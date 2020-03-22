وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 108 حالات مؤكدة عند الساعة الثانية عشر والنصف زوالا.

وكانت آخر الأرقام، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم، تشير إلى 104 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الإصابات الجديدة محصورة في 4 حالات؛ اثنتان منها في جهة الدار البيضاء سطات، زيادة على حالة واحدة في جهة مراكش آسفي، وحالة أخرى في جهة الرباط سلا القنيطرة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.