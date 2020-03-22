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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة

وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة

وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 12:55

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 108 حالات مؤكدة عند الساعة الثانية عشر والنصف زوالا.

وكانت آخر الأرقام، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم، تشير إلى 104 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

الإصابات الجديدة محصورة في 4 حالات؛ اثنتان منها في جهة الدار البيضاء سطات، زيادة على حالة واحدة في جهة مراكش آسفي، وحالة أخرى في جهة الرباط سلا القنيطرة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (110)

1 - الطنز البنفسجي الأحد 22 مارس 2020 - 13:02
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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660
2 - ياسر الأحد 22 مارس 2020 - 13:03
الله يرحم ليكم الوالدين اعزلوا لمدن لي خرجوا فيهم دوك الجهلة لبارح او غادي نسمعوا شي كارثة عضمى...
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352
3 - مخيخ الأحد 22 مارس 2020 - 13:04
هادشي ولا تيخلع وبنادم خارج تيهلل عاد بان ليهم دين الاسلام راه عندو 14 قرن الكلاخ ديال بنادم غيدينا الهاوية
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271
4 - Saoud mohamed adil الأحد 22 مارس 2020 - 13:05
كيف لا و جل المواطينين يجولون بحثا عن الورقة السحرية.. كيف لا و جل الناس قاموا بمضاهرات تجاه وباء مخفي ... خفضنا لله .. آمين
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173
5 - hamza الأحد 22 مارس 2020 - 13:05
اللّٰهم لطفك يارب.انشالله اكون خير فالايام القادمة
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72
6 - aissa الأحد 22 مارس 2020 - 13:05
اللهم إنا نسألك لطفك يارب العالمين
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69
7 - منير الأحد 22 مارس 2020 - 13:05
اللهم رب الناس أذهِب البأس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ، شفاء لا يغادر سقماً .
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87
8 - hassan الأحد 22 مارس 2020 - 13:06
يارب اللطف ما شهدناه البارحة في فاس والرباط لا يبشر بخير سنتحكم في الارقام لكن الطريق سيكون طويلا مادام لا يوجد هناك لقاح
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40
9 - بيضاوية الأحد 22 مارس 2020 - 13:06
العدد يزداد بوتيرة اسرع. اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء. يا رب ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين
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52
10 - Charafi الأحد 22 مارس 2020 - 13:06
Prière de nous communiquer la ville et non seulement les régions
Merci
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38
11 - يا لطيف الأحد 22 مارس 2020 - 13:06
اللهك جنبنا هذا البلاء...أنتم لم تجربوا مرارة فقدان عزيز قريب بهذا الوباء...أنا جربته...إلزموا منازلكم.
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78
12 - imane الأحد 22 مارس 2020 - 13:06
لازم يعطوا الماسكات و اللوازم الوقائية للدرك الملكي و الأمن و كل الرجال و النساء المسؤولين على سلامتنا، هم معرضين للخطر اكثر منا. لازم يكونوا واخدين احتياطاتهم. المرجوا من هيسبريس توصل هذا الطلب للمسؤولين. و الله يشفي الجميع
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126
13 - رضوان الشيخي الأحد 22 مارس 2020 - 13:07
في الحقيقة الدولة دارت لي عليها المشكل في بعض الجهلاء لا يحترمون القانون الذي وضعت الدولة من أجل وضع فيروس كورونا تحت السيطرة
تحية لرجال السلطة
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80
14 - يوسف الأحد 22 مارس 2020 - 13:07
اللهم راب الناس ادهب البأس وشفي أنت الشافي لا شفاء الي شفأك
يامغيت اغيتنا ً
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32
15 - أخوكم ميدلت الأحد 22 مارس 2020 - 13:07
اللهم أرفع عنا هذا البلاء ، و ردنا إليك و إلى مساجدك ردا جميلا و عاجلا ، لا تنسو الصلاة والسلام على رسول الله ، سيدنا محمد أشرف الخلق و خاتم الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكون من الخاسرين،
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51
16 - سلم يارب سلم الأحد 22 مارس 2020 - 13:07
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين ياحي ياقيوم.
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28
17 - سكينة الأحد 22 مارس 2020 - 13:07
يا ربي بكييت والله هاذ الشي غادي وكيدزاد والمغرب مقدش على هاد شي كامل يااارب تشوف من حالناا مصيرنا بيدك يا الله......
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25
18 - Aziz smara الأحد 22 مارس 2020 - 13:07
يا لطيف يا لطيف يا لطيف. نسأل الله أن يلطف بنا وبجميع أمة محمد. إننا نعيش فعلا لحظات حاسمة. نناشد الإخوة أن يطبقوا الحجر الصحي للتقليل من كوارث هذا البلاء. اللهم الطف بنا.
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25
19 - Mabrouk الأحد 22 مارس 2020 - 13:08
اللهم الطف بنا وارفع عنا الوباء وارحمنا فليس لنا سواك يا ربنا....اللهم ابعد الوباء عن كل انسان ..اللهم احفظ مغربنا واهله ووفق المسؤولين ..واحفظ عاهلنا ..ليس للضعفاء الا انت ليس للفقراء الا انت اللهم اشف كل مريض واحفظ كل مغربي ومغربية وادفع عنهم هذه الجائحة يا ربنا امين
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12
20 - ادريس الأحد 22 مارس 2020 - 13:08
اللهم ارحمنا انك بنا رحيم ولا تعذبنا فانت علينا قدير والطف بنا في ما جرت به المقادر
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9
21 - مبارك كزاوي الأحد 22 مارس 2020 - 13:08
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَامِ
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20
22 - حسن الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
الوضع يزداد سوءا،الله يحفظ،هده ضربية تخلينا عن الصحة والتعليم، هدا الفيروس يفظح سياسات الصحية الهزيلة ،التي اصلا تعاني،علا الدولة توفير الاكل والتنقل لرجال الصحة والأمن ،والاعتناء بابناءهم في هده الضرفية خصوصا انهم في الواجهة
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15
23 - رزان من وجدة الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
يا ربي السلامة.الله يخليكم الى شي واحد عارف شي حاجة يقولنا واش هاد شي خطير ولا عادي يبان هاد الحصيلة بحكم ان الاشخاص المصابين لي دخلو المغرب عاداو الاقارب ديالهم.
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7
24 - منصف الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
المرجو الحيطة والحذر إخواني وأخواتي
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5
25 - ايمن الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
راه هناك جهاز صتعته اليابان يكتشف الفيروس خلال 15 دقيقة وامريكا ايضا صنعت اخر اسمه molecular xpirt express عوض انتظار 6 ساعات للتحلايلات المعمول بها قبل ذلك.وراه ماجاني لا مقدم ولا مقدمة ولا شيخ ولا شيخة وخاصني الخبز .
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20
26 - راجية رضى الله الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
الله يرحم ليكم الواااالدين الى ما بقاو فديوركم ..و اتقيو الله ف الاسر ديالكم و اهاليكم ... و ان شاء الله ربي غدي يزيح الغمة ...حسبنا الله و نعم الوكيل
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7
27 - الفيلسوف الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
الفيروس في بدايته و الدول التي لم ولن تلتزم بالصرامة فسوف تتكبد خسائرا كبيرة في الأرواح.. اتوقع تخطي عتبة المليون من الوفيات في منتصف شهر أبريل في جميع أنحاء العالم..
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-2
28 - مواطنة رباطية الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
تحالف الوباء و الغباء في المغرب. و قمة الجهل وصلو ليه المغاربة ..السلطات دايرة خدمتها لكن مع الاسف المواطن المغربي باقي تايدور و شوفو غي لبارح اش وقع في سلا و طنجة و تطوان الناس خرجو مع 12ليل. وااا مصيبتاهِ!!!!
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17
29 - نجيم الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
لازم ردع مخالفي حالة الطوارئ هناك تساهل السلطات مع هؤولاء المخالفين
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10
30 - بنعلي الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
للاسف الشديد ، رغم مل المحاذير و المجهودات المبذولة الامور تزداد سوءا، نتمنى ان لا يكون هناك إصابات جديدة في المستقبل و ان يتم احتواء الامر كليا و في كل انحاء العالم. ان شاء الله يكون خير
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7
31 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 13:09
لا حول لا قوة الا بالله ،رحمتك يا الله، ان الأمر لا يبشر بالخير بعد اداث يوم امس فانتظر الاسوأ
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2
32 - عبدالغني من وزان الأحد 22 مارس 2020 - 13:10
الكارثة التي رأيناها البارحة بعدة مدن من خلال مسيرات حاشدة، نابعة عن الجهل وقمة الغباء، هؤلاء من سيودون بحياتنا ويعرضوننا للخطر، الإسلام بريء ممن خرجوا البارحة للشوارع.
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12
33 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 13:10
سلام عليكم
الله شافي مرضنا يجب تجنب التجمعات و خروح الى عند الضرورة بقاو في ديوركم الله خليكم العدد في ارتفاع
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6
34 - Marocain الأحد 22 مارس 2020 - 13:10
أثبت فيروس كورونا أن جميع الأديان من صنع الإنسان. تم تعقيم مكة مثل أي مكان آخر على هذا الكوكب ومكة هي أقدس مكان في العالم الإسلامي
. العلم هو مخلصنا الوحيد ، فالديانات ليس لديها أجوبة أو أدوية لمحاربة الفيروس.
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-102
35 - [email protected] الأحد 22 مارس 2020 - 13:10
الله يحفظ الجميع ،هذا ما يمكن ا اقوله
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4
36 - عبد الجليل الأحد 22 مارس 2020 - 13:10
الله يستر القضية بدات كتحماض . الله يلطف بنا
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5
37 - يوسف الأحد 22 مارس 2020 - 13:11
اللهم حفظنا وحفط جهيع المسلمين .هد ليس وباء هد البراق .
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2
38 - حسن اللهم سلم الأحد 22 مارس 2020 - 13:11
اللهم آرفع عنا الوباء وشافي مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات وعافي مبتلانى اللهم سلم عبادك المستضعفين اللهم إني أسألك بكل آسم هو لك أن ترفع عنا هدا الوباء
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2
39 - مريم الأحد 22 مارس 2020 - 13:12
اللهم ارفع عنا البلاء بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صل الله عليه وسلم
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2
40 - اللهم ألطف بنا الأحد 22 مارس 2020 - 13:12
هناك حالات كثيرة في المملكة لو أنا لنا مختبرات عديدة في المغرب لسمعنا أكثر من هذا العدد
قاعة الإنتظار مملوءة اللهم إررفع عنا البلاء
إلزمووووووووا بيوتكم من فضلكم
ليست لعبة هذا طاعوووووون
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7
41 - يونس الأحد 22 مارس 2020 - 13:12
الليه يخليكم أخوتي الى ما التزموا بيوتكم تيبانوا ليا بزاااف الناس مواعيينش بخطورة هاد المرض لحد الآن راع تينتشر بواحد السرعة خطيرة خذوة العبرة من إيطاليا بسبب الاستهتار و اللامسؤولية فين وصلوا الله يخليكم بقاو فديوركم الىماشب على قبل راسك دير بحساب الناس لي عزاز عليك ميمتك و باك و خوتك وليداتك ... نكونوا مسؤولين ولو مرة وحدة فحياتنا # بقى فدارك
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10
42 - Mehdi الأحد 22 مارس 2020 - 13:12
ما وقع امس بطنجة، فاس، ... لا يبشر بالخير.
أعداد كبيرة من "الناس" لا تحترم القوانين لا المغربية و لا الدولية.
هل ينتضرون فقدان اقاربهم لياخدوا العبرة؟؟
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11
43 - نقطة في بحر الأحد 22 مارس 2020 - 13:12
على جيش المشاة المسلح أن ينزل إلى الشوارع والأزقة لفرض حالة الطوارئ مثل الأردن لكي لا يتم خرقه كما وقع ليلة أمس هاد الناس ضربو لينا كولشي فالزيرو
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16
44 - عادل الأحد 22 مارس 2020 - 13:13
على المغاربة التوبة إلى الله والالتجاء إلى الرحمان، فما أصابنا من وباء فبذنوبنا وبعدنا عن الله، مع التأكيد على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية
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12
45 - عثمان التاغية الأحد 22 مارس 2020 - 13:13
السلام عليكم
عندي نصيحة لأصحاب محلات البقالة (مول الحانوت).
هذه النصيحة قد تكون فعالة في وقف إنتشار فيروس كورونا.
وهي أن يضع علبة بلاستيكية كبيرة و يسكب فيها 1لتر من محلول جاڤيل ليضع فيها كل القطع النقدية (الصرف) اللتي تأتيه من الزباءن لتعقيمها من الجراثيم مع لبس قفازات طبية.
إذا أقنعتك الفكرة أنشرها جزاك الله خيرا "وعاون بلادك"
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23
46 - امة الله الأحد 22 مارس 2020 - 13:14
هادشي لايبشر بالخيير ... والقادم اسوء حيت معظم الناس مزال ماستاجبت للهاد الطوارئ الصحية للأسف الشعب المغربي ماخداش عبرة من البلدان الي قبل منهم ومن حدنا حنا راسنا عاصي والعداد في تصاعد .. للأسف معظم الشعب المغربي مزال غالب عليه الجهل لاحول ولا قوة الا بالله
اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
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13
47 - أم سلمى الأحد 22 مارس 2020 - 13:15
من هادشي لي وقع البارح انتضرو كتااار من هاد العدد غي الله يكتب السلامة وصافي كنا خايفين من الفيروس ولينا خايفين من الجهل ديال بنادم كتر
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4
48 - عمالة البرنوصي الأحد 22 مارس 2020 - 13:15
هنا بالبرنوصي بالبيضاء لازالت الحركة عادية ولازلنا ننتظر المقدم عثمان لتسلم رخصة الجولان ولازلنا لم نري اية عملية تعقيم للشوارع والازقة تعج بالناس
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3
49 - عبدو لوحدو الأحد 22 مارس 2020 - 13:15
الوقاية خير من العلاج
الزموا بيوتكم و الخروج فقط للضرورة الملحة. 
اشتروا ما يلزمكم لبضعة ايام. 
مسافة الامان مع الكل(تعامل مع الكل كانهم مصابين و كانك انت ايضا مصاب) 
النظافة المستمرة 
اكثروا من ذكر الله و الدعاء برفع البلاء
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5
50 - Max الأحد 22 مارس 2020 - 13:15
نحن لا نملك إمكانيات كبيرة في المستشفيات
لمواجهة الفيروس .
إلتزام المنزل و الوقاية و عدم خروج .

ربما الفيروس يتنقل في الهواء هاذا ما يقوله العلماء.
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1
51 - ayoub الأحد 22 مارس 2020 - 13:15
(سبحان الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) يا ربي تلطف بينا
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3
52 - وديع الأحد 22 مارس 2020 - 13:15
يجب على الدولة الضرب من حديد على كل من يخترق الحظر إما آلآن وبقمع وشدة وإما الانزلاق نحو المجهول.
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1
53 - نادية الأحد 22 مارس 2020 - 13:16
الله يحفظنا وينجينا.الحفيظ جل جلاله.نتمناو من الله الحالات مايتضاعفوش خصوصا بعد ما خرجوا الناس بزاف لشوارع بعض المدن ضاربين في عرض الحائط الحجر الصحي .خسارة وحشومة عليهم.الله يلطف بينا.
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0
54 - فاسي النرجس الأحد 22 مارس 2020 - 13:16
نتفهم الباعة المتجولون لكن أن يستقروا مثلا هنا بشارع النماء بفاس وتتجمهر الناس حولهم فما معنى الحجر الصحي هل تريدون أن نصير مثل إيطاليا لا قدر الله ما هذا الاستهتار وأكثر الخبراء تفاؤلا يؤكد أن الفيرون ينتشر بشكل لم يسبق له أي مثيل اتقوا الله والباعة المتجولون يجب أن يتنقلوا هم نحو الزبناء وليس العكس وبالتالي على الأقل نتفادى التجمهر إن لم يكن لكم وازع الوطنية فليكن فيكم وازع الانسانية ما ذنب من يصل إليه الفيروس وهو لم يسعى إليه سوف تنقلونه يا ناس لذويكم الأبرياء أيها المستهترون كفاكم أنكم أعداء أنفسكم فلا تكونوا لنا أعداء
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3
55 - إسلام الأحد 22 مارس 2020 - 13:17
ليكن شعارنا : ها العار لما شد تيقارك وبقى في دارك
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2
56 - Achdami abdelkabir الأحد 22 مارس 2020 - 13:17
السلام عليكم
جميع المباني تؤكد أن الفيروس يقترب من تشكيل قمة . يعني بداية التراجع في حدود اسبوعين . الأمور لو تذهب بهذا الاستقرار سنكون متحكمين في الأمر.على الاقل ليست هناك تسارعت في الزيادة .و نلاحظ تباطؤ نسبي في أوروبا.
الحجر مهم و الالتزام به اخلاق و واجب . و خصوصا من الشباب لانه ناقل الفيروس بدرجة كبيرة دون أن يشعر.
نشكر السلطات و الطاقم الطبي على المجهودات و لن نقول ان الوسائل ضعيفة لأننا رأينا حتى الدول التي تعتبر متقدمة انهارت.كولشي بجهد الله.
استغفروا انه هو الغفور الرحيم.
نشكر كل من ساهم بقليل أو بكثير و لو بترشيد استهلاك الماء و الكهرباء.
اللهم اشفي مرضانا و عالي مبتلانا و اهدي سالما و اختم بالصالحات اعمالنا
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6
57 - سنهيم الأحد 22 مارس 2020 - 13:18
الحزن يضعف القلب ويضر الإرادة ولا شيء احب إلى الشيطان من حزن المؤمن لذلك افرحوا واستبشروا وتفائلوا فأحسنوا الظن بالله انا الله معنا
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4
58 - Patriote الأحد 22 مارس 2020 - 13:19
Le confinement ou le couvre-feu ne suffit pas il faut absolument isoler les villes touchées du reste du pays et surtout chercher "coute que coute" les malades et ceux qui ont été contacté s
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0
59 - محبة لوطني الأحد 22 مارس 2020 - 13:20
يارب السلامة لاهلينا ووطننا الغالي
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1
60 - رحمتك الواسعة يارب الأحد 22 مارس 2020 - 13:20
ربنا لا نسألك رد القضاء لكن نسألك اللطف فيه برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين...
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله...
ربي أغفر لي و لوالدي و لكل المسلمين و توفني مسلما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين...
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61 - farah الأحد 22 مارس 2020 - 13:20
يارب ألطف بنا فنحن عبادك الضعفاء يارب أنزل رحمتك ..يارب يارب يارب أكثروا من الدعاء والاستغفار فربنا قادر على كل شيء
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62 - salah الأحد 22 مارس 2020 - 13:20
الكمامة للجميع يامغاربة هي بمتابة الحجر الصحي خصوصا خارج المنزل النساء يجتهدن في خياطتها لا مجال لضياع الوقت نصيحة من دهب شكرا
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63 - مقتدي الأحد 22 مارس 2020 - 13:21
اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
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64 - salah الأحد 22 مارس 2020 - 13:21
الكمامة للجميع يامغاربة هي بمتابة الحجر الصحي خصوصا خارج المنزل النساء يجتهدن في خياطتها لا مجال لضياع الوقت نصيحة من دهب شكرا
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65 - ملاحظ الأحد 22 مارس 2020 - 13:22
نعيدها مرات و مرات الاحياء الشعبية و الهامشية ملىء بالتجمعات هنا و هناك هدا يدل بوضوح على ضحالة الوعي بالمخاطر عند العامة فلربما يضعون أنفسهم انهم ناجون وجب تطبيق عقوبات حبيسة على كل مخالف ليعلموا علم اليقين أن الأمر جدي و الله المستعان
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66 - يتبع الأحد 22 مارس 2020 - 13:22
يبدو أن الوضع يتأزم قبل أيام كنا نسمع عن حالة خلال أيام أما الآن فتغير الوضع كل ساعة أو أقل، سؤال لماذا الدول أو المناطق التي عزلت نفسها قبل فوات الاوان لم تتأثر بالفيروس خاصة كوريا الشمالية وقطاع غزة، يعني ربما أيادي غاشمة فعلت فعلتها، وما بلاغ المخابرات الأمريكية حين حدرت ترامب عن قرب تفشي كرونا في العالم ولم يعير الموضوع أي ٱهتمام حسب الاعلام الامريكي والايام القادمة سيزيد التوضيح وتظهر الحقيقة من نشر الرعب في العالم،
ربما من المتوقع أن يقال وقعت تجربة في منطقة قريبة من الصين كوريا الجنوبية أو اليابان لان هنا يوجد الجيش الأمريكي؟
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67 - مغربيه الأحد 22 مارس 2020 - 13:22
يجب فرض الحظر على كلشي حتى الشغل والوظيفه العموميه لانهم يتنقلون وجايز يتعادووا وينقلون العدوى لاسرهم مادامت الادارات والشركات تشتغل فان الحركه والاحتكاك سيبقى بين الناس ناس محجوره وناس خارجه للشغل الخارجون سينقلون العدوى للمحجورين . اظن ان لم تتوقف خركه الشغل ستبقى الحالات في ازياد .
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68 - وطني الأحد 22 مارس 2020 - 13:22
يجب إرغام الناس على الالتزام بالتعليمات لكي لا تنتشر العدوى
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69 - القصراوي الأحد 22 مارس 2020 - 13:24
مشكلتان رئيسيتين يجب التغلب عليهما عاجلا أولا الإلتزام بالحجز الصحي و ثانيا وثيرة الفحص الضعيفة لأن انتضار ضهور الأعراض لإجراء الفحص سيؤدي لا محالة إلى نشر المرض عن طريق الأشخاص الحاملين للفيروس و الذين لم تظهر عليهم الأعراض بعد.
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70 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 13:24
يجب على السلطات أن تتدخل بحزم وصراحة لأننا في مواجهة كورونا والجهل كذلك. هذا اليوم دهبت لمخبزة قرببة مني وانتظرت دوري لكن كان شخص ورائي قريب جدا مني طلبت منه بأدب أن يبتعد قليلا وأن يحترم مسافة متر على الأقل فأسمعني كلاما نابيا فلم أرد عليه وذهبت لحال سبيلي.
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71 - Badr الأحد 22 مارس 2020 - 13:24
اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا أرحم الراحمين.
اعزلوا لمدن لي خرجوا فيهم دوك الجهلة او غادي نسمعوا شي كارثة كبرا.
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72 - هاني الأحد 22 مارس 2020 - 13:25
احموا أنفسكم وأولادكم وأهلكم ومجتمعكم فالوضع مخيف ويجب أن ننقذ أنفسنا وبلدنا قبل فوات الأوان وعلينا الإستعداد للأسوأ مع الحفاظ على الأمل والإيمان بأنّنا سنتجاوز الأزمة بالوعي والتصرّف السليم ليس بالجهل الله يهدي الجميع . جلوس فدارك ما تخرب دارك.. معاً نواجه "كورونا" ومعاً بتضامننا ننجح
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73 - مقتدي الأحد 22 مارس 2020 - 13:26
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
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74 - شرف 58 الأحد 22 مارس 2020 - 13:26
اشاطر الراي السيد الملقب ب الطنز البنفسجي.فتحليله صحيح ١٠٠%١٠٠. وذلك فقط اذا التزمنا بتعليمات السلطة.لاحظت ان البعض وضع له دسلايك وهذا يدل مدى جهله للامور والكارثة اللتي يمر بها العالم اليوم.الله احفضنا واحفض جميع البشرية.امين.
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75 - يارب الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
لطفك يا الله، إرحمنا يا الله يا رب العالمين
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76 - Yassine hilal الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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77 - Chou الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
يجب منع حركة التنقل بين المدن
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78 - ملتزم من تمارة الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
اللهم ارزقنا صبرا.
يطالبوننا بالإلتزام. لحد الساعة لم نتوصل بأي رخصة للتبضع وقظاء الضروريات. أين السلطة بمدينة تمارة. (حي واد الذهب بالخصوص) . يعلنون ولا ينفدون. حسبنا الله
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79 - medmod الأحد 22 مارس 2020 - 13:27
نطلب الله اللطف . ونفول لاخواننا في المدن اللتي خرجت الى الشوارع ضدا في القوانين المعمول بها في انحاء البلاد اتقوا ربكم . ان كنتم تامنون بقول الله عز جلاله . ولا تلقوا بأنفسكم الى التهلكة . الوباء وباء والقدر قدره .
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80 - siham الأحد 22 مارس 2020 - 13:28
يا ربي تلطف بىينا هدشي كتر بزاف
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81 - غيور من الخميسات الأحد 22 مارس 2020 - 13:28
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا...أيتها الأخوات أيها الإخوان المرجو التقيد بتعليمات السلطات اامحلية في تطبيق الحجر الصحي
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82 - اجلس في دارك: الأحد 22 مارس 2020 - 13:28
اللهطة والتهافت على التبضع هي اللي خلات الوباء ايزيد اينتشارا والاحصائيات ترتفع. بللكلخ ديال شي فهايميا غادي نسمعوا اكثر من 10 ديال الحالات في اليوم الواحد.
في البداية وحتى اعلان الحصر كنا نسمع عن اكتشاف 4 حالات على الارجح والان 10 وما فوق.زعما احنا اللي شادين الارض ما كانفهموش او او كانخافوا اكثر منكم من خطر هذا الوباء. اسيدي غير خليهم ايقولوا عليا خواف وفي الاخير نسلك من هذه الكارثة المثل الفرنصي الشهير يقول: "سيضحك جيدا من يضحك في الاخير".
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83 - Redouane BOUGHLALA الأحد 22 مارس 2020 - 13:29
الحالة خطيرة للغاية، يجب الصراحة في تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على الجميع ولو كان من كان. يجب الضرب بيد من حديد على المستهترين بصحة المواطنين ليكون عبرة للآخرين. الغالبية العظما مع إجراءات الحكومة ونساندها كليا، كما نضع أنفسنا تحت اخرتها لأي عمل تطوعي في استطاعتنا القيامه. اخواني واخواتي علينا الإستعداد للتطوع في حال طلب منا ذالك. نسأل الله أن يغفر انا وان يرفع عنا البلا
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84 - Driss rahal الأحد 22 مارس 2020 - 13:29
السلام عليكم بالله عليكم منعت الجمعة تفادياً للاصابة واتخدت كافة التدابير من أجل السلامة والوقاية لتقوم شرذمة جهال بعمل تظاهرة في طنجة باسم الدين لم تحضروا لصلاة الجمعة وحضرتم للمظاهرة إتقوا الله ولا ترموا بايديكم الى التهلكة ان كنتم مومنين نسأل الله عز وجل يحفظ هذا البلد وكافة بلاد المسلمين من الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن ماظهر منها ومابطن الزموا بيوتكم رعاكم الله.
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85 - Redouane BOUGHLALA الأحد 22 مارس 2020 - 13:29
الحالة خطيرة للغاية، يجب الصراحة في تطبيق إجراءات حالة الطوارئ على الجميع ولو كان من كان. يجب الضرب بيد من حديد على المستهترين بصحة المواطنين ليكون عبرة للآخرين. الغالبية العظما مع إجراءات الحكومة ونساندها كليا، كما نضع أنفسنا تحت اخرتها لأي عمل تطوعي في استطاعتنا القيامه. اخواني واخواتي علينا الإستعداد للتطوع في حال طلب منا ذالك. نسأل الله أن يغفر انا وان يرفع عنا البلا
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86 - خالد الأحد 22 مارس 2020 - 13:29
المرجوا من الدولة حظر التجوال نهائيا لان تسليم وتيقة الجروج من المنزل اصبحت قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اي وقت...... للأسف سوء تدبير توزيع الوثيقة و جهل المواطنين عملة واحدة في ما يسمة " قنبلة مؤقتة".
بسبب هذه الوثيقة اصبحنا نرى اكتضاض وتجمعات تفوق المئات... اهكذا سوف نحاصر الوباء.؟!
راه اصبحنا على الهاوية ..... لان تصرفات بعض المواطنين لا يصلح معها إلا الزرواطة ...
انا وخا ماعنديش مايكفني من المواد الغذائية ... اقول الجوع لا يقتل ... غادي نصبر حتى تدوز هاد العاصفة ....يجب على الدولة حظر التجوال نهائيا والا سوف نتسبب بكارثة بأنفسنا
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم امين.
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87 - Othmane Mourad الأحد 22 مارس 2020 - 13:30
اللهم إنا نسألك العفو و العافيه في الدنيا والاخره. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدىء يا معيد، يا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، و بقدرتك التي قدرت على جميع خلق، و برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت، يا غيات المستغيتين أغتنا، يا غيات المستغيتين أغتنا، يا غيات المستغيتين أغتنا. و صلى الله على محمد وآله و صحبه و سلم.
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88 - asmae الأحد 22 مارس 2020 - 13:30
اللهم أنت الرحيم فارحمنا و أنت التواب فتب علينا وأنت الغفور فاغفر لنا وأنت الشافي فاشفي أمتك من هذا البلاء ياأرحم الراحمين
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89 - متطوع الأحد 22 مارس 2020 - 13:31
نرجو من السلطات المغربية بدون استثناء مزيدا من اليقظة والحذر من الانزلاقات الشاءبة في هاده الضرفية.
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90 - Yanis الأحد 22 مارس 2020 - 13:31
Le Maroc vas pas échappé comme c est voisin seule solution pour sauver des vie et ne pas faire un catastrophe et pour limiter et donner temp à notre docteur de s'occuper des malades c est de ne pas sortir
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91 - كوكو الأحد 22 مارس 2020 - 13:31
يا الدولة را ماكاين لا حجر لا والو هنا فمراكش ناس مجوقين شي محشي ف شي فالاسواق و حدا الحوانت و الشوارع كايساينو المقدم لي المفروض هو يدق على الديور خاص عسكر فكل درب اليوم خاص يبان دور الجيش راه هادي حتا هي حرب ضد عدو خفي و خطير هادوك ملايير فيناهما تتفرق قفة كافية لمدة 15 يوم على الفقراء لكي لا تكون حجة لاحد هذا ان اردتم الا تصلو لمرحلة وصلتها ايطاليا و اسبانيا لا قدر الله
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92 - رشيد الأحد 22 مارس 2020 - 13:32
ليعرف الجميع ان التزام البيوت والمنازل فهو ليس خوفا من المرض، لأنه لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا، ولكننا الآن نحن في حرب مع عدو وهذا الحجر الصحي فهو تكتيك لكي نعرف أماكن اختفاء هذا العدو وبالتالي يسهل علينا القضاء عليه، وبالتالي الله يخليكم التزموا بالتعليمات فهي تدخل في خانة الطاعة لأولي الامر، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا مستقرا وسائر بلدان المسلمين.
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93 - بونس الأحد 22 مارس 2020 - 13:33
في اوروبا وامريكا والصين من بعد ظهور كرونا العدد بدا كايتزاد بالمئات يوميا ووصل الى الالاف في بعض الحالات. ضروري مايتزادو الحالات كل يوم حيت كاين للي مريض ومازال مابانش فيه. المهم الا تزادو غير عشرة في النهار راه ان شاءالله غادي نقدرو نسيطرو عليه. مع هاد الروينة للي طارية ديال الزحام في الكيران والزحام على الورقة رالمظاهرة الغبية ضد كورونا غادي اخصنا واحد الشهر باش نحبسو الازدياد من عدد المصابين
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94 - منى البيضاوية الأحد 22 مارس 2020 - 13:36
اللهم انا لا نسألك رد القضاء و لكنا نسألك اللطف فيه، اللهم انا نعوذ بك من البرص و الجنون و الجذام و سيئ الاسقام،
فالحقيقة الحكومة دايرة اللي عليها و على المواطنين الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الحكومة من أجل تخطي هذا الامتحان و الابتلاء
إلا انه من الضروري مساعدة الفقراء الذين يعملون بقوت يومهم كسائقي سيارة الاجرة لانهم فعلا لا يستطيعون الان توفير حاجيات بيوتهم اليومية الان، و الحكومة لحد الان لم تنظر في قضيتهم، المرجوا من هسبريس توصيل هذه الرسالة لاننا فعلا تظررنا من هذا، و عفتنا لا تسمح لنا بان نمد ايدينا الى اي شخص لطلب المساعدة
وشكرا لهسبريس
اخواني، أخواتي المواطنين و المواطنات لا تنسوا هذا الدعاء : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
يا رب تحفظ العباد من كل سوء و بلاء
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95 - على الدولة ان تكون صارمة الأحد 22 مارس 2020 - 13:36
انا مواطن مغربي من القنيطرة احب بلدي و ملكي و احب اخواني المغاربة في الداخل والخارج أهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. الآن في مثل هذه الظروف الصعبة والإستثناءية ان نتضامن فيما بيننا و نساعد السلطات المغربية على الانضباط والانخراط التام لتجاوز هاته الكارثة البشرية. و اقول كذلك انني أندد بتلك المظاهرات التي خرجت ليلة السبت والأحد في بعض المدد واقول لهؤلاء انكم ارتكبتم جريمة كبرى في حق الوطن. وأطالب الدولة باتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم. عاش الملك وعاش المغرب.
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96 - Maryam الأحد 22 مارس 2020 - 13:37
الدولة قامت بالواجب وأكتر الباقي علينا حنايا باش نحاصروا هاد الفيروس
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97 - soma الأحد 22 مارس 2020 - 13:38
الدولة في صراع مع الوباء والغباء
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98 - مغربي من جزر ايسلند الأحد 22 مارس 2020 - 13:38
اللهم ارفع عنا هذا الداء واحفظ جميع خلقك من شره يارب . بعد تتبع ما يحدث في بلدي بدأت اشعر بخوف شديد عليه اكثر من شعوري بالخوف على نفسي لاني فرد واحد ، اخواني التزموا الجلوس في منازلكم والنظافه فانه لحد الان لا يوجد لقاح لهذا الداء كل من نجى من هذا المرض بعد ان اصيب به كان سببه المناعه القويه لديه . اخواني لا تستصغرو الامور فهذا الداء قاتل عليكم بالالتزام وعدم الخروج الا للضروره القصوى . نقطه مهمه : يجب على الدوله ان تساعد المحتاجين الذين يخرجون للعمل رغما عنهم لقله ذات اليد. وإلا ما جدوى الملايير التي ساهم ومازال يساهم بها المغاربه في ماذا ستنفعنا هذه الاموال ؟ان لم ينتفع بها فقراء
الوطن الان .كما لاحظنا البارح ليلا خروج الكثير من الناس والتجمهر في الشوارع فهذا اكبر خطأ ونتائجه ستأتي لاحقا . لهذا يجب على السلطات ان تمنع التجمهرات ولو بالقوه . اخواني المغاربه الحل بين ايديكم الان الالتزام بالبقاء في منازلكم والدعاء الى الله ان يرفع عنا البلاء .. او لا قدر الله اموات بالالاف وربما الملايين وهذا ما لا نتمناه من الله . الله احفظ بلدي من هذا المرض وكل بلدان العالم .. امين
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99 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 13:39
يجب مراقبة القطاعات الضرورية بخصوص تطبيف شروط الوقاية.
يجب تقيف القطاعات الغير الضرورية السياحة .البناء.الاشغال العمومية.
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100 - يونس الأحد 22 مارس 2020 - 13:39
الفنانون قامو بمبادرة غير حميدة حيث كانوا السبب في خروج الناس في العديد من المدن مع العلم ان الوضعية جد حساسة.ان هؤلاء الفنانين احملهم المسؤولية الكاملة نتيجة جهلهم.
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101 - لوسيور الأحد 22 مارس 2020 - 13:39
اكبر خطر هي الجماعات الاسلامية والمشعوذين الين يستغلون الدين فبوغرون صدور الناس ويحرضون الشعبىعلى الخروج من المنازل للدعاء والتضرع وعندما يستجيب الشعب زتعمم التظاهرات فيىالمدن والقرى سينفلت الامر من الدولة..يجب اخراج الجيش والقوات المساعدة وااحزم .
تنا صد معاقبة شرطي جرفةالملح ..العصا لمن عصى
والله ان خطر فيروس الاسلاميين اخطر من فيروس كورونا..انهم يستغلون الزرفية المناسبة ولن يفوتوا هذه الفرصة الذهبية..فيجب منع رفع الاءان ومكبرات الصوت وكل منزلىاو سطح فيه مكبرات صوت او صونو يجب اقتحامه وتقديم من يشرف على ذلك للمحاكمة بقانون الارهاب
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102 - فطومه الأحد 22 مارس 2020 - 13:40
تحية حب واحترام للشرطة المغربية الحقيقة الشرطة دايرة خدمتها لكن بعض الناس مواخدينش الموضع بالجد الله يهديهم على أنفسهم وعلينا ؛قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا)
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103 - واش وصلنا لهذا الحد؟ الأحد 22 مارس 2020 - 13:40
اهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية واتمنى من جلالة الملك نصره الله ان يأمر بخروج الجيش لمراقبة المدن ليلا لتفادي خروج بعض المجرمين في مظاهرات تبين جهلهم الكبير بكل قواعد الحياة و بقواعد الوطنية والدين. يجب على الدولة محاسبة هؤلاء المجرمين الذين ساهموا بدون شك في انتشار الفيروس بين الناس. عاش الملك وعاش المغرب.
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104 - ناقوس الخطر الأحد 22 مارس 2020 - 13:41
أحسنت يا اخي( اختي ). هدا اعتبره انا message لكل المغاربة حتى لا يتبعوا من لا حس وطني له.
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105 - hamid الأحد 22 مارس 2020 - 13:41
نطلب من أغنياء المغرب التبرع لصندوق مالي بهدف ترميم المستشفيات بأجهزة متطورة يتم أيستيرادها من الخارج لتشخيص مرض corronavirus و القضاء عليه
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106 - Annayat salah الأحد 22 مارس 2020 - 13:44
الإستغفار بإخلاص مع اتخاذ التدابير الوقائية دواء كورونا
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107 - Galxi الأحد 22 مارس 2020 - 13:45
انتظروا الموجة الثانية من كورونا القادمة من الصين.
الفيروس ينتشر و سينتشر تصوروا معي شخص اصيب ظهرت عليه الاعراض و ذهب للمستشفى مات او عولج لكن بقي فيه الفيروس. و شخص اصيب به له مناعة قوية لم تظهر عليه الاعراض و لم يذهب للمستشفى ادن هو حامل للفيروس لكنه لا يعرف. ممكن هدا الشخص ان يعدي اي شخص اخر و هدا على مستوى العالم. ليس لدينا حل الا انتظار اكتشاف لقاح اهدا الداء العضال. الله يستر الجميع
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108 - متى الأحد 22 مارس 2020 - 13:46
متى سيشرع المغرب في استعمال الدواء اللدي تبت انه فعال في الحد من الوباء وفقا للتجارب السريرية في فرنسا.فنفس الشركة المنتجة لها فرع في المغرب نتمنى ان يكون المغرب من كبار المنتجين لهاد الدواء و يحل ازمته الصحية ويحل جزءا من مشكلة العالم.
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109 - Patriote الأحد 22 مارس 2020 - 13:46
Le maroc dispose d'un corps administratif unique dans son genre et très efficace lorsqu'il est bien encadré. Il s'agit des mokddemines.s'ils sont bien encadré s et outille's ils peuvent dénicher tous les cas touch'es et ceux qui vinnent de rentrer de l'étranger et ceux contactés. Allah ijazihoum khair.
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110 - abdo الأحد 22 مارس 2020 - 13:49
ياربي السلامة نسأل الله السلامة والعافية
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