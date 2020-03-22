24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حالة "الطوارئ الصحية" بالمنازل ترفع إقبال المغاربة على الأنترنت
- الشغل في زمن "كورونا" بالمغرب. . هذه توضيحات وإجابات قانونية
- رؤساء وأعضاء مجالس منتخبة يتسابقون لدعم "صندوق كورونا"
- سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية
- "كورونا" يلهم فنانين .. أغنيات وكبسولات للتوعية
سيدة مغربية تطالبُ بإعادة جثّة ابنها من الحدود اليونانية والتركية (5.00)
هذه لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية خلال فترة الطوارئ الصحية (5.00)
المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء (5.00)
- تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في المغرب .. الحصيلة: 86 - (328)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (279)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (274)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (199)
- المغرب يوقف حركة حافلات نقل المسافرين بين المدن يوم الثلاثاء - (149)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شركة مصنّعة للأدوية تؤكّد إعطاء المغرب عقارا قد يعالج "كورونا"
خرجت شركة "سانوفي المغرب" المختصة في الصناعة الدوائية عن صمتها، إذ كشفت أنها تلقت طلبا من وزارة الصحة وقامت بتسليمها مخزونها الكامل من دواء "نيفاكين" و"بلاكنيل" المخصصين لمعالجة الملاريا.
وذكرت الشركة التابعة لـ"سانوفي الفرنسية"، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تقوم بتنسيق مع وزارة الصحة المغربية بتتبع الأبحاث السريرية المتعلقة بالدواءين، في إشارة إلى النتائج الواعدة بعد تجريبه على مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.
توضيح الشركة جاء ردا على ما ورد من خلال موقع إلكتروني لإذاعة فرنسية نشر أن "مخزون الدواء الذي طلبته وزارة الصحة المغربية كان موجها للتصدير نحو دول إفريقية".
وأوردت الشركة أن نيفاكين (كلوروكين سولفات)، الذي يوصف في العلاج والوقاية من الملاريا والمنتج من قبل مصنع "سانوفي بالمغرب"، لديه رخصة التسويق صالحة فقط بالسوق المغربية، مؤكدةً أنه موجه حصريا للسوق المغربية وغير معني بالتصدير.
وتتواجد "سانوفي" في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، وتشمل أنشطتها تسجيل وتصنيع وتوزيع وتسويق الحلول العلاجية، وتوفر حوالي 300 منصب شغل، وقد حققت الشركة في سنة 2016 رقم معاملات تجاوز مليار درهم.
ويأتي طلب المغرب لهذا الدواء بعدما أكدت المجموعة الفرنسية استعدادها لتوفير ملايين الجرعات، بعدما أظهر "نتائج واعدة" في معالجة المرضى بفيروس "كورونا".
وفي مدينة مرسيليا عمل فريق من "سانوفي" على تجريب الدواء على 24 شخصا، فتقلصت نسبة الإصابة بينهم إلى 25 في المائة فقط، لكن السلطات الفرنسية ترى أنه من الضروري إجراء تجارب أوسع على عدد أكبر من المرضى قبل طرح الدواء كعلاج.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
الله يرفع عنا هذا الوباء ويرجع الناس الى عقولها وأنا اول الناس المخطئين.
انها حالة الطوارىء لا مجال للمزايدات على امن البلد الدي احتضن سانوفي لعقود . حان الوقت لنستفيد من استتماراتنا .