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الرئيسية | مجتمع | "سيمو لايف" يحارب "كورونا" بـ100 ألف دولار

"سيمو لايف" يحارب "كورونا" بـ100 ألف دولار

"سيمو لايف" يحارب "كورونا" بـ100 ألف دولار
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 09:01

قرر رجل الأعمال المغربي محمد بعبيت، المعروف بـ "سيمو لايف"، المساهمة بـ 100 ألف دولار أمريكي (مليون درهم)، لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد محمد بعبيت أن هذه المساهمة تأتي تماشيا مع الجهود الوطنية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتكريسا لقيم التضامن والتكافل التي ينص عليها دستور البلاد بشأن تحمل الجميع وبصفة تضامنية التكاليف الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.

علاوة على ذلك، دعا "سيمو لايف" جميع متابعيه الشباب، ويقدر عددهم بالآلاف بمختلف المدن المغربية، إلى الانخراط في حملة التضامن عبر المساهمة ولو بـ 10 دراهم لفائدة المعوزين والفقراء، وكذا من فقدوا مصادر دخلهم بفعل جائحة كورونا، وحثهم على اتباع والامتثال لكل تعليمات السلطات العمومية، والمساهمة بشكل إيجابي في حماية المغرب من انتشار الفيروس.

وأعلن "سيمو لايف" أنه سيواصل دفع أجور جميع العمال الذين يشتغلون لديه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بمختلف أنشطته التجارية بكل المدن المغربية.

ومحمد بعبيت هو رجل أعمال مغربي ومستشار في مجال التسويق على شبكة الإنترنت متخصص في مجال التجارة الإلكترونية، اشتهر بالمغرب والعالم العربي بلقبه "سيمو لايف"، ودوراته التدريبية التي يقدمها بالمجان عبر قناته على "يوتيوب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الواقعي السبت 21 مارس 2020 - 09:11
كثير من المشتغلين في الانترنت خاصة في يوتوب لا يدفعون اي ضرائب رغم ان مداخيلهم الشهرية بالملايين .هذه هي فرصتكم لتعويض الدولة عن غضها الطرف عن مداخيلكم و فرض الضريبة عليكم
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10
2 - wwwwwwwww السبت 21 مارس 2020 - 09:16
تحياتي
مغربي حر غيور تبارك الله عليك
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30
3 - عريب السبت 21 مارس 2020 - 09:28
ازمة تمويل الصندوق هو سياسة الدولة في بيع كل ماتملك للخواص ايام التسعينات فاستفادت قلة شجعة من كل موارد الدولة واصبحت الدولة عاجزة عن توفير اقل ما يمكن من ظروف .والان يجب استرجاع وتاميم شركات الماء والكهرباء وشركات الفوسفاط وشركات الابناك وشركات الغاز وتوزيعه .هدا هو الحل والا فالمغرب طريقه الى ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة
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14
4 - simo soussi السبت 21 مارس 2020 - 09:29
راجل ولد راجل . الله اجعلها في ميزان حسناتك . و تقبلها من الصدقات الخالصات لله تعالى . شكرا لكل من ساهم في هدا الصندوق . و اتمنى ان يستغل في صرف رواتب الدين اصبحوا عاطلين بسبب الجائحة . و الله المستعان
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21
5 - لكم الجزاء السبت 21 مارس 2020 - 09:39
جزاك الله بالخير!
اللهم ٱرفع عنك البلاء بهذه البركة من المال!
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15
6 - نبيل السبت 21 مارس 2020 - 09:44
الحمد لله على ان لين القلوب واتحدها حتى نستطيع التغلب على الوبأ
وجزى الله كل واحد ساهم بالقليل أو الكثير
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12
7 - achraf السبت 21 مارس 2020 - 09:44
الا كان الامر صحيح فهو مشكور، السيمو لايف فهو من الذين تقام اعمالهم بالاساس على الاعلان انهم رجال اعمال فقط، والناس ديال الدروبشيبين والعمل في الانترنت يعلمون عن ماذا اتحدث
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4
8 - شىء يفرح القلب. .. السبت 21 مارس 2020 - 09:45
والله لو طبق كثير من أغنياء بلدنا الحبيب طريقة هذا اﻻنسان الكريم ( ونحسبه عند الله كذالك ) لخففنا عبء المسؤولية عن كثير من اﻻسر المحتاجة والمعوزة، وباذن الله ستخرج من اﻻبتﻻء سالمين غانمين ، والله ﻻ يضيع اجر من احسن عمﻻ.
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14
9 - جزاك الله خيرا السبت 21 مارس 2020 - 09:57
الله إكثر من أمثالك واجعلها في ميزان حسناتك. اقسم بالله ايلا بلدنا زينة وفيها الخير خاص غير دوك الشفارة لي تيهربو فلوسهم للخاريج انعلو الشيطان.
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4
10 - idrissi السبت 21 مارس 2020 - 09:58
تحية وتقدير لك يا أخ سيمو الله يجعلها ليك فميزان حسناتك، نتمناو كل رجال الاعمال يديرو بالمثل و عبر هسبريس اول مرة تنسمع بيك
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1
11 - ابن سوس المغربي، شعب عظيم السبت 21 مارس 2020 - 10:02
لا تخاف على وطن لديه شعب عصامي غيور ، جزاك الله خيرا
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2
12 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 10:12
التبرع نوع من التشبه بالملائكة
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-1
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