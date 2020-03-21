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وزارة الداخلية تعلن منع التنقلات بين المدن في البلاد

وزارة الداخلية تعلن منع التنقلات بين المدن في البلاد
هسبريس من الرباط
السبت 21 مارس 2020 - 21:25

أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداء من منتصف ليل اليوم السبت.

وذكر بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.

"المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات"، تزيد وزارة الداخلية في البلاغ نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - خالد السبت 21 مارس 2020 - 21:29
قرار جريء تحياتي لكم والسلام للجميع
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144
2 - yamlikha السبت 21 مارس 2020 - 21:30
قرار في محله مع انه جاء متأخرا الى حدما
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83
3 - مغترب السبت 21 مارس 2020 - 21:30
طبيب صيني : وقفنا حركة البلاد في كل القطاعات بدون استثناء لمدة أسبوعين فكانت النتيجة مبهرة ينبغي التحلي بالمزيد من التضحية ( نصيحته للشعب الإيطالي)
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125
4 - احسن حاجة السبت 21 مارس 2020 - 21:30
احسن حاجة و لله الحمد منع أصحاب اغتنام الفرص من عصر المواطنين من جهة و الحد من تنقل الفيروس من جهة اخرى
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71
5 - yamlikha السبت 21 مارس 2020 - 21:30
قرار في محله مع انه جاء متأخرا الى حدما، كل التقدير والاحترام للجهات الساهرة على منع تفشي الفيروس
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58
6 - وسيم السبت 21 مارس 2020 - 21:32
خطوة جيدة لكن يجب علي دولة ان تعوض الناس لي خدامة في حافلات ومحطات مشي معقول نقولو مواطن صد عليك دارك اهو تابعو اخلص الماء اكهرباء اضريبة يجب اعفاء المواطنين هادا الشهر في اقرب وقت والا سنتجه بشعب الي نفق مظلم والاضطرابات
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33
7 - oujdi السبت 21 مارس 2020 - 21:33
هاد القرارات خاصها تكون من نهار ظهر الوباء. اللي كنشوف حتى آخر لحظة عاد نبداو نتحركو. مثلا لوكان الدولة دارت حصار للبلاد مكانش اللي يدخل أو يخرج منها نهار الأول قاع ميدخل هاد الوباء للبلاد
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26
8 - الواسي السبت 21 مارس 2020 - 21:33
المرجو لفت انتباه المواطنين للجفاف . مع حملة تنضيف اليدين يجب عدم الاكثار من الماء
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39
9 - aziz السبت 21 مارس 2020 - 21:33
قرار حكيم من وزارة الداخلية على هاد الاجراء الاحترازي
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21
10 - يونس السبت 21 مارس 2020 - 21:34
حقيقة ارفع القبعة لقرارات الدولة أكثر من رائعة والسرعة في الاداء صحيح اول مرة كنحس انها كتخاف علينا اللهم احفظ بلدنا واهله
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38
11 - غيور على بلادي السبت 21 مارس 2020 - 21:34
هذا هو المعقول إلا بغيتو تحاربو كورونا.مشي واحد مريض راكب فكار يعادي ربعين واحد. أوكولا واحد فين نازل.يعني إنتشار عام للفروس. إوى الله يلطف بنا.
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35
12 - اهام السبت 21 مارس 2020 - 21:35
الدولة راها خدامة و دابا نوبة الشعب
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35
13 - ابراهيم السبت 21 مارس 2020 - 21:35
برافو مزيال هاد القرار انا شاء الله اكون خير
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20
14 - Allal السبت 21 مارس 2020 - 21:35
المرجو من وزارة الداخلية التدخل بسرعة عن الرخصة الاستتنائية التي لم تصل الى منازل المواطنين بل المواطنين من يبحت عنها وفي بعض الاماكن تباع
هدا عار ان يعاني المواطن الضعيف الامرين
كترت التجمعات لاخد الرخصة سيادي الى العدوى
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25
15 - عبدالله السبت 21 مارس 2020 - 21:35
السلام عليكم أنا بغيت ندي عائلتي في سيارتي الخاصة علما أن عددهم 4 هل يمكن
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-35
16 - Youssef السبت 21 مارس 2020 - 21:36
قرار صائب في وقته لكي نتفادى التجمعات
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15
17 - أستاذ مغربي السبت 21 مارس 2020 - 21:36
ونعم القرار لأن هذه التنقلات بين المدن ستؤدي إلى نشر الوباء....
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13
18 - يالطيف السبت 21 مارس 2020 - 21:37
يالطيف الطف بنا وارفع عنا البلاء واحمي بلاد المسلمين من كل سوء
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16
19 - hassan السبت 21 مارس 2020 - 21:37
الحمد لله ، ما ندينا به و نتمناه ، تم الان وقف تنقل الاشخاص بين المدن الان قبل التلاثاء. الحمد الله، بهدا الله وحده يعلم كم من حالة تفاديناها . كلس بلاصطك بببببوز. الله إحفطنا و يحفط بلادنا.
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12
20 - محمد الصحراوي السبت 21 مارس 2020 - 21:38
اعانكم الله على ماتقومون به لصالح الوطن والمواطنين.كان واجب ان يقف التنقل بين المدن في اسرع وقت ممكن تفاديا لمزيد من الإصابات.حفظ الله ملكنا وشعبنا ووطننا من كل مكروه.اللهما أرفع عنا هذا الوباء وعن كافة المسلمين اجمعين يارب.تحية لاعوان السلطة ولكل من يشتغل لمصلحة البلد الحبيب.
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8
21 - doc khalid السبت 21 مارس 2020 - 21:38
هذا هو عين الصواب . المرجو من المواطنين التقيد بهذا البلاغ حتى نتمكن من السيطرة على الحالات الموجودة وستكون الأمور على أحسن حال في أقرب الآجال انشاء الله.
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2
22 - sayf السبت 21 مارس 2020 - 21:38
الدولة في تخبط مستمر ودائما تتخذ قرارت متأخرة وإذا إستمر الوضع على هاذا منوال فستقع كارثة كبرى
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-21
23 - من درعة تافيلالت السبت 21 مارس 2020 - 21:40
الان برافو الداخلية. وشكرا لكم.
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11
24 - فهد السبت 21 مارس 2020 - 21:40
مزياااان.. هادشي لي خاصو يكون.. قرار صائب 100 في 100..
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11
25 - طه محمد بن عبد الله السبت 21 مارس 2020 - 21:40
صبر جميل
الحمد لله الدي انعم علينا نعمة الاسلام فبالنا مرتاح مادام هناك رب كريم.
داءقة ستزول بادن الله المهم الصبر والالتزام بالبيوت.
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11
26 - الحاجب السبت 21 مارس 2020 - 21:41
قرار شجاع و جريئ للحد من انشار البيروس القاتل
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7
27 - موسى السبت 21 مارس 2020 - 21:42
قرار حكيم ولو انه تاخر قليلا .نسأل الله السلامة
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3
28 - nourddine السبت 21 مارس 2020 - 21:43
كيفاش واش هد القرار كيخص حتا المسافرين ونقل
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-2
29 - ريم مهداوي السبت 21 مارس 2020 - 21:43
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا واجعل اهله ممن يسمع الكلام ويتبع احسنه
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1
30 - جابر السبت 21 مارس 2020 - 21:43
العز لماذا تأخير القرارات اليوم وصلنا 96حالةماذاننتظر حتى التجوال فوق السادسة وجب اتخاد قرار أكثر حزم وصلابة صحة 40 مليون افضل من مليون جاهل.. ونحمد الله الذي الطف علينا بالمطر.
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2
31 - ahmed السبت 21 مارس 2020 - 21:43
شكرا عن هذا القرار الذي سيؤدي إن شاء الله إلى التحكم في السيطرة على
الوباء .
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1
32 - Mino السبت 21 مارس 2020 - 21:43
حسب وجهة نظري الخاصة وتخميني الشخصي سيتم بعد ذلك منع التنقل حتى داخل المدن، لان الأمر بات لازما علينا جميعا، الحل هنا أقول بيد الرحمان
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4
33 - deterte السبت 21 مارس 2020 - 21:44
البلاغ جاء متأخرا بأربعة وعشرين ساعة التنقلات المكتفة وقعت يومي الجمعة ونهار السبت وكل من كان يرغب فى السفر قد سافر وانتشروا في المغرب من الشمال إلى الجنوب ونطلب من الله السلامة لماذا هذا التأخر وخير دليل على انتشار الساكنة الوافدة على البيضاء ورجوعها إلى مواطنيها الاصلية هو ما عرفته محطة اولاد زيان ليلة الجمعة ويوم السبت
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3
34 - االبليد السبت 21 مارس 2020 - 21:45
واخيرااا وليس باخيررر... وجب التعقيم وبدون مماطلة بداء بلمدن الكبري وايضا اماكن اكتشاف اغلب الحالات..وايطا اخد الاحتياطات المتوازية من عدة جوانب وندكر منها علي سبيل المثال لا الحصر الضبقة الهشة..والعاضلين والمعضلين والارامل وجب الاحاضة بكل الاشكاليات التي يستجد بها هادا الفيروس...حفضنا وإياكم الله..
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2
35 - استاذ السبت 21 مارس 2020 - 21:45
الحمد لله الذي هدى السلطة لهذا القرار إن القرارات أصبحت تحسب بالثواني وبسرعة انتشار فيروس كورونا
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1
36 - الحل الوحيد السبت 21 مارس 2020 - 21:46
كان يجب ان يطبق في الاسبوع الماضي عند ظهوى الجالات الاولى. المهم ان يطبق. مع الجلوس في المنازل
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3
37 - Fixible السبت 21 مارس 2020 - 21:47
ماذا يعني هذا
هل ينطبق المنع على التحرك من قرية نحو مدينة علما أن لا توجد صيدليات بالقرى المجاورة للمدينة !!!
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3
38 - محمد لعيوني السبت 21 مارس 2020 - 21:47
قرار حكيم ولكن لم يراعي الموظفين الدين يعملون في مدن اخرى بخصوص عائلاتهم وخاصة من يستعمل سيارته الخاصة ويسافر لوحده
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6
39 - نظرية الحق السبت 21 مارس 2020 - 21:47
السلام عليكم ان اوروبا سبقتنا بهذه الاجراءات ولكن نتائجها كانت مخيبة وكارتية لذا وجب علينا الا نقع في الخطإ الذي وقعت فيه اوروبا. لكي نتغلب على هذا الوباء وجب علينا ان نستفيذ من سورة يوسف. كيف ذلك حصر الغذاء الحنطة عند الدولة وتوزيعها على الدور والمنازل حسب كل حي وذلك تجنبا للهطة والاحتكار و تكديس السلع من طرف اقلية.وكذا تفاديا لخروج الناس من منازلهم والتبضع. سيجدون السلع امام ابوبهم حسب كل اعداد الاسرة في المنزل الواحد.بقاء الناس جميعا في منازلهم لاعمل لا تبضع لا تبضع لا استمارة لان التبضع سينقل العدوى الى التجار والمتبضعين فيما بينهم والاستمارة ستنقل العدوى الى اعوان السلطة وعناصر القوة عند مراقبتهم لها. منع العمل في جميع القطاعات باستتناء القطاعات الحيوية من قطاع الصحة(اطباء ممرضين ...)والوقاية المدنية القوات العمومية من جيش وامن ودرك وقوات مساعدة وسلطة عمومية ومحلية لاستتباب الامن والمكتب الوطني للماء والكهرباء لمدة شهر. ولاننسى الدعاء لبلدنا الحبيب والعالم اجمع
واكيد سترون انشاء الله نتائج هائلة بحصرنا للفيروس والانتصار عليه باذن من الله واذاعزمت فتوكل عل الله.
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6
40 - عثمان تماري السبت 21 مارس 2020 - 21:47
قرار جيد شكرا للسلطات على للاستجابة لطلب المواطنين و نهيب بالكل بالمكوث في منازلهم حفاظا على انفسهم و على صحة المواطنين الاخرين انا من تمارة اعلن انني سأبقى في بيتي الى اجل غير مسمى ###نبقاو فديورنا باش نوقفو انتشار كورونا##
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2
41 - جهاد الصويري السبت 21 مارس 2020 - 21:48
دبا ايييييه... احسن قرار.. استمروا في إتخاد القرارات الصائبة ولي فمصلحة الجميع.. وأحسن حاجة هي أنكم سمعتوا للشعب وقدمتوا توقيت المنع إلى اليوم عوض يوم الاثنين.. braaaaavo
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4
42 - محمد السبت 21 مارس 2020 - 21:48
bravo bonne décision aujourd'hui et pas demain pour limiter l'épidémie
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1
43 - محذر السبت 21 مارس 2020 - 21:49
غير البارح كتبت تعليق و قلت خص المغرب يمنع التنقلات بين المدن باش يتم محاصرة الوباء ف جهة معينة لكي يمنع من انتشار الوباء بطرق عشواىية و تهاتف الاف عل الحافلات لتنقل فهاذ يومين هي فكرة سيئة و التنقل خصو يكون فقط بهدف التطبيب او العمل او نقل المون فقط و الناس بغات تزور عاىلاتهم بحال الا العيد الكبير هذا , والله يحسن العوان و لكن من بعد الانسان غاذي يعرف انه بهاذ الخطوة يمكن عتق الاف العاىلات
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5
44 - آمولا حاجة! السبت 21 مارس 2020 - 21:49
قرار سليم 100% لأن المتنقلين والمسافرين سيوصلون العدوى إلى قرى ومداشر المغرب البعيدة عن المستشفيات والتي يصعب محاصرة الفيروس فيها. وتبقى جميع الإجراءات التي تم القيام بها الى الآن غير كافية وسيبقى الحجر الصحي والتزام البيوت الى مدة ستطول كثيرا حتى نصل الى لقاح. يجب اغلاق المناطق الصناعية وتجميد وسائل النقل بصفة كلية سيليها فحص الساكنة داخل المنازل بعد مرور 14 يوما من التجميد وعزل المصابين وارسالهم للمستشفى... هذه الاستراتيجية التي طبقتها الصين وكوريا الجنوبية ستدوم 45 يوما وكل تأخر في تنفيذها سيقودنا الى وضعية ايران وايطاليا واسبانيا. اللهم سلم.
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3
45 - Sama السبت 21 مارس 2020 - 21:49
غدا خصني نمشي من تطوان الحسيمة واش ممكن شي حد ارد عليا (راجلي كان خدم هنا وغدا خصنا نرجعو )
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2
46 - سيمو السبت 21 مارس 2020 - 21:57
الحمد لله، وزارة الداخلية تداركت الخطأ، لان هذا القرار كنا قلت في تعليقات سابقة كان من الواجب ان يأخد ويدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ وذلك لكي لا ينشر الڤيروس عن طريق المسافرين من المدن الى المدن الاخرى والقرى... قرار جريئ وبطبيعة الحال ستكون له نتائج ممتازة في قادم الايام.
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1
47 - مدردش السبت 21 مارس 2020 - 21:59
قرار صاءب انتظرناه طويلا.انها الكماشة.واجابياتها حجر على المدن الغير المصابة .وبالتالي ترحيل الاطر الطبية للمناطق المصابة في حالة زيادة الاصابات حتى تتسنى للدولة القضاء على الفيروس.
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4
48 - ضد الضد السبت 21 مارس 2020 - 22:00
نشكر ونتمن قرار مسؤولينا بوزارة الداخلية جزاكم الله خيرا عنا. قرار حكيم فيه مصلحة الوطن. هكذا ستتمكن منظومتنا الصحية باذن الله من محاصرة هذا الفيروس اللعين. ونقلص احتمالية نقل الفيروس لمناطق يصعب رصده بها ويصعب الحد من انتشساره.
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0
49 - أحمد السبت 21 مارس 2020 - 22:01
هذا الذي كنا ننتظره من مدة. الحجر التام لكي تحفظ المدن التي لم يدخلها المرض بعد،ويُتغلب على الحالات التي كتب الله لها الإبتلاء.
الدعاء والتضرع إلى الله والإكثار من الإستغفار من أعظم أسباب رفع البلاء.
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1
50 - محمادي السبت 21 مارس 2020 - 22:02
تبارك الله على الملك والحكومة تدابير استباقية جد مهمة
عليكم بالصلاة والدعاء
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0
51 - خديجة السبت 21 مارس 2020 - 22:03
قرار صائب وياربي كل المغاربة يلتزمو
تحياتنا للوطن
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-1
52 - hasnae السبت 21 مارس 2020 - 22:05
إجراء في مكانه المناسب لأن ذلك سوف يكون في صالح المواطنين المغاربة جميعا لتجاوز جائحة فيروس كورونا
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0
53 - عبد الرحيم السبت 21 مارس 2020 - 22:06
أنا عندي الخدمة من بعد 8 أيام إن شاء الله لا أعلم كيف ستكون الظروف إن شاء الله
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1
54 - بنسليمان السبت 21 مارس 2020 - 22:06
نحن في مرحلة الشدة وإن بعد العسر يسرى. الواجب وهو أن نكون صبورين.
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2
55 - kamal السبت 21 مارس 2020 - 22:08
ما العمل بالنسبة لمن لديه ميعاد خاص بالتطبيب في ظل تعليق حركة وسائل النقل العمومي بين المدن؟!
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2
56 - badr السبت 21 مارس 2020 - 22:12
تعطلتيو ابا كان خسكوم ديرو هاد شي من بكري
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2
57 - Hajar السبت 21 مارس 2020 - 22:14
المشكل غايكون بالنسبة للناس اللذين يعملون في مدن أخرى كايديرو لانافيت. كيفاش غايمشيو للعمل ديالهم
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3
58 - ناقوس الخطر السبت 21 مارس 2020 - 22:15
كل القرارات الصادرة عن السلطات العمومية تصب في مصلحة ابناءالشعب المغربي، لكن ارجو من هده السلطات التعامل بصرامة مع بعض الحالات المعزولة التي تريد أن تتحدى القوانين والإجراءات الإدارية خاصة في هدا الظرف المصيري بالضبط، حتى وإن اقتضى الحال استعمال القوة في حق هؤلاء المتهورة الطاءشين الدين يحاولون الخروج عن القانون
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