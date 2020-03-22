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كُتّاب وآراء
طبيبان في مصحة خاصة بالدار البيضاء يصابان بـ"فيروس كورونا"
يخضع طبيبان مغربيان، أحدهما دكتور متخصص في الجراحة الباطنية، لتدابير المراقبة الطبية بمستشفى في مدينة الدار البيضاء، بعد أن كشفت التحاليل المخبرية إصابتهما بفيروس "كوفيد 19".
وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن الدكتور الجراح كان في زيارة خاصة إلى فرنسا، قبل أزيد من أسبوع، قبل أن يعود إلى أرض الوطن ويشرع في مباشرة عمله بمصحة خاصة، ليتبين أنه أصيب بالفيروس بالديار الفرنسية.
بعد أيام قليلة من عودته، بدأ الطبيب الجراح يشعر بارتفاع في درجة حرارة جسمه، تقول مصادر هسبريس، ليتوجه على إثرها إلى مختبر لإجراء التحاليل بطلب من زملائه، ويتفاجأ بإصابته بفيروس "كورونا" ويتم نقله إلى مستشفى متخصص وإخضاعه للعلاج والمراقبة في حجرة معزولة تحت إشراف فريق طبي متخصص.
وأضافت مصادر هسبريس: "بعدها بفترة وجيزة، بدأ طبيب آخر يعمل بالمصحة ذاتها يشعر بأعراض مشابهة، فأجرى التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس".
وتواصل السلطات الصحية مراقبة وضع باقي العاملين بالمصحة الخاصة التي تتواجد بمدينة الدار البيضاء، الذين وضعوا في الحجر الصحي المنزلي، تفاديا لأي مفاجأة.
ووصفت مصادر هسبريس الحالة الصحية للطبيبين المصابين بفيروس "كورونا" بالمستقرة، مؤكدة أنهما يخضعان لمراقبة طبية طوال الأربع والعشرين ساعة، على غرار كل المصابين الذين يتلقون علاجهم بالمستشفيات المغربية.
وتعمد السلطات الصحية المغربية إلى وضع كل واحد من المصابين في غرفة فردية مستقلة، تتوفر على كافة معايير السلامة لعزل المصابين عن المحيط الخارجي، تفاديا لتسرب الفيروس أو انتقاله إلى أحد أفراد الطاقم الطبي المعالج.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
شهيدين ان شاء الله.
راه طبيب ا عباد الله و جا من بؤرة د المرض خاسو يجلس حتى دوز مدة الحجر عاد يمشي يخدم
ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ... ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭ
ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺗﻮﺏ ...ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺪ .. ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻊ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ...ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭ ﻻ ﺗﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﻔﺴﻜﻢ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻬﻠﻜﺔ
نسال الله عز و جل ان يبعد عنا هدا الشر
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ارجو من المتهورين الجلوس في بيوتهم . قرب منزلي الاغلبية من المدخنين و الي مبليين الله يتوب عليهم اليوم و ما طال و هم راس الدرب و يتبادلون الجوانات و للمعلومة ليس حي شعبي كي نقول شيء معروف هدا حي جديد القدس 3 من انقى الاحياء الجديدة لكن فيه المبليين بكثرة دخلوا من القرى المجاورة
دبا للي جا اداوا خدا مرض قبيح منو
يجب على السلطات ان تخضع جميع العائدين من الخارج الى الحجر. كما هو الشأن في عديد من الدول
وشكرا
خاص لابد تذكر اشمن مستشفى باش لواحد يدير احتياط ديالو وفنفس لوقت لكان زار داك المستشفى وحس بالاعراض يمشي يقلب راسو ماشي يقول أعراض زكام عادي
اودي الله يجي من جيهتنا و يرفع علينا هاد البلاء