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- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (140)
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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79
أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 79 في المغرب، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين إلى حدود الساعة العاشرة من مساء اليوم.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 385 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (140)
يا رب اشفي فانت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقمى
لا تخرجوا من بيوتكم الا للضرورة من فضلكم ..
نستغفرك و نتوب إليك يا ألله
لا تستهينوا بهذا الوباء و لا تحسبوه يحصل للاخرين فقط...
إلتزموا بروح الإستجابة للقرارات الصادرة
واسألوا الله التخفيف
اللهم الطف بعبادك
المرجو الالتزام بقواعد السلامة
لطفك يا الله.
#عاون_بلادك_خليك_فدارك
ملتزمون بالحجر الصحي الإختياري ونهيب بكل مواطنة ومواطن ملازمة بيوتهم إلا في حالات الضرورة القصوى إنقاذا لأرواحهم وأرواح عائلاتهم وأحبائهم
اللهم حاسبنا برحمتك ولا تؤاخذنا بأعمالنا
الأخذ بالأسباب كما أمرنا سيد الخلق اجمعين فى حديثه الشريف معلما صحابته الطيبين الطاهرين (اذا ظهر الطاعون فامسك عليك لسانك وليسعك بيتك واستغفر الله)
صدقت يا خير خلق الله كلهم
بمعنى أنه تم عمل test فقط لعدد قليل من الأشخاص
بمعنى أنه وزارة الصحة مكاتقومش بعمل test لعدد كبير من المخالطين للإصابات وهذا راه خطأ فالتدبير
لنفترض 79 حالة مصابة غادي تكون مخالطة على الأقل ل 500 شخص
+
ماتنساوش راه ديك 385 راه ماشي غير حالات مخالطة للحالات المصابة راه فيها حالات جاتهوم من أشخاص فيهم غير أعراض ديال الرواح والنزلة يعني راهم الحالات لي جمعو ديال المخالطين للمصابين 79 غير شي 150 وهذا رقم قليل جدا خاصهم ينقبو على جميع الأشخاص لي كانو مخالطين للمصابين
الحالة الخطيرة التي حدثت اليوم بمدينة فاس عندما طوق المئات المقدم للحصول على الورقة واذا به يبعثرها في الهواء وناضت الفوضى حتى الاطفال خداو الورقة والفرحة في وجوههم ...
الناس مزال باغية تخرج والوباء ينتشر...
وبعض المقدمين يدمرون ما تقوم به الدولة من اجراءات صارمة ......
اللهم احفظ بلادنا من كل شر.
ياقادر يا جبار يا من بيده ملكوت السموات و الارض
اللهم ارحم عبادك الضعفاء. يا رحيم انت قلت عن نفسك أدعوني استجب لكم اللهم هذا الدعاء و منك الإجابة.
385 + 79 = 464 ÷ 19 = 24.4 فحص مخبري في اليوم منذ بداية شهر مارس
ارتفاع الحالات المؤكدة كباقي الدول في ارتفاع متسارع
أتمنى الزيادة في رفع عدد الفحوصات المخبرية لكشف أقصى ما يمكن من الحالات لتتمكن من تلقي العلاج والعناية
المرجو الالتزام بالاجراءات الوقائية
yarbi salama ,Que Allah nous protéges
حفظنا الله وإياكم من كل مكروه
اللهم نسألك العفو فاعف عنا يا رب العالمين
On tout cas on a rien a perdre si on continué de conjurer dieu pour sa clémence
اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين
اللهم لا فرج إلا فرجك
اللهم احفظ بلدنا المغرب من هذا المرض الخبيث وسائر البلاد يا رب العالمين
اللهم أنت اللطيف لم تزل أُلطُف بنا فيما نزل وما مازال وما سبق في الأزل بجاه القرآن وعلى من نزل
اللهم صل عليه وآله وصحبه أجمعين
يا رب سلم
○“رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا○
○ لَا تَخَافَا ۖ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ○
الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ ○تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
○وَأيوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ○
doivent mettre en place des solutions technologiques puissantes c'est ce qui pourra nous sauver ,à long terme cette crise va remodeler notre vie ,l'enseignement d'aujourd'hui etc.
التزموا بيوتكم من فضلكم .
اللهم رحمتك يا الله بنا اللهم غفرانك اللهم نجواك من كل داء.
مزيد من التوعية عبر جميع وسائل الاعلان .
انا وعائلتي ملتزمين بكل التعليمات .الحمد الله ربنا سبحانه وتعالى سيستجيب لدعائنا بالفرج القريب من كل وباء .
اعانكم الله اخواننا المجاهدين والساهرين على سلامتنا.
اللهم نسألك اللطف بعبادك.
أضن أن الوثيرة التي تير بها الاختبارات جد بطيئة تتمتل في 20 أو 30 اختبار عكس الدول الأخرى التي قد تصل الى 10000اختبار يوميا مما يساعد على كشف الحالات المصابة وبالتالي عزلها ، نحن نتمى أن تكون الاحصائيات هي التي تعكس الواقع في المغرب لانه ادا كان عكس ذلك ستكون كارتية على صحة المواطنين وهذا ما لانتمنوه ونطلب السلامة للجميع
سنتفرج في الأسبوع القادم ويتسم عون اخبار الخير والانفراج بحول الله
وليمارة ظاهرة بحيث كانت فشهر ٢ الشمس او دأبا فشهر ٣ مفرج الله بالشتاء
"فبعد العسر يسرى بعد العسر يسرى"
الخوت لزموا ديوركوم، هكا تحميو نفسكم و بلادكم.
و أرحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين و يا أجود الأجودين و يا أكرم الأكرمين و يا رب العالمين