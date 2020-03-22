24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0007:2613:3917:0319:4420:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شكاية تطالب باعتقال الواقفين وراء خرق حالة "الطوارئ الصحية" (5.00)

  2. إيطاليا تسجل 651 وفاة إضافية بـ"كورونا".. والحصيلة: 5476 (5.00)

  3. الشاعر سرحان يتخيل البشرية بدون ماء .. لهاث وكوابيس زرقاء (5.00)

  4. لماذا تسجل إيطاليا أعلى حصيلة للوفيات جراء فيروس "كورونا"؟ (5.00)

  5. اللاعب أمين حارث يعتذر عن خرق الحظر الصحي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تفاصيل مرسوم معاقبة مخالفي الطوارئ الصحية

تفاصيل مرسوم معاقبة مخالفي الطوارئ الصحية

تفاصيل مرسوم معاقبة مخالفي الطوارئ الصحية
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 19:21

صادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ''كوفيد 19''.

وأضاف المصدر ذاته، أن هذا المشروع يشكل السند القانوني للسلطات العمومية من أجل اتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة وكذا الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بأي جهة أو عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر، أو بمجموع أرجاء التراب الوطني عند الاقتضاء، كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية، واقتضت الضرورة اتخاذ تدابير استعجالية لحمايتهم من هذه الأمراض، والحد من انتشارها، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

كما يشكل هذا المشروع، يضيف البلاغ، السند القانوني للسلطات العمومية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وأبرز البلاغ في المقابل أن هذه التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

من جهة أخرى، يخول هذا المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - بلال الأحد 22 مارس 2020 - 19:28
عطيو للعائلات الفقيرة لماكلة باش يعيشوا بيما سالا هاد الفيروس.و ديك ساعة طبقوا هاد القوانين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
2 - badr الأحد 22 مارس 2020 - 19:28
اقسم بالله إلى الهيسترية والإكتأب صبنا اونتوما سبب هاد والفيروس حتا دخل الله يخد فيكوم الحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - مهدي الأحد 22 مارس 2020 - 19:28
هادشي مزيان باش الناس تاخد الإحتياط ديالها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - mohamed الأحد 22 مارس 2020 - 19:29
و الحكومة و عطيو ناس الدواء علاش حيدتوه من الصيدليات .لي فيه الفز تيقفز.و داويو الناس باراكة من الضحك ديال والو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
5 - Miloud الأحد 22 مارس 2020 - 19:30
باختصار شديد يجب الرجوع للعقوبات التي كان قد سنها الحسن التاني ايام حكمه الرشيد، هو اللي كان كيعرف للاوباش رحمة الله عليه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
6 - لحسن الأحد 22 مارس 2020 - 19:30
العقوبة غير كافية مقارنة بما فعلو المئات و المئات من المواطنين في خطر زيادة على ذلك زرع الرعب والخوف داخل المدينة عالاقل 30 سنة او اكثر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - ولد البلاد الأحد 22 مارس 2020 - 19:30
إسبانيا دايرة غرامة 600 أورو....يعني تقريبا 6500 درهم....بعض الجهلة عندنا يجب تطبيق عقوبة السجن عليهم لمدة سنة على الاقل.....تحية للأطر الطبية و رجال السلطة من درك و قوات مساعدة و جيش و شرطة...الله يحفظكم و شكرا جزيلا لكم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - slm الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
هذا القانون سيكون فيه تجاوزات على المواطنين ، لأن بعض رجال الأمن لايخافون الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
9 - jad الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
je respecte l engagement je reste chez moi en attendant quelqu un des autorites pour me donner la permission mais personne n arrive....que peux je faire?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
10 - الله غالب الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
اوا اسي البرلمان اوا هضرو على العاطلين واصحاب المقاهي والعمال والبنايا والمتشردين والمتضررين من كورونا مشي نجلسو في الكرسي وكنطبق احكام بكل سهولة واشريف كينين عائلات ملقاو حتا باش اخلصو الضوء والماء كينين عائلات عندهم مرضى كيشريو ادوية غالية لا معين الا الله واش كتفكرو في عواقب ديال هذشي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
11 - محسن الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
يا ودي راه قليلة بحقم، دابا حنا 9 يام و حنا فديورنا، جاو هاد الأغبياء لي كيتحداو حالة الطوارئ و دربولنا كلشي ف 0.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
12 - عبد الرحمان الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
وفرو لشعب الوتيقة عادا شوفو عقوبات حكومة متأخرة بززززاف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - راصد الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
مزيان قال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ينزع الله بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن . و معناه بالدارجة ديالنا الله يعز لحكام لا حقاش شي نوع ديال البشر مكيفهمش لكلام يالاه أ صحاب الله أكبر لي خرجوا للشارع وريونا هاد الإيمان المقلوب ديالكم بحال إلى غير نتوما لي كتعرفوا قضاء الله و قدره و بقية المغاربة لي حابسين راسهم في ديورهم من كفار قريش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 19:32
هدشي مزيان ولكن راه مزال مجاش عندي المقدم ومعرفتش فين لقاه !!! اش هاد الارتجالية .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
15 - عابر سبيل الأحد 22 مارس 2020 - 19:34
سبحان الله و بحمده سبحان العظيم رغم ما وصل إليه العالم والعلم من تطورات إلا أنهم لم يتوصلوا لعلاج ناجع لهذا الوباء لقد تعبنا من هذا الروتين همنا الوحيد هو التفكير في هذا المرض اللعين حتى أصبحنا نعيش في خوف ورعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - أستاذ الاجتماعيات الأحد 22 مارس 2020 - 19:34
على الحكومة المغربية أن تلغي الساعة الإضافية بشكل فوري، فساعات النهار صارت أطول، و المراهقون و الشباب، يستغلون طول النهار لحظر منع التجوال و تحدي قرار السلطات.
و الجميع يعلم أن معظم الأسر المغربية لا تستطيع السيطرة على أبنائها من المراهقين و الشباب، خاصة الذكور منهم، و بشكل أخص المدمنين.
إلغاء الساعة الإضافية سيساعد بشكل كبير في نجاح الحظر الصحي المنزلي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - ابراهيم الوجدي الأحد 22 مارس 2020 - 19:35
لابد من الصرامة تجاه كل من يخالف الإجراءات القانونية...لابد من الوعي حتى نتجاوز هذه الافة ...الله يلطف بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - عصام الأحد 22 مارس 2020 - 19:36
السلام عليكم خاص كل النل يلبس الماسك و خص الدولة تغسل لفلوس الأقنعة الواقية ضرورية والنقود مصدر للعدوة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
19 - عبد الرحمان الأحد 22 مارس 2020 - 19:36
اي المقدم بعدا عاد شوفو مرسوم عقوبات حكومة خاصها حكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - نجيم الأحد 22 مارس 2020 - 19:36
لآن يجب التفعيل في اقصى سرعة ممكنة حياتنا في خطر من خارقي قانون الطوارئ اقسم بالله العظيم لم اتحرك من منزلي رغم انني في حاجة الى بعض الاشياء ....ولحد الساعة لم اتوصل برخصة التنقل ....لست غاضبا على السلطات لانني اعرف ليست بالمهمة السهلة .....يجب الآن تفعيل هذا القانون على ارض الواقع وبكل صرامة وحزم والله معين ...الله يحفظنا جميعا من هذا الوباء الصامت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
21 - عبد الحكيم ݣلميمة الأحد 22 مارس 2020 - 19:37
واش بنادم مكايراعيش لصحتو و كايعرضها للخطر عاد غادي يتردع بعقوبات حبسية او غرامات مالية؟ حبذا لو ان الانسان يعي بمفرده خطورة الوضع و الدواعي من وراء فرض حالة الطوارئ دون الحاجة لهذا القانون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 19:38
حبذا لو ثثم مراقبة التصاريح و الاوراق عن بعد او عبر زجاج السيارات لان الشرطي سيلامس بيديه الكثير من الاوراق ان كان من بينهم احد مصاب فان الشرطي سيلوث جميع ما يلمسه بالفيروس و يعيده الى الاخر و هاكذا تتصاعد العدوى علما ان هاذا الفيروس يبقى لساعات على الاسطح الورقية ،،،،،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - مواطن منظبط الأحد 22 مارس 2020 - 19:38
اصفق بحرارة لهذا القانون الاستعجالي و لو انه مخفف. وهذا اضعف الايمان. ولكن هل فكرت الحكومة للدين لا دخل لهم. والدين ليسو منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي. لا داعية لحصرهم. فهم محصيون وأصحاب السلطة يعرفونهم. وخصوصا المقدمين والشيوخ. اللهم خفف ما نزل. وشافي مرضانا و مرضى المسلمين. واعن ولات امرنا. وكشعب مغربي اللهم اهدينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
24 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 19:39
حبذا لو ثثم مراقبة التصاريح و الاوراق عن بعد او عبر زجاج السيارات لان الشرطي سيلامس بيديه الكثير من الاوراق ان كان من بينهم احد مصاب فان الشرطي سيلوث جميع ما يلمسه بالفيروس و يعيده الى الاخر و هاكذا تتصاعد العدوى علما ان هاذا الفيروس يبقى لساعات على الاسطح الورقية ،،،،،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - لينا الأحد 22 مارس 2020 - 19:39
العصى لمن يعصى مع غرامات مالية .هدا اقل ما يمكن اتخاده لمن يضع حياة الآخر في خطر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - عابر سبيل الأحد 22 مارس 2020 - 19:41
الله يعطيكم الصحة... عندما يتعلق الأمر بحياة المواطنين كافة... فلا مكان بيننا لجاهل مستهتر.. "من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا" صدق الله العظيم...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 19:42
الشجاعة ايها الناس ليست بتعريض حياة الاخرين للاسوء لنصبر ايها الناس اياما معدودة و نتعافى باذن الله على ان نتهور و تحصد المصاءب و الكوارث و العواقب الوخيمة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 19:42
بهذا القرار ستزيد قهوة المقدم والشيخ لان فئة عريضة من الشعب لم تصلها ورقة التنقل وسيضطرون إلى الرشوة للاسراع بأخذها.. فارجوا من الداخلية الانتباه إلى هذا الأمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - YLU الأحد 22 مارس 2020 - 19:43
لتجنب الاكتضاض والمصروف في السجون, يجب تصفيض قل مخالف في منزله طول مدة الحجر, وتتكلف اسرته باطعامه كالدابة الجانحة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - زكي مراكش الأحد 22 مارس 2020 - 19:43
ايلا كان هاد القانون غادي يحمينا من بعض المتهورين والمستهترين لي عندهم زايد ناقص اخويا غير يطبق من دابا را كين شي ناس مازال كايدورو مجموعين بحال ايلا ماواقع والو والمشكل اغلبيتهم شباب
على الاقل ايلا ماخافوش على روحهم يخافو على والديهم
الله يرد بينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - شمس الدين الأحد 22 مارس 2020 - 19:44
في هذه الضيوف العصيبة يجب على الجميع الامتثال نحن جميعا في سفينة واحدة
إما أن تنجو جميعا أو نغرق جميعا
اللهم الطف يا لطيف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.