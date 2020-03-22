تسجيل حالة وفاة رابعة و6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في المغرب

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 115 حالة مؤكدة.

وتبعا لذات المعطيات، تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمدينة خريبكة إلى حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4.

وتتوزع الإصابات الجديدة على الشكل التالي: ثلاث حالات في جهة مكناس فاس، وحالتان في جهة الدار البيضاء سطات، وحالة سادسة في جهة الرباط سلا القنيطرة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية، وصل إلى 512 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.