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كُتّاب وآراء
رسميا .. وزارة الصحة تؤكد شفاء ثالث مصاب بـ"كورونا" في المغرب
أكدت وزارة الصحة شفاء امرأة من الإصابة بـ"فيروس كورونا" في مدينة فاس؛ ويتعلق الأمر بفرنسية تبلغ من العمر 64 سنة، كان قد جرى الإعلان عن إصابتها يوم 11 مارس الجاري.
المواطنة الفرنسية المعافاة تعاني أمراضا مزمنة؛ ومن المنتظر أن تغادر المستشفى في القريب العاجل، وبهذا تكون حصيلة الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء قد ارتفعت إلى 3 منذ تشخيص كورونا في المغرب.
يأتي هذا الخبر بعدما أعلنت وزارة الصحة، ليل اليوم السبت، عن وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 96 حالة؛ بينها المتعافون الثلاثة إلى جانب ثلاثة أفراد فارقوا الحياة في وقت سابق.
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت دخول المملكة حالة طوارئ صحية إلى أجل غير مسمى، ابتداء من مساء أمس الجمعة، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" تحت السيطرة.
وتحرص وزارة الصحة، من جهتها، على أن تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (57)
كل رجائنا هو الخروج من هذه الازمة باقل الاضرار، يا اخواني يا اخوتي الزموا بيوتكم و لنبتعد عن الانانيه فكل واحد ظروفه اصعب من الاخر لكن الكارثه هي فقدان السيطره على الوباء
تحية كبيرة للأطباء الذين يسهرون الايالي و يخاطرون بحياتهم من أجل المصابين بارك الله فيهم❤
و هذا العدد أظن بأنه قليل فقط ثلاث حالات.
ان شاء الله تعالى تكون هذه عبرة كي نكثر من المستشفيات
نسأل الله أن يبعد عنا كل بلاء وان يجعل وطننا آمنا ويبعد عنه كل وباء
الله احفض بلادنا من كل مكروه
كلنا نرى القوى العظمى تتأرزح تحت الازمة وتخوفات فاقت خوف الحروب . انه الرعب .
نسأل الله رحمته وشفائه للعالمين أجمع.
اكثرو من الاستغفار فلنقم حملة استغفار
اللهم اشفي جميع المصابين
إذا لم نتجند جميعا لهذا المصيبة في بدايتها فالعواقب ستكون وخيمة في قادم الأيام. وسنندم ولن ينفع الندم آنذاك.
الحمد لله الأمور تحت السيطرة بفضل الإجراءات المتخذة من لدن الدولة ومن طرف كذلك جل المغاربة .نتمنى من الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا من كل مكروه.
فنحن نتأثر بهم و هم يتأثرون بنا .....
و لايجب ان نقتصر في دعائنا على المسلمين فقط