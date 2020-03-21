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عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96
السبت 21 مارس 2020 - 20:40
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 96 حالة مؤكدة.
وكانت آخر الأرقام، إلى حدود منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 86 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (228)
1 - dar kebdani السبت 21 مارس 2020 - 20:48
على الاقل أحسن من الامس ... لنواصل المكوث في منازلنا
2 - rachid السبت 21 مارس 2020 - 20:48
نحن في حالة الطوارئ الصحية ياإخوان يعني كأننا في حرب لأننا نواجه عدو غير مرئي يجب ان نفهم ذلك،اذن علينا تفهم الإجراءات المتخدة من طرف السلطات
تعليق غير لائق
111
3 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 20:48
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض التزموا التزموا
5 - عبد الله السبت 21 مارس 2020 - 20:49
اللهم إنا نسألك اللطفك في ما جرت به المقادير يا الله.
6 - رشيد مربي السبت 21 مارس 2020 - 20:49
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء
7 - الرباط السبت 21 مارس 2020 - 20:49
اللهم ألطف بنا ياذا الجلال والإكرام. .....اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وقنا شره ياذا الجلال والإكرام
8 - أم ايمن السبت 21 مارس 2020 - 20:49
اللهم الطف بنا كل ما زاد العدد كل ما زادت المخاوف
9 - عادل السبت 21 مارس 2020 - 20:49
على السلطات بالموازاة مع الحجر الصحي أن توفر القفة للطبقة العشة، مخافة عصيان مدني وشيك...
11 - عادل السبت 21 مارس 2020 - 20:49
على السلطات بالموازاة مع الحجر الصحي أن توفر القفة للطبقة العشة، مخافة عصيان مدني وشيك...
14 - ي.ن السبت 21 مارس 2020 - 20:50
الله يلطف بينا ... رددو اللطيف في أحيائكم من شرفات او نافدات المزل كما يفعل عدد من أحياء المغاربة الان
15 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 20:50
اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من هذا الوباء
16 - سعد السبت 21 مارس 2020 - 20:50
اللهم يارب العباد ارحمنا واعفو عنا ورفع عنا الوباء
18 - يونس السبت 21 مارس 2020 - 20:51
بقاو في ديوركم واستغفرو ربكم..... هذا هو الحل الوحيد. كورونا جند من جنود الله فلنلجأ اليه
19 - Ingénieur السبت 21 مارس 2020 - 20:51
(استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل ااسماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنات و يجعل لكم انهارا).. والله هدا هو الحل يا مسلمين..
20 - Moroco السبت 21 مارس 2020 - 20:51
الله يلطف ويخفف ما نزل الاخوان الزمو منازلكم
واغسلوا ايديكم عند لمس اي شيء قبل ان تلمسوا وجوهكم
نقود او سلع او مشتريات او اي شيء اخر
واغسلوا ايديكم عند لمس اي شيء قبل ان تلمسوا وجوهكم
نقود او سلع او مشتريات او اي شيء اخر
21 - omar السبت 21 مارس 2020 - 20:51
الحصيلة معرضة للارتفاع اكثر فأكثر إن لم نلتزم التزامًا قاطعًا بالحظر الصحي.يجب أخذ الأمور بجدية قبل ان تخرج عن السيطرة
22 - بقا في دارك السبت 21 مارس 2020 - 20:51
الله يحد الباس والله هاد الناس مابغو يتبتو و يقلسو في ديورهم سيمانة مقدروش عليها الله يهديكم و يهدينا يا لطيف و يا لطيف تلطف بنا يا رحيم النظافة النظافة ....
23 - يوسف دبي السبت 21 مارس 2020 - 20:51
الاستهتار و اللامسؤولية و العنجهية و قصوحية الراس لبعض المستهترين بواجب حماية النفس و الغير من هذا الوباء الفتاك يستدفع ناس كثيرون ثمنها , انا مع خطوة انزال الجيش للشارع للسهر على تطبيق حظر التجوال قبل ان تقع الكارثة و يتضاعف الرقم للالاف .
24 - Azeddine pro السبت 21 مارس 2020 - 20:51
يا رب ارفع عنا البلاء الله ينجينا من هاذ الوباء الخبيث
25 - عبد الرحيم السبت 21 مارس 2020 - 20:51
اللهم يا لطيف الطف بنا وباخواننا في العالم في ما جرت به المقادر إنك على كل شيء قدير
26 - Amine السبت 21 مارس 2020 - 20:51
رأيت اليوم العديد من الأطفال في مدينتي. أين أولياء الأمور؟ ولا غير حوي ورمي برا.
تعليق غير لائق
-24
27 - salvadoor l coiffeur السبت 21 مارس 2020 - 20:51
العدد قليل ويمكن السيطرة على الوضع
اللازم هو الاحتياط
وعدم الخوف
والصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
اللازم هو الاحتياط
وعدم الخوف
والصبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
28 - بدرالدين السبت 21 مارس 2020 - 20:52
خلاصة الكلام .وقيل من قال
الوقاية خير من العلاج . التزموا بيوتكم. وادكروا الله لعلكم تفلحون...
الوقاية خير من العلاج . التزموا بيوتكم. وادكروا الله لعلكم تفلحون...
30 - متفائلة السبت 21 مارس 2020 - 20:52
يااارب تلطف بنا ياربي الحبيب
رجعنا كنسمعو الارقام كثيرة فاليوم الواحد
رجعنا كنسمعو الارقام كثيرة فاليوم الواحد
31 - afkar السبت 21 مارس 2020 - 20:52
يارب احفظ بلدنا هذا وجميع البلدان الاسلامية وندعو لجميع المصابين بالشفاء ان شاء الله. امين
32 - اللهم ألطف بنا السبت 21 مارس 2020 - 20:52
يا ربي أجعل فيروس كورونا بردا و سلاما على بلادنا و على سائر البشرية.
33 - Hassan tihirit السبت 21 مارس 2020 - 20:52
الله يلطف بينا الله يرفع علينا هذا البلاء
34 - said السبت 21 مارس 2020 - 20:52
اخواني واخواتي المغاربة مزيداً من الحيطة والحذر المرض في تقدم وانتشار سريع الله أحد الباس
35 - imad eddine السبت 21 مارس 2020 - 20:52
اللهم اعدنا إلى المساجد سالمين غانمين وارفع عنا الوباء وبلغنا رمضان ونحن ننعم بالصحة والعافيه وارزقنا صيامه وقيامه
36 - عزيز السبت 21 مارس 2020 - 20:53
إلزموا منازلكم، المسألة مسألة حياة أو موت. و ليس قوت يوم واحد، الله يكون في عون فقراء بلدنا.
37 - متابع السبت 21 مارس 2020 - 20:53
اللهم نسالك اللطف فيما جاء به القدر . اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه . يالله .
38 - Aziz smara السبت 21 مارس 2020 - 20:53
يا ربي السلامة يا ربي. اللهم إنا نسألك اللطف والعافية. اللهم إنا نتوب إليك ونستغفرك في ما أغضبناك. اللهم لا تبتلينا بما لا طاقة لنا به. آمين يارب العالمين.
39 - ربنا رحمتك السبت 21 مارس 2020 - 20:53
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم رحمتك يا رب
41 - Aziz السبت 21 مارس 2020 - 20:53
اللهم رب الناس اذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
42 - المايسترو السبت 21 مارس 2020 - 20:53
الله يحد الباس أرجوكم أيها المواطنين التزموا بيوتكم لا نريد أن نفقد كل من هو عزيز علينا
43 - انا السبت 21 مارس 2020 - 20:53
بغينا التفاصيل.واش حالات وافدة ولا من ولاد البلاد.وتوزيعهم على جهات المملكة بغينا نعرفو راسنا من رجلينا.
الله يحضر السلامة وصافي
الله يحضر السلامة وصافي
44 - hamid السبت 21 مارس 2020 - 20:53
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك
45 - الطنز البنفسجي السبت 21 مارس 2020 - 20:53
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
46 - الخبرة السبت 21 مارس 2020 - 20:53
انا مازال مبغيتش نفهم علاش هاد بنادم مابغيش يبقا غالس فضاروا يتكمش
47 - سهام سهام السبت 21 مارس 2020 - 20:53
يارب السلامة اللهم لاشافي الا انت فشفينا شفاءا لا يغادر سقما
48 - mghribi السبت 21 مارس 2020 - 20:53
نريد رقم اخضر للتبليغ عن الاحياء التي لم تحترم الحظر بمتاجرها و شبابها ٠
50 - مصطفى العيوني السبت 21 مارس 2020 - 20:53
ياربي تبعد هاد الوباء علينا نحن نترقب بلاغ وزارة الصحة
51 - Abdellatif السبت 21 مارس 2020 - 20:53
اللهم أصرف عنّا هذا الوباء وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير أنك على كل شي قدير. اللهم آمين.
52 - ibrahim-bis السبت 21 مارس 2020 - 20:54
لله... يا وزارة الداخلية يجب تجهيز القوات ورجال السلطة بأقنعة وقائية وإلا..
53 - عبدالحليم السبت 21 مارس 2020 - 20:54
هناك وعي لكن هناك اشياء تقنية واجتماعية وتقافية٠٠٠٠٠تحول دون تطبيق الاحتياطات القصوى٠٠٠٠جميعا نغير سلوكنا من اجل سلامة مجتمعنا٠٠٠٠٠٠
55 - ااستاذة السبت 21 مارس 2020 - 20:54
اللهم ارفع عنا غضبك ومقتك ..اخوتي في الله الزموا بيوتكم والتزموا بالنصائح.. وتوجهوا بافئدة خاشعة لله عزوجل ..وان شاءالله ستفرج فأملنا في رب كريم لن يردنا خائبين..
56 - الساخي السبت 21 مارس 2020 - 20:54
يجب علينا البقاء في منزلنا كلنا مسؤولين من اجل الشيطرة على المرض
57 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 20:54
المرجو من الجميع البقاء في المنزل، معضم الناس يرون هذا مزاح. ولكن لا يعرفون حقيقة الأمر. و بقاووووووو فالدار اعباد الله.
58 - Tarik السبت 21 مارس 2020 - 20:54
الى كل اركان الدول .
اوقفو البلاد 15يوما . بدل ان نتوقف الى الابد .
اوقفو البلاد 15يوما . بدل ان نتوقف الى الابد .
59 - ولد زاكورة السبت 21 مارس 2020 - 20:54
اللهم لا نسالك رد القدر ولكن نسالك اللطف فيه
60 - انس السبت 21 مارس 2020 - 20:54
اللهم رب البأس رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغادر سقما
61 - وكواك الحق السبت 21 مارس 2020 - 20:54
الله يحد البأس
ربنا ضعفاء فقراء مذنبون فارحمنا و قنا شر هذا الفيروس
اللهم شافي مرضانا و مرضى المسلمين
اللهم ارفع عنا الوباء بأسرار لا إلاه إلا الله محمد رسول الله
ربنا ضعفاء فقراء مذنبون فارحمنا و قنا شر هذا الفيروس
اللهم شافي مرضانا و مرضى المسلمين
اللهم ارفع عنا الوباء بأسرار لا إلاه إلا الله محمد رسول الله
62 - يد في يد السبت 21 مارس 2020 - 20:54
نتمنى من الله ان يشفي الجميع وأن يزول عنا هذا الوباء قبل رمضان يجب ان نبقى في بيوتنا لكي نحاسر هذا الوباء
63 - Lahcen السبت 21 مارس 2020 - 20:54
يااااارب اشفي مرضانا وارحم جميع موتى المسلمين من هذا الوباء
64 - الله اكبر السبت 21 مارس 2020 - 20:55
الحمد لله على كل حال ولاتقنطوا من رحمة الله
65 - شيماءء السبت 21 مارس 2020 - 20:55
يارب تلطف بينا ياربي وتحفظ ولدينا والله يشافي gع ناس لي مرضة ياربي وترفع علينا هد لوباء
66 - Daas forever السبت 21 مارس 2020 - 20:55
اللهم أنجنا من البرص والجنون والجذام و احفظنا اللهم من سيء الأسقام
67 - Ibrahim Benouda السبت 21 مارس 2020 - 20:55
سبحانك لا إله إلا أنت إنا كنا ظالمين
اللهم يا أرحم الراحمين
الطف بنا و ارفع مقتك و غضبك عنا
اللهم لا تحملنا ما لاطاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم ارفع عنا الوباء عاجلا لا آجلا بلطفك و رحمتك انك انت العزيز الرحيم
اللهم يا أرحم الراحمين
الطف بنا و ارفع مقتك و غضبك عنا
اللهم لا تحملنا ما لاطاقة لنا به و اعف عنا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
اللهم ارفع عنا الوباء عاجلا لا آجلا بلطفك و رحمتك انك انت العزيز الرحيم
68 - مغربية وافتخر السبت 21 مارس 2020 - 20:55
طبيعي مع تواجد بعض الفئات التي ترفض الامتثال للاجراءات و القوانين حسبنا الله ونعم الوكيل فكل شخص لم يتبع تعليمات الدولة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
هذا الوضع يعني ان الاسبوعين المقبلين سنسمع على اعداد كبيرة جدا للمصابين و الموتى الله يلطف بنا فيما جرت به المقادير الله يحفظكم يالمغاربة يارب احفظ بلدنا وشعبنا وملكنا وسلطاتنا ويجزيهم عنا خير الجزاء
هذا الوضع يعني ان الاسبوعين المقبلين سنسمع على اعداد كبيرة جدا للمصابين و الموتى الله يلطف بنا فيما جرت به المقادير الله يحفظكم يالمغاربة يارب احفظ بلدنا وشعبنا وملكنا وسلطاتنا ويجزيهم عنا خير الجزاء
69 - korona السبت 21 مارس 2020 - 20:55
هناك الجهل في المغرب مزال بعض من الناس جهلا لا يعرفون انا المرض قتال
70 - حمید السبت 21 مارس 2020 - 20:55
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك، أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك
73 - hayat السبت 21 مارس 2020 - 20:55
اين هذه الحالات الجديدة؟؟؟؟؟ اتموا الخبر فضلا هسبرس
74 - المغربي السبت 21 مارس 2020 - 20:55
الله يحفظ نطلب من الله ان يرفع عنا هذا البلاء
76 - Hatim السبت 21 مارس 2020 - 20:55
لا اله الا الله . صباح كامل ما قالوا حتا حاجا حتى لداب عاد تزادوا 10
77 - Karim السبت 21 مارس 2020 - 20:55
اتمنى من الله العلي القدير أن يرفع هذا البلاء.. وعلى المغاربة احترام القانون لان الأسواق مملوءة وايضا هذه نتيجة العدوى ما قبل اتخاذ قرار الحجر الصحي نتمنى أن يقف العدد هنا
78 - Kénitra city السبت 21 مارس 2020 - 20:55
ما رأيته في جولتي هذا الصباح بمدينتي القنيطرة وايضا في فيديهات للمدن الاخرى لا يبشر بالخير الناس تتمشى وتتسوق وتتحدث و الاطفال يلعبون في الشارع و لاتوجد لا كمامات او اي شيء .. تعجبت هل الاعلان عن حالة الطوارئ هل هو فقط حلم راودني أثناء نومي !!!! اين هو في الواقع
79 - أميرة التازي السبت 21 مارس 2020 - 20:55
ياربي السلامة ها العار بقاو في ديوركم باقي ماشفنا متشوفنا خلينا غير ندقوا شنو هو الزواج
80 - مراد السبت 21 مارس 2020 - 20:55
الجاء من الجميع اتباع تعاليم الجهات المختصة، وكفانا تهورا..
قطاع الصحة بالبلاد لن يتحمل -لا قدر الله- لو سجلت نسب كبيرة، لهذا البقاء في المنزل لن يكلفنا خسائر كبيرة كما هو الحال في اسبانيا أو إيطاليا.
لا تكونوا أنانيين وفكروا في آبائكم وأمهاتكم وأسركم ممن يعانون من أمراض مزمنة.
حفظ الله البلاد والمواطنين
قطاع الصحة بالبلاد لن يتحمل -لا قدر الله- لو سجلت نسب كبيرة، لهذا البقاء في المنزل لن يكلفنا خسائر كبيرة كما هو الحال في اسبانيا أو إيطاليا.
لا تكونوا أنانيين وفكروا في آبائكم وأمهاتكم وأسركم ممن يعانون من أمراض مزمنة.
حفظ الله البلاد والمواطنين
83 - !!!!! السبت 21 مارس 2020 - 20:56
Je supplie les gens de rester chez eux,awili zna9i mazal 3amrine
84 - عماد الدين السبت 21 مارس 2020 - 20:56
اللهم لطفك يارب.
اللهم لاتؤاخدنابمافعل السفهاء منا.
اللهم لاتؤاخدنابمافعل السفهاء منا.
85 - نورالدين السبت 21 مارس 2020 - 20:56
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ )
( مَنْ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلَاءٍ حَتَّى يُمْسِيَ )
86 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 20:56
كان يجب غلق الحدود مند البداية ، والخطير هو ان لدينا مختبران فقط ، يعني لو كان عندنا في كل مدينة مختبر لتم اكتشاف العديد من الحالات الاخرى
87 - عزيز السبت 21 مارس 2020 - 20:56
إرحمنا يارب العالمين اللهم نسألك السلامة والعافية
88 - ديموقراطي السبت 21 مارس 2020 - 20:56
نتمناو من المغاربة يطبقو الحجر الصحي بدون مشاكل و نساعدو السلطات باش يوقفو هاد الجائحة
الله يلطف بينا
الله يلطف بينا
89 - الريفي السبت 21 مارس 2020 - 20:56
محدها كتقاقي و هي كتزيد فالبيض. التزمو البيوت. يا إما نسلكو يا إما مقابر جماعية.. فهمو.... صبرو غي 20 يوم فداركم. واش متقدروش تصبرو اعباد الله
90 - Max السبت 21 مارس 2020 - 20:56
إلتزام المحل السكن و الوقاية ثم النظافة وعدم اختلاط مع الناس حتى مع الأسرة و الجيران .
الله يحفظ جميع البشر من هذا المرض اللعين.
الله يحفظ جميع البشر من هذا المرض اللعين.
91 - sanae السبت 21 مارس 2020 - 20:56
الناس كاع مملتزمين وخارجين ودايرين سبا بالورقة متوصلوش بيها
راه خاص كلش يتمنع من الخروج ونهار يتخص للخروج لتقضيا وجمع وطوي
اما الناس وخصوصا الأحياء الشعبية كلش خارج وممصوقينش
راه خاص كلش يتمنع من الخروج ونهار يتخص للخروج لتقضيا وجمع وطوي
اما الناس وخصوصا الأحياء الشعبية كلش خارج وممصوقينش
92 - عادي و متوقع - الزموا بيوتكم السبت 21 مارس 2020 - 20:56
عادي وجد متوقع، المهم الزموا بيوتكم حتى يتم التعرف على باقي الحلات... ايضا، اضن ان فكرة توزيع شهادة التنقل عن طريق اعوان السلطة كارتية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تخيلو معي لو اصيب هذا العون و مر مرور الكرام على الحي باكمله و التقى بآلاف الاشخاص! يعني فيروس متنقل، اتمنى الاعتماد على طريقة اخرى في اسرع وقت!
93 - عروبي السبت 21 مارس 2020 - 20:56
هاذا متوقع لأنه يالاه كي بانو لحالات لي جاو من الخارج أو مخالطين ديالهم.. المهم على الجميع إشد لرض أو ما يخرج إذا إستدعت الضرورة ذالك أو إنشاء الله من بعد أسبوع أولا أسبوعين غادي إنحاصر إنتشار الفيروس
94 - نبيل خيار السبت 21 مارس 2020 - 20:56
وكانت آخر الأرقام، إلى حدود منتصف ليل أمس الجمعة وليس السبت ، تشير إلى 86 حالة إصابة مؤكدة بفيروس. نسأل الله العفو والعافية. لابد من إنزال العسكر ومنع الناس من الخروج.. لابد من تقييد الحركة وتكون لولي الأمر في حدود المعروف.
96 - نبيل خيار السبت 21 مارس 2020 - 20:56
وكانت آخر الأرقام، إلى حدود منتصف ليل أمس الجمعة وليس السبت ، تشير إلى 86 حالة إصابة مؤكدة بفيروس. نسأل الله العفو والعافية. لابد من إنزال العسكر ومنع الناس من الخروج.. لابد من تقييد الحركة وتكون لولي الأمر في حدود المعروف.
97 - مغربي قح السبت 21 مارس 2020 - 20:56
الله يحد الباس وينزل رحمتو علا عبادو امين الله يحد الباس
98 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 20:56
الله يشافي جميع الانسانية والله يرحمنا برحمته . هذه سنة الله في ابتلاء عباده من اجل التمحيص والاختبار نسال الله ان ننجح في الاختبار
99 - maroc 2020 السبت 21 مارس 2020 - 20:57
السلام،
العدد مرشح للإرتفاع، فلهذا :
ابقوا في بيوتكم رحمكم الله
العدد مرشح للإرتفاع، فلهذا :
ابقوا في بيوتكم رحمكم الله
100 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 20:57
لايمكن تطبيق الإجراءات الفرنسية في المغرب لأن نظام العيش مختلف...فرنسا تتوفر على أنظمة التسوق عبر الانتيرنيت والعاملين يتقاضون أجرة نهاية الشهر والقوات الفرنسية ترتدي أقنعة للحماية وهذا مالايتوفر عليه المغرب.كان بالاجدر التفكير في نظام مغربي يراعي طريقة عيش المغاربة. رخصة الخروج من اجل التبضع ليس لها اي معنى ولا تطبق حتى في اوربا...
101 - Mathimatosian السبت 21 مارس 2020 - 20:57
اذا مر شهر مارس بنسبة أقل من 200 فربما يمكن السيطرة على هذا الوباء
الأهم هو البقاء في البيت و النظافة المستمرة
الأهم هو البقاء في البيت و النظافة المستمرة
103 - السلامة السبت 21 مارس 2020 - 20:57
ماذا تنتظرون لتفعيل الحجر الصحي الحقيقي، إذا كنتم تراهنون على عدد المصابين فقد ينقلب السحر على الساحر وتصبحون كاليتامى الحمقىى
104 - متفائل السبت 21 مارس 2020 - 20:57
المهم لا توجد وفيات الإصابات يمكنها العلاج لنتفائل
105 - محمد أكلموس السبت 21 مارس 2020 - 20:57
يارب السلامة نسأل الله السلامة والعافية
106 - زينب أزحاف السبت 21 مارس 2020 - 20:57
فالتلفاز كيقولو مكيقتلشي عسريع الانتشار واش بصاح؟!
107 - عيسى السبت 21 مارس 2020 - 20:57
نريد تعريف واضح لهذا لوباء هل هو وباء ينتشر فالهواء ام غير ذلك حتى نستطيع تعامل معه بجدية أكثر احنى مع كثرت المصادر تلقي مبقيناش عارفين من الحق من صواب.الالتزام حضر الصحي لا يكفي مع جهل المواطن بتعريف للوباء.
108 - فؤاد العنباري السبت 21 مارس 2020 - 20:57
ستكون الأمور بخير ان شاء الله رب العظيم
الله يرفع عنا هاذ الوباء يا رب يا رب
الله يرفع عنا هاذ الوباء يا رب يا رب
109 - adam السبت 21 مارس 2020 - 20:57
اللهم اننا عبادك نصيتنا بيدك ماضي فينا حكمك عدل فينا قضائك اسألك بأسمك الاعضم الذي سميت به نفسك ان تشفي كل مريض و ان تعافي كل مبتلة زكل مسجون وعافينا من هذا الوباء يا رحمان يارحيم يا ودود يا غفور
111 - USK, SIDI KACEM السبت 21 مارس 2020 - 20:57
Le virus se propage, restez chez vous svp, il est normal que vous entendiez d'autres nouveaux cas, les semaines à venir, mais ça finira par stopper inchallah
112 - rachid السبت 21 مارس 2020 - 20:57
نسأل الله السلامة يا رب المرجو من المواطنين التزام البيوت
113 - ا- م السبت 21 مارس 2020 - 20:57
وفي هاذه الاثناء، بعض شركات الخدمات التليفونية opérateurs téléphoniques يعرضون على زبناؤهم خدمة المساهمة في الصندوقالوطني لمحاربة كورونا مقابل ١٥ دراهم . ربما وجدوا هاده الطريقة لتعويض المال اللذي قدموه لهاذا الصندوق. خلاصة القول : بضاعتكم ردت اليكم. سؤالي هو : هل هاذا التصرف قانوني في هاذه الظروف ؟
114 - نورالدين السبت 21 مارس 2020 - 20:57
الله يحفضنا كاملين يا رب لا حول ولا قوة الا بالله العلي العضيم
115 - فقير إلى الله السبت 21 مارس 2020 - 20:57
بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
116 - جعادة عبد الرحمان السبت 21 مارس 2020 - 20:57
ديال الله ا الحباب...الهجرة الى المريخ سارت ضرورة
117 - عبد البر السبت 21 مارس 2020 - 20:57
من فضلكم اوقفوا العمل في الشركات ولو مدة 15 يوم اتمنى بالحكومة ان تفعل كل ما بجهدها مادامت لم تنهار
118 - abdou السبت 21 مارس 2020 - 20:58
لطفك يا الاهي رحمتك يا الاهي مغفرتك يا الاهي فنحن ضعفاء مذنبون ..ثبنا اليك يا الاهي فاغفر لنا وتجاوز عنا
119 - عبد الصمد السبت 21 مارس 2020 - 20:58
كفى من الاستهتار علينا الإلتزام بالتعليمات
تحية للسلطة وكل من يساعد لتجاوز هذه المحنة سواءا بالدعم المادي او المعنوي او . . .
شكرا جلالة الملك نصرك الله وايدك وسدد خطاك
تحية للسلطة وكل من يساعد لتجاوز هذه المحنة سواءا بالدعم المادي او المعنوي او . . .
شكرا جلالة الملك نصرك الله وايدك وسدد خطاك
120 - ghandoune soufiane السبت 21 مارس 2020 - 20:58
Dieu est grand.il faut être optimiste
121 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 20:58
مزيداً من التوعية. أتمنى توزيع وسائل النظافة بالمجان ف الأحياء اامكتظة السكان و عزل المدن و الأحياء للتحكم ف الوضع .
122 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 20:58
أظن انا حالة الطواري لم تطبق بشكل المطلوب والدليل على كلامي العداد في تزايد مستمر، لقد قفدنا السيطرة حقا في الأرض نرفع أيدينا حقا للسماء، يارب يارب يارب إرحم عبدك الضعيف إنك على كل شئ قدير بالدموع الخوت والله
123 - sanae السبت 21 مارس 2020 - 20:58
لطفك يارب اللهم ارفع البلاء .العدد في ارتفاع مستمر
124 - [email protected] السبت 21 مارس 2020 - 20:58
يارب السلامة
سلامة يارب العالمين
سلامة يارب العالمين
125 - بقا فدارك السبت 21 مارس 2020 - 20:58
للأسف لم يبقى على مرور 24 ساعة الا ساعات قليلة دون تسجيل اي حالة لكن تلقينا المفجأة فالدقائق الأخيرة ، أعتقد أن القادم الأسواء بسبب ظهور الحالالات المحلية وزيادة الحالالات كل يوم لو لدينا معهد في كل جهة لا اسرعنا في تحديد حالالات الاصابات حيت ان معهد باستور يقوم بتحليل اقل من 300 حالة في اليوم وهذا وقم جد قليل وكما جاء على لسان وزير الصحة ازيد من 1300 خالطو مع المصابين لو تاكد فعلا اصابتهم ونقلهم للعدوى للاخرين فستحدت كارتة وهذا ما لا نتمناه نتمنى ان يحفضنا الله من هذا الفيروس ويتم ايجاد اللقاح في اقرب وقت
126 - Amir السبت 21 مارس 2020 - 20:58
ارقام طبيعية وهي نتيجة مرحلة ما قبل غلق الحدود وتعطيل المدارس وفرض حالة الطوارئ
ستستمر في الارتفاع ايام قليلة ثم تبدأ في الانخفاض
فقط يجب على السلطة مزيد من الحزم واستعمال القوة لفرض احترام حضر التجول
ستستمر في الارتفاع ايام قليلة ثم تبدأ في الانخفاض
فقط يجب على السلطة مزيد من الحزم واستعمال القوة لفرض احترام حضر التجول
127 - أنس الغناي السبت 21 مارس 2020 - 20:58
وهاذه الحلات المؤكدة الأخيرة هل هي محلية أم غير محلية
128 - معاذ لهنيدة السبت 21 مارس 2020 - 20:58
10حالات جديدة ونحن على ابواب 100 حالة اللهم احفظ بلدنا وجميع بلاد المسلمين جزاكم الله خيرا إلتزموا معنا كلشي إبقى فدارو
129 - Abdo السبت 21 مارس 2020 - 20:58
الله يحد الباس و إلى بقات الزيادات بهاد المعدل فلحد الان راه مزيان الحمد لله ...لكن ننتظر القادم و نرجوا من الله خيرا و أن يحفظنا و بلادنا و جميع المسلمين من كل سقم أو داء أو بلاء
130 - draa السبت 21 مارس 2020 - 20:58
Restez chez vous s'il vous plait...ce nombre est tout à fait normal mais si chacun reste chez lui c sur qu apres 15 jrs ca va commencer à baisser ... encore une fois restea chez vous pour le bien de tout le peuple.
132 - Maroc السبت 21 مارس 2020 - 20:58
اللهم الطف بنا يارب
نرجوا من المغاربة اخلاء الساحات والاكتفاء بالضروريات والا سنق في الايسوء
الحمد لله الكرة بايدي الشعب رغم تأخر السلطة في اتخاد عدة إجراءات قبل10ايام لكن لازم ان تتضامن ونتحد مع السلطة لتفادي الاسوء
نرجوا من المغاربة اخلاء الساحات والاكتفاء بالضروريات والا سنق في الايسوء
الحمد لله الكرة بايدي الشعب رغم تأخر السلطة في اتخاد عدة إجراءات قبل10ايام لكن لازم ان تتضامن ونتحد مع السلطة لتفادي الاسوء
134 - محمد أمدجار السبت 21 مارس 2020 - 20:59
اللهم سلم يارب،
إذا التزمنا بالتدابير والتوجيهات لأيام أخرى،
سنشهد انخفاضا في الأعداد المسجلة بإذن الله،
تحية للشعب المغربي
إذا التزمنا بالتدابير والتوجيهات لأيام أخرى،
سنشهد انخفاضا في الأعداد المسجلة بإذن الله،
تحية للشعب المغربي
135 - لا حولاة ولا قوة الا بالله السبت 21 مارس 2020 - 20:59
يارب تحد الباس اللهم اشفي كل مريض انت الشافي لا شفاء الا شفائك اللهم اعفوا عن المسلمين يارب وارحمنا برحمتك استغيث يا الله
136 - مواطنة مغربية السبت 21 مارس 2020 - 20:59
10 حالات دفعة واحدة نسال الله يحد الباس وتظهر نتاءج الحجر الصحي في الايام المقبلة
137 - يوسف أبو عبد الله السبت 21 مارس 2020 - 20:59
اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما..
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
اللهم ارفع عنا هذا البلاء
138 - reda السبت 21 مارس 2020 - 20:59
اجسادنا في اوربا و قلبنا مع بلدنا فنحن بين المطرقة و السندان .اللهم يا رب الناس اذهب الباس و انزل رحمتك.
139 - خديجة السبت 21 مارس 2020 - 20:59
يا رب ألطف بعبادك يا رب أبعد عنا شر هذا الوباء يا رب قنا من هذه الفاجعة فإنك قادر على كل شيء
140 - aziz السبت 21 مارس 2020 - 20:59
أتساءل، لماذا لم يتم استعمال آلة قياس درجة الحرارة اليدوية التي يتم استعمالها في الدول الأخرى؟ فأظن بأنها وسيلة ناجعة لضبط أعداد هائلة من المواطنين ممن تكون درجة حرارتهم فوق العادي وإخضاعهم بعد ذلك للفحوصات، بحيث يمكن استعمالها في الشارع بالنسبة للراجلين وكذلك لسائقي الدراجات والسيارات ولما لا للمواطنين في منازلهم ما داموا قابعين في منازلهم..........
141 - يونس السبت 21 مارس 2020 - 20:59
نحن في انتظار التفاصيل عن هذه الإصابات الجديدة كما العادة يا هسبرس، من نوع هل هي إصابات وافدة والمدينة > ومن فضلكم التوزيع الجغرافي للإصابات بصفة عامة في المغرب> شكرا
142 - Hatim السبت 21 مارس 2020 - 20:59
Je veux juste savoir est ce que c’est gens infectés tous les joures sont déjà passer par l’atten Des résultats , pas que ce sont nouveaux personnes découvertes, ce que je veux dire maintenant les gens sont à leurs maisons, donc comment ses 10 personnes son connues soudainement, est ce que vous garder déjà ses gens et vous attendez les résultats ? Ou ce sont nouveaux personnes à part les gens qui sont avec vous ??
143 - marou السبت 21 مارس 2020 - 20:59
اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون امهاتها ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك
144 - علوان السبت 21 مارس 2020 - 20:59
يا عباد الله التزموا بيوتكم من فضلكم لاتخرجوا
هنا في فرنسا هناك اناس مستهترين لكن الشرطة ترجعهم الى الصواب بعرامة 135 اورو فلا ترغموا شرطة المغرب تتعامل معكم بتطبيق القانون بصرامة طبقوا القانون من تلقاء انفسكم
الوضع صعب فلا تستهينوا بالفيروس
اللهم احفظ بلدنا الحبيب من كل مكروه
هنا في فرنسا هناك اناس مستهترين لكن الشرطة ترجعهم الى الصواب بعرامة 135 اورو فلا ترغموا شرطة المغرب تتعامل معكم بتطبيق القانون بصرامة طبقوا القانون من تلقاء انفسكم
الوضع صعب فلا تستهينوا بالفيروس
اللهم احفظ بلدنا الحبيب من كل مكروه
145 - yasssin السبت 21 مارس 2020 - 20:59
حظر التجوال حظر التجوال حظر التجوال وبنادم معندو ميدار كيخرج اعباد الله الى محنتوش فراسكوم حنو فواليدكوم والاطفال الصغار
146 - مواطنة حرة السبت 21 مارس 2020 - 20:59
بت نعرف انا كيفاش كيتصابو هادو.وش معرفين إديرو ليحتياط معرفين زعما والو وش مزال مبغا بنادم إفهم.انا ره طلعو ليا هدو دم.بسبابهم غنبقاو على هد الحالة.
147 - ع.الحميد السبت 21 مارس 2020 - 20:59
اللهم احفظ هاذا البلد الامين وابعد عنه كل مكروه.
148 - فاطمة الزهراء السبت 21 مارس 2020 - 20:59
القضية غادا وكتحماض عفاكم الخوت التزموا بيوتكم وشوية الصبر راه مغاديش نموت بالجوع
149 - Chater Abderrahmane السبت 21 مارس 2020 - 20:59
الله يحفظ بلادنا من هده الجائحة، و أتمنى أن يلتزم جميع الإخوان و الأخوات بالإرشادات،
150 - زكرياء السبت 21 مارس 2020 - 20:59
الله يدير شي تاويل ديال الخير .ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا.الوقاية خوتي المغاربة وبقاو في داركم الله يرحم الوالدين
151 - Zakaria de السبت 21 مارس 2020 - 21:00
يا الله يارب العالمين نحن المدنبون ارفع عنا هذا البلاء الذي من كسب أيدينا، فامرك بين الكاف والنون.
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم
153 - Chouaib السبت 21 مارس 2020 - 21:00
للأسف مازالت فئة كبيرة من المواطنين تخرق الحظر و تستهين بهذا الفيروس المدمر الذي وقفت امامه عاجزة أعظم الحظارات و أغنى الدول لذلك وجب الضرب بيد من حديد على المخالفين.. فالمسألة ليست كما يتصورها أصحاب العقول الفارغة.. تقتضي الضرورة الوقوف بكل مسؤولية و مجابهة الأيام القادمة بكل ثبات حتى لا نسقط في براثين نفق مظلم لا أحد يحتسب نتائجه المهولة.
154 - كلليوس السبت 21 مارس 2020 - 21:00
اللهم لانسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه .
أيها الشباب التزموا بيوتكم. وكواك وكواك براكا من الترعوانيت .دخلوا لديوركم. هدي مناسبة باش تحيدو البلية صحاب الحشيش أو الشراب أو الكارو المناسبة جلسوا فديوركم
أيها الشباب التزموا بيوتكم. وكواك وكواك براكا من الترعوانيت .دخلوا لديوركم. هدي مناسبة باش تحيدو البلية صحاب الحشيش أو الشراب أو الكارو المناسبة جلسوا فديوركم
155 - أبو كوثر السبت 21 مارس 2020 - 21:00
لا تجزعوا. سيجعل الله بعد عسر يسرا
التوبة
الاستغفار
الأخذ بالأسباب
الأذكار والدعاء
التوبة
الاستغفار
الأخذ بالأسباب
الأذكار والدعاء
156 - نعيمة الوجدية السبت 21 مارس 2020 - 21:00
الله يستر العدد ماشي ويزيد الله يرفع علينا هاد الوباء
157 - Latif السبت 21 مارس 2020 - 21:00
ياربي السلامة.هاد الشي ولى كيخلع
تكمشو في ديوركم
تكمشو في ديوركم
158 - Momo السبت 21 مارس 2020 - 21:00
الحصيلة في ارتفاع متزايد اللهم الطف بنا نداء إلى السلطات والى وزير الداخلية يجب فرض الحضر الإجباري على الكل وليس بوتيقة من عون سلطة للخروج يجب فرض حضر التجول بصرامة وبالضرب إدا لزم الأمر عاد الناس ما بغاش تفهم الخطر ادا تفاقمت الأوضاع ادى قدر الله غادي نوليو بحال الطاليان الله احفظ
159 - Free_Man_US السبت 21 مارس 2020 - 21:00
I've said that this is just the beginning, nobody cares.
so be prepared.
so be prepared.
160 - وطني غيور السبت 21 مارس 2020 - 21:00
مزيدا من التشديد على التجول قد نتخطى هذه الأزمة بنجاح ان شاء الله أن بقيت نسبة عشر إصابات في اليوم لمدة أسبوع على الأقل
161 - حسين الانظور السبت 21 مارس 2020 - 21:00
اللهم لطف يا رب اللهم رحمتك اللهم رحمتك اللهم رحمتك
162 - شكرا السبت 21 مارس 2020 - 21:00
نتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على جريدة هيسبريس
ان نشر مستجدات كورونا من حيث عدد المصابين ومكان تواجدهم من شانه ان يلجم ارجل بعض الذين يستهينون بخطورة الوضع ويستمرون في الخروج دون ضرورة.ومن الجهل ما قتل للاسف.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا .
ان نشر مستجدات كورونا من حيث عدد المصابين ومكان تواجدهم من شانه ان يلجم ارجل بعض الذين يستهينون بخطورة الوضع ويستمرون في الخروج دون ضرورة.ومن الجهل ما قتل للاسف.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا .
163 - نجيم السبت 21 مارس 2020 - 21:00
الله يحفظنا ، لازم على السلطات ان تكور جد صارمة خلال حالة الطوارئ بعض المدن نلمس فيها تراخي السلطات في مهامها ....مثلا لحد الساعة لم نتوصل برخصة التنقل
164 - زينب السبت 21 مارس 2020 - 21:00
اللهم سلم سلم يا رب تحفظنا و تحفظ عائلاتنا و المسلمين اجمعين في كل بلاد
165 - فاطمة سطات السبت 21 مارس 2020 - 21:00
اللهم باعد بيننا وبين هدا الوباء كما باعدت بين السماء و الارض.اللهم عفوك يا رحيم.
166 - أناس السبت 21 مارس 2020 - 21:00
الله المستعان . للأسف دخل المغرب المرحلة الخطيرة تستدعي أخذ الحيطة والحذر . لكن نرى في واقعنا عكس ذلك . انتظروا الأسوء قادم لا محال . نسأل الله السلامة .
167 - Prof السبت 21 مارس 2020 - 21:00
لطفك و رحمتك يارب...اللهم أبعد عنا الوباء نحمدك ربنا و نشكرك اللهم شافي مرضانا انت الشافي اللهم احفظ مغربنا المحبوب من كل مكروه
168 - حسن السبت 21 مارس 2020 - 21:00
خص السلطات تكون اكثر حزم مع التصرفات المتهورة لبعض الافراد اللي لحد الساعة غير مكترثين باجراء الحظر الصحي و يتعاملون مع الموضوع باستخفاف فعندما نسمع في دول متقدمة الموت بالمئات في يوم واحد علينا ان نسعى بكل حزم لتجنب الكارثة في البلاد و الله يحفظ
170 - Abou ayman السبت 21 مارس 2020 - 21:01
ياربي السلامة هادشي كيتزاد المشكل خاصهم يلاقاو حل لناس لفي المحطة الطرقية الناس مجموعين زيادة على مشكل صحب الوثيقة من المقدم كيتجمعو عليه الناس بلاغ وزارة الداخلية صرحات بلي عون السلطة غيدور على الناس مشفنا والو نطلبو الله يحفض جميع امة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام
171 - Ali oussibella السبت 21 مارس 2020 - 21:01
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي عفاكم الله ازيكم بالخير عافكم كل واحد فينا عليه ابقا في داروه اواحد فيكوم ليخدام ليبقى اتقدا دقشي ليخاس في دار اوخودو لغيبرة في دوال الاخار خاصنا نغير في العقلية شوية البشر اولا كل واحد أولا واحدة إودع حبابوه
172 - Ali oussibella السبت 21 مارس 2020 - 21:01
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي عفاكم الله ازيكم بالخير عافكم كل واحد فينا عليه ابقا في داروه اواحد فيكوم ليخدام ليبقى اتقدا دقشي ليخاس في دار اوخودو لغيبرة في دوال الاخار خاصنا نغير في العقلية شوية البشر اولا كل واحد أولا واحدة إودع حبابوه
173 - najib lmowatin l7or السبت 21 مارس 2020 - 21:01
وا الدولة أتعطيو لمواطن لعندوا لخدمة بالوراق غتعطيوه 2000dh و لكن سائق أجرة و العاملين و العاملات ... ديروا شي حل
174 - Hammad Ali السبت 21 مارس 2020 - 21:01
Rester chez soit même que font les personnes qui n’ont pas chez soit
Il faut que les communes prennent leur responsabilité et annulent les festivités programmées pour 2020 et transférer les sommes d’argent aux opérations de secours des SDF et des familles misérables !!
C’est criminel !!!!Assez de gaspillage de l’argent public !!
Il faut que les communes prennent leur responsabilité et annulent les festivités programmées pour 2020 et transférer les sommes d’argent aux opérations de secours des SDF et des familles misérables !!
C’est criminel !!!!Assez de gaspillage de l’argent public !!
175 - مغربية السبت 21 مارس 2020 - 21:01
الحمد لله على كل حال الحصيلة تتزايد ونسال الله ان يرحمنا برحمته
اجلسوا في بيوتكم تؤجرون على تطبيق اوامر ولاة امركم وفيه حماية لانفسكم
ارحموا انفسكم يا مغاربة لا نريد ان نفقد احبابنا ولا نريد ان نراهم يصارعون الموت اختناقا في الشوارع
اجلسوا في بيوتكم تؤجرون على تطبيق اوامر ولاة امركم وفيه حماية لانفسكم
ارحموا انفسكم يا مغاربة لا نريد ان نفقد احبابنا ولا نريد ان نراهم يصارعون الموت اختناقا في الشوارع
176 - عبدالجليل الالماني السبت 21 مارس 2020 - 21:01
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوان والاخوات من فضلكم التزموا بيوتكم. كما تعرفون جيدا ان قدرة بلدنا لمواجهه هذا الوباء جد ضعفة. نطلب من الله جل علاه ان يرفع عنا مقته وغضبه. اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيئ الاسقام.
تحية لهسبريس
تحية لهسبريس
178 - فتحية السبت 21 مارس 2020 - 21:01
اللهم الطف بنا يالطيف اعف عنا و اغفر لنا بارب لاحيلة ولا قوة لنا يارب نستعطفك ونتوب اليك يا رحمان يارحبم يا غيات غيتنا لك الحمد ولك الشكر كما يتبغي لجلال وجهك العضيم
179 - متابع من بنسليمان السبت 21 مارس 2020 - 21:01
كل ما نراه من تقييد لحركة السكان وحظر التجول بدون سبب في المغرب هو عين العقل الا أن الجهات المسؤولة عليها التفكير في الفئات المعوزة وايجاد طرق لمساعدتها خصوصا مع الملايير التي رصدت لهذا الغرض مؤخرا
180 - رقية السبت 21 مارس 2020 - 21:01
أن شاء الله غدا سينزل العداد سوف نتفاءل ...المرجو تطبيق التعليمات
181 - سرمد الحق السبت 21 مارس 2020 - 21:01
مع الاسف الحكومة لم تقارن إجراء الطوارئ مع وقف التنقلات و السفر بين الاقاليم و المدن مرة واحدة و في وقت واحد وعليه فإننا ستقع في نفس ما وقع فيه الاطاليون بداية الأزمة . أيها المغاربة الكرام استعدوا و أعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى.استغفروا ربكم ثم توبوا اليه،الاستغفار يكسر البلاء و ينزل الرحمة ويرفع غصب الرحمان .
182 - الصحراء المغربية السبت 21 مارس 2020 - 21:02
هذا مؤشر خطيييير.
يجب علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد.
فالوضع جد خطييير.
اللهم لطفك يااارب.
اللهم ارفع عنا وعن إخواننا في العالم الوباء والأمراض والأسقام.
يجب علينا أن نأخذ الأمر على محمل الجد.
فالوضع جد خطييير.
اللهم لطفك يااارب.
اللهم ارفع عنا وعن إخواننا في العالم الوباء والأمراض والأسقام.
184 - ميمون السبت 21 مارس 2020 - 21:02
المرجو نشر :
الأسماء
المدن
الأحياء
حتى يتمكن كل من التقى أحد المرضى أن يسارع باجراء اختبار.
لابد من محاصرة الوباء بنشر كل المعلومات
الأسماء
المدن
الأحياء
حتى يتمكن كل من التقى أحد المرضى أن يسارع باجراء اختبار.
لابد من محاصرة الوباء بنشر كل المعلومات
185 - عبد العالي السبت 21 مارس 2020 - 21:02
السلام عليكم يوجد مشكل لحد الساعة لم نتوصل بشهادة الاذن بالخروج لماذ؟! استهتار من اعوان السلطة في توزيع الاوراق يخلق جدلا لذا السكان هناك من توصل وهناك من لم يتوصل مما
186 - يوسف زهري السبت 21 مارس 2020 - 21:02
الأخوات والاخوان المغاربة نلاحظ أن وتيرة الإصابة بالفيروس بدأت تتسارع لذا نرجوا الالتزام بمقررات السلطات حتى لا ينتشر أكثر. لذا كل من لا يلزمه الخروج البقاء بالمنزل
187 - Mosi السبت 21 مارس 2020 - 21:02
اظن انه حان الوقت لتطبيق الاجراءات الصحية المعتمدة بكل قوة و صرامة لأنني شخصيا لاحظت ان بعض المخلوقات التي تنتسب الى البشرية ظلما لا تحترم حالة الطوارىء المعلنة وتخرج كأنما لا شيء يحدث في العالم...
نحن نطالب السلطات ان تحمينا منهم لأنهم اكبر خطر على الشعب بلا مبالاتهم و استهتارهم و لا مسؤوليتهم...ايتها السلطات انتم تشتغلون الآن في حالة الطوارىء القصوى و لكم كااااامل الصلاحيات باتخاذ ما يلزم من اجل سلامة الشعب...بعض الذين يعيشون بيننا يجب معاملتهم باللغة التي يفهمونها..وهي لغة العصا و الضرب و الهراوة والسب و الركل...انها اللغة الوحيدة التي يفهمونها لذلك نرجوكم ان تتكلموا معهم بتلك اللغة و سوف نساندكم بكل قوة.
نحن نطالب السلطات ان تحمينا منهم لأنهم اكبر خطر على الشعب بلا مبالاتهم و استهتارهم و لا مسؤوليتهم...ايتها السلطات انتم تشتغلون الآن في حالة الطوارىء القصوى و لكم كااااامل الصلاحيات باتخاذ ما يلزم من اجل سلامة الشعب...بعض الذين يعيشون بيننا يجب معاملتهم باللغة التي يفهمونها..وهي لغة العصا و الضرب و الهراوة والسب و الركل...انها اللغة الوحيدة التي يفهمونها لذلك نرجوكم ان تتكلموا معهم بتلك اللغة و سوف نساندكم بكل قوة.
189 - الله أكبر السبت 21 مارس 2020 - 21:02
اللهم يا حي ياقيوم ياالله ارفع عنا الوباء والبلاء وسترنا فوق الارض ويوم العرض عليك ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا
190 - مواطن بيضاوي السبت 21 مارس 2020 - 21:02
الحصيلة ترتفع.
يجب جزر المخالفين بالاعتقال و الغرامة لابد من الحزم في تنفيذ الحجر الصحي
يجب جزر المخالفين بالاعتقال و الغرامة لابد من الحزم في تنفيذ الحجر الصحي
191 - حسن من فرنسا السبت 21 مارس 2020 - 21:02
والله اوما طبقو الحجر الصحي عن اظافره. راه ماشي اللعب هذا. راه المغرب ماراهش يتيستي بزاف. الله يحفظ هذا ما اقول
192 - عمرو بن كلثوم السبت 21 مارس 2020 - 21:02
ذروة المرض لم تتضح معالمها بعد في المغرب لكن يبدوا أن الأمور مرشحة للارتفاع للأسف.
و رغم المحاولات المضنية لتجنب الكارثة إلا أن هناك كائنات عصية على الوعي لم تمتثل لحد كتابة هذه الاسطر لحالة الطوارئ المفروضة على البلاد فهل باحة الاستجابة عند هؤلاء لا تتحرك إلا بالسياط؟!
كورونا تفضح مستوى الوعي المجتمعي.
و رغم المحاولات المضنية لتجنب الكارثة إلا أن هناك كائنات عصية على الوعي لم تمتثل لحد كتابة هذه الاسطر لحالة الطوارئ المفروضة على البلاد فهل باحة الاستجابة عند هؤلاء لا تتحرك إلا بالسياط؟!
كورونا تفضح مستوى الوعي المجتمعي.
193 - youssef السبت 21 مارس 2020 - 21:02
والله عيب وعار أن نسمع أن حصيلة المصابين تزداد ومع دالك نرى أناس يخرجون لشارع بدون سبب فمتى ندرك خطورة الموقف هل يجب أن نصل لما وصلت إليه دول أوروبا كي نفهم خطورة الأمر؟
194 - Yassin السبت 21 مارس 2020 - 21:02
الأمر متوقف الآن على :
التزام المواطنين بالحجر الصحي
الوعي بأهمية نظافة اليدين وتجنب لمس الوجه
قدرة مختبرات التشخيص على تحمل الأعداد المتزايدة من الحالات المحتملة
مدى استعداد الوحدات الصحية لاستقبال ومعالجة المصابين
التزام المواطنين بالحجر الصحي
الوعي بأهمية نظافة اليدين وتجنب لمس الوجه
قدرة مختبرات التشخيص على تحمل الأعداد المتزايدة من الحالات المحتملة
مدى استعداد الوحدات الصحية لاستقبال ومعالجة المصابين
196 - التادلي عبد الرحمان السبت 21 مارس 2020 - 21:03
العدد في تزايد يوم بعد يوم.الله يحد الباس.
وعلى المغاربة المكوث في منازلهم والنظافة الدائمة.حتى نتغلب على هذه الجائحة وسننتصر بإذن الله.
وعلى المغاربة المكوث في منازلهم والنظافة الدائمة.حتى نتغلب على هذه الجائحة وسننتصر بإذن الله.
197 - محسن السبت 21 مارس 2020 - 21:03
و منادم والله ما كيحشم، بنادم با ما واعيش بخطورة الوضع، أولا ما باغيش يوعى!
198 - منتقد السبت 21 مارس 2020 - 21:03
لا أريد أن أكون متشائما ولكن الكلمة التي القاها الرئيس الفرنسي ماكرون مقلقة حيت قال أن أزمة كورونا في بدايتها...كما أن المسؤولين الصينيين ومن خلال تجربتهم مع هذا الوباء قالوا كنا نعتقد أن عدد المصابين الغير معروفين سيكونون أقل من الذين تم إذخالهم إلى الحجر الصحي لكن العكس هو الصحيح فالمجهولين كانوا أكثر بكثير....لذلك علينا أن نأخد الحيطة والحذر ونلتزم بتعليمات الحكومة والمسؤلين من أجل الخروج من هذه المحنة بأقل الخسائر ونتضرع الى الله تعالى أن يلطف بنا ويحن علينا ويخرجنا من هذه الجاءحة بمنه وكرمه فإن ضعاف ولا حول ولا قوة إلا بالله فالزموا الإستغفار والصلاة والسلام على خير الأنام
199 - عبد العالي ساسوي السبت 21 مارس 2020 - 21:03
صراحة بعد مراقبة العداد والحصيلة 96 قلبي تشد حيث لم أضن أننا سنصل لهذا الرقم.أنا بعدا دخت والله.الله يدير لينا مسلك ديال الخير.
200 - الطيب السبت 21 مارس 2020 - 21:03
الله إحفظ الجميع و إشافي المرضى
كل الشكر و التقدير لملك البلاد و الحكومة على الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ
كل الشكر و التقدير لملك البلاد و الحكومة على الإجراءات الإحترازية لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ
201 - simo السبت 21 مارس 2020 - 21:03
نتعاونو كاملين و نتضامنو بينتنا باش نحدو من انتشار هذا الوباء
نبقاو فدارنا نحميو بلادنا
و الله المستعان
نبقاو فدارنا نحميو بلادنا
و الله المستعان
202 - يونس السبت 21 مارس 2020 - 21:04
لماذا لا تعطي الوزارة التفصيل لنعرف أماكن انتشار بالظبط لكي تكون هذه المناطق أكثر حذرا و أسباب الانتشار الرئيسية التي جعلت هذه الأعداد تزداد كل اليوم، هل هم من ثم فحصحهم بعد الشك بعد اكتشاف حالة معينة، أم هي حالات متفرقة (و هذا أسوأ) و الله قلت ما دامت لم تذكر أرقام مند البارحة أن الأمور ستقف عند 86 حالة.
203 - abdelghani السبت 21 مارس 2020 - 21:04
اللهم احفظنا واحفظ جميع الامه الاسلاميه
204 - محمدأمين السبت 21 مارس 2020 - 21:04
اللهم يا لطيف نسألك اللطف فأنت اللهم ألطف من اللطف
فالطف بنا يا رب اللطف
فالطف بنا يا رب اللطف
205 - ماشاء الله السبت 21 مارس 2020 - 21:04
يارب تشافي جميع مرضى المسلمين يارب العالمين
اتمنى من جميع المواطنين والمواطنات ان يلزموا الأمر وان يقعدوا في منازلهم
كما قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
وقال الله تعالى
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة يارب تحد هد الوباء يارب
اتمنى من جميع المواطنين والمواطنات ان يلزموا الأمر وان يقعدوا في منازلهم
كما قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه
وقال الله تعالى
ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة يارب تحد هد الوباء يارب
206 - بشرى السبت 21 مارس 2020 - 21:04
للأسف العدد في تزايد .كنا نأمل أن يتم منع السفر بين المدن المغربية سواء بالحافلات أو التاكسيات لإحتواء الفيروس اليوم قبل الغد .حظر التجول خطوة مهمة ولكن للأسف هناك من لم يستوعب بعد صعوبة الظرفية .ويختبئ في الأزقة مختبئا من رجال الأمن المشكورين على مجهوداتهم .ولكن يد واحدة لا تصفق.الكل يعرف هشاشة الوضع الصحي بالمغرب و المستشفيات غير قادرة على مواكبة وثيرة ارتفاع المرض.لابد من عزل المدن .وإلى أن يطبق هذا القانون منتصف يوم الإثنين نأمل من الوافدين وضع أنفسهم في الحجر الصحي .كي لا تنتشر العدوى.
207 - جلسو في بيتكم السبت 21 مارس 2020 - 21:04
اللهم ارفع عنا هذا الوباء يارب
اعبد الله جلسوا فبيوتكم ره هدشي بدي وتيزيد
اعبد الله جلسوا فبيوتكم ره هدشي بدي وتيزيد
208 - شنبو السبت 21 مارس 2020 - 21:04
لطفك يا الله ،اللهم إنا نعود بك من الجنون و البرص و الجدام وسيئ الأسقام
209 - الفاسي السبت 21 مارس 2020 - 21:04
قهرني بالأعصاب الكلخ و التحدي ديال الأحياء الشعبية لحالة الطوارئ...أطالب بترتجع الداخلية التي لم تكن في المستوى المطلوب و دخول الجيش و الدرك على الخط. الشكوى الله تعالى باللي خرج على التعليم و نشر الجهل فالشعب.
210 - أسية التباع السبت 21 مارس 2020 - 21:05
يا ربي سلامة باقي المشكل في طاكسيات نطالب بإغلاق جميع المرافق أو كلسو فديوركم الكونتور راه غادي بالعشرة في اليوم اللهما اصرف عنا هذا البلاء
211 - تاج السبت 21 مارس 2020 - 21:05
لا تستغربوا إن سمعتم في الأيام المقبلة إصابة أعوان السلطة و رجال الشرطة لأنهم ينتشرون وسط العامة دون أخذ الإحتياطات الازمة للسلامة و كأن الفيروس سيهابهم و لن ينتقل إليهم. أما شهادة التنقل التي استلهمناها من مستعمرنا القديم فإن غرضهم منها هو معرفة معلومات الشخص دون الحديث معه خوفا من العدوى كما أنهم سهلوا طريقة الوصول إليها عن طريق الأنترنيت دون أن يقحموا عون السلطة في الأمر. أما عندنا فيطرقون عليك الباب و يعطونك الورقة من دون تعقيم كما يتحدثون معك دون ترك مسافة الآمان و في الآخير يقولون لك هذا لمصلحتك و الله إذهبوا أنتم و أوراقكم إلى الجحيم فلا خير يأتي من أناس بلداء لم يحصلو على أي تدريب و لا يملكون أي خبرة في التعامل مع الأزمة الراهنة. أنا أنصح الجميع بالتزام المنازل و ترك مسافة الأمان و تعقيم ورقة التنقل و غسل اليدين باستمرار و لنتدرع إلى الله لعله يرفع علينا هذا البلاء فمستشفياتنا وعدتنا لا تكفي لمواجهة الزكام فما بالنا بكوفيد 19.
212 - ملاحظ السبت 21 مارس 2020 - 21:05
الجهل وعدم الانضباط والامتثال للتدابير الاحترازية سيفاقم الوظع في الايام القليلة المقبلة وسيجعلنا امام كارثة عظمى لا قدر الله
لدلك وجب استعمال وساءل الاكراه والردع المناسبة لجعل الناس يلزمون بيوتهم .
لدلك وجب استعمال وساءل الاكراه والردع المناسبة لجعل الناس يلزمون بيوتهم .
213 - جمال السبت 21 مارس 2020 - 21:05
هاد البلاء يتكاثر بسرعة منذ ٣ أيام. اذا لم يحترم الحضر وتعليمات الوقاية، فستكون الكارثة الله يلطف
214 - علي بدعي السبت 21 مارس 2020 - 21:05
ارجوا من جلالة الملك ان يصدر تعليماته بايقاف كل شيء كل شيء ، توقيف الحركة كاملة صحيح سيعاني الضعيف منا لكن سنتجنب الكثير مما سنتأسف على ضياعه.
215 - إبراهيم السبت 21 مارس 2020 - 21:06
اللهم إننا اشتقنا لصلاة الجماعة داخل المسجد ، فاللهم ارفع عنا هذا الوباء فإنك على كل شيء قدير
216 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 21:06
نحمد الله ان عدد الاصابات اليومية مستقر نوعا ما، و هذا مؤشر جيد، بغض النظر عن طاقة الثلات المختبرات التي تتوفر عليها المملكة في اجراء الاختبارات، لكن على العموم علينا الإلتزام بتعليمات السلطات و التقيد بسلاحنا الوحيد الذي نمتلكه الا و هو #بقى_في_دارك
217 - تنغيري السبت 21 مارس 2020 - 21:06
ها هي اللامبالاة سوا ديال بعض المواطنين،سوا ردة الفعل المتأخرة من الدولة،واش اعباد الله ݣاليك الحجر الصحي والكيران والطاكسيات تيجيبو من مدينة لمدينة،اسيدي سد هاد الزبل ديال المدن كاملين،لي مريض ابقا فمدينتو،آشمن استباقية واشمن مراحل دارت الوزارة ديال الصحودة ولا وزارة الداخلية غير التنوعير وكترة بلا بلا،ولكن تنرجع ونقول الحمد لله لي هاد المرض تيجمع كلشي الغني والفقير،اما كون كان الدوا على برا كون كلشي هرب،اوا اراك للفراجة اصحاب الملايير خليو فلوس الشعب لي كليتوها تنهش صحتكوم.
218 - أسماء السبت 21 مارس 2020 - 21:06
اللهم أرفع هذا البلاء عن بلادنا وعن المسلمين إنك قادر على كل شيء
219 - mohammed السبت 21 مارس 2020 - 21:06
تعيا الدولة تتخد لقرارات توعي فهاد الشعب و لكن نسبة كبيرة فينا مزال ماموكضاش للأسف
غي من السطح يوميا كانشوف التجمعات ديال المراهقين كيدخنو و شي كيصوت على شي لاقدر الله واحد بيهم مصاب غي نقلو ليهم كاملين و هوما بدورهم ينقلوه للعائلات ديالهم و نديرو إيطاليا
الله يلطف بينا وصافي
غي من السطح يوميا كانشوف التجمعات ديال المراهقين كيدخنو و شي كيصوت على شي لاقدر الله واحد بيهم مصاب غي نقلو ليهم كاملين و هوما بدورهم ينقلوه للعائلات ديالهم و نديرو إيطاليا
الله يلطف بينا وصافي
220 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 21:06
اللهم ارفع البلاء..فلنحاول جميعا الالتزام بالحجر الصحي لعلنا تتحكم في انتشار العدوى..و تحية خالصة لكل الجنود و رجال السلطة و الدرك و كل من يساهم في السيطرة على هذا الوباء..
221 - ولد حميدو السبت 21 مارس 2020 - 21:06
ما زلت اشاهد من النافدة السيارات و الدراجات و حتى المارة فهل كلهم يعملون مع السلطات او مع السلطات
ادا لم يكن الردع فلن نصل لنتيجة
ادا لم يكن الردع فلن نصل لنتيجة
222 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 21:06
الله يحد البأس باش نحمي رأسي انا جالس في داري .اذا لازم نتعاونو كاملين أجلس في دارك باش تحميني و تحمي بلادك
224 - أم جاد السبت 21 مارس 2020 - 21:07
سؤالي هو : واش العدد لي كيرتفع من الناس المصابين لي كانو تلاقاو بالناس لي جات من برا ولا آش راه ولينا خايفين والله .. و كنتمناو من الله تعالى أن يستجيب الدعاء و يتحد هاد الوباء يا رب
225 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي السبت 21 مارس 2020 - 21:07
بصراحة هذين اليومين نسي المغاربة شيئا اسمه كورونا وانشغلوا فقط بالداخلية واعوانها وقيادها الميامين.. هذه المهمة لإدارة ازمة كورونا كانت توكل لشخص فؤاد علي الهمة فهو رجل محنك وسوف يكون صارما مع اولئك المتخاذلين
226 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 21:07
- شوارع نظيفة و هادئة
- بيوت معقمة
- نساء ماكثات البيوت
- ماكولات شهية و متنوعة
- اطفال تحت العناية المنزلية الجميلة
- سيارات مركونة
- وسائل نقل دون اكتظاظ و دون سرعة جنونية
- حوادث سير و ازدحام منعدمين
- شعب مسالم عصبية شجارات قليلة
- تلوث بيئي منخفض
-طوابير منظمة
- مستشفيات متأهبة
-اطقم طبية منظبطة و مستعدة
-شباب مسؤول و اعمال خيرية منتشرة
-تظامن شعبي
-ملاهي مغلقة
-ملاعب مغلقة فارغة
-نقص الألفاظ البذيئة
-مساواة بين الفقير و الغني
-لا اختلاط لا تقبيل
كورونا ما جاتش تقتل جات تعاودنا الترابي
- بيوت معقمة
- نساء ماكثات البيوت
- ماكولات شهية و متنوعة
- اطفال تحت العناية المنزلية الجميلة
- سيارات مركونة
- وسائل نقل دون اكتظاظ و دون سرعة جنونية
- حوادث سير و ازدحام منعدمين
- شعب مسالم عصبية شجارات قليلة
- تلوث بيئي منخفض
-طوابير منظمة
- مستشفيات متأهبة
-اطقم طبية منظبطة و مستعدة
-شباب مسؤول و اعمال خيرية منتشرة
-تظامن شعبي
-ملاهي مغلقة
-ملاعب مغلقة فارغة
-نقص الألفاظ البذيئة
-مساواة بين الفقير و الغني
-لا اختلاط لا تقبيل
كورونا ما جاتش تقتل جات تعاودنا الترابي
227 - ولد الشعب السبت 21 مارس 2020 - 21:07
دخلنا لصلب الموضوع. أرجوكم إلزموا بيوتكم وإلا ستكون كارثة
228 - Youness BM السبت 21 مارس 2020 - 21:07
يجب علي الدولة إعلان مرور المغرب إلي المرحلة الثانية ومرافقة القرار بإجرائات جديدة تهم توزيع الموؤن عوض خروج المواطنين للتبضع وكدا التركيز علي تهيئة المستشفيات بأقصي الإمكانيات المتاحة لمواجهة لا قدر الله الإرتفاع المهول للحالات.
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