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الرئيسية | مجتمع | أوتاوا تؤمّن رحلة للكنديين الموجودين بالمغرب

أوتاوا تؤمّن رحلة للكنديين الموجودين بالمغرب

أوتاوا تؤمّن رحلة للكنديين الموجودين بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 00:10

أعلنت شركة الطيران "إير كندا" أنها ستؤمّن، اليوم، رحلة جوية خاصة، من أجل تمكين مواطنيها الموجودين بالمغرب من العودة إلى بلادهم.

وقال كالان روفينسكو، مدير الشركة، إن الجميع يعرف طبيعة المرحلة التي يعيشها المواطنون الكنديون العالقون، الذين لا زالوا في الوقت الراهن خارج بلادهم، ويرغبون في العودة إلى ديارهم".

وأضاف المتحدث ذاته أن "فريقنا يعمل بالليل والنهار، بتنسيق مع الحكومة الكندية، من أجل إعادة أكبر عدد من الكنديين إلى وطنهم"، مشيرا إلى أن طائرة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 450 مقعدا، ستؤمن رحلة من الدار البيضاء إلى كندا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مهاجر السبت 21 مارس 2020 - 00:41
وقالت الدولة المغربية بانها اغلقت مجالها الجوي كقرار سيادي!!!!!ا لهلا اعطينا وجوهكم.
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-21
2 - redwane السبت 21 مارس 2020 - 00:47
الله اكبر، ناس لي عارفة قيمة الإنسان، قيمة المواطن .
اما المغرب ماشي سوقوا
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4
3 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 01:00
الى مهاجر رقم 1 ,الطاءرة ستأتي الى المغرب بدون ركاب.
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6
4 - حداوي مغربي مغربي السبت 21 مارس 2020 - 01:00
شركة كندية أحضرت طائرة لإجلاء كنديين اتو كسياح انتهت عطلتهم فتم ارجاعهم إلى بلادهم....اشنو فيها؟
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6
5 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 01:06
ألمغاربة العالمين في بعض الدول من يلتفت إليهم؟
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0
6 - متفائلة السبت 21 مارس 2020 - 01:07
ياك شدوا كولشي ؟ولا هاذي حالة استثنائية ؟وماذا عن مغاربتنا العالقون بدول ثانية الا يستحقون مثل هذا التصرف شرط انهم بمجرد وصولهم يأخذون الى الحجر الصحي
وجهة نظر
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0
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