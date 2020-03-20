المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79

هسبريس من الرباط

أفادت معطيات رسمية لوزارة الصحة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد بلغ 79 في المغرب، بعد تسجيل حالتي إصابة جديدتين إلى حدود الساعة العاشرة من مساء اليوم.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 385 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.