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الرئيسية | مجتمع | شركة مصنّعة للأدوية تؤكّد إعطاء المغرب عقارا قد يعالج "كورونا"

شركة مصنّعة للأدوية تؤكّد إعطاء المغرب عقارا قد يعالج "كورونا"

شركة مصنّعة للأدوية تؤكّد إعطاء المغرب عقارا قد يعالج "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 00:00

خرجت شركة "سانوفي المغرب" المختصة في الصناعة الدوائية عن صمتها، إذ كشفت أنها تلقت طلبا من وزارة الصحة وقامت بتسليمها مخزونها الكامل من دواء "نيفاكين" و"بلاكنيل" المخصصين لمعالجة الملاريا.

وذكرت الشركة التابعة لـ"سانوفي الفرنسية"، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها تقوم بتنسيق مع وزارة الصحة المغربية بتتبع الأبحاث السريرية المتعلقة بالدواءين، في إشارة إلى النتائج الواعدة بعد تجريبه على مصابين بفيروس "كورونا" المستجد.

توضيح الشركة جاء ردا على ما ورد من خلال موقع إلكتروني لإذاعة فرنسية نشر أن "مخزون الدواء الذي طلبته وزارة الصحة المغربية كان موجها للتصدير نحو دول إفريقية".

وأوردت الشركة أن نيفاكين (كلوروكين سولفات)، الذي يوصف في العلاج والوقاية من الملاريا والمنتج من قبل مصنع "سانوفي بالمغرب"، لديه رخصة التسويق صالحة فقط بالسوق المغربية، مؤكدةً أنه موجه حصريا للسوق المغربية وغير معني بالتصدير.

وتتواجد "سانوفي" في المغرب منذ أكثر من 50 سنة، وتشمل أنشطتها تسجيل وتصنيع وتوزيع وتسويق الحلول العلاجية، وتوفر حوالي 300 منصب شغل، وقد حققت الشركة في سنة 2016 رقم معاملات تجاوز مليار درهم.

ويأتي طلب المغرب لهذا الدواء بعدما أكدت المجموعة الفرنسية استعدادها لتوفير ملايين الجرعات، بعدما أظهر "نتائج واعدة" في معالجة المرضى بفيروس "كورونا".

وفي مدينة مرسيليا عمل فريق من "سانوفي" على تجريب الدواء على 24 شخصا، فتقلصت نسبة الإصابة بينهم إلى 25 في المائة فقط، لكن السلطات الفرنسية ترى أنه من الضروري إجراء تجارب أوسع على عدد أكبر من المرضى قبل طرح الدواء كعلاج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - لؤلؤة المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 00:06
اللهم إن كان هذا الوباء والبلاء بذنب ارتكبناه أو إثم اقترفناه أو وزر جنيناه أو ظلم ظلمناه أو فرض تركناه أو نفل ضيعناه أو عصيان فعلناه أو نهي أتيناه أو بصر أطلقناه، فإنا تائبون إليك فتب علينا يارب.
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2 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 00:08
راه شي مسؤول فرنسي فالجزيرة صرح انه تعالجو 100٪ من المصابين اللي خداو الدواء نفسه، نتمنى يكون ذات حودة و يعطي مفعول ممتاز ضد المرض
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3 - جهان الأحد 22 مارس 2020 - 00:09
الله يسمعنا خير ياربي
قادر على كلشي
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4 - سميه نبيل الأحد 22 مارس 2020 - 00:09
ياربي جيب الفرج و طفي الغضب بحال هاد الاخبار محتاجينها
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5 - بصيص أمل الأحد 22 مارس 2020 - 00:10
على الاقل لدينا فرصة 25% لتقليل الضغط الناجم عن هذا الوباء والبلاء في ظل تعثر النظام الصحي بالمغرب.
الله يرفع عنا هذا الوباء ويرجع الناس الى عقولها وأنا اول الناس المخطئين.
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6 - بقا في دارك او عاون جارك الأحد 22 مارس 2020 - 00:10
و هل سيأتي الفرج بسرعة. هل المغرب محضود لهذه الدرجة وما يمكن القول على إيطاليا الجريحة هل لديها نصيب من هذا الدواد أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان. يرفع عنا شر الوباء
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7 - رضوان الأحد 22 مارس 2020 - 00:10
اللهم نحن الضعفاء وانت القوي، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم تبنا اليك فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين.رحمتك يارب بعبادك.
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8 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 00:11
بتوفيق انشاء الله اللهم رفع عنا هاد الوباء
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9 - imad meknassii الأحد 22 مارس 2020 - 00:11
اللهم بارك و لما لا vive le maroc
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10 - خديجة الأحد 22 مارس 2020 - 00:11
قد يعالج ! يعني دواء لتجريبه على المرضى أم ماذا ؟
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11 - لالة الهام الأحد 22 مارس 2020 - 00:12
شنو بغاو اقصدو كل مرة تيقولو شي حاجة على هاد دوا
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12 - Lhoussain الأحد 22 مارس 2020 - 00:12
خير إن شاء الله....كل التوفيق للاطباء المغاربة الأكفاء..
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13 - مواطن مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 00:13
المغرب تمكن من ضمان المخزون باكمله بعون الله و نعمته مند ايام .
انها حالة الطوارىء لا مجال للمزايدات على امن البلد الدي احتضن سانوفي لعقود . حان الوقت لنستفيد من استتماراتنا .
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