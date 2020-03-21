كورونا توقف حركة كلّ الطاكسيات الكبيرة والصغيرة

هسبريس من الرباط

أبلغت السلطات في المدن الكبرى مهنيي "الطاكسيات" الصغيرة والكبيرة، بتوقيف حركية المركبات داخل وبين المدن بداية من مساء اليوم السبت.

وحسب ما علمته هسبريس من مصادر نقابية داخل مهنيي "الطاكسيات"، فقد تم إبلاغهم بالقرار اليوم، وذلك ضمن إجراءات محاربة "فيروس كورونا" المستجد، مؤكدين أن توقف الحركة سيستمر إلى إشعار آخر.

وجاء قرار وزارة الداخلية بعدما تم قبل خمسة أيام تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة.

كما أن الولاة والعمال وجهوا القياد والباشوات للقيام بجولات في المحطات وتجمعات "الطاكسيات" بهدف تقليص عدد الركاب، تجنبا للاحتكاكات بين المواطنين في وسائل النقل.