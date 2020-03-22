تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 104 حالات مؤكدة.

وكانت آخر الأرقام، إلى حدود منتصف ليل أمس السبت، تشير إلى 96 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.