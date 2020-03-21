"سيمو لايف" يحارب "كورونا" بـ100 ألف دولار

هسبريس من الرباط

قرر رجل الأعمال المغربي محمد بعبيت، المعروف بـ "سيمو لايف"، المساهمة بـ 100 ألف دولار أمريكي (مليون درهم)، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد محمد بعبيت أن هذه المساهمة تأتي تماشيا مع الجهود الوطنية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل التي ينص عليها دستور البلاد بشأن تحمل الجميع وبصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.

علاوة على ذلك، دعا "سيمو لايف" جميع متابعيه الشباب، ويقدر عددهم بالآلاف بمختلف المدن المغربية، إلى الانخراط في حملة التضامن عبر المساهمة ولو بـ 10 دراهم لفائدة المعوزين والفقراء، وكذا من فقدوا مصادر دخلهم بفعل جائحة كورونا، وحثهم على اتباع والامتثال لكل تعليمات السلطات العمومية، والمساهمة بشكل إيجابي في حماية المغرب من انتشار الفيروس.

وأعلن "سيمو لايف" أنه سيواصل دفع أجور جميع العمال الذين يشتغلون لديه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بمختلف أنشطته التجارية بكل المدن المغربية.

ومحمد بعبيت هو رجل أعمال مغربي ومستشار في مجال التسويق على شبكة الإنترنت متخصص في مجال التجارة الإلكترونية، اشتهر بالمغرب والعالم العربي بلقبه "سيمو لايف"، ودوراته التدريبية التي يقدمها بالمجان عبر قناته على "يوتيوب".