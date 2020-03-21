رسميا .. وزارة الصحة تؤكد شفاء ثالث مصاب بـ"كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

أكدت وزارة الصحة شفاء امرأة من الإصابة بـ"فيروس كورونا" في مدينة فاس؛ ويتعلق الأمر بفرنسية تبلغ من العمر 64 سنة، كان قد جرى الإعلان عن إصابتها يوم 11 مارس الجاري.

المواطنة الفرنسية المعافاة تعاني أمراضا مزمنة؛ ومن المنتظر أن تغادر المستشفى في القريب العاجل، وبهذا تكون حصيلة الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء قد ارتفعت إلى 3 منذ تشخيص كورونا في المغرب.

يأتي هذا الخبر بعدما أعلنت وزارة الصحة، ليل اليوم السبت، عن وصول عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 96 حالة؛ بينها المتعافون الثلاثة إلى جانب ثلاثة أفراد فارقوا الحياة في وقت سابق.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية أعلنت دخول المملكة حالة طوارئ صحية إلى أجل غير مسمى، ابتداء من مساء أمس الجمعة، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء فيروس "كورونا" تحت السيطرة.

وتحرص وزارة الصحة، من جهتها، على أن تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.