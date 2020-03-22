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تفشي "فيروس كورونا" في المغرب .. جهة الرباط تتصدر بـ26 حالة

تفشي "فيروس كورونا" في المغرب .. جهة الرباط تتصدر بـ26 حالة
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الأحد 22 مارس 2020 - 12:00

كشف مصدر من وزارة الصحة أن الحالات الثمانية المصابة بفيروس "كورونا"، التي جرى الإعلان عنها صباح اليوم الأحد، تتوزع على 4 جهات إدارية في المملكة.

يتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بـ4 حالات في جهة الرباط سلا القنيطرة، وحالة واحدة بجهة الشرق، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة مراكش آسفي.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، إلى 104 حالات مؤكدة، بعد تسجيل 8 حالات ليلة السبت الأحد.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، تتصدر جهة الرباط سلا القنيطرة عدد الحالات بـ 26 حالة في المجموع، متبوعة بجهة الدار البيضاء سطات بـ22 حالة.

وفي جهة فاس مكناس سجلت إلى حد الآن 21 حالة، وبمراكش آسفي 12 حالة، وفي طنجة تطوان الحسيمة 7 حالات، و6 حالات بجهة سوس ماسة.

وتم تسجيل 5 حالات بجهة الشرق، و3 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة واحد بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة أيضا بجهة درعة تافيلات.

ووفق وزارة الصحة المغربية، فقد جرى، إلى غاية صباح اليوم الأحد، استبعاد 490 شخصاً بعد تحاليل مخبرية سلبية، بينما تبلغ حصيلة المتعافين 3 حالات والوفيات 3 حالات أيضا.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - ايوب مول البنان الأحد 22 مارس 2020 - 12:04
خير ان شاء االله بقاو فديوركم المغاربة
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20
2 - الريفي الأحد 22 مارس 2020 - 12:06
ايوا سيرو شوفو هاديك 26: حالة منين دخلات ومنين خرجات ... وعلى من سلمات واشنو لمسات وشحال من مرة عطسات وكحات ... الله يلطف
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13
3 - متببع الأحد 22 مارس 2020 - 12:08
في ظل هذا ارتفاع لعدد المصابين نرجوا من الشعب الحبيب التزام بتعليمات وزارة الصحة والدعاء لله عزوجل للرفع البلاء
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28
4 - رشيد مكناس الأحد 22 مارس 2020 - 12:08
دبا ولينا لاعبين البطولة الجهوية كل مرة جهة كتاخد الصدارة،
اللهم ازل هذا البلاء گلسو ف ديوركم ا عباد الله و نتوما خارجين ف الليل للشارع
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8
5 - Houdy الأحد 22 مارس 2020 - 12:08
لطفك يارب بغينا نعرف لمدن مشي الجهات
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6
6 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 12:08
عليكم بالاحتياطات ڤيروس ينتشر كسرعة البرق
‏الاستهتار ‏وا التعاون يؤدي إلى نتائج كارثية مثل فرنسا إسبانيا وإيطاليا الله يجزيكم بخير دياركم والله شوية الوعي
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10
7 - الطاهيري الأحد 22 مارس 2020 - 12:09
نجدد التاكيد على ضرورة تواصل المسؤولين مع الدول العربية الشقيقة كمصر والسعودية بحكم خبرتهم المسبقة في التعامل مع "كرونا الشرق الأوسط" وبحكم انهم لن يبخلو بتوفير المشورة المطلوبة، اليوم شفاء طبيب مصري من دمياط باستعمال دواء الملاريا
كما نجدد يجب على المغرب انتاج هذا الدواء يكميات كبيرة واعطاء وصفة "سنوفي لهيدروكين" لكل صانعي الادوية بالمغرب
ويجب على المسؤولين المغاربة عدم الاقتصار على الصين في استسقاء المعلومات حول المرض مع كامل احترامي، لان الصين لم تعطي للايطاليا واسبانيا المعلومات الكافية في التعامل مع الفايرس، فمحال يعطونكم ما تحتجاونه من المعلومات لكن لا بأس في الاستشارات مع الدول أحسن من الجلوس والانتظار
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-3
8 - عادل الأحد 22 مارس 2020 - 12:09
الحجر الصحي بدأ يفشل لأن الرخص الإستثنائية أصبحت متاحة للجميع...
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11
9 - hassan الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
يجب إحترام الحجر الصحي. والمداومة على النظافة بشكل إعتيادي في وبعد الحجر. الحمد لله الأمور تخطو إلى الأحسن بإذن الله. ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا مع الأخد من طبيعة الحال بالوقاية
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9
10 - متتبع الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
اللهم الطف بنا و انزل السكينة علينا وارفع عنا البلاء و الوباء
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7
11 - reda الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
Non aux rassemblements sous n’importe quel prétexte.
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7
12 - عادل الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
الحجر الصحي فاشل لأن المجتمع المدني رفض الانخراط الإيجابي في إنجاح الأمر...
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8
13 - Abdelkarim الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
المرجو التوضيح أكتر وخصوصا في ما يخص المصدر محلية أم واردة و شكرا
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5
14 - ياربي سلامة الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
واش كاين شي حالة في قلعة سراغنة او بن جرير
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2
15 - المسعادي حسن الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
يجب على المسؤولين ذكر المدينة بالضبط و الابتعاد عن الاحصاء الاداري المتعلق بالجهات من اجل تنوير الرأي الوطني اكثر و اخذ الاحتياطات اكثر ....
فنحن امام وباء خطير و لسنا في حالة اتنتخابات سياسية
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10
16 - ايمن الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
هل الاصابات هي للسياح او للمهاجرين القادمين من الخارج او للمواطنين المحليين بعد استيراده
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3
17 - Miloud الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع عنا هذا البلاء
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5
18 - Ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 12:10
نريد معلومات اكبر حسب المدن وهل هي حالات محلية او وافذة وكذا عدد التحاليل التى تقوم بها المختبرات المختصة في كل يوم. على اعتبار ضرورة توفير امكانيات اكبر للمختبرات للقيام باكبر عدد ممكن من الاختبارات.
ولما لا الترخيص لبعض المختبرات الخاصة ذات الاطر والكفاءات والمصداقية للمساعدة على ذلك.
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4
19 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
الجهة مكافياش .حددو الاقليم او العمالة باش بنادم يعرف ويلتزم اكثر
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20 - محمد نعمان الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
الشعب عندنا الله يهديه خاصة يوعا بشي معجزة..
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21 - اسماعيل الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
السلام عليكم، أخوتي المغاربة نسأل الله أن يفك كربنا ويزيح هذه الغمة بأقرب وقت ،عندي اقتراح للجهات المختصة وهو إعلان أسماء المصابين بالفيروس المستجد حتى يتمكن كل من خالطه قبل اكتشافه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل ان ينشر بدوره الوباء وهو لا يدري
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22 - محمد نعمان الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
الشعب عندنا الله يهديه خاصة يوعا بشي معجزة..
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1
23 - okj الأحد 22 مارس 2020 - 12:11
Ça sert à rien de donner des détails comme vous le faites il y aura malheureusement beaucoup plus de cas partout au Maroc. Inchallah que ça passe bientôt sans faire beaucoup de dégâts ! Protégez vous avec de l'eau de javel
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2
24 - رباطية الأحد 22 مارس 2020 - 12:12
الحمد الله على كل حال حاليا الرباط من اكتر المدن التزام بالحجر و لا نشاهد الا سيارات نقل مواد غدائية و سيارات شرطة و الجيش هذا اختبار من رب العالمين و ان شاء الله بعد كل ضائقة الفرج يكون قريب نوحدو دعاء للخالق عز و جل و الله يزيح هذه الغمة عن الامة
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5
25 - رشيد الأحد 22 مارس 2020 - 12:12
نطالب من السلطات العمومية إغلاق المتاجر الكبرى كمرجان وبيم وماجوراهما عند الساعة السادسة مساءا وشكرا
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2
26 - أيمن الأحد 22 مارس 2020 - 12:12
يجب على السلطات أن تكون حازمة في تطبيق حالة الطوارئ الصحية بتغربم المخالفين أو حتى سجنهم حتى لا نقع في الفخ الذي وقعت فيه إيطاليا.
الإيطاليون تعاملوا باستخفاف مع كورونا و اعتبروا الأمر في البداية مجرد وهم لكن الآن عدد الوفيات يقارب 5000 رغم توفرهم على منظومة صحية جيدة. نحن في المغرب منظومتنا الصحية متهالك لا تستطيع أن تتحمل ظرف كهذا.
أخي المواطن أختي المواطنة خليك في دارك تنقذ روحك و روح أولادك و خوك و جارك.
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6
27 - بوجمعة الأحد 22 مارس 2020 - 12:13
المقدم أفشل الحجر الصحي ببيع الرخص لمن هب ودب، ...
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3
28 - لؤلؤة المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 12:14
اللهم اني استودعتك بلادي واهلها كبار وصغار
شبابها وبناتها
ارضها و سمائها
فاحفضها ربي من الأمراض وإرفع البلاء لاحول ولاقوة الا بك ربي العلي العظيم فانت ربي وارحم الراحمين
استغفرك ربي من دنوبنا التي حجبت عنا رضاك
اللهم اني استودعتك نفسي واهلي و اقاربي و جيراني والأمة أجمعين من جميع الأمراض.
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29 - سمية الأحد 22 مارس 2020 - 12:14
السلطة أخطأت بتكليف المقدم بتوزيع الرخص، أصبحت الحجر خارج السيطرة...
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30 - عدم ترخيص الموظفين الأحد 22 مارس 2020 - 12:14
الرجاء عدم الترخيص للموظفات والموظفين إلا الإدارات الحيوية والاستراتيجية وهي معروفة؛ هل يعقل إدارات عادية تشغل موظفيها في هده الفترة؛ المرجو التقيد بتعليمات الدولة وكفي من السير والجولان ؛ العمل عن بعد يكفي
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31 - ناصر باشا الأحد 22 مارس 2020 - 12:14
نسأل الله السلامة.....أعباد الله شوية ديال الإلتزام راك مشي حر ديال راسك جلس فدارك
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32 - عبدالرحيم الأحد 22 مارس 2020 - 12:14
الالتزام هو مفتاح النجاح في أي شيء
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33 - Abdeltif الأحد 22 مارس 2020 - 12:14
ايها المغاربة جا الوقت اللي نبينو على التضامن ديالنا والوعي ديالنا ونعاونو حتى حنا بلادنا ونبركو في ديورنا ونبينو على الوعي ديالنا للعالم
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34 - intidam الأحد 22 مارس 2020 - 12:15
الله يجعل السلامة والعافية / وا عباد الله خليكم فديوركم هاذشي راه بزاف
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35 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 12:15
ماشوهد بالأمس من استهتار وتهاون من بعض المواطنين سيؤدى لا محالة من فاجعة،فالاسخفاف بالوباء لن يعطيه إلا قوة أكثر على الانتشار، فعلى السلطات أن تطبق الحظر الفعلى للتجوال لأنهم امثال هذه التصرفات تجعل من الساهرين على الأمن في خطر،فيجب أخد العبرة من استهتار إيطاليا والقبضة الحديدية للصين في التعامل،
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36 - رشيد الأحد 22 مارس 2020 - 12:16
اولا نسأل الله أن يرفع هدا البلاء..
ارجوا من كل مكونات وزارة الصحة، أن يبادروا لاحتواء الأزمة، بالقيام بجولات لزيارة كل البيوت بدون استثناء و القيام الفحوصات كتلك التي يقومون بها على الحدود في أول الأمر و البحث عن الدين يعانون من هدا الوباء...
حسب رأيي المتواضع بهده الطريقة يمكن احتواء الأزمة...لا أن ننتظر إتصال ما من شخص ما ...
و الله ولي التوفيق.
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37 - hmmo الأحد 22 مارس 2020 - 12:16
الله يلطف يهدينا ويعفو عنا

ارجو من المواطنين التزام التعليمات من اجل العودة الى الى الحياة الطبيعية في اقرب وقت
لكن بالمقابل ارجو من السلطات الصحية المزيد من التركيز على تسريع تعميم اافحوصات
لان اسبعاد 490 حالة زاءد 104يعني انه منذ ب
داية الازمة تم الكشف على اقل من 600 حالة

و هذا يجعلني التمس من المسؤولين المزيد من الجهد في التركيز على الفحص
لتفادي اكتضاض غير محمود العواقب.
و بالله التوفيق
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38 - مصطفى الأحد 22 مارس 2020 - 12:16
يبدو ان الامور ذاهبة لمزيد من التعقيد وسلوك بعض المغاربة لا يبشر بالخير كما ان الدولة تاخرت في اجراءات موازية للحجر الصحي يجب دعم الاسر المحتاجة لتشجيعها في الانخراط في الاحترازات والالتزام بالتعليمات والسلطات يجب ان تعامل بحزم كل من سولت له نفسه خرق حالة الطوارئ ولا يسعنا الى ان ندعو الله الواحد الاحد الفرض الصمد ام يرفع عنا البلاء والوباء
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39 - Abdo الأحد 22 مارس 2020 - 12:17
On demande à l'etat d'appliquer état d'urgence total interdit de sortir de la maison pour lutter contre la propagation de virus .pour assurer cet acte il faut intrvention de force armée royale et aussi interdire les souks dans les quartiers populaires où il y a groupement des gens et cela favorise la propagation de virus. En espère que l'état applique confinement total pour notre bien et pour le bien de notre pays.
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40 - استادة الأحد 22 مارس 2020 - 12:18
لمادا لا تعطى هده الإحصائيات حسب المدن عوض الجهة اظن هده الطريقة ستجعل سكان كل مدينة يتخدون المزيد من الحيطة والحذر
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41 - med الأحد 22 مارس 2020 - 12:18
نتيجة لخروج دوك الجهال بطنجة وفاس ودوك الناس لي يستناو المقدم يعطيهم رخصة غادي يكون العدد مضاعف فالمستقبل .....الله يحفظك
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42 - هشام الأحد 22 مارس 2020 - 12:19
حبذا لو تم نشر المدن وليس الجهات حتى يتسنى للناس أخذ الحيطة والحذر وشكرا
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43 - عبد العزيز الأحد 22 مارس 2020 - 12:20
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء.
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44 - جلال الأحد 22 مارس 2020 - 12:21
ارتفاع حالات في هذا وقت شيء متوقع حالات التي دخلت من الحدود قامت المخالطة الأشخاص آخرين بالتالي ظهرت عليه الأعراض كورونا لا تظهر على مخالطة بعد 15 يوم تقريبا سبب هو تهاون الدولة رفضت إغلاق الحدود مبكر لم تبدأ بي إغلاقها بعدما قامت ماما فرنسا بذلك حتى حظر التجوال لم يتخذه المغرب بعدما اتخذته فرنسا كذلك وثيقة إذن الخروج من فرنسا منع التنقل من المدن شيء واحد لم يستطيع يقوم المغرب التقليد فرنسا هو إعفاء الشعب الكراء فاتورة الماء والكهرباء الانترنت تعويض الشعب إعانات لمن تضرر بقي بدون العمل تقلدوا فرنسا في الأشياء ضد الشعب ام الأشياء صالح الشعب تصبحوا المغاربة يعطونا دروس في الوطنية الزائفة
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45 - الرحيق المختوم الأحد 22 مارس 2020 - 12:21
((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝)). الخوف كل الخوف من أن يكون الله غضب علينا لسوء أعمالنا وتلبيسنا الحق بالباطل. ((ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝)). لن ينجينا من غضب الله إلا الرجوع الجماعي إليه والتضرع إليه ومعاهدته على السير في طريقه المستقيم.
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