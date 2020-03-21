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رابطة التعليم الخاص تعتذر وتتبرع لصندوق كورونا

رابطة التعليم الخاص تعتذر وتتبرع لصندوق كورونا
هسبريس - أمال كنين (كاريكاتير: عماد السنوني)
السبت 21 مارس 2020 - 21:10

عقب الضجة التي تسببت فيها رسالة لهيئات لمدارس القطاع الخاص تطالب فيها رئيس الحكومة بالاستفادة من دعم لها من صندوق التضامن ضد وباء "كورونا"، داعية إلى "اعتبار القطاع ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس التي يجب دعمها وحمايتها"، خرجت رابطة التعليم الخاص بالمغرب لتعتذر عن الرسالة، معلنة أن المؤسسات التابعة لها ستساهم بمليوني درهم في هذا الصندوق.

وكانت الرابطة قد أصدرت عدة بيانات تعتذر فيها عن مضمون الرسالة الموجهة من الهيئات التمثيلية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص إلى رئيس الحكومة حول التداعيات المحتملة لجائحة فيروس كورونا على القطاع، والتي أثارت ردود أفعال قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول الرابطة في أحد بياناتها: "نقدم اعتذارنا لعدم توفقنا كهيئة موقعة على الرسالة في حسن صياغة بعض مطالب القطاع الذي يساهم بقسط وافر في تعليم أبناء المغرب وبناته، طبقا للقانون وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد وفي تحديث المنظومة التربوية الوطنية".

وتتابع: "نأسف لما خلقته هذه الرسالة من استياء لدى مجموعة من المتتبعين للشأن التربوي، ونذكر بحق العاملين بالقطاع الذين يزيد عددهم عن 140 ألف أجير من الاستفادة من أي نظام لدعم الفئات الهشة المهددة في مصادر رزقهم باعتبارهم مواطنين مغاربة لهم على الدولة والمجتمع نفس حقوق غيرهم من الشغيلة المغربية ومن زملائهم العاملين بالمدرسة العمومية".

وسبق أن وجهت كل من الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص ورابطة التعليم الخاص بالمغرب والجمعية المهنية للتعليم العالي الخاص رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قالت فيها إن "كل المؤشرات الأولية تنبئ بأن توقيف الدراسة سيؤدي حتمًا إلى اختلالات مالية كبيرة لدى جل مؤسسات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي الخاصة التي ستجد نفسها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الشغيلة أساسًا، وتجاه البنوك الدائنة ثانية وإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وانهال سيل من الانتقادات على أرباب مدارس التعليم الخاص بالمغرب، مباشرة بعد نشر المراسلة، إذ ذهب بعض المعلقين إلى حد اتهام هذه الهيئات بـ"الانتهازية"، بداعي أن الظرفية الراهنة تقتضي التضامن "وليس السعي إلى الاستفادة من مخصصات صندوق تدبير جائحة كورونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 21:20
ليس العيب في أن يسقط المرء ولكن العيب أن يبقى حيث سقط.
إعتذار الهيئة مقبول ونقد تبرعها لفائدة الصندوق.
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33
2 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 21:23
اعتذار مرفوض، خرج السهم من القوس
الحساب من بعد الازمة ان شاء الله
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87
3 - ولد عمر وأبوه السبت 21 مارس 2020 - 21:24
نحن سنؤدي ثمن تمدرس أبناءها رغم توقف الدراسة وانتم ستقومون بالواجب اتجاه الاساتدة اوهانتما مخا سرين والوا
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81
4 - والو السبت 21 مارس 2020 - 21:25
المواطنة الحقة لمؤسسات التعليم الخاص هو ان يؤدي تلميذ الثانوي 300دىهم شهريا و تلميذ الإعدادي 200درهم والابتذاءي 100درهم والحضانة 50درهم شهريا باركا عليكم والله حتى بزاف عاد
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109
5 - سليم السبت 21 مارس 2020 - 21:25
كأولياء أمور سنلتزم بأداء الأقساط الشهرية ليس حبا في أرباب المدارس و لكن لأن الأطر التربوية و المدرسين بهذه المؤسسات تستحق أن نقف معها في هذه المحنة خاصة و أن أغلب أولياء الأمور ينتمون للقطاع العام
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69
6 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 21:26
المصلحة الوطنية أولى من المصلحة الخاصة. ألم تكفيكم المبالغ المرتفعة التي تأخذونها من التلاميذ؟ كفى من الجشع.!!!!!!
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65
7 - مجهول المصير السبت 21 مارس 2020 - 21:28
يجب تاميم هده المدارس وجعلها تابعة للدولة عاجلا
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76
8 - الرشيدية السبت 21 مارس 2020 - 21:28
الأنانية وحب الذات يطغى للأسف على أغلب مسيري المدارس الخاصة بالمغرب والأدهى من ذلك أنهم يفرضون أداء مبالغ خيالية على أولياء التلاميذ في ظل عدم مراقبة وزارة التربية والتعليم لهذا القطاع وتركتهم يمتصون الأباء والأمهات إضافة إلى أن أغلب المشتغلين لديهم غير مصرحين في الضمان الاجتماعي وبدون عقود شغل مثلا في مدينة الرشيدية أعرف سيدات يشتغلن ب 600 درهم شهريا كمربيات ومرافقات للتلاميذ في حافلات النقل وهن المسؤولات عن أمن وسلامة التلاميذ ومع هذا وذاك يشتكون ويراسلون الحكومة لتعويضهم
أين التضامن بين مكونات المجتمع أين وأين وأين
صراحة يجب إعادة النظر في العديد من القضايا عندما ننتهي إن شاء الله من هذا الوباء الذي حل بنا
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53
9 - متتبع السبت 21 مارس 2020 - 21:28
على سلامتكم من اللي فهمتوها. الضغط و ما يدير
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28
10 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 21:29
تضامنو تآخو تحابو عباد الله، فلا ندري ما تخبئ لنا الأقدار ،اللهم شاف قلوبنا من حب الدنيا واجعلنا ممن يحب الاخرة ويعمل لها
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25
11 - Hicham montreux السبت 21 مارس 2020 - 21:30
C'est trop tard, vous avez montré votre vrai visage.
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30
12 - ملاحظ السبت 21 مارس 2020 - 21:34
البارحة قلتم 136 ألف أجير و اليوم 140 ألف. خدمتو 4000 اخرين غير ما بين البارح واليوم. و زيدون هادوك الأجراء كدخموهم بجوج فرانك و تربحو نتوما الملايير
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40
13 - رحمان علي السبت 21 مارس 2020 - 21:34
الجميع يعرف جبروت لوبي التعليم التجاري الخاص وهو ما فتء يبتز منذ زمان الدولة التي تخلت عن دورها في التعليم العمومي وهو يعرف الوضعية يتحصل على كل ما يطلبه لانه في موقع قوة ويستفيد من تواطء من بيدهم الامر تنفيذا لقرارات الابناك الدولية
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25
14 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 21:35
لا يسعني أمام هذا الموقف إلا أن أصرخ و أقول: و الله يعز لحكام !
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18
15 - حديدان السبت 21 مارس 2020 - 21:36
عن اي اختلالات تتكلم مؤسسات التعليم الخاص بما انهم او أغلبهم إستخلصوا واجبات التمدرس من اولياء امور التلاميذ؟ أنه الجشع شخصيا يتكلم
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26
16 - %%%% السبت 21 مارس 2020 - 21:36
trop tard le mal est fait et rien ne pourra l effacer . nb vous contribuez a l education de nos enfants en nous enlevant les yeux de la tete et non pas par charité de coeur.
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13
17 - سعيد. أ. السبت 21 مارس 2020 - 21:37
الاعتذار أمر محمود، و سيكون صادقا و ناجعا إذا قام أرباب المدارس الخاصة بتسوية وضعية الشغيلة التعليمية، فهناك مدرسون قد لا يستفيدون للأسف الشديد من التعويضات التي رصدتها الدولة للمتوقفين عن العمل بسبب فيروس كورونا، لأن جشع بعض أرباب المدارس لا يسجلون المستخدمين في ص و ض ج، او لا يؤدون واجبات الانخراط الشهرية بانتظام.
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14
18 - بع بع بع السبت 21 مارس 2020 - 21:37
المرجو من الدولة إعادة النظر فيما يخص قطاع التعليم الخاص والأخض بيد من حديد في تطبيق قوانين صارمة على مانتج منهم من خيانة لمبدأ الإنسانية ومصلحة الوطن ولا مبالات بالوضع الراهن الذي نعيشه
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25
19 - الكاريكاتير احسن رد السبت 21 مارس 2020 - 21:38
المدارس الخاصة هي أكبر خطأ يرتكبه الآباء حين يلحقون أبنائهم بها خير دليل ابني كان يتابع دراسته بها والنتيجه كانت كارتية لكن و لله الحمد تداركت... على الرغم من تاخري كانت النتيجه ايجابيه، أما من الناحية المادية يبقى الكاريكاتير احسن رد
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13
20 - ع ا السبت 21 مارس 2020 - 21:45
يبدو أن الإعتذار لم يكن سوى حين أحس هؤلاء بافتضاح جميعهم. من جهة أخرى ليس في حقيقته سوى محاولة التأكيد على ضرورة التهرب إلى الأمام من أداء حقوق الهيئة التعليمية لهذا الشهر وهو شهر مؤدى عنه من قبل كل الأباء.
إعادة تحميل الدولة مسؤولية تعويض هؤلاء ومن ثم اعتبار القطاع متضررا وهنا نكون أمام نفس الخطاب لكن بصيغة أخرى.
تغير في الخطاب الجشع نفسه.
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4
21 - شهيد السبت 21 مارس 2020 - 21:45
بعد أن ينتهي الأمر بسلام يجب على إدارة الضرائب أن تباشر مراقبة هذآ القطاع الذي يجني أرباح كبيرة
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10
22 - Tarik السبت 21 مارس 2020 - 21:45
الله ارحم الوالدين. تفوت هاد الازمة انشاء الله. نديرو عريضة في المغرب كامل. بغينا تعميم التعليم و الصحة. لي بغا التجارة اشوف شي قطاع اخر.
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9
23 - علاء السبت 21 مارس 2020 - 21:48
نتمنى من نقاباتنا المقرة والمتهافتة أن تقوم بنفس الشيء وتعتذر للطبقة الشغيلة عن اتخاذها قرار الإقتطاع من الأجور تساوي ثلاثة أيام. وتتبرع للصندوق من العائدات المخصصة للنقابت كما فعل الجميع.
لي بغا يتبرع وكون سيدي أو مولاي يتبرع من ماله الخاص والنقابات لها مالها الخاص.
أرا ما يتبرعو باش يبانو
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4
24 - لا تعدوا بالعشرة السبت 21 مارس 2020 - 21:51
ان لم تستحيوا افعلوا ما شئتم، المقامرة في وقت الشدة حرام والنفاق من الجرائم. اين أنتم متجهون يا أولو الألباب.؟
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3
25 - مغربي السبت 21 مارس 2020 - 21:52
الجشع. ..كان عليكم التبرع. .تصوير دروس و تقديمها مجانا لأبناء الوطن. .التعهد بتوفير مقراتكم للدعم التربوي لجميع التلاميذ عام و خاص بعد الأزمة. ..لكن. .لا حياة لمن تنادي
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3
26 - abghazi السبت 21 مارس 2020 - 21:52
ما تعني 2 مليون درهم بالنسبة لكل هذه المدارس مجتمعة ؟ أليس من العار أن المدارس الخاصة للتعليم العالي التي تتقاضى الملايين لطل طالب أن تكون طرفا في هذا المبلغ الهزيل ؟ عليهم أن يشاركوا فرادا وليس جماعة في صندوق الدعم بهذا المبلغ حتى نقبل اعتدارهم. فين بان فيهم هذا المبلغ.
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6
27 - Salassi alaouin السبت 21 مارس 2020 - 21:55
مساهمة هزيلة بالمقارنة مع عدد مؤسسات التعليم في القطاع الخاص ........يجب أن يعفى هذا القطاع من الضرائب الكل يعلم أن الأباء يؤدون في كل عام مبلغ التأمين قد يفوق 2000 درهما للمتعلم و المؤسسة لا تؤمن حتى ب200 درهما للمتعلم و من غير فاتورة و لا عقد تأمين
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7
28 - عبدالوهاب السبت 21 مارس 2020 - 21:58
إذا كان هؤلاء المالكين للمؤسسات الخاصة مصرحين لصندوق الوطني للتضامن الاجتماعيCNSS لجميع مستخدميهم ،فإن الدولة خصصت تعويضا عن فقدان الشغل بمنحة تقدر ب 2000 درهم شهريا.ومن باب مسؤوليتهم الإنسانية التضامن مع مستخدميهم بصرف جزء من أجرتهم إليهم
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0
29 - عزالدين لعيون السبت 21 مارس 2020 - 21:59
يجب دعم تعليم العمومي وارجاعه كيفا مكان وترك لي تعليم الخصوصي أقسام روض فقط
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1
30 - عبد الله السبت 21 مارس 2020 - 21:59
عجيب أمر أرباب مؤسسات التعليم الخاص، يدعون انهم سيتضررون من وقف التعليم، مع العلم أن المدارس تفرض على الأباء الأداء المسبق لأكثر من 3 أشهر، و في جميع الأحوال لا تسلم للتلاميذ النتائج او بطائق اجتياز الإمتحان الا بعد تأدية المتأخرات
ان المدارس الخاصة تستنزف جيوب المغاربة، فبعضها يفرض على الآباء شراء المعدات و لوازم العمل من أوراق صحية و أوراق الطبعة تكفي إدارة عمومية مدة سنة.
و تبقى هذه المدارس المستفيذ الكبير من هذه الوضعية، فلن تضطر لدفع أي مقابل للأساتذة الذين معظمهم يعمل بالقطاع. العام.
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2
31 - abdelkader السبت 21 مارس 2020 - 21:59
اقسم بالله لو توفرت وساءل النقل المدرسي . لما سجلت ابنتي في مدرس خاصة. واتمنا ان يكون النقل المدرسي متوفرا في المستقبل في مدارسنا مقابل اداء شهري مع مراعات الوضعية المادية لكل اسرة. ان اطر التعليم في بلادنا يشهد لهم بالكفاءت . فيا رب الهم المسؤولون على هذا القطاع حسن التدبير . التعليم . التعليم. التعليم
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3
32 - مغربي اصيل السبت 21 مارس 2020 - 22:12
تبارك الله عليكم واه تمحنتوا بزاف حوالي 15000 مؤسسة خصوصية تساهم ب 2 مليون درهم مناصفة فيما بينهم حوالي 133 درهم لكل مؤسسة. الله ماكتحشموا
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