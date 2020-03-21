وكالة التنمية الاجتماعية تدعم صندوق "كورونا"

هسبريس من الرباط

قررت وكالة التنمية الاجتماعية المساهمة بمبلغ مليون درهم، فيما قرر ياسين حمزة، مدير الوكالة، المساهمة شخصيا بما يعادل راتب شهر في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه، إيمانا منه بضرورة تضافر جهود كل المغاربة لمكافحة هذا الوباء الخطير وآثاره الصحية والاقتصادية.

وأوضحت وكالة التنمية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن المساهمة تأتي في إطار تجسيد قيم التضامن والتكافل، وانخراطا منها في التعبئة الوطنية الشاملة التي تروم الحد من آثار ومخاطر جائحة فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19).

وأضاف البلاغ أن مدير وكالة التنمية الاجتماعية يغتنم هذه المناسبة، ليعبر عن استعداد الوكالة وجاهزيتها للانخراط في كافة المبادرات التي تتخذها بلادنا، لما فيه الصالح العام تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للملك محمد السادس.