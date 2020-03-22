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كُتّاب وآراء
وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 108 حالات مؤكدة عند الساعة الثانية عشر والنصف زوالا.
وكانت آخر الأرقام، إلى حدود العاشرة من صباح اليوم، تشير إلى 104 حالات إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
الإصابات الجديدة محصورة في 4 حالات؛ اثنتان منها في جهة الدار البيضاء سطات، زيادة على حالة واحدة في جهة مراكش آسفي، وحالة أخرى في جهة الرباط سلا القنيطرة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (110)
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
Merci
تحية لرجال السلطة
يامغيت اغيتنا ً
الله شافي مرضنا يجب تجنب التجمعات و خروح الى عند الضرورة بقاو في ديوركم الله خليكم العدد في ارتفاع
. العلم هو مخلصنا الوحيد ، فالديانات ليس لديها أجوبة أو أدوية لمحاربة الفيروس.
قاعة الإنتظار مملوءة اللهم إررفع عنا البلاء
إلزمووووووووا بيوتكم من فضلكم
ليست لعبة هذا طاعوووووون
أعداد كبيرة من "الناس" لا تحترم القوانين لا المغربية و لا الدولية.
هل ينتضرون فقدان اقاربهم لياخدوا العبرة؟؟
عندي نصيحة لأصحاب محلات البقالة (مول الحانوت).
هذه النصيحة قد تكون فعالة في وقف إنتشار فيروس كورونا.
وهي أن يضع علبة بلاستيكية كبيرة و يسكب فيها 1لتر من محلول جاڤيل ليضع فيها كل القطع النقدية (الصرف) اللتي تأتيه من الزباءن لتعقيمها من الجراثيم مع لبس قفازات طبية.
إذا أقنعتك الفكرة أنشرها جزاك الله خيرا "وعاون بلادك"
اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سئ الاسقام
الزموا بيوتكم و الخروج فقط للضرورة الملحة.
اشتروا ما يلزمكم لبضعة ايام.
مسافة الامان مع الكل(تعامل مع الكل كانهم مصابين و كانك انت ايضا مصاب)
النظافة المستمرة
اكثروا من ذكر الله و الدعاء برفع البلاء
لمواجهة الفيروس .
إلتزام المنزل و الوقاية و عدم خروج .
ربما الفيروس يتنقل في الهواء هاذا ما يقوله العلماء.
جميع المباني تؤكد أن الفيروس يقترب من تشكيل قمة . يعني بداية التراجع في حدود اسبوعين . الأمور لو تذهب بهذا الاستقرار سنكون متحكمين في الأمر.على الاقل ليست هناك تسارعت في الزيادة .و نلاحظ تباطؤ نسبي في أوروبا.
الحجر مهم و الالتزام به اخلاق و واجب . و خصوصا من الشباب لانه ناقل الفيروس بدرجة كبيرة دون أن يشعر.
نشكر السلطات و الطاقم الطبي على المجهودات و لن نقول ان الوسائل ضعيفة لأننا رأينا حتى الدول التي تعتبر متقدمة انهارت.كولشي بجهد الله.
استغفروا انه هو الغفور الرحيم.
نشكر كل من ساهم بقليل أو بكثير و لو بترشيد استهلاك الماء و الكهرباء.
اللهم اشفي مرضانا و عالي مبتلانا و اهدي سالما و اختم بالصالحات اعمالنا
و أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله...
ربي أغفر لي و لوالدي و لكل المسلمين و توفني مسلما دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا و ما كان من المشركين...
ربما من المتوقع أن يقال وقعت تجربة في منطقة قريبة من الصين كوريا الجنوبية أو اليابان لان هنا يوجد الجيش الأمريكي؟
اعزلوا لمدن لي خرجوا فيهم دوك الجهلة او غادي نسمعوا شي كارثة كبرا.
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
يطالبوننا بالإلتزام. لحد الساعة لم نتوصل بأي رخصة للتبضع وقظاء الضروريات. أين السلطة بمدينة تمارة. (حي واد الذهب بالخصوص) . يعلنون ولا ينفدون. حسبنا الله
في البداية وحتى اعلان الحصر كنا نسمع عن اكتشاف 4 حالات على الارجح والان 10 وما فوق.زعما احنا اللي شادين الارض ما كانفهموش او او كانخافوا اكثر منكم من خطر هذا الوباء. اسيدي غير خليهم ايقولوا عليا خواف وفي الاخير نسلك من هذه الكارثة المثل الفرنصي الشهير يقول: "سيضحك جيدا من يضحك في الاخير".
بسبب هذه الوثيقة اصبحنا نرى اكتضاض وتجمعات تفوق المئات... اهكذا سوف نحاصر الوباء.؟!
راه اصبحنا على الهاوية ..... لان تصرفات بعض المواطنين لا يصلح معها إلا الزرواطة ...
انا وخا ماعنديش مايكفني من المواد الغذائية ... اقول الجوع لا يقتل ... غادي نصبر حتى تدوز هاد العاصفة ....يجب على الدولة حظر التجوال نهائيا والا سوف نتسبب بكارثة بأنفسنا
اللهم ارفع عنا البلاء اللهم امين.
فالحقيقة الحكومة دايرة اللي عليها و على المواطنين الالتزام بالتعليمات التي وضعتها الحكومة من أجل تخطي هذا الامتحان و الابتلاء
إلا انه من الضروري مساعدة الفقراء الذين يعملون بقوت يومهم كسائقي سيارة الاجرة لانهم فعلا لا يستطيعون الان توفير حاجيات بيوتهم اليومية الان، و الحكومة لحد الان لم تنظر في قضيتهم، المرجوا من هسبريس توصيل هذه الرسالة لاننا فعلا تظررنا من هذا، و عفتنا لا تسمح لنا بان نمد ايدينا الى اي شخص لطلب المساعدة
وشكرا لهسبريس
اخواني، أخواتي المواطنين و المواطنات لا تنسوا هذا الدعاء : باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
يا رب تحفظ العباد من كل سوء و بلاء
الوطن الان .كما لاحظنا البارح ليلا خروج الكثير من الناس والتجمهر في الشوارع فهذا اكبر خطأ ونتائجه ستأتي لاحقا . لهذا يجب على السلطات ان تمنع التجمهرات ولو بالقوه . اخواني المغاربه الحل بين ايديكم الان الالتزام بالبقاء في منازلكم والدعاء الى الله ان يرفع عنا البلاء .. او لا قدر الله اموات بالالاف وربما الملايين وهذا ما لا نتمناه من الله . الله احفظ بلدي من هذا المرض وكل بلدان العالم .. امين
يجب تقيف القطاعات الغير الضرورية السياحة .البناء.الاشغال العمومية.
تنا صد معاقبة شرطي جرفةالملح ..العصا لمن عصى
والله ان خطر فيروس الاسلاميين اخطر من فيروس كورونا..انهم يستغلون الزرفية المناسبة ولن يفوتوا هذه الفرصة الذهبية..فيجب منع رفع الاءان ومكبرات الصوت وكل منزلىاو سطح فيه مكبرات صوت او صونو يجب اقتحامه وتقديم من يشرف على ذلك للمحاكمة بقانون الارهاب
الفيروس ينتشر و سينتشر تصوروا معي شخص اصيب ظهرت عليه الاعراض و ذهب للمستشفى مات او عولج لكن بقي فيه الفيروس. و شخص اصيب به له مناعة قوية لم تظهر عليه الاعراض و لم يذهب للمستشفى ادن هو حامل للفيروس لكنه لا يعرف. ممكن هدا الشخص ان يعدي اي شخص اخر و هدا على مستوى العالم. ليس لدينا حل الا انتظار اكتشاف لقاح اهدا الداء العضال. الله يستر الجميع