أوتاوا تؤمّن رحلة للكنديين الموجودين بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت شركة الطيران "إير كندا" أنها ستؤمّن، اليوم، رحلة جوية خاصة، من أجل تمكين مواطنيها الموجودين بالمغرب من العودة إلى بلادهم.

وقال كالان روفينسكو، مدير الشركة، إن الجميع يعرف طبيعة المرحلة التي يعيشها المواطنون الكنديون العالقون، الذين لا زالوا في الوقت الراهن خارج بلادهم، ويرغبون في العودة إلى ديارهم".

وأضاف المتحدث ذاته أن "فريقنا يعمل بالليل والنهار، بتنسيق مع الحكومة الكندية، من أجل إعادة أكبر عدد من الكنديين إلى وطنهم"، مشيرا إلى أن طائرة، تبلغ طاقتها الاستيعابية 450 مقعدا، ستؤمن رحلة من الدار البيضاء إلى كندا.