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حملات تطالب بفتح القاعات العمومية أمام المهاجرين والمشردين

حملات تطالب بفتح القاعات العمومية أمام المهاجرين والمشردين
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 14:00

حملة "بقا فدارك" ليست الوحيدة التي تحتل مواقع التواصل الاجتماعي للمغاربة، فعلى امتداد الأيام القليلة الماضية باشرت العديد من الجمعيات مبادرات لحث المواطنين على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم، نظافة ومأكلا وملبسا، لجميع "المتشردين" والمهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، والمتفرقين على شوارع المملكة.

وتؤكد المبادرة على صعوبة الظروف التي تجتازها هذه الفئة في سياق تفشي فيروس "كوفيد 19"، ما يقتضي التدخل لتفادي إصابة أفراد منها، وهو ما يعني نقل الوباء إلى عدد كبير، وتشكل بؤر لاحتضانه ونقله إلى المارة أو المشتغلين بجوار الأماكن التي يسكنها المتشردون والمهاجرون.

وعاينت هسبريس على مستوى العاصمة الرباط استمرار بعض التحركات المتفرقة أثناء فرض "حالة الطوارئ الصحية"، ويتعلق الأمر بحراس السيارات والمتشردين؛ فيما يظل مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء متمركزين في مكانهم بساحة "باب شالة"، طوال النهار، في انتظار فرج الاستقرار أو "الفردوس الأوروبي".

وتعيش هذه الفئة هلعا استثنائيا خلال الفترة الحالية، بسبب تكثيف الأخبار حول انتشار فيروس "كورونا"، وهو ما دفع العديد من التنظيمات الجمعوية إلى مباشرة سلسلة حملات للمطالبة بإيواء المشردين، تفاعلت معها السلطات في إنزكان بافتتاحها القاعة المغطاة الخاصة بالمدينة لاحتضانهم في ظروف صحية.

وفي مقابل التزام السلطات الحيطة من خطوات مثيلة في العديد من المدن، انبرت جمعيات وتنظيمات مدنية إلى تزويد الأفارقة والمتشردين بالغطاء والمياه والصابون والمعقمات الكحولية، بمدن الدار البيضاء وأكادير وتيزنيت، مطالبة بتعميم المبادرة، وتكفل المجتمع المدني بهذه الفئة، إلى حين تجاوز الجائحة الوبائية.

وفي المغرب يوجد أزيد من 4 آلاف مشرد، منهم 250 طفلاً، وفق أرقام رسمية لسنة 2018، يجوبون شوارع المملكة، في حين تقدر جمعيات مدنية عدد أطفال الشارع ما بين 30 و50 ألف طفل.

وإلى حدود اللحظة، لم تصدر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أو السلطات الوصية على القطاع، أي تعليمات لحماية هذه الفئة من خطر فيروس "كورونا". كما أن الأشخاص الذين يقومون بجمع القمامة في المغرب لضمان لقمة العيش يعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة للإصابة بالوباء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - Ingénieur السبت 21 مارس 2020 - 14:12
مبادرة جيدة شريطة عدم التجمع داخل القاعات و توفير الغداء والتطبيب...
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43
2 - احمد الصروخ السبت 21 مارس 2020 - 14:13
و نحن كعالقون بطنجة نطالب السلطات بالعمل على توفير طائرات لنعود إلى منازلنا و أبنائنا و اهلنا في بلجيكا ففينا العجزة و المرضى و منا من هو في أمس الحاجة إلى دواءه.
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19
3 - ابواسراء السبت 21 مارس 2020 - 14:13
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء
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67
4 - Nassim السبت 21 مارس 2020 - 14:17
يجب إعطاء أهمية قصوى لهذه الفئة الضعيفة في هذه الظروف الاستثنائية.
يجب فتح القاعات العمومية و تعقيمها باستمرار و التكفل بحاجيات هاته الفئة من الناس و إلا ستتحول إلى بؤرة لتفشي الوباء.
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54
5 - مهاجر السبت 21 مارس 2020 - 14:18
المهاجرين والمتشردين لديهم الحق في الحماية والعلاج وفقا لمنظمة الصحة العالمية
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44
6 - حل آخر السبت 21 مارس 2020 - 14:20
و هل سيحافظ هؤلاء المهاجرون و المشردون على نظافة و نبيات هذه القاعات أم أنهم سيجعلون منها خرابا !!! يجب ان لا ننسى انه بعد انتهاء الوباء سيكون الشباب في حاجة من جديد لقاعاتهم الرياضية و غيرها من المنشآة القليلة أصلا.
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-36
7 - abdel السبت 21 مارس 2020 - 14:20
الناس زعما فاهمة و فيهم روح إنسانية
المشردين الأوروبين في أوروبا يعانون و الدولة يلى مكافية معاهم باش توفر شعبها ملاجئ و اما حركة في الشوارع و منازل المهجورة لا اكل لا يحزنون
وأنت في المغرب شوف بعدًا الناس بلادك في المغرب عاد شوف البراني
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-37
8 - Gul السبت 21 مارس 2020 - 14:22
الله يحمي بلادي من كل شر يا قادر يا كريم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم
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25
9 - علي المغربي السبت 21 مارس 2020 - 14:27
يجب تعامل معهم بطريقة انسانية وفتح قاعات الرياضة لهم حتى تمر هذه المحنة ان شاء الله بسلام
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29
10 - قسوحية الراس السبت 21 مارس 2020 - 14:28
لو أن من يتخدون القرارات في هده البلاد كانو يقرؤون تعاليق المواطنين على هيسبريس او فيسبوك لوجدو الكتيييير من الحلول العاجلة، بدل التخبط و العشوائية! المواطنون لهم رأي يجب أخذه بعين الاعتبار
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23
11 - الحبيب السبت 21 مارس 2020 - 14:31
السلام عليكم
يجب تدخل الجيش والذهاب بهولاء الى المناطق الساخنة في الصحراء المغربية . يجب تنصيب الخيام في الصحراء وتموين هولاء بالسمك الذي يرميه التجار الكبار في الجنوب المغربي
ثم ان الفيروس يموت في حرارة بين 24-30 درجة وبهذا ستجنب البلد كارثة عظيمة
اللهم ارحمنا
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-1
12 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 14:31
من الجانب الإنساني و الديني علينا حماية هوءلاء المهاجرين. زيادة حمايتهم هي من حمايتنا.
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11
13 - غلق الحدود لمدة سنة السبت 21 مارس 2020 - 14:32
غلق الحدود وخاصة على ايطاليا وفرنسا للعدد الهائل من المهاجرين و لمدة سنة على الأقل ومنع الدهاب و الا ياب من هدين البلدين للانه هو سبيل نجاة الشعب من مجزرة كرونا
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-2
14 - Dr virologue السبت 21 مارس 2020 - 14:32
Loin de toute politique.Apres tout ce sont des etre-humains qui doivent aussi etre proteger. Sans oublier les SDFmarocains aussi dont des enfants et des adolescents.
اللهم ألطف بنا
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5
15 - المرصد السبت 21 مارس 2020 - 14:35
حان الوقت لتفعيل مرصد المهاجرين الذي يجب ان تتحمل افريقيا واوروبا تبعاته واضن ان المهمة يجب ان تقوم بها القوات المسلحة بطريقة انسانية لان الاشخاص المعنين يختفون مخافة حصرهم. ولاننسى ان لنا اخوة يعانون بين تركيا واليونان. انها ماساة انسانية يغلق الجميع الحدود والابواب في وجهها. يجب توعيتهم بان اروبا اليوم ليست باحسن حال من بلدهم. اللهم احفظ افريقيا من طاعون الجشع.
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6
16 - Omar tanger السبت 21 مارس 2020 - 14:35
آن الأوان لنعرف ما معنى الانسان و ما معنى الحقوق التي اوجبها خالق كل شيء. ووووووووووو
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7
17 - مهاجر مغربي السبت 21 مارس 2020 - 14:37
خبر جيد ولكن مادا عن المهاجرين المغاربة العالقين هنا بالمغرب؟ العديد هنا ترك أسرته وأطفاله بدول المهجر ...المرجو السماح بمغادرة المغاربة العالقين هنا بالمغرب عملا ان خروجهم من المغرب لن يشكل أي خطر على الصحة العامة هنا
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3
18 - متتبعة السبت 21 مارس 2020 - 14:40
عافاكم لمشى لعند الاهل ديالو بعد غلق اغلب المعامل و المؤسسات يعزل راسو على عاءلته حتى يشوف راسو
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6
19 - مسمار جحا السبت 21 مارس 2020 - 14:41
ديننا يحثنا على التضامن مع الجميع في هذه المحن، قبل أن نكون متدينين نحن بشر و الإمسانية تحتم لنا أن نعطي أهمية كبيرة لجميع ناس بمن فيهم الافارقة و المتشردين، يجب إيواؤهم بقاعات المغطات و بدور الثقافة و الداخليات و دور الطالب و الطالبة و غير من المؤسسات الاجتماعية العامة و إذا اقتضى الحال استغلال المؤسسات الخاصة لنفس الغرض، بماذا ستنفعنا هاته الجدران و أناس يعيشون في الشوارع قصرا عرضة للنقل الفيروس و انتشاره، حماية هذه الفئة بالدات هو حماية للشارع من رفع حدة انتشار الفيروس، واجب علينا بل فرض علينا مساعدتهم و إيجاد حلول لهم خصوصا و أن المجتمع المدني كفيل بأن يوفر لهم المأكل في هاته المؤسسات لو تم جمعهم بها
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4
20 - هل تعلم السبت 21 مارس 2020 - 14:49
الله يرحم الوالدين هناك اناس وقفوا من الخدمة بالرغم من عليهم ويكفلون عائلة ومعندهمش دخل اخر وفي امس الحاجة لمساعدة
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)
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1
21 - الحل السبت 21 مارس 2020 - 14:52
الحل المؤقت هو او تسكن الدولة هؤلاء المهاجرين في العمارات الجديدة التي لم يكتمل بناءها بعد الى درجة السكن. عاى الاقل لا يكون هناك تجمع كبير في قاعة رياظية او مثل ذالك. و ان اقاظى الأمر بعقد مأوى مؤقت " كرونا"
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0
22 - مسمار جحا السبت 21 مارس 2020 - 14:53
ردا على بعض التعليقات، باش تفضل جدران مؤسسة على حياة مجموعة من الناس بسبب اختلاف في العرق و الدين اعرف بأنك ضيعت أهم حاجة كيكمتلها الانسان "الانسانية"، الانسانية تفرض عليك التعامل الجيد مع هؤولاء الناس فإذا كان فاوروبا ما عطاوهم اعتبار راه إذا خاليتهم فشارع راه غيكونو سبب من اسباب انتشار الفيروس فشوارع و يمكن هذا خطأ من أخطاء لي ارتكبوها الاوروبيين، النظافة لي هضرتي عليها إذا حميناهم و الحامي هو الله من بعد ما تدوز و تسالي هاد الجائحة الاهم غيكون كان هو الحفاظ على حياة جميع الناس دون استثناء و المباني و الجدران إذا توسخو نطيحوهم كاع و نعاودو انبنيوهم ياك الفلوس موجودة، هذا لي كيفضل الحيوط على ارواح الناس واش عندك العقل او شي حاجة اخرى كتفكر بها. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء
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0
23 - مغربي حر السبت 21 مارس 2020 - 14:53
في الحقيقة نحن في أزمة او قالك ماقدو فيل زادوه فيلة لا حولة و لا قوة إلا بالله
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0
24 - Fahd السبت 21 مارس 2020 - 14:54
الله يكون ف عوان الدولة مع شعب بحالنا.
صعيييب الناس تلتازم في غياب الوعي . والوعي ماشي بالقراية.
حنا أصلا شعب محترف في اختلاق الاعذار بورقة ولا بلا ورقة. كاين لي غيخرج واخا يحطولو البوليس حدا الدار.
وجلسوا ف ديوركم الله يرحم ليكوم الوالديين وااالعفووو صاافي.
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-1
25 - المستوري السبت 21 مارس 2020 - 14:54
الطائرات التي كانت تطير لمد العون الى الول المنكوبة عليها اليوم ان تمد العون لهؤلاء الأفارقة التي حتمت عليهم الظروف ان يتواجدوا على ارض المغرب دون طائرات ....
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