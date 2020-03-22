تفشي "فيروس كورونا" في المغرب .. جهة الرباط تتصدر بـ26 حالة

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

كشف مصدر من وزارة الصحة أن الحالات الثمانية المصابة بفيروس "كورونا"، التي جرى الإعلان عنها صباح اليوم الأحد، تتوزع على 4 جهات إدارية في المملكة.

يتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بـ4 حالات في جهة الرباط سلا القنيطرة، وحالة واحدة بجهة الشرق، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة مراكش آسفي.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، إلى 104 حالات مؤكدة، بعد تسجيل 8 حالات ليلة السبت الأحد.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، تتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة عدد الحالات بـ 26 حالة في المجموع، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بـ22 حالة.

وفي جهة فاس مكناس سجلت إلى حد الآن 21 حالة، وبمراكش آسفي 12 حالة، وفي طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات، و6 حالات بجهة سوس ماسة.

وتم تسجيل 5 حالات بجهة الشرق، و3 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة واحد بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة أيضا بجهة درعة تافيلات.

ووفق وزارة الصحة المغربية، فقد جرى، إلى غاية صباح اليوم الأحد، استبعاد 490 شخصاً بعد تحاليل مخبرية سلبية، بينما تبلغ حصيلة المتعافين 3 حالات والوفيات 3 حالات أيضا.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.