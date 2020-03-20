زجر شخصين قاما ببيع "شهادة التنقل الاستثنائية"

هسبريس من الرباط

تم في الساعات الأخيرة رصد قيام شخصين من أصحاب المكتبات ومقاهي الأنترنيت، بكل من عمالة إنزكان أيت ملول وإقليم مديونة، بطبع واستنساخ أعداد من "شهادة التنقل الاستثنائية" وبيعها بمقابل مادي للمواطنين، مما تسبب في توافد المواطنين بأعداد كبيرة على أصحاب هذه المحلات وخلق تجمعات مكثفة في خرق صريح للإجراءات الإجبارية التي تم إقرارها من خلال إعلان "حالة الطوارئ الصحية".

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن السلطات المختصة تدخلت لزجر مرتكبي هذه الأفعال، كما تم إشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة على ضوئها.

وذكر البلاغ بأن السلطات المحلية تسهر على توزيع هذه الرخص بالمجان على المواطنات والمواطنين، كما أن وزارة الداخلية عملت على تخصيص موقع إلكتروني لاستخراج هذه الوثيقة بدون أي مقابل.