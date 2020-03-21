عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 96 حالة مؤكدة.

وكانت آخر الأرقام، إلى حدود منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 86 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.