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الرئيسية | مجتمع | زجر شخصين قاما ببيع "شهادة التنقل الاستثنائية"

زجر شخصين قاما ببيع "شهادة التنقل الاستثنائية"

زجر شخصين قاما ببيع "شهادة التنقل الاستثنائية"
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 مارس 2020 - 22:57

تم في الساعات الأخيرة رصد قيام شخصين من أصحاب المكتبات ومقاهي الأنترنيت، بكل من عمالة إنزكان أيت ملول وإقليم مديونة، بطبع واستنساخ أعداد من "شهادة التنقل الاستثنائية" وبيعها بمقابل مادي للمواطنين، مما تسبب في توافد المواطنين بأعداد كبيرة على أصحاب هذه المحلات وخلق تجمعات مكثفة في خرق صريح للإجراءات الإجبارية التي تم إقرارها من خلال إعلان "حالة الطوارئ الصحية".

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن السلطات المختصة تدخلت لزجر مرتكبي هذه الأفعال، كما تم إشعار السلطات القضائية المختصة بهذه الوقائع، وذلك من أجل فتح بحث بشأنها وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة على ضوئها.

وذكر البلاغ بأن السلطات المحلية تسهر على توزيع هذه الرخص بالمجان على المواطنات والمواطنين، كما أن وزارة الداخلية عملت على تخصيص موقع إلكتروني لاستخراج هذه الوثيقة بدون أي مقابل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ahmed الجمعة 20 مارس 2020 - 23:03
هناك تناقض مع ما تعلنه السلطات والواقع.
هنا في اكادير لم نتوصل بعد باية وثيقة ولم يثم زيارتنا من اي عون سلطة

!!!!!
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17
2 - لاحول ولاقوة الا بالله الجمعة 20 مارس 2020 - 23:03
وا عباد الله تقو الله باش يحيد هاد البلاء
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13
3 - محمد العواد الجمعة 20 مارس 2020 - 23:05
نسأل الله السلامة والعافية يارب العالمين
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18
4 - مواطنة حرة الجمعة 20 مارس 2020 - 23:05
اربي كولو ليا اشمن نوع دالبشار هادو.مفهمت انا هاد الناس علاش حتى فوقت الحزة مزال كيتغاباو.كون كنت مسؤولة فالبلاد كن محيت لهم الاثر لهد النوعية.
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10
5 - sam الجمعة 20 مارس 2020 - 23:05
مصيبة كحلة مع هاد الشعب، هادو راه خاصهم الحبس مع الاشغال الشاقة
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10
6 - Fox الجمعة 20 مارس 2020 - 23:07
بدون مقابل هههه كل شيء له مقابل في عده البلد تلك وتبقى تمنها 0.5dh في حيينا
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-2
7 - الفيلسوف الجمعة 20 مارس 2020 - 23:08
زجر أشخاص تسببا في تجمع الأشخاص في مكان واحد مما سبب في خرق حالة الطوارئ...
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-1
8 - said الجمعة 20 مارس 2020 - 23:08
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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2
9 - jamal الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
انا كمواطن كيف لي أن أطبع هذه الورقة و أنا لا أتوفر على طابعة ببيتي فضلا على أن المقدم لم يعطيني هذه الورقة. فكيف السبيل؟
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2
10 - fador3 الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
اشتريناها بدرهم لا بأس في ذالك فلحد الساعة لم نرى اي وثيقة من السلطات و لم يطرق بابنا احد كما قلتم
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4
11 - شاهد الجمعة 20 مارس 2020 - 23:09
نفس الشئ أمام ملحقة إدارية بالرباط عبارة عن مكتبة كانت تنسخها بدرهم واحد أمام أعين السلطة
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-1
12 - أم مريم الجمعة 20 مارس 2020 - 23:10
استخراج المطبوع من الأنترنيت يستلزم أوراق و آله طابعه يعني صاحب المقهى الأنترنيت او صاحب المكتبة من حقه اخذ مقابل و هو غير مسؤول عن همجية المواطنين
لان الحركة الاقتصادية لن تتوقف و وجب على المواطنين أحترام القوانين و مسافة الأمان بين الافراد
فالتجار و غيرهم ليسوا مسؤولين عن تصرفات المواطنين
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2
13 - فاطمة الزهراء الجمعة 20 مارس 2020 - 23:11
لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي كيفقص هاد الناس كيفاش كيفكروا. شرذمة قليلة هوما اللي خايخرجوا علينا . الله يحفظ يا ربي
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-2
14 - عابر سبيل الجمعة 20 مارس 2020 - 23:13
المشكل ان القانون لا يطبق، حتى حنا نفس الامر وقع في الحي ديالنا و لكن بدون تجمهر، و السبب ان عون السلطة لم يقم بدوره و هو توزيع النسخ على المنازل بل ترك نسخة في مكتبة و من اراد رخصة تنقل يذهب لنسخها بطبيعة الحال مقابل المال، المشكل ليس هنا بل هو اين ستجد عون السلطة هذا حتى يقوم بإمضاء الورقة او ختمها،هناك بعض أعوان السلطة يقومون بمهامهم على اكمل وجه و هناك في المقابل بعضهم لا يعمل اعتبارا للمواطن
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15 - السوسي الجمعة 20 مارس 2020 - 23:14
الدوال كتحاول تلقاء الحال ال هاد المنحناء حنا كنولو ندمرو البلاد العباد الله اهديكم يا هاد الناس
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16 - جواد ورها الجمعة 20 مارس 2020 - 23:17
البعض سامحهم الله يتاجرون في اي شيء ويستغلون ضعف الانسان، بدل من توعية الناس حول حظر التجمعات هم بخلقون تجمعات ويعرضون حياة الناس للخطر مقابل دريهمات
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17 - Hassan SD الجمعة 20 مارس 2020 - 23:17
شفتو زيد ساعة نقص ساعة فين وصلاتنا هـا الإقتصاد ديال البلاد تأثر الحاضرة الآن ساعة گرونا تسجلت في التاريخ بخصوص الموقع الإلگتروني ليس مجاني مادام الشخص وجب إتوفر على أنترنيت وحاسوب وآمبريمونت وگهـرباء حتى تنسخ فقط للتوضيح والله لو علمنا خطر هـذا الڤيروس لخرج الناس من منازلهـم ما الفاءدة من الحجر إن لم يطبقه أگثر من 70% من سگان البلاد فهـذا تناقد واضح
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18 - مسمار جحا الجمعة 20 مارس 2020 - 23:19
حتى هادو لي شراوها واش بالقرون
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19 - rachid الجمعة 20 مارس 2020 - 23:21
لا حول ولا قوة الا بالله أودي راه الجهل أخطر من كورونا.
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20 - واحد من الرعية الجمعة 20 مارس 2020 - 23:22
لا أعتقد أن هذه الوثيقة المستخرجة من الموقع صالحة للاستعمال بدون توقيع العون المراقب و الله أعلم . المرجو من السلطات أو من له علم بالموضوع توضيح هذا الأمر . نعم الوثيقة موجودة بالموقع المذكور و قمت بتحميلها لكن لا أعلم مدى صلاحيتها بالشكل المطروحة به .
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21 - KokoRicko الجمعة 20 مارس 2020 - 23:23
دبا هذا شعب؟يغش حتى في المرض...يتصرفون و كأن الدولة تريد حبسهم في البيوت...يا مغربي الدولة تحذرك من الخروج لمصلحتك و مصلحة عائلتك...الدولة ضحت و تضحي من أجلك...لله يهدي ما خلق.
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22 - abdel hakim krytly الجمعة 20 مارس 2020 - 23:25
لقد تم بيع هذه الوثيقة حتى بعمالة فاس مقاطعة زواغة من طرف أصحاب الطوابع بقيمة ( 50 سنتيم) ولقد شهد مكان البيع ازدحاما واسع
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23 - غادايز الجمعة 20 مارس 2020 - 23:28
المغاربة علاااااام... حنا شعب ظريف وعزيز علينا الضحك ولكن شلاهبية... المهم نحاولو نتعاونو مع السلطات بالبقاء في البيوت والتواصل مع أعوان السلطة بالهاتف من أجل الحصول على ورقة الاذن، والالتزام بقواعد النظافة وبالتباعد الجسدي، وبقا فدارك تحمي راسك وتحمي جارك
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24 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 23:29
الله يهدي هاد ناس هادشي لي شفنا ليوم كيعبر على الجهل المطبق لي مازال عايشة فيه واحد الفئة كبيرة من لمغاربة ، استثمروا في التعليم فوالله لن تندموا .
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25 - أخوكم كن ميدلت الجمعة 20 مارس 2020 - 23:29
وا شعب هذا !!! الناس حاصلين أوطالبين السلامة أوهادو شابكينها بيع أوشرا أو فاش!!! فالوراق، وجهم قاصح
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26 - سوء تدبير الجمعة 20 مارس 2020 - 23:30
العجب للادارة المغربية في تدبيرها خصوصا المقاطعات. و الملحقات الادارية... يعني تضرب الامور وتنسفها بما هو تعودت عليه الامبالات والاستخفاف ولا مسؤولية كأننا امام شهادة عقد الازدياد .او الباعة المتجولين دور و خليك فبلاصتك الى ان يصبح 500 بائع والقضية تتحماض... لكن هاته المرة نحن امام تحدي للمملكة... لعل ان هاته الادارات يكون لها شبه ضمير... اعطو للمقدمين تفر يق الاسثماراث. واراك على الفوضى. والتجمهر. والتجمعات... والعراك والعشوائية. والاطفال...... اخطاء قاتلة. بامئات اي تجمهر انتشار وبكاء بعده لا ينفع. ها. التدبير. والاعتماد على الطرق التقليدية الفوضوية ..ليدك الجمل ما حرثه. ...نداء .... لا ننسى فاجعة مول الطحين والقتلى والجمهور..... لازال الناس هم هم نفس الطباع... وجب الحرص على فرض النظامالتدبير وليس العشوائية.
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