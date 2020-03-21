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كُتّاب وآراء
كورونا توقف حركة كلّ الطاكسيات الكبيرة والصغيرة
أبلغت السلطات في المدن الكبرى مهنيي "الطاكسيات" الصغيرة والكبيرة، بتوقيف حركية المركبات داخل وبين المدن بداية من مساء اليوم السبت.
وحسب ما علمته هسبريس من مصادر نقابية داخل مهنيي "الطاكسيات"، فقد تم إبلاغهم بالقرار اليوم، وذلك ضمن إجراءات محاربة "فيروس كورونا" المستجد، مؤكدين أن توقف الحركة سيستمر إلى إشعار آخر.
وجاء قرار وزارة الداخلية بعدما تم قبل خمسة أيام تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة.
كما أن الولاة والعمال وجهوا القياد والباشوات للقيام بجولات في المحطات وتجمعات "الطاكسيات" بهدف تقليص عدد الركاب، تجنبا للاحتكاكات بين المواطنين في وسائل النقل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
اناشد وزارة الصحة بأن توفر النقل لنا ، لم اعد احتمل هذا الضغط سأنهار ان بقيت الامور هكذا ، وفروا لمهنيي الصحة وسائل الحماية و النقل الله يرحم الوالدين راه علينا ضغط كبير و الوسواس القهري بعد الاتصال بأي مريض.
أناشدكم الجواب وشكرا.
أن يحدد لها وقت تفتح فيه والوقت التي تغلق فيه. لينضبط الجميع
مع العلم هناك أناس يتنقلون من مدينة إلى أخرى من أجل العلاج.
لا تدهبوا بعيدا كلب ضال كان يتبع قطة
بقاو فداركم و التبركيكة مرة مرة و السلامة للجميع
2. كيف سينتقل المريض للمستشفى؟
هل هذه الفئات ليس لها سوى خيارين الموت بالفيروس أو الموت جوعا ؟
ما فائدة الصندوق إن لم يساعد هؤلاء المحتاجين ؟
جدا....! : يبقى في الهواء 3 ساعات
وهاذا هو المشكل الخطير.....والذي
التقى به يعاديه.......ويدخل الى
رءته بسرعة ويستنسخ نفسه بشكل
جنوني ......حير جميع العلماء.......!!!!
الحل هو البقاء في المنزل الا للضرورة
القصوى..........!!!
من اجل مراقبته ومحاصرته كما فعلت
الصين .....بقوة الانضباط والمسؤولية
أخي أولا الله يخلي ليك الوالدة
بما أن الوالدة ديالك عندها رونديفو ديال الطبيب نتمنى تلقا شي صديق مثلا عندو السيارة يديها ويجيبها مع احترام شروط السلامة. هذا إذا كان الأمر يتعلق بحالة صحية ملحة.
منع النقل راه جاء من أجل حمايتنا جميعا وهي حالة استثنائية نظرا للظروف التي يعيشها العالم و المغرب بصفة خاصة.