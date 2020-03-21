وزارة الداخلية تعلن منع التنقلات بين المدن في البلاد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداء من منتصف ليل اليوم السبت.

وذكر بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

"المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات"، تزيد وزارة الداخلية في البلاغ نفسه.