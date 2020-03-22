24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:00
|07:26
|13:39
|17:03
|19:44
|20:59
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكتبية .. تدابير وقائية
- أخبار زائفة تورّط 3 أشخاص في إمزورن وسطات
- رئيس سوريا يصدر عفوا عامّا بسبب تفشي كورونا
- المغرب ينهي عملية تسهيل عودة السياح إلى بلدانهم
- الصين ترسل إلى المغرب طائرة محملة بالمعدّات لمواجهة "كورونا"
شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)
الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)
لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)
- إدانة واسعة تنهال على خرق حالة الطوارئ الصحية في مسيرات ليلية - (429)
- خرق الطوارئ الصحية بفاس - (315)
- عدد المصابين بـ"فيروس كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 96 - (286)
- تزايد الإصابات المؤكدة بكورونا في المملكة .. الحصيلة: 104 حالات - (235)
- وزارة الصحة: إصابات جديدة ترفع "حصيلة كورونا" إلى 108 بالمملكة - (152)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الداخلية تحيل عقوبات خرق حالة الطوارئ الصحية على البرلمان
أحال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، مشروع مرسوم قانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة.
وتعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، غدا الإثنين، اجتماعاً لدراسة مشروع مرسوم قانون رقم 2.20.292، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
ورغم أن البرلمان يوجد في عطلة، إلا أن الفصل 81 من دستور المملكة ينص على أنه "يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها قصد المصادقة عليها من طرف البرلمان خلال دورته العادية الموالية".
ويضيف الفصل نفسه: "يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين، بغية التوصل داخل أجل ستة أيام إلى قرار مشترك بينهما في شأنه. وإذا لم يحصل هذا الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب".
ويتعلق مشروع المرسوم بقانون بالعقوبات المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بالمملكة وتقييد الحركة في البلاد، ويرتقب أن يصادق عليه في لجنتي الداخلية في مجلس النواب والمستشارين ونشره مباشرة في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ودعا نشطاء مغاربة الحكومة إلى ضرورة تشديد العقوبات على مخالفي الطوارئ الصحية في البلاد، خصوصا بعد خروج مسيرات ليلية تجاهلت حالة الطوارئ وعرضت حياة الناس لخطر حقيقي في ظل انتشار فيروس "كورونا".
وأكد المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني ضرورة معالجة قصور القانون الجنائي، مشيرا إلى أن "مجرد الامتناع عن تنفيذ قرار الحجر الصحي قد لا يعد عصيانا كما قد لا يعتبر عرقلة لأشغال عمومية"، وشدد على ضرورة إخراج "نص جنائي واضح وصريح يجرم ويعاقب مجرد الامتناع عن التنفيذ ويقطع بنص حاسم في المسألة، على أن تكون العقوبات فعالة ورادعة".
وأوضح الهيني، في تصريح توصلت هسبريس بنسخة منه، ضرورة التنصيص على مختلف حالات الطوارئ، سواء أكانت صحية أو أمنية أو غيرها، بالإضافة إلى التنصيص على عقوبات زجرية لكل من "يمس سكينة وطمأنينة الناس ويزعجهم في منازلهم وفي الشوارع العامة بأي وسيلة من الوسائل".
وتابع المحامي في تصريحه: "يجب تشديد العقوبات على التظاهر والتجمهر والتحريض عليهما، وتجريم التكفير ومختلف مظاهر التطرف، وتجريم نشر الأخبار الكاذبة والزائفة في جميع الأحوال".
كما دعا الهيني إلى "تجريم التشكيك في أخبار السلطات العمومية بشأن حالات الطوارئ والمس بمصداقيتها، واعتبار حالة الطوارئ قوة قاهرة تترتب عنها جميع الآثار القانونية وفي جميع المجالات القانونية والقضائية والاقتصادية".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
شاهدنا فيديوهات لصفع مواطنين وجدوا في الشارع. والقانون يدعوا رجل السلطة لتنفيد القانون وليس لصفع المواطنين.
الرجاء من مجلس الامة ضبط تدخلات رجال السلطة وتوقيع عقوبات بالمقابل لتفادي اي تجاوزات
فالدين خرجوا البارحة في مدن مغربية تجاهلوا منع التجمع فلو تم وضعهم في زنزانة فيها عشرون شخصا سيشتكون من كورونا و الجمعيات ستدافع عنهم
على الدولة فرض حالة الطوارء و تعليق العمل بالدستور.
إخراج الجيش لتنظيم الحياة العامة، ما عدا هدا فهو ضياع للوقت و صحة المواطنين.
مزيدا من الحزم
اتحدث هنا عن مقاطعة مولاي المهدي وسط تطوان
هكذا نساهم في خرق حالة الطوارئ و يتجمهر الكثير في محلات بيع هذه الوثيقة مما يشكل خطر
ربما يحث الشيء نفسه في باقي المدن!
خرجوا لنا بشي قانون يجرم السلطات التي تترك عائلات بدون مساعدة في حالة الطوارئ الصحية
رجاءا
لكن هناك من له اعمال لا يمكن تركها و الغريب أن المقدم لم يظهر له أثر لحد الان في حينا ليس قط أنه أتى عندنا في منزلنا لكنه لم يظهر في الحي فما العمل ترك اعمالنا الخاصة أو الخروج دون وثيقة المقدم
C'est ce qui est fait pour le non respect du code de la route
كم من مظلوم حاربتموه في الخفاء حتى جاء وعد الله وربما هي دعوة أحد المظلومين.
اتقوا الله عباد الله.
لم افهم شيئا ....
مع العلم أن اغلبية المواطنين للاسف الشديد ينقصهم الوعي وهذا راجع إلى تفشي الأمية والجهل وهذا بالطبع ليس ذنبهم
فالناس يتجمهرون عليهم و هذا خطير جدا
عوض ان يكونو سببا في الحد من التنقلات سيكونون سببا في انتشار العدوى
اعلم ان هذا الفيروس ولو شفي منه الانسان لا يلد ،حسب تقرير صيني حيث يوضح كيف يقضي هدا الفيروس على الحيوانات المنوية ،بل وأيضا يصيب بالعجز الجنسي !
ابنك معه حق صحته أهم من مال الدنيا
نعم الله اكبر
لكن نقولها في بيوتنا نصلي ونصوم ونستغفر الله وندعوا لمادا هذا الجهل ألا يخاف هؤلاء الذين خرقو الحجر الصحي ان يعتدو على هده الامة وعلى انفسهم ألا يخاف هؤلاء ان يأخدهم الله بعداب من عنده لخروجهم عن النضام العام وعلى ما إجتمعت عليه الأمة وتوحدت عليه لإجتناب الكارثة التي تتربص بنا وببلادنا وابنائنا فلنحمد الله ان قيل لنا اقعدوا في بيتوكم ولم يقال اخرجوا من بيتوكم اتقوا الله في انفسكم وبلادكم وامتكم يا هؤلاء المتهورون فليحاسب هذا الذي أمر بهده الفوضى ونسأل الله لكم الهداية ونسأل الله لنا ولكم العافية وان يرفع الله عنا هذا الوباء وصل الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين