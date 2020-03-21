رقم هاتفي يتيح للمغاربة دعم "صندوق كورونا"

هسبريس من الرباط

أحدثت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة رقما هاتفيا "1919" لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس.

وأفرد بلاغ الوزارة أن كل رسالة sms نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم.

وسيكون هذا الرقم الهاتفي ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020.