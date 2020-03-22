مصاب بكورونا ببوعرفة مُسن قادم من فرنسا

محمد ايت حساين

كشفت مصادر مسؤولة بمدينة بوعرفة، إقليم فكيك، أن الحالة التي أعلنت وزارة الصحة إصابتها بفيروس "كورونا" بجهة الشرق صباح اليوم الأحد سجلت في المدينة ذاتها، ويتعلق الأمر بمواطن قدم من فرنسا، وهو في عقده الثامن.

ووفق المعطيات التي وفرتها المصادر ذاتها لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن المعني بالأمر وصل قبل يومين رفقة أحد أبنائه إلى مدينة بوعرفة، وبعد أن ظهرت عليه أعراض تنفسية مع ارتفاع حرارة جسمه، انتقل إلى المستشفى، حيث أجريت له التحاليل المخبرية، التي أكدت إصابته بفيروس "كوفيد 19"؛ فيما التحاليل المخبرية الذي أجريت لابنه أبعدت عنه هذا الفيروس.

وذكرت المصادر نفسها أن المصاب يوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بالقاعة المخصصة للحجر الصحي بأحد المستشفيات، حيث تم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للمعني بالأمر عادية ولا تدعو للقلق.

وكشف مصدر من وزارة الصحة أن الحالات الثماني المصابة بفيروس "كورونا"، التي جرى إعلانها صباح اليوم الأحد تتوزع على 4 جهات إدارية في المملكة.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر نفسه، بـ4 حالات في جهة الرباط سلا القنيطرة، وحالة واحدة بجهة الشرق، وحالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة مراكش آسفي.