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الرئيسية | مجتمع | القزابري يضع راتب سنة بصندوق مواجهة كورونا

القزابري يضع راتب سنة بصندوق مواجهة كورونا

القزابري يضع راتب سنة بصندوق مواجهة كورونا
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 13:10

قرر الشيخ القارئ عمر القزابري، إمام مسجد الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء، المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه.

ويساهم الشيخ القزابري، المعروف بإتقانه للقراءات القرآنية وبصوته الرخيم، والذي يصلي خلفه الآلاف من المصلين خاصة في تراويح رمضان، براتب سنة كاملة من أجل دعم صندوق تدبير "وباء كورونا".

وقال الإمام ذاته، في تصريح لهسبريس، إن تخصيصه راتب عام لهذا الصندوق "ليس سوى مبادرة رمزية يبتغي من ورائها وجه الله، وكذلك حتى يقتدي به الآخرون"، مبرزا أن "الوطن هو من تبرع وما يزال يتبرع عليه بأفضاله ونعمه".

وتأتي مبادرة القزابري في سياق تعبئة وطنية كبيرة وغير مسبوقة لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، وتكريسا لقيم التضامن والتآزر والتكافل التي جبل عليها المغاربة لتحمل تكاليف تدبير الأزمات والوضعيات الاستثنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - Ahmed rida الأحد 22 مارس 2020 - 13:14
اللهم إجعلها في ميزان حسناتك
واالهم احفظ هذا البلد
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83
2 - عماد الأحد 22 مارس 2020 - 13:16
الفرق بين المسلم العالم القارئ وبين الجهال . خرجو وطعنونا في ظهرنا وكان الله با يوجد في المنازل حاشاه
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47
3 - مشهور كوثر الأحد 22 مارس 2020 - 13:17
الله أكبر ، هدا هو المضنون في الشيخ القزابري وأمثاله ، كنطلبو منو الدعاء لجميع البشر
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68
4 - aziz الأحد 22 مارس 2020 - 13:18
والله العظيم اني احب هذا الشخص في الله. دمعت عيني لسماع هذا الخبر. جزاك الله خير الجزاء
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52
5 - ليلى الأحد 22 مارس 2020 - 13:19
الله يجعلها ليه في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون.
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47
6 - اعصيم سمير الأحد 22 مارس 2020 - 13:19
تحية احترام وتقدير للشيخ عمر القزابري.اصيل ابن اصيل.كريم ابن كريم.مغربي حر ابن مغربي حر.الله اجعلها في ميزان حسناتك وجزاك الله خيرا على هذا العمل الكريم.نحبك في الله.وملكنا محمد السادس الله يحفظو وينصرو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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43
7 - عتمان الأحد 22 مارس 2020 - 13:19
بارك الله فيك الحمد لله على نعمة التعاون
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31
8 - محمد فوغال الأحد 22 مارس 2020 - 13:19
ما شاء الله تبارك الله عليك يا أخي الكريم.....
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29
9 - yassine الأحد 22 مارس 2020 - 13:20
ها الرجال... ها مالين العز.. ماشي مالين الزواق و النفاق.. هنا التاريخ كيقيد.. شكرا هسبريس
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31
10 - kayssar الأحد 22 مارس 2020 - 13:21
جزاك الله خيرا و الله أكثر مثالك، شيم الرجال الوطنيين
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32
11 - زكرياء الأحد 22 مارس 2020 - 13:21
الله يعطيه الخير و يكتر من مثالو هادو هما أهل القرآن و خاصته
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27
12 - مغربي قح الأحد 22 مارس 2020 - 13:21
تبارك الله ماشاء الله عليه والله يرجع ليه الاجر مضاعف .مع انه اغلب الأئمة ماعايشاش بالأجر الشهري ديال 1200 درهم لي تتعطيهم الأوقاف تتبقى مبادرة مشكور عليها سي القزابري .
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26
13 - محمود العلمي الأحد 22 مارس 2020 - 13:21
كل التقدير والاحترام لفضيلة الشيخ العلامه وجزاه الله خير الجزاء على فعله الخيري
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2
14 - Rachid الأحد 22 مارس 2020 - 13:22
والله ماكرهت نعاون حتى انا ضد هاذا الوباء ولكن الغالب الله . أنا ملتزم في( بقى فدارك )ولا أخالط احد وأدعو الله ان يجنبنا هذا الوباء .هذا ما أستطيع .
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5
15 - عادل الأحد 22 مارس 2020 - 13:23
على باقي علماء الأمة التأسي بالشيخ القزابري،....هذا زمن التمحيص....
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0
16 - كمال الأحد 22 مارس 2020 - 13:23
بارك الله فيك ويخلف عليك و يتقبل منك و نتمنى من بعض من راكمو الاموال ان يبادرو بدورهم لاخراج جزء منها خدمة للصالح العام راه هاد الوباء فايت ان شاء الله لكن المبادرات التضامنية غيسجلها التاريخ
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17 - ربي يلطف بينا الأحد 22 مارس 2020 - 13:24
ما شاء الله ربي يجعله في ميزان حسناتكم ونعم المسلم الذي يؤازر اخوانه وقت الحاجة ربي يلطف بينا ويزيل عنا هذه الغمة
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18 - سيمو السوسي الأحد 22 مارس 2020 - 13:25
احسن مقرئ عندي . قراءاته يقشر لها البدن. جعلها الله في ميزان حسناتك
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19 - متفائل الأحد 22 مارس 2020 - 13:26
جزاك الله كل خير وجعله في ميزان حسناتك
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20 - محمد ربان الأحد 22 مارس 2020 - 13:26
أتمنى أن يتم تسيير هذا الصندوق بأمانة وصدق ونشر تفاصيل التدبير على موقع خاص حتى نرى أين تصرف التبرعات والله ولي التوفيق
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21 - العليوي الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
جزاك الله خيرا على هذا العطاء المأجور إن شاء الله تعالى
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22 - med الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
اللهم اجعلها في ميزان حسناتك يا شيخنا العظيم اين انتم يا اصحاب المهرجانات يا فنانة ولا احد سمعته تبرع ولو بسنتيم
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23 - شكرا الأحد 22 مارس 2020 - 13:28
هذا هو مثال المؤمن العالم الذي يحبه الله و رسوله و المؤمنين. جزاكم الله خيرا
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24 - يويو الأحد 22 مارس 2020 - 13:30
عاش الملك محمد السادس الله ينصرو وحفظو وشكرآ لي الإمام قزابري والله يصوب الأمة الإسلامية بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هدا الوباء إنشاء الله
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25 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 13:31
#وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان# صدق الله العظيم.
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26 - حسن الأحد 22 مارس 2020 - 13:32
جزاك الله خيرا وجعلها صدقة مقبولة
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27 - med الأحد 22 مارس 2020 - 13:32
جزاه الله خيرا اللهم احفضه ونعم الرجال الله يكثر من امثاله في العالم. كما أندد بتصرفات القائد الذي اعتدى على تلك العائلة في هذه الظروف العصيبة، الله يشفي المرضى ويحفظ الاصحاء وقريبا انشاء الله يصلي بنا سيادتكم صلاة الشكر بعد رحيل هذا الوباء انشالله
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28 - الداودي الأحد 22 مارس 2020 - 13:32
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مماتحبون جزاكم الله
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29 - سهام الأحد 22 مارس 2020 - 13:33
الله يبارك لك وي جزاك الله ويجعلها لك من ميزان حسنات
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30 - Douai Rajae الأحد 22 مارس 2020 - 13:34
جزاه الله كل خير وجعله في ميزان حسناة ويرفع عنا هذا الوباء
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31 - hicham الأحد 22 مارس 2020 - 13:35
ماذا عساي أن أقول ونحن نشهد ان كل كلامه ومواعضه تطبق عل أرض الواقع في زمن قل فيه الرجال أصحاب المبادئ والأصول الحمد الله على نعمة الاسلام مازال الخير في هذا الوطن العزيز شكرا لك من قلبي على هذه المبادرة لان الأعمال بالنيات تحسب لك في ميزان حسناتك ان لهذا الوطن رب يحميه وملك يرعاه وشعب وراءه اما من كنزوا الأموال على ضهر هذا الشعب ومن اصطادو الملايين على ضهر الراية المغربية اقول لكم ان التاريخ يسجل مو هو الصالح ومن هو صاحب المصلحة الانانية والنرجسية اقول لكم من هذا المنبر اكنزوا ماشءتم من أموال فلن تفلحوا
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32 - ياسين الأحد 22 مارس 2020 - 13:35
الكل تبرع للصندوق. إلا أغنى نقابة في المغرب. هنا أقصد أصحاب البدلة السوداء. أتمنى من الله أن تكون قلوبهم بيضاء في هذا الظروف العصيبة التي نمر بها . ولهم واسع الرأي. أقصد المحامون
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33 - متطوع الأحد 22 مارس 2020 - 13:39
جزاكم الله خيرا أيها الشيخ و أينهم الفنانون و الرياضيون من هذا
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34 - هم.........هم الأحد 22 مارس 2020 - 13:40
هذا الشيخ محبوب الجميع ، و ليس مليارديرا أو رجل أعمال، إنما إمام بسيط ، براتب بسيط ، و مع ذلك و هب 12 شهرا من قوت أبنائه لله سبحانه و تعالى ، فاللهم جازيه خيرا و صدقت فيه أية من القرآن : " و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا و أعظم أجرا "
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35 - عيسى الأحد 22 مارس 2020 - 13:41
فيه اجر كثير ان شاء الله.
سنة من اجر خطيب بمثابة اجرة شهر لموظف كمهندس او طبيب.
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36 - siMohamed الأحد 22 مارس 2020 - 13:41
اللهم تقبل من شيخنا و أستاذنا و حبيبنا. أتمنى صادقا أن يحسن استغلال هذه الأموال التي جمعت في هذا الصندوق خير استغلال لما فيه خير العباد و البلاد، و أن لا يتم تبذيرها أو سرقتها.
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