24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)

  2. تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب (5.00)

  3. "حزبُ أبرشان" بمليلية المحتلة يتبرّع ضدّ كورونا (5.00)

  4. خرق حالة "الطوارئ" يتواصل بالعاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. ما الذي سيولد؟ (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب

تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب

تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 20:50

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 115 حالة مؤكدة.

وتبعا لذات المعطيات، تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة خريبكة إلى حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4.

وتتوزع الإصابات الجديدة على الشكل التالي: ثلاث حالات في جهة مكناس فاس، وحالتان في جهة الدار البيضاء سطات، وحالة سادسة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 512 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (118)

1 - hajar الأحد 22 مارس 2020 - 20:57
لا اله الا الله محمد رسول الله رحم الله الفقيد وجعله من الشهداء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
275
2 - مغربي مغترب الأحد 22 مارس 2020 - 20:57
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
264
3 - حمزة الأحد 22 مارس 2020 - 20:57
اللهم رحمه رحمة واسعه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
147
4 - محمود الأحد 22 مارس 2020 - 20:58
آ عباد الله... 512 حالة سلبية يعني أن عدد التجارب قليل جداًّ... يجب إختبار جميع المخالطين و اللذين يتجاوز عددهم هذا الرقم بكثير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
336
5 - keroumi Abdessamad الأحد 22 مارس 2020 - 20:58
اللهم رب الناس اذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
107
6 - سامي الأحد 22 مارس 2020 - 20:58
اعيدها الڤيروس لا يفرق بين وزير و غفير و بقاو فديوركم الله يهديكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
7 - رصوان المنزل الأحد 22 مارس 2020 - 20:58
إن لله وإن إليه راجعون
الله يشافي جميع المرضى
ويحفض مغربنا الحبيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
76
8 - رشيد مربي الأحد 22 مارس 2020 - 20:59
نسأل الله السلامة
اللهم إحفظنا بحفظك المتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
50
9 - دعاء الأحد 22 مارس 2020 - 20:59
اللهم ارفع عنا هذا البلاء وقنا من الوباء يا حفيظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
10 - بدر الأحد 22 مارس 2020 - 20:59
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
11 - ابو أكرم من طنجة الأحد 22 مارس 2020 - 21:00
مزيدا من الاتزام بي اومر سلطات العمومية وعدم خرق القوانين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
12 - أبو علاء الأحد 22 مارس 2020 - 21:00
لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
13 - جمال الروداني الأحد 22 مارس 2020 - 21:00
نسأل الله أن يلطف بعباده ، يجب على الحكومة أن تمر للسرعة القصوى في محاربة الوباء ، نشر الجيش والشرطة في جميع ربوع الوطن ولي خرج بلا سبب وجيه قرطاسة للراس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
14 - لحسن الأحد 22 مارس 2020 - 21:00
اأدعو الله وأنتم في بيوتكم ....
نبي الله يونس دعى وهو في بطن الحوت.
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
15 - يا رب الأحد 22 مارس 2020 - 21:00
يا ربي تحد الباس. لطفك يا الله و رحمتك يا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
16 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 21:00
يا ربي السلامة. العودة العودة إلى الله عسى الله ان يرفع عنا هادا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
17 - ع.المومن الأحد 22 مارس 2020 - 21:01
ان لله وان اليه راجعون يارب ارفع علينا هذا الوباء اتزموا الصبر ان الله مع الصابرين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
18 - هدایة الأحد 22 مارس 2020 - 21:01
الله یرحمنا ویلطف بینا یاااارب ترفع علینا هدا الوباء انک علی کل شیٸ قدیر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
19 - حسن قنديلة الأحد 22 مارس 2020 - 21:01
اللهما الطف بنا ويسر امورنا وبشرنا بالخير واعفو عنا يارحيم يا غفور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
20 - اللهم إرفع عنا البلاء الأحد 22 مارس 2020 - 21:01
ياإخوان يامغاربة إتقوا الله واسمع ا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
التزموا مساكنكم وبيوتكم هذا حرام حرام لاتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
21 - فاطمة الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
اللهم لطفك بعبادك يارب..الله ارفع عنا هذا البلاء..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
22 - سنهيم الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
اللهم ارفع عنا البلاء وعاجل لنا الدواء يا رب العالمين اللهم اننا نسألك بأسمائك الحسنى أن تبعد عنا الوباء والبلاء وارحمنا برحمتك نستغيت يا ارحم الراحمين اللهم احفظ لبلادنا وجميع المسلمين الله الله الله الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
23 - Kénitra city الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
المرجوا البقاء في منازلكم فالمرض اظنه بدأ بالإنتشار و الطبيب الذي قدم بمرضه من فرنسا رفقة زوجته خير دليل ..
ابقو في منازلكم و إحموا انفسكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
24 - bouhsine الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين..اللهم اكف عنا البلاء وقنا يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
25 - مار من هنا الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
لا حول ولا قوة إلا بالله....(تحصنت بذي العزة والجبروت، واعتصمت برب الملكوت،وتوكلت على الحي الذي لا يموت،اللهم اصرف عنا الوباء،وقنا شر الداء،بلطفك ورحمتك،انك على كل شيئ قدير)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
26 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
اللهم لطفك ..في أمس الحاجة لدعواتكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
27 - med nador الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
الوفايات بزااف بقاو فديوركم هدي هي نتيجة التهاون بالصحة و التعليم دابا موازين نفعنا؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
28 - Hossin korona الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
الله يحد الباس هاد الشي ولا كيخلع كنزيدو غير ب5او6 مكينش حتى 12ساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
29 - مغربي غيوور الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
اللهم الطف بنا
وتأتي بعض القطيع وتخرج لمظاهرات، قمة الجهل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
30 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 21:02
اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
31 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
لطفك يا رب. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
32 - atom الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
نتمنى الحكومة بعد هاد الأزمة توقف شراء سيارات الدولة و الاهتمام بقطاع الصحة . اكتر من 100000 سيارة و 250 سرير انعاش. نعسو الناس فالسيارات دبا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
73
33 - استعدوا الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
الأمر كان جليا من الأول رغم نبرة التفاؤل لدى الكثير...دول عظمى عجزت عن مواجهة الفيروس.....فلنستعد جميعا لفقدان من نحب....أنا شخصيا لا يخيفني الفيروس و لكن ما أخشاه هي التبعات النفسية و الاجتماعية لما نعيشه حاليا لأن منظر خروج الناس البارحة إلى الشوارع في عدد من المدن لهو حقا مرعب و لا يبشر بالخير....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
34 - poli الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
الله يلطف .الله يرحم المتوفى. المرجو من الجميع صلو صلاة الغاءب على الموتى من المنازل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
35 - intidam الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
ياربي السلامة رغم كل هذا لازالو البعض صحاب العياقة دايرين روسهم واعرين لم يدخلو بيوتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
36 - said الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ورزق أهله الصبر والسلوان المرض في ارتفاع ولازال بعض المتهورين يخرجون ويخلقون المشاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
37 - anouar الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
جيد أن الحجر تم القيام به الان قبل فوات الأوان و الوصول لآلاف الحالات بعد أسبوعين ستكون الأمور تحت السيطرة إن احترم المغاربة الحجر ... شكرا للعلم و الأطباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
38 - Naturaliat الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
اللهم انزل رحمتك التي وسعت كل شيء

يارب العالمين ياارحم الراحمين

واطلب من اخواني الالتزام ثم الإلتزام والا سوف يستمر الحجر الصحي في شهور ..... يجب أن نعي هذا

والسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
39 - منير الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
اللهم رب الناس أذهِب البأس ، أشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك ، شفاء لا يغادر سقماً .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
40 - Meryam Rochdi الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
لا حول و لا قوة إلى بالله اللهم لطفك يا رب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - محمد المحمدية الأحد 22 مارس 2020 - 21:03
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا ولا تعذبنا بما فعل السفهاء منا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - الساخي الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
نطالب من وزارة الداخلية القسام بحملات مشتمرة من اجل الزام الكل منازلهم كيف يعقل مباراة في كرة القدم اكتر من 8000 رجل امن و في هدا الظرف نلاحظ قلة الامن الدي يجبر المواطن الى الدخول لمنزله را كلشي خارج نطالب من وزارة الداخلية العمل على هدا الموضوع وزيادة القوة العمومية ولما لا نستدعي جنود التجنيد الاجباري لكي يتعلموا المواطنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - مروان الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
أتمنى من كل المغاربة الا يفزعو بهذا الخبر فان الأضرار النفسية التي يتسبب بها الخوف الشديد من كرونا سيئة جدا التزمو بالتعليمات وبحالة الطوارئ دون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
44 - Ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
الله اهدي ما خلق
الله اهدي الجميع إلى المساعدة على التغلب على هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - سمير الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
اللهم ابعد عنا هدا البلاء ورحم فانت خير الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - berrda الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
اللهم ان لانسألوك رد القضاء ولكن نسألوك الطف فيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
47 - GALA الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
نتمنى بأن لا يصل العدد إلى 1000 حالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
48 - صلاح الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
شفت هاد المغرب كاع مكايبراو عندو الناس بحال الجيران منين بدا كيقولو ماتو ثلاتة دابا ربعة
ويلاه دواو 3 دناس وزيرو معانا المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
49 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
مع الشهداء إن شاء الله .اتمنى من جميع المغاربة يجلسو بديورهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
50 - علي الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
يا ربي السلامة هاالعار بقاو فديوركم ما امكن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الارض و لا في السماء و هو السميع العليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
51 - يوسفي عباس الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
السلام عليكم جميعا، خوتي لمغاربة الله يرحم الوالدين ريحو فديوركوم متخرجوش راه هاذ الشي ماشي لعب الدولة راه خايفا علينا اكثر ماحنا خايفين على راسنا، والله ثم والله الى كل واحد بقا فدارو، نشاالله غادي نتغلبو على هاذ الوباء باذن الله، والله ايشافي جميع المسلمين، والله يحفضنا ويحفضكم من كل شر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
52 - younes الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
والله ما نسمح لهادوك لي كايخرجوا قدام الله
الله ياخد فيكم الحق
جلسو فديوركم باش يدوز هاد شي دغيا راه تأزمنا نفسانيا
يا ربي احفظ بلدنا و عائلتنا وجميع المسلمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
53 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
ان لله وان اليه لراجعون ألله يرحمهم جميعا ويحفظ جميع الأمة الاسلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
54 - يوسف الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
اللهم احفظ بلادنا وساىر بلاد المسلمين وارفع عنا البلاء إنك سميع مجيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
55 - مصطفى لعيون سيدي ملوك الأحد 22 مارس 2020 - 21:04
ياربي تحد هاد الوباء وتنزل الرحمة من عندك يا ذا الجلال والاكرام أكثرو من الاستغفار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
56 - Youness BM الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
يجب منذ الغد تقنين حتي حركة المواطنين المعنيين بالتبضع يوميا إلي مرة في الأسبوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
57 - Yassin الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
58 - رحمتك يارب الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
انا لله وانا اليه راجعون، اللهم ارحمهم وارحمنا، نتمنى من الناس يشدو ديورهم شويا باركا هادشي لوصلنا ليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
59 - البوهالي الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
الاخوان الله يجازيكم بخير الحل الوحيد و الاوحد هو البقاء في البيت وعلى وزارة الصحة بإخضاع المواطنين للفحص الطبي لان الطريقة التي تُدير بها الاختبارات خاطئة ... الدول الاخرى تقوم بفحوصات جماعية .. فرنسا 8000 فحص في اليوم. المانيا 160000 فحص في الاسبوع امريكا 13000 فحص في اليوم ... اذا اردنا الحد من الوباء يجب الفحص الجماعي و ليس فقط من تظهر عليه الاعراض لانه خلال 15 يوم سيتضاعف العدد بشكل رهيب و مهول و سيصبح الوضع خاااارج السيطرة .. نسال الله تعالى ان يرفع عنّا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
60 - مستغرب الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
انا لله وانا اليه راجعون دعواتنا بالرحمة والمغفرة نحن في حرب قد نخسر جولة أو اثنين لكن بعون الله لن نخسر هته المعركة اصمد وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
61 - ابو زينب وحمزة الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما . قولوا امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
62 - القادم أسوء الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
هذه الإصابات الجديدة تم نقل الفيروس إليها منذ فترة، والمصابون الجدد سيظهرون قريبا.
أما غزوات ليلة أمس والأطباء في تطوان والدار البيضاء، فسوف تظهر نتائجهم على محيطهم بعد أسبوع.
نسأل الله السلامة والعافية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
63 - Neoncaste الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
كنتمنا من جميع لمغاربا يكونو يد وحدة ويجلسو في منازل ديالهم الله يجازيكم بيخير
مابغيناش نوصلو للحالة لي وصل ليها اطاليا
الله يجازي كم بيخير وعي جارك وعي حبابك وعي خوتك كولا واحد فينا بما ملكت ايمانكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
64 - نورالهدى الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
الله يلطف بنا وبنادم مزال موعيش بخطورة الأمر المنضومة الصحية للمغرب هش لأقصى درجة ولا رتفعات الأرقام أكثر من هكا تلقا بنادم مشتت فزناقي ميت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
65 - adil الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
اللهم انا نسألك الرحمة و المغفرة و الشفاء و العافية
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
66 - فاعل خير الأحد 22 مارس 2020 - 21:05
اللهم لطفك يا الله ياربي ترحمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
67 - Moro moro sahara الأحد 22 مارس 2020 - 21:06
اتمني من كل مغربي وطني انا يلتزم بيته حتي انتهاء الكارثة والله معندنا إمكانية أوروبا عينيك ميزانك المغاربة راهي ماشي وقت الاستهثار لاخبار ماهي زينة الله يحفظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
68 - sacha الأحد 22 مارس 2020 - 21:06
الله يستر ويحفض الشعب المغربي والأمة الإسلامية والعالمية وباء عالمي لا يعرف غني ولا فقير الله يستر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
69 - زكريا الأحد 22 مارس 2020 - 21:06
الناس عليها أن تلتزم بالمكوث ما أمكن حتى تسير الأمور بالشكل المطلوب لأنه الوضع لا يبشر بالخير
الله يرفع علينا البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
70 - العربي الأحد 22 مارس 2020 - 21:06
لآ أقول الآ ربنا اعف عنا وعافنا انك قادر علينا قاهر فوقنا لا حول لنا ولآ قوة بك نستغيث ياالله ارحم عبادك المسلمين آميين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
71 - Mounir ouarzate الأحد 22 مارس 2020 - 21:06
ان الله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله . الخوت بصراحة نبقاو فالدار انطلبو الله أدير شي تويل تالخييير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
72 - بدر الأحد 22 مارس 2020 - 21:06
كم عدد التحاليل التي يقوم بها المعهد في اليوم؟ هل العدد محدود ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
73 - أستاذة وطنية الأحد 22 مارس 2020 - 21:06
العدد يرتفع يجب على السلطات عدم التساهل مع من يكسر الحجر الصحي ويخرج إلى الشارع بدون سبب لان الملاحظ انه لا حجر ولا خوف ولا امتثال للاوامر السيارات تملأ الشوارع والمارة والتجمهر احيانا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
74 - poli الأحد 22 مارس 2020 - 21:07
أدعو جميع المغاربة نقومو هده الليلة من منازلنا ندعو للموتا و نطلب من الله أن يرفع هذا البلاء على الجميع و يعم السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
75 - مغربي متابع الأحد 22 مارس 2020 - 21:07
الله أكبر هادشي لي كنا خايفين منو ...واعباد الله بقاو في داركم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
76 - هذا آوان الجد الأحد 22 مارس 2020 - 21:08
للسفهاء لي مابغاوش يلتزموا فالمنازل,ان لم تصبروا شهرا حتى يجعل الله لنا سبيلا,ونعود الى سابق حياتنا,فسوف نرغم على العيش في هذا الوضع لشهور.فكلما التزمنا في بيوتنا و تجنبنا الاختلاط والتجمع كان انكشاف البلاء اسرع,وحافظنا على حياتنا وحياة من لن تقوى صحته على تحمل الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
77 - hasnae الأحد 22 مارس 2020 - 21:08
الله يحفظ البلاد و الشعب لكن خرق الطوارئ بكل من فاس و طنجة يثبت و يقطع الشك باليقين ان فئة معينة تستحق اشد العقوبات و تستحق بجدارة ان تعامل معاملة الحمير و ربما اسوء الجهل سيؤدي بنا الى الهاوية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
78 - ouahadi الأحد 22 مارس 2020 - 21:08
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون( الزموا بيوتكم وصلوا جماعة مع أهلكم وادكرو الله دكرا كثيرا )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
79 - hicham الأحد 22 مارس 2020 - 21:09
اللهم اشفی کل مصاب و ارحم من مات واهدی کل متهور......نسبة نجاح الوطن بید مواطنیه و بقدر مواطنتهم....فلنلتزم حفظکم الله جمیعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
80 - مسلمة الأحد 22 مارس 2020 - 21:09
يا ستار، هادي نتيجة خرق قوانين الحجر الصحي، الله يخليكم جلسو في ديوركم خافو على حبابكم قبل نفسكم هادشي مفيهش اللعب الوضع خطير فعلا، الله يحفظنا ويعافنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
81 - aziz الأحد 22 مارس 2020 - 21:09
الله يرحمهم ويصبر دويهم يارب . هادشي كامل امزال بنادم مكيحشمش وشدو ديوركم وفيقو شوية هادشي رماشي لعب هادشي رغادي و كيكتر نهار على نهار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
82 - نسأل الله اللطف الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
اللهم ارفع عنا الضر والبلاء يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
83 - جون الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
اللهم ارفع عنا البلاء نحن في فرنسا نمر بأوقات عصيبة أمراض النفسية اكثر من كورونا اكثر من 16 الف مصاب و674 حالة وفاة ومدير الصحة يقول بجب الاستعداد للاسوأ لكن نحن كمسلمين نظن بالله خيرا ان بعد العسر يسرا ولا يرفع البلاء الا الدعاء ولاقنطة من رحمة الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
84 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
الزيادة متوقعة خلال اسبوعين..المطلوب التزام القواعد و تطبيق الحجر الصحي بحذافيره لعلنا تتحكم في الوباء بعد مرور اسبوعين..المطلوب انزال قوات مكافحة الشغب و الجيش للشارع..كاينين لي ماتايفهموا غير بالعصا..الله يهدينا و يعاونهم علينا..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
85 - سعيد جبحان الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
ربنا إنا نسألك ان تخفف ما نزل،و ارحمنا و اعف عنا يا رب!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
86 - كلنا ملتزمون. الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
نحن ملتزمون بقواعد النظافة والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل مسؤولية والله المستعان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
87 - العنكبوت الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
أخوتي المغاربة إلزموا بيوتكم ولا تخرجوا إلا لضرووووورة قصوى،ولا تقنطوا من رحمة الله فهي وسعت كل شيئ، توبوا إلى الله توبة نصوحاً و تضرعوا للرحمان الرحيم، التزموا بقواعد النظافة واللي قنط يقرى القرآن وغايتفاجا بجهد الله،رحم الله الموتى و الشفاء للمرضى، اصبرو و صابروا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
88 - االبليد الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
كيف سنحد الوباء والمواطن بحد داته لا زال لم يلتزم بلحجر..كيف سنحده وتسمع محظات مكتطة بلمسافرين..وكيف سنحد منه والمتاجر والاسواق مزدحمة..وكيف والبعض لم يتسلم الوثيقة التي بموجبها يستطيع قظاء مصالحه...المسؤولية تقع علي الجميع...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
89 - لوسيور الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
ارى ارتفاعا متصاعدا في عدد المصابين لكرونا في الايام الاخيرة نسبة عدد المصابين يوميا ارتفع من 10 الى
20 مابا يوميا..هل سيتمر الوباء على هذه الوتيرة ام سيتضاعف..المرجو من الدولة ان تحدد مكان كل مصاب لا تخاذ الحيطة.
الشعب المغربي ذكي امتثل للاوامر فهو خير من اسبانيا وابطاليا وغيرها..شعب ذكي لولا وجود مشعوذين ورقاة و
دجالين .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
90 - Said الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
هل هناك لجنة تتتبع عاءللات المصابين لتقوم عمل التحاليل لهم وتقوم باستجوب المريض من اجل معرفة المصابين تلمفترضين، ام نقتصر على علاج المريض فقط؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
91 - Covid19 الأحد 22 مارس 2020 - 21:10
كاين دول كادير 50000 تحليلة فالنهار حنا ملي بدات الأزمة غير 500 قليل بزاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
92 - Aziz1 الأحد 22 مارس 2020 - 21:11
لاحول و القوة الا بالله العظيم
اللهم لطفك بكل خلقك
اللهم صلي و سلم على الرسول الكريم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
93 - وفاء الأحد 22 مارس 2020 - 21:11
الارقام في تصاعد مستمر ارجو من الله تعالى أن يلطف فيما جرت به اقداره علينا أن نلتزم بالتدابير الاحترازية والبقاء في المنازل لكي لا تحدث كارثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
94 - واكليم الأحد 22 مارس 2020 - 21:11
المرجو من الجميع المزيد من الحيطة والحدر،المرجو عدم الاستهانةبالاجراءات،والمكوت بالبيوت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
95 - لنتحد جميعا ضد إنتشار الوباء الأحد 22 مارس 2020 - 21:11
إيطاليا: سقطت أمام الكورونا.
إسبانيا: تعاني.
ألمانيا: تتنبأ بأصابة 80٪؜ من سكانها.
إيران: عاجزة أمام الوباء.
فرنسا: تقول ليس بيدنا شيء.
أمريكا: على حافة الإنهيار.
بريطانيا تقول: استعدوا لتوديع أحبائكم .

الدول العظمى رسمياً سقطت بفعل الوباء .(covid19)
فمن أنت لتعاند وتمشي مغرورا متكبراً ؟؟ تأكد أنك إذا نقلت المرض بتهورك أنك قاتل ويصدق فيك قوله تعالى(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ).

إلزموا بيوتكم من فضلكم!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
96 - خالد الزروق - وجدة- الأحد 22 مارس 2020 - 21:11
نطلب السلامة لجميع الشعوب. صراحة ما شاهدناه في بعض الفيديوهات لبعض الجماعات يخرجون في مسيرات آلمني كثيرا و أخاف أن يصيب بلادنا ما اصاب إيطاليا و أسبانيا و فرنسا. الله يحفظكم أبنائي أخوتي إلتزموا بالتعليمات فنحن نخاف عليكم كما نخاف على أنفسنا. لا تلقوا بايديكم للتهلكة . فصيرنا غذا مرتبط بتصرفنا اليوم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
97 - مغربي غيور على وطنه الأحد 22 مارس 2020 - 21:12
السلام عليكم
المرجوا من الجميع إلتزام الإجراءات الأمنية التي وضعتها السلطات و نكران الذات و التعاون و التضامن خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ وطننا الحبيب. هي أيام معدودات و ترجع إن شاء الله الأمور إلى مجراها المعتاد فالصبر الصبر و التوجه إلى الله بأن يرفع عنا ما نحن فيه.
كما أتوجه بالشكر لكل من يساهم في إستقرار البلاد و يسعى لإخماد هذه النار التي إن لم نتجند لها أكلت الجميع.
نسال الله السلامة والعافية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
98 - عبد الرحيم الأحد 22 مارس 2020 - 21:12
اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء
اللهم أبعد البلاء والوباء عن البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
99 - marocain الأحد 22 مارس 2020 - 21:12
هادو جاهم المرض قبل 14 إلى 20 يوم ، إذن من 20 مارس ل 5 أبريل غادي نشوفو كوارت فعدد الحالات والوفيات خصوصا مع عدم إحترام بعض الأشخاص للتعليمات،الخوف الأكبر كذلك هو إذا أكتشفت حالات في صفوف الأمن راهم تيدورو بدون واقي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
100 - مواطن غيور الأحد 22 مارس 2020 - 21:12
الجميع ملزم بالجلوس في منزله .انتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
101 - عبد الكريم ايت طالب الأحد 22 مارس 2020 - 21:12
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك ورزق أهله الصبر والسلوان المرض في ارتفاع ولازال بعض المتهورين يخرجون ويخلقون المشاكل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
102 - هشام الأحد 22 مارس 2020 - 21:13
اله احفظ 25حالة فظرف 24h كلشي ابقى فدارو هذ الاسبوع حاسم زيرو اخوتي دب ادوز هدشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
103 - Buttercup الأحد 22 مارس 2020 - 21:13
Restez chez vous, ne soyez pas comme les ignorants de Tanger et Fez.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
104 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 21:14
اللهم احفظ بلدنا المغرب والبشرية جمعاء من مسلمين ومسيحيين ويهود يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
105 - hajqr الأحد 22 مارس 2020 - 21:14
لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يلطف بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
106 - هااام جدا الأحد 22 مارس 2020 - 21:14
الشيخ مزال مجاب لينا تصريح الخروج
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
107 - FROM IMZOUREN RIF الأحد 22 مارس 2020 - 21:14
انا لله وانا اليه راجعون الله يشافي جميع المرظى في انحاء العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
108 - Saida الأحد 22 مارس 2020 - 21:14
اللهم ،انا نعوذ بك من الطعن و الطاعون والوباء،وعظيم البلاء،في النفس والاهل،والمال والولد،الله اكبر،الله اكبر،الله اكبر،مما نخاف ونحذر،الله اكبر،الله اكبر،الله اكبر،عدد ذنوبنا حتى تغفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
109 - ETAMINE الأحد 22 مارس 2020 - 21:15
.Être humain maintenant pour être vivant demain
SVP respectez le confinement, la progression des personnes infectée va croître indéniablement et cela à cause du comportement de certains qui ne veulent pas rester chez eux ! Ce n'est pas un jeu, ce virus est très dangereux, le plus dangereux de tous les virus qu'on connaît, donc prenez votre responsabilité et aidez les autorités pour freiner sa progression.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
110 - Sabrina الأحد 22 مارس 2020 - 21:16
الاختبارات اقليلة بزاف خاصهوم يعطيو الادن المختبرات الخصوصية باش يبداو ايديرو التحاليل اديال كورونا القطاع العمومي وحدو ما غاديش ايقد اعلا هادشي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
111 - الحسن زايد الأحد 22 مارس 2020 - 21:17
20:57
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سقما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
112 - سانوفي الأحد 22 مارس 2020 - 21:17
أين الدواء لي شريانه كلو من سانوفي و أعطى نتائج واعدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
113 - Badr الأحد 22 مارس 2020 - 21:17
اكتروا من الاستغفار والدعاء لله ان يرفع عنا هدا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
114 - عابر سبيل الأحد 22 مارس 2020 - 21:17
يالطيف الطف بعبادك الصالحين
رسالتي الى امير المؤمنين ارجوك و اتوسل اليك يوم الجمعة اطفال الصغار تطلب لطف الله في المساجد ارجوك ارجوك وباذن الرحمان سيرفع البلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
115 - La verite الأحد 22 مارس 2020 - 21:18
يجب اعطاء التعليمات لتعقيم كل ما يتحرك في الشوارع وليس وتيقة الخروج.
على الدولة ان تتحمل مسؤوليتها ولا باراج واحد يقوم بالتعقيم و غير بالكربة.
والله عار .
اما الخروج بلا ضرورة فلا داعي منه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
116 - ملاحظ الأحد 22 مارس 2020 - 21:18
مع الاسف بلد بحجم المغرب و 40 مليون نيمة عندنا فقط 3 مختبرات للفحص!!! حشومة و كلها في الرباط و كازا !!! كيف يعقل هذا هل هاته الاحصائيات تعني ان مجموع المفخوصين هو 115 زائد 512 فقط ؟ بعد هاته المحنة . وجب على الحاكمين تغيير سياساتهم و العمل لصالح الشعب و القطع مع الفساد و الريع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
117 - هشام الأحد 22 مارس 2020 - 21:18
الله الطف بالعباد اجمعين في اي ارض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
118 - يوسف الذكالي الأحد 22 مارس 2020 - 21:19
إنا لله وإنا إليه راجعون.ايها المغاربة الأحرار التزموا بالحجر الصحي(نطافة.غسل.الابتعاد......)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 118 | عرض: 1 - 118

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.