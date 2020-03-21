24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:27
|13:40
|17:02
|19:43
|20:58
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- "كورونا" يحوّل صخب الحراك إلى صمت في الجزائر
- " حمية البحر الأبيض المتوسط" تتصدى لارتفاع الكوليسترول
- واشنطن تجلي مواطنين أمريكيين عالقين بالمغرب
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة (5.00)
"فاس-مكناس" تتصدر جهات المملكة المصابة بفيروس "كورونا" (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (322)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (258)
- عدد مصابي "كورونا" يتزايد بالمغرب .. الحصيلة الجديدة: 77 حالة - (218)
- المغرب يسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا .. الحصيلة: 79 - (169)
- المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء - (147)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية"
تسببت شهادة التنقل الاستثنائية، التي تشترط السلطات ضرورة توفّر المغاربة الراغبين في مغادرة بيوتهم عليها، إما للعمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك عدد من المواطنين الذين لم يتوصلوا بها في بيوتهم إلى حدود صباح اليوم السبت.
وظهر هذا الارتباك في أول يوم من تطبيق قرار حالة الطوارئ الصحية، الذي دخل حيز التنفيذ عند الساعة السادسة من مساء أمس الجمعة، إذ مازال عدد من المواطنين لم يتوصلوا بـ"ورقة الخروج"، بعدما أخبرتهم السلطات بأن أعوان السلطة سيتولون توزيعها على البيوت ابتداء من يوم أمس.
وفيما توصل مواطنون، فعلا، بشهادة التنقل الاستثنائية، في بيوتهم، منذ مساء أمس الجمعة، فإن مواطنين آخرين اضطروا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إلى طلبها في المقاطعات، بعدما مُنعوا من التوجه إلى مقار عملهم.
أمام إحدى المقاطعات المغلقة في مدينة سلا، تجمع حوالي ثلاثون شخصا، صباح السبت، ودخل بعضهم في سجال مع أعوان القوات المساعدة الموجودين هناك، وسط انتقادات للسلطات التي لم تعمل على توزيع "ورقة الخروج".
وقال أحد المواطنين، بعدما دخل في سجال مع عون القوات المساعدة المسؤول عن الفريق المكلف بحراسة المقاطعة، إن عناصر الشرطة أرجعته إلى مدينة سلا من قنطرة الحسن الثاني، التي تفصل المدينة عن الرباط، متسائلا: "واش حنا ما نخدموش؟".
مواطن آخر يشتغل بائع خضر كان يحمل بيده شهادة التنقل الاستثنائية، ملأ خانة المعلومات الشخصية المتعلقة به، لكنها غير موقعة من طرف العون المراقب، قال إن الشرطة طلبت منه العودة إلى بيته، بعدما كان متوجها إلى سوق الجملة.
وعبّر مواطن آخر عن غضبه من المشاكل التي تسبب له فيها عدم تسليم السلطات شهادة التنقل الاستثنائية له، حين كان في طريقه إلى الدخول إلى مدينة سلا قادما من العرجات، قائلا: "اللهم يدّيونا للحبس ولا هاد الحملة اللي دايرين".
وقال مواطن آخر: "البوليس وقفوا عليا في حي السلام، ورجعوني لداري بحال شي مجرم"، محمّلا المسؤولية للسلطات عن عدم تمكينه من شهادة المغادرة الاستثنائية. فيما قالت سيدّة تغطي أنفها وفمها بلثام: "داكشي اللي كان المخزن خايف منو هو اللي واقع دبا، شوف شحال من واحد تجمع هنا، لا كان شي واحد مريض غادي نتعاداو كاملين".
ويتعيّن على أي مواطن يرغب في مغادرة بيته، للضرورة، منذ دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ، أن يتوفر على شهادة تنقل استثنائية، تحمل اسمه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وعنوان مقر سكنه، مع تحديد غرض التنقل خارج البيت.
وضرورات التنقل خارج البيت التي تسمح الوثيقة بها هي اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط سكن حامل الوثيقة، والتنقل من أجل العلاج، والتنقل من أجل اقتناء الأدوية، والتنقل من أجل غاية ملحّة. ويُشترط، في الحالة الأخيرة، الحصول على موافقة العون المراقب.
وفيما يشتكي عدد من المواطنين من عدم توصلهم بشهادة التنقل الاستثنائية، يشتكي أعوان السلطة المكلفون بتوزيع هذه الوثيقة، من جهتهم، بالضغط المفروض عليهم. "ما تغوّتش عليا، را البارح ما دخلتم لداري تال الربعة د الصباح"، يقول عون سلطة لمواطن رفع عليه صوته أمام مقاطعة بسلا.
وأقنع عون السلطة المواطنين المتجمهرين حول بالانصراف إلى بيوتهم، على أساس أنه سيتنقل إلى كل البيوت من أجل مدّ المواطنين بشهادة التنقل الاستثنائية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (133)
استبدلوا طريقة تسليم الرخص التقليدية بطريقة الكترونية فلا قبل للباشوات والشيوخ بتوزيع الالاف من الاوراق يوميا
الله احفظكم من سوء الأسقام
ما سمعناه من وزارة الداخلية في بلاغاتها شيئ و ما نراه في أرص الواقع شيئ ٱخر .
هنا في طنجة - ايبيزا - لم نتوصل بأية وثيقة و لا يصح الخروج و البحث عنه لأن هذا صد ما أخبرونا به
وهناك في أحيان أخرى تباطؤ
قرار منع التنقل بين المدن تأخر كثيرا ولما فرض فرض بآجال مازاد الطين بلة
فقد خلق حالة من البلبلة وسيشتت الفيروس في جميع الاتجاهات
قرار مثل هذا كان لابد ان يكون الزامي وفوري
أما الحالات الخاصة فيقام لها teste وتأخذ وجهتها.
اشمن خضرة و اشمن ماكلا ولا خدمة دابا. واااا كلسوا في ديوركم
أما في ما يخص الشواهد . فعليكم الصبر بحال اليوم بحال غدا.
احسن حاجة هو فرض منع التجول وتشكيل لجان لي واخدة الاحتياطات اللازمة.
وتوفير المواد الغدائية للناس لي ماعندهمش.
وعلى اي حال هاد الوثيقة لا اظن ان الدولة غاتفوت الخدمة بيها يوم الثلاثاءوالله اعلم.
لا بغا يسلم عليك شي حد قول ليه لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
يجب مساعدة السلطات. مثلا : يتكلف سانديك العمارة بجمع توقيعات و أسماء و ب ت و لجيرانه و يمثلهم لدي عون السلطة لاستصدار الوثيقة و كذلك كل درب أو سيكتور يتندبون شخصا موثوقا يقوم بنفس العملية لتسهيل العملية على السلطلة المحلية ... لا أظن أن الداخلية سترفض مثل هذه المبادرات إذا اقترحها المواطنون بطرق حضارية.
ديرو غير شي حاجة مزيانة في حياتكم يا حكومة نتفكروكم بيها راه الدنيا فايتة اعباد الله وهم الدنيا يبقى فيها.
انشري هسبريس يا صوت الحق
للاسف الارتجال سيد الموقف
يجب على الوزارة التدخل ليتحمل الاعوان مسؤولياتهم
المهم الآن الحل موجود ألا وهو " مول الهندية" فخوفا منه من نقل الشوك إلى أيادي زبائنه يضع النقود المعدنية داخل إناء مملوء بالماء لكن مع كورونا فيروس يجب على كل مواطن أو صاحب متجر ان بقوم بنقس العملية مع إضافة محلول من ما جافيل
أما الأوراق الورقية فهناك محلول الكحول أو الخل يمكن تمريره بواسطة قطعة قطن او قماش او منديل ورقي.
وإذ أرجو ان يتم إتخاذ هذا الإجراء أو إعطاء تعليمات عبر وسائل الإعلام حتى لا ندخل هذا الفيروس إلى داخل البيوت.... والله يحد البأس يا من يقول للشيء كن فيكون كما جاء في قوله تعالى (قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم)
comment ça marche .. est une question origine française ..
camen bay bay
اظن ان اعوان السلطة مغلوب على امرهم لقلة عددهم ولكثرة المواطنين. هذا لا يمنع ان هناك اناس يحاولون التاقلم مع الوضع الجديد الذي يعتبر ازمة وستمر لا محال ان شاء الله.
لذا نلتمس من رجال السلطة من درك وشرطة و قوات الجيش التعامل بسلاسة و مسؤولية وراحترام مع المواطن لوجود بعض الاختراقات و سوء المعاملة من لدنهم لان المسوولية تكليف لا تشريف. فالمطلوب في هذه الفترة هو التسامح والتاخي. كلنا مغاربة ويجمعنا حب الوطن لذا لا داعي للدخول في مشاحنات نحن في غنا عنها. كما عليهم اخذ الاحتياطات اللازمة من وقاية ضد المرض فهم المثل الان لا العكس الذي نلاحظ.
اللهم اكشف عنا البلاء جميعا واحفظ هذا البلد واهله انك مجيب الدعاء.
شعارنا دائما الله الوطن الملك
يعني كما هو الحال بفرنسا يكفي كتابتها باليد قبل الخروج إن كانت الغاية التسوق التطبيب أو العمل ولا نحتاج توقيع السلطات إلا في حال الخروج لغاية أخرى
والسؤال المطروح، كيف يمكن أن يتم إعمال حالة الطوارئ الصحية بالشكل المطلوب وعدد كبير من السكان لم يتوصل بعد بنمادج من رخص الخروج قصد تعبئتها وتوقيعها ؟
فالمسؤولية في توفير الكمية اللازمة من الأوراق تتحملها السلطات المحلية
فكيف يُعقل أن يقوم عون سلطة واحد بتغطية منطقته في ليلة واحدة و هو يوزع ، و يكتب ، و يتحقق من البطاقة ثم يوقِّع.
قكل القرارات جاءت بزيادة خطر العدوى ، فقرار الحجر الصحي أدى إلى ارتفاع عدد مرتادي الاسواق النموذجية و الاسواق الشعبية بشكل مخيف. يوم الجمعة.
نعم كل هذا يصب في مصلحة التجار الذين باعوا جميع ما لديهم ( و خاصة المتاجر النموذجية ) . و خلق الرواج
و الان هناك منعدم الظمير و الانتهازي الذي سيتحذ من التصريح بالتنقل وسيلة لابتزاز المواطن البسيط و لو في 10 دراهم .( كل حسب رتبته و مركزه ).
ولا حديث إلا على هذا التصريح الذي ننتظر زيارة العون ألى البيت.
خارج البيت ونحن ملتزمون بقرار السلطات
اخوتي شوية د الصبر و التفاهم راه كلنا فمركب وحدة.. هنا ففرنسا الغرامة 135€ و ايطاليا راه الجتت كيهزهم غ فكاميونات واش بغيتو المغرب يوصل لهاد الحالة؟ واحد الفيديو السلطة كطلب المرا تاخد الخضرة للي كتبيع و تدخل لدارها كالت ليها معندي ماناكل!! كلي ديك الخضرة اللي كتبيعي رايتما يسهل الله راه الموت وحدة للي كاينة ايه ولكن منقلبوش عليها. الوقت صعيبة و ناس دراوش اه حاس بيهم حيت انا واحد منهم.. كنطلبو الله هادشي ميطولش و كنطلبو الناس لميسورين يعاونو الناس اللي مافحالهم راه بنادم خدام غ بنهارو .. كل واحد فينا عندو فالحي ديالو عائلة فقيرة.. غي قفة ديال الرز و الشعرية و العدس و الدقيق القطاني و الخضرة راه تكفي خمس مئة درهم تكفي لاسبوع و لا عشر ايام ريتما الله افرج علينا.. حلو عينكم و شوفو دول اوربا شحال مات فيها رغم الامكانيات للي عندها، و ماعندناش.، الله احفظنا و يحفظكم
وباش السلطات دور على ملايين المنازل راه مهمة شبه مستحيلة غدي يتسلى الحجر الصحي و هما مزال ميساليوش الدوران و الاخطر من هدا انه ممكن يكونو سبب في نقل العدوا حيت احتمال كبير غديتلقاو مع ناس حاملة للفروس
ربطت الإتصال بالمقدم عبر الهاتف لا من مجيب، كتبت له رسالة نصية موضحا إسمي وعنواني، لاشئ تغير حتى حدود الساعة
المقاطعة الرابعة الوحدة المحمدية.
- يلغى التصريح الحالي لما تسبب فيه من مشاكل سواء في النسخ أو عدم التوصل .
- تفتح بوابة إلكترونية شبيهة ببوابة وزارة التجهيز المتعلقة بالضريبة على السيارات .
- يقوم شخص واحد من كل أسرة بتسجيل نفسه و لا يسمح بتسجيل شخص ثاني من نفس الأسرة أو العنوان بناءا على قاعدة البيانات المتوفرة لدى الداخلية و يعاقب كل مسؤول أسري عن مخالفة هذا الأمر .
- تكون الوثيقة بعد تعبئتها مختومة و لا يمكن تحميلها إلا مرة واحدة .
- يسمح لأصحاب المكتبات و مقاهي السيبر باستخراج النسخة من على مفاتيح USB بسعر يتم الإعلان عنه ببلاغ رسمي لمن ليست له طابعة .
- يسمح لكل من يستطيع مساعدة شخص يجهل كيفية التعبئة و التحميل و يتحمل صاحب الورقة مسؤولية البيانات المصرح بها .
- تلغى خانات تبرير الأسباب و تعوض بالإشارة إلى أيام الأسبوع المرخص بها على أن لا تتعدى يومين في الأسبوع .
- بالنسبة للأشخاص المجبرين على الخروج للعمل المصرح به في مراسلة وزير الداخلية ، يضاف تصريح المشغل و أيام الحضور و توقيته من ... إلى ...
- بالنسبة للبقال المستقل تضاف في الوثيقة خانة تشير إلى هاته الصفة .
qui est cet agent?
où puis-je le trouver?
est-ce que je dois sortir pour le chercher?
si je sors je me fais arreter ou renvoyé chez moi dans le meilleur des cas.
un vrai dilemme
je sais que nous ne sommes pas habitués à ce genre de dispositions mais il y a des urgences et les petits ont besoin de manger
قاليك بكثرة الملل والجلوس في الدار مع الزوجة شويا ونعاود ليها على صاحبتي.
اثناء ذهابهم لشراء المواد الغدائية
ما العمل
هدا قرار ارتجالي مزاجي، قبل تنزيل القرارات الفوقية كان لزاما على المسؤولين التشاور مع مرؤوسيهم.
البطاقة الوطنية كافية للتنقل و هي الوثيقة القانونية للتعريف، أما هاته الوثيقة فخطرها أكثر من نفعها.
المقدم غيكون خطر عليه و على الساكنة، ينقل الفيروس من دار لدار + التجمعات+ الفوضى.
الله يهديكم ندائي يوصل لوزير الداخلية.
لايمكن نشر القوات في كل مكان كي يطبق القانون ، لكن روح المواطنة وحب بلدنا واهالينا هو ما سينقذنا من الكارثة
اي ليس هو المسؤول عن الفوضى من جهة
و من جهة أخرى و اش النا ما واعيننش بأن الخطر هو انتشار كورونا و ليس عدم الحصول على الوثيقة.
لأن كوفيد 19 ينتشر بدون سابق اشعار.
ناري شحال صعيب تعيش مع شعب عندو نقص بالوعي،العالم كيتحارب مع كورونا الا المغرب غادي نزيدوه حتى محاربة الجهل.
من ديارنا من طرف وزار ة الداخلية في مقاطعة من مقاطعات وجدة انكاد