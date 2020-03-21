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الرئيسية | مجتمع | غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية

غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية

غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 13:00

بدت الحياة شبه عادية صبيحة اليوم السبت في عدد من أحياء كبريات المدن كالرباط والبيضاء وسلا والقنيطرة والمحمدية، رغم دخول القرار الذي أعلنته السلطات المغربية المرتبط بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة، حيز التطبيق مساء أمس الجمعة.

وكسر العديد من المغاربة حالة الطوارئ الصحية، مفضلين ممارسة حياتهم العادية؛ وبرر أكثر من شخص تحدث لهسبريس ذلك بغياب وثيقة الخروج التي شرع أعوان ورجال السلطة في توزيعها، في حين أكدت مصادر من وزارة الداخلية أنه لا حاجة إلى تنقل المغاربة إلى المقاطعات ومقرات السلطة الترابية.

وأكد عدد من المواطنين أن الحاجة إلى الضروريات من مقتنيات في محالات البقالة والخضر وغيرها كانت وراء خروجهم من منازلهم دون وثائق الإذن، مؤكدين أنهم لا يرفضون قرارات السلطة لكنهم إلى حدود الساعة لم يتصلوا بأي وثيقة، وفي الوقت نفسهم لا يمكنهم المكوث في المنازل دون عدد من الأساسيات.

وأقبل العشرات من المواطنين على محالات البقالة والمخبزات صبيحة اليوم السبت، إذ أكد أصحاب عدد من هذه المحالات أن الإقبال على أساسيات العيش يسير بشكل عاد، موردين أن جميع المواد متوفرة.

واشترط قرار الطوارئ الصحية مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.

وتتكلف كل عمالة بطبع وتوزيع نسخ من هذا الترخيص على جميع المواطنين في بيوتهم عن طريق المقدمين، حتى يتمكنوا من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية التي نصت عليها حالة الطوارئ الصحية في المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، إذ يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (93)

1 - ali السبت 21 مارس 2020 - 13:04
قرار ارتجالي من الداخلية دون الاعداد المسبق.

انتم تعرفون ان عون السلطة ليس عفريت سيدنا سليمان وبالتالي لا بمكنه توزيع الالاف الرخص يوميا.

كان الاولى القيام بالعملية بطريقة الكترونية
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117
2 - godobagidoba السبت 21 مارس 2020 - 13:06
لا افهم هذا التناقض. لم نحصل على الوثيقة و نحبس دون حاجياتنا الاساسية
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89
3 - الياس السبت 21 مارس 2020 - 13:06
في حي ديانا ماكين لا مقدم لاآعوان سلطة لا شرطة لا وتاءق ناس خارجة عادي الله يحفظ
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90
4 - عادل الجريدة السبت 21 مارس 2020 - 13:06
نلتزم بالوقاية هي الافضل انا لم اتوصل بأي وثيقة فقط اسمع عليها في الاعلام المهم هو الاتزام بالوقاية افضل من العلاج الى اقتضت الضرورة الانسان يخرج يقضي المسائل الضرورية
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61
5 - منذر السبت 21 مارس 2020 - 13:06
نفس الشء لم نتوصل بها لكن لدينا تموين يكفي لأسبوع بعد ذلك سأضطر للخروج بدونها إن لم أتوصل بها
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54
6 - niama السبت 21 مارس 2020 - 13:06
من وجدة لم نتوصل بشيء لحد هذه الساعة
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37
7 - barrio السبت 21 مارس 2020 - 13:07
انا عن نفسي لم اتلقى لحد الان ورقة الخروج من عند عون السلطة، وهل ان خرجت من أجل كسب لقمة العيش سوف أتعرض للعقوبة علما انني اب لطفلين ومعيل لأسرة و ساكن في السكن الاقتصادي وحالتنا تبكي العدو قبل الصديق.
اذن مصيرنا المكوث في المنزل و الموت جوعا مع اسرنا.
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48
8 - hicham السبت 21 مارس 2020 - 13:07
انا من مدينة الحاجب . إلا حد الآن لم اتوصل بأية وثيقة من السلطات المعنية
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22
9 - قرار السبت 21 مارس 2020 - 13:08
على الحكومة إقرار حالة طوارئ من 6 مساء حتى 6 صباحا كما فعلت أغلبية الدول
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-10
10 - bibou السبت 21 مارس 2020 - 13:08
الله يكون ف عون الفقراء من أبناء الشعب
انا من سلا ... ولم يطرق بيتي أحد من أجل الوثيقة .....
و مع البطالة المتفشية ألازم بيتي ...
اللهم لا حول ولا قوة الا بك
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35
11 - يوسف الناصري السبت 21 مارس 2020 - 13:08
الكلمة ديال الدولة مخاسهاش طيح للأرض .... يجب حفض هيبة الدولة .... لكن قبل دلك يجب توزيع الوثيقة علة ارباب المنازل للحد نهاءيا من تواجد القاصرين و الشباب بدون دعوى ملحةفي الشارع
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18
12 - عزالدين لعيون السبت 21 مارس 2020 - 13:08
مشفنا حتا وثيقة خص لمساعدة لناس لي محتاجين لمواد الغذائية ناس لكبار او ليتاما
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21
13 - abdelaziz السبت 21 مارس 2020 - 13:09
On a rien recu jusqa maintenant et on va pas rester les bras bloque attendant un mkadem.
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9
14 - N.H السبت 21 مارس 2020 - 13:09
لحد هذه الساعة و كتابة هذه السطور لم أتوصل بأية وثيقة ولم أرى أي عون سلطة يقوم بتوزيعها في الحي الذي أسكن فيه
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17
15 - حائر السبت 21 مارس 2020 - 13:09
مثل هذه الإجراءات يجب ان تكون صارمة في حق البعض فهناك بعض المواطنين لم يستوعبو بعد خطورة هذه الوضعية التي يمر بها العالم
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7
16 - البيضاء السبت 21 مارس 2020 - 13:09
من جهتي انتضرت وخرجت دون تصريح لقضاء حاجاتي و لكن في محيط المنزل
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19
17 - [email protected] السبت 21 مارس 2020 - 13:09
ما كاين حتى شي واحد لي يدق علينا ويسلمنا الوثيقة للسماح بالخروج لقضاء اغراضها الأساسية .واش نبقاو نتسناو في لمقدم؟
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13
18 - said السبت 21 مارس 2020 - 13:10
نحن في مدينة الرحمة لم نتسلم الى حد الساعه أي وثيقة وأرى أن الحياة شبه عادية هذا الصباح أهو استهتار من المواطنين ام من اعوان السلطة .... المرجو من الاعوان توزيع الوثيقة في أسرع و فرض قانون الطوارئ كما يجب ،و من المواطنين التزام بيوتهم تفاديا للكارثة.

لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين
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14
19 - امال السبت 21 مارس 2020 - 13:10
حنا فمرس الخيرة بتمارة فرقوها علينا ولكن دراري مجمعين حدنا بين الزناقي بحال لموالفين فالايام العادية ممحترمينش حالة الطوارئ
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16
20 - rachid السبت 21 مارس 2020 - 13:10
نحن في مراكش وبطبظ في حي المحاميد لا زلنا ننتظر تلك الوتيقة ونحترم القرار ديال بقا فدارك لكن ننتظر الوتيقة لكى لا ندخل في مشاكل مع الأمن في الشارع
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10
21 - محمد براكات السبت 21 مارس 2020 - 13:10
هدا ما لحضته في مدينتي حجر صحي مجرد كلام لم تتغير شئ جميع المحلات مفتوح وخروج الأشخاص الى شارع وغياب تام لسلطات المحلية وكذلك غياب تام لتطبيق القرار
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7
22 - حقيقة السبت 21 مارس 2020 - 13:10
اعوان الداخلية يحسن عوانهم. لكن حقيقة غير مقبول ان يبقى عون سلطة بمنزله صباح السبت ويترك الناس مئات المواطنين ينتظرون امام المقاطعة من أجل إمضاء ورقة التنقل. تخبط حقيقي بالمدن الكبرى خاصة
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9
23 - الوثيقة السبت 21 مارس 2020 - 13:10
أنا واحد من الناس لم أتوصل بالوثيقة في منزل يسكنه أسرتين لم يتوصل أي منا بالوثيقة علما أنني في حجر صحي لا أخرج أبدا من المنزل
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10
24 - عبد العزيز السبت 21 مارس 2020 - 13:10
الشرطة والقوات المساعدة ليست كافية فإنها لن تستطيع لوحدهما ان تطبقا حالة الطوارئ يجب تدخل الجيش لمساعدتهما لأن اغلب الشعب لايعي مخاطر الخروج رغم عدم حاجته لذلك
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5
25 - طالب جامعي السبت 21 مارس 2020 - 13:10
كون دولة كتخصص ميزانية كبيرة للبحث العلمي ومهتمة بالطلبة كون كنا حتى حنا كنتسبقو مع دول الأخرى في إكتشاف علاج كورونا ولكن للأسف.
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9
26 - بائع منظفات السبت 21 مارس 2020 - 13:11
كل جالس في كراسي حديقة عادي ونساء في شارع وأسواق الحي مكتظة. لا بوليس لا قوات مساعدة .وثيقة سلمة يوم لكل منازل حي وكل خارج يتجول. يجب على دوريات أن تخرج لردع ناس وإمثتال لقوانين حضر
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2
27 - نجيم السبت 21 مارس 2020 - 13:11
رغم عدم التوصل برخصة التنقل لازم علينا البقاء في منازلنا ،توزيع هذه الوثيقة ليست بمهمة سهلة في هذه الظروف. اكيد ان كل الاسر لها مواد الغدائية الضرورية للبقاء يوم او يومين ولكن بعض الناس لهم حب الاستطلاع وبذالك يعرضون الناس وانفسهم للخطر اللهم احفظ شعبنا وبلدا من هذا الوباء
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0
28 - محلل ريفي السبت 21 مارس 2020 - 13:11
بالتأكيد هناك تناقضات تضمنتها بلاغات الداخلية البلاغ الأول دعى فيه المواطنين إلى التوجه للمقاطعات لسحب الوثيقة بعد ذلك خرجت السلطات ببلاغ ثاني يدعو المواطنين المكوث بمنازلهم ريتما يتوصلون بالوثيقة من أعوان السلطة!!! بالفعل على سبيل المثل هنا بطنجة تم توزيع الوثاءق على أحياء وتم استثناء أحياء أخرى دون سبب. أتمنى من السلطات الانتباه إلى هاذا الخطء المهني.
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8
29 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 13:12
جماعة العيايده غير معنيه بهاد التقرير فهناك خرق واضح للحجر الصحي وعدم وعي .وغياب دوريات الأمن والدرك .اللهم بالامس دوريات للقوات المساعدة مشكوره على ذلك .لكن يلزم صرامه اكثر في الاحياء الشعبيه لأنها هي المعرضه للخطر
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2
30 - Said السبت 21 مارس 2020 - 13:12
J ai besoin de partir à la pharmacie urgemment et j ai pas ce formulaire jusqu’à maintenant (13:10 min

C est vraiment un manque de professionnalisme!!!!
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2
31 - ابراهيم السبت 21 مارس 2020 - 13:12
الى حد الساعة لم نتوصل باي وثيقه
حي المسيرة بمراكش
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3
32 - غيور السبت 21 مارس 2020 - 13:12
صراحة انا مصبح وانا شاد النوبة مزال متوصلت بهاد الورقة أزيد من 50 أو 60 واحد داير الصف على عون السلطة اصلا ماجا حتى ل 10 صباح علاش ميوزعوش الأوراق وخا ليلا ويديرو مساعدين متطوعين باش كلشي يشد ورقة ديالو فالحين انا يبالي الطوارئ غادي يتسالا وأعوان السلطة ميسليوش
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2
33 - nabil السبت 21 مارس 2020 - 13:12
في مدينة مكناس حي السلام لم نتوصل بوتيقةً الخروجً
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4
34 - Naturaliat السبت 21 مارس 2020 - 13:13
.لازلنا في انتظار للسيد المقدم
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4
35 - نور السبت 21 مارس 2020 - 13:13
كان يجب على الدولة تهييئ شهادات التنقل قبل اعلان حالة الطوارئ الصحية انه خطأ فادح مند البداية الله يحفظ
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4
36 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 13:13
لحد الآن لم نتوصل بأي وثيقة ولم يطرق بابنا أحد ومنعنا من الذهاب إلى المقاطعات للبحث عن المقدم.....في نظركم ألن نكسر هذا الحجر لقضاء حوائجنا
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2
37 - وديع السبت 21 مارس 2020 - 13:13
مازال ماوصلنا والوا يجب الضغط على السلطة لتنفيد التوصيات لم يقوموا بعملهم. إنهم في مقاطعاتهم لا يتحركون. إنه العبث يجب على العمال والولاة الضغط على القواد ليضغطوا بأنفسهم على المقدمين .إنه العبث. إنه وباء لمن لم يستوعب الأمر بعد.
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2
38 - خالد.ف السبت 21 مارس 2020 - 13:13
بصفتي من ساكنة بن يخلف المحمدية لم أتلقى أي وثيقة من أي صفة ضبطية بعد ! بل حينما سألت الحارس قال لي يجب أن أهيئ الوثيقة قبل مجيئهم !! هذا ما يعارض ما جاء على لسان وزارة الداخلية ! الناس هنا تتصرف عاديا و الأطفال يتسكعون في الشوارع و لا حسيب و لا رقيب! الواقع يخالف الشفوي ..
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39 - أبو يونس المغربي السبت 21 مارس 2020 - 13:13
أن أعيش في إيطاليا,بالنسبة لورقة المرور فإنها متوفرة في موقع وزارة الداخلية ما على الفرد إلا نسخها, وكذلك متوفرة في جميع الشركات,ولقد سمعت ليلة البارحة أنها بيعت ب200 درهم للنسخة .كل فرد يجب أن يتوفر عليها سواء سائق أو عامل أو حتى كل خارج عن البيت ....
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2
40 - عصام السبت 21 مارس 2020 - 13:13
أين الوثيقة
أنا شخصيا في مدينة طنجة لم أستلم هذه الوثيقة وأريد إقتناء الطعام لأولادي ماذا افعل؟
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2
41 - مسمار جحا السبت 21 مارس 2020 - 13:13
أقسم بالله ثم أقسم بالله ان هاد المواطنين لي كيخرجو فحال هاجوج و ماجوج غيجيبو كورونا راسهم و يعاديو بها عائلتهم، ملي وزارة التعليم وقفت الدراسة قلنا للطلبة و للتلاميذ و للاساتذة لي فشي مدينة يبقى فيها و لي فشي دوار يبقى فيه هادي ماشي عطلة من أجل الاستجمام و ما تمشيوش عند والديكم راه غتكونو من الاوائل المساهمين في النتشار الفيروس و لكن حتى واحد ما سمعنا، ملي توقفت الدراسة كن بقا كل واحد بلاصتو ربما كان يكون هذا العدد 86 أقل، أما لي باقي كيخرج للشارع بدون سبب العمل أو التبضع راه خصو الحبس + الزرواطة، حيت كاين واحد الفئة من الناس عايشة في الاهمال إذا كانت هي هاملة نفسها و ما عطاتهاش قيمة كيف بغيتي يفكر فعائلتو هادو يصلح ليهم الزرواطة كيخافو ما كيحشمو، و أخيرا أشكر كل الجهاز الطبي و الامني الساهر على حماية هاد الشعب،
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42 - خليك فدارك حمي بلادك السبت 21 مارس 2020 - 13:14
من المفروض توزيع ورقة السماح بالخروج قبل بدأ عملية الحضر الصحي لحصر الاشخاص المعنيين بالخروج..
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43 - نشر المرض بدل منعه السبت 21 مارس 2020 - 13:14
المقدمين كيدورو من دار لدار بلا كمامة بلا وقاية و كيقربو لبنادم بزاف ملي كيهضرو معاه و هدي راها مصيبة كبيرة حيت المرض غادي ينتاشر بزااااااف بهاد الطريقة!!!
الحل هو خس المقدم يلوح الورقة من تحت الباب ومن الاحسن تكون معقمة...لكن البيروقراطية فهاد البلاد هي سباب جميع المصائب
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5
44 - رباطية السبت 21 مارس 2020 - 13:14
عندنا فالرباط. بارح بلليل فرقوهم عايهم قايد و وقعهم لينا و اليوم فالصبح باقي. كيوقعوا لباقي سكان و قال لينا حاليا غدي يكون تساهل حيت عدد سكان كبير ولكين من نهار الاثنين اي واحد يخرق. قانون طورائ سجن من شهرسن لسنتين
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2
45 - بولونا السبت 21 مارس 2020 - 13:14
السلام عليكم انا ملبارح ليوم ونا خارج داخل علا حساب هاد الورقة والمقدم يضحك علينا كل مرا يدير معانا موعد فبلاص وباقي مدرتهاش(التناقض والنفاق) وجدة الوحدة
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0
46 - الله المستعان السبت 21 مارس 2020 - 13:14
ياحاطب ليل. الورقة تم توزيعها ليلة البارحة وقال احدهم بأن المقدم جابها ليه لدار أومالقاهش

ومنذ الصباح والشيخ والمقدم يوزعون في الورقة

. تخيل طول الشوارع والأزقة الملتوية والعمارات وطوابقها.... تمهل وارحم يرحمك الله
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3
47 - Maroc السبت 21 مارس 2020 - 13:14
أنا فهاد اللحظة من سلطات تعلم برفع حالات الإصابة افتراضيا إلى 150 وكل يوم تزيد 20 باش نشوفوا هاد ناس فين باغية توصل..
اليوم الصراحة الخضر والفواكه موجودة بكثرة خاص غير النظام ديال مواطنين بغيت نعرف ناس لي جملت السلع وكدستها في البيوت لماذا تخرجون أراهم يوميا يخرجون يجب رفع مستوى الوعي والحزم الأمر غير معروف وقد تتطور إلى أبعد الحدود الله يلطف بنا
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48 - ابو بلال السبت 21 مارس 2020 - 13:14
كون غير خليتو شباب اعاونوكم
واخا يدورو غير على ديور
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1
49 - Haim السبت 21 مارس 2020 - 13:15
الأمر لا يتعدى مصدر رزق للسماسرة على سبيل المثال في ليساسفة هناك بعض السماسرة يطلبون 10 دراهم لملإ الإستمارة
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50 - simo السبت 21 مارس 2020 - 13:15
هذا صحيح....حيت اعوان السلط مجاوش عندنا البيوت رغم انا سمعناها في التلفاز...ماشي غي بوحدي..حتى الجيران وعديد اصدقائي اتصلت بهم أمس وصباح اليوم....الحمد لله أن بعض الدكاكين قربي مفتوحة.اخدت من عندهم خبز الفطور لأولادي وعائلتي الصغير........على وزارت الداخلية تتبع أعوان السلطة وشكرا
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4
51 - النعيمي السبت 21 مارس 2020 - 13:15
هذا هو ما كنا نتخوف منه ، أن يستغل الوضع اشخاص غير مبالين بصحتهم و بحياتهم فبالاحرى حياة غيرهم و يتجولون من أجل لا شيء و بداعي أن لديهم ورقة أو انهم لم يحصلوا على ورقة ..
يجب تغيير هذا الامر حالا و ايجاد حل أكثر صرامة و يتماشى مع العقلية المتحجرة لمن لا يبالون بقرارات الدولة و سيتسببون بكارثة بشرية في هذا الوطن ..
المرجو من السادة المسؤولين التدخل فورا لانقاذ هذا الوضع .
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52 - عبد الرحيم السبت 21 مارس 2020 - 13:15
لا توجد اي وتيقة واكتر من هدا لا توجد اي مراقبة في احياء الشعبية التي تعرف تجمعات من السكان بدون سبب
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2
53 - صحيح السبت 21 مارس 2020 - 13:15
صحيح وثيقة الخروج لا زالت لم تصل إلى كثير من الناس بدوري توصلت بها الأمس ولكن فارغة وعند الاستفسار عنها قال لي المقدم غدا مر علي بالمقاطعة لامضائها أليس هذا الكلام غير مطابق لكلام وزير الداخلية
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0
54 - ماكث في البيت السبت 21 مارس 2020 - 13:15
لحد الساعة لم نتوصل باي شيىء وجب علينا كسر ذلك من اجل الضرورة كيف سنطعم عاءلتنا ان لم نفعل المستحيل جيبوا الورقة و معاها شوية فلوس ديال لكرا
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55 - Omaritto السبت 21 مارس 2020 - 13:16
اقطن في الرباط ولم نتوصل باي وتيقة و لم ياتي عون السلطة الى حدود الساعة.
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0
56 - أبو بكر السبت 21 مارس 2020 - 13:16
و نحن أيضا ننتظر زيارة عون السلطة لتسليم هذه الوثيقة التي نتمنى من كل قلوبنا أن لا يكون فيها ما يقوم به بعض أعوان السلطة من ممارسات تنقص من قدر السلطة .

و نتمنى ( في عائلتي على الاقل ) أن يتم هذا العمل بنزاهة ، فلنا تجربة قاسية أثناء اسيصدار و ثيقة إدارية من عون السلطة ، حيت دلنا أحدهم على مكانه ( في المقهى ) حيث يستقبل المرتفقين . ( افهم راسك راك فالقهوة زعما ).

أما أن يأتي إلى البيت و يقرع الباب و يكتب الوثيقة و يمضيها فهذا سيكون معجزة القرن 21. و لهذا فالكثير من جيراني الحرفيين توجهوا إلى عملهم دون تلك الوثيقة ، و هم شبه متأكدين أنه سيمر عندهم في ورشاتهم بدل بيوتهم ( وقد تكون فناجين القهوة معدة مسبقا)

لا حول ولا قوة إلا بالله.
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57 - tanger السبت 21 مارس 2020 - 13:16
الوضع يختلف تمامآ بطنجة اذ اصبح اليوم تدافع وازدحام امام المقاطعات الكل يتسابق الى استخراج الوثيقة والتزاحم على الادارة من اجل طبع الوثيقة من طرف المقدم حتى وقعت الفوضى والضرب لأن المقدم لم يقم بواجبه ولم يقم بتوزيع الوثيقة على المواطنين في منازلهم لوكان بإمكاني تصوير الوضع ونشره على هسبريس لفعلت لتروا المشهد القيقي ماذا يحدث
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58 - Maroine السبت 21 مارس 2020 - 13:16
يجب اتخاد القرارات الازمة و القوانين مع الشكيات
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59 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 13:17
فرض حالة طوارئ صحية لا تتماشى مع اغلبية الطبقة الشعبية المغربية فاغلبية الناس تحتاج الورقة من المقدم والكل سيحصل عليها وان لم يحصل عليها سيخرج دونها لانه مضطر لدلك هناك تسرع في اتخاد القرار الصحيح فعلى الحكومة ان ارادت الحد من خروج المواطنين فرض حظر التجول على الكل ابتداء من 6مساء حتى 6 صباحا كما جل الدول المعنية بالوباء
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60 - fador السبت 21 مارس 2020 - 13:18
صحيح لم نتوصل بأي وثيقة لولا اني خرجت لاشتري حاجات المنزل في الصباح فقابلت عون السلطة بالصدفة و هو يسجل الوثائق للناس ..
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61 - ليلى السبت 21 مارس 2020 - 13:18
المقدم بوحدو مايقدرش يوزع هاد النسخ كلها . احنا ساكنين فمنطقة فيها تقريبا 6 ولا 7 الاف اسرة كلها عندنا مقدم واحد. جيبنا النسخة من المكتبة البارح وفين هو المقدم اللي عيكاشيها مالقيناهش وما جاوش للاقامة اللي احنا فيها حتى واحد ماتوصل بشي حاجة لحد الان. الخطوات اللي كتقوم بها الدولة ايجابية لكن خص القرارات تكون معقولة ماشي نقلدوا فرنسا بعقلية المغرب
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62 - الريفي السبت 21 مارس 2020 - 13:18
اودي الدولة بغات مسكينة تقلد اروبا فكولشي خاصة فرنسا ... ولكن ماقادراش حتى توفر وثيقة الخروج للمواطنين , فما بالك انها تعوض وتخلص ليهم اجورهم .... تايعرفو غير اصدرو الاوامر بالحجر ... ايوا ااااش غاياكلو ابناء الاجير البسيط ?!!!!!!! اما ذوو البطون فهم لا حاجة لهم بالخروج فهم احرصالناس على حياة
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63 - Lmiricani السبت 21 مارس 2020 - 13:18
Il faut se servire des smarphone pour envoyer ces autorisation
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64 - المعقول السبت 21 مارس 2020 - 13:18
قرار تأجيل منع التنقل بين المدن الى غاية يوم الثلاثاء غير صائب
ما ذنب الجهات الثلاث درعة تافيلات و العيون الساقية الحمراء و الداخلة بوجدورو جميع القرى و الارياف والمناطق النائية السليمة لحد الساعة من الوباء لكي تتخذوا هذا القرار غير المحسوب الذي سيسلب منهم طمأنينتهم و يصدر لهم الازمة
ندائي لكل المسافرين ان يلتزموا على الاقل حين وصولهم الى منازلهم بتجنب المصافحة مع ذويهم و عزل انفسهم اسبوعا كاملا
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65 - عبد الحكيم السبت 21 مارس 2020 - 13:19
شخصيا لم يطرق أي عون باب منزلي ولم أرهم يوزعون الوثيقة بحينا، لكن مازلت ملازما المنزل حتى تمر الأمور بخير إن شاء الله، ليس خوفا من السلطة أو الغرامات وإنما خوفا على نفسي وعائلتي وابنتي ذات خمسة أشهر.
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66 - كاري السبت 21 مارس 2020 - 13:19
أنا المقدم رفض اعطيني الورقة حيتاش كاري في الرباط والبطاقة الوطنية فيها فاس علما انو عندي عقد كراء...
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67 - ABDOU السبت 21 مارس 2020 - 13:19
EFFECTIVEMENT C'ETATIS TRES TRES MAL PREPARE PAR LE MINISTERE DE L'INTERIEUR. DEPUIS HIER J'AI REMARQUE DANS NOTRE QUARTIER LMQADEM QUI DISTRIBUE LES AUTORISATIONS DANS UNE FOULE D'HABITANTS TRES RISQUE.
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68 - karim السبت 21 مارس 2020 - 13:20
نحن أيضا في حي النرجس ب في فاس لم نتلاق أي وثيقة. هذا شئ مدحك.
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69 - سلا المدينة القديمة السبت 21 مارس 2020 - 13:20
نحن لم نتوصل بورقة الخروج ، و صباح اليوم اتصلت شخصيا بالمقدم ، وقال لي بالحرف : ماكفاوناش النسخ البارح ، سير للمقاطعة و خود الورقة ! ... و ذكرتو بأن وزارة الداخلية نصحت المواطنين بعدم التوجه لمقرات المقاطعات...لكن المقدم له رأي آخر
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70 - Lahsen السبت 21 مارس 2020 - 13:21
سلام بالكاد حصلة على رخصة الخروج من الامس وانا في اتصال مع عون السلطة الي صبيحة اليوم.
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71 - جالس في داري. السبت 21 مارس 2020 - 13:21
الرسالة مفهومة و كل واحد مسؤول عن نفسه ...لا ضرر و لا ضرار... اليد في اليد من أجل حماية أنفسنا تحت شعار "نبقى في داري"
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72 - Ali السبت 21 مارس 2020 - 13:21
السلام عليكم لم نرى في الحي أي عون للسلطة و مازلنا في البيت ننتظر !!. هناك تناقضات ففي الوقت الذي تقول الحكومة انا المواد الاستهلاكية موجودة لا يسمح الولوج اليها إلا بالورقة الخروج و لا يوجد أحد لتسليمها.اظن انه وجب اعطاءها بطريقة إلكترونية لشخص واحد من الاسرة و شكرا
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73 - الحسين السبت 21 مارس 2020 - 13:21
بنادم فيه العياقة . البارح اقدر الانسان إتقدا الحاجيات ديال اليوم على الاقل. بنادم دارها سبة باش إخرج. نتمنى من السلطان ان تكون أكثر حزما. دخلو لديوركم راكم غاتمشيو بهاد البلاد للاسوء.
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74 - Timoo السبت 21 مارس 2020 - 13:22
محاولة تنزيل قرار طوارئ الصحة عن طريق المقدم و المخازنية و البوليس قرار سيء وجب محاسبة من افتى به! فينا هوما العسكر؟! فينا هي ورقة الخروج؟! فينا هو دعم الأسر المعوزة؟! فين و فين!! التخربيق والله
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75 - meder السبت 21 مارس 2020 - 13:22
غياب الوثيقة ليس مبرر للخروج بجب على المواطنين ان يلتزموا بالتعليمات فهدا من اجلنا
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76 - مغربي انا السبت 21 مارس 2020 - 13:22
نسبة الامية كبيرة و نسبة الوعية قليلة فهناك مجموعة كبيرة هم بحاجة لمن يملئ لهم هده الوتيقة اما المستهتريم و لدين يضنون انفسم هم بعيدين عن هدا الوباء فما اكترهم هنا يضهر دور التعليم و التوعية و دور البحت العلمي و الاقتصاد القوي و المهندسين و العلماء و المبتكرين و من يحب الوطن بحق و بالمقابل يضهر تجار المصلحة والاستغلالين و الوصولين نتمنى ان يكون هدا الوباء عبرة للمسؤولين.
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77 - الارتجالية السبت 21 مارس 2020 - 13:22
ببدو ان المقدم لن يصل الى حينا حتى تنتهي حالة الطواريء.

مادامت السلطة غير قادرة على تطبيق هكدا امور فلماذا الارتجالية التي ادخلت الناس في حالة من الارتباك.
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78 - صلاح السبت 21 مارس 2020 - 13:22
هادشي كان متوقع فكيف لعدد قليل من اعوان السلطة ولي هو اقل من 39 فالمدينة لي ساكن فيها كمتال انهم يفرقو لاكتر من 220 الف نسمة ضروري من ايجاد حل بديل ونتعاونو تا حنا كمواطنين والله اعلم
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79 - يونس السبت 21 مارس 2020 - 13:23
وثيقة التنقل أعتقد أن دورها هو جعل كل منزل يخرج منه فرد واحد فقط ، أي الحد ما أمكن من الخروج من المنازل و هذا ما يجب إستعابه .
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80 - سرغيني السبت 21 مارس 2020 - 13:23
السلام عليكم متوصلنا بي اي وثيقة لحد الساعة متفهم والو
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81 - طارق السبت 21 مارس 2020 - 13:23
كان يجب توزيع الوثيقة قبل صدور القرار .
و كذلك تكفل بالمعطلين و المحتاجين و ذوي الذخل المحدود
و بعدها تقول الداخلية الكلمة ديالها .
نحن ليس مثل اروبا التي تدفع رواتب لكل الفئات "شوماج"
ليس كل ما يطبق في اروبا ينطبق على المغرب
كون فرقوا قفة فيها غير 200 درهم سلعة للأسر المعوزة كون المغاربة كلشي دخل الدار . لكن دخول دون مأكل مشكلة
تخافون من موت الناس بكورونا و تريدون موتهم جوعا
اين المنطق ؟
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82 - عبدو السبت 21 مارس 2020 - 13:23
اعطا الله الناس متطوعين يمكن يعونوكم في هده الشواهد. خدمة الوطن محبوبة . راكم تعطلتوا . الله يسلم
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83 - amt السبت 21 مارس 2020 - 13:23
تلقيت لمقدم و سلمت له وثيقة التي الموجودة في عنوان وزارة الداخلية فقال غير صحيحة و يجب أن تكون فيها عنوان العمالة وانا طلبت هده الوثيقة قال لم تبق له و أن سوف يعمل نسخ منها و يجب أن أنتظر
الحي فلسطين بلفدير البيضاء
هناك اختلاف ما يداع في الإعلام و الواقع
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84 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 13:23
على أعوان السلطة أن يوزعوا على كل منزل مطبوع الوثيقة فارغا ليقوموا بملإه أرباب الأسر بمعوماتهم الخاصة وبعد ساعات يعودوا الاعوان لطبع الوثيقة وهكذا تكون المؤمورية سهلة .أما أن يبقى العون أمام كل منزل عدة دقائق لملإ الوثيقة هذا سيتطلب وقت بل أيام وهذا ما سيجعل المواطن الذي لم يصل عنده العون يضطر للخروج لقتناء ما يحتاج إليه بدون وثيقة .
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85 - أنوار السبت 21 مارس 2020 - 13:24
واعباد الله راه لا كلستي فالدار راك تاتحمي راسك. والدولة راه دارت هاذ الاجرائات باش تحاول تفادي ما وصلت اليه العديد من الدول حيث الكارثة. واش نتوما ما تاتفهموش. واخا ما تجيبلنا الدولة حتى شي وثيقة راه خاصنا نكلسو فديورنا راه ماشي حيث ما كايناش الوثيقة صافي ندير بحال لمكاين والو ونبقاو داخلين خارجين ومتجمعين وهانيا. وا لزمو ديوركوم.
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86 - zakaria السبت 21 مارس 2020 - 13:24
مع الاسف وثائق الإذن بالخروج لم توزع بعد في كثير من المدن وهذا تقصير من أعوان السلطة يتخذه كثير من المتهورين سببا لكسر حالة الطوارئ فنرجوا الجدية والحزم في هذه الامور وإلا فلننتظر كارثة . فنسأل الله اللطف
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87 - mowatin السبت 21 مارس 2020 - 13:24
هاااااااااااااااااااااام هاااااااااااااااااااااام هاااااااااااااااااااااام

انا مبغيت نحلبس رزق حد

واش هاد لباعة المتجولين مزال كايضورو من دار لدار بلا كمامة بلا قفازات

حرام عليكم

الشرطة خاص دير خدمتها راه كينشرو المرض بين الناس اشمن حجر هادا

اكادير
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88 - ابن المحمدية السبت 21 مارس 2020 - 13:24
لحد الساعة لم نتوصل باي وتيقة خصوصا اني مصطر للخروج لتبضع هل ننتظر عون السلطة ام نلتحق بالمقاطعة
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89 - مدوخ السبت 21 مارس 2020 - 13:24
أغلب المغاربة لم يهتمو لهذه الوتيقة الكل يتجول بالشوارع صعب السيطرة على البشر. هذا القرار عشواءي ولن يلتزم به أحد
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90 - moi السبت 21 مارس 2020 - 13:24
ان لم يتدخل الجيش في المدن فستخرج الامور عن السيطرة اليوم الحياة شبه عادية في كثير من المدن فعلا نعاني من ازمة وعي في مجتمعنا
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91 - Hassan Sima السبت 21 مارس 2020 - 13:25
خلاصة گل هـذه الأمور الوعي والتنظيم المسبق لمگاينش وجب داءما التفگير في الأسوء لإيجاد الحلول هـاذشي غي الناس مزال معندهـا الوثيقة أما گون توافرو عليهـا خاص الجيش گامل إنزل إوا مين هـاگا لاش هـاد الحجر الصحي هـناك تناقد واضح گل شخص مايلوم إلا نفسو لقدر الله أتصاب گنظن السلطات حاولات تگون ديموقراطية لگن لا نستحق ذالك تحية للسلطات والقوات المسلحة گاملة حيث هـما في خطر
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92 - ام سارة السبت 21 مارس 2020 - 13:25
لا أحتاج إلى وثيقة لاعبر عن سلوك حضاري احمي فيه نفسي والغير ...سابقى في بيتي ما دام عندي ما أسد به الرمق...ياما اكلنا وشبعنا وتمتعنا، الآن هذه أوقات صعبة وعصيبة يجب أن تغلب في المصلحة الجماعية المصلحة الفردية...الله يهديكم خليكم فديوركم
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93 - rachid bachar السبت 21 مارس 2020 - 13:25
فعﻻ لم نتوصل بأي وتيقة للتنقل وانا شخصيا عندي امي تتعمل دياليز مرتين في الأسبوع لان عندها فشل كلوي فكيف العمل إدن؟؟؟
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