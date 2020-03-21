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كُتّاب وآراء
غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية
بدت الحياة شبه عادية صبيحة اليوم السبت في عدد من أحياء كبريات المدن كالرباط والبيضاء وسلا والقنيطرة والمحمدية، رغم دخول القرار الذي أعلنته السلطات المغربية المرتبط بحالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة، حيز التطبيق مساء أمس الجمعة.
وكسر العديد من المغاربة حالة الطوارئ الصحية، مفضلين ممارسة حياتهم العادية؛ وبرر أكثر من شخص تحدث لهسبريس ذلك بغياب وثيقة الخروج التي شرع أعوان ورجال السلطة في توزيعها، في حين أكدت مصادر من وزارة الداخلية أنه لا حاجة إلى تنقل المغاربة إلى المقاطعات ومقرات السلطة الترابية.
وأكد عدد من المواطنين أن الحاجة إلى الضروريات من مقتنيات في محالات البقالة والخضر وغيرها كانت وراء خروجهم من منازلهم دون وثائق الإذن، مؤكدين أنهم لا يرفضون قرارات السلطة لكنهم إلى حدود الساعة لم يتصلوا بأي وثيقة، وفي الوقت نفسهم لا يمكنهم المكوث في المنازل دون عدد من الأساسيات.
وأقبل العشرات من المواطنين على محالات البقالة والمخبزات صبيحة اليوم السبت، إذ أكد أصحاب عدد من هذه المحالات أن الإقبال على أساسيات العيش يسير بشكل عاد، موردين أن جميع المواد متوفرة.
واشترط قرار الطوارئ الصحية مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة وفق الحالات التي تم تحديدها في التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف.
وتتكلف كل عمالة بطبع وتوزيع نسخ من هذا الترخيص على جميع المواطنين في بيوتهم عن طريق المقدمين، حتى يتمكنوا من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية التي نصت عليها حالة الطوارئ الصحية في المملكة.
وأكدت وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، إذ يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (93)
انتم تعرفون ان عون السلطة ليس عفريت سيدنا سليمان وبالتالي لا بمكنه توزيع الالاف الرخص يوميا.
كان الاولى القيام بالعملية بطريقة الكترونية
اذن مصيرنا المكوث في المنزل و الموت جوعا مع اسرنا.
انا من سلا ... ولم يطرق بيتي أحد من أجل الوثيقة .....
و مع البطالة المتفشية ألازم بيتي ...
اللهم لا حول ولا قوة الا بك
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين
C est vraiment un manque de professionnalisme!!!!
حي المسيرة بمراكش
أنا شخصيا في مدينة طنجة لم أستلم هذه الوثيقة وأريد إقتناء الطعام لأولادي ماذا افعل؟
الحل هو خس المقدم يلوح الورقة من تحت الباب ومن الاحسن تكون معقمة...لكن البيروقراطية فهاد البلاد هي سباب جميع المصائب
ومنذ الصباح والشيخ والمقدم يوزعون في الورقة
. تخيل طول الشوارع والأزقة الملتوية والعمارات وطوابقها.... تمهل وارحم يرحمك الله
اليوم الصراحة الخضر والفواكه موجودة بكثرة خاص غير النظام ديال مواطنين بغيت نعرف ناس لي جملت السلع وكدستها في البيوت لماذا تخرجون أراهم يوميا يخرجون يجب رفع مستوى الوعي والحزم الأمر غير معروف وقد تتطور إلى أبعد الحدود الله يلطف بنا
واخا يدورو غير على ديور
يجب تغيير هذا الامر حالا و ايجاد حل أكثر صرامة و يتماشى مع العقلية المتحجرة لمن لا يبالون بقرارات الدولة و سيتسببون بكارثة بشرية في هذا الوطن ..
المرجو من السادة المسؤولين التدخل فورا لانقاذ هذا الوضع .
و نتمنى ( في عائلتي على الاقل ) أن يتم هذا العمل بنزاهة ، فلنا تجربة قاسية أثناء اسيصدار و ثيقة إدارية من عون السلطة ، حيت دلنا أحدهم على مكانه ( في المقهى ) حيث يستقبل المرتفقين . ( افهم راسك راك فالقهوة زعما ).
أما أن يأتي إلى البيت و يقرع الباب و يكتب الوثيقة و يمضيها فهذا سيكون معجزة القرن 21. و لهذا فالكثير من جيراني الحرفيين توجهوا إلى عملهم دون تلك الوثيقة ، و هم شبه متأكدين أنه سيمر عندهم في ورشاتهم بدل بيوتهم ( وقد تكون فناجين القهوة معدة مسبقا)
لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما ذنب الجهات الثلاث درعة تافيلات و العيون الساقية الحمراء و الداخلة بوجدورو جميع القرى و الارياف والمناطق النائية السليمة لحد الساعة من الوباء لكي تتخذوا هذا القرار غير المحسوب الذي سيسلب منهم طمأنينتهم و يصدر لهم الازمة
ندائي لكل المسافرين ان يلتزموا على الاقل حين وصولهم الى منازلهم بتجنب المصافحة مع ذويهم و عزل انفسهم اسبوعا كاملا
مادامت السلطة غير قادرة على تطبيق هكدا امور فلماذا الارتجالية التي ادخلت الناس في حالة من الارتباك.
و كذلك تكفل بالمعطلين و المحتاجين و ذوي الذخل المحدود
و بعدها تقول الداخلية الكلمة ديالها .
نحن ليس مثل اروبا التي تدفع رواتب لكل الفئات "شوماج"
ليس كل ما يطبق في اروبا ينطبق على المغرب
كون فرقوا قفة فيها غير 200 درهم سلعة للأسر المعوزة كون المغاربة كلشي دخل الدار . لكن دخول دون مأكل مشكلة
تخافون من موت الناس بكورونا و تريدون موتهم جوعا
اين المنطق ؟
الحي فلسطين بلفدير البيضاء
هناك اختلاف ما يداع في الإعلام و الواقع
انا مبغيت نحلبس رزق حد
واش هاد لباعة المتجولين مزال كايضورو من دار لدار بلا كمامة بلا قفازات
حرام عليكم
الشرطة خاص دير خدمتها راه كينشرو المرض بين الناس اشمن حجر هادا
اكادير