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الرئيسية | مجتمع | كورونا توقف حركة كلّ الطاكسيات الكبيرة والصغيرة

كورونا توقف حركة كلّ الطاكسيات الكبيرة والصغيرة

كورونا توقف حركة كلّ الطاكسيات الكبيرة والصغيرة
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 21:40

أبلغت السلطات في المدن الكبرى مهنيي "الطاكسيات" الصغيرة والكبيرة، بتوقيف حركية المركبات داخل وبين المدن بداية من مساء اليوم السبت.

وحسب ما علمته هسبريس من مصادر نقابية داخل مهنيي "الطاكسيات"، فقد تم إبلاغهم بالقرار اليوم، وذلك ضمن إجراءات محاربة "فيروس كورونا" المستجد، مؤكدين أن توقف الحركة سيستمر إلى إشعار آخر.

وجاء قرار وزارة الداخلية بعدما تم قبل خمسة أيام تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة.

كما أن الولاة والعمال وجهوا القياد والباشوات للقيام بجولات في المحطات وتجمعات "الطاكسيات" بهدف تقليص عدد الركاب، تجنبا للاحتكاكات بين المواطنين في وسائل النقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - dare السبت 21 مارس 2020 - 21:45
جيد جدا، و لكن ما الذي سيفعله المستخدمون للتنقل الى مقرات العمل؟ هل الطوبيسات معنيين كذلك؟؟
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78
2 - جهان قادة السبت 21 مارس 2020 - 21:46
رب ضارة نافعة
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30
3 - سارة السبت 21 مارس 2020 - 21:47
مثلا الناس ليساكنين فسلا وخدامين فالرباط كيفاش يمشيو لخدمتهم
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43
4 - habib السبت 21 مارس 2020 - 21:48
قرار غير منطقي .فاش غدي تمشي الناس للخدمة والسبطار ....
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32
5 - حمدان السبت 21 مارس 2020 - 21:48
قرار صعب ولكنه ضروري حتى يتم التحكم في الوضع وفي خريطة حركة الفيروس
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70
6 - mohamed السبت 21 مارس 2020 - 21:48
قرار في محله لمحاصرة هذا الوباء، فقط يجب الضرب بيد من حديد لكل مخالف.
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35
7 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 21:50
ماذا عن الشركات و المعامل هل تأكدتم من توفرها على وسائل التعقيم و مشاريع البناء الجديدة يجب توقيفها لضروف العمل الغير صحية بها ملي كتلقا ناس داير الحجر الصحي فدار و رب الأسرة خارجج خدام راه هيا والو
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36
8 - قابلة السبت 21 مارس 2020 - 21:51
انا sage femme ًبمستشفى الولادة السويسي الرباط ، خرجت من العمل اليوم على الساعة السابعة مساء ، عشت كابوسا حقيقيا بعد القلق بالمستشفى ( اصابة اطباء خارجيين) لم اجد سيارة اجرى لأذهب لمنزلي بالقامرة .
اناشد وزارة الصحة بأن توفر النقل لنا ، لم اعد احتمل هذا الضغط سأنهار ان بقيت الامور هكذا ، وفروا لمهنيي الصحة وسائل الحماية و النقل الله يرحم الوالدين راه علينا ضغط كبير و الوسواس القهري بعد الاتصال بأي مريض.
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120
9 - سائق تاكسي السبت 21 مارس 2020 - 21:51
السلام عليكم ، أنا مهني سائق سيارة أجرة صغيرة بالرباط ، أطرح سؤال : هل من تضامن مع السائقين المهنيين الذين يمثلون شريحة مهمة في بلادنا ؟وجلهم إذ لم نقل كلهم يعيلون أسرهم.
أناشدكم الجواب وشكرا.
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37
10 - zebio السبت 21 مارس 2020 - 21:52
هدا قرار جيد تخدته الجهات المسؤولة لأن سيارة الأجرة كانت تساهم في نقل العدوى
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10
11 - مغربي مسلم السبت 21 مارس 2020 - 21:52
ياك اسيدي ومفكرتيوش فالناس لي عندهم رونديفو مع الطبيب دبا انا مثلا عندي الواليدا فكرسي متحرك وعندنا الرونديفو مع الطبيب كيفاش غنديرو نمشيو ؟؟؟
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38
12 - taoufik السبت 21 مارس 2020 - 21:53
اللهم يسر . كان خاسهوم مهادي شحال يريدوهوم
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4
13 - هشام السبت 21 مارس 2020 - 21:53
هدا هو الكلام معقول المرض ينتشر بسرعة فلا يجب إستهانة به .حتى أسواق ومحلات بقالة و..
أن يحدد لها وقت تفتح فيه والوقت التي تغلق فيه. لينضبط الجميع
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-2
14 - بوشعيب مساعد السعيدي السبت 21 مارس 2020 - 21:53
إجراء احترازي مهم ،لكن كيف يمكن للعمال والمستخدمين التنقل بين مقرات سكناهم وأماكن العمل خاصة في مدينة مترامية الأطراف كالعاصمة الإقتصادية الدار البيضاء حيث تفصل عدة كلمترات بين أحيائها السكنية من جهة والأحياء المهنية والصناعية من جهة ثانية.؟ولذي أمثلة حية من أبنائي يقطنان في بوسكورة أحدهما يشتغل في عين السبع والأقرب في المعاريف .ما الحل إذن ؟
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12
15 - Alfonso السبت 21 مارس 2020 - 21:54
نعم للتضامن للمساعده في ايقاف انتشار كورونا لكن اتسال من الذي سيعيل الاسر المتضررة مثل سائقي سيارة الاجره ومهني البناء والمياومين الا يستحقوق اعانه من الدوله والتضامن معهم ايضا
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14
16 - االبليد السبت 21 مارس 2020 - 21:55
فقض ما نتمناه ممن يتخدون قرارات الوقف او التوقيف ان يتخدو قرارات موازية لتخفيف من عب المعيشة لجل من شملهم الحطر..مثل الاعفاء ..او منح..اية وسيلة تساعد في رفع الظرر... والله المستعان.
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4
17 - يوسف من طنجة السبت 21 مارس 2020 - 21:59
إجراء في محله لكن يجب تعويض العاملين بهذا القطاع
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7
18 - وثيقة التنقل السبت 21 مارس 2020 - 21:59
اذن على وزارة الداخلية ان تصدر قرارا بإلزام اعوان السلطة والقياد بمنح وثيقة التنقل للأشخاص الذين يشتغلون في منطقة غير منطقة سكناهم. فقد رفض اولئك الاعوان تسليمها للذين هم في منطقتهم وعندهم في البطاقة مكان السكن في منطقة أخرى. وهؤلاء وسيلة تنقلهم هي الطاكسيات
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6
19 - نساؤل السبت 21 مارس 2020 - 22:00
اوا الناس فاش غيمشيو للخدمة؟؟؟
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3
20 - ghandoune soufiane السبت 21 مارس 2020 - 22:00
GOD BLESS ALL MOROCCO INCHALLAH
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1
21 - سعيذ السبت 21 مارس 2020 - 22:01
انا مع هاذ اجراء او لزم يتم كاذلك توقيف كذلك الحافلات العمومية في مذن يتم تعقيمها وتعقيم الشوارع وجميع الامكن العموميه .واحذ الفكره علاش منخذوش نهار نعقمو هاذ الامكن الابناك المذارس الاذارات المتجر الكبرى كول حي علاش لا وجذو لينا غا المواذ حنا نخذمو كول حي بجوج افراض وتم فنهار واحذ المغاربه رجال كاع متوحلو فيهوم ستغلو هاذ الفراغ الشوارع ف حوايج تفيذ راه حتا افراض قوات الامن هوما منا خصهوم يتحماو كنوجه ليهوم جزايل الشكر والعاملين في الصحه تحيه ليكوم خالصة نتمناو ليكوم السلامه او ترجعو البيوتكوم بسلام يااااارب
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0
22 - خالد.ف السبت 21 مارس 2020 - 22:01
قرار صعب جدا إيقاف الطاكسيات يعني حرمان الٱلاف من الإحاق بالمستعجلات و أماكن العمل ! ناهيك عن التدهور الإقتصادي للأفراد و المجتمع عامة ! لطفك ياااااارب!
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10
23 - جميلة السبت 21 مارس 2020 - 22:01
كلنا خايفين على نفسنا وعلى احبابنا والله يكون في العون ومهما كان الضرر المادي راه اكيد ارحم من الوباء الله يحفظنا جميعا السؤال هو على سبيل المثال انا ام لبنت واسكن وحدي واعتمد في تنقلب على طاكسي صغير الى وقع اي حاجة لا قدر الله واحتجت نخرج لضرورة اقول ومكان بعيد اشنو الحل يعني الى احتجت دواء مثلا والوقت متأخر وصيدليات الحراسة كل مرة فين شنو نمشي على رجلي في 4 صباح مثلا اقول مثلا والله يسترنا كاملين اما كاين مواقف الانسان مضطر يخرج فيها والى بدون وسيلة تنقل شنو الحل اعطوني رايكم
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10
24 - حسن السبت 21 مارس 2020 - 22:01
زوجتي ملزمة للتنقل بوسيلة طاكسي للالتحاق بالمصحة لغسل الكلي لأنها مريضة بقسر الكلي .فما هو الحل ؟
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18
25 - سعيد من الريف السبت 21 مارس 2020 - 22:02
ماذا عن مهنيي الصحة، هل ستوفرون لهم وسائل نقل خاصة؟؟
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13
26 - Malcomxy السبت 21 مارس 2020 - 22:02
مع إحترامي للقرار الداخلية، إلا أنه قرار سيزيد من المآسي كيف سينتقل المرضى الدين لا يوفرون على وسائل تنقل خاص؟؟ مرضى السرطان ،مرضى الفشل الكلوى من مرض طفله فجأة .....الخ.
مع العلم هناك أناس يتنقلون من مدينة إلى أخرى من أجل العلاج.
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3
27 - hasnae السبت 21 مارس 2020 - 22:03
هذا الإجراء غير مناسب لأن هناك بعض المواطنين الذين يشتغلون بالأعمال الإدارية لا يتوفرون على السيارة
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3
28 - البوعار السبت 21 مارس 2020 - 22:05
اللهم أستر فأنت الستار قرار في محله.الطرامواي يجب أن يتوقف كذالك.
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0
29 - ان كنت ناسي افكرك السبت 21 مارس 2020 - 22:05
هل هناك من خطة بديلة او اجراءات لو قدر الله,واستمر انتشار الفيروس لشهور ,هل سنبقى حبيسي بيوتنا و توقيف سيرورة الحياة?
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1
30 - ولد حميدو السبت 21 مارس 2020 - 22:05
المتنفس الوحيد عندي هو النافدة فقبل قليل كنت اطل منها و شاهدت واحدا يجري وراء واحدة و بغثة تسلقت هده الاخيرة شجرة
لا تدهبوا بعيدا كلب ضال كان يتبع قطة

بقاو فداركم و التبركيكة مرة مرة و السلامة للجميع
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1
31 - ممرض مجاز من الدولة السبت 21 مارس 2020 - 22:09
كيف ساتنقل كممرض الى مقر عملي الذي يبعد عني 30 كلم؟؟ قرار مجحف مع العلم اعاني حاليا مع وسائل النقل التي تضاعف ثمنها رغما عنا!!!
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4
32 - IVRY السبت 21 مارس 2020 - 22:10
جمع صندوق المساعدة كورونا الملايير .وستصرف على جميع المغاربة الذين فقدوا مناصب شغلهم ;او التزموا بالبقا ء بمنازلهم لتفادي انتشار الرباء
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33 - Meryem السبت 21 مارس 2020 - 22:10
نحن الموظفون وخصوصا قطاع وزارة الصحة نطالب من الدولة ايجد حل لنا نظرا لوجود فئة تتنقل كل يوم للعمل.مايمكنش نكلسو في الدار
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5
34 - ربيع قرايم السبت 21 مارس 2020 - 22:10
شنو المعمول اللي بغا يتنقل للمستشفى
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35 - انس السبت 21 مارس 2020 - 22:10
1.المرجوا تمكين المستمرين في ال العمل للضرورة من النقل.
2. كيف سينتقل المريض للمستشفى؟
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36 - kamal السبت 21 مارس 2020 - 22:10
ما العمل بالنسبة لمن لديه ميعاد خاص بالتطبيب بمدينة أخرى في ظل توقيف حركة النقل العمومي بين المدن؟!
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37 - هشام متسائل السبت 21 مارس 2020 - 22:11
هل ستقوم الدولة بمساعدة العائلات التي فقدت مدخولها المالي والتي ليس لها رواتب شهرية ؟
هل هذه الفئات ليس لها سوى خيارين الموت بالفيروس أو الموت جوعا ؟
ما فائدة الصندوق إن لم يساعد هؤلاء المحتاجين ؟
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4
38 - ردو بالكم الفيروس خطير.....! السبت 21 مارس 2020 - 22:12
ردوا بالكم الفيروس كورونا خطير
جدا....! : يبقى في الهواء 3 ساعات
وهاذا هو المشكل الخطير.....والذي
التقى به يعاديه.......ويدخل الى
رءته بسرعة ويستنسخ نفسه بشكل
جنوني ......حير جميع العلماء.......!!!!
الحل هو البقاء في المنزل الا للضرورة
القصوى..........!!!
من اجل مراقبته ومحاصرته كما فعلت
الصين .....بقوة الانضباط والمسؤولية
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39 - سعيد السبت 21 مارس 2020 - 22:12
يافاطر السموات والارض نسالك اللطف و الرحمة
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3
40 - Ahmed السبت 21 مارس 2020 - 22:15
11 - مغربي مسلم
أخي أولا الله يخلي ليك الوالدة
بما أن الوالدة ديالك عندها رونديفو ديال الطبيب نتمنى تلقا شي صديق مثلا عندو السيارة يديها ويجيبها مع احترام شروط السلامة. هذا إذا كان الأمر يتعلق بحالة صحية ملحة.
منع النقل راه جاء من أجل حمايتنا جميعا وهي حالة استثنائية نظرا للظروف التي يعيشها العالم و المغرب بصفة خاصة.
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