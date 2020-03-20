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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79

المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79

المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 22:30

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 79 في المغرب، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين إلى حدود الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 385 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (140)

1 - يوسف الناصري الجمعة 20 مارس 2020 - 22:38
نسأل الله السلامة في الايام القادمة (10 ايام على الاقل) بعدها ستنفرج بإذن الله
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510
2 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:38
لطف يارب الحالات اصبحت على مدار الساعة نسأل الله تعالى العفو والعافية والسلامة
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254
3 - رضوان المنزل الجمعة 20 مارس 2020 - 22:38
اليوم تسجلات 16 حالة لقاضيا بدات تحماض اللي عندو شي دار يبقا فيها الله يرحم الوالدين راكوم تندمو فاللخر
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403
4 - عادل الجمعة 20 مارس 2020 - 22:38
بعد الحضر ستظهر حالات كثيرة، مع العلم أن آلاف العمال انتقلوا اليوم من مدن الوباء للقرى والأرياف بعد إعلان الحضر، القضية بدات تتحماض، خليكم فديوركم....
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252
5 - ouahbi yassine الجمعة 20 مارس 2020 - 22:39
يا الله لطفك يا الله يا ربي ترحمنا او ترحم جميع المسلمين
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131
6 - يوسف بريحان الجمعة 20 مارس 2020 - 22:39
يلا بقات وزارة الصحة غادا بهاد الوثيرة البطيئة فمعدل التحليلات اليومية فراه خاصنا نبقاو فالحجر الصحي 6 أشهر ماشي غير أسبوعين ...
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242
7 - لطفك يا رب الجمعة 20 مارس 2020 - 22:39
ربما لازلنا لم نصل مرحلة الذروة في تطورات الفيروس اتمنى اتباع الارشدات المعتمدة من طرف الوزارة لضمان عدم زيادة الحالات و تفشيه اكثر و اكثر لان هؤلاء ليس اليوم فقط بل تم نقل الفيروس لهم من اسبوع او اكثر و هم ايضا ناقلون لكن الحجر الصحي سأتي باجابية على المغاربة الانضباط
يا رب اشفي فانت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقمى
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123
8 - Corona 19 الجمعة 20 مارس 2020 - 22:39
رجاك ربي لطفا بالعباد الله يسترنا بستره
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96
9 - karim الجمعة 20 مارس 2020 - 22:39
الله يلطف بنا ويبعد علينا هذا الوباء على المسلمين وغير المسلمين
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111
10 - kawtar الجمعة 20 مارس 2020 - 22:40
الله يلطف بينا ييارب و يكون معناااا
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66
11 - ahmed الجمعة 20 مارس 2020 - 22:40
سنسيطر على الوباء بحول الله مع بداية ابريل
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187
12 - هلال الجمعة 20 مارس 2020 - 22:42
اللهم احفظ بلادنا يا رب ..
لا تخرجوا من بيوتكم الا للضرورة من فضلكم ..
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79
13 - Aboukaram الجمعة 20 مارس 2020 - 22:42
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء
نستغفرك و نتوب إليك يا ألله
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64
14 - محمد الجمعة 20 مارس 2020 - 22:43
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء و لكن نسألك اللطف فيه .
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59
15 - معاذ لهنيدة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:43
اليوم سجل أكبر عدد من الحالات المؤكدة والذي بلغ 15 حالة اللهم احفظ بلادنا وارفع عنها البلاء
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64
16 - هدى الجمعة 20 مارس 2020 - 22:43
هادشي غير غادي وكيتزاد !! ولينا كنسجلو الحالات اكثر من الايام للي قبل اكتر من 6فالنهار ؟؟؟ راه هادشي خطيييير . خاص الدولة تلقا شي حل لهاد الكارثة والناس تبقا فديوووورها اعباد الله واااابقاو فديوركم راه الوضع يزداد سوءاا . الناس راه مزاالا خارجة ولا باغا تفهم !!!! ياربي لطفك.
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68
17 - Nabil الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
هل يوجد موقع فيه الاحصائيات الخاصة بالمغرب
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18
18 - oujdi n s الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
إن شاء الله كولشي يفوت بأقل الخسائر بقط اتبعو التدابير الوقائية و الله المعين
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47
19 - ربنا كن بنا رؤوفا رحيما الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
الله اكبر... ربنا نسال العفو و العافية من كل بلاء و وباء.. ربنا انا ضعفاء و فقراء لرحمتك فكن بنا لطيفا رحيما... اللهم اشفي جميع المرضى و و اجرنا من كل يسقمنا و يحزننا انك رؤوف رحيم علي قدير..
لا تستهينوا بهذا الوباء و لا تحسبوه يحصل للاخرين فقط...
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47
20 - احلم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
كم اتمنى ان تاتي الجمعة المقبيله بيبشرت خير انتهاء هادا داء بيسلام ليلمغاربة واليما لا ليلعالم بئسره يا ارحم الراحمين انتا خاليقنا فلطف بحالي عيبادك
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52
21 - حليمة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
حفظنا الله وإياكم الزمو البيوت حتى دوز هاد الأزمة لي مخايفش على راسو اخاف على عائلتو
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30
22 - بلال الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
إنشاء الله غادي نسيطرو على هاد الوباء إلى احترم كل واحد منا حالة الطوارئ الصحية و التزمنا بتعليمات الوقاية جوج سيمانات و يسالي هاد شي
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29
23 - Soufiane الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
اللهم رحمتك نرجوا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شاننا كله لا إله إلا أنت رب العرش العظيم
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30
24 - سطات الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
ممكن تقلو لينا منين هذ الحالات منين
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20
25 - من فضلكم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
إلزموا التعليمات الصحية أيها الأحباب
إلتزموا بروح الإستجابة للقرارات الصادرة
واسألوا الله التخفيف
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17
26 - عبد الله لطفي اولاد فرج الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
تحية اجلال و تقدير لاصحاب القرار بوطننا الحبيب على اليقظة و الحرص على حماية ابناء الوطن
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11
27 - ali الجمعة 20 مارس 2020 - 22:44
اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً
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14
28 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
لا تخافوا ولا تحزنوا فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل مع العسر يسرا. ولكن خذوا بالأسباب كأنها كل شيء وتوكلوا على الله كأنها ليست بشيئ.
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36
29 - youssef الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
La seul façon pour limiter et stopper l’évolution de ce virus est de tester, tester, tester et tester ..... il faut augmenter la cadence des testes et faire d’autre laboratoire pour tester comme ça on limitera la propagation
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19
30 - اكرم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
الخروج عند الضرورة...عدم المصافحة ..على الاقل متر بين الأشخاص ...غسل اليدين بالصابون...عدم لمس الوجه .....الابتعاد عن ركوب السيارات
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22
31 - ابراهيم الطنجاوي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
شكرا للسلطات على المجهودات ديالها لحصار هذا الفيروس الفتاك والدور الٱن للمواطنين لي خصهوم يلتزمو بالبقاء في بيوتهم للحفاظ على ارواحهم والمساهمة في القضاء على هذا الوباء وشكرا
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20
32 - مغربي راقي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
ان لله و ان اليه راجعون الهم اصرف عنا هذا البلاء انت الشافي الله يفرج علينا والله يشافي المرضى والله ينجي كل المغاربة والعالم العربي و الاسلامي والبشرية جمعاء من هذا الوباء
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13
33 - صديقي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
يجب أن نستعد الي الحرب بدأت علينا ناس كبار ميخرجوش نصيحة لكل الام والاب الله يحفضنا من كل شر
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22
34 - وديعة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
الحالات الجديدة اين ؟ ... دوما التفاصيل ان ارتايتم ذلك .

اللهم الطف بعبادك
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19
35 - Abbassi الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
شكرا وزارة الصحة على الاتصال المباشر مع المواطن المغربي وشكرا المواطن نفسه على الانضباط وكدا السلطات المغربية على التفاعل الإيجابي مع قرار ملكنا الله ينصرو ياربي
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19
36 - لمدير الجمعة 20 مارس 2020 - 22:45
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم سلم سلم
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8
37 - احمد الجمعة 20 مارس 2020 - 22:46
الله يحد الباس يارب اللهم ارحمنا برحمتك ياارحم الراحمين فنحن ضعفاء يارب
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8
38 - امين الجمعة 20 مارس 2020 - 22:46
اللهم ارحم عبادك يارحمان يرحيم
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9
39 - يستار الجمعة 20 مارس 2020 - 22:46
سبحان الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ( بك نستعين يارب اللهم ألطف بنا أجمعين يارب العالمين
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10
40 - الحقيقة المخفية الجمعة 20 مارس 2020 - 22:46
غير تفرقوا العسكر وبدأت حقيقة الوباء تظهر الهم ألطف بنا
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7
41 - متتبع الجمعة 20 مارس 2020 - 22:46
ﻻحول وﻻ قوة إﻻ بالله العلي العظيم ....نطلب الله ان يحمي جميع بقاع العالم ...نطلب من المواطنين مزيدا من الحزم والجدية وأيضا المكوث بالمنزل حتى تزول هذه الغمامة بإذن الله....ذخلنا مرحلة حاسمة هي من ستقرر مصيرنا
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7
42 - أحمد الجمعة 20 مارس 2020 - 22:46
نسأل الله اللطف، وأن يهز عنا البلاء، وأتمنى من كل المغاربة أن يتحدوا وأن يلزمو بيوتهم حرصا على سلامة كل المواطنين والمواطنات. والإمتثال إلى أوامر السلطة حفاظا منا على سلامة الجميع مع الإكثار من الإستغفار إلى الله عزوجل وطلب العفو علينا من هذه الجائحة يارب.
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8
43 - على كلميييم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
الله أحد الباس. كنضن بهاد الاجراءات الي تخدات غدي انحاصرو الفردوس انشاء الله. كلشي خاصو اضحي الوطن اهم من المصالح الشخصية
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8
44 - حمزة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
الهم ارفع عنا البلاء وشفنا انت الشافي ورحمنا برحمتك
المرجو الالتزام بقواعد السلامة
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9
45 - اسامة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
اي مدينة وجدو هذه الحالات؟ ياربي سلامة
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7
46 - بن احساين الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
أظن بأن الوتيرة لحدود الساعة متحكم بها خصوصا وأن معظم الحالات هي حالات وافدة، لذلك فمن المهم الالتزام بقرار السلطات بعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية القصوى، حفظنا الله جميعا
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4
47 - الفاسي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
اللهم ألطف بنا بما جرت به المقادير ياحنان يامنان يا رب العرش العظيم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا إنك فعال لما تريد يالطيف ياحفيظ يامغيت أغتنا
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5
48 - abdelmajid elansari الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
نسال الله السلامة و العافية التزموا بالقواعد المطلوبة كي ننجى باروحنا
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4
49 - بشرى الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
اللهم ارفع غضبك ومقتك عن عبادك...اللهم احفظ بلادنا واخواننا المسلمين من هذا الوباء...اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج....لا اله الا انت سبحانك اني كنا من الظالمين..ارتفاع العدد ناتج عن ظهور الإصابة بين صفوف المخالطين للمصابين الوافدين من بؤر الوباء في اوروبا...ان شاء الله من خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية سنتمكن باذن الله من مواجهة الوباء وحصر عدد المصابين..اللهم ارفع هنا هذا البلاء وتجاوز عن سيئ اعمالنا واغفر لنا..
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6
50 - منصف الجمعة 20 مارس 2020 - 22:47
ربي يحفظنا من هذا الوباء يارب ...
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3
51 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 22:48
السلام عليكم، الله يجازيكم بالخير بقاو فداركم، و متاثلو لأوامر السلطات، مجهود كبير كايقومو به ولاد الشعب من أجهزة أمنية و طبية، مدة قليلة و إن شاء الله كلشي غايرجع بخير، لا تيتمو ولادكم و لاتعاديو حبابكم و واليديكم.
لطفك يا الله.
#عاون_بلادك_خليك_فدارك
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6
52 - ahmed الجمعة 20 مارس 2020 - 22:48
الحالات السلبية لاتعني خلوها من المرض. على اصحابها ان يوضعوا في الحجر الصحي وان تعطاها كمامات . لان التجارب اثبتت ان الاختبار لا يرصد بداية المرض.
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4
53 - hassia الجمعة 20 مارس 2020 - 22:48
Allah,Dieu n,est pour rien,de nature l,etre humain se detruit meme,laissez svp Allah en paix et ses contes de punition,ce Virus sera battu comme autres
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4
54 - العيون - وجدة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:48
إمرة من العيون الشرقية (سيدي ملوك) تم إكتشافها بإصابتها بفيورس كورونا بمدينة تاوريرت الطامة الكبرى ان هذه اامرأة قدمت من فرنسا وقامت بوجبة عشاء لمجموعة من الأفراد .الحصول نطلبو من الله السلامة
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5
55 - محبة لوطني الجمعة 20 مارس 2020 - 22:48
يارب السلامة لاهلينا ووطننا الغالي.....
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4
56 - أناس الجمعة 20 مارس 2020 - 22:48
عندما أغلقت الحانات ومراكز العصيان أغاثنا الله برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم أغثنا برحمتك ولا تجعلنا من القانطين. أستغفر الله و أتوب إليه
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14
57 - khalil الجمعة 20 مارس 2020 - 22:48
التزموا المنازل حتى نحد من هذا الوباء تجنبو حتى الزيارات العائلية حفضنا وحفضكم الله
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3
58 - المكارم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:49
نسأل الله أن يرفع عنا البلاء ويلطف بعباده
ملتزمون بالحجر الصحي الإختياري ونهيب بكل مواطنة ومواطن ملازمة بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى إنقاذا لأرواحهم وأرواح عائلاتهم وأحبائهم
اللهم حاسبنا برحمتك ولا تؤاخذنا بأعمالنا
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7
59 - لوسيور الجمعة 20 مارس 2020 - 22:49
قال عليه السلام( الزم بيتك وامسك عليك لسانك). لعل الله يأتي بالفرج ان نحن تمسكنا ببيوتنا..الحمد لله ان قيادتنا حكيمة وتراقب الوضع عن قرب..فملكنا ادام الله ظله اب رؤوف رحيم بشعبه لن يذخر جهدا لدفع هذه الجائحة عن بلده...الحمد لله ان كل شيء متوفر واننا نسير في للطريق الصحيح..الحمد لله ان هذه الجاىحة برهنت للعالم عن تضافر الجهور والتكافل المتين والاخوة العظمى التي تربط بين المغاربة ...
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6
60 - عتيقة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:49
كفى كفى استهتارا ✋️ شنو غاتخسر الى بقيتي جالس فالدار شنو غاتخسر الى التازمتي بالتعليمات الاحترازية
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9
61 - ياسين أشافنبورغ الجمعة 20 مارس 2020 - 22:49
الله يستر، و لكن الحصيلة سترتفع على كل حال
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5
62 - Mino الجمعة 20 مارس 2020 - 22:50
اللهم انا لانسألك رد القضاء ولكنا نسألك اللطف فيه.
الأخذ بالأسباب كما أمرنا سيد الخلق اجمعين فى حديثه الشريف معلما صحابته الطيبين الطاهرين (اذا ظهر الطاعون فامسك عليك لسانك وليسعك بيتك واستغفر الله)
صدقت يا خير خلق الله كلهم
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7
63 - إسلام الجمعة 20 مارس 2020 - 22:50
ليكن شعارنا المكوث في البيت والخروج إلا للضرورة القصوى حتى نخفف العبء على الأطباء والطاقم الساهر على سلامتنا، لنمثل مغربنا أحسن صورة في العلم، بالرقي نمضي قدما وتغلب على هذا الوباء
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5
64 - عابر سبيل الجمعة 20 مارس 2020 - 22:50
إلزمو منازلكم رجائا، لقد وصل المغرب للمرحلة الثانية، وكما نعلم جميعا فبلادنا ليست لها لا طاقات طبية ولا سريرية لكي تستطيع احتواء المرض، فلو انتشر الوباء أكثر سنشهد كارثة بشرية، وخصوصا انا مناعت اغلب المغاربة مسحوقة بسبب التدخين وعدم ممارسة الرياضة زيادة على الأكل الضعيف بسبب الفقر، الوضع يزيد سوءا، إلزمو بيوتكم وحصنو أهلكم بالدعاء والصلاة والاستغفار، فليس لنا من منقد سوى الله اما الطب البشري فلا ينفع بشيئ امام هذا الطاعون القاتل خصوصا في وطننا.. لا تخرجو من بيوتكم، ولعلها فرصة ليحاسب الانسان نفسه داخل بيته ويعطي الوقت لأبنائه وأسرته وذويه..
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8
65 - ioriyagami الجمعة 20 مارس 2020 - 22:50
مجموع الحالات المستبعدة 385
بمعنى أنه تم عمل test فقط لعدد قليل من الأشخاص
بمعنى أنه وزارة الصحة مكاتقومش بعمل test لعدد كبير من المخالطين للإصابات وهذا راه خطأ فالتدبير
لنفترض 79 حالة مصابة غادي تكون مخالطة على الأقل ل 500 شخص
+
ماتنساوش راه ديك 385 راه ماشي غير حالات مخالطة للحالات المصابة راه فيها حالات جاتهوم من أشخاص فيهم غير أعراض ديال الرواح والنزلة يعني راهم الحالات لي جمعو ديال المخالطين للمصابين 79 غير شي 150 وهذا رقم قليل جدا خاصهم ينقبو على جميع الأشخاص لي كانو مخالطين للمصابين
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11
66 - حفيظ الجمعة 20 مارس 2020 - 22:50
الدولة خائفة جدا والوضع خطير جدا ولت تريد الإفصاح عليه الوقاية ليست بالبقاء في المنزل فقط الوقاية الحقيقية هي خروج الأطباء والممرضين من المشتشفيات ويراقبو عن قرب من عليه الأعراض والدولة أخطأت عندما لم تغلق المدن لوقف انتشار الفيروس فهي تبقى الطريقة الأكثر نجاعة لوقفه
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67 - yasssin الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
رجاءا ابقو في بيوتكم ازمة وستمر باذن الله
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3
68 - مسلم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
أكثيروا من قول حسبي الله و نعم الوكيل
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4
69 - يوسف الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
المئات يبحثون عن المقدم يجدون المقدم يقول لهم سيروا ديروا للورقة فوطوبي واجيو نطبعها ليكم .
الحالة الخطيرة التي حدثت اليوم بمدينة فاس عندما طوق المئات المقدم للحصول على الورقة واذا به يبعثرها في الهواء وناضت الفوضى حتى الاطفال خداو الورقة والفرحة في وجوههم ...
الناس مزال باغية تخرج والوباء ينتشر...
وبعض المقدمين يدمرون ما تقوم به الدولة من اجراءات صارمة ......
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16
70 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
التزام المنزل جزاكم الله راه الصين تغلبات على الفيروس بسبب المكوث في المنزل وايقاف وسائل النقل العمومي
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6
71 - الخطابي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
اللهم استر مغربنا يا رب المرجو الاتزان التام بتعليمات الداخلية و التزام منزلكم الا للضرورة القصوى
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72 - rachid Tanger الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
يا لطيف ألطف بنا فيما جرت به المقادير
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2
73 - عبد الله الجمعة 20 مارس 2020 - 22:51
هذه الحالات المكتشفة هي من تقدمت للفحص . على وزارة الصحة فتح مراكز للفحص الاجباري على الاقل للاشخاص الذين تسلموا وثيقة التنقل . او في المراكز الحضرية . قد يكون هناك اشخاص يحملون الفيروس لكن لا يعلمون .
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8
74 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 22:52
اللهم الطف بنا وارفع عنا هذا البلاء.
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2
75 - لينا الجمعة 20 مارس 2020 - 22:52
العدد في تزايد ان لم نلتزم بالتدابير الوقائية و هي الجلوس في المنزل فقد لاحظنا المحطة في كل من مدينتي طنجة و الدار البيضاء مكتضة بالناس و هذا اكبر دليل ان معظم الناس مواعياش بالمخاطر الله يرحم ليكوم الوالدين جلسو فالدار
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6
76 - صقر المغرب الأقصى الجمعة 20 مارس 2020 - 22:53
هذه الحالات هي حصيلة الوافدين والذين تعرضوا للعدوى في الفترة مابين 5 و20 مارس أي قبل اقفال الحدود واغلاق المدارس .
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5
77 - لحسوسي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:53
ارتفاع ملحوظ في الاصابات اليوم .اللهم الطف بعبادك
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2
78 - Youness الجمعة 20 مارس 2020 - 22:53
اضن ان المشكل في عدد التحاليل الممكن إجراؤها في اليوم فالوتير جديدة منخفضة.
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5
79 - خالد العيون الجمعة 20 مارس 2020 - 22:53
المواطنين المغاربة يريدون المعطيات بالتفاصيل على جميع الحالات .الإصابة محلية ام خارج الوطن العمر المدينة .........
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3
80 - simo الجمعة 20 مارس 2020 - 22:53
bsr tout le monde j espér ke tout le monde prend l exemple de l Italie et d autre pays de l Europe pour lutter contre cet épidémie Allah i7ad lbass
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3
81 - يونس الجمعة 20 مارس 2020 - 22:53
الامور بدات تصعاب والوضع اصبح مقلق الله يرحم الوالدين المرجو من المواطنين ان تلزم البيوت سلوك بسيط نحمي بيه راسي وعائلتي راه كاينين وليدات صغار وواليدين كبار هذا امتحان ساهل يمكن نتجاوزوه باقل الخسائر الممكنة.
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4
82 - Rach الجمعة 20 مارس 2020 - 22:54
ساعدوا السلطات من فضلكم ....واتبعوا ارشاداتهم ...اللهم نجينا .
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83 - محمد المغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:54
أناشد جميع الشعب المغربي أن يبقى في البيت و يلتزم بأوامر السلطات، و بعد أسبوعين نكون بخير و نرجع لحالتنا الطبيعية إن شاء الله.
اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
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6
84 - السلامة الجمعة 20 مارس 2020 - 22:54
الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ضعف الدول مهما بلغ جبروتها وضعف الإنسان مهما علا شأنه و عظمة الخالق، فما يسعنا الان إلا أن نقر بضعفنا ونعود إلى الله منكسرين وثائبين
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12
85 - متفائل الجمعة 20 مارس 2020 - 22:54
لا تقنطو من رحمة الله سوف تفرج بإذن الله فقط استعنو بالله واتبعو تعليمات أولياء الأمور
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9
86 - يوسف إسبانيا الجمعة 20 مارس 2020 - 22:54
نسأل الله تعالى اللطف، ،،إسبانيا 1040 وفاة، ،،سبب في الاول مسداتش الحدود ،ومدرات حدر التجوال، ،،الله يحد البأس
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6
87 - المغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 22:54
اللهم لطفك يارب.
ياقادر يا جبار يا من بيده ملكوت السموات و الارض
اللهم ارحم عبادك الضعفاء. يا رحيم انت قلت عن نفسك أدعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء و منك الإجابة.
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7
88 - Nait bra الجمعة 20 مارس 2020 - 22:55
نتمنى أن تطبق تدابير حالة الطوارىء بصرامة وتطبق العقوبات الجزرية على المخالفين بدون رحمة حتى نعطي المثل للعالم في الانضباط والمسؤولية كما الصين وقد بدأت بوادر الاعجاب بتجربة بلدنا ملكا وشعبا في إجراءات الاحتراز من الوباء..ينقصنا استخدام جيش الموظفين في لجن الاحياء تسند إليها مهام تواصلية و اجتماعية..هذا واجب وطني
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7
89 - omar us الجمعة 20 مارس 2020 - 22:55
الإحصائيات الصينية تقول ان الحالات الفعلية للإصابة هي 27 مرة الحالات المعلن عنها، أي ان هناك على الأقل 2133 حالة، و كل حالة تنقل العدوى لاثنين أو ثلات أشخاص، أي انه بعد بضع أيام سيكون هناك 6400، و الرقم يتضاعف كل ثلات أيام. أيام سوداء تنتظرنا.
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90 - مراد الجمعة 20 مارس 2020 - 22:55
انا متأكد ان فرج الله قريب اقسم لكم
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2
91 - احلام الجمعة 20 مارس 2020 - 22:55
حنا في رجاك احماك ياسيدي ياربي رحمتك تشافي هاد لمرظى لهلهم اتفرج عليهم هاد داء بيعظمتك يا ارحم راحمين
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92 - moha الجمعة 20 مارس 2020 - 22:56
كم عدد المصابين بالعدوى من المهاجرين؟
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93 - Aziz1 الجمعة 20 مارس 2020 - 22:56
اللهم الطف بنا يا اكرم الاكرمين في اسبانيا تحولت بعض الفنادق المصنفة الى مستشفيات
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94 - Hassan D الجمعة 20 مارس 2020 - 22:56
المغاربة مگاين لغيخرج عليهـم قد گروشهـم گاين لمزال گيقلب على الوثيقة بحايلا الڤيروس گيستي الناس ووقر لعندهـم الخرقة حداري حين لا ينفع الندم صبرو يا عباد الله
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95 - سلام الجمعة 20 مارس 2020 - 22:56
ادعوا لاختوتنا المصابين بالمرض الشفاء العاجل وادعوا كل المغاربة إلى الإكثار من الصلاة والدعاء أن يرفع عنا ربنا البلاء والاستغفار والتضامن بين الأسر والتزام تعليمات السلطة لمعندوش يقضي بالخبز واتاي والحمد لله كلنا كبرنا على الخبز واتاي أقوياء بحمد الله تعالى وشكره
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96 - هشام متسائل الجمعة 20 مارس 2020 - 22:58
عدد الفحوصات في اليوم في تزايد
385 + 79 = 464 ÷ 19 = 24.4 فحص مخبري في اليوم منذ بداية شهر مارس

ارتفاع الحالات المؤكدة كباقي الدول في ارتفاع متسارع

أتمنى الزيادة في رفع عدد الفحوصات المخبرية لكشف أقصى ما يمكن من الحالات لتتمكن من تلقي العلاج والعناية

المرجو الالتزام بالاجراءات الوقائية
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97 - amazigh le vrais الجمعة 20 مارس 2020 - 22:58
Wollah sa fais vraiment peur, sil vous chacun reste chez toi, et les gens qu'ils son quitté les grand ville pour aller à la compagne ,sil vous plais essayer de protégé vous proches ne leurs serrer pas la mains faut loinier deux au moin 15 jours,
yarbi salama ,Que Allah nous protéges
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98 - Charifa الجمعة 20 مارس 2020 - 22:59
لعزل ماشي لحال كاين باش ناس متعادش كثر كيفاش كلسو فدار وكاين غادي يمشي يخدم وخروج تقدو راه لحال هو كولشي يدرو له تحاليل ويشوفو شكون حامل لفيروس يعزلهم يتعالجو وناس تاني تكمل حياتها عادي يبقو مراقبين و سادين لحدود هما اي حاجة شافر أوروبا دارتها تبعينهم هما عندهم مصالحتهم فهد شي خدمو عقلكم شوية سحاب فلوس منودينها غرامة ها مليار ها جوج خدمو عقلكم ديرو تحاليل لمغرب كامل هدا هو لحل تحاليل كاتبن الا يلاه قاصك لفيروس
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-4
99 - ibrahim الجمعة 20 مارس 2020 - 22:59
كندعو منالله تعالي هو لي انجي العباد ديلو وشفي جميع المرضي
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100 - اسماء الجمعة 20 مارس 2020 - 22:59
اللهم انزل علينا السكينة والطمانينة واللهم ابعد عنا الوباء يارب ارحمنا
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101 - بقاو فديوركم الجمعة 20 مارس 2020 - 22:59
نسأل الله السلامة والعافية، المهم هو الإلتزام التام بتعاليم السلطات، كلها يبدأ منراسو ويدخل لدارو يسد عليه ويتكفل واحد هو الي يخرج يقضي حاجيات العائلة، ومنين يدخل للدار مباشرة يغسل ايديه ويعقمهم ويعقم لفلوس والباب الي مسو بيديه، وقبل كلشي الدعاء وكثرة الاستغفار والصلاة على النبي والحوقلة

حفظنا الله وإياكم من كل مكروه
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102 - kamal chnaoui الجمعة 20 مارس 2020 - 23:00
يجب منع الزيارات العائلية. يجب منع الزيارات العائلية.
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103 - med الجمعة 20 مارس 2020 - 23:02
نسال الله العفو والعافية لي المغاربة والعالم اجمعين
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104 - بدر الدين الجمعة 20 مارس 2020 - 23:02
للحمد لله على كل حال
اللهم نسألك العفو فاعف عنا يا رب العالمين
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105 - Amzil الجمعة 20 مارس 2020 - 23:02
D'ici une semaine les chiffres vont être multipliés par dix car a défaut d'un dépistage pour toute la population approchée par les sujets on ne peux pas arrêter la multiplication des cas même avec le confinement sous état d'urgence sanitaire
On tout cas on a rien a perdre si on continué de conjurer dieu pour sa clémence
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106 - ربيع الجمعة 20 مارس 2020 - 23:04
لأول مرة سأكتب دون أن أعلق على الموضوع، أود من خلال هذه السطور أن أشكر جريدة هسبريس على تغطيتها الفورية والشفافة لكل ما يروج في البلاد، كما أود أن أشكر كل من يسهر من بعيد أو من قريب على محاربة هذه الجائحة من أطر طبية ورجال الشرطة والدرك وأعوان السلطة وكل من تبرع بماله أو وقته أو علمه من أجل وضع حد لانتشار الفيروس اللعين، كما أعبر عن خالص امتناني للشعب المغربي الغالي الذي أبان عن وعي وروية من خلال مكوثه في البيت وعدم المساهمة في انتشار الوباء...شكرا لكم جميعا، فلنصلي وندعو الله عز وجل أن يشفي مرضانا وأن يرفع عنا الوباء وأن يشملنا برحمته وأن يبعد عنا كل شر فالأمر في يده سبحانه وتعالى، الله يلطف بينا
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107 - طنجة الجمعة 20 مارس 2020 - 23:04
نسأل الله السلامة والعافية
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين
اللهم لا فرج إلا فرجك
اللهم احفظ بلدنا المغرب من هذا المرض الخبيث وسائر البلاد يا رب العالمين
اللهم أنت اللطيف لم تزل أُلطُف بنا فيما نزل وما مازال وما سبق في الأزل بجاه القرآن وعلى من نزل
اللهم صل عليه وآله وصحبه أجمعين
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108 - imad الجمعة 20 مارس 2020 - 23:04
قاضيا بدات تحماض اللي عندو شي دار يبقا فيها الله يرحم الوالدين راكوم تندمو فاللخر
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109 - الحيطي منتصر وزان الجمعة 20 مارس 2020 - 23:04
الله يحفضنا ويحفض ملكنا وجميع المسلمين يارب انشاء الله المغرب قوي وسيتغلب على هدا العدو في اسره وقت
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110 - mariam الجمعة 20 مارس 2020 - 23:04
لطفك يالله بالعباد الله يحفظ راه هادشي غير كيزيد ومنضنش هاديك غير 79 حالة اللي كاينة كنتمنا المغاربة يسمعو النداء ديال السلطات وميخرجوش من ديورهم الا للضرورة باش نحاولو نهزمو هاد الفيروس ان شاء الله
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111 - ايوب الجمعة 20 مارس 2020 - 23:06
الله يحفظ و يشوف فينا و المرجو من المواطنيين الالتزام بالنصائح و الارشادات اللهم لطفك
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112 - ajounana الجمعة 20 مارس 2020 - 23:08
لا الاه الا أنت سبحانك اني كنت من الظالمين الله انا نسألك الجنة
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113 - الحسن الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
الزام البيوت ضروري ومؤكد شرعا وقامونا ومنطقيا
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114 - مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
انا متاكدة لو ان معهد باستور لديه عدة فروع بالمغرب و اطر تقنية مؤهلة كثيرة لبلغ عدد الاصابات الآلاف.
يا رب سلم
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115 - محذر الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
بعذ التاخر قليلا ف غلق الحدود البرية و البحرية مع العالم الخارجي يجب تدارك الموقف الان و لايجب التاخر ف غلق التنقلات الذاخلية أو عل اقل اقامة براجات عل كل المدن لمراقبة و تشذيذ الخناق عل كل سيارة ذاخلة و خارجة بدون سببب وجيه و مقنع لسفر كتطبيب او عمل يعني لضرورة فقط و لاصحاب نقل البضاىع و المؤن و يجب تجنب السفر و زيارات للعائلات ف كافة جهات المملكة لمحاصرة الانتشار . لانه عندما ارى عدد الاصابات الجديدة هو منحصر ف جهات معينة فقط و يجب عل الاقل حماية الجهات الاخرى وحاصرة الوباء ف منطقة معينة ليسهل السيطرة عليه و انشاء الله يكون خير و الفرج قبل ذخول الشهر الكريم
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116 - اللهم ارحمنا الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
○إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ○

○“رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا○

○ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ○

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ ○تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

○وَأيوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ○
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117 - SPORTACADE الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
Le covid-19 est un probléme planétaire dont la solution va mettre en jeu l plusieurs cordes dont la corde diplomatique avec la "convocation" d'experts chinois ou sud-coréens sur place contre rémunération qui
doivent mettre en place des solutions technologiques puissantes c'est ce qui pourra nous sauver ,à long terme cette crise va remodeler notre vie ,l'enseignement d'aujourd'hui etc.
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118 - الفقيرة الى الله الجمعة 20 مارس 2020 - 23:10
انشاء الله خير يارب .
التزموا بيوتكم من فضلكم .
اللهم رحمتك يا الله بنا اللهم غفرانك اللهم نجواك من كل داء.
مزيد من التوعية عبر جميع وسائل الاعلان .
انا وعائلتي ملتزمين بكل التعليمات .الحمد الله ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائنا بالفرج القريب من كل وباء .
اعانكم الله اخواننا المجاهدين والساهرين على سلامتنا.
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119 - ajounana الجمعة 20 مارس 2020 - 23:11
اللهم ألطف بمآ جرات به المقدار
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120 - أحمد الجمعة 20 مارس 2020 - 23:11
السلام عليكم
اللهم نسألك اللطف بعبادك.
أضن أن الوثيرة التي تير بها الاختبارات جد بطيئة تتمتل في 20 أو 30 اختبار عكس الدول الأخرى التي قد تصل الى 10000اختبار يوميا مما يساعد على كشف الحالات المصابة وبالتالي عزلها ، نحن نتمى أن تكون الاحصائيات هي التي تعكس الواقع في المغرب لانه ادا كان عكس ذلك ستكون كارتية على صحة المواطنين وهذا ما لانتمنوه ونطلب السلامة للجميع
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121 - Mohammed larbi الجمعة 20 مارس 2020 - 23:11
نسال الله العلي القدير ان يفرج على كل احد وان لايرينا سوءا او مكروها في احد ولافي بلدنا الحبيب وسائر بلاد المسلمين
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122 - لهويشري الجمعة 20 مارس 2020 - 23:12
اليوم بعد العصر أثناء عودتي من العمل صادفت أناس كثر في المحطة متوجهين إلى القرى و الأرياف كأننا في عطلة. مما قد يسبب كارثة لا قدر الله في البوادي و القرى . اتمنى من السلطات أن تركز على البوادي و القرى في العزل الصحي
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123 - Hassan الجمعة 20 مارس 2020 - 23:12
Vu les statistiques de tout les pays, les chiffres devront logiquement s'elevé pour le Maroc en ces jours 10 jours suivants mais ca se calmera après. J'ai vu sur les commentaires qu'on effectue pas assez de test pour savoir les chiffres précis des atteints du Corona et je suis d'accord là dessus, on a surement pas les capacités de la Chine ou de l'italie. Bon, esperons que tout ira bien, que nos responsables et notre peuple fera le necessaire pour qu'on puisse augmenter la pandémie d'ici 20jours.
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124 - J'ai الجمعة 20 مارس 2020 - 23:12
الفرج قريب انشاء الله
سنتفرج في الأسبوع القادم ويتسم عون اخبار الخير والانفراج بحول الله
وليمارة ظاهرة بحيث كانت فشهر ٢ الشمس او دأبا فشهر ٣ مفرج الله بالشتاء
"فبعد العسر يسرى بعد العسر يسرى"
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125 - من قلعة امكونة الجمعة 20 مارس 2020 - 23:13
لا حول و لا قوة الا بالله.
الخوت لزموا ديوركوم، هكا تحميو نفسكم و بلادكم.
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126 - متدخلة الجمعة 20 مارس 2020 - 23:13
كانتمنى الناس للي ما زال مايحسو بالخطر يعرفو بأنه هاد شي راه جدي مافيهش اللعب راه خاصنا نلقاو فديورنا آعباد الله الله يخليكم حاولو تفهمو الضع الحالي
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127 - حسن الجمعة 20 مارس 2020 - 23:14
إنا لله وإن إليه راجعون . الحمد لله على كل حال
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128 - rahimoun الجمعة 20 مارس 2020 - 23:15
حامضة بزاف بزاف وا بزاف وابقاو ف بيوتكم الله يرحم الوالدين
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129 - محمد ميست الجمعة 20 مارس 2020 - 23:16
اللهم إنك لا تُسألّ عن حكمتك في قضائك، و لكن نسألك اللطف بعبادك الضعفاء يا من وسعت رحمتك كل شيء و بيدك ملكوت السموات و الأرض، إن أردت شيئا إنما تقول له كن فيكون يا أرحم الراحمين
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130 - احمد الجمعة 20 مارس 2020 - 23:17
الله يحفظ الجميع من كورونا فيروس وجميع الافات يجب على المغاربة ان يلزموا بيوتهم وذلك من اجل محاصرت هذا الوباء الخطير وعلى كل واحد فينا ان يعتبر نفسه مصابا بالفيروس و الاخرين كذلك مصابين واتمنى لكل المغاربة و المسلمين كافة السلامة ولجميع سكان الارض.
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131 - مغربية الجمعة 20 مارس 2020 - 23:17
ياربي تلطف بنا لك الله يا وطني الله يرحم ليكم الوالدين لما ݣلسو فديوركم راه غاتعاونوا ريوسكم ا تعاونوا الدولة
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132 - مغربية محبة لوطنها الجمعة 20 مارس 2020 - 23:17
الله احفظ بلادنا وارفع ربي عنا البلاء والوباء
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133 - عبده/الرباط الجمعة 20 مارس 2020 - 23:19
المهم هو ان الوفيات قليلة ( 3 ) رحمهم الله جميعا و الشفاء للمصابين ان شاء الله.... خذوا العبرة و لا تبرحوا منازلكم... درهم وقاية خير من قنطار علاج...مع الاكثار من الدعاء فلنا رب احن علينا من والدينا و هو اعلم بنا و بحالنا فاذكروه يذكركم و ادعوه بستجب لكم
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134 - الزرهوني الجمعة 20 مارس 2020 - 23:19
يالطيف الطف بنا واحفظنا من هذا الوباء .إنك على كل شيء قدير. اللهم اعن جميع الأطر التي تعمل ليل نهار لصالحنا تحت قيادة صاحب الجلالة سيدي محمدالسادس اللهم انصره نصرا عزيزا.
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135 - رحمتك يارب الجمعة 20 مارس 2020 - 23:21
ربنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه...
و أرحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين و يا أجود الأجودين و يا أكرم الأكرمين و يا رب العالمين
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136 - اللهم يا واسع الرحمة... الجمعة 20 مارس 2020 - 23:21
والمغفرة...اللهم اغثنا ياخلقنا يارازقنا يامعافينا يالله
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137 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 23:23
خاص دوک لکببیعو کمامات یبیعوها مغلفة بشی بلاستیک ...حیت نهار کامل وهوکیشد لفلوس من عند ای واحد لی ممکن حتی هوما یکون فیهم فیروس ویلا لمسها مباشرة بدیه وعطاها لواحد لغیدیرها فوجهو ممکن یتنقل لیه...حتی دوک فلوس خاص لواحد ملی یدخل یغطسهم فجافیل ونتمناو سلامة للجمیع
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138 - عصام من السعيدية الجمعة 20 مارس 2020 - 23:25
اللهم لطف بنا واحفظ بلدنا المغرب من كل سوء .
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139 - Amina bakrim الجمعة 20 مارس 2020 - 23:26
Le chiffre est inquiétant, la situation devient de plus en plus grave, les jours qui viennent seront décisifs. Prenez toutes les précautions nécessaires et surtout surtout rester chez soi.!!!!
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140 - عبد العالي الجمعة 20 مارس 2020 - 23:27
غير ياربي السلامة و ياربي الطف بينا ياربي و يبعد علينا هاد الوباء و بقينا شر هاد الداء ياربي تشافي دوك لي مراض بيه خصوصا المسلمين و المسلمات
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