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الرئيسية | مجتمع | وزارة الداخلية تحيل عقوبات خرق حالة الطوارئ الصحية على البرلمان

وزارة الداخلية تحيل عقوبات خرق حالة الطوارئ الصحية على البرلمان

وزارة الداخلية تحيل عقوبات خرق حالة الطوارئ الصحية على البرلمان
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 17:35

أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة.

وتعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعاً لدراسة مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

ورغم أن البرلمان يوجد في عطلة، إلا أن الفصل 81 من دستور المملكة ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".

ويضيف الفصل نفسه: "يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".

ويتعلق مشروع المرسوم بقانون بالعقوبات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة وتقييد الحركة في البلاد، ويرتقب أن يصادق عليه في لجنتي الداخلية في مجلس النواب والمستشارين ونشره مباشرة في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ودعا نشطاء مغاربة الحكومة إلى ضرورة تشديد العقوبات على مخالفي الطوارئ الصحية في البلاد، خصوصا بعد خروج مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ وعرضت حياة الناس لخطر حقيقي في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وأكد المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني ضرورة معالجة قصور القانون الجنائي، مشيرا إلى أن "مجرد الامتناع عن تنفيذ قرار الحجر الصحي قد لا يعد عصيانا كما قد لا يعتبر عرقلة لأشغال عمومية"، وشدد على ضرورة إخراج "نص جنائي واضح وصريح يجرم ويعاقب مجرد الامتناع عن التنفيذ ويقطع بنص حاسم في المسألة، على أن تكون العقوبات فعالة ورادعة".

وأوضح الهيني، في تصريح توصلت هسبريس بنسخة منه، ضرورة التنصيص على مختلف حالات الطوارئ، سواء أكانت صحية أو أمنية أو غيرها، بالإضافة إلى التنصيص على عقوبات زجرية لكل من "يمس سكينة وطمأنينة الناس ويزعجهم في منازلهم وفي الشوارع العامة بأي وسيلة من الوسائل".

وتابع المحامي في تصريحه: "يجب تشديد العقوبات على التظاهر والتجمهر والتحريض عليهما، وتجريم التكفير ومختلف مظاهر التطرف، وتجريم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة في جميع الأحوال".

كما دعا الهيني إلى "تجريم التشكيك في أخبار السلطات العمومية بشأن حالات الطوارئ والمس بمصداقيتها، واعتبار حالة الطوارئ قوة قاهرة تترتب عنها جميع الآثار القانونية وفي جميع المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - lhoussin الأحد 22 مارس 2020 - 17:45
الرجاء ان لا يخرج هذا المرسوم عن الجانب المألوف ويضبط تدخل رجال السلطة.

شاهدنا فيديوهات لصفع مواطنين وجدوا في الشارع. والقانون يدعوا رجل السلطة لتنفيد القانون وليس لصفع المواطنين.

الرجاء من مجلس الامة ضبط تدخلات رجال السلطة وتوقيع عقوبات بالمقابل لتفادي اي تجاوزات
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36
2 - خولة الأحد 22 مارس 2020 - 17:46
اطالب بأقصى العقوبات لهم لانهم خرقو قانونا صحيا اكتر مما هو قانون عادي
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92
3 - Ingénieur الأحد 22 مارس 2020 - 17:48
يجب على المقدم يوزع ورقة في كل شقة قبل تطبيق القانون
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112
4 - خالد الأحد 22 مارس 2020 - 17:48
أتفق تماما مع كل هذا و لكن أيضا يجب معاقبة أعوان السلطة الذين يستغلون الوضع لتلقي الرشاوي من أجل تسليم ورقة الخروج أو الذين يسلمونها لمن يحلو لهم. و يجب أيضا أن توفر الدولة مساعدات للأسر المستضعفة و للذين فقدوا مناصب شغلهم. لا يمكن أن ترغم الناس على أن يموتوا جوعا في بيوتهم
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112
5 - rida الأحد 22 مارس 2020 - 17:48
آ سي الهيني إلى عندك شي حساب مع شي واحد حتى تدوز هاد الافة و منك ليه و ماتنساش راك محامي ماشي وكيل الدولة
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15
6 - ولد حميدو الأحد 22 مارس 2020 - 17:49
اسمعوا يا من تطالبون باطلاق سراح المعتقلين فكل من خرق القانون فلا تساهل معه
فالدين خرجوا البارحة في مدن مغربية تجاهلوا منع التجمع فلو تم وضعهم في زنزانة فيها عشرون شخصا سيشتكون من كورونا و الجمعيات ستدافع عنهم
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31
7 - Moufid الأحد 22 مارس 2020 - 17:50
لو كان سن القوانين و تمريرها بهده السرعة لكنا اقوى دول العالم ولاكن انها الطبقة الحاكمة الغنية خايفة على قطيعها من الأغنام
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-8
8 - مواطن غيور. القانون الأحد 22 مارس 2020 - 17:50
السلام عليكم
على الدولة فرض حالة الطوارء و تعليق العمل بالدستور.
إخراج الجيش لتنظيم الحياة العامة، ما عدا هدا فهو ضياع للوقت و صحة المواطنين.
مزيدا من الحزم
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17
9 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 17:51
و أين ورقة السماح بالتجول مازلنا محبوسون في منازلنا دون أن يسلمنا عون السلطة رخصة التبضع او شراء الأدوية، نحن نلتزم ببيوتنا و نريد الرخصة كي نخرج بصفة قانونية
اتحدث هنا عن مقاطعة مولاي المهدي وسط تطوان
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54
10 - zakaria الأحد 22 مارس 2020 - 17:52
لي مقدروش يبقوا ف ديورهم او يصبرو .يمشيو يتحسبون. لا يتعلمو الصبر . انتهى الكلام،،،
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-2
11 - ايمن الأحد 22 مارس 2020 - 17:52
واخا اسيدي رلحنا في ديورنا وفين هو لمقدم او لمقدمة بغينا نشريو الخبز ونتقداو الورقة راه طبعناها وعلاش ما يسنييش عليها اي شرطي او مخزني تابع للداخلية او القيادة فين هو لمقدم قلتو لنا ريحو فديورنا راحنا مريحين وكنتسناو العروسة !! هذوا لخرجو بليل ما غندهم حتى شي علاقة مع العبادة غير راهم خايفين ونخاف يكون دبا روتار على التوبة ،والي بغا يدعي ويطلب الله يطلب ذلك في اي مكان يلى كنتي صالح ويعزك الله ادي يستجب ليك
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35
12 - Fatima Elmansori الأحد 22 مارس 2020 - 17:53
يااا شعبنا العزيز والعار ريح فداااارك راه معرفينش العواقب ديال هادشي الي كديرو رحمو انفسكم ورحمو اهاليكم راه عديرو الكارثة لبلدكم ❤
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6
13 - مدمن على هيسبريس الأحد 22 مارس 2020 - 17:53
دخلت في شجار مع ولدي الدي رفض الدهاب الى العمل مدعيا ان الشركة لم توفر لهم مستلزمات الوقاية ... اخاف على ولدي من فقدان عمله لانه غير مرسم و هو يؤكد ان صحته اولى ...افتونا في هذا
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8
14 - غلق الحدود لمدة سنة الأحد 22 مارس 2020 - 17:53
غلق الحدود على فرنسا ايطاليا واسبانيا حتى اكتشاف علاج ولو تطلب الأمر سنوات للان النجنات تكمن في حصر الوباء من المنبع.
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2
15 - طنجة الأحد 22 مارس 2020 - 17:53
ينبغي فتح تحقيق عاجل مع أعوان السلطة حي العوامة طنجة للإخلال بالواجب لا يعقل إذن الخروج يباع لأي كان بينما لم نتوصل به في منازلنا إلى الآن لا زلنا ننتظر!
هكذا نساهم في خرق حالة الطوارئ و يتجمهر الكثير في محلات بيع هذه الوثيقة مما يشكل خطر
ربما يحث الشيء نفسه في باقي المدن!
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9
16 - طارق الأحد 22 مارس 2020 - 17:53
هذه نتيجة السياسة التي التكليخية التي نهجتها الدولة طيلة سنوات في حق الشعب والآن تحصد ثمارها.
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9
17 - هشام متسائل الأحد 22 مارس 2020 - 17:53
فالحين في التجريم والقمع

خرجوا لنا بشي قانون يجرم السلطات التي تترك عائلات بدون مساعدة في حالة الطوارئ الصحية

رجاءا
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6
18 - شاهد الأحد 22 مارس 2020 - 17:54
نحن مع تطبيق عقوبات على خارق حالة الطوارء الصحية
لكن هناك من له اعمال لا يمكن تركها و الغريب أن المقدم لم يظهر له أثر لحد الان في حينا ليس قط أنه أتى عندنا في منزلنا لكنه لم يظهر في الحي فما العمل ترك اعمالنا الخاصة أو الخروج دون وثيقة المقدم
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12
19 - slm الأحد 22 مارس 2020 - 17:54
اعطيني مسؤلين نزهاء اعطيك شعب طائع لقرارات الدولة . واش اصاحبي الناس تيقلبو على الدواء او حنا تنقلبو على لمقدم . يالله حلل وناقش . را خاص المسؤول اطبق قانون باش المواطن التازم او ابرك فدارو يخرج لضرورة . اين ورقة الخروج .
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14
20 - karim الأحد 22 مارس 2020 - 17:54
Pas de privation de liberté. Arrêter de jouer sur les circonstances. Il faut s'inspirer de la france. Principalement des amendes et la recette part chez les fond gérés pour les problèmes de santé.
C'est ce qui est fait pour le non respect du code de la route
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1
21 - فا طمة الأحد 22 مارس 2020 - 17:55
كنطلب من الشرطة تجي لبير شيفا طنجة
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22 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 17:55
المسؤول الأول عن هذه الكوارث هو الذنوب وكلما زاد الظلم زادت الكوارث وإذا عدتم عدنا قالها الله لكم يجب أن تتعظوا مما يجري ولا تكثروا الظلم بقوانينكم.
كم من مظلوم حاربتموه في الخفاء حتى جاء وعد الله وربما هي دعوة أحد المظلومين.
اتقوا الله عباد الله.
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23 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 17:57
كيف سيجتمع هذا البرلمان وكيف سيصوت في زمن كورونا ؟؟
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24 - بدرالدين الأحد 22 مارس 2020 - 17:57
يجب تحديد الجهات المسؤولة عن تلك المظاهرات التي حدثت في طنجة وفاس ومعاقبتهم بالحجر الصحي في السجن لانهم يعرضون حياة الملايين من المغاربة للخطر
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25 - Ali الأحد 22 مارس 2020 - 17:58
يا سيدي الحالة لا تستدعي تطبيق الديمقراطية في استصدار القوانين نحن شعب كاموني يجب ان نسحق لنلتزم.
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26 - ابو نرجس الأحد 22 مارس 2020 - 18:01
يجب التذخل وبالقوة لأن نصف المغرب مهدد بالموت وممكن اكبر بكثير نحن امام حرب ضذ عدو غير عادي خليو أهل الإختصاص يديروا خدمتهم وعاونوهم غير بالبقاء منازلكم والسلامة للجميع اللهم الطف بنا
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27 - karim الأحد 22 مارس 2020 - 18:01
يجب سن قانون يعاقب كل من تسول له نفسه تعريض سلامة المغاربة للخطر و يكون من طينة الخيانة العظمى للشعب المغربي
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0
28 - med الأحد 22 مارس 2020 - 18:01
البرلمان هو الشعب والشعب يصادق مند الان على اتخلد وتطبيق اقصى العقوبات على كل من خولت له نفسه الاستهتار بقرارات الدولة ولا داعي للانتضار كي يصادق البرلمان لان المساءلة تتعلق بمصير دولة تسارع الزمن ضد هدا الوباء القاتل.
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29 - وعزيز الأحد 22 مارس 2020 - 18:01
ما علاقة التكفير بالحجر الصحي ....؟؟؟؟



لم افهم شيئا ....
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30 - Monir الأحد 22 مارس 2020 - 18:03
على المغرب أن يقوم بإنجاز مستشفيات مجه‍زة بالأجه‍زة التنفسية أو تحويل الملاعب المغطات أوا القاعات المغطات إلى مستسفيات للقيام بالفحوصات لتخفيف الظغظ على المشتشفيات . إخواتي ضعو على أنوفكم وأفوه‍كم كمامات أن لم تجد ولن تجد فعليك بثوب القطن يحميك من الرذاد يمكن تنضيفه في الغسالة درجرة الحرارة 90 لا تنسى الخروج إلا لي الضرورة القصوى كذالك لا تنسى غسل اليديين بالصابون دعاء الخروج والغسل بعد الخروج أبتعد عن الإنسان حتى ولو كان عزيزآ عليك والله الكافي الشافي ولا حول ولا قوة لنا جميعآ نحن بنئ أدم إلا بالله فإعتصموا بحبل الله جميعآ ولا تفرقو .
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31 - %%%% الأحد 22 مارس 2020 - 18:04
il faut prendre compte de la précarité des marocains et aussi des choses de première nécessité qui ont disparue du marché et qu on doit les chercher ailleurs comme le butane .il faut que le ministère de l intérieur trouve une solution pour la distribution car les gens vont se battre pour ca .
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32 - Said الأحد 22 مارس 2020 - 18:05
داىما البحث على معاقبة الشعب المغلوب والغالبية ليس لها القوت اليومي كيف تريدون من رجل المكوث في البيت واولاده جوعى فهو يفضل المرض على مواجهة اطفاله وكذلك كيف لمخزني او اي رجل امن ان يصفع مواطنا راشدا وكبيرا فهذا عمل وحشي وجب معاقبة صاحبه .قبل اتخاذ اي قرار وجب دراسته من جميع الجوانب رغم اننا نعرف موقف البرلمان مسبقا.
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33 - HASSAN الأحد 22 مارس 2020 - 18:06
السلطات مسؤولة ايضا عن هذا التسيب حيث صرح وزير الداخلية ان اعوان السلطة ستقوم بتوزيع الرخص ولحد الساعة لازال سكان جل الااحياء ينتظرون دون جدوى
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34 - عبد الصمد الأحد 22 مارس 2020 - 18:07
كمواطن مغربي غيور على بلده، أطالب بإنزال أشد العقوبات على من سولت له نفسه تعريض أرواح الناس للخطر، سواء بمخالفة قانون حالة الطوارىء الصحية أو التحريض على ذلك
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35 - slima الأحد 22 مارس 2020 - 18:07
أناشد كل من لديه صور أو فيديو عن أولائك المنحرفين الذين خرجو بطنجة أو فاس وخرقو حظر التجول أن يمكنوا السلطات منها عند الطلب لإتخاذ العقوبات في حقهم
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36 - يوسف زهري الأحد 22 مارس 2020 - 18:10
ربما يجب على الحكومة ومصالح الأمن اتخاذ إجراءات صارمة والصفع في نظري رغم انني ضد العنف هو السبيل الوحيد لاقرار الالتزام بالحجر الصحي والحر بالغمزة والعبد بالدبزة صاحب التعليق الأول. واش الناس دايرة مظاهرة كورونا سير بحالك المغرب ماشي ديالك ماهذا الغباء
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37 - Hamido الأحد 22 مارس 2020 - 18:10
ان اكبر مشكل يواجه الدولة الان هو وجود فءة عريضة من الناس تشتغل في ايطار الاقتصاد الغير مهيكل .يعني ان تلك الشريحة غير قادرة على الالتزام بحضر التجوال .وان فعلو فلن يستمر الامر طويلا ..وهؤلاء المواطنين يسكنون بيوتا صغيرة وقد تجد العديد من الاسر تنام في حجرة واحدة وهذا تحدي اخر يجب ان يتعايشو معه.لايمكن ان ننكر مكوث الناس في بيوتها هو امر ضروري .لكن على الدولة ان تتحرك لمساعدة الناس حتى تلتزم بالقانون والخطوات التي قامت بها الحكومة لحد الان تبقى محتشمة.كم اشتكى المواطن من رداءة القطاع الصحي وكم حذر الناس من الاختلالات في القطاع الصحي والاجتماعي ولم يلتفت احد .الان نحن نجني ثمرة السياسة الفاسدة والامبالات ...املي ان يتضامن المغاربة جميعا وان يقدموا شيءا من التضحيات واقلها ان يبقى المرء في بيته و ان يعملو على وقاية انفسهم من هذا الوباء ...
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38 - simmo الأحد 22 مارس 2020 - 18:10
Bonne initiative. Il faut frapper très fort sur les personnes qui ne se soumettent pas à l'état d'urgence instauré dans notre cher pays. Nous sommes en guerre contre cette pandémie et nous ne devons pas laisser des éléments perturbateurs nous déstabiliser. Un grand chapeau aux autorités
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39 - Khalid الأحد 22 مارس 2020 - 18:16
للأسف الكثير من المغاربة بطبعهم أنانيون، كل من قام بتكديس المواد الغذائية و البوطة في بيته و يتلقلى راتبا رغم جلوسه في بيته تجده يطالب الآن بمعاقبة كل من يوجد بالشارع دون مراعاة خصوصيات المواطنين أو الإكتراث إن كان ذلك المواطن ذاهب إلى البنك لإرسال المال لأسرته أو يريد اقتناء الخبز أو المواد الغذائية أو غير ذلك.
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40 - خالد الأحد 22 مارس 2020 - 18:17
منع التجوال بعد السادسة مساء و الرخصة فقط صالحة في النهار و لهدا فالصرامة ستطبق بعد اغلاق المحلات التجارية
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41 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 18:21
أرجو الا تستغلو هذه الظرفية الحرجة التي يمر بها بلدنا العزيز وتفرض عقوبات قاسية على المواطنين نحن مع عقوبة كل من خالف أوامر السلطات العمومية ولكن بالمقابل يجب ان يكون التدخل يلائم كرامة وحقوق الانسان لأن هناك بعض رجال السلطة بالخصوص يتعاملون مع المواطنين بعجرفة واحتقار
مع العلم أن اغلبية المواطنين للاسف الشديد ينقصهم الوعي وهذا راجع إلى تفشي الأمية والجهل وهذا بالطبع ليس ذنبهم
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42 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 18:21
سكان منضرونا بشارع القدس بالدارالبيضا لم يتوصلو بالورقة المعلومة من طرف السلطة هل دنبهم انهم خىجو لشراء حاجياتهم ؟؟
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43 - خالد الأحد 22 مارس 2020 - 18:23
يجب التدخل الفوري من طرف المسؤلين لايقاف ما يجري من طرف اعوان السلطة
فالناس يتجمهرون عليهم و هذا خطير جدا
عوض ان يكونو سببا في الحد من التنقلات سيكونون سببا في انتشار العدوى
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44 - عزيز الأحد 22 مارس 2020 - 18:24
كلام يدمي القلب سبحان آلله العظيم وبحمدك ألهم مالطف بينا يارب ماشي بحال بعض إخوانجية عدنا آلله ياخد فيهم حق حرض شباب علا فتنة عصيان تمرد عدم إحترام أوامر حضر الطوارئ حجز صحي بحال هاد خوانة بغيت الحكومة تنزل عليهم باشد عقوبة عبرة لمن أرادوا زعزعة مصلحة الوطن خلق رعب في قلوب المغاربة
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45 - نور الأحد 22 مارس 2020 - 18:25
كل من سولت له نفسه عدم إحترام الطوارء الصحية يتخد في حقه مخالفة مادية .ادا كنا نريد ان ننتصر على هدا العدو .
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46 - ال الرقم 13 الأحد 22 مارس 2020 - 18:25
الى الرقم 13: ابنك معه حق ،و يا حسرتاه انك تفضل الشغل على ابنك !من عنوان التعليق يظهر المستوى.
اعلم ان هذا الفيروس ولو شفي منه الانسان لا يلد ،حسب تقرير صيني حيث يوضح كيف يقضي هدا الفيروس على الحيوانات المنوية ،بل وأيضا يصيب بالعجز الجنسي !
ابنك معه حق صحته أهم من مال الدنيا
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47 - Hassan الأحد 22 مارس 2020 - 18:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم الله اكبر
لكن نقولها في بيوتنا نصلي ونصوم ونستغفر الله وندعوا لمادا هذا الجهل ألا يخاف هؤلاء الذين خرقو الحجر الصحي ان يعتدو على هده الامة وعلى انفسهم ألا يخاف هؤلاء ان يأخدهم الله بعداب من عنده لخروجهم عن النضام العام وعلى ما إجتمعت عليه الأمة وتوحدت عليه لإجتناب الكارثة التي تتربص بنا وببلادنا وابنائنا فلنحمد الله ان قيل لنا اقعدوا في بيتوكم ولم يقال اخرجوا من بيتوكم اتقوا الله في انفسكم وبلادكم وامتكم يا هؤلاء المتهورون فليحاسب هذا الذي أمر بهده الفوضى ونسأل الله لكم الهداية ونسأل الله لنا ولكم العافية وان يرفع الله عنا هذا الوباء وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
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48 - Jamal الأحد 22 مارس 2020 - 18:28
لابد من التضحية;لان رجال السلطة والامن والدرك والجيش يخاطرون بانفسهم من اجلنا ونحن لابد من الالتزام بالبيت والمثال ايطاليا اليوم تترنح لان شعبها تعامل مع الجائحة باستهثار .انا مع العقوبات الجزرية.تحية لصانعي القرار.
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