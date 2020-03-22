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كُتّاب وآراء
تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 115 حالة مؤكدة.
وتبعا لذات المعطيات، تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة خريبكة إلى حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4.
وتتوزع الإصابات الجديدة على الشكل التالي: ثلاث حالات في جهة مكناس فاس، وحالتان في جهة الدار البيضاء سطات، وحالة سادسة في جهة الرباط سلا القنيطرة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 512 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (118)
الله يشافي جميع المرضى
ويحفض مغربنا الحبيب
اللهم إحفظنا بحفظك المتين
نبي الله يونس دعى وهو في بطن الحوت.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
التزموا مساكنكم وبيوتكم هذا حرام حرام لاتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة
ابقو في منازلكم و إحموا انفسكم
وتأتي بعض القطيع وتخرج لمظاهرات، قمة الجهل
يارب العالمين ياارحم الراحمين
واطلب من اخواني الالتزام ثم الإلتزام والا سوف يستمر الحجر الصحي في شهور ..... يجب أن نعي هذا
والسلام
الله اهدي الجميع إلى المساعدة على التغلب على هدا الوباء
ويلاه دواو 3 دناس وزيرو معانا المغاربة
الله ياخد فيكم الحق
جلسو فديوركم باش يدوز هاد شي دغيا راه تأزمنا نفسانيا
يا ربي احفظ بلدنا و عائلتنا وجميع المسلمين
أما غزوات ليلة أمس والأطباء في تطوان والدار البيضاء، فسوف تظهر نتائجهم على محيطهم بعد أسبوع.
نسأل الله السلامة والعافية
مابغيناش نوصلو للحالة لي وصل ليها اطاليا
الله يجازي كم بيخير وعي جارك وعي حبابك وعي خوتك كولا واحد فينا بما ملكت ايمانكم
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا
الله يرفع علينا البلاء
20 مابا يوميا..هل سيتمر الوباء على هذه الوتيرة ام سيتضاعف..المرجو من الدولة ان تحدد مكان كل مصاب لا تخاذ الحيطة.
الشعب المغربي ذكي امتثل للاوامر فهو خير من اسبانيا وابطاليا وغيرها..شعب ذكي لولا وجود مشعوذين ورقاة و
دجالين .
اللهم لطفك بكل خلقك
اللهم صلي و سلم على الرسول الكريم
إسبانيا: تعاني.
ألمانيا: تتنبأ بأصابة 80٪ من سكانها.
إيران: عاجزة أمام الوباء.
فرنسا: تقول ليس بيدنا شيء.
أمريكا: على حافة الإنهيار.
بريطانيا تقول: استعدوا لتوديع أحبائكم .
الدول العظمى رسمياً سقطت بفعل الوباء .(covid19)
فمن أنت لتعاند وتمشي مغرورا متكبراً ؟؟ تأكد أنك إذا نقلت المرض بتهورك أنك قاتل ويصدق فيك قوله تعالى(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ).
إلزموا بيوتكم من فضلكم!!!!!!!
المرجوا من الجميع إلتزام الإجراءات الأمنية التي وضعتها السلطات و نكران الذات و التعاون و التضامن خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ وطننا الحبيب. هي أيام معدودات و ترجع إن شاء الله الأمور إلى مجراها المعتاد فالصبر الصبر و التوجه إلى الله بأن يرفع عنا ما نحن فيه.
كما أتوجه بالشكر لكل من يساهم في إستقرار البلاد و يسعى لإخماد هذه النار التي إن لم نتجند لها أكلت الجميع.
نسال الله السلامة والعافية.
اللهم أبعد البلاء والوباء عن البلاد
SVP respectez le confinement, la progression des personnes infectée va croître indéniablement et cela à cause du comportement de certains qui ne veulent pas rester chez eux ! Ce n'est pas un jeu, ce virus est très dangereux, le plus dangereux de tous les virus qu'on connaît, donc prenez votre responsabilité et aidez les autorités pour freiner sa progression.
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما
رسالتي الى امير المؤمنين ارجوك و اتوسل اليك يوم الجمعة اطفال الصغار تطلب لطف الله في المساجد ارجوك ارجوك وباذن الرحمان سيرفع البلاء
على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها ولا باراج واحد يقوم بالتعقيم و غير بالكربة.
والله عار .
اما الخروج بلا ضرورة فلا داعي منه.