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رسميا .. وزارة الصحة تؤكد شفاء ثالث مصاب بـ"كورونا" في المغرب

رسميا .. وزارة الصحة تؤكد شفاء ثالث مصاب بـ"كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 21:10

أكدت وزارة الصحة شفاء امرأة من الإصابة بـ"فيروس كورونا" في مدينة فاس؛ ويتعلق الأمر بفرنسية تبلغ من العمر 64 سنة، كان قد جرى الإعلان عن إصابتها يوم 11 مارس الجاري.

المواطنة الفرنسية المعافاة تعاني أمراضا مزمنة؛ ومن المنتظر أن تغادر المستشفى في القريب العاجل، وبهذا تكون حصيلة الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء قد ارتفعت إلى 3 منذ تشخيص كورونا في المغرب.

يأتي هذا الخبر بعدما أعلنت وزارة الصحة، ليل اليوم السبت، عن وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 96 حالة؛ بينها المتعافون الثلاثة إلى جانب ثلاثة أفراد فارقوا الحياة في وقت سابق.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت دخول المملكة حالة طوارئ صحية إلى أجل غير مسمى، ابتداء من مساء أمس الجمعة، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" تحت السيطرة.

وتحرص وزارة الصحة، من جهتها، على أن تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (57)

1 - مومو السبت 21 مارس 2020 - 21:15
ياربي تشافي كل العباد انشاء الله قواو امين
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242
2 - fadel السبت 21 مارس 2020 - 21:15
الحمد لله على سلامتها، العقبة لجميع المرضى انشالله
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180
3 - حسن قنديلة السبت 21 مارس 2020 - 21:16
الحمد الله ربي كبير انشاء غادي يكون غير الخير مهم كن نتجند نبقاو في منازلنا ربي رحيم كريم بعباده
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141
4 - بحر الآسى السبت 21 مارس 2020 - 21:16
هذا خبر سار ويبعث على التفاؤل ... لك الحمد يا الله!
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135
5 - sanaaaaa السبت 21 مارس 2020 - 21:17
الحمد لله ياربي الحمد لله والشكر لله .. نتمنى الشفاء للمصابين والرحمة للي ماتو والله يحفظ البلاد والعباد
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98
6 - متفائل السبت 21 مارس 2020 - 21:17
الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور صدق الله العظيم
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84
7 - حمزة السبت 21 مارس 2020 - 21:18
اللهم لك الحمد اللهم شفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم امين يارب العالمين
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30
8 - محمد فويتح السبت 21 مارس 2020 - 21:19
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات خاصنا غي نضابطو بإذن الله يفرجها على جميع المسلمين والمسلمات
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27
9 - آية دعاء السبت 21 مارس 2020 - 21:19
الحمد لله على سلامتها. اللهم اشف الباقين يارب واحفظ جميع المسلمين.
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22
10 - محمود السبت 21 مارس 2020 - 21:20
مثل هذه الاخبار الإيجابية تثلج الصدر ،، عكس الاخبار السيئة التي تسبب الخوف والهلع التي تنشر يومياً بالفايسبوك ،، نسال الله السلامة ..
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34
11 - fador السبت 21 مارس 2020 - 21:20
خبر يسر القلب ان نسمع حالات شفاء نتمناها للجميع . لا تقلقو الاعمار بيد الله من حان أجله سيموت بدون هاذا الوباء لكن لابد من الوقاية و الالتزام بتعاليم الدولة نسأل الله ان يرفع عنا هذا البلاء يا رحمان يا رحيم
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29
12 - brahim السبت 21 مارس 2020 - 21:22
اللهم لا تفجعنا بعدد اخر من المتوفين، اللهم عافنا و اعف عنا الله اشفي كل مريض اللهم ارحم ضعفنا.
كل رجائنا هو الخروج من هذه الازمة باقل الاضرار، يا اخواني يا اخوتي الزموا بيوتكم و لنبتعد عن الانانيه فكل واحد ظروفه اصعب من الاخر لكن الكارثه هي فقدان السيطره على الوباء
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17
13 - Wail السبت 21 مارس 2020 - 21:22
الحمد لله...❤
تحية كبيرة للأطباء الذين يسهرون الايالي و يخاطرون بحياتهم من أجل المصابين بارك الله فيهم❤
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32
14 - hamid السبت 21 مارس 2020 - 21:22
نحن لا نريد معرفة فقط عدد حالات الأصابة بالقيروس و لكن نريد معرفة أيضا عدد حالات التي شفيت و تعافت .
و هذا العدد أظن بأنه قليل فقط ثلاث حالات.
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-22
15 - سلا السبت 21 مارس 2020 - 21:23
تهانينا على كل المجهودات الأطباء والممرضات والممرضين
ان شاء الله تعالى تكون هذه عبرة كي نكثر من المستشفيات
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21
16 - makaveli السبت 21 مارس 2020 - 21:23
براڤو براڤو براڤو ..بكل صراحة الدولة المغربية تقوم بدورها على اكمل وجه لحد الساعة..و تبذل مجهودات جبارة و عظيمة ..إلى الإمام يا وطني ..ان شاء الله سنجتاز هذه المحنة و نخرج منها أكثر قوة و نتائج و دروس و عبر كثيرة..فقط يبقى دور المواطن في الوعي و تطبيق التعليمات لمساعدة الدولة على الحد من هذا الوباء حتى القضاء عليه ان شاء الله
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24
17 - اتمنى الشفاء الجميع السبت 21 مارس 2020 - 21:24
اتمنى الشفاء العاجل لي جميع مرضى المسلمين في كل مكان يارب يارب سلم فنحن ضعفاء يارب ارفع عنا هدا الوباء يارب العالمين
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10
18 - مواطن السبت 21 مارس 2020 - 21:24
على سلامتك سيدتي , رغم ان الفيروس لا ينتشر بسرعة كبيرة والحمد لله , لكن لماذا الوزارة لا تعطي للمواطنين معلومات دورية عن الحالة الصحية للمصابين الاوائل والذين قظوا اسبوعين في الحجر الصحي ؟؟؟ الناس خائفة وحالة شفاء وبصيص امل يفرج شيئا ماعن القلوب.
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17
19 - ؟؟؟ السبت 21 مارس 2020 - 21:24
الحمدلله و نرجو الشفاء لباقي المصابين
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6
20 - سالم السبت 21 مارس 2020 - 21:24
الحمد لله
نسأل الله أن يبعد عنا كل بلاء وان يجعل وطننا آمنا ويبعد عنه كل وباء
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5
21 - عبدالله السبت 21 مارس 2020 - 21:25
نتمنى الشفاء العاجل للباقين
الله احفض بلادنا من كل مكروه
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6
22 - Mahjoub السبت 21 مارس 2020 - 21:25
لنكن إيجابيين فالخبر الجميل اليوم هو تعافي السيدة الفرنسية من أصول سينغالية البالغة من العمر 64 سنة رغم أنها كانت تعاني من مرض مزمن، فالعامل النفسي مهم في مثل هذه الحالات خاصة بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
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23
23 - محسن السبت 21 مارس 2020 - 21:26
الحمد لله على سلامتها و عقبال للبشرية جمعاء أن يزيل الله تعالى عنا هذه الغمة و يفرج عنا هذه الكربة بلطفه و حلمه و رحمته إنه سميع الدعاء.
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9
24 - Stay at Home السبت 21 مارس 2020 - 21:26
كمغربي الحمد لله جد متفائل وعندي يقين في الله تعالى ان الامور ستتحسن، فمقارنة مع دول اخرى في نسب الاصابات فاننا نعرف تزايد بطئ جدا وهذا التزايد قد يتوقف في أسبوع، وحتى اغلب الحالات عندنا اغلبها وافدة ،وهذا يدل على اننا فعلا في الطريق الصحيح، فقط علينا الالتزام بالوقاية، وعلى الله فليتوكل المتوكلون.
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20
25 - ben lebsir ahmed السبت 21 مارس 2020 - 21:26
اثمنى الشفاء الجميع الله احد الباس ايشافي الجميع لابد من الدعاء ولابد من المساعدة والالتزام بالاجرئات الجارية حتى نمر وان نمر الى الاحسان نريد مجتمع واعي بما يجري في العالم لان هداا الوباء صعب ادا انتصر عليك كما انتصر على الدول العضمى سياسيا واقتصاديا
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7
26 - youssef السبت 21 مارس 2020 - 21:27
الحمد لله على مثل هكذا نجاحات في التعافي بمشيىة الخالق
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3
27 - غلام السبت 21 مارس 2020 - 21:28
هل الشخص المعافى يمكنه ان يلتقط كورونا مرة اخرى او سيكتسب منه مناعة
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5
28 - T.L السبت 21 مارس 2020 - 21:29
اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يرفع البلاء
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6
29 - [email protected] السبت 21 مارس 2020 - 21:29
يا لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير.يا حنان يا منان يا بديع السماوات و الارض يا ذا الجلال و الاكرام اصرف عنا هذا الوباء
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6
30 - قمر السبت 21 مارس 2020 - 21:29
ياربي نبقاو نسمعو بحال هاد لخبار زوينة أن شاء الله نسمعو كاااااع لحلات تشفات ياربي وحبس هاد الوباء
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5
31 - الهواري عبدالله السبت 21 مارس 2020 - 21:31
أبلغ من السن 53 سنة،ومرض بداء السكري لأكثر من 41 سنة (1979)،عانيت من ضيق التنفس فيما مضى،وعن طريق الصدفة،تناولت نبتة (موجودة في المغرب بكثرة)،فلحظت رجوع النخمة في كل صباح،وأصبحت متواجدة في فمي دائما ،ولم أبقى أعاني من ضيق التنفس، وقد تكون تصلح لكورونا، فقط يجب تجريبها على أحد المرضى،وأنا أطلب من المسؤلين الإتصال بي،وأنا في الخدمة،وقد يكون الدواء عندنا ونحن لا نعلم.
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4
32 - said السبت 21 مارس 2020 - 21:31
تحية وشكر وتقدير لجميع الأطر الطيبة ورجال الأمن ولجميع صحفي هسبريس الدين يمدوننا بالأخبار الصحيحة
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5
33 - علي السبت 21 مارس 2020 - 21:31
الحمد والشكر لله. الحمد لله على سلامتها ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين
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34 - هالة السبت 21 مارس 2020 - 21:32
الحمد لله ونتمنى شفاء لباقي المرضى
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3
35 - حمزة السبت 21 مارس 2020 - 21:33
اللهم الطف بنا . دابا هادو لي مازال خارحين خاصهم اعرفو بلي الا تزادو لمرضى ماغاديش القاو فين اتغالجو مازل هاد لولين لقاو لبلايص و العناية ياربي تهدي هذ الناس لي مازال خارجين
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6
36 - IFRI السبت 21 مارس 2020 - 21:34
تحية للسلطات الرجاء زيادة الحزم ولجم تحركات بعض الفئات التي قد تشكل مصدر مشاكل الاخرين وبالتالي الدولة كلها. هذا الوباء خطير وخطير جدا .
كلنا نرى القوى العظمى تتأرزح تحت الازمة وتخوفات فاقت خوف الحروب . انه الرعب .
نسأل الله رحمته وشفائه للعالمين أجمع.
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7
37 - غيور على أبناء الشعب السبت 21 مارس 2020 - 21:34
يا اخوتي في العروبة والإسلام الموقف صعب التزموا الحدر
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1
38 - حسن السبت 21 مارس 2020 - 21:35
الله إشافي الناس الاخرين ويحفظ بلادنا
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3
39 - موحا السبت 21 مارس 2020 - 21:36
لحد الساعة نلاحظ ان شفاء المصابين يبقى محدودا جدا مقارنة بدول اخرى الشيئ الذي يطرح فعالية العلاج المتبع . عدد المصابون في ارتفاع مستمر موزعين على عدة جهات. المغرب تأخر في اتخاذ الاجراءات الصحية الصارمة حيث كان في البداية يتم فقط مراقبة درجة الحرارة للوافدين عبر الموانئ والمطارات. الوضع بدأ يتعقد.
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-9
40 - رشيد السبت 21 مارس 2020 - 21:36
يا رب اكشف عنا الضر ، انا ظلمنا انفسنا.
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7
41 - عبد الرحيم السبت 21 مارس 2020 - 21:39
اذا سجلت اي حالة اصابة يوم الاربعاء المقبل اي بعد 4 ايام من حالة الطوارئ فاعلم ان المغاربة لم يلتزموا بالمبادئ العامة للوقاية و من اهمها احترام ...
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2
42 - مغربية السبت 21 مارس 2020 - 21:41
الله إشافي جميع مرضى المسلمين، خاصنا غير نبقاو في ديورنا، وناخدوا إحتياطاتنا باش نتغلبو على هاد الوباء.
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43 - مغربية حرة السبت 21 مارس 2020 - 21:41
الله يحمي جميع المغاربة و المسلمين ندعو الله ان يشفي جميع المصابين و شكرا لملكنا الحبيب و لجميع المسؤولين و الأطباء و الممرضين و كل شخص يسهر على حماية هذا البلد من هذا الوباء نسأل الله ان يعطيهم الصحة و القوة و جزاهم الله خيرا
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0
44 - مغربية السبت 21 مارس 2020 - 21:42
لكي نتحكم في انتشار المرض على المواطنين المتهورين الدين مازالوا يتجولون بالشوارع كأن شيئا لم يقع ان يلزموا منازلهم .هكذا عمل الايطاليون لم يكترثوا لكلام السلطات و الان يتحملون نتيجة اعمالهم .و نطلب الله ان يشملنا برحمته و يغفر لنا و يشفي مرضانا و كل مرضى العالم
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4
45 - م.ت السبت 21 مارس 2020 - 21:47
تحية اجالال وتقدير لكل الاطباء و الممرضين والله والله ياخد الحق فبعض الصيادلة اللي كيمصو دم الفقراء بالزيادة فاتمنة المواد المعقمة.
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2
46 - يوسف عثمان السبت 21 مارس 2020 - 21:51
السلام عليكم أدعو كل المغاربة بالصبر والالتزام بالحجر الصحي الذي فرضته الدول من أجل حماية الجميع .فو الله إن الوضع جد خطيير ونحن نسمع آلاف الموتى يوميا ...اللهم سلم ،سلم ..علينا جميعا بالدعاء.
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47 - استاذة قديمة السبت 21 مارس 2020 - 21:51
الحمد لله والشكرا لله
اكثرو من الاستغفار فلنقم حملة استغفار
اللهم اشفي جميع المصابين
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2
48 - abdeljalil maroc السبت 21 مارس 2020 - 21:51
إخواني الله يلطف بينا.
إذا لم نتجند جميعا لهذا المصيبة في بدايتها فالعواقب ستكون وخيمة في قادم الأيام. وسنندم ولن ينفع الندم آنذاك.
الحمد لله الأمور تحت السيطرة بفضل الإجراءات المتخذة من لدن الدولة ومن طرف كذلك جل المغاربة .نتمنى من الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا من كل مكروه.
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49 - monir السبت 21 مارس 2020 - 21:51
يجب تخصيص فندق بالحالات التي يتم علاجها لتمديد فترة الحجز تحسبا لرجوع المرض وتفاديا لنقل العدوى
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50 - الزاكي السبت 21 مارس 2020 - 21:52
حمد لله على سلامتها وشكرا للطاقم الطبي في كل ربوع المملكة.وشكرا للامن وكل من يغار على هذا الوطن نحن في حرب ضد عدو خفي الحل نبثاو في ديورنا ونتبعو تعليمات وغادي نتاصرو بإذن الله الله معانا
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51 - hasnae السبت 21 مارس 2020 - 21:56
يارب اشفي جميع المصابين بهذا الفيروس و احفظ أمة الإسلام جميعا
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1
52 - نداء السبت 21 مارس 2020 - 22:00
نداء # لبسو الأقنعة # إلى السلطات المسؤولة عن الحضر الصحي في الشوارع. لبسو الأقنعة لبسو الأقنعة. قبل ان تصبحوا انتم ناقلين لكورونا.رأيت على الأخبار ثغرات قاتلة.
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53 - عبد الرزاق السبت 21 مارس 2020 - 22:02
اللهم شافيهم جميعا يارب العالمين يأرحم الراحمين
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54 - الحمد لله رب العالمين السبت 21 مارس 2020 - 22:05
دمعت عيناي من القلب لها الحمد لله على سلامتها اللّٰهم اشف الجميع واحفظ الأمة جمعاء
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55 - الودودي عمر السبت 21 مارس 2020 - 22:06
الدعاء يجب ان يشمل خلق الله كلهم ....
فنحن نتأثر بهم و هم يتأثرون بنا .....
و لايجب ان نقتصر في دعائنا على المسلمين فقط
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56 - Walid السبت 21 مارس 2020 - 22:08
خبر مفرح، اتمنى ان يلقى جميع المصابين العناية الملائمة وان لا يكون هناك تفضيل للأجانب على المحليين في التطبيب
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57 - ملاحظ السبت 21 مارس 2020 - 22:10
الحمد لله عقبال باقي المرضى ان شاء الله. شكرا للطاقم الطبي والممرضين، شكرا لرجال السلطة الذين يعرضون حياتهم للخطر لحماية البلاد والعباد. ونطلب من المغاربة ان يحاربوا كجيش واحد بفعل بسيط وهو الجلوس في البيت وعدم الخروج وقراءة القرآن سورة البقرة، ياسن،... كثرة الاستغفار ،الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلة...وسوف تشعرون براحة وهدوء متميزين، ولكن وجب على السلطات ابتداء من يوم الاثنين توزيع الدعم المباشر على الأسر التي لاتتوفر على اي دخل وضمان تعويض لفائدة مستخدمي القطاع الخاص لكسب الرهان ان شاء الله في ظرف 20 يوما بحول الله وقوته.
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