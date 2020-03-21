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الرئيسية | مجتمع | "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية"

"شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية"

"شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية"
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 17:00

تسببت شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة الراغبين في مغادرة بيوتهم عليها، إما للعمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك عدد من المواطنين الذين لم يتوصلوا بها في بيوتهم إلى حدود صباح اليوم السبت.

وظهر هذا الارتباك في أول يوم من تطبيق قرار حالة الطوارئ الصحية، الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة، إذ مازال عدد من المواطنين لم يتوصلوا بـ"ورقة الخروج"، بعدما أخبرتهم السلطات بأن أعوان السلطة سيتولون توزيعها على البيوت ابتداء من يوم أمس.

وفيما توصل مواطنون، فعلا، بشهادة التنقل الاستثنائية، في بيوتهم، منذ مساء أمس الجمعة، فإن مواطنين آخرين اضطروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى طلبها في المقاطعات، بعدما مُنعوا من التوجه إلى مقار عملهم.

أمام إحدى المقاطعات المغلقة في مدينة سلا، تجمع حوالي ثلاثون شخصا، صباح السبت، ودخل بعضهم في سجال مع أعوان القوات المساعدة الموجودين هناك، وسط انتقادات للسلطات التي لم تعمل على توزيع "ورقة الخروج".

وقال أحد المواطنين، بعدما دخل في سجال مع عون القوات المساعدة المسؤول عن الفريق المكلف بحراسة المقاطعة، إن عناصر الشرطة أرجعته إلى مدينة سلا من قنطرة الحسن الثاني، التي تفصل المدينة عن الرباط، متسائلا: "واش حنا ما نخدموش؟".

مواطن آخر يشتغل بائع خضر كان يحمل بيده شهادة التنقل الاستثنائية، ملأ خانة المعلومات الشخصية المتعلقة به، لكنها غير موقعة من طرف العون المراقب، قال إن الشرطة طلبت منه العودة إلى بيته، بعدما كان متوجها إلى سوق الجملة.

وعبّر مواطن آخر عن غضبه من المشاكل التي تسبب له فيها عدم تسليم السلطات شهادة التنقل الاستثنائية له، حين كان في طريقه إلى الدخول إلى مدينة سلا قادما من العرجات، قائلا: "اللهم يدّيونا للحبس ولا هاد الحملة اللي دايرين".

وقال مواطن آخر: "البوليس وقفوا عليا في حي السلام، ورجعوني لداري بحال شي مجرم"، محمّلا المسؤولية للسلطات عن عدم تمكينه من شهادة المغادرة الاستثنائية. فيما قالت سيدّة تغطي أنفها وفمها بلثام: "داكشي اللي كان المخزن خايف منو هو اللي واقع دبا، شوف شحال من واحد تجمع هنا، لا كان شي واحد مريض غادي نتعاداو كاملين".

ويتعيّن على أي مواطن يرغب في مغادرة بيته، للضرورة، منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، أن يتوفر على شهادة تنقل استثنائية، تحمل اسمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعنوان مقر سكنه، مع تحديد غرض التنقل خارج البيت.

وضرورات التنقل خارج البيت التي تسمح الوثيقة بها هي اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط سكن حامل الوثيقة، والتنقل من أجل العلاج، والتنقل من أجل اقتناء الأدوية، والتنقل من أجل غاية ملحّة. ويُشترط، في الحالة الأخيرة، الحصول على موافقة العون المراقب.

وفيما يشتكي عدد من المواطنين من عدم توصلهم بشهادة التنقل الاستثنائية، يشتكي أعوان السلطة المكلفون بتوزيع هذه الوثيقة، من جهتهم، بالضغط المفروض عليهم. "ما تغوّتش عليا، را البارح ما دخلتم لداري تال الربعة د الصباح"، يقول عون سلطة لمواطن رفع عليه صوته أمام مقاطعة بسلا.

وأقنع عون السلطة المواطنين المتجمهرين حول بالانصراف إلى بيوتهم، على أساس أنه سيتنقل إلى كل البيوت من أجل مدّ المواطنين بشهادة التنقل الاستثنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (133)

1 - ahmed السبت 21 مارس 2020 - 17:06
نداء للداخلية.
استبدلوا طريقة تسليم الرخص التقليدية بطريقة الكترونية فلا قبل للباشوات والشيوخ بتوزيع الالاف من الاوراق يوميا
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2 - سلمى السبت 21 مارس 2020 - 17:06
و عباد الله لورقة او بدون ورقة جلس في دارك وخلي الخروج غير لضروريات الله يجزيكم بخير شوية المسؤولية
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3 - abderrahim السبت 21 مارس 2020 - 17:07
فوضى عارمة للحصول على الوثيقة،
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4 - kamal السبت 21 مارس 2020 - 17:07
الصراحة.. هاد الشهادة باقيين كانتسناوها... مي انا خرجت تقضيت بلا بها.. صعيب مقدم واحد يوصلها الحي كامل واخا يكون هوا سبايدرمان
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5 - Talbisaf السبت 21 مارس 2020 - 17:07
عاون بلادك خليك فدارك. وباء مستجد كما أخبرونا. بالحجر الصحي لن يزورنا. اجلسوا في دياركم كما أمرونا. لنحمي بلادنا جميعا من كورونا. وباء بالمصافحة ينتشر وكثرة زورونا. فالتزم بتوصيات النظافة فذلك بالإيمان مقرونا. يا من كرمه لا يحد وقضاؤه لايرد ارفع عنا كورونا. مع تحيات TALBISAF الله ارفع عنا البلاء أمين
الله احفظكم من سوء الأسقام
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6 - mjidou السبت 21 مارس 2020 - 17:08
كان من الأفضل أن تكون موقعة ويتم كتابة اسم الشخص عند تسلمها
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7 - عماد السبت 21 مارس 2020 - 17:09
لان المغاربة كيقلبو على الورقة من اجل الخروج لا غير وا عباد الله جلسة في ديوركم راني رجل امن ومني كنجي والله ماكنخرج من داري حيت خايف على واليديا ويتني ومرتي ... اتقو الله في انفسكم
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8 - نور الدين السبت 21 مارس 2020 - 17:09
فوضى و عشوائية فٱلية توزيع الوثيقة .
ما سمعناه من وزارة الداخلية في بلاغاتها شيئ و ما نراه في أرص الواقع شيئ ٱخر .
هنا في طنجة - ايبيزا - لم نتوصل بأية وثيقة و لا يصح الخروج و البحث عنه لأن هذا صد ما أخبرونا به
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9 - ميمون السبت 21 مارس 2020 - 17:10
هناك تسرع في بعض القرارات

وهناك في أحيان أخرى تباطؤ

قرار منع التنقل بين المدن تأخر كثيرا ولما فرض فرض بآجال مازاد الطين بلة
فقد خلق حالة من البلبلة وسيشتت الفيروس في جميع الاتجاهات

قرار مثل هذا كان لابد ان يكون الزامي وفوري

أما الحالات الخاصة فيقام لها teste وتأخذ وجهتها.
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10 - كوروني السبت 21 مارس 2020 - 17:10
توزيع بالمحاباة والمحسوبية لقد شهدت هذا الأمر بنفسي..نستنكر الطريقة التي انزل بها هذا الإجراء،يكفي توقيع المعني بالأمر ولا داعي لتدخل العون المراقب الذي صعب وطرح مشكلة في الحصول السلس على هذه الوثيقة... في فرنسا توقيع المستفيد كاف ويعد كتصريح بالشرف... ارتقوا قليلا فجميعنا نريد المصلحة العليا للوطن وندافع عن النظام واحترام القانون
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11 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 17:10
نحمل السلطات المسؤلية على هذا الإرتباك. هنا تظهر عدم الإحترافية مما يطرح العديد من الأسئلة..
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12 - يوسف السبت 21 مارس 2020 - 17:10
يا هاد الناس صبرو حتى توصلكم راه كيفرقوها الله يحسن اعوان رجال السلطة و راحنا في مرحلة حرجة اطلعوا على اخبار اوروبا لتتعضوا
اشمن خضرة و اشمن ماكلا ولا خدمة دابا. واااا كلسوا في ديوركم
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13 - Ana السبت 21 مارس 2020 - 17:11
اليوم فقت فالصباح كندعي الله من كل قلبي ان لا تزيد عدد الاصابات في المغرب.والحمد لله اليوم لم تسجل اي اصابة الى الان
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14 - سلاوي السبت 21 مارس 2020 - 17:11
فعلا لم نستسلم أي ورقة وانا بصفتي اسكن في منطقة حي سلام قطاع 3 اتصلت هاتفين بالأمس بالعون السلطة ولم يأتي لي حد الآن
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15 - Maroc السبت 21 مارس 2020 - 17:11
الالتزام بالمكوث في المنزل، وعدم الخروج، الخروج للضرورة فقط، اللهم احفظنا جميعا.
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16 - الفيلسوف السبت 21 مارس 2020 - 17:12
المقاطعات لا تشتغل ايام نهاية الأسبوع..
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17 - saud السبت 21 مارس 2020 - 17:12
حتى انا لم اتسلم هذه الورقة في طنجة .أجريت اتصالات بأصدقاءي لكن نفس الجواب لم يأتي عون السلطة .امل ان يتم إعادة النضر في هذا القرار
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18 - intidam السبت 21 مارس 2020 - 17:13
في مراكش بالظبط دوار العسكر مكاين لا حضر ولا طوارئ الهراج والأمور كما كانت من قبل هذه المصيبة والاكثرية اولاد الزنقة لم يستطيعون ومستحيل ان يبقى في البيت لانه كبر فالزنقة
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19 - عمر السبت 21 مارس 2020 - 17:13
كاقتراح في ما يخص الدوريات التي تقوم بها السلطات لتنفيذ قرار الحجر الصحي . لماذا لا تستغل التكنولوجيا كالتصوير بطائرات الدرون . لمعرفة مدى الالتزام الحجر الصحي.
أما في ما يخص الشواهد . فعليكم الصبر بحال اليوم بحال غدا.
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20 - ساخط على الوضعية السبت 21 مارس 2020 - 17:13
نحن بسطاء المجتمع نعاني كالعادة ذهبنا امس لاستلام هذه الورقة فلم نجد احدا يكلمنا وانتظرنا اليوم بدون عمل فلم يأتي احد .. لمذا هذا الارتباك والتسيب . نسمع من المسؤولين كلام والامور تحت السيطرة والمقدم ليس في هذ العالم . اخزى الله المقدمين .
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21 - assiya السبت 21 مارس 2020 - 17:13
حنا المقدم صبح نعاس وحنا بقينا نقلبو عليه حتى شاف الناس تجمعو قدم درو وقال ليهم انا غادي نجي عندكم غير سيرو من صباح و مزال ما جاء الناس لي كتسنا منهم يكونو مسوؤلين هما لي كيخربقو نظام
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22 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 17:13
كان من الممكن يوزعو شهادة مغادرة المنزل قبل بيومين على الاقل باش يتوصلو بها المواطنين أنا دبا باقي متوصلش بها
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23 - Electro السبت 21 مارس 2020 - 17:13
سبحان الله ، خلق الانسان عجولا ، تعقلوا
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24 - متتبع السبت 21 مارس 2020 - 17:13
الدولة بهاد الستراتيجية كاتزيد تلاقي ناس بناس يعني ايلا العون تلاقا مع واحد مريض تصورو شحال من واحد ممكن يتعادى بهاد الطريقة.
احسن حاجة هو فرض منع التجول وتشكيل لجان لي واخدة الاحتياطات اللازمة.
وتوفير المواد الغدائية للناس لي ماعندهمش.
وعلى اي حال هاد الوثيقة لا اظن ان الدولة غاتفوت الخدمة بيها يوم الثلاثاءوالله اعلم.
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25 - BBC news السبت 21 مارس 2020 - 17:14
لمقدم وربعين الف واحد تقلب عليه يسني ورقة أين حالة الطوارئ
لا بغا يسلم عليك شي حد قول ليه لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
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26 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 17:14
قدم لنا المقدم الوثيقة دون امضاء. وقال لنا بان الامضاء و الخاتم ليس ضروري.
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27 - mimouni السبت 21 مارس 2020 - 17:14
ولماذا لا تكتب يدوياً نقلا من البوابة و ينتهي المشكل و عند اول خروج يظهرها للمراقب .
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28 - كريم السبت 21 مارس 2020 - 17:14
نحن في محنة و الحظر في مصلحتنا جميعا.
يجب مساعدة السلطات. مثلا : يتكلف سانديك العمارة بجمع توقيعات و أسماء و ب ت و لجيرانه و يمثلهم لدي عون السلطة لاستصدار الوثيقة و كذلك كل درب أو سيكتور يتندبون شخصا موثوقا يقوم بنفس العملية لتسهيل العملية على السلطلة المحلية ... لا أظن أن الداخلية سترفض مثل هذه المبادرات إذا اقترحها المواطنون بطرق حضارية.
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29 - ابن-الصحراء-المغربية السبت 21 مارس 2020 - 17:15
مواليد مركز الصحراء المغربية مدينة السمارة حامل لبطاقة وطنية X تابعة لمدينة الخميسات السكنى بمدينة سلا الشغل مدينة بنسليمان طريق مدينة المحمديه دوار ابن كرزاز .. انتظر قدوم اي مسؤول ولا مقدم ولا مخزني منذ البارح ولم يأتي احد صبري صبر والا ماجاوش غدا راه لقهرا نيشان ...المطر فالبادية لا مقدم ولا غيرو جاي
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30 - must1900 السبت 21 مارس 2020 - 17:16
إرتجاليا في التطبيق من سلطة و إستهتار من المواطنين
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31 - مغريبي السبت 21 مارس 2020 - 17:16
انا في بمكناس لم اتسلم لحد الان ورقة المغادرة للتبضع فكم من الوقت اجلس وانتظر العون لجلب هدا التصريح.
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32 - لا بدي من حلول السبت 21 مارس 2020 - 17:17
لا بدي من حلول مالية لأصحاب الموقف و طالب معاشوا... كيف بغيتيه رايح في دار أو هو ما عندوش عشا ليلة... اوا فين هوا هاد صندوق كورونا ... ولا حادكين غير في جميع
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33 - علي بويس السبت 21 مارس 2020 - 17:18
بصراحة انا مفهمتش دولة بغا ناس ابقاو فديورهم هوما تيقلبو علا الزحام على ورقة الخروج واش مافهمينش شنو الحجر الصيحي يعني تبعد من الناس وتبقا فدارك
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34 - barrio السبت 21 مارس 2020 - 17:18
انا عم نفسي لم اتوصل بعد بورقة الترخيص علما انني عامل بناء و اب لطفلين و من حقي الخروج للبحث عن لقمة العيش ولو في ظروف شبه مستحيلة، لأن الدولة لا تنظر الينا و الطبقة المسحوقة من هذا الداء الفتاك، اذن نبقا في داري بالجوع مع ولادي حتى يجي المقدم على خاطرو.
ديرو غير شي حاجة مزيانة في حياتكم يا حكومة نتفكروكم بيها راه الدنيا فايتة اعباد الله وهم الدنيا يبقى فيها.
انشري هسبريس يا صوت الحق
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35 - اللهم احفظنا السبت 21 مارس 2020 - 17:18
شهادة الخروج : يعني بالدارجة واحد يخرج ماشي غاشي، زد على ذلك للضرورة القصوى( دواء،طعام) ماشي تترندف مع صاحبتك، من لم يحصل بعد فليصبر الاخوة، لاننا بالدارجة فينا الدود .
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36 - bra السبت 21 مارس 2020 - 17:20
لا ننكر مجهودات السلطات، لكن في حينا استنكر بشده الطريقه التي بها القايد و جلس في سيارته و اجتمع عليه سكان الاحياء دون مراعاة شروط عدم التجمع. و قال للناس سناتي لكل بيت و لحد الساعه اعطى لبعض الناس الورقه و وثقها و البعض الاخر ينتظر في البيوت و لم نتوصل لحد الساعه باي شيء.
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37 - شيكش السبت 21 مارس 2020 - 17:20
السلام،انا فمراكش واليوم السبت فات العصر وباقي مخرج حتى حد من الدار حيث موصلتناش الورقة،مسول فينا حتى حد،دبا ميمكن نخرج ميمكن نقعد ومعرفناش اش المعمول.
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38 - عادل السبت 21 مارس 2020 - 17:20
2020 ومازال معولين على شيخ او مقدم يقوم بمهمة شبه مستحيلة. اين الرقمنة ؟ الغالبية يمكنها استعمال تطبيق عبر الهاتف لملئ الاستمارة وما على الجهة المسؤولة الا تسليم رمز الكتروني كموافقة في نفس التطبيق وبالتالي السلطات مجهزة بقارء الرموز يقوم بالمراقبة. سنربح وقتا جما و نتفادى التجمعات ونقل الفيروس عبر لمس القلم والورقة.
للاسف الارتجال سيد الموقف
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39 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 17:20
في تمارة والله لا تديها المقدم يصرح بان التعليمات ان لا تمنح الوثيقة والاكتفاء بالبطاقة الوطنية هذا يقع بالضبط في مقاطعة الوفاق.
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40 - جاد السبت 21 مارس 2020 - 17:20
هذيك الوثيقة هل تحتاج توقيع المقدم او عون سلطة او ماذا ?
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41 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 17:20
المشكل الحقيقي المطروح هو رفض اعوان السلطة التوقيع عليها. حين طلبت من المقدم التوقيع قال لي:"التوقيع ليس ضروريا، فقط قم بملئ الاستمارة"
يجب على الوزارة التدخل ليتحمل الاعوان مسؤولياتهم
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42 - مغربي حر السبت 21 مارس 2020 - 17:21
الداخلية مدارت فيها مايصلاح..عوض الحيطة و الحدر ساهمت في ارباك الناس و في تزاحمهم..اهكذا نحمي الناس من العدوة....يجب على الاعوان طرق ابواب المنازل، لا ان يزدحم الناس و تساهمون في نشر العدوة...هنا اتهم الداخلية في نشر عدوى كرونا بسياستها هذه...العبت
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43 - توفيق السبت 21 مارس 2020 - 17:21
انا حاليا باقي متوصلت بي تاشي وتيقة
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44 - zc90 السبت 21 مارس 2020 - 17:21
المقدم اختفى.
هذه الطريقة ستساهم في الرشوة
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45 - متتبعه السبت 21 مارس 2020 - 17:21
حتى حنا لحد الساعه باقي ما توصلناش بيها /سلا لمدينه
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46 - مومو السبت 21 مارس 2020 - 17:21
لي خفنا منو طحنا فيه طلع تاكل الكرموص هبط شكون قالها ليك غير الله يستر اصافي
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47 - كلام في الصميم السبت 21 مارس 2020 - 17:21
المشكلة العظمى حسب بعض التقارير الطبية حول انتقال هذا الفيروس لا تتحدد فقط في الخروج والإختلاط بل أيضا في استعمال وتمرير النقود المعدنية والورقية بين الأيادي وهنا فإن الحكومات في الكثير من الدول تتحمل مسؤولية جسيمة في عدم قبولها لإنشاء عملة إلكترونية.
المهم الآن الحل موجود ألا وهو " مول الهندية" فخوفا منه من نقل الشوك إلى أيادي زبائنه يضع النقود المعدنية داخل إناء مملوء بالماء لكن مع كورونا فيروس يجب على كل مواطن أو صاحب متجر ان بقوم بنقس العملية مع إضافة محلول من ما جافيل
أما الأوراق الورقية فهناك محلول الكحول أو الخل يمكن تمريره بواسطة قطعة قطن او قماش او منديل ورقي.
وإذ أرجو ان يتم إتخاذ هذا الإجراء أو إعطاء تعليمات عبر وسائل الإعلام حتى لا ندخل هذا الفيروس إلى داخل البيوت.... والله يحد البأس يا من يقول للشيء كن فيكون كما جاء في قوله تعالى (قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم)
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48 - Omar السبت 21 مارس 2020 - 17:22
المقدمين و المسؤولين هما اللي خاصه م إمشيو دار بدار.
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49 - ben lebsir ahmed السبت 21 مارس 2020 - 17:22
فعلا مثل هده الاشياء تقع لانه طواريئ لابد ان تتعامل معها ونستدرك الاخطاء ونساعد بطريقة نتحمل فيه كل شيئ حفاضا على الصحة والوطن هناك دول متقدمة وكبيرة اقتصاديا وعلميا وقعت في اخطاء بل اكثر من دالك فشلوا في النضام الصحي والسياسي والاقتصادي ادا علينا ان نلتزم ونجتهد ونساعد الوطن حتى ننتصر والدعاء بالرحمة
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50 - fadi السبت 21 مارس 2020 - 17:23
"ما تغوّتش عليا، را البارح ما دخلتم لداري تال الربعة د الصباح"، يقول عون سلطة لمواطن رفع عليه صوته أمام مقاطعة بسلا. استحلفكم بالله راه هذ الفيروس خطير بزاف يقدر يقتل اي واحد تصاب به شوية الالتزام والاحترام لاعوان السلطة كان الله في عونهم على الضغوط التي عليهم واي واحد منا يدخل الموقع مديال وزارة الداخلية ويستخرجها بنفسه
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51 - خروقات بالجملة السبت 21 مارس 2020 - 17:23
حنا فتامنصورت شطر 3، اليوم بعد الزوال مشينا عند المقدم برجلينا عند مدخل "ودادية دار الرزق" وانتظرنا الوثيقة لعدة ساعات وسط الازدحام وتذمر الساكنة من طول الانتظار وتوقف مصالحهم!!
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52 - rachid Kenitra السبت 21 مارس 2020 - 17:23
داكشي اللي كان المخزن خايف منو هو اللي واقع دبا، شوف شحال من واحد تجمع هنا، لا كان شي واحد مريض غادي نتعاداو كاملين
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53 - عديل السبت 21 مارس 2020 - 17:23
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.... خلافا لما صرح به المدير العامل المكلفة بحفظ المستندات بوزارة الداخلية طيلة يوم البارحة على القنوات الرسمية المغربية السلطات بجماعة تابريكت بسلا لم ولن توزع الشهادات على السكان في بيوتهم .... بل السكان يبحثون عن المقدم الذي اتقيته بالصدفة والناس متجمهرة عليه .... اي السلامة المطلوبة وأي مصداقية وزارة الداخلية التي اضاعها اعوان السلطة
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54 - أيمن هولندا السبت 21 مارس 2020 - 17:24
شهادة الخروج لا تتماشى مع استراتيجية الطوارئ خاص الداخلية تلغيها لأنها فوضوية الحل هو حماية الأسواق التجارية بحراسة مشددة لا تتعدى نصف ساعة لكل متسوق والبقاء على دوريات أمنية فالأحياء والشوارع
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55 - imranboufass السبت 21 مارس 2020 - 17:24
خنا في ايت ملول مكاين والو مشيت عند عون سلطة حتى لدارو لقيت عليه زحام بحال الا كيفرق الدقيق كيمضي لدوك لبغا فاش حدرت معاه كال لييا تسنا حدا دارك من صباح وانا كنتسنا
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56 - [email protected] السبت 21 مارس 2020 - 17:24
فين هي شهادة الخروج؟ واين هو المقدم؟ اليوم السبت الساعة 5.20 ولا جا عندي اي واحد. اضبطوا شغلكم الله يخليكم
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57 - احمد السبت 21 مارس 2020 - 17:25
لماذا لانستفيد من العالم الرقمي ويخلق برنامج خاص بالرخص بالمغرب ، هذا البرنامج يوضع في الهواتف ومن خلاله تملاء استمارة وترسل رقميا للجهات المسؤولة التي تجيبك بالايجاب او الرفض . وعند خروجك تظهر رخصتك لاجهزة المراقبة عن طريق هاتفك، وهكذا نربح الوقت والمال والسلامة ايضا.
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58 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 17:25
الملاحظ أن كبار السن يتهافتون على الشهادات رغم إغلاق المساجد ولديهم أبناء من يقومون بخدمتهم.المرجو عدم منحهم اياها لأنهم أكبر عرضة للوباء وذلك برسوخ فكرة( اللي دارها الله هي اللي كاينة) متجاهلين كلام الله (ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) . ضاربين عرض الحائط من يوجد في منازلهم من احفاد وزوجات.
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59 - abdo السبت 21 مارس 2020 - 17:25
والله يا سيدي عندنا الموت هاد النهار ام قدرناش نخرجو
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60 - بحوزتي نسخة فارغة السبت 21 مارس 2020 - 17:26
ـcomment ça marche ..les amis.. aidez moi pour la remplire ..


comment ça marche .. est une question origine française ..

camen bay bay
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61 - علي السبت 21 مارس 2020 - 17:26
إلى حدود الساعة لم نتوصل بأية وثيقة و نحن حريصون على تطبيق الحجر الصحي لكن للأسف لم نتوصل بشيء
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62 - Yassine السبت 21 مارس 2020 - 17:26
هادشي كان متوقع... الله يعفو
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63 - كريوي رشيد السبت 21 مارس 2020 - 17:26
لقد جاء قرار الداخلية بتوصل الساكنة برخصة للخروج من المنزل في منازلهم و ليس في المقاطعات أو في الشارع حرصا منها على إلزامية الحضر الصحي، وكما ضحى الكثير من الناس حفاظا على سلامة و أمن البلاد فيجب على أعوان السلطة بأن يضحون قليلا و يكفوا من التدمر.
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64 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 17:27
الى حدود الساعة الخامسة مساء من يومه السبت لم نتوصل بهذه الوثيقة رغم الحاحي امس الجمعة على المقدم الذي رفع كتفيه في وجهي وقال حتى للعشية رغم حاجتي لها
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65 - معاذ لهنيدة السبت 21 مارس 2020 - 17:27
انا كذلك لم اذهب الى عملي لاني لم تتوصل باي وثيقة لحدود الساعة ما الحل (مراكش)
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66 - ز. عثمان السبت 21 مارس 2020 - 17:27
السلام عليكم.
اظن ان اعوان السلطة مغلوب على امرهم لقلة عددهم ولكثرة المواطنين. هذا لا يمنع ان هناك اناس يحاولون التاقلم مع الوضع الجديد الذي يعتبر ازمة وستمر لا محال ان شاء الله.
لذا نلتمس من رجال السلطة من درك وشرطة و قوات الجيش التعامل بسلاسة و مسؤولية وراحترام مع المواطن لوجود بعض الاختراقات و سوء المعاملة من لدنهم لان المسوولية تكليف لا تشريف. فالمطلوب في هذه الفترة هو التسامح والتاخي. كلنا مغاربة ويجمعنا حب الوطن لذا لا داعي للدخول في مشاحنات نحن في غنا عنها. كما عليهم اخذ الاحتياطات اللازمة من وقاية ضد المرض فهم المثل الان لا العكس الذي نلاحظ.
اللهم اكشف عنا البلاء جميعا واحفظ هذا البلد واهله انك مجيب الدعاء.
شعارنا دائما الله الوطن الملك
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67 - karim السبت 21 مارس 2020 - 17:28
نحن هنا لمقدم في الرباط قال لنا كل 24 ساعة تتغير الأوراق يعني كل يوم خاصك تقلب عليه ماهذا التخربيق
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68 - عبدالرحيم السبت 21 مارس 2020 - 17:28
تقم الدولة باعطاء الاوراق لشرطة اي واحد يشدوه يدلي بمعلوماته ويملئ الاستمارة ويتركه يدهب بحال سبيله .وهاهي حلت المشكلة
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69 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 17:28
إطلعت على شهادة الخروج ووجدت أن توقيع العون أو الشيخ مطلوبة فقط إذا كانت الغاية من الخروج لأسباب أخرى غير التسوق أو التطبيب أو العمل.
يعني كما هو الحال بفرنسا يكفي كتابتها باليد قبل الخروج إن كانت الغاية التسوق التطبيب أو العمل ولا نحتاج توقيع السلطات إلا في حال الخروج لغاية أخرى
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70 - متتبع السبت 21 مارس 2020 - 17:28
ليست المرة الأولى و لن تكون الأخيرة في الإرتجالية و سوء التدبير و التسيير في القرارات التي تصدرها الحكومة في جميع قطاعاتها
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71 - Mouad السبت 21 مارس 2020 - 17:28
هذه هي المعضله كلام في التلفزيون والواقع عكس ذلك
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72 - aziza السبت 21 مارس 2020 - 17:29
انا في تابريكت ومتوصلناش بهاد الوثيقة احنا في الدار محتارمين هاد الحجز الطبي ولكن مينساوناش المقدم عطا لشي ناس حيت لقاهم برات ديورهم واللي جالس فدارو بقا بلاش هذا هو التناقض بعينيه ورجليه
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73 - متابع السبت 21 مارس 2020 - 17:29
تا حاجة ماتجي بين عشية و ضحاها يجب تفهم الأمر و ان نصبر على بعضنا البعض فهذه ظروف استثنائية لم تكن في الحسبان و القرارات تأتي متلاحقة و الدولة تقوم بعملها في ظروف قاهرة الدنيا شخصيا تسلمتها في طنجة البارحة الساعة السابعة.
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74 - رحاب السبت 21 مارس 2020 - 17:30
اليوم بعيوني شفت مقدم ف مكتبه عطله وتبقه مول مكتوبه عملها نسخ بدا يبيع فيها بنصف درهم المشكل انه تسبب ف اكتضااص بين ناس للاسف والفوضى وصداع... يعني دوله تزيد ف انتشار المرض متل ماحدا ف محطات قطارات للاسف والشعب بسيط صحيه انتضرو مزيد من اصابات بالفيروس لانه دوله عندها كلشي عشوائي غير مدروس
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75 - Hajji السبت 21 مارس 2020 - 17:30
عملية غير موفقة على ما يبدو عكس الإجراءات الأخرى التي كانت موفقة إلى حد ما للأسف
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76 - Noureddine السبت 21 مارس 2020 - 17:30
السلام عليكم نتمنى توصلون الرسالة أنه لم يأتي أحد ليعطينا الشهادة... والمسألة الاخرى أن الناس ستخرج إذا لم تتسوى وضعيتهم المالية.... أتكلم على من ليس له تغطية صحية..... ما الذي سنأكل وكيف سنعطي فاتورة الكراء والماء والكهرباء
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77 - ابن البلد السبت 21 مارس 2020 - 17:31
كل المجهود الذي قام به المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، اتمنى أن لا تكون نسفته وزارة الداخلية بسوء تنزيلها لهذا الإجراء.
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78 - مواطنة رباطية السبت 21 مارس 2020 - 17:32
الا ما وصلاتش لينا لا ننحمل المسؤوالية .
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79 - أحمد السبت 21 مارس 2020 - 17:32
خرجت من البيت وإذا بي أرى بعض الناس متجمهرين لأجل تسليم شهادة الخروج وهذا يدل على أنه مازال كثير من الناس يجهلون خطورة الفيروس رغم وسائل الإعلام التي تقوم بدورها كما يجب للوقاية من أخطار الفيروس.
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80 - Abouyousra السبت 21 مارس 2020 - 17:32
بخصوص مدينة تمارة هناك أحياء شعبية لم تتوصل بالورقة المخصصة برخصة الخروج من المنزل، حيث اتصلت شخصيا بعون السلطة مساء يوم السبت وقلت له بأن سكان الحي ينتظرون رخص الخروج المعلن عنها من طرف السلطات المختصة، قال لي بأن كمية الأوراق التي منحت له قد نفدت وينتظر أن يتم تزويده بكمية من الاوراق قصد توزيعها .
والسؤال المطروح، كيف يمكن أن يتم إعمال حالة الطوارئ الصحية بالشكل المطلوب وعدد كبير من السكان لم يتوصل بعد بنمادج من رخص الخروج قصد تعبئتها وتوقيعها ؟
فالمسؤولية في توفير الكمية اللازمة من الأوراق تتحملها السلطات المحلية
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81 - أبو بكر السبت 21 مارس 2020 - 17:33
هنا تظهر القرارات الحكيمة و المتزنة و التي تصب في مصلحة المواطن ( و بالتالي الوطن ).

فكيف يُعقل أن يقوم عون سلطة واحد بتغطية منطقته في ليلة واحدة و هو يوزع ، و يكتب ، و يتحقق من البطاقة ثم يوقِّع.

قكل القرارات جاءت بزيادة خطر العدوى ، فقرار الحجر الصحي أدى إلى ارتفاع عدد مرتادي الاسواق النموذجية و الاسواق الشعبية بشكل مخيف. يوم الجمعة.
نعم كل هذا يصب في مصلحة التجار الذين باعوا جميع ما لديهم ( و خاصة المتاجر النموذجية ) . و خلق الرواج
و الان هناك منعدم الظمير و الانتهازي الذي سيتحذ من التصريح بالتنقل وسيلة لابتزاز المواطن البسيط و لو في 10 دراهم .( كل حسب رتبته و مركزه ).
ولا حديث إلا على هذا التصريح الذي ننتظر زيارة العون ألى البيت.
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82 - تنغيري السبت 21 مارس 2020 - 17:33
راه ݣولتليكوم والله ميجيب التمام للمواطن مع كورونا غير هاد القرارات الارتجالية ديال وزارة الداخلية،كاين بلا بلا اما التطبيق زيروووو،حادݣين غا اتبعو بنادم فالشوارع،ديرو خدمتكوم،راكوم شحال من عام هدا غير ݣالسين مكديرو والو والخلصة طالعة،علاش المسؤولين اعطيو تصريحات هما مقادينش اطبقوها،نفس الفخ لي طاحت فيه إيطاليا غنطيحو فيه الله احفظ،غير الفرق الوحيد هو ان كورونا ميحتاش لهاد المدة كاملة لي دوز فالطاليان باش اصفينا كاملين،راه ماشي التصريحات والاقوال هي الحل،راه التطبيق يا ام الوزارات.
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83 - صفوان السلام السبت 21 مارس 2020 - 17:35
كان علاقل على السلطات اعطيو للناس 4 ايام باش اصاوبو الورقة على خاطرهم كاين لباقي موصلاتو الورقة اوكاين لباق ماطبع اللهم رصي صفوفنا وكثر من صبرنا امين
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84 - المحمدي الشريف السبت 21 مارس 2020 - 17:35
حسب معلوماتي يمكن لأي شخص مسؤول عن المنزل أن يكتبها بخط يده أما إذا كان يتوفر على طباعة يمكنه طبع المنشور في منزله وبعد دلك يمكنه أن يملئ الوثيقة بالمعلومات كاملة مع السبب في الخروج وعند التقائه مع اي عون سلطة أن يقدم له الوتيقة من أجل الختم عليها وتصبح صلحة. وانا اكرر هذا بعد اتصال هاتفي مع أحد أصدقائي بعد استفساره لاحد الاعوان .
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85 - hamada السبت 21 مارس 2020 - 17:35
لم نتوصل بهذه الوثيقة إلى حد الآن ولدينا ضروريات
خارج البيت ونحن ملتزمون بقرار السلطات
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86 - yanis السبت 21 مارس 2020 - 17:35
السلام عليكم..
اخوتي شوية د الصبر و التفاهم راه كلنا فمركب وحدة.. هنا ففرنسا الغرامة 135€ و ايطاليا راه الجتت كيهزهم غ فكاميونات واش بغيتو المغرب يوصل لهاد الحالة؟ واحد الفيديو السلطة كطلب المرا تاخد الخضرة للي كتبيع و تدخل لدارها كالت ليها معندي ماناكل!! كلي ديك الخضرة اللي كتبيعي رايتما يسهل الله راه الموت وحدة للي كاينة ايه ولكن منقلبوش عليها. الوقت صعيبة و ناس دراوش اه حاس بيهم حيت انا واحد منهم.. كنطلبو الله هادشي ميطولش و كنطلبو الناس لميسورين يعاونو الناس اللي مافحالهم راه بنادم خدام غ بنهارو .. كل واحد فينا عندو فالحي ديالو عائلة فقيرة.. غي قفة ديال الرز و الشعرية و العدس و الدقيق القطاني و الخضرة راه تكفي خمس مئة درهم تكفي لاسبوع و لا عشر ايام ريتما الله افرج علينا.. حلو عينكم و شوفو دول اوربا شحال مات فيها رغم الامكانيات للي عندها، و ماعندناش.، الله احفظنا و يحفظكم
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87 - مواطن غيور السبت 21 مارس 2020 - 17:36
شكرا جريده هيبريس المساهم الوحيد في نشر معانات بعض المغاربه من العيش اليومي او لحكرن او تطاول بعض لخونه ونفصالين ولمبلبلين عل مقدسات وثوابت الوطن وطني ديني ملكي واحي كل مواطن شريف نزيه في السلطه الأمن الدرك او مسؤل اكادمي له باع سياسي وحنم ورايه مدروسه في تسير الدوله المغربيه من شرق ال الغرب ومن الشمال ال الجنوب من طنجه لكويره تحت علم الوطن المغربي وسعارنا الخالد الله الوطن الملك تعلقي حول ماجا به الموضوع أعلاه اليوم بمدينه سلا وبضبط باحيأء الشعبيه ولقزدريه عدد من شباب ورجال وشابات ونساء تجمعو عل المقدم من أجل استفاده (صحه. وبقوة وتحت ضغط) والله مافهمت هد لبشر منهم متيكعين ولمجرمين ومنهم بطاله لايحترمون أمن ولا شرطه لمرور ولا سلطه منوضين لهذه في لبلاد ولاكن اشكر دوريات الأمن التي تقوم بحملات تطهيريه من صباح الباكر لان بعض لمجرمين ومجرمات وتجار لمخدرات يتجولون بكمامات وجوههم. مشبوهة ولربم يشكلون خطر عل كل رب اسره يحمل مواد غدايه لفلدات كبده ونعرف جميع ان حدد تجول حرم عدد من أصحاب عدة مهن حره منهم طكسيات الكبيره ومكتريه ومنهم عمال الحمامات وبعض لمقاهي وبعض لفراش من مدخلهم اليومي للحديت
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88 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 17:36
مند الامس لم يرغب عون السلطة من إعطاء لأني توجد عندي سيوا سورة من البطاقة الوطنية الانا الأصلية ضاعت مني رغم اني من دوي الاحتاجت
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89 - المستحيل السبت 21 مارس 2020 - 17:36
من المستحيل على المقدمين توزيع الاوراق على الجميع بين ليلة و ضحاها: هدا من عمل الجن فقط!! نقول لوزارة الداخلية كفى من الارتجال! هدا وقت يجب أن يكون فيه التخطيط سريع و ناجع
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90 - Fouad السبت 21 مارس 2020 - 17:36
هادا يتعلق ب سوء التنضيم حنا ف حالة الطوارئ بالفم تا واحد مباغي ادير خدمتو لا حول و لا قوة الا بالله
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91 - Ingénieur السبت 21 مارس 2020 - 17:37
انا بعدا واله ما جاو عندي...هدا راه تهور من طرف الحكومة..فالسوق ديال القنيطرة النساء كيطاربو على الورقة..فين اسي الوزير النظام...خاص الدولة اعتي المثلا للمواطنين في تطبيق القرارات
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92 - fouad lahou السبت 21 مارس 2020 - 17:37
لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.اللهم ارفع عنا البلاء امين يا رب
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93 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 17:37
مع الاسف هد القرار مدرسوش مزيان نقلوه من فرنسا و منقلوش المرونة ديالو حيت في فرنسا يمكنلك تحمل من الانترنيت وتعمرو لراسك وتسنيه لراسك فقط ميشي ضروري تسني فيه السلطة و حتى الا معندكش الحسوب فالدار و لا الطباعة يمكنلك تكتبو غير بيديك.
وباش السلطات دور على ملايين المنازل راه مهمة شبه مستحيلة غدي يتسلى الحجر الصحي و هما مزال ميساليوش الدوران و الاخطر من هدا انه ممكن يكونو سبب في نقل العدوا حيت احتمال كبير غديتلقاو مع ناس حاملة للفروس
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94 - مواطنة حرة السبت 21 مارس 2020 - 17:37
لم نتوصل بالوثيقة هناك من اشتراها،لكن هناك فوضى ،(المقدم مشاو عندوا الناس كيطالبوه غي باش يسنيلهم الورقة قالهم غانمشي نأخذ شاهدة طبية ونرتاح )
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95 - fouad lahlou السبت 21 مارس 2020 - 17:37
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.اللهم ارفع عنا البلاء امين يارب العالمين
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96 - هه هه السبت 21 مارس 2020 - 17:38
انها فعلا مشكلة منذ امس الى غاية اليوم على الساعة 17h 30 mn لم نتوصل بورقة الخروج ونحن محبوسين منذ امس في المنزل ولم نعلم فعلا هل سيمر عون سلطة لدينا الى المنزل ليقدمها لنا كما اعلنت عنه وزارة الداخلية في بلاغ رسمي ام سنخرج للبحث عنها لذا السلطات ونحن نخاف ان نكون قد خالفنا تعليمات السلطات
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97 - med السبت 21 مارس 2020 - 17:38
انها الساعة 17:30 من يوم السبت 21 مارس طنجة ولم اتوصل بورقة السلطة ونحن في دارنا منذ يومين لا دخول ولا خروج امتثالا للاوامر لكن يجب على السلطات المحلية ان يقوموا بعملهم وانا جد متأكد انه اذا لم هناك ضغط من جهات عليا لن يأدوا الواجب لان بعض اعوان السلطة ولا اقول كلهم " عندهوم كلشي زايد ناقص "
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98 - الحبيب السبت 21 مارس 2020 - 17:38
إلى حدود الساعة لم أستطع الحصول على شهادة التنقل الاستثنائية. منذ صباح اليوم انتقلت كباقي المواطنين رغم أنني لا أحبذ هذه الفكرة إلى المقاطعة التي لم تبعد عن مقر سكناي سوى بضع مترات، التقيت بالسيد عون السلطة (المقدم) قال لي بالحرف بأن النموذج الحالي للشواهد قد ألغي من طرف وزارة الداخلية وهي الآن بصدد استخراج نموذج جديد الذي سوف يصدر حوالي الساعة الواحدة زوالا فاذهب إلى بيتك فسوف يصدر الخبر على شاشة التلفزيون وسوف أقوم بتوزيع الشواهد من جديد. عدت إلى منزلي على خفي حنين، استمعت إلى أخبار 13h لاشئ تغير في النموذج. من نافذة البيت أطلت على المقاطعة هنا الصدمة، شاهدت أحد أعوان السلطة يوقع الشواهد لبعض المواطنين. عدت من جديد إلى المقاطعة استفسرت عن المقدم، قالوا لنا ونحن مجموعة من المواطنين لا نريد التجمعات أمام المقاطعة، اذهبوا إلى بيوتكم سوف نخرج في الحين لتوزيع الشواهد. وانا لازلت من المنتظرين.
ربطت الإتصال بالمقدم عبر الهاتف لا من مجيب، كتبت له رسالة نصية موضحا إسمي وعنواني، لاشئ تغير حتى حدود الساعة
المقاطعة الرابعة الوحدة المحمدية.
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99 - واحد من الرعية السبت 21 مارس 2020 - 17:39
هناك حل لهاته المشكلة :
- يلغى التصريح الحالي لما تسبب فيه من مشاكل سواء في النسخ أو عدم التوصل .
- تفتح بوابة إلكترونية شبيهة ببوابة وزارة التجهيز المتعلقة بالضريبة على السيارات .
- يقوم شخص واحد من كل أسرة بتسجيل نفسه و لا يسمح بتسجيل شخص ثاني من نفس الأسرة أو العنوان بناءا على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الداخلية و يعاقب كل مسؤول أسري عن مخالفة هذا الأمر .
- تكون الوثيقة بعد تعبئتها مختومة و لا يمكن تحميلها إلا مرة واحدة .
- يسمح لأصحاب المكتبات و مقاهي السيبر باستخراج النسخة من على مفاتيح USB بسعر يتم الإعلان عنه ببلاغ رسمي لمن ليست له طابعة .
- يسمح لكل من يستطيع مساعدة شخص يجهل كيفية التعبئة و التحميل و يتحمل صاحب الورقة مسؤولية البيانات المصرح بها .
- تلغى خانات تبرير الأسباب و تعوض بالإشارة إلى أيام الأسبوع المرخص بها على أن لا تتعدى يومين في الأسبوع .
- بالنسبة للأشخاص المجبرين على الخروج للعمل المصرح به في مراسلة وزير الداخلية ، يضاف تصريح المشغل و أيام الحضور و توقيته من ... إلى ...
- بالنسبة للبقال المستقل تضاف في الوثيقة خانة تشير إلى هاته الصفة .
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100 - المتداول السبت 21 مارس 2020 - 17:39
أنا كنسكن فمدينة قلعة السراغنة راه حتى حنا مستلمناش الوثيقة و ليوما فصباح تجمع كاع ناس ديال جنان بكار ( حي شعبي بالمدينة) عند المقدم فالمقر ديال واحد لجمعية بدون ميخليو بناتهوم مسافة الآمان يجب عليهم اتمام عمله
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101 - إلياس الكويرة السبت 21 مارس 2020 - 17:41
حتى بمدينة تطوان ، لازلنا لم نتوصل بالوثيقة لحدود كتابة هذا التعليق ، الأمر الذي لن يساهم في تطبيق و إندماج المواطنين في حالة الطوارئ بسرعة و سلاسة
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102 - goulou lia chno ndir السبت 21 مارس 2020 - 17:42
j'ai téléchargé et imprimé l'attestation de confinement j'ai renseigné les champs indiqués mais il me faut la signature de l'agent d'autorité comme indiqué dans l'attestation.
qui est cet agent?
où puis-je le trouver?
est-ce que je dois sortir pour le chercher?

si je sors je me fais arreter ou renvoyé chez moi dans le meilleur des cas.
un vrai dilemme
je sais que nous ne sommes pas habitués à ce genre de dispositions mais il y a des urgences et les petits ont besoin de manger
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103 - يونس السبت 21 مارس 2020 - 17:42
الدول المنظمة هي التي تستطيع التغلب على الكوارث و المشاكل الكبيرة. للأسف الأمية و الجهل و الفقر و الأنانية و العشوائية و التخلف الذي ينخر المجتمع المغربي يجعل مهمتنا صعبة في التغلب على هذا الفيروس القاتل و ربما تكون الأسابيع القادمة لا قدر الله محفوفة بالكثير من المخاطر و مليئة بالاخبار السيئة إلا أن يدركنا الله تعالى برحمته.
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104 - مغترب1 السبت 21 مارس 2020 - 17:42
احسن نكتة سمعتها اليوم:
قاليك بكثرة الملل والجلوس في الدار مع الزوجة شويا ونعاود ليها على صاحبتي.
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105 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 17:43
بعض احياء مكناس التابعة للمقاطعة الحضرية السابعة لديور السلام لم يتوصل السكان بهذه الوثيقة الى حدود عشية يوم السبت و لم يجدو مع من يتحدثون مما جعلهم عرضة للتوقيف من طرف رجال السلطة
اثناء ذهابهم لشراء المواد الغدائية
ما العمل
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106 - فريد السبت 21 مارس 2020 - 17:43
بلد الموظفين الاشباح والرشوة والفساد الإداري يقلد ما فعلته ايطاليا وفرنسا ونسي أن الفرق كالسماء مع الأرض في كل شيء.
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107 - كمال السبت 21 مارس 2020 - 17:44
اشمن عدم الخروج حنا عايشين مع ازعاج الجيران من خلال بناء غير قانوني الخبيط كل نهار 3 اشهر ديال الجحيم هاد الشعب لا يستحق اي خير
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108 - محمود السبت 21 مارس 2020 - 17:44
a cause de cette attestation, les m9eddem serons un hub de distribution du virus entre la population
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109 - Yunus السبت 21 مارس 2020 - 17:46
المشكل ماشي فين المشكل في الدوله هي اللي ما اعطتناش الورقه ..قبل ما يخرج القرار الحجر الصحي ابتداء من الجمعه مع السادس الساعه السادسه مساء كان على الدوله انها قبل باربع ايام او يومين تعلم المواطنين المواطنات بهذا القر ار عاد يخرج حيز التنفيذ نهار الجمعه نتمنى من المواطنين المواطنات انهم يخرجوا الزنقه فقط الحاجه الضروريه ماشي على الخوا خاوي
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110 - مواطن غيور. إلى وزير الداخلية السبت 21 مارس 2020 - 17:46
السلام عليكم
هدا قرار ارتجالي مزاجي، قبل تنزيل القرارات الفوقية كان لزاما على المسؤولين التشاور مع مرؤوسيهم.
البطاقة الوطنية كافية للتنقل و هي الوثيقة القانونية للتعريف، أما هاته الوثيقة فخطرها أكثر من نفعها.
المقدم غيكون خطر عليه و على الساكنة، ينقل الفيروس من دار لدار + التجمعات+ الفوضى.
الله يهديكم ندائي يوصل لوزير الداخلية.
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111 - من اكادير السبت 21 مارس 2020 - 17:47
يجب الاستفادة من اخطاء الدول المجاوة كاسبانيا وفرنسا و اطاليا حيث عدم الانضباط الى اوامر السلطات ادى بهم الى الكارثة
لايمكن نشر القوات في كل مكان كي يطبق القانون ، لكن روح المواطنة وحب بلدنا واهالينا هو ما سينقذنا من الكارثة
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112 - عماد الجباري..من فاس السبت 21 مارس 2020 - 17:47
لحد الساعة..لم يطرق بابنا اي عون سلطة..فما العمل؟
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113 - المغربي المغترب السبت 21 مارس 2020 - 17:47
نحن لم نرى عون السلطة ربى في حجر صحي و لم نأخد تلك الوثيقة بل اشترناها من المكتبة و هدا ممنوع و يخالف ما صدر عن وزارة الداخلية . لم نفهم هل هي صفقة قامت بها المقاطعة من صاحب المكتبة او صاحب المكتبة استغل هده الظرفية و فعل ما فعل . .. هدا نمودج من الدار البيضاء . و ليس احد مداشر المملكة
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114 - مواطن مقهور السبت 21 مارس 2020 - 17:49
هادي هي طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك .يجب على السلطات المغربية قبل استنساخ أي تجربة أجنبية أن تكون في المستوى على أرض الواقع وليس فقط أن تروج لها في الاعلام الرسمي قبل أن تطالب المواطنين بالالتزام بها .
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115 - الأزهري السبت 21 مارس 2020 - 17:50
دبا عطيتو ناس الموقع باش بأخدو الوتيقة او كتشدو لي كيطبعها. عجيب واش هدا فخ اولا عدم كفأة بالنسبة عون مراقب ر بوليسي اولا هدا لي غدي تلقاك فالطريق ر هو لي خصو يسيني ولكن بالجهل ديالو كيكول لناس فبنهيا إمضاء عون مراقب
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116 - Mohamed Morad السبت 21 مارس 2020 - 17:51
وزيد أن المقدم قالي ماشي ضروري تكون موقعة غير عمرها وصافي لكن فاش وقفوني المراقبين هاد الصباح رجعوني للدار حيت الوثيقة ماموقعاش
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117 - Tarik السبت 21 مارس 2020 - 17:51
شهادة الخروج نعم من حقنا الحصول عليها لكن هل نعرف مدى خطورة الاصرار على طلب الحصول عليها وبأي طريقة فيه خطورة لنا جميعا، ما الفائدة من الذهاب مجتمعين للمقاطعة للحصول عليها، ما الفائدة من الخروج اصلا من المنزل في الوقت الراهن ان لم تكن الضرورة تقتضي ذلك، وراه المشكيل ماشي فالورقة المشكل بلي راه الفيروس مامعاهش التفلية والتحرميات فهو يتربص بنا عن سابق اصرار وترصد وفهمو هاد الشي، المرجو الوعي بهذه المسألة المهمة، لي خرج لبرا يمشي بوحو مايهدر مع حد او ميسلم على حد ، بغيتي تقلب على الورقة قلب عليها بوحدك بلا ماتجمع الناس لي تعرفهوم وتمشيو كاملين هذاك هو الفخ والمصيدة بالعربية التعرابت، تؤمنين تشد الورقةوالستيلو عقم يديك مباشرة مور ديكشي واي حاجة مسيتيها عقم يديك.... المهم الحذر والحيطة مطلوبة، ومنكونوش انانيين راه التضامن معروف علينا حنا المغاربة، وختاما تغليب المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة والله مايكون غير الخير.
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118 - مواطن22222 السبت 21 مارس 2020 - 17:52
يجب وضع تطبيق اوموقع الكتروني لملاء الاستمارة والتسجيل عبر الموقع لتكون هناك الفاعلية وتسهيل المهمة على المواطنين.اما الطريقة الحصول على الوثيقة من عون السلطة، فيها صعوبة في التنفيذ وتتطلب الوقت وضرورة الحصول على الاستمارة .وفيها كثير من العرقلة
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119 - مواطنة غاضبة السبت 21 مارس 2020 - 17:52
في الحي الذي اقطنه لم نتوصل بوثيقة التنقل الاستثنائية الى ان اخبرني والدي ان ابحث عن الوثيقة بالنت و ابحث عن "سيدهم المقدم" ليوقعها ان وجدته حيث قال لوالدي لن اوزع الوثيقة على احد. انا اقطن لوحدي مع ثلات اطفال اصغرهن عمرها شهرين و يتوجب علي اخذ رضيعتي للطبيب يوم الثلاثاء. ماذا افعل الان؟
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120 - امحمد السبت 21 مارس 2020 - 17:53
كرونا وباء عالمي وسيصيب الكثير اي رئيس اروبي لحد الان قال هذا نحن علينا نتعاون ونتضامن وندع الله ان يرفع علينا هذا الوباء ...كان على السلطات ان توزع شهادة الخروج بيومين قبل البلاغ
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121 - مولاي الطيب سعدون السبت 21 مارس 2020 - 17:55
انا مواطن اسكن بدوار لحسينات اولاد صالح النواصر لم اتوصل الى حد الان بشهادة الخروج
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122 - فاطمة الزهراء السبت 21 مارس 2020 - 17:56
أكيد عون السلطة او المقدم عندو قدرة محدودة للعمل مستحيل انه يوفر الورقة للجميع ما بين 6 مساء و 8 صباحا
اي ليس هو المسؤول عن الفوضى من جهة
و من جهة أخرى و اش النا ما واعيننش بأن الخطر هو انتشار كورونا و ليس عدم الحصول على الوثيقة.
لأن كوفيد 19 ينتشر بدون سابق اشعار.
ناري شحال صعيب تعيش مع شعب عندو نقص بالوعي،العالم كيتحارب مع كورونا الا المغرب غادي نزيدوه حتى محاربة الجهل.
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123 - عبده/ الرباط السبت 21 مارس 2020 - 17:56
بصراحة ليس اللوم على القايد او المقدم.... لان المنع فرضته الضرورة الملحة بكيفية سريعة ..مما جعل الامر فوق الطاقة فهناك الاف الاسر..... الايام الاولى سيكون فيها بعض الارتباك الذي سيزول مع الوقت فيجب التحلي ببعض الصبر.. انما يجب على دوريات المنع ان يتحلوا كذلك ببعض المرونة في هذه الايام الاولى.. انا شخصيا لم يطرق بابي لحد مساء السبت اي احد...
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124 - Ahmed bus السبت 21 مارس 2020 - 17:56
المرجو من السلطات تبسيط مسطرة الحصول عليها أو جعلها على موقعها الإكتروني
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125 - رياظ الراحه السبت 21 مارس 2020 - 17:56
لم نتوصل بهده الورقة الى حدود الساعة. مع العلم ان الناس متجمهرون بالخارج لطلبها. المقدم داير ليهم الصف فالزنقة
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126 - سامي السبت 21 مارس 2020 - 17:58
السلطات ما دارتش خدمتها كل حي عندو مقدم ديالو يعني امس الجمعة كون بدا خدمتو كون سالا اليوم
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127 - ايمان حاجي السبت 21 مارس 2020 - 17:58
لماذا الخوف من شيء يصب في مصلحتنا , احيي المسؤولين لقد قاموا بواجبهم واتمنى ان يقوم المواطن المغربي بالامتثال للاوامر حتى نحارب هذا الوباء , لا افهم هذا التمرد وقصوحية الراس و بالنهاية سيقولون ان الدولة مسؤولة ولم تتخذ التدابير اللازمة .. الله يهديكم قعدوا فديوركم الله يهديكم لمصلحتنا استفيدوا من تجربة الصين
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128 - يتبع السبت 21 مارس 2020 - 17:58
بعد ٱنتظار طويل أمام المقدم والازدحام والتشابك خرج علينا وقال أنه تلقى خبر إلغاء الوثيقة، فما حقيقة الامر نحن في مكناس وفي حي أكدال عدنا لبيتنا في ٱنتظار الحديد والسلام
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129 - Salamnaf السبت 21 مارس 2020 - 18:00
ما رأيكم ايها المغاربة انطلاقا من هذا الموقع الفاضل ان نخصص ساعة لدعاء حتى يرفع الله عنا هذا الوباء اذا كنتم مستعدون في اي ساعة تحبون؟
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130 - hassia السبت 21 مارس 2020 - 18:00
Les pays developpes cherchent un vaccin pour ce Virus,par contre les marocains cherchent lamkadam
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131 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 18:00
على أعوان السلطة أن يوزعوا على كل منزل مطبوع الوثيقة فارغا ليقوموا بملإه أرباب الأسر بمعوماتهم الخاصة وبعد ساعات يعودون الاعوان لطبع الوثيقة وهكذا تكون المؤمورية سهلة .أما أن يبقى العون أمام كل منزل عدة دقائق لملإ الوثيقة هذا سيتطلب وقت بل أيام وهذا ما سيجعل المواطن الذي لم يصل عنده العون يضطر للخروج لقتناء ما يحتاج إليه بدون وثيقة ويكسر حالة الطوارئ
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132 - [email protected] السبت 21 مارس 2020 - 18:01
مازلنا ننتظر الحصول على ورقة الأذن بالخروج
من ديارنا من طرف وزار ة الداخلية في مقاطعة من مقاطعات وجدة انكاد
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133 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 18:02
عندنا فالدرب جا المقدم تجمهرو عليه لعيالات فرق عليهوم دوك الوراق كاملين... كاين لي شد 4 و 3 فدار وحدة.... وأنا مشديت والو أنا دابا فداري مكمش أنا ووليداتي والمقدم مجاش عندي....
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