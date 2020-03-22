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كُتّاب وآراء
تفشي "فيروس كورونا" في المغرب .. جهة الرباط تتصدر بـ26 حالة
كشف مصدر من وزارة الصحة أن الحالات الثمانية المصابة بفيروس "كورونا"، التي جرى الإعلان عنها صباح اليوم الأحد، تتوزع على 4 جهات إدارية في المملكة.
يتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بـ4 حالات في جهة الرباط سلا القنيطرة، وحالة واحدة بجهة الشرق، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة مراكش آسفي.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، إلى 104 حالات مؤكدة، بعد تسجيل 8 حالات ليلة السبت الأحد.
ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، تتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة عدد الحالات بـ 26 حالة في المجموع، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بـ22 حالة.
وفي جهة فاس مكناس سجلت إلى حد الآن 21 حالة، وبمراكش آسفي 12 حالة، وفي طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات، و6 حالات بجهة سوس ماسة.
وتم تسجيل 5 حالات بجهة الشرق، و3 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة واحد بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة أيضا بجهة درعة تافيلات.
ووفق وزارة الصحة المغربية، فقد جرى، إلى غاية صباح اليوم الأحد، استبعاد 490 شخصاً بعد تحاليل مخبرية سلبية، بينما تبلغ حصيلة المتعافين 3 حالات والوفيات 3 حالات أيضا.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
اللهم ازل هذا البلاء گلسو ف ديوركم ا عباد الله و نتوما خارجين ف الليل للشارع
الاستهتار وا التعاون يؤدي إلى نتائج كارثية مثل فرنسا إسبانيا وإيطاليا الله يجزيكم بخير دياركم والله شوية الوعي
كما نجدد يجب على المغرب انتاج هذا الدواء يكميات كبيرة واعطاء وصفة "سنوفي لهيدروكين" لكل صانعي الادوية بالمغرب
ويجب على المسؤولين المغاربة عدم الاقتصار على الصين في استسقاء المعلومات حول المرض مع كامل احترامي، لان الصين لم تعطي للايطاليا واسبانيا المعلومات الكافية في التعامل مع الفايرس، فمحال يعطونكم ما تحتجاونه من المعلومات لكن لا بأس في الاستشارات مع الدول أحسن من الجلوس والانتظار
فنحن امام وباء خطير و لسنا في حالة اتنتخابات سياسية
ولما لا الترخيص لبعض المختبرات الخاصة ذات الاطر والكفاءات والمصداقية للمساعدة على ذلك.
الإيطاليون تعاملوا باستخفاف مع كورونا و اعتبروا الأمر في البداية مجرد وهم لكن الآن عدد الوفيات يقارب 5000 رغم توفرهم على منظومة صحية جيدة. نحن في المغرب منظومتنا الصحية متهالك لا تستطيع أن تتحمل ظرف كهذا.
أخي المواطن أختي المواطنة خليك في دارك تنقذ روحك و روح أولادك و خوك و جارك.
شبابها وبناتها
ارضها و سمائها
فاحفضها ربي من الأمراض وإرفع البلاء لاحول ولاقوة الا بك ربي العلي العظيم فانت ربي وارحم الراحمين
استغفرك ربي من دنوبنا التي حجبت عنا رضاك
اللهم اني استودعتك نفسي واهلي و اقاربي و جيراني والأمة أجمعين من جميع الأمراض.
ارجوا من كل مكونات وزارة الصحة، أن يبادروا لاحتواء الأزمة، بالقيام بجولات لزيارة كل البيوت بدون استثناء و القيام الفحوصات كتلك التي يقومون بها على الحدود في أول الأمر و البحث عن الدين يعانون من هدا الوباء...
حسب رأيي المتواضع بهده الطريقة يمكن احتواء الأزمة...لا أن ننتظر إتصال ما من شخص ما ...
و الله ولي التوفيق.
ارجو من المواطنين التزام التعليمات من اجل العودة الى الى الحياة الطبيعية في اقرب وقت
لكن بالمقابل ارجو من السلطات الصحية المزيد من التركيز على تسريع تعميم اافحوصات
لان اسبعاد 490 حالة زاءد 104يعني انه منذ ب
داية الازمة تم الكشف على اقل من 600 حالة
و هذا يجعلني التمس من المسؤولين المزيد من الجهد في التركيز على الفحص
لتفادي اكتضاض غير محمود العواقب.
و بالله التوفيق