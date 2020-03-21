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الرئيسية | مجتمع | رقم هاتفي يتيح للمغاربة دعم "صندوق كورونا"

رقم هاتفي يتيح للمغاربة دعم "صندوق كورونا"

رقم هاتفي يتيح للمغاربة دعم "صندوق كورونا"
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 09:37

أحدثت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة رقما هاتفيا "1919" لمشاركة جميع المواطنين الراغبين في صندوق تدبير جائحة كورونا فيروس.

وأفرد بلاغ الوزارة أن كل رسالة sms نحو هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم.

وسيكون هذا الرقم الهاتفي ساري المفعول ابتداء من اليوم السبت 21 مارس 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - yassine السبت 21 مارس 2020 - 09:46
بسم الله على بركة الله اصبح الملك لله.. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء... بهاد الرسالة اساخم بما تييسر... الله يخفف البلاء
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12
2 - مدوخ السبت 21 مارس 2020 - 09:47
بغينا نشوفو بناء المستشفيات وشراء تجهيزات لعلاج الحالات بسرعة بأموال الصندوق آش كيتسناو
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16
3 - Hakim السبت 21 مارس 2020 - 09:50
هادشي لبقى للمواطن مالقا حتى ما ياكل دبا
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7
4 - لحسن السبت 21 مارس 2020 - 09:51
فضلا، المزيد من المعلومات و شكرا.
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2
5 - karim السبت 21 مارس 2020 - 09:51
مزيان بادرة جيدة من خلالها يمكن للمواطنين اساهمو بقدر المستطاع و لما لا غا ب 10 دراهم
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7
6 - مرحبا السبت 21 مارس 2020 - 09:55
نصفطو مسج نساهمو حتا حنا . الله احفظ بلدنا من جميع الاوبئة. المرجوا اتباع اوامر السلطات بخصوص حظر التجول. هادي راه منفعة للشعب كامل.
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9
7 - متابع السبت 21 مارس 2020 - 09:55
اتمنى من المسؤولون في هذا الوطن العزيز الالتفات إلى الاسر المعوزة والمحتاجة والناس ملقات ماتاكل لماذا صندوق كورونا والمواطنين المحتاجين هم واطفالهم لم يجدوا ما يسد رمقهم ارجو الالتفات شكرا
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16
8 - Souhail السبت 21 مارس 2020 - 09:58
مع كامل احترامي، من يجب دعم من؟ نحن نعاني بعد فقدان الشغل و الدولة تريد منا دعمها سبحان الله
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14
9 - Abdelmajid السبت 21 مارس 2020 - 09:59
هل يوجد رقم بالنسبة للجالية أريد إعانة إخواننا بالمغرب. الله يحفظكم
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10
10 - Amine السبت 21 مارس 2020 - 09:59
La destination demandée n'est pas autorisée. dit iam. orange blocage sans message.

avant il faut avoir plus de détails et être sûr surtout dans ce genre de situation merci
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2
11 - عبدالجليل السبت 21 مارس 2020 - 10:01
هذاالرقم للوقاية المدنية فكيف لقد جربته فاجايني رجال المطافى ولم يقتطع من الرصيد شيء
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-2
12 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 10:01
في منطقة سباتة لم أشاهد أي حجر صحي في منازل نخرج بحرية لم نتوصل بوثيقة خروج ولا شرطة ولا مقاطعة تتحرك عندنا لا تعقيم حدائق ولا شوارع. أسواق خضر لا زالت
عشوائية .ما فائدة جمع هاد أموال
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6
13 - هشام متسائل السبت 21 مارس 2020 - 10:01
متى تدابير عاجلة لمساعدة العائلات التي فقدت مداخيلها بعد فرض حالة الطواريء ؟
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7
14 - mohamed السبت 21 مارس 2020 - 10:03
هل يمكينوني مشاركة هدا مع اصديقائي والعائلة
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-1
15 - عكاشـــــــــة . السبت 21 مارس 2020 - 10:10
السلام عليكم .

نريد من جميع المغاربة المخليص لله والوطن والملك المساهمة ولو ب رسالة sms واحدة على الاقل لنبرهن للعالم اننا متظمنون ولحمة واحدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة والمهابة سيدي محمد السادس نصره الله وايده وتحت راية الدولة العلوية الشريفة وقادرون بالتضامن والاخلاص تجاوز هذه الازمة بحول الله، وستعود الحياة الى طبيعتها بعد ايام .
المغاربة كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضوا تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى .

والسلام عليكم .












عكاشة لخديم .
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-1
16 - وجهة نظر السبت 21 مارس 2020 - 10:12
واللي مالقا ما ياكل هو واولاده اشمن نمر يعيط فيها
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3
17 - مالكي مصطفي السبت 21 مارس 2020 - 10:12
نريد أرقام جديدة لتبليغ عن الحالة... رقمين غير كافيين نر
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1
18 - حسن soussi السبت 21 مارس 2020 - 10:19
انا باغي نساهم على قد الحال ولكن حتى نعرف هاد الفلوس فين غتمشي. ما هي المشاريع اللي باغين يديرو
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0
19 - ابن-الصحراء-المغربية السبت 21 مارس 2020 - 10:22
حذاري تم حذاري من عدم توزيع وتائق الخروج من طرف المراقبين والمقدمين الشعب رهن اشارة الوطن
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