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كُتّاب وآراء
"باستور" يبعد كورونا عن 3 أفراد من جهة واد نون
أورد مصدر مسؤول، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نتائج تحاليل مخبرية أجريت لعينات تخص ثلاثة أشخاص، يتحدرون من جهة كلميم واد نون، أثبتت عدم إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بامرأتين؛ الأولى من مدينة طانطان والثانية تتحدر من جماعة سيدي حساين وعلي في إقليم سيدي إفني، إضافة إلى رجل مسن يقطن بمدينة كلميم.
وكانت المصالح الاستشفائية قد أخضعت المشتبه في إصابتهم للرعاية الصحية، قبل أن يؤكد معهد باستور أن حالتهم المرضية لا علاقة لها نهائيا بمرض "كوفيد 19".
تجدر الإشارة إلى أن كلميم واد نون عرفت، يوم الثلاثاء الماضي/ تسجيل إصابة مؤكدة لرجل مسن قادم من فرنسا بفيروس "كورونا" المستجد، وهي الحالة الوبائية الوحيدة المسجلة على صعيد الجهة إلى حدود اليوم.