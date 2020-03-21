24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ترامب يبسط عددا من التدابير لمقاومة زحف كورونا
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- الولايات المتحدة تغلق الحدود مع كندا منذ اليوم
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (321)
- 8 حالات جديدة دفعة واحدة .. "عداد كورونا": 74 حالة بالمغرب - (229)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (218)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (214)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (169)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حملات تطالب بفتح القاعات العمومية أمام المهاجرين والمشردين
حملة "بقا فدارك" ليست الوحيدة التي تحتل مواقع التواصل الاجتماعي للمغاربة، فعلى امتداد الأيام القليلة الماضية باشرت العديد من الجمعيات مبادرات لحث المواطنين على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم، نظافة ومأكلا وملبسا، لجميع "المتشردين" والمهاجرين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، والمتفرقين على شوارع المملكة.
وتؤكد المبادرة على صعوبة الظروف التي تجتازها هذه الفئة في سياق تفشي فيروس "كوفيد 19"، ما يقتضي التدخل لتفادي إصابة أفراد منها، وهو ما يعني نقل الوباء إلى عدد كبير، وتشكل بؤر لاحتضانه ونقله إلى المارة أو المشتغلين بجوار الأماكن التي يسكنها المتشردون والمهاجرون.
وعاينت هسبريس على مستوى العاصمة الرباط استمرار بعض التحركات المتفرقة أثناء فرض "حالة الطوارئ الصحية"، ويتعلق الأمر بحراس السيارات والمتشردين؛ فيما يظل مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء متمركزين في مكانهم بساحة "باب شالة"، طوال النهار، في انتظار فرج الاستقرار أو "الفردوس الأوروبي".
وتعيش هذه الفئة هلعا استثنائيا خلال الفترة الحالية، بسبب تكثيف الأخبار حول انتشار فيروس "كورونا"، وهو ما دفع العديد من التنظيمات الجمعوية إلى مباشرة سلسلة حملات للمطالبة بإيواء المشردين، تفاعلت معها السلطات في إنزكان بافتتاحها القاعة المغطاة الخاصة بالمدينة لاحتضانهم في ظروف صحية.
وفي مقابل التزام السلطات الحيطة من خطوات مثيلة في العديد من المدن، انبرت جمعيات وتنظيمات مدنية إلى تزويد الأفارقة والمتشردين بالغطاء والمياه والصابون والمعقمات الكحولية، بمدن الدار البيضاء وأكادير وتيزنيت، مطالبة بتعميم المبادرة، وتكفل المجتمع المدني بهذه الفئة، إلى حين تجاوز الجائحة الوبائية.
وفي المغرب يوجد أزيد من 4 آلاف مشرد، منهم 250 طفلاً، وفق أرقام رسمية لسنة 2018، يجوبون شوارع المملكة، في حين تقدر جمعيات مدنية عدد أطفال الشارع ما بين 30 و50 ألف طفل.
وإلى حدود اللحظة، لم تصدر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أو السلطات الوصية على القطاع، أي تعليمات لحماية هذه الفئة من خطر فيروس "كورونا". كما أن الأشخاص الذين يقومون بجمع القمامة في المغرب لضمان لقمة العيش يعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة للإصابة بالوباء.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
يجب فتح القاعات العمومية و تعقيمها باستمرار و التكفل بحاجيات هاته الفئة من الناس و إلا ستتحول إلى بؤرة لتفشي الوباء.
المشردين الأوروبين في أوروبا يعانون و الدولة يلى مكافية معاهم باش توفر شعبها ملاجئ و اما حركة في الشوارع و منازل المهجورة لا اكل لا يحزنون
وأنت في المغرب شوف بعدًا الناس بلادك في المغرب عاد شوف البراني
يجب تدخل الجيش والذهاب بهولاء الى المناطق الساخنة في الصحراء المغربية . يجب تنصيب الخيام في الصحراء وتموين هولاء بالسمك الذي يرميه التجار الكبار في الجنوب المغربي
ثم ان الفيروس يموت في حرارة بين 24-30 درجة وبهذا ستجنب البلد كارثة عظيمة
اللهم ارحمنا
اللهم ألطف بنا
لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (273)
صعيييب الناس تلتازم في غياب الوعي . والوعي ماشي بالقراية.
حنا أصلا شعب محترف في اختلاق الاعذار بورقة ولا بلا ورقة. كاين لي غيخرج واخا يحطولو البوليس حدا الدار.
وجلسوا ف ديوركم الله يرحم ليكوم الوالديين وااالعفووو صاافي.