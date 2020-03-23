الحاجة إلى "البوطا" تدفع مغاربة إلى خرق حالة الطوارئ الصحية

هسبريس من الرباط

بعد الضجة الكبيرة التي خلفها خروج مواطنين في مسيرات، مساء السبت، في بعض المدن، في وقت فرضت السلطات حالة الطوارئ الصحية، يساهم غياب قنينات غاز البوتان بدوره في دفع المواطنين إلى خرق حالة الطوارئ الصحية المطبقة.

ورابط مواطنون في تجمّعات أمام محلات البقالة في الأحياء الشعبية، منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، كما عاينت ذلك هسبريس في مدينة سلا، بحثا عن قنينة غاز، بعد أن تناهى إلى علمهم أن شاحنة التوزيع ستمر عليها.

وبدا، من خلال تجمعات المواطنين أمام محلات البقالة في انتظار قدوم شاحنة توزيع الغاز، أن كل الإجراءات الاحترازية التي تروم من ورائها السلطات الحد من انتشار فيروس كورونا تُخرق، إذ يقف الناس من دون أخذ مسافة الأمان بينهم، وينخرطون في أحاديث دونما إيلاء اهتمام لخطر الإصابة بالفيروس الذي أصاب 115 شخصا في المغرب إلى حد الآن، توفي منهم أربعة.

ورغم الأوامر الصارمة التي أعطيت، من أجل ملازمة المواطنين لبيوتهم، وتقييد الحركة في الفضاءات العامة إلى أقصى درجة، فإن السلطات بدت عاجزة عن اتخاذ أي إجراء في حق المواطنين الذين غادروا بيوتهم بحثا عن قنينات الغاز التي فُرغ منها السوق.

في زقاق وسط حي تبريكت بسلا، تجمّع خمسة عشر شخصا وقد رصّوا عددا مماثلا من قنينات الغاز الكبيرة أمام محل للبقالة. توقفت سيارة شرطة في منعطف الزقاق ثم انعطفت صوب مكان تجمّع المواطنين، لكنّ الشرطي الذي يقودها لم ينبس بكلمة، بعد أن أدرك سبب التجمع.. توقف هو وزميله للحظات ثم انصرفا.

ويسود قلق وسط المواطنين من عدم توفر قنينات غاز البوتان، خاصة في ظل إقدام البعض على اقتناء عدد كبير منها، والتعرض لشاحنات التوزيع لاقتنائها قبل الوصول إلى المحلات التجارية. وأكّد هذه المعلومة عوْن سلطة تحدث إلى هسبريس.

النقص الحاد في قنينات الغاز بالسوق لم يؤدّ فقط إلى خرق المواطنين لحالة الطوارئ الصحية، بل أفرز تصرفات متهورة، إذ أقدم أحد المواطنين على رمْي قنينة غاز كبيرة فارغة من شرفة بيته في اتجاه محل البقالة، ليكون سباقا إلى استبدالها بقنينة غاز مليئة.

وفي غضون ذلك وجه وزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة والمدراء الجهويين والإقليميين لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، بخصوص تعبئة وتوزيع هذه المادة الحيوية في نقاط البيع.

وتحث هذه الدورية على دعوة جميع المتدخلين المحليين، من شركات الإنتاج والتوزيع وأصحاب نقاط البيع بالتقسيط، للتقيد بمجموعة من الإجراءات للحيلولة دون حدوث اضطرابات في تزويد السوق الوطنية بقنينات الغاز، والحفاظ على سلامة المواطنين.

وتنص الدورية المشتركة على إلزامية بيع القنينات المعبأة مقابل نفس عدد القنينات الفارغة، وإعادتها إلى سلسلة التعبئة من قبل الموزعين، وبيع قنينة واحدة لكل زبون عند كل مرحلة التزويد، والسهر على ضمان توفير وسائل النقل الكافية للحفاظ على سلاسة التزويد بهذه المادة، وتمديد ساعات العمل بمراكز التعبئة لتلبية الاحتياجات الوطنية، إضافة إلى تكثيف زيارات لجان المراقبة بهدف رصد التجاوزات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها.