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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | أطباء مغاربة يحذرون من تحول العيادات إلى بؤرة لفيروس كورونا

أطباء مغاربة يحذرون من تحول العيادات إلى بؤرة لفيروس كورونا

أطباء مغاربة يحذرون من تحول العيادات إلى بؤرة لفيروس كورونا
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 23 مارس 2020 - 15:00

الأماكن التي يُفترض أن تُداوى فيها الأجساد العليلة أصبحت خلال أيامنا هذه تشكّل خطرا على صحة المرضى والأصحاء على حد سواء؛ هذا هو حال العيادات الطبية الخاصة في المغرب بعد انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يشتغل الأطباء في غياب أدوات الحماية منه.

بحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من أطباء في القطاع الخاص، فإن هذه العيادات قد تتحول إلى بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، لأنها هي المكان الذي يتوجه إليه غالبية المواطنين حين يشعرون بالمرض قبل أن يتوجهوا إلى المستشفيات الجهوية والجامعية في حال الشك في إصابتهم بهذا الفيروس.

ووفق المعطيات ذاتها، فإن أطباء العيادات الخاصة يشتغلون بدون أدوات الحماية، خاصة وأن الكمامات الطبية ذات الجودة الخاصة بالأطباء بات سعرها في السوق يتراوح ما بين 1500 و2000 درهم لعلبة من خمسية وحدة، كما أنهم لم يتلقوا أيّ تكوين في طريقة استعمال معدّات الوقاية من كورونا حتى إذا اشتروها.

"نحن بحاجة إلى أدوات لحماية أنفسنا وحماية المرضى كذلك، لأننا جميعا، نحن الأطباء والمرضى، كل واحد منا مشكوك في حمله لفيروس كورونا إلى أن يحدث العكس، وهذا يقتضي توفر شروط الحماية في عياداتنا"، يقول طبيب صاحب عيادة خاصة، مضيفا أن سبعين في المئة من المرضى يقصدون العيادات الطبية الخاصة.

هذا التخوف من أن تتحول العيادات الطبية الخاصة إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا وسط المغاربة، أكده "إ. ع"، صاحب عيادة خاصة، بقوله: "مثلا، نستعمل جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية (Échographie) لفحص عشرات المرضى كل يوم، ولا يمكن أن أستعمل الكحول لتعقيم أداة الفحص هذه، لأنها ستتعرض للتلف وقيمتها المالية 25 مليون سنتيم".

بحسب المعطيات التي استقتها هسبريس، فإن المواطنة الفرنسية من أصل سينغالي التي اكتُشفت إصابتها بفيروس كورونا المستجد وشفيت منه، خضعت للفحص في ثلاث عيادات خاصة بمدينة فاس قبل أن تحال على المستشفى الجامعي حيث اكتشف حملها للفيروس بعد إخضاع عينات من دمها لتحاليل طبية.

ويقف أطباء العيادات الخاصة عاجزين عن كيفية التصرف والتعامل مع المرضى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، "فحتى إذا اقتنينا الكمامات، رغم أن ثمنها مرتفع جدا ويتعيّن استبدالها كل أربع ساعات، واقتنينا القفازات الطبية، فعلينا أنْ نمكّن المرضى أيضا من أدوات الحماية هذه، فهل نحسبها في الفاتورة؟ إذا فعلنا ذلك سنُتهم بأننا نستغل الظرفية الحالية للربح على حساب المرضى"، يقول طبيب لهسبريس.

ويضيف الطبيب ذاته، الذي عمد إلى إغلاق عيادته منذ حوالي أسبوع، أن عدم توفير أدوات الحماية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العيادات الطبية الخاصة، "سيجعلها تتحول إلى بؤرة لانتشار الفيروس"، موردا أن "الأدهى من كل هذا هو أننا إلى حد الآن لم نخضع حتى لتكوين في كيفية استعمال أدوات الحماية من هذا الفيروس ولا في كيفية التصرف في هذه المرحلة الصعبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - Maroc الاثنين 23 مارس 2020 - 15:05
على المسؤولين الحدر من العيادات والكلينيكات قد تزيد الطين بلة
على أن تدمر بأن عدد التحليلات لكوفيد قليل جدا ولا يتماشى مع الوضع الراهن
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43
2 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:05
عندما يصدر مثل هدا الكلام من مواطن بسيط يمكنك تقبله نظرا لبساطة صاحبه.
ولكن عندما يصدر من كواظر وأطر طبية تبقى مستغرابا وتستنتج أن هده المصاحات لم تكون أمانة قبل ظهور كرونا أصلا.
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58
3 - من بامبلونا الاثنين 23 مارس 2020 - 15:07
لما لا يتم عزل الجهات التلاث الأكثر إصابة بالفيروس (جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة الدار البيضاء سطات، ثم جهة فاس مكناس)،ومنع الحركة والتنقل فيها بشكل صارم إلا للضرورة القصوى. الأمور ستكون صعبة في الأيام القادمة، الله يحفظ وصافي.
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79
4 - mohamed chrif الاثنين 23 مارس 2020 - 15:08
سبحان الله العظيم
العيادات الطبية ولات تطلب السلة بلا عنب حياتكم كاملة و انتما تمصو فدم المساكن و دابا تاتهربو
الزوين فهاد الكارتة هي ما تاتعرف لا طبيب لا وزير لا قاضي كلنا فالهوى سوى
الله يحظ لنا ملكنا الحبيب وصافي
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23
5 - Dada ali الاثنين 23 مارس 2020 - 15:09
والله العظيم بعض الأحيان اسمع واقرأ كلام خطير جدا للغاية. المسؤول عن عيادة طبية يقول لنا لا نعرف كيف نستعمل أدوات التعقيم ضد كورونا
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم
السيد خدام سنوات ولا يعرف ادنى شروط الصحة
يعني المرضى الدين كانوا في عيادتك من قبل كلهم معرضين لأخطر الأمراض التي هي متفشية في المستشفيات maladie nosocomiale . والله ثم والله انتم اخطر المصاءب على الشعب
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45
6 - ايمن الاثنين 23 مارس 2020 - 15:10
ينبغي تنبيه المواطنين بعدم الذهاب الى هذه المصاحات ويكتفي بالاتصال بالوا يقضة او رقم الحالات الطارىة وياتون اليه للمنزل .بالاجهزة والالبسة الحامية من انتشار العدوى.كان من الممكن هدم العمارات الموجودة بوسط النسيج الغابوي وبناء طابقين اوليين ثم بناء عمارات لطوابق بقربه باكبر عدد من العمال وتخصيصه لجميع الاصابات والاستعانة بالتجهيزات اليابانية التي تكشف الفيروس خلال 15 دقيقة molecular expirt express
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32
7 - حفيظ الاثنين 23 مارس 2020 - 15:11
في ظل هذه الظروف أحسن حل هو الإغلاق والله المعين
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26
8 - said الاثنين 23 مارس 2020 - 15:12
نعم ملاحظة جيدة وفي محلها لأن كما نعلم أن بعض العبادات لايهمها شيء سوى الربح المادي
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21
9 - ZakariaJ الاثنين 23 مارس 2020 - 15:12
مثل هاذه الأخطاء ارتكبت ايضا في الدول الأروبية وكانت نتائجها وخيمة.
هناك الكثير من الأخطاء التي ترتكب دون ان ينتبها اليها الإنسان:
1 : إستعمال الهاتف النقال دون تعقيم. مع العلم ان نفس الهاتف يستعمله، الأب، الإبن، الأم،...
2 : الأوراق او الترخيصات التي وزعت مأخرا ايضا. من يراقب هاذه الأوراق يصبح بدون علمه كنقطة وصل لهاذا الفروس. الإستغناء عنها كان أفضل او على الأقل لا يلمسها رجل الأمن او المخزني.
3: لاحضت في احد الفديوهات عند توزيع نسخ من هاذه الرخص ان العاملة عليها تسلم القلم للمعني بالأمر للإمضاء. اي نقس القلم يستعمله الكل. فإن كانت هناك بلادة اكثر من هاذه
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30
10 - مدريد الاثنين 23 مارس 2020 - 15:13
انا اخوكم مغربي من مدريد. اوجه هذه الرسالة إلى الكل . اقسم بالله الذي بيده رفع البلاء و الوباء نحن في البيت لا نخرج و لا نفتح حتى باب البيت و نخاف أن تطالنا و لو نفحة من تقب الباب. الأمر جد خطير و الخطورة ليست في الفيروس نفسه . لأنه يمكن علاجه. لكن اذا تفشى الفيروس و أصبحت الحالات لا يمكن علاجها او بالاحرى حتى استقبالها في المصحات و المستشفيات فهنا تكمن المصيبة. ابقوا في بيوتكم و استحملوا بعضكم البعض. و الرجل يساعد زوجته و يستحمل أبنائه و يدرس معهم. و يكف عن التدخين داخل البيت و الصراخ الغير المجدي. فهي محنة و سوف يفرجها ألله. لعله خير.
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67
11 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 15:13
غا يكون غير الخير انشاء الله
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24
12 - مغربي أصلي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:15
لا للإغلاق العيادات ستظل تحت تصرف الوزارة الوصية كلما دعت الحاجة والضرورة لاستعمالها وكذلك الفنادق .
أما قضية "أن تصبح العيادات بؤرة لانتشار الفيروس" لا عليك ستقوم الجهات المعنية بتعقيمها.
كلما فرغ جناح يغير كل شيء فيه ويتم تعقيمه.
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14
13 - متعجب الاثنين 23 مارس 2020 - 15:16
على نهج أصحاب مؤسسات التعليم الخاص تسيريون.
جمعتم الملايير على مدى سنين ،بطب متواصع جدا، والآن تستصعبون شراء لوازم العمل في ظل وباء لا يرحم.
وتفكرون في تضخيم فاتورة مرضاكم وهي ضخمة أصلا.
بادروا الى العمل التطوعي ،وبذل المال،قبل ن يتحول المواطنون الى أشباح لا حاجة بها الى عياداتكم.
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23
14 - jakane الاثنين 23 مارس 2020 - 15:16
" عند الامتحان يعز المرء ٲو يهان " بعض العيادات الخاصة ظهرت على حقيقتها، وكورونا كشفت الغطاء عن المستور.
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21
15 - oujdi الاثنين 23 مارس 2020 - 15:16
أغلبية الأطباء اللي فالعيادات بقاو يخافو يفحصو على المريض واخا يكون فيه غير البرد غير يشوفو يقولو سير المستشفى أنا وقعت فهاد الشي. و منين تمشي المستشفى و ما أدراك ما المستشفى المرض في المرض مكاين تعقيم مكاين حماية من المرض
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16
16 - toudgha الاثنين 23 مارس 2020 - 15:16
خلال هذا الاسبوع سيكون الوضع صعبا جدا ، اذا ما ضاعفنا جهودنا في البقاء في المنازل . اننا نقبل على المرحلة الثالثة ، اذا الحل بين ايدينا .
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9
17 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 15:17
مفهمتش وعلاش ميوقفوش مع المغاربة ويريو معدات الحماية مفيها والو اخسرو لفلوس حتا هما راهم ديما يدخلو الدراهم
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10
18 - فرح الاثنين 23 مارس 2020 - 15:17
قالك مكنعرفوش نتصرفو فهاد المرحلة الصعبة وشنو كتعرفو الغجر
ايلي مكتعرفش لمهنة الطب ايوا اعتزلو وهنيونا يجيبو سيادكم الاطباء من الصين
سدو وسيرو تكمشوا وديرو وصفات دكتوركم الفايد ومي نعيمه
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9
19 - Miloud الاثنين 23 مارس 2020 - 15:18
بحكم تجربتي بالعمل في الجسم الطبي ،فانا ارى في بلدنا الحبيب تسعون في المائة من الاطباء والصيادلة عندهم شواهد وماعندهمش كفائة، تجار مقنعين وراء الجسم الصحي
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16
20 - الحمداني الاثنين 23 مارس 2020 - 15:18
المرجوا استشارت الاخصاء في هذا.المجال. وعدم اكتذاذ قاعة الانتظار
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6
21 - الزغاري الاثنين 23 مارس 2020 - 15:20
نعم العيادات ممكن جدا ان تكون بؤر العدوى نطالب بتوفير الحماية الكافية بها ووتخفيض اثمنة الكمامات
راه عيب هاتشي اللهم ان هذا لمنكر
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9
22 - mstn الاثنين 23 مارس 2020 - 15:20
يجب على الدولة ان تستجيب لنداء الاطباء الداخليين بالدار البيضاء وتوفر سكن خاص لهم لتفادي مخالطة اسرهم ونقل العدوى لهم لا قدر الله وكذا لجميع الاطباء والممرضين الذين يباشرون مرضى كورونا حتى تمر هذه المحنة بسلام ... هناك شقق وفنادق فارغة تستاجر من اموال صندوق الوباء ....
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5
23 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 15:20
العجب أن الاطباء لا يعرفون كيفية ارتداء الكمامات، عيادات الطب الخاص يلجأون إلى غلق أبواب عيادتهم،سؤال أهذا هو وقت غلق الابواب؟ لمذا الشكوى في هذا الظرف الصعب؟ أليس هذا هو دوركم؟ أتريدون الدعم كما فعل غيركم؟ وفي وقت الرخاء تجمعون الاموال بحق وبدون حق وبدون حسيب ولا رقيب، اتقوا الله في اخوانكم واخواتكم المغاربة
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8
24 - مهاجرة الاثنين 23 مارس 2020 - 15:21
راه بصح كاين شي صبيطارات كبحال الكوري لا نظافة لا تعامل الفوضى لا استقبال
الدول الدكية كانت كتعطب الاولوية لصحة و تعليم ماشي سباق تسلح اللهم احغظ جميع البشرية
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5
25 - dirou 3la jald الاثنين 23 مارس 2020 - 15:21
مثلا، نستعمل جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية (Échographie) لفحص عشرات المرضى كل يوم، ولا يمكن أن أستعمل الكحول لتعقيم أداة الفحص هذه، لأنها ستتعرض للتلف وقيمتها المالية 25 مليون سنتيم".
tu n'as qu'à l'appliquer sur la peau du patient avant le gel cher docteur
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6
26 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 15:22
مبروك علينا لا قطاع عام ولا خاص كلشي كارته قطاع صحه مريض الآن افتضح أمره الله
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6
27 - Issam الاثنين 23 مارس 2020 - 15:23
التعليم وسيلة نجاة الامم كل الدول العربية في إنتظار الغرب للوصول للقاح، دولنا تجهل الشباب و تخرب التعليم خوفا من خلق اجيال واعيةلتطالب بحقوقها والنتيجة التبعية المطلقة .
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3
28 - المهدي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:25
نعم انا اتفق مع هده التصريحات التي تقول ان العيادات الخاصة قد تصبح خطرا ومرتعا لتفشي هدا الفيروس القاتل والسبب هو أن كل الأطباء الدين يعملون بها يقضون جل أوقاتهم في أوروبا بدعوى إعادة التكوين أو حضور اجتماعات طبية أو أو....وعليه ان اكتر هؤلاء الأطباء يشكلون اكبر خطر على المواطن !!!!
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5
29 - عيادة الاثنين 23 مارس 2020 - 15:25
علينا كمسلمين الدعاء والتوبة والإستغفار حتى يعجل الله بإيجاد الدواء فالإستغفار ثمراته رضى الله ورفع البلاء والزيادة في نعمه ولنتأمل قول الله في هذه الآيات الكريمة من سورة نوح: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا (12) }
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3
30 - zebio الاثنين 23 مارس 2020 - 15:30
ici à Bruxelles embelgique en général tous les polyclinique ne reçoivent plus personne les RDV suprimer les médecins généralistes aussi ne donnent auq'un rendez-vous .les hôpitaux ne travaillent qu'avec les malades qui ont le verus. peur de la contamination
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3
31 - غيور على اخوته الاثنين 23 مارس 2020 - 15:30
إذا الله لم يرحم هذه الامة،فالعاقبة لايعلمها احد
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3
32 - محمد با مر الاثنين 23 مارس 2020 - 15:31
بكل احترام أود أن اعقب على الدكتور الذي قال لم نتلق اي تكوين. إن التكوين موجود لديه في اي وقت ا راد في الشبكة العنكبوتية. ويتكلم عن ثمن الكمامات. ساهم يا دكتور واحرص على رأس المال فقط في هذه اللحضات العصبية لأجل وطنك. وسيجازيك الذي خلق الداء والدواء
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0
33 - مواطن مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:32
اغلب المعلقين يعبرون عن جهل و حقد دفين. الاطباء هم بشر ايضا و منهم كبار السن و ليس لهم تقاعد او تغطية صحية يعني مصدر عيشهم هو العمل و اول من سيصاب هم عائلاتعم و ابناؤهم. العدوى اينما ذهبت سواء السويقة او المستشفى او المصحة ليس فقط كوفيد بل جميع الجراثيم. بائعو المواد المعقمة و الكمامات رفعو الثمن الى اقصى حد و ابانو عن معدنهم. لكن يبقى الطبيب هو الجزار و الانتهازي مهما فعل...
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2
34 - med الاثنين 23 مارس 2020 - 15:34
ان كنتم مأهلين للوظيفة قوموا بواجبكم نحو المواطنين، وإن كنتم غير ذالك فاتركوا المأهلين لهذه الوضيفة الإنسانية المحترمة
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2
35 - Mohammed الاثنين 23 مارس 2020 - 15:35
فكندا كانت فيا الدرسة بغيت نعيط لواحد العيادة ديال الأسنان لقيت العلبة الصوتية قالولي العيادات سادين غير حالة الطوارء خاصني نعيط لشي رقم sos .راه أكبر خطأ وقعات فيه إطاليا هوا إنتشار الفروس فالمستشفيات و كنضن هو السباب لي خلى الصين تهد شي مستشفا فووهان .والفاهم يفهم
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-1
36 - saidr الاثنين 23 مارس 2020 - 15:35
بل الواجب تبقى العيادات مفتوحة بشرط تهوية قاعة الإنتظار من خلال نافذة مفتوحة،كل عائد عليه غسل يديه بماء وصابون متدفق بأنبوبة ثم مسحهما بكاغط يرمى فورا،أقل القليل مسافة مترين بين الجالسين في قاعة الإنتظار،من عنده أعراض كحة أو حرارة يقدم أولا،الطبيب عليه أن يتوفر على جهاز الكشف الحراري.فكيف تتوقف العيادات لأجل كورونا وهناك أمراض أخرى ملحة،الطبيب عليه وضع وزرة جلدية خاصة وقناع واقي وقفاز فوق قفاز وجيل بكثرة فوق مكتبه،عدم إطالة الوقت إلا للضرورة.التوكل على الله أولا وأخيرا.
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37 - عمر الاثنين 23 مارس 2020 - 15:37
أصحاب العيادات الخاصة أصحابها شبعانين فلوس وينتقلون كثيراً بين المغرب و أوروبا و لا يلتزمون بالحجر عند رجوعهم نمودج حالتي تطوان و الدار البيضاء ويرجعون مباشرة إلى عملهم
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38 - hajji الاثنين 23 مارس 2020 - 15:38
السلام عليكم
سبق ان قلت في تدوينة على الطبيب الذي شرع في العمل فور رجوعك من الخارج و تبين انه مصاب بكورونا.
يجب ان تغلق المصحة و تعاقب بغرامات كبيرة و تعويض كل من اصيب من ممرضين و مرضى.
كما وجب ان تراقب جميع العيادات لان اصحاب العيادات و المدارس الخاصة عثو في المغرب فساداً و استزافاً لجيوب المواطنين و الدولة رفعت يدها بل اصبح رئيس و زراءها السابق الذي يتكلم كثيراً و اصبح ساقلا الآن في هذه اللحضة التي تسدي فيها الممرضة التضحيات الجسام يتوفر على مدارس حرة لنفسه.
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1
39 - Abdellah الاثنين 23 مارس 2020 - 15:39
C est nouveau que des médecins aient besoin d’une formation sur les maladies contagieuses ils ont eu le diplôme d’un un boite bonux ou quoi? La protection dans le cas des maladies contagieuses fait partie de toute formation médicale digne de ce nom
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40 - سليمان الاثنين 23 مارس 2020 - 15:39
ما حز في نفسي هو طريقة تعامل أعوان السلطة مع المواطنين أثناء توزيع تصاريح الخروج.وكأنهم يوزعون ما لا يوزع.اتقوا الله في عباد الله.
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41 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:41
بالفصيح المفيد:
يجب أن تشتروا لهذه العيادات جميع التجهيزات من صندوق كورونا...هاهاها
وصاحب العيادة يقوم فقط باستخلاص أموال المغاربة
طلعوا موالين العيادات مثل موالين المدارس الخاصة
كل واحد لا هم له سوى الاثراء قبل فوات مناسبة كورونا
الله يحفظ الناس من هاد القوم
أنشروا تعليقي
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1
42 - كمال من نيويورك الاثنين 23 مارس 2020 - 15:44
في نيويورك تم إغلاق العيادات الطبية، لقد تم إلغاء جميع المواعيد وتحويلهم الى المستشفيات.
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43 - nada الاثنين 23 مارس 2020 - 15:45
لهذا للسبب الدولة تقول للشعب : #دخل لدارك تحمي راسك و تحمي غيرك# لأنها على دراية بعدم كفاءة القطاع الصحي في البلاد..........( أدوات و لوازم و تكوين و مهنية و ...و...)
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44 - elmostafa oudat الاثنين 23 مارس 2020 - 15:47
المريض عندما يلج العيادة يجلس على كرسي منتظرا دوره وعندما يدخل القاعة الفحص في تلقي فوق سرير استعمل من طرف مريض سابق بالإضافة إلى المعدات التي يستعملها الطبيب في مراحل الكشف كل هذا يشكل خطورة انتقال العدوى
الله يستر
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45 - خولاني الاثنين 23 مارس 2020 - 15:47
الأجدر في هذه المرحلة العصيبة إن يلتحق الأطباء الخواص بشكل تطوعي لدعم زملائهم في القطاع العام حتى لا يكونوا سببا في استفحال الوضع .
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46 - إكرام الاثنين 23 مارس 2020 - 15:48
الله يحفظ. بلادنا من كل سوء وبلاء.والعيادات اصبحت فعلا بؤرا للوباء
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47 - لوسيور الاثنين 23 مارس 2020 - 15:50
المساشفيات العمومية موبوءة اكثر من العيادات..اعطيكم مثالا مستشفى خنيفرة هناك جناح خاص بمرض السكري ويوضع فيه في نفس الجناح مرضى السل وشاهدت بنفسي ان مرضى السكري تعطى لهم نفس الحجرة التي سبق ان خرج منها مريض بالسل..في للمستشفى العسكري بمكناس هناك اطباء اكفاء ولكن الاكل رديء..في خنيفرة خصاص في الاطر والمعدات والمختبر كما صرح مكلف فيه خلل بسبب ارتفاع حرارة الالات..مستشفياتنا تختاج الى اطر وتنظيم.فهناك جناح فارغ في مستشفى خنيفرة اما لا يوضع فيه مرضى السل..
كرونا علمت جميع الدول ان المعول عليه اولا الصحة ثم التعليم ثم اجهزة الامن ..الفلاحة موجودة والبطاطس متوفرة
شكرا لملكنا المحبوب على حكمته وسهره المعهود لخدمة رعياه وشكرا للشعب وكل اشكر لرجال الصحة والامن
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48 - أبو أنس الاثنين 23 مارس 2020 - 15:50
ياربي ترفع عنا هذا البلاء في أقرب وقت إنك سميع مجيب الدعوات آمين آمين آمين....!
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