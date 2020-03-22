24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/03/2020
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هكذا يرتبط تعافي الاقتصاد المغربي بمدى تطبيق "الحجر الصحي"
- كم هو لئيم هذا الكورونا!
- "كورونا".. تعدد التفسيرات والخطر واحد
- في ضرورة التثقيف الصحي
- إجراءات الدولة في مواجهة الفيروس
الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)
غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية (5.00)
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (286)
- غياب وثيقة التنقل يدفع مغاربة إلى "كسر" حالة الطوارئ الصحية - (274)
- "شهادة الخروج" تربك مغاربة في اليوم الأول من "الطوارئ الصحية" - (201)
- هذه تفاصيل عن الجهات المسجّلة 96 إصابة بـ"كورونا" في المملكة - (132)
- بوريطة يتباحث مع مسؤولي الصين حول السيطرة على فيروس كورونا - (126)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات
الأحد 22 مارس 2020 - 10:36
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 104 حالات مؤكدة.
وكانت آخر الأرقام، إلى حدود منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (62)
2 - reda الأحد 22 مارس 2020 - 10:46
Malheureusement, ce document inventé par le gouvernement copié de la France qui permet aux personnes de sortir de chez eux est une bombe explosive. Car les Mkaddem ne le distribuent pas, mais il invite les gens à venir vers lui dans un coin de rue, ce qui crée une foule énormes surtout de femmes rassemblé autour de mkaddem qui attende le papier avec la signature de ce dernier. Le Mkaddem ne connait rien à cette maladie, et ces pauvres femmes pensent que ce papier est une pièce tellement importante qu’elle se précipite à la chercher.
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
3 - مغربي راقي الأحد 22 مارس 2020 - 10:46
#Covid19
راه ماشي الموت التي تخيفنا ولكن لقاء الله لا نقدر عليه لأننا كلنا ذنوب ومعاصي حتى صرنا أنجاس منجسون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكيف سنقابل رب العالمين ونحن نشرب الخمر ونضرب المعازف ولا نصلي والكاسيات العاريات تملأ الشوارع والأمة تلد ربتها والربا والفسق والفجور يملأ كل بيت ولعنة الله تلاحقنا ونحن لاندري لولا رحمته بنا لخسف بنا الأرض ولكن هذا نذير كي نتوب ونرجع إلى ربنا لعله يقبل توبتنا ويغسل حوبتنا وأن يرضى عنا
راه ماشي الموت التي تخيفنا ولكن لقاء الله لا نقدر عليه لأننا كلنا ذنوب ومعاصي حتى صرنا أنجاس منجسون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكيف سنقابل رب العالمين ونحن نشرب الخمر ونضرب المعازف ولا نصلي والكاسيات العاريات تملأ الشوارع والأمة تلد ربتها والربا والفسق والفجور يملأ كل بيت ولعنة الله تلاحقنا ونحن لاندري لولا رحمته بنا لخسف بنا الأرض ولكن هذا نذير كي نتوب ونرجع إلى ربنا لعله يقبل توبتنا ويغسل حوبتنا وأن يرضى عنا
4 - samia الأحد 22 مارس 2020 - 10:47
الله يحد الباس ويكون معانا.نتمنى تفوت هاد السحابة علينا بأقل الخسائر البشرية.
7 - mohamed الأحد 22 مارس 2020 - 10:47
شيء طبيعي ان نسمع اصابة حالات جديدة الي نهاية شهر مارس لأن الحالات المضابة سابقا خالطت مواطنين لم تظهر فيهم الاعراض بعد.
نتيجة الحجر الصحي ستبدأ مع نهاية مارس وبداية شهر أبريل، اي بعد انقضاء مدة 15 يوم ظدة حضانة الفيروس.
نتيجة الحجر الصحي ستبدأ مع نهاية مارس وبداية شهر أبريل، اي بعد انقضاء مدة 15 يوم ظدة حضانة الفيروس.
8 - سعاد ام سلمان الأحد 22 مارس 2020 - 10:48
نسال الله اللطيف ان يفرج الهم ويزيح الغم لا اله الا انت سبحانك انا كنا ظالمين
9 - نةر الهدى الأحد 22 مارس 2020 - 10:48
الله يلطف بنا ويرفع عنا هد الوباء يارحيم ارحمنا عفاكم جلسوا في ديوركم وخافو على انفسمم وعلى الناس اللي دايرين بكم
10 - يوسف بولحيا الأحد 22 مارس 2020 - 10:48
بسم الله الدي ليضر مع إسمه شيئ في الأرض ولا في السماء وهوا السميع العليم
11 - سمية الأحد 22 مارس 2020 - 10:48
يا رب السلامة يا ربي ترفع البلاء دخلنا فالمئات يا ربي تلطف
12 - Jelti الأحد 22 مارس 2020 - 10:48
حنا نقولو غي يا ربي يا ربي فوقاش يسالي هذا الشي ...
وناضو وحدين دارولنا اكبر شمس العشية فالتاريخ
وناضو وحدين دارولنا اكبر شمس العشية فالتاريخ
13 - تازي حر الأحد 22 مارس 2020 - 10:49
بصفتي نواطن مغربي حر ملتزم بقانون الطوارئ اطالب من الدولة بمعاقبة كل من حرض ابناء الوطن علي تجمهر
14 - فاطمة الزهراء الأحد 22 مارس 2020 - 10:49
لننتظر مع خروج الجهلاء للشارع، تضاعف حصيلة المصابين بالفيروس.
الجهل يرقص فرحا.
الجهل يرقص فرحا.
15 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 10:49
اللهم انا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و من سيئ الاسقام؛ شفاء عاجلا باذن الله لكل البشريه ؛حبذا لو أن دولتنا المغربيه أوقفت العاملين أيضا و انفقت على الاسر من صندوق مكافحة جائحه كورونا ......ان مع العسر يسرا
16 - هشام كولميمة الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
مزيدا من الحذر و الإلتزام بتوصيات وزارة الصحة و الداخلية...نطلب من وزارة الداخلية التدخل لإيقاف من تجمهر البارحة فهذا خرق للحجر الصحي.نتمنى الشفاء العاجل للمصابين و السلام و الأمان لبلدنا الذي نحبه كثيرا.
17 - agnaou sanaa الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وارحمنا برحمتك يا الله ادعوني استجب لكم
18 - غاضب الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
وجب الان استعمال القوة و الا فلن يبقى شعب اسمه المغرب . الكلاخ يعشش في العقول لا تردعه الا الزرواطة . من الان عايكم نسيان حقوق الانسان و جعل القوى الامنية تمحط من يعتب الشارع
19 - يوسف بولحيا الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
(إلتزمو بيوتكم مع الدعاء). بسم الله الدي ليضر مع إسمه شيئ في الأرض ولا في السماء وهوا السميع العليم(تلات مرات)
20 - ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
دعوة الى المسؤولين الى الاستفادة من معامل النسيج في المغرب وصناعة بعض المستلزمات الطبية من كمامات والبسة واحذية. توفر هذه المستلزمات سيكون جد مهم للاطقم الطبية والمهنيين والمغاربة على السواء.
21 - Omar Málaga الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
اللهم انا نسألك العفو والعافية ونسألك اللطف فيما جرت به المقادير. رجاؤنا فيك يا رب العالمين اللهم ارفع هذا الوباء عن المغرب و احفظ اهل هذا البلد بما حفظت به الذكر الحكيم . امين يارب العالمين.
22 - يوسف دبي الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
الصراحة كل واحد يشد وليداتو و يدخل لدارو و يسد عليه و يدير الاسباب باش يبقى محمي و يصلح علاقتو مع ربي و يعيد النظر في علاقتو مع اقرباءه, حسب ما راينا من خروج اناس كثر للشارع دون ادنى حس للمسؤولية و الاستهتار ,النتيجة ماشي دابا باش تبان بعد اسبوع باش تشوفو ,الدولة دارت مجهودها وطبقات القولة تاع وريه وريه , دابا اذا عمى سير و خليه .
الامر محزن الصراحة لكن هذا هو الحل , اما باش تبقاو تهضرو على من تعاود زبورك يا داوود .
الامر محزن الصراحة لكن هذا هو الحل , اما باش تبقاو تهضرو على من تعاود زبورك يا داوود .
23 - حمزة الأحد 22 مارس 2020 - 10:50
يارب السلامة الله يحفظ المرجوا
الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية.
الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية.
25 - Saida chaarou الأحد 22 مارس 2020 - 10:51
من فضلكم اللتزموا اللتزموا بيوتكم والله حتى الدولة عاملة كثر من جهدها الأطباء في معاناة كبيرة الله يهديكم يارب الله يهديكم
27 - Hamid الأحد 22 مارس 2020 - 10:51
اللهم ارفع الغمة و اكشف عن الأمة . اللهم لا تواخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين .
28 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 10:51
و مع ذلك لا داعي الهلع و ترك ذوي الاختصاص يقومون بعملهم و ما علينا نحن كمواطنين ان تضاعف إجراءات الوقاية و النظافة و الامتثال لقرارات الدولة و عدم الاستهتار بأي اجراء و الاهم مد يد العون و لو بالقليل للمحتاجين حتى يحسوا بالطمأنينة و لا تنسوا الدعاء و طلب رفع هذا الوباء عنا من الله
29 - غاضب الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
ومع دوك الجهلة اللي خرجوا للشارع البارح فنصاص الليل غادي تزاد تحمضات القضية مجهودات اسابيع ضربوها فالزيرو صعيب تحارب فيروس كورونا وفيروس الجهل فنفس الوقت بنادم مقادش يصبر غير 14 اليوم على مايبانو الناس اللي مصابين حيت فترة حضانة الفيروس 14 اليوم وتعزلهوم الدولة وتصفيهوم من الشعب وداك الساع ارا متجري ولكن شكون يفهم مابغيتوش 14 اليوم غادي نكلسوا اشهر
30 - أم رحاب الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
اللهم نسألك اللطف وتوقيف هذا الوباء بأمرك إنك على كل شيء قدير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
31 - محسن الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
صعيبة تحارب الفيروس و جهل المواطنين فنفس الوقت، عشرات الناس من بعض المدن خرجوا البارح من ديورهم بالليل كيطوفو الأحياء، أين هي السلطات؟، أين هو حضر التجوال؟
32 - زكرياء الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
اللهم إنا نسألك العفو و العافية ثم الإلتزام الإلتزام الإلتزام
33 - Youssef bendahmane الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
ملئ طنجة وسلا خرجات كاملة البارح وهللوا نتاضرو كتر شعب ماعندوش الحل
34 - ذئب الغابة الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
أرجوكم، أرجوكم ثم أرجوكم ألزموا بيوتكم حفاظا على أمننا الصحي.
35 - salah الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
لكي نقضي على العدوى تماما ارتداء الكمامة اجباريا مريض او غير مريض للجميع هدا هو الحل الوحيد لا غير وسنسجل 00حالة بعد اسبوعين شكرا
36 - ام ايمن الأحد 22 مارس 2020 - 10:52
اللهم ارفع عنا البلاء ولا تجعلنا من عبادك الخاسرين
37 - بدر الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
انا على يقين تام ان المغرب بحكومته هذه لن يفلح في الاستحواذ على كوفيد و لا على غيره وسيكون الطايح أكثر من النيض
38 - مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
لطفك يا الله فالشعب المغربي ارجوووكم التزمو بيوووووتكم
39 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
نسأل الله السلامة...اللهم نسألك الشفاء لأخواتنا وإخواننا المصابين بهذا الوباء
40 - رشيد من أكادير الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
نسأل الله العفو والعافية ، ونتمنى من المغاربة أن يستوعبوا حجم المشكل وأن يجلسوا في بيوتهم للحد من إنتشار هده المصيبة . انضرو إلى حجم الوفيات في إيطاليا لنستخلص العبر .سدو عليكم بابكم وردو البال لولادكم .اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا آمين
41 - ابو يحيى الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
اللهم استرنا بسترك واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين امين امين
42 - Hassan الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
مررنا من اعلان على 23 حالة في اليوم (الجمعة) الى 10 (السبت) ثم الى 8 (الاحد). ان شاء الله ان تحققت هذه الوثيرة، فيما قريب لن نسجل اي حالة.فلنستمر في جهودنا حتى بمعونة الله سبحانه وتعالى نقضي على هذه الآفة في بلادنا.
43 - صلاح الدين تمارة الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
اخر الرحلات الجوية من الخارج الى المغرب يجب استقدامهم من طرف الجيش و بناء مصتوصفات عسكرية للحجر الصحي خارج نطاق المدن و هذا مع ابقاء حالة الطوارئ .... لقد اعذر من انذر سبق لي ان تكلمت في الموضوع و لا احد اعار كلامي الإهتمام
44 - Mino الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ، اللهم عاملنا بما انت اهله
45 - سرمد الحق الأحد 22 مارس 2020 - 10:53
لقد تداركت السلطات البارحة فقط الخطأ الدي وقعت فيه إذ لم تقارن بين الطواريء وإقفال التنقل بين الاقاليم و المدن و عليه نتمنى السلامة للجميع.ان هدا الفيروس خطير جدا فاجتنبوه بالهرب من التجمعات و الملامسات و الزيارات و فروا من الناس فراركم من المجدوم .لن يكون له علاج و لا لقاح لأكثر من عام و كل خبر عكس دلك فهو إشاعة الطمئنينة فقط .إنه فيروس متحور دكي ماكر يغزوا بتكتيك عسكري لضرب كل شيء الا انه يتوفر على اخلاق الحروب حيث يصيب الذكور اكثر من الاناث ويستتني الاطفال في معضم الحالات . أيها المغاربة الكرام استعدوا و تزودوا فإن خير الزاد التقوى. استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، فإن الاستغفار يكسر البلاء و يعظم الأجر و ينزل الرحمة و يرفع غصب الرحمان.
46 - اللهم احفظ وطني الأحد 22 مارس 2020 - 10:54
الله يسترها معنا دنيا واخره والله يحد الباس اتمنى من الناس تلتزم بالتعليمات باش نقدرو نحاصرو المرض ومنوليش نقلوه للناس لعزاز علينا ونعيشو في ذنب طول حياتنا نتمنى من ناس لكل تلتزم بيوتها قدر المستطاع ماعدا ناس لي مضطرين للعمل يديرو احتياطاتهم
والله قادر يزيل هاذ البلاء اكيد بالتضرع الى الله عز وجل والالتزام بالتعليمات وشكرا
والله قادر يزيل هاذ البلاء اكيد بالتضرع الى الله عز وجل والالتزام بالتعليمات وشكرا
47 - Yasser الأحد 22 مارس 2020 - 10:54
ايوا و مع داك الجهل و الكلاخ لي شفنا البارح غادي نشوفوا ما كتر... كانطالب الدولة بالتدخل و اعتقال المتورطين فدوك المظاهرات بالاضافة الى حجر صحي كامل لدوك المدن ...
48 - abdelhak debbab الأحد 22 مارس 2020 - 10:54
merci pour tout les info et bonne courage et vous faits atentions au niveau de centre de coronaverus
49 - ملاحض الأحد 22 مارس 2020 - 10:54
الكل يلتزم فدارو منكونوش مستهترين كالطاليان اللي فءة منهم خرقات الحضر والله المستعان
50 - جيت نطل الأحد 22 مارس 2020 - 10:54
الله يحد الباس
ماحدها تقاقي وهي تزيذ فالبيض
ماحدها تقاقي وهي تزيذ فالبيض
51 - oghzal abouda الأحد 22 مارس 2020 - 10:54
نطلب السلامة لجميع المواطنين والشفاء للمرضى والحمة للموتى والإلتزام بالتوجيهات وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
عافاكوم شدو على راسكم وعلى وليداتكم فبيوتكم.
عافاكوم شدو على راسكم وعلى وليداتكم فبيوتكم.
52 - said الأحد 22 مارس 2020 - 10:54
الحجر الصحي الكلي هو الحل الوحيد الدي سيمكن من تقليص هدا العدد المهول
"نطلبو من الله السلامة و أن يرفع الداء "
"نطلبو من الله السلامة و أن يرفع الداء "
53 - بوبكر المريد الأحد 22 مارس 2020 - 10:55
سلم ياربي سلم.لطفك يا رب.
اللهم احفظ عبادك.
اللهم احفظ عبادك.
54 - مواطن مقهور الأحد 22 مارس 2020 - 10:55
المرجو من السلطات مراقبة الأحياء الشعبية فلا وجود للحضر الصحي فيها خصوصا بمدينة مكناس
55 - مواطن بسيط جدا الأحد 22 مارس 2020 - 10:55
كم مدة حالة الطوارء هذه هل هي اسبوعين ام اكثر ؟؟؟؟؟
56 - Said russie الأحد 22 مارس 2020 - 10:55
السيناريو الاطالي بدأ يطل برأسه على المغرب.نطلب من الله اللطف والسلامة للجميع
57 - مواطنة مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 10:55
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الى متى سيتمر استهتار بعض الأشخاص وعدم الامتثال للتعليمات الرسمية التي هي الهدف منها هو حماية صحة المواطنين وحماية بلادنا من تبعات هذه الأزمة لا قدر الله.
الله يحفظ الجميع وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه .
الى متى سيتمر استهتار بعض الأشخاص وعدم الامتثال للتعليمات الرسمية التي هي الهدف منها هو حماية صحة المواطنين وحماية بلادنا من تبعات هذه الأزمة لا قدر الله.
الله يحفظ الجميع وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه .
58 - موليير الأحد 22 مارس 2020 - 10:55
اخوتي واخواتي اناشدكم بالله أن تبقوا في منازلهم فذلك فيه مصلحة لكم ولنا. حفظكم الله وحفظ الأمة الإسلامية والإنسانية من شر هذا الوباء.
59 - منال من المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 10:56
اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء الله يرحم الوالدين بقاو فديوركوم والتزمو بتوصيات وزارة الصحة قبل متصابو وتنقلو المرض للناس لي عزاز عليكوم حتى تمر هذه الأزمة بأقل الأضرار بإذن الواحد الاحد متخرجوش بقاو فالدار
60 - وفاء الأحد 22 مارس 2020 - 10:56
والبشر ودخلو لديوركم الارقام غادا كتزاد نهار على نهار ودخلو لديوركم
62 - Salmane charkaoui الأحد 22 مارس 2020 - 10:56
ماسبب خروج كل ذلك الحشد ليلة البارحة
وشكرا ليكم بزاف علي تتبع الاخبار
وشكرا ليكم بزاف علي تتبع الاخبار
المجموع: 62 | عرض: 1 - 62