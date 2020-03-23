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كُتّاب وآراء
أطباء مغاربة يحذرون من تحول العيادات إلى بؤرة لفيروس كورونا
الأماكن التي يُفترض أن تُداوى فيها الأجساد العليلة أصبحت خلال أيامنا هذه تشكّل خطرا على صحة المرضى والأصحاء على حد سواء؛ هذا هو حال العيادات الطبية الخاصة في المغرب بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يشتغل الأطباء في غياب أدوات الحماية منه.
بحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من أطباء في القطاع الخاص، فإن هذه العيادات قد تتحول إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، لأنها هي المكان الذي يتوجه إليه غالبية المواطنين حين يشعرون بالمرض قبل أن يتوجهوا إلى المستشفيات الجهوية والجامعية في حال الشك في إصابتهم بهذا الفيروس.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن أطباء العيادات الخاصة يشتغلون بدون أدوات الحماية، خاصة وأن الكمامات الطبية ذات الجودة الخاصة بالأطباء بات سعرها في السوق يتراوح ما بين 1500 و2000 درهم لعلبة من خمسية وحدة، كما أنهم لم يتلقوا أيّ تكوين في طريقة استعمال معدّات الوقاية من كورونا حتى إذا اشتروها.
"نحن بحاجة إلى أدوات لحماية أنفسنا وحماية المرضى كذلك، لأننا جميعا، نحن الأطباء والمرضى، كل واحد منا مشكوك في حمله لفيروس كورونا إلى أن يحدث العكس، وهذا يقتضي توفر شروط الحماية في عياداتنا"، يقول طبيب صاحب عيادة خاصة، مضيفا أن سبعين في المئة من المرضى يقصدون العيادات الطبية الخاصة.
هذا التخوف من أن تتحول العيادات الطبية الخاصة إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا وسط المغاربة، أكده "إ. ع"، صاحب عيادة خاصة، بقوله: "مثلا، نستعمل جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية (Échographie) لفحص عشرات المرضى كل يوم، ولا يمكن أن أستعمل الكحول لتعقيم أداة الفحص هذه، لأنها ستتعرض للتلف وقيمتها المالية 25 مليون سنتيم".
بحسب المعطيات التي استقتها هسبريس، فإن المواطنة الفرنسية من أصل سينغالي التي اكتُشفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد وشفيت منه، خضعت للفحص في ثلاث عيادات خاصة بمدينة فاس قبل أن تحال على المستشفى الجامعي حيث اكتشف حملها للفيروس بعد إخضاع عينات من دمها لتحاليل طبية.
ويقف أطباء العيادات الخاصة عاجزين عن كيفية التصرف والتعامل مع المرضى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، "فحتى إذا اقتنينا الكمامات، رغم أن ثمنها مرتفع جدا ويتعيّن استبدالها كل أربع ساعات، واقتنينا القفازات الطبية، فعلينا أنْ نمكّن المرضى أيضا من أدوات الحماية هذه، فهل نحسبها في الفاتورة؟ إذا فعلنا ذلك سنُتهم بأننا نستغل الظرفية الحالية للربح على حساب المرضى"، يقول طبيب لهسبريس.
ويضيف الطبيب ذاته، الذي عمد إلى إغلاق عيادته منذ حوالي أسبوع، أن عدم توفير أدوات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العيادات الطبية الخاصة، "سيجعلها تتحول إلى بؤرة لانتشار الفيروس"، موردا أن "الأدهى من كل هذا هو أننا إلى حد الآن لم نخضع حتى لتكوين في كيفية استعمال أدوات الحماية من هذا الفيروس ولا في كيفية التصرف في هذه المرحلة الصعبة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
على أن تدمر بأن عدد التحليلات لكوفيد قليل جدا ولا يتماشى مع الوضع الراهن
ولكن عندما يصدر من كواظر وأطر طبية تبقى مستغرابا وتستنتج أن هده المصاحات لم تكون أمانة قبل ظهور كرونا أصلا.
العيادات الطبية ولات تطلب السلة بلا عنب حياتكم كاملة و انتما تمصو فدم المساكن و دابا تاتهربو
الزوين فهاد الكارتة هي ما تاتعرف لا طبيب لا وزير لا قاضي كلنا فالهوى سوى
الله يحظ لنا ملكنا الحبيب وصافي
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
السيد خدام سنوات ولا يعرف ادنى شروط الصحة
يعني المرضى الدين كانوا في عيادتك من قبل كلهم معرضين لأخطر الأمراض التي هي متفشية في المستشفيات maladie nosocomiale . والله ثم والله انتم اخطر المصاءب على الشعب
هناك الكثير من الأخطاء التي ترتكب دون ان ينتبها اليها الإنسان:
1 : إستعمال الهاتف النقال دون تعقيم. مع العلم ان نفس الهاتف يستعمله، الأب، الإبن، الأم،...
2 : الأوراق او الترخيصات التي وزعت مأخرا ايضا. من يراقب هاذه الأوراق يصبح بدون علمه كنقطة وصل لهاذا الفروس. الإستغناء عنها كان أفضل او على الأقل لا يلمسها رجل الأمن او المخزني.
3: لاحضت في احد الفديوهات عند توزيع نسخ من هاذه الرخص ان العاملة عليها تسلم القلم للمعني بالأمر للإمضاء. اي نقس القلم يستعمله الكل. فإن كانت هناك بلادة اكثر من هاذه
أما قضية "أن تصبح العيادات بؤرة لانتشار الفيروس" لا عليك ستقوم الجهات المعنية بتعقيمها.
كلما فرغ جناح يغير كل شيء فيه ويتم تعقيمه.
جمعتم الملايير على مدى سنين ،بطب متواصع جدا، والآن تستصعبون شراء لوازم العمل في ظل وباء لا يرحم.
وتفكرون في تضخيم فاتورة مرضاكم وهي ضخمة أصلا.
بادروا الى العمل التطوعي ،وبذل المال،قبل ن يتحول المواطنون الى أشباح لا حاجة بها الى عياداتكم.
ايلي مكتعرفش لمهنة الطب ايوا اعتزلو وهنيونا يجيبو سيادكم الاطباء من الصين
سدو وسيرو تكمشوا وديرو وصفات دكتوركم الفايد ومي نعيمه
راه عيب هاتشي اللهم ان هذا لمنكر
الدول الدكية كانت كتعطب الاولوية لصحة و تعليم ماشي سباق تسلح اللهم احغظ جميع البشرية
tu n'as qu'à l'appliquer sur la peau du patient avant le gel cher docteur
سبق ان قلت في تدوينة على الطبيب الذي شرع في العمل فور رجوعك من الخارج و تبين انه مصاب بكورونا.
يجب ان تغلق المصحة و تعاقب بغرامات كبيرة و تعويض كل من اصيب من ممرضين و مرضى.
كما وجب ان تراقب جميع العيادات لان اصحاب العيادات و المدارس الخاصة عثو في المغرب فساداً و استزافاً لجيوب المواطنين و الدولة رفعت يدها بل اصبح رئيس و زراءها السابق الذي يتكلم كثيراً و اصبح ساقلا الآن في هذه اللحضة التي تسدي فيها الممرضة التضحيات الجسام يتوفر على مدارس حرة لنفسه.
يجب أن تشتروا لهذه العيادات جميع التجهيزات من صندوق كورونا...هاهاها
وصاحب العيادة يقوم فقط باستخلاص أموال المغاربة
طلعوا موالين العيادات مثل موالين المدارس الخاصة
كل واحد لا هم له سوى الاثراء قبل فوات مناسبة كورونا
الله يحفظ الناس من هاد القوم
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الله يستر
كرونا علمت جميع الدول ان المعول عليه اولا الصحة ثم التعليم ثم اجهزة الامن ..الفلاحة موجودة والبطاطس متوفرة
شكرا لملكنا المحبوب على حكمته وسهره المعهود لخدمة رعياه وشكرا للشعب وكل اشكر لرجال الصحة والامن