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الرئيسية | مجتمع | طبيبان في مصحة خاصة بالدار البيضاء يصابان بـ"فيروس كورونا"

طبيبان في مصحة خاصة بالدار البيضاء يصابان بـ"فيروس كورونا"

طبيبان في مصحة خاصة بالدار البيضاء يصابان بـ"فيروس كورونا"
هسبريس - محمد لديب
الأحد 22 مارس 2020 - 15:15

يخضع طبيبان مغربيان، أحدهما دكتور متخصص في الجراحة الباطنية، لتدابير المراقبة الطبية بمستشفى في مدينة الدار البيضاء، بعد أن كشفت التحاليل المخبرية إصابتهما بفيروس "كوفيد 19".

وحسب معطيات حصلت عليها هسبريس فإن الدكتور الجراح كان في زيارة خاصة إلى فرنسا، قبل أزيد من أسبوع، قبل أن يعود إلى أرض الوطن ويشرع في مباشرة عمله بمصحة خاصة، ليتبين أنه أصيب بالفيروس بالديار الفرنسية.

بعد أيام قليلة من عودته، بدأ الطبيب الجراح يشعر بارتفاع في درجة حرارة جسمه، تقول مصادر هسبريس، ليتوجه على إثرها إلى مختبر لإجراء التحاليل بطلب من زملائه، ويتفاجأ بإصابته بفيروس "كورونا" ويتم نقله إلى مستشفى متخصص وإخضاعه للعلاج والمراقبة في حجرة معزولة تحت إشراف فريق طبي متخصص.

وأضافت مصادر هسبريس: "بعدها بفترة وجيزة، بدأ طبيب آخر يعمل بالمصحة ذاتها يشعر بأعراض مشابهة، فأجرى التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس".

وتواصل السلطات الصحية مراقبة وضع باقي العاملين بالمصحة الخاصة التي تتواجد بمدينة الدار البيضاء، الذين وضعوا في الحجر الصحي المنزلي، تفاديا لأي مفاجأة.

ووصفت مصادر هسبريس الحالة الصحية للطبيبين المصابين بفيروس "كورونا" بالمستقرة، مؤكدة أنهما يخضعان لمراقبة طبية طوال الأربع والعشرين ساعة، على غرار كل المصابين الذين يتلقون علاجهم بالمستشفيات المغربية.

وتعمد السلطات الصحية المغربية إلى وضع كل واحد من المصابين في غرفة فردية مستقلة، تتوفر على كافة معايير السلامة لعزل المصابين عن المحيط الخارجي، تفاديا لتسرب الفيروس أو انتقاله إلى أحد أفراد الطاقم الطبي المعالج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - هاجر الأحد 22 مارس 2020 - 15:18
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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31
2 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 15:20
تحية اجلال و اكبار لجميع الاطر و الاطقم الطبية و الصحية بالبلاد.
شهيدين ان شاء الله.
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4
3 - yassine الأحد 22 مارس 2020 - 15:20
ليتفاجئ !!!؟؟
راه طبيب ا عباد الله و جا من بؤرة د المرض خاسو يجلس حتى دوز مدة الحجر عاد يمشي يخدم
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123
4 - طاقم طبي الأحد 22 مارس 2020 - 15:21
ويبقى الاطباء و الممرضون و مهنيو الصحة الوقاية المدنية و هم في الجبهات الامامية في هذ المعارك الوبائية العالمية اللهم أعنهم واحفظهم و دويهم من كل سقم و أعنهم على خدمة عبادك وتقبل صالح أعمالهم و الله يهدي الناس تبقى فديورها و تعاون هاذ الناس راه حتا هم مشي خارقين راه جهد ليه الحد
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7
5 - لطفك يالله الأحد 22 مارس 2020 - 15:22
ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻭ ﺍﻟﻌﺎﺭ ... ﻻ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺷﻬﺎﻣﺔ .. ﻻ ﺩﻳﻦ ...
ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﺮﺍﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﺍﻻﺳﻼﻡ ... ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭ
ﻛﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﺗﻮﺏ ...ﺍﻟﻤﺮﺟﻮ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺪ .. ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻣﻊ ﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ...ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ﻭ ﻻ ﺗﻠﻘﻮ ﺑﺎﻧﻔﺴﻜﻢ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻬﻠﻜﺔ
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2
6 - عبدالغني من وزان الأحد 22 مارس 2020 - 15:22
ماوقع البارحة في عدة مدن من مسيرات حاشدة لمجموعة من فئات الشعب الجهلاء والمتهورين، ينذر بما لا يبشر بالخير، وبأن القادم أسوأ للأسف.
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15
7 - الواقعي الأحد 22 مارس 2020 - 15:23
طبيب يا حسرة جاي من بؤرة تفشي كورونا و ما بقاش فالججر المنزلي و الكارثة مى لخدمتو لي فيها اتصال مباشر مع المرضى لي غالبيتهم مرضى بأمراض مزمنة .حشومة اش خليتي للناس العادية لي كنطلبو منهم يبقاو فديورهم ملي يجو من فرنسا او اوربا
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38
8 - Meryem الأحد 22 مارس 2020 - 15:23
يارب ارفع عنا هذا الوباء و شافي جميع الأمة اسلامية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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7
9 - maghribi الأحد 22 مارس 2020 - 15:23
الله اشوف من حالهم مساكن عل الاقل الاطباء سترو عليهم وغدزيدو تزرعو الخوف في الاطباء الاخرين والمواطن ملي ادخل شي مستشفى في المغرب مكين ليديها فيه خصوصا في هذا الوقت لتنتشر هذا كورونا هذشي مش بعيد مجرب.
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6
10 - محسن التازي الأحد 22 مارس 2020 - 15:23
الله يشفيهم يا رب و يشفي كل انسان اصيب بهدا الوباء
نسال الله عز و جل ان يبعد عنا هدا الشر
ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به
ارجو من المتهورين الجلوس في بيوتهم . قرب منزلي الاغلبية من المدخنين و الي مبليين الله يتوب عليهم اليوم و ما طال و هم راس الدرب و يتبادلون الجوانات و للمعلومة ليس حي شعبي كي نقول شيء معروف هدا حي جديد القدس 3 من انقى الاحياء الجديدة لكن فيه المبليين بكثرة دخلوا من القرى المجاورة
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4
11 - Jamila L الأحد 22 مارس 2020 - 15:23
قدر الله وماشاء فعل نسأل الله العلي القدير أن يشفي جميع المرضى
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5
12 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 15:24
مشكلة هادي والله العظيم نقتل راسي و ما تقتلنيش كرونا
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-15
13 - عبدالله الأحد 22 مارس 2020 - 15:24
اللهم اشفي أنت الشافي لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لايغادر سقما .فأنت القوي ونحن الضعفاء فارفع عنا البلاء يارب.
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6
14 - Yassine الأحد 22 مارس 2020 - 15:24
زعما راك طبيب !!! حسبي الله و نعم الوكيل
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7
15 - hajji الأحد 22 مارس 2020 - 15:25
Normalement un médecin de retour d’un pays étranger où l’épidémie fait des ravages doit être confiné. Pendant 14 j
دبا للي جا اداوا خدا مرض قبيح منو
يجب على السلطات ان تخضع جميع العائدين من الخارج الى الحجر. كما هو الشأن في عديد من الدول
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12
16 - Achraf الأحد 22 مارس 2020 - 15:25
كنا نعتقد ان الجهل يقتصر فقط على أناس بسطاء لكن الطامة الكبرى ان هناك أطباء مثل هذا وجهلاء انت جاي من فرنسا دير الحجر الصحي المنزلي ولاتشرع في العمل يعلم الله كم من حالة خالطته ربي يستر وصافي
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9
17 - F3o0x الأحد 22 مارس 2020 - 15:25
يجب ان يتم انزال قرار العزل الاجباري لكل الاشخاص الذي استشارو و من قابلوا الطيبين منذ 15 يوم بشكل عاجل و شكرا..
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16
18 - likyan الأحد 22 مارس 2020 - 15:26
وضع العاملين فالمصحة تحت المراقبة. وبالنسبة للناس اللي جاو يتعالجوا فالمصحة و تعاملوا مع الطبيب والاهل ديالوم ؟
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0
19 - حسن من فرنسا الأحد 22 مارس 2020 - 15:26
السلام عليكم اخواني البلدان الاوروبية وامريكا واليابان وووو.... لم توقف عجلة اقتصادها عبثا فهذا الطاعون فتاك وخطير. كفاكم تهورا وفكروا يوما بعقولكم إلى متى الكلام الفارغ والتهور.
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20 - زهير الأحد 22 مارس 2020 - 15:26
نتمنى متخلعوش الاطقمة الطبية بهذه الاخبار
وشكرا
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21 - منصف الأحد 22 مارس 2020 - 15:26
المفروض ان الطبيب يجب ان يكون اكثر وعيا وفهما وحرصا على الاقل في مثل هذه الحالات ظواهر لا تخضع للتفسير
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22 - sanae الأحد 22 مارس 2020 - 15:27
الله يشافي الجميع
خاص لابد تذكر اشمن مستشفى باش لواحد يدير احتياط ديالو وفنفس لوقت لكان زار داك المستشفى وحس بالاعراض يمشي يقلب راسو ماشي يقول أعراض زكام عادي
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1
23 - Chouaib الأحد 22 مارس 2020 - 15:28
و الذين زاروا المريض طوال فترة عمله بالعيادة؟ و الاماكن التي تردد عليها، لاحول ولا قوة الا بالله.
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24 - hanae الأحد 22 مارس 2020 - 15:28
الله يشافيهم ملي تشوف اطباء لي قاريين و خاصهم يكونو واعيين وقع ليهم فمخصناش نعيبو على طبقة الجاهلة.( طبيب كان خاصو ملي جا يا يدير تحاليل اولا العزل قبل ما يباشر يتعامل مع ناس يا عائلتو اولا صحابو اولا لي خدامين معاها و آخيرا المرضى لي علم الله شحال وصلو ديال ناس).
اودي الله يجي من جيهتنا و يرفع علينا هاد البلاء
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25 - زبيدة الأحد 22 مارس 2020 - 15:28
الم تكن قد قفلت المطارات الرحلات؟ فكيف دخلوا؟!!
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26 - hasnae الأحد 22 مارس 2020 - 15:29
الحالات تتكاثر و العلاج لا يوجد يا ترى ما الحل؟ نسأل الله تعالى أن يحفظنا من هذا الفيروس و يشفي الحالات التي أصيبت بهذا الفيروس شفاءا عاجلا لا يغادر سقما
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27 - Moha الأحد 22 مارس 2020 - 15:29
مدام هادين البيبان مصابان فيجب جعل المرضى الدين كانوا عندهم في المستشفى في الحجر الصحي والا فانتظروا الكارثة
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28 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 15:29
جشع أطباء القطاع الخاص وراء عدم التزامهم بفترة الحجر الصحي بعد عودتهم من الدول الموبوئة كحال طبيب تطوان الذي تسبب في إصابة زملائه في العمل و المرضى بالفيروس .الله احفظنا مع هاد الشعب اوخلاص كيف القاري كيف الأمي.
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29 - النسر الجريح الأحد 22 مارس 2020 - 15:30
اللهم الطف بنا يارب ...الله يشفيهم و يشفي كل مرضى المسلمين ، اللهم ازح عنا هذه الغمة.
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