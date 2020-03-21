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كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية تعلن منع التنقلات بين المدن في البلاد
أعلنت وزارة الداخلية أنه، في إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، تقرر منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن ابتداء من منتصف ليل اليوم السبت.
وذكر بلاغ للوزارة، توصلت به هسبريس، أن المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية، بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية.
"المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات"، تزيد وزارة الداخلية في البلاغ نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
هدا عار ان يعاني المواطن الضعيف الامرين
كترت التجمعات لاخد الرخصة سيادي الى العدوى
الحمد لله الدي انعم علينا نعمة الاسلام فبالنا مرتاح مادام هناك رب كريم.
داءقة ستزول بادن الله المهم الصبر والالتزام بالبيوت.
الوباء .
هل ينطبق المنع على التحرك من قرية نحو مدينة علما أن لا توجد صيدليات بالقرى المجاورة للمدينة !!!
واكيد سترون انشاء الله نتائج هائلة بحصرنا للفيروس والانتصار عليه باذن من الله واذاعزمت فتوكل عل الله.
الدعاء والتضرع إلى الله والإكثار من الإستغفار من أعظم أسباب رفع البلاء.
عليكم بالصلاة والدعاء
تحياتنا للوطن