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الرئيسية | مجتمع | وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا"

وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا"

وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 11:30

قررت وكالة التنمية الاجتماعية المساهمة بمبلغ مليون درهم، فيما قرر ياسين حمزة، مدير الوكالة، المساهمة شخصيا بما يعادل راتب شهر في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه، إيمانا منه بضرورة تضافر جهود كل المغاربة لمكافحة هذا الوباء الخطير وآثاره الصحية والاقتصادية.

وأوضحت وكالة التنمية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن المساهمة تأتي في إطار تجسيد قيم التضامن والتكافل، وانخراطا منها في التعبئة الوطنية الشاملة التي تروم الحد من آثار ومخاطر جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وأضاف البلاغ أن مدير وكالة التنمية الاجتماعية يغتنم هذه المناسبة، ليعبر عن استعداد الوكالة وجاهزيتها للانخراط في كافة المبادرات التي تتخذها بلادنا، لما فيه الصالح العام تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للملك محمد السادس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي وافتخر بمغربيتي السبت 21 مارس 2020 - 09:51
اسمع ا سي بنكيران.
والبوليس العسكر الفراملية آ عباد الله اتبرعوا ،على الرغم من ان هؤولاء مسامحينهم لأنهم يخاطرون بحايتهم ويواجهون هذا الوباء ويحافظون على امن وسلامة وصحة البلاد.
واحد اخر مخبي حشومة عايب.
نصر الله عاهل البلاد وادامه حافظا للشعبه.
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2
2 - asmae السبت 21 مارس 2020 - 09:59
انا اسماء من جهت فاس كنطالب لتعون معنا عندي الوليد مريض عندو دوا غالي مخدمش كان خدام غير مع الناس شيفور التراكتور كان كي تخلاص بنهار مكفيهش دابة هو كبر عيا معندوش باش ديما اشري دوا الوليدة ديالي مريضة بسكر كنتمنى هاد مساج ايوصل حنا معدناش سكان ديالنا سكنين غير عند واحد سيد كان خدام عندو الوليد مقبلو فلاحة كان كي خلصو مبقاش ولا خرجنا مند دارو معدناش فين سكنو والله اشوف من حالنا من حال كل فقير
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3 - bouthirit السبت 21 مارس 2020 - 11:34
لدي فكرة جيدة هي استتمار ميزانية المهرجانات والسهرات والتجمعات التي كانت ستعقد على الصعيد الوطني والتضاهرات الثقافية التي سيتم إلغاؤها و تبرعات المواطنين في بناء مستوصفات القرب وتشييدها وبناء مستوصف وطني كبير قرب مستشفى ابن صميم وتوسيعه. وصيانة هدا الاخير وتجهيزه بأحدت التجهيزات فكل البنائين الشباب قادرين على أداء اسبوع عمل مجاني لصالح الدولة . لمادا لا تستغل الدولة حماس المواطنين .وتؤطر إنجاز هدا العمل عن طريق مهندسين مغاربة وضباط وجنود مغاربة عوض انتضار تفشي المرض. بانحازكم لهدا العمل قد تلقون تبرعات المواطنين المغاربة . من الداخل والخارج . ويكون هدا العمل معلمة وطنية خالدة تشهد بالتلاحم الوطني في الدفاع عن الوطن عند الأزمات . والشرط الوحيد هو البداية بالخروج بهدا المشروع إلى العلن قبل البداية في جمع التبرعات . لأن المواطنين يريدون أن يعلموا مصير تبرعاتهم . بإنجاز هدا المشروع ستتركون لاجيال الغد معلمة وطنية تشهد على التلاحم الوطني وتكون مفخرة اخرى تضاف إلى معلمة مسجد الحسن التاني بالدار البيضاء .
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4 - جمعوي السبت 21 مارس 2020 - 11:42
هد التبرعات كلها اين هي على ارض الواقع مفعول هذا الصندوق على رفع الضرر الذي لعق عمال المقاهي والمطاعم وأصحابها الذين ضحوا من اجل الواجب الوطني بإغلاق محلاتهم.
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5 - محمد لعيوني السبت 21 مارس 2020 - 11:46
نتمنى ان تدرج جميع الميزانيات التي كانت مخصصة للمهرجانات والندوات والتنقلات وقليل من ميزانيات التسيير كشراء سيارات المصلحة والبنزين والعتاد اضافة الى الدعم الموجه لكل القطاعات لهدا الصندوق واعتبار هده السنة بيضاء. ولما تاجيل صرف ميزانيات الترقية والعلاوات ااى ااسنة المقبلة
اين مساهمات المحامون.العدول.الموتقون.المحاسبون.الصيدليون. الصيد في اعالي البحار....اللاعبون. بدر هاري.واستسمح ان نسيت
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6 - barrio السبت 21 مارس 2020 - 11:47
مافائدة هذا الصندوق التبرعي ان لم يكن في صالح الطبقة الفقيرة من عمال مياومين و بناءين سودورات و جباصة و عامل الموقف الذين هم بدون ضمان اجتماعي مثلي انا عامل بناء وأب لطفلين هل مصيرنا الموت من الجوع ايما نموتو كاملين ولا نعيشو كاملين، راه. صلت للعظم اخوتي شوفو من حالنا راه حتا حنا مغاربة وكنموتو على ملكنا الله ينصرو و كنموتو على وطنا.
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