عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة

هسبريس من الرباط

ارتفع في بضع ساعات عدد المصابين بفيروس كورونا في المغرب، حيث سجلت معطيات وزارة الصحة إصابة 77 شخصا بالفيروس.

وسجلت إلى حدود الساعة الرابعة من عصر اليوم 74 حالة، ما يعني أن 3 حالات جديدة تم تأكيد إصابتها بالمرض.

وأفادت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل ثلاثة (3) حالات جديدة منها واحدة من الناظور قادمة من ألمانيا، واحدة من تاوريرت قادمة من فرنسا، وواحدة من طنجة قادمة من إسبانيا.

وإلى غاية السابعة السابعة مساء، تم استبعاد 374 حالة لأشخاص بعد أن ثبت خلوهم من الفيروس.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق اليوم تسجيل حالة وفاة واحدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى ثلاثة، فيما أعلن أمس عن تماثل مواطنة مصابة بالفيروس للشفاء، وهي حالة التعافي الثانية من الفيروس التي يتم تسجيلها بالمملكة.