يدوز هاد الشي
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119 - souhail الجمعة 20 مارس 2020 - 20:07
Restez chez vous svp c'est de cette façon que nous pouvons gagner contre cette épidémie
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0
120 - مواطن2 الجمعة 20 مارس 2020 - 20:08
اذا كانت محاربة الوباء تكمن قبل كل شيء في الاحتياطت المتخذة فلم يبق للمواطن اي عذر اذا اصيب بسبب عدم الامتثال للتعليمات الواردة في هذا الشان.وقد ثبت ان جميع الاصابات آتية من البلدان التي سبقت المغرب في انتشار العدوى. للاسف الشديد لا زال الكثير من المغاربة ينتقدون الدولة لاغلاق المساجد ومنع التكتلات والحالة ان الدولة تسعى جادة الى محاصرة الداء في اقل عدد من المصابين وبذلك يسهل العلاج.الصين بمليار ونصف من السكان استطاعت محاصرة الداء وخرجت منه باقل الخسائر مقارنة مع عدد سكانها.ايطاليا التي لم تهتم بالامر في مراحله الاولى ستعرف خسائر جسيمة في الارواح . على المغاربة ان يفرقوا بين الوباء والمرض.الوباء قد يستعصي علاجه.خلافا للامراض التي تعالج بالادوية المعدة لها.كورونا وباء لم يجد العلماء دواء له الى حد الآن.والوقاية حاليا هي احسن علاج.الامتثال لاوامر الدولة احسن من الندم.وذلك اضعف الايمان.
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0
121 - القعقاع الجمعة 20 مارس 2020 - 20:08
20 - انا ...غلق المسجد النبوي الذي لا يدخله الطاعون والدجال
هل مازلت تنتظر الدجال ؟
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0
122 - redaxy الجمعة 20 مارس 2020 - 20:09
انا الي مابغاش يتفهم ليا . هو كل ما كيلقاو وحد في الفيروس كيقولو جاي من احد دول أوروبا . وهوما قاليك سادين المطارات . ادن منين كيدخلو المغرب
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-1
123 - soukaina الجمعة 20 مارس 2020 - 20:09
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله
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124 - Ahmed الجمعة 20 مارس 2020 - 20:09
المرجو الجلوس بالمنازل
نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة فی الدین والدنيا
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125 - moatin الجمعة 20 مارس 2020 - 20:09
الهم اني أعود بك من البرس و الجنون و الجدام و سيء الأسقام
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1
126 - عاااااااااااااااااااااااااااجل الجمعة 20 مارس 2020 - 20:09
اولا كنتمناو الشفاء العاجل لجميع المرظى واللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين والحاجة الثانية وهو ان الدولة تعطي الويفي للشعب فابور باش كولشي يجلس في دارو لان الانسان الى عندو الانترنيت في الدار مائة في المائة غادي تشدوه الدار وزايدون فهاد الظرفية راه كولشي تيجي غالي على الشعب
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127 - oujda 48 الجمعة 20 مارس 2020 - 20:09
جاء غلق المجال الجوي متأخرا بعض الشيء ولكن مزال امامنا الوقت لمنع الانتشار المهم النضافة والحجر الصحي في المنازل ولي حس براسو مريض يعزل راسو الابتعاد 1 متر على الأشخاص حماية المسنين و لي عندهم أمراض مزمنة والله يجيب الشفاء انشاء الله الشكر للدولة بإعلان حالة الطوارئ
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128 - محمد تامسنا الجمعة 20 مارس 2020 - 20:09
الله يحد الباس ويفرجها على كل من هو مسلم
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0
129 - oussama الجمعة 20 مارس 2020 - 20:10
انبئكم ان هذا الفيروس سيحصد ما يتعدى %50 من الارواح البشرية في العالم.
لا حياة "خوف غامظ، جوع قاتل، موت البشر ".
تذكرو مقولتي.
I tell you that this virus will claim more than 50% of the world's human lives.
There is no life "mysterious fear, deadly hunger, human death."
Remember my saying.

Je vous dis que ce virus fera plus de 50% des vies humaines dans le monde.
  Il n'y a pas de vie "peur mystérieuse, faim mortelle, mort humaine".
  Rappelez-vous ma parole.
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-1
130 - imad الجمعة 20 مارس 2020 - 20:10
المشكلة من هنا للقدام صعيب علينا نقومو باي حاجة متعلقة بحاجيات البيت حيت كاين اللي بعيد عليه الحال
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131 - غيور الجمعة 20 مارس 2020 - 20:11
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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1
132 - ريان الجمعة 20 مارس 2020 - 20:11
اغلقو الحدود البرية و الجوية و لكن لم يراقبو صحة كل الاجانب الذين دخول من الخارج
قبل إغلاق الحدود.
نداء الى وزارة الداخلية قبل فوات الأوان أن تبحث على الذين دخلو من الخارج و تضعهم في الحجر الصحي قبل أن ينشرو الفيروس.
معطيات الذين دخلو من الخارج موجودة عند شرطة المطارات و الحدود. شرطة الحدود تعلم من دخل و من خرج و تعرف أين يقيمون.
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133 - منتقد الجمعة 20 مارس 2020 - 20:11
متشائما ولكن الكلمة التي القاها الرئيس الفرنسي ماكرون مقلقة حيت قال أن أزمة كورونا لا تزال في بدايتها...كما أن المسؤولين الصينيين ومن خلال تجربتهم مع هذا الوباء قالوا كنا نعتقد أن عدد المصابين الغير معروفين سيكونون أقل من الذين تم إذخالهم إلى الحجر الصحي لكن العكس هو الذي حدت كانوا أكثر بكثير... لذلك علينا أن نأخد حيطة والحذر من هذه المحنة ونتضرع الى الله تعالى أن يلطف بنا ويحن علينا ويخرجنا من هذه الجاءحة بمنه وكرمه فإن ضعاف ولا حول لنا ولا قوة هذا وأكتروا من الإستغفار والصلاة والسلام على خير الأنام والله خير حفضا وهو ارحم الراحمين
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134 - مغربية كندية الجمعة 20 مارس 2020 - 20:11
بقاو فديوركم ما تخرجووووش اخوتي المغاربة عافاكم الله يرحم لكم الوالدين سمعو تعليمات الدولة تبعوها حرفيا ما تغامروش ب40 مليون لي فرقابكم
الشعوب الغربية الكثير منها يتمنى لو ان دولهم اتخذت خطوات استباقية من دولتنا فالحمد لله على نعمة وجود الدولة المغربية
بقاو فديوركم اتخذوها فرصة واذكرو الله قراو القران الكريم و ارفعو اياديكم بالدعاء لله عز وجل بامكاننا نجعل من هذا الوباء فرصة لتحسين انفسنا ونعرفو قيمتنا الحقيقية قدام الله تعالى ونعرفو حقيقة شعبنا المتضامن و الراقي وحقيقة دولتنا لي كتخاف على ارواح شعبها
نجلسو مع انفسنا ونصححو من روسنا نجلسو مع وليداتنا ونعوضوهم الحنان و الحب لي شحال هدي ما عطيناه لهم نصلو الرحم بالتليفون نشرو الخير ونتضامنو مع بلادنا العزيزة الغالية كل واحد منا يراجع نفسه مع الله ومع الوطن ومع احبابه
بقاو فديوركم ما تخرجوش اخوتي حتى يلا كتب الله الموت ما نمشيوش وفعاتقنا رقاب الناس كنا سبب فموتهم
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135 - dlymi الجمعة 20 مارس 2020 - 20:12
وأفادت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل ثلاثة (3) حالات جديدة منها واحدة من الناظور قادمة من ألمانيا، واحدة من تاوريرت قادمة من فرنسا، وواحدة من طنجة قادمة من إسبانيا. علاش كاتسولو راه داكرين ليكم شنو كاين مكلخين
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136 - حميدو الجمعة 20 مارس 2020 - 20:13
لتفادي عدد المصابين. حلين فقط مادام لا يوجد دواء. الاول نحن فيه حالة الطوارئ الطبية. والتاني test لكل من له اعراض. رقم مجاني للعموم والمهنيين في مختبر التحليلات يدهبون الى الاماكن المحتملة. بدون ان يتنقلو الناس مما ممكن ان بسبب في زيادة المصابين. اي نفس الطريقة اللتي اعتمدت عايها كوريا الجنوبية. وتمكنت في وقت وجيز التحكم في الفيروس
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137 - نورالدين الجمعة 20 مارس 2020 - 20:14
اللهم اصرف عنا البلاء والوباء اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين
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138 - احمد من سلا الجمعة 20 مارس 2020 - 20:15
اللهم يالطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير
باسم الله الدي لايضر معه كل شيء في الأرض والسماء وهو السميع العليم
تحصنوا بقراءة القرآن
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139 - ahmed الجمعة 20 مارس 2020 - 20:15
لحد الساعة تبدو الامور تحت السيطرة لاداعي للخوف لانه يضعف المناعة
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140 - ياسين الجمعة 20 مارس 2020 - 20:16
خوتي المغاربة الله يرحم ليكم الواليدين، دارك ثم دارك ثم دارك، باش نتغلبو على هاد الوباء بإذن الله عز و جل و باش حتى واحد ما يفقد الناس لي عزاز عليه
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141 - Omar dak الجمعة 20 مارس 2020 - 20:17
سؤال واش مزال تيدخلوا المغاربة من الخارج؟؟
لماذا لم تستعمل الدول الحجر الصحي لكل الوافدين من الخارج لمدة لا تقل عن 15 يوما كما فعلت مع الطلبة الوافدين من الصين؟؟
ليس المواطن المغربي من يتحمل هذه المسؤولية فقط بل الدولة لها كذلك يد.
لا تنسوا اخوتي الدعاء باللطف.
لطفك يا رب
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142 - حماة الوطن الجمعة 20 مارس 2020 - 20:17
كنا نتمنى أن يكون العدو مرئيا لنفديكم بأنفسنا لكننا نتحسر كلما عرفنا زيادة في الإصابات إخوتي أحبابي أرواحنا فداكم الزمو بيوتكم الزمو بيوتكم واتركونا نحرسكم من هذا الوباء .أرجوكم لا تؤلمونا أكثر مما نعاني من قلة حيلتنا ونحن نسمع هاته الأخبار .علمنا آباؤنا حب هذا الوطن فلا تدمروه بأيديكم و اتركوا الحياة لأبنائكم .حفظكم رب العزة كما حفظ كتابه الكريم.
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143 - علي الجمعة 20 مارس 2020 - 20:18
اللهم الطف بنا و ارحمنا من هذا الوباء
الزموا بيوتكم الله ارحم الوالدين
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144 - عبدالرحيم الجمعة 20 مارس 2020 - 20:20
بما انها تعرف ان ليي لها قدرات في استحواد على فيروس لما سمحت لجالية ان تدخل للوطن وهي تتحمل جميع المسؤلية فيما يحدث لاتقلي امريكا او اروبا فلكل يبدل المجهودات جبارة ماديا والحجز اما دولة فتتبع منهجة الترقيع ،فنتمنا ان تكون عند المسؤلية ولو لمرة ،لما لم تفعل كما فعلت مع إفريقيا يوم تفشا فيه المرض وألغتالمملكة تنظيم الكأس ،كل الحلات أتية من أروبا لدى لانريده أن يتفشى في الشعب ﻷنها ستكون كارثة والمسؤلية تتحمله الدولة من ألفها الى يائها لاتكن الاومر شفاهيه لابد البدل مادي .وسلام
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145 - تسلؤال الجمعة 20 مارس 2020 - 20:20
ماذا عن المخالطين رجاء مدينتا اىناظور وتاوريرت تعرفان اكتظاظا في الاسواق ؟؟؟والوافدون من الخارج كثيروا العناق والمخالطة .لاهليهم ..لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
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146 - Rachid maimouni الجمعة 20 مارس 2020 - 20:20
حالة في النظور.مواطن من المانيا.واش كنلعبو دابا ولا؟اليست الحدود مغلوقة؟الم يدخل ف الحجر الصحي في الحدود؟اسإلة للسلطات و المعنيين للامر.راه حنا فديورنا قومو انتما بالواجب ديالكم.......
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147 - mohamed الجمعة 20 مارس 2020 - 20:21
التزموا بيوتكم الصبر تم الصبر حتى تمر العاصفة
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148 - العربي الجمعة 20 مارس 2020 - 20:21
والله حشومة على بعض التعليقات ،باش يسدى الحدود على الجالية المغربية،حنى قلوبنا معكم ومع بلادنا لي توحشنها في هز الظروف عندنا موتنا واهلنا وأحبابنا وخايفين على الشعب المغربي كل
بلادنا اخويا وعزيزة علينا ،كتضنو بلا هدو لي دخلو المغرب عرفو بأنهم حاملين للفيروس لا والف لا
مساكن هربو من الفيروس لبلادهم لأهلهم
الله يرحمهم ويصبر عائلتهم ويحمي بلادنا يارب
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149 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 20:21
على حد علمي أن المغرب قد أغلق الحدود، فكيف دخلت هذه الحالات؟.... هذا مجرد تساؤل ...أما المرضى فهم مرضانا ووزارة الصحة مجهزة ومستعدة لما هو أكثر من ذلك.لكن الحذر واجب.... وتخية إكبار لنساءورحال الصحة وعلماء االيولوحيا في كل الدنيا.
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150 - سعيد الجمعة 20 مارس 2020 - 20:21
يجب على المغاربة كلهم أن يهزموا هذا الفيروس وعليهم أن يبينوا للعالم أنهم ابطال
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151 - الفاسي الجمعة 20 مارس 2020 - 20:21
عليكم بهذا الدعاء اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا
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152 - khalid الجمعة 20 مارس 2020 - 20:21
يارب نسألك اللطف في ما جرت به المقادير
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153 - taha الجمعة 20 مارس 2020 - 20:22
الله يجعل الخير ويشفي الجميع اللهم رحمتك يارب . اننا ضعفاء . والله يستر جميع امة محمد .
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154 - بوشعيب الجمعة 20 مارس 2020 - 20:22
حمدو الله عندكم فين الدفنو. الثلاجات راه عمرو هنا في أوروبا ، المسامحة
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155 - البكاي الجمعة 20 مارس 2020 - 20:22
علينا من الرحمن سور مدور
وسور من الجبار ليس يسور

وسور من السبع المثاني وراءنا
ويا حي يا قيوم والله أكبر

إذا كنت وحدي سائرا في مضلة
وحولي من الأعداء ما ليس يحصر

فإن إله العرش يكلأ حافظا
وحسبي به إن كان حفظي ينكر

أمام وخلف المرء من لطف ربه
كوالئ تنفي عنه ما كان يحذر

ترى الأمر مما يتقى فتخافه
وما لا ترى مما يقي الله أكثر

فهذا ضمان الله رحنا لحرزه
وذمته مما نخاف ونحذر
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156 - mouwatine الجمعة 20 مارس 2020 - 20:24
du moment que la plupart des cas sont des venants de l’étranger il ne faut pas s’inquiéter inchaallah avec les précautions prises par le gouvernement sous directive de sa majesté notre Roi que Dieu le garde on arrivera à aboutir à de très bons résultats. seulement ce qui est demandé aux citoyens c'est de respecter ce qui est dicté par les autorités
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157 - rabie الجمعة 20 مارس 2020 - 20:27
بغيت غير نعرف عدد الإصابات بفيروس كورونا بالرباط
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158 - mmm1962 الجمعة 20 مارس 2020 - 20:28
Restez chez vous pour votre santé et celle de votre famille ici en france ça devient penible et dur que Allah nous protège tous musulmans et non musulmans
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159 - hamid taounate الجمعة 20 مارس 2020 - 20:29
يجب اعادة مراقبة الاشخاص الدين تعاملوا مع هؤلاء الوافدين من اوربا
يجب البحث عنهم و مراقبتهم لنعرف خلوهم من المرض القاتل ومراقبة الاشخاص الدين كانوا معهم على الطائرة و السيارة الاجرة والجيران والاسرة و ايضا اصدقاء الاسرة
ان هدا خطير جدا المرض سوف ينتقل بسرعة لكثرة المصابين الدين لا يعرفون اصلا انهم مصابين به
المرجو اغلاق المدن لا يدخل او يخرج احد من مدينته
هده الحكومة حكومة عاجزة تصلح ان تكون في القمامة
نصر الله جلالة الملك لولا الاجراءات التي يقوم بها لكنا في عداد الاموات
بسبب عجز هؤلاء الوزراء القردة سوف لن نرى الصبح
ارجو ان تمر هده الازمة ويحفض الله هدا الوطن الامين
والله لو اطال الله في عمري فسوف اقاطع هاته الحكومة ابد الدهر
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160 - Khalid الجمعة 20 مارس 2020 - 20:30
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
اتمنى من الدولة المغربية إلغاء الضريبة على القيمة المضافة إلى حد انتهاء الأزمة
شكرا جزيلا
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161 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 20:31
أكبر التجمعات لي شفتها في حينا عي بعد فرض حالة الطواريء من طرف اعوان السلطة داير مكتب حدا صيدلية و كل سكان الحي متجمهرون حوله
التدبير سيء جدا ديال الدولة في حصر الوباء سينتشر اكثر بسبب هذه التصرفات من الداخلية
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162 - med الجمعة 20 مارس 2020 - 20:34
المرجوا من السلطات التي تنضم الشعب في الاحياء ان يحترموا المسافة بينهم متران بعضهم البعض ولا يحتكوا مع الاشخاص ويلبسون اقنعة ويعقمون رافع الصوت ولا يتناوبنه مع بعضهم للمحافضة على اسرهم، ونشكروهم جزيل الشك
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163 - المنصوري الجمعة 20 مارس 2020 - 20:35
الكل يتكلم عن الجالية وهل نسيتم الوزير الذي ادخل الفيروس الى المغرب من ايطاليا ولا بانتليكم غا في الجالية ولاداعي للقلق هنا تعرف معادن الشعوب والله التضامن هنا في هولندا فاق كل التوقعات ونحن مرتاحين ولا خوف واما المغاربة في المغرب فقد دخلهم الخوف كما العادة.
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164 - كمال الجمعة 20 مارس 2020 - 20:35
يا ربي سلم سلم.فاننا لا نطيق،فنحن عبادك الضعفاء
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165 - مغربي و افتخر الجمعة 20 مارس 2020 - 20:36
اخوانب اخواتي لازم لازم لازم اي واحد جا من اروبا يحاول يدير الحجر الصحي اجباري لان علب ما يبدو 99% من الحالات كانت ناقلة للفبروس من دول اجنبية.واللهم استر البلاد والعباد.واحفضنا.الهم امين
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166 - سترك يارب الجمعة 20 مارس 2020 - 20:36
ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه...
و أرحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين و يا أجود الأجودين و يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين
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167 - Khalid الجمعة 20 مارس 2020 - 20:39
يا رب تحمي المسيحيين في كل بقاع العالم.
أخي المسلم صاحب التعليق 128، كيفاش بان لك هاذ الدعاء، واش نورمال؟
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168 - yahya الجمعة 20 مارس 2020 - 20:39
انشاء الله هده الايام ستمر بادن الله

و سيعود المغرب اقوى من ماكان

فقط علينا جميعا ان نتحلى بروح المسؤولية و نطبق تعاليم السلطات المحلية

حتى لا نقع فيما لا يحمد عقباه لا قدر الله
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169 - صقر المغرب الاقصى الجمعة 20 مارس 2020 - 20:40
ستستمر الحالات في الظهور وسيرتفع العدد ويتضاعف لمدة وبعد اسبوعين سيبدأ في الانخاض حتى يصل الى رقم صفر هذا اذا طبقت حالة الطوارء بصرامة
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170 - عبدالله الجمعة 20 مارس 2020 - 20:40
نسال الله السلامة والعافية،
في هذه الاحوال على المغاربة ان يتقيدوا بالبقاء في البيوت مدة كافية حتى يتم محاصرة انتشار الفيروس وتحديد الحالات المصابة،
ولنا ثقة كبيرة في الاطقم الطبية في اتخاذ الاسباب.
والله غالب على امره
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171 - med الجمعة 20 مارس 2020 - 20:40
ارى مراقبين الاسعار لا يحافضون على المسافة القانونية بين بعضهم البعض انهم لهم عائلات ولا يحتكو مع التجار، المرجوا منهم ان يلبسوا الاقنعة ولهم جزيل الشكر
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