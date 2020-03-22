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الرئيسية | مجتمع | إغلاق جميع المحلات التجارية بالمغرب ابتداء من السادسة مساء

إغلاق جميع المحلات التجارية بالمغرب ابتداء من السادسة مساء

إغلاق جميع المحلات التجارية بالمغرب ابتداء من السادسة مساء
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 20:02

شرعت السلطات العمومية، ابتداء من اليوم، في إغلاق جميع المحلات التجارية في جميع أنحاء المملكة، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.

وصدر قرار مؤقت واستثنائي بتقليص مدة فتح المحلات التجارية إلى 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، ومواكبة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، واعتمادا على المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء "كورونا"، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.

ويعهد بتنفيذ هذا القرار، إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الشرطة الإدارية ومصالح الجماعات، كل في دائرة اختصاصه، على دعوة التجار إلى الاحترام الصارم لمواقيت الفتح والإغلاق المحددة ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.

ويهم هذا القرار المخابز، ومحلات بيع الحلويات، ومحلات بيع المواد الغذائية، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضر والفواكه والحبوب والقطاني والمواد الفلاحية والعلف، والصيدليات ومحلات بيع مواد التنظيف والمبيدات والمحلبات ومحلات بيع المواد الطبية وشبه الطبية.

وصادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-"كوفيد 19".

ويهدف مشروع المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-"كوفيد 19"، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.

ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالِّ سكناهم؛ ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛ بالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ''كوفيد 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (66)

1 - محسن الأحد 22 مارس 2020 - 20:15
تحية لرجال الأمن و الاطباء ورجال التعليم
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185
2 - walae الأحد 22 مارس 2020 - 20:15
الله ابعد عنا هذا البلاء ان شاء الله
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113
3 - Ingénieur الأحد 22 مارس 2020 - 20:15
ويطبق لمقدم القانون و يجيب لبنا الورقة عاد طبقو علينا القانون..راه الحكومة فجيهة والمقدم فجيهة اشهاد تخربيق...خاص ورقة لكل شقة...
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166
4 - Kamal586 الأحد 22 مارس 2020 - 20:18
ماشي حل هدا اصلا فديك 12 ساعة ناس غتبقا تجمع بكتاف يعني فيريس غينتشر بسرع قرار غير حكيم
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17
5 - hamid الأحد 22 مارس 2020 - 20:18
المرجو من هسبري اللاغ السلطات المختصة بان عملية توزيع الرخص التنقل لم تحدث قط او تحدت بالوجهيات ايضا
اننا ننتضر المقدم لكي يعطينا الرخصة ولم يتتي قط
مع العلم نحتاج للدهاب الى المتجر والى الصيدلية
ارجو ارسال هدا الطلب
لاننا نلتزم بابقاء بالمنزل حسب حالة الطوارء
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143
6 - Farouk الأحد 22 مارس 2020 - 20:18
في حالة لم يمتثل البعض للأوامر خاص الزرواطة، شوية ديال المعقول ونتكمشو فديورنا تادوز هاذ السحابة.
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5
7 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 20:18
قرار صاءب و شكرا على هاته التدابير الاستباقية
و لكن يبقى غياب السلطة لتوزيع التصريح بالخروج لغز فيةبعض الاحياء كشارع القدس بعمالة عين الشق
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24
8 - Miloud الأحد 22 مارس 2020 - 20:19
قرار صحي وشجاع، في صالح البلاد والعباد
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16
9 - GALA الأحد 22 مارس 2020 - 20:20
قرارات صاءبة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار أن شاء الله
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9
10 - رشيد من فرنسا مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 20:21
قرار في محله ، هنا في فرنسا في بعض المدن مازالت الاسواق مفتوحة ومازالوا لم يعلنوا متى ستغلق المحلات التجارية ، لكن ما أرجوه في حكام البلد هو إعطاء لكل مواطن تجاوز عمره 18 سنة قدر مالي يقدر 2000درهم وإعفاء جميع المواطنين بدون سواسية من فاتورة الماء والكهرباء لمدة شهرين ، وأعيد أن تعطى لكل مواطن ومواطنة سواء كان عازبا(ة) مطلقة أو ... 2000درهم تضخ في حساب بنكي وشكرا ، هنا في فرنسا الكل لديه إعانات اجتماعية تقدر ب 4000 درهم , وهذه الاعانات ليست وليدة اليوم بل منذ سنين وتعرف ب RSA و les allocations familiales و chômage وزيد وزيد وشكرا
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41
11 - حسبنا الله ونعم الوكيل فشي ناس الأحد 22 مارس 2020 - 20:21
الله يعطيكم الصحة. هذا أحسن قرار. الي باغي يشري شي حاجة يشريها بكري. اما الورقة ولات كتفرق بحال وراق الانتخابات كلشي هازها فيديه. لاناهي لامنتاهي. ولينا نشوفو ناس قارية وأطر عليا كيتصابقو على الورقة ليهوم ولزوجاتهم وحتى لأولادهم. كولشي خارج وتايق فراسو. ودراري كيضربو فالكاريااات فراس الدرب وفجيبهم الورقة. الاستهتار واللامبالات. حسبنا الله ونعم الوكيل
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23
12 - الروندي بلعشير الأحد 22 مارس 2020 - 20:21
شيء جميل و رائع ....
ومتمنياتنا ان تأخذ الحكومة على عاتقها نفس الجد و الحزم و الصرامة في القضاء على البطالة و الفقر و الأمية و الجهل مستقبلا ....
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9
13 - Mustaphawi الأحد 22 مارس 2020 - 20:23
تمنيت كون كانت المدة فقط 6 ساعات في اليوم لجميع المحلات التجارية لأن هذا القوم بالدارجة المغربية "كاموني"
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5
14 - youssef الأحد 22 مارس 2020 - 20:24
ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، الرجاء التفكير في الفئات الهشة ولو بقفة ديال 800 درهم لكل اسرة ضعيفة
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33
15 - simmo الأحد 22 مارس 2020 - 20:24
Encore une fois, je tiens à remercier le gouvernement pour cette décision. C'est un moyen pour limiter les déplacements des citoyens.
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3
16 - amine الأحد 22 مارس 2020 - 20:25
ماذا اعدت الحكومة لهؤلاء التجار،اقصد ان الرواج سيكون شبه منعدم خصوصا للصناع التقليدييين و الحرفييين،كيف سيتمكن هؤلاء من العيش طيلة هده المدة!!!ابي خياط ورصيده في البنك لا يتجاوز 1000 درهم ،يا ترى كيف سنتمكن من العيش،!!!!!!
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18
17 - هشام الأحد 22 مارس 2020 - 20:25
مزيان صرامة وصرامة وشعب موافق على هاد قانون وبنسبة لوقت فتح وغلق محلات تجارية كثير 12ساعة من أحسن سبع ساعات
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-1
18 - مجرد رأي الأحد 22 مارس 2020 - 20:25
أظن أنه كان من الأولى أن تبقى المحلات مفتوحة أكبر وقت ممكن حتى لا يكون هنالك إزدحام، فتقليص المدة يعني خروج الناس في نفس الأوقات لشراء الحاجيات.
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10
19 - abdeltif الأحد 22 مارس 2020 - 20:25
مرحبا بكل القرارات اللتي تتخدها الحكومة من أجل سلامتنا واش ممكن مساهمة منهم نتعفاو غير من فاتورة الماء والكهرباء
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7
20 - souma الأحد 22 مارس 2020 - 20:25
إغلاق جميع المحلات ولكن يحلو نهار كامل فهم تسطا
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-12
21 - Youssef الأحد 22 مارس 2020 - 20:26
بالتوفيق،أخشى فقط أن يزيد هذا الإجراء من تهافت الناس على التسوق بأوقات ماقبل السادسة مما يشكل ازدحاما غير محمود.
أتمنى أن تضع السلطات أوقات محددة لانتهاء حالة الطوارئ،ثم تمددها حسب التطورات ، هذا مهم جدا من الناحية النفسية و المعنوية،
وشكرا.
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2
22 - asmaa الأحد 22 مارس 2020 - 20:27
Je demande à tout le monde de respecter ces instructions pour qu'on puisse dépasser cette période pénible avec moins de dégâts.
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8
23 - mustapha الأحد 22 مارس 2020 - 20:29
حنى في حي مولاي رشيد المجموعة 2 لم نتوصل بعد بورقت التجول او الخروج من المنزل، كناشدو السلطات تدخل حتى حنى عندنا غردات نقدوهم في السوق في السبيطار مفهمتش علاش مجا عندنا حتى واحد
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6
24 - mustapha الأحد 22 مارس 2020 - 20:30
الورقة اصبحت للبيع في كل الطرقات في غياب المراقبة انا تلاقيت مع وحد العساس بغا يبيعها لي حيت قلت ليه معنديش والمقدم مجاش عندنا
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7
25 - mohamed الأحد 22 مارس 2020 - 20:31
واش كينة دوة ديال كورونة ولالا
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1
26 - العليوي الأحد 22 مارس 2020 - 20:31
الله ارحم الوالدين هذا هو الصواب وعلى المغاربة أن يتضرعون إلى الله أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يرجعون إلى الله بالدعاء الخالص لله رب العالمين
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4
27 - ودزامي الأحد 22 مارس 2020 - 20:31
و يبقى المهم من كل هدا ، أين هي ورقة الخروج الاستتنائية . أنا مواطن مغربي و رب أسرة أسكن بمدينة وادي زم ، لم أتوصل بأي ورقة و لم يدق بابي أي عون لحد الآن كيف أخرج لأقتني حاجيات المنزل و عائلتي . لو بقينا على هدا الحال سوف نخرج رغما عنا .
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11
28 - ichouali الأحد 22 مارس 2020 - 20:31
شكرا للحكومة والتدابير كلها على صواب لحد الآن.
الا أنه يجب على القايد والمقدمين أن يرخصوا للخروج ساعة أو ساعتين في اليوم لشراء المؤن والضرورية بالطبع من خضرة وخبز.أما التدابير فكلها في صالح العام ومن أجل سلامة البلاد والعباد.
ومن المعلوم على ما يبدو أن المقدمين الشيوخ يعملون جهدهم جزاهم الله خيرا ويجب على الجميع أن يتعاون حتى تنفرج.
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3
29 - س.ر الأحد 22 مارس 2020 - 20:32
و هادوك الموظفين زعما ماشي بنادم!!! يا رب السلامة و العافية من كل بلية يارب
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3
30 - مواطن معربي الأحد 22 مارس 2020 - 20:32
الاحظتم التزايد المهول للمصابين في الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت ربما في المرتبة العشرون و في وقت وجيز اصبحت هي الثالثة بعد الصين و إيطاليا ب 38000 مصاب، والله غريب ...كأنها تريد الإثبات للعالم أنها بريئة من إتهام الصينيين لها بنشر الفيروس...
الاحدتم كذلك أن الدول الأكثر إصابة هم الدول المتقدمة و الدول ذات الاقتصادات الأقوى في العالم
. الصين، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيران، سويسرا، هولاندا،كندا، البرتغال، السويد، كوريا الجنوبية....؟
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3
31 - العطار الأحد 22 مارس 2020 - 20:32
اكبر وباء عندكم في المغرب ماشي الكورونا ... اكبر وباء عندكم هو الجهل و التخلف و العقلية الغاملة والانانية و القيام بأي شيء مقابل المال و انعدام الضمير وغياب المبادئ... مكينش لقاح لهاد الفيروس لي فل مغربي...
هسبريس المرجو النشر ان كنتم من الصحافة الحرة .
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1
32 - Kamal Deutschland الأحد 22 مارس 2020 - 20:32
هناك مشكل الحصول على رخص التنقل الاستثنائية مما أدى إلى التجمع والتجمهر أمام مقرات المقاطعات. كذلك مشكل السفر تم الإعلان عنه دون ترك فرصة لمن أراد أن يغادر إلى ذويه. الأخطر هو استغلال أصحاب الحافلات للوضع وتم الزيادة في ثمن التذاكر أضعاف مضاعفة والاخطر تجمهر الناس في محطة ولاد يان. الوضع كارثي وخطير. بعض الإجراءات مع الاسف تساهم في انتشار الوباء.
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3
33 - ســـعـــيـــد . أ الأحد 22 مارس 2020 - 20:33
قرار في محله حتى لا تبقى هنالك أي مبررات للخروج و خرق حالة الطواريء الصحية .
يبقى هناك أمر بالغ الأهمية يهم المواطنين العالقين في محطات المسافرين و كل همهم العودة إلى مسقط رؤوسهم بين أبنائهم و آبائهم بعدما انقطعت أسباب رزقهم ، في هذا الصدد أتمنى أن تلتفت إليهم الدولة لفتة إنسانية و تنقذهم من براثن أصحاب الكريمات و سائقي الحافلات إما بنقلهم بالمجان نحو وجهاتهم ، فإن خيف أن يكون من بينهم من يحمل الفيروس فالمرجو أن توفر لهم مساكن مؤقتة و وجبات غدائية في انتظار انجلاء هذه السحابة .
التحية للأعمدة الثلاث التي يقع على عاتقها هذا الحمل و هم : الأجهزة الأمنية ، الأطقم الطبية ، و الشغيلة التعليمية .
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4
34 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 20:33
السلام عليكم
قرار اغلاق جميع المتاجر يمكن الاجماع على انه قرار سليم لكن اغلاق الصيدليات هذا قرار يجب مراجعته فهناك اناس يملكون عائلات لديهم امراض مزمنة ويمكن ان يحتاج الى الدواء في اي وقت لذا وجب على السلطة ترك على الاقل صيدلية الحراسة في كل مدشر
وتاني حاجة لحد الان لم نتوصل باي وثيقة تتيح لنا الخروج من البيت من اجل اقتناء حاجياتنا
اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء
وعلى الجميع المكوث في منازلهم
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6
35 - Hhh الأحد 22 مارس 2020 - 20:34
في بيت المستقبل سلا دازو مع 4 قالو ليهم سدو مع 4
خاص الواحد ما يبقاش يزيدو من رأسهم بطبقة القانون بالحءافير ديالو
زيادة من راس الحمق
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0
36 - hassan الأحد 22 مارس 2020 - 20:34
الله أكبر. الحمد لله على هذا الإجراء الذي سيكون إيجابيا إنشاء الله
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2
37 - مرضي جواد الأحد 22 مارس 2020 - 20:34
نحن لا زلنا لم نتوصل ب للورقة للخروج الدولة في واد ولمقدم في واد
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2
38 - سارة الأحد 22 مارس 2020 - 20:35
النعلق الاول و الله الا كضحكوني اش ذخل رجال تعليم في مساهمة في هاد وباء هم اول من رفض حتي مساهمة من قالتخا نقابات و جلسو في دار كيتخلصو فابور ولا عزيز عليكم نفخ ذات باش تعوضو الشعور بالنقص ههه
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2
39 - اشرف الأحد 22 مارس 2020 - 20:35
السؤال الكبير
الى متى ؟
في حالة العودة الى الحياة الطبيعية
كيف سنضمن عدم تفشي المرض مرة اخرى
المعركة ضد كورونا خاسرة من جميح النواحي
الى حين تواجد اللقاح بعد عام
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-1
40 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الأحد 22 مارس 2020 - 20:35
بصراحة توقيت فتح وإغلاق المحلات يجب أن يبقى ساري المفعول حتى بعد انتهاء هذه الجارحة بإذن الله ينضاف لهم المقاهي وكل التجمعات حتى لا يبقى المواطن في الشارع بدون سبب وكذلك الاقتصاد في الطاقة. كما كان الحال تجد حركة البيع والمقاهي مستمرة ليلا إلى قرب الفجر
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2
41 - mohamed chaibi الأحد 22 مارس 2020 - 20:35
تحية المغرب على هد تضمون بقى فدارك وديمة نبقو هكة وهدي راه مسلحة لجميع وشكرا الحكومة ليمكفحة معنة
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0
42 - ز. عثمان الأحد 22 مارس 2020 - 20:36
السلام عليكم
هل هذا القرار اخد على اساس فراغ السجون او كثرة المال عند المواطن ام ماذا؟
لا شك ان هناك فئة يلزمها هذا القرار لاكن لا يمكننا وضع كل البيض في سلة واحدة.
المهم اتمنا ان لا تاخذ السلطات هذا القرار للتعسف بل العكس الحفاظ على الحوار يبقى له دور دون ان ننسى اننا جميعا في جبهة واحدة يلزمها التعقل وحسن التدبير.
دون ان ننسى رفع القبعة لرجال الشرطة و الدرك والقواة المسلحة الملكية والاطباء والممرضين وكل من يحارب لاجلنا فكم نحن في امس الحاجة اليهم رغم انهم كانوا بالامس القريب عرضة للقمع عند الاحتجاج او تسوية اوضاعهم.
دعواتنا بالشفاء للجميع.
الله الوطن الملك
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3
43 - احلام الأحد 22 مارس 2020 - 20:37
كتطمءنونا راه الخير موجود الحوانت غيبقاو حالين تقداو غي القياس ودابا كنتفاجؤ راهم غيحلو غي 12ساعة ويقدرو يسدو فمرة لمدة شهر والله اعلم حتى لفوقاش بصراحة مافيكم تيقة مايصلاح معاكم غي التهافت والاحتكار
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1
44 - غيور على وطنه الأحد 22 مارس 2020 - 20:37
أتمنى من اخواني المغاربة أن يطبقون ما يأمرنا به القانون الصحي لأنه في مصلحة الجميع وشكرا
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3
45 - ali الأحد 22 مارس 2020 - 20:38
الشيء إذا زاد عن حذه انقلب ضده. يعني إذا استمر هذا الحصار وتجاوز الحد المحذود اللذي حذذته الحكومة سوف تصير الأمور إلى الهاوية وفقذان السيطرة التامة على الوضع ومن تم تولد كارثة شعبية قرنية. الله يلطفنا في هذه الظروف العصيبة.
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0
46 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 20:38
نحن ضد التجمهر ولكن فكروا شوي فلي وحداني . لي مخدام.المعوق. طالب معاشو مساهمة شاحنة تفرقالاحتياجات الضرورية دق دق هاك متخرج شي ....عون سلطة ولا فرعون كيسني الشواهد في دارو حنا ضد التجمهر خص المسؤلين يوزعوا الرخص من دار دار زنقة زنقة ..عندما ينتهي توزيع الرخص طبقوا الدعيرة
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2
47 - مغترب الأحد 22 مارس 2020 - 20:39
12 ساعة راه يجري فيها كورونا ماشي ينتقل يجب تخفيض اوقات العمل ل 6 ساعات فقط مع تحديد محل واحد كل يوم في كل حي بالتناوب قبل وقوع الكارثة و إلزام الأبناك بالعمل عن بعد
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-3
48 - عبدو التاجر الأحد 22 مارس 2020 - 20:40
أنا بصفتي تاجر..مواد الغدائية...التزمت.. بتعليمات..السلطة...ونحن مع السلطة في قراراتها...الله إحفضك العيباد والله إبعد علينا هاد الوباء..
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3
49 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 20:40
تحية خالصة لجنود الخفاء .
رجال التعليم والصحة والدرك والأمن والقوات المساعدة....
وجميع أطر وزارة الداخلية....
جزاكم الله عنا أحسن الجزاء .
يسهرون ليلا ونهارا ويضح ن بأنفسهم لحمايتنا .
والله لاأجد الكلمات للتعبير عن شكرنا لهم .
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2
50 - دوار الأحد 22 مارس 2020 - 20:40
عندنا فالدوار كيبعيو ورقة التنقل ب 20 درهم هههه الدوار كولو عندو و كولشي كيخرج دفعة واحدة ههه الفساد لن يزول من المغرب و رجال السلطة هم السبب
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3
51 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 20:41
واللي معندوش حتى الورقة ديال الخروج اش يدير ..نخرجو نقلبو على المقدم ؟؟؟[email protected]
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3
52 - Achhadchi الأحد 22 مارس 2020 - 20:42
خوتي واش توصلتو بشي ورقة السماح بالخروج؟ راه ٣ أيام و حنا نتسناو الله يهديهم إجيبوها ولا غادي ندير شرع يدي و الله معيا لأني معتبر خارج نجيب لدارنا مياكلو ماشي نتنزه. الله ياخذ الحق تايتخاد قرار مقادينش يوفيو بكلمتهم فعلا بلد الحق و القانون!!!! انا متأكد بزاف دناس فنفس الوضع ولكن معامن أتدوي لينا الله هو حسبنا
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3
53 - عزيز الأحد 22 مارس 2020 - 20:43
نؤيد قرار الحكومة حيث انه قرار صاءب
الله اهدي اللعض ممسوقش
لن اتوصل بعد بورقة التنفل رغم انني في امس الحاجة لقضاء اغراضي المنزلية مكثت بمنزلي على وعسى اجي عون السلطة الى جا
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54 - بوشعيب مساعد السعيدي الأحد 22 مارس 2020 - 20:44
يجب الضرب بيد من حديد وفي إطار القوانين الجاري بها العمل على كل من يتمرد على هذه الإجراءات الإحترازية حتى لا نسقط فيما سقطت فيه بلدان أكثر منا تقدما .
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55 - Amine الأحد 22 مارس 2020 - 20:45
نحن مع سلامة جميع المواطنين والسلطات وننفد مايملى علينا بالحرف ولكن على ماأضن ان فئه كبيره من المواطنين سيموتون بالجوع قبل الفيروس بما فيهم انا نظرا للمدة التى حددتم لأنني اغلقت محلي التجاري وليس لدي ضمان اجتماعي وليس لدي اي مدخول حاليا ولكن الحمد لله رزقنا على الله نتمنى السلامة للجميع حفظكم الله ورعاكم
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56 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 20:45
أرجو من السلطات المعنية أن تجعل من تعليماتها مفتوحة ولا تقرنها بمدة معينة. فقراراتكم يجب أن تظل كذلك لأنه فرضا لا قدر الله لم نتخلص من هذا الوباء خلال المدة المعلن عليها ستضطرون إلى التمديد ولذلك يمكن تهييء نفسية المغاربة لما هو أسوأ من مدة 20 أبريل.افضل من اعطائهم مدة انتهاء الحجر وبعدها تكونون مضظرين لاستصدار قوانين جديدة...
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57 - Jamal الأحد 22 مارس 2020 - 20:46
Un mois de confinement ça ne vas pas impacter sur tout le monde. Oui sur des gens pauvres je suis d'accord, mais pas sur l'ensemble des citoyens. Baraka men labka.
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58 - محسن الأحد 22 مارس 2020 - 20:47
يعني توصل الستة ديال العشية ميدورش بنادم في الزنقة، مكاينش هديك اللعيبة ديال ' راه غادي غي عند مول لحانوت' ومشاكيييييل.
على كل حال عافاكم أ لمغاربة، حاولو تصبرو، راه غي شي شهرين أو ثلاتة و يفوت هاد شي.
نحاولو فهاد المدة نربحو الوقت اللي غادي نبقاو فيه فالدار. شوية دالعبادة وشوية ديال لقراية والبحث عن المعرفة. راه مشكل مستوانا العلمي و المعرفي أكثر و أكثر و أكثر بكثير من كورونا.
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59 - lahcen الأحد 22 مارس 2020 - 20:49
السلام عليكم هدا الوقت جد كاف والوقت القانوني في الحقيقة هو 10صباحا الى 06 مساء
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60 - طالياني الأحد 22 مارس 2020 - 20:50
تحية خالصة للمقدم الذي أظهر التاريخ مهمة الجوهرية في المجتمع المغربي إلى جانب الأطباء و رجال الامن. فهنيئا لا بمقدم الحي
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61 - ghali الأحد 22 مارس 2020 - 20:51
صاحبنا رشيد من فرنسا . كلامك معقول . ولكن بالنسبة للمغرب والله لشدينا شي فرنك . فرق كبير ما بين دول أووربا. وبلادنا الله يلطف بينا
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62 - ملتزم الأحد 22 مارس 2020 - 20:52
نعم لجميع إجراآت الدولة لكن
لازلنا نرا بعض الغير مبالين بالحضر ليس لهم أهداف معينة إلا العصيان
كملتزم بالحضر أين هي السلطة لتمنحني رخصة التبضع. بحي واد الذهب تمارة لازلت أنتظر
المرجو من المسؤولين إعطاء صلاحيات أكثر للدركيين ورجال أمن وقوة مساعدة والعسكر. لكي يقهروا العصيان.
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63 - Hatime Brahimi الأحد 22 مارس 2020 - 20:52
بالنسبة للقرار فهو قرار صائب إلا أنه يجب على الجميع حكومة و شعبا الإمتثال لتطبيق هذا البند وعلى الدولة توفير الحق الأدنى للمواطنين ألا وهو المواد الغذائية بأرخص الأسعار. الشعب فقير ولابد من توفير هاته الشروط حتى تطمئن القلوب و يهدأ الناس.والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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64 - كازاوي حر الأحد 22 مارس 2020 - 20:55
شكرا هسبريس على المجهودات الجبارة و شكرا للحكومة المغربية على المجهودات الجبارة لكن هنالك مشكل في ورقة التصريح التي لم ياتي بها عون السلطة بحي دليلة منطقة عين السبع لحد الساعة اتمنى من الدولة و السلطة وخاصة السلطة ان تقوم بواجباته اتجاه الشعب في إعطاء الرخص في أسرع وقت ممكن فقد مرت ثلاثة ايام ولم نستطع الخروج لاقتناء المواد الضرورية عاش الملك
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65 - Amine الأحد 22 مارس 2020 - 20:55
السلامً عليكم من زوريخ
انا ماعرفتش علاش بعض الإخوه مقلقين
هنا في اسويسرا لي هيا دولةًعضمه فيه فقر وتشرد
وعملات الدولة قانون جديد بسبب فيروس كورونا
كلشي مسدود الا المستشفى و الصيدلية والبنك والمارشي
المارشي غيرو أوقات إغلاق
الساعة 18:00 خصو سيد
عدنا الحق مخرجو الا العمل او المارشي وممنوع علينا التجمع
على مايزيد 5 أشخاص مع المسافة 2 أمتار
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66 - مصطفى الأحد 22 مارس 2020 - 20:57
قرارات موفقة
لنواجه الفيروس جميعا
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