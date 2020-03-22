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كُتّاب وآراء
إغلاق جميع المحلات التجارية بالمغرب ابتداء من السادسة مساء
شرعت السلطات العمومية، ابتداء من اليوم، في إغلاق جميع المحلات التجارية في جميع أنحاء المملكة، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.
وصدر قرار مؤقت واستثنائي بتقليص مدة فتح المحلات التجارية إلى 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، ومواكبة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، واعتمادا على المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء "كورونا"، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار، إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الشرطة الإدارية ومصالح الجماعات، كل في دائرة اختصاصه، على دعوة التجار إلى الاحترام الصارم لمواقيت الفتح والإغلاق المحددة ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.
ويهم هذا القرار المخابز، ومحلات بيع الحلويات، ومحلات بيع المواد الغذائية، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضر والفواكه والحبوب والقطاني والمواد الفلاحية والعلف، والصيدليات ومحلات بيع مواد التنظيف والمبيدات والمحلبات ومحلات بيع المواد الطبية وشبه الطبية.
وصادق مجلس الحكومة، اليوم الأحد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-"كوفيد 19".
ويهدف مشروع المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-"كوفيد 19"، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.
ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالِّ سكناهم؛ ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛ بالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ''كوفيد 19".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (66)
اننا ننتضر المقدم لكي يعطينا الرخصة ولم يتتي قط
مع العلم نحتاج للدهاب الى المتجر والى الصيدلية
ارجو ارسال هدا الطلب
لاننا نلتزم بابقاء بالمنزل حسب حالة الطوارء
و لكن يبقى غياب السلطة لتوزيع التصريح بالخروج لغز فيةبعض الاحياء كشارع القدس بعمالة عين الشق
ومتمنياتنا ان تأخذ الحكومة على عاتقها نفس الجد و الحزم و الصرامة في القضاء على البطالة و الفقر و الأمية و الجهل مستقبلا ....
أتمنى أن تضع السلطات أوقات محددة لانتهاء حالة الطوارئ،ثم تمددها حسب التطورات ، هذا مهم جدا من الناحية النفسية و المعنوية،
وشكرا.
الا أنه يجب على القايد والمقدمين أن يرخصوا للخروج ساعة أو ساعتين في اليوم لشراء المؤن والضرورية بالطبع من خضرة وخبز.أما التدابير فكلها في صالح العام ومن أجل سلامة البلاد والعباد.
ومن المعلوم على ما يبدو أن المقدمين الشيوخ يعملون جهدهم جزاهم الله خيرا ويجب على الجميع أن يتعاون حتى تنفرج.
الاحدتم كذلك أن الدول الأكثر إصابة هم الدول المتقدمة و الدول ذات الاقتصادات الأقوى في العالم
. الصين، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيران، سويسرا، هولاندا،كندا، البرتغال، السويد، كوريا الجنوبية....؟
هسبريس المرجو النشر ان كنتم من الصحافة الحرة .
يبقى هناك أمر بالغ الأهمية يهم المواطنين العالقين في محطات المسافرين و كل همهم العودة إلى مسقط رؤوسهم بين أبنائهم و آبائهم بعدما انقطعت أسباب رزقهم ، في هذا الصدد أتمنى أن تلتفت إليهم الدولة لفتة إنسانية و تنقذهم من براثن أصحاب الكريمات و سائقي الحافلات إما بنقلهم بالمجان نحو وجهاتهم ، فإن خيف أن يكون من بينهم من يحمل الفيروس فالمرجو أن توفر لهم مساكن مؤقتة و وجبات غدائية في انتظار انجلاء هذه السحابة .
التحية للأعمدة الثلاث التي يقع على عاتقها هذا الحمل و هم : الأجهزة الأمنية ، الأطقم الطبية ، و الشغيلة التعليمية .
قرار اغلاق جميع المتاجر يمكن الاجماع على انه قرار سليم لكن اغلاق الصيدليات هذا قرار يجب مراجعته فهناك اناس يملكون عائلات لديهم امراض مزمنة ويمكن ان يحتاج الى الدواء في اي وقت لذا وجب على السلطة ترك على الاقل صيدلية الحراسة في كل مدشر
وتاني حاجة لحد الان لم نتوصل باي وثيقة تتيح لنا الخروج من البيت من اجل اقتناء حاجياتنا
اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء
وعلى الجميع المكوث في منازلهم
خاص الواحد ما يبقاش يزيدو من رأسهم بطبقة القانون بالحءافير ديالو
زيادة من راس الحمق
الى متى ؟
في حالة العودة الى الحياة الطبيعية
كيف سنضمن عدم تفشي المرض مرة اخرى
المعركة ضد كورونا خاسرة من جميح النواحي
الى حين تواجد اللقاح بعد عام
هل هذا القرار اخد على اساس فراغ السجون او كثرة المال عند المواطن ام ماذا؟
لا شك ان هناك فئة يلزمها هذا القرار لاكن لا يمكننا وضع كل البيض في سلة واحدة.
المهم اتمنا ان لا تاخذ السلطات هذا القرار للتعسف بل العكس الحفاظ على الحوار يبقى له دور دون ان ننسى اننا جميعا في جبهة واحدة يلزمها التعقل وحسن التدبير.
دون ان ننسى رفع القبعة لرجال الشرطة و الدرك والقواة المسلحة الملكية والاطباء والممرضين وكل من يحارب لاجلنا فكم نحن في امس الحاجة اليهم رغم انهم كانوا بالامس القريب عرضة للقمع عند الاحتجاج او تسوية اوضاعهم.
دعواتنا بالشفاء للجميع.
الله الوطن الملك
رجال التعليم والصحة والدرك والأمن والقوات المساعدة....
وجميع أطر وزارة الداخلية....
جزاكم الله عنا أحسن الجزاء .
يسهرون ليلا ونهارا ويضح ن بأنفسهم لحمايتنا .
والله لاأجد الكلمات للتعبير عن شكرنا لهم .
الله اهدي اللعض ممسوقش
لن اتوصل بعد بورقة التنفل رغم انني في امس الحاجة لقضاء اغراضي المنزلية مكثت بمنزلي على وعسى اجي عون السلطة الى جا
على كل حال عافاكم أ لمغاربة، حاولو تصبرو، راه غي شي شهرين أو ثلاتة و يفوت هاد شي.
نحاولو فهاد المدة نربحو الوقت اللي غادي نبقاو فيه فالدار. شوية دالعبادة وشوية ديال لقراية والبحث عن المعرفة. راه مشكل مستوانا العلمي و المعرفي أكثر و أكثر و أكثر بكثير من كورونا.
لازلنا نرا بعض الغير مبالين بالحضر ليس لهم أهداف معينة إلا العصيان
كملتزم بالحضر أين هي السلطة لتمنحني رخصة التبضع. بحي واد الذهب تمارة لازلت أنتظر
المرجو من المسؤولين إعطاء صلاحيات أكثر للدركيين ورجال أمن وقوة مساعدة والعسكر. لكي يقهروا العصيان.
انا ماعرفتش علاش بعض الإخوه مقلقين
هنا في اسويسرا لي هيا دولةًعضمه فيه فقر وتشرد
وعملات الدولة قانون جديد بسبب فيروس كورونا
كلشي مسدود الا المستشفى و الصيدلية والبنك والمارشي
المارشي غيرو أوقات إغلاق
الساعة 18:00 خصو سيد
عدنا الحق مخرجو الا العمل او المارشي وممنوع علينا التجمع
على مايزيد 5 أشخاص مع المسافة 2 أمتار