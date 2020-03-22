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حالة مؤكدة بالرباط ترفع حصيلة "كورونا" إلى 109
الأحد 22 مارس 2020 - 14:30
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة إلى 109 بعد تسجيل حالة مؤكدة، قبل قليل من يومه الأحد في العاصمة الرباط، وفق ما أكده مصدر من وزارة الصحة.
وكانت معطيات وزارة الصحة المغربية قد أعلنت أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل، اليوم الأحد، إلى 108 حالات مؤكدة عند الساعة الثانية عشر والنصف زوالا.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.