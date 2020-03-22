كندا تنقل مواطنيها عبر رحلات جوية من المغرب

هسبريس من الرباط

قال فرنسوا فيليب شامبانين، وزير الشؤون الخارجية الكندي، إن رحلتين ستقصدان المغرب في الأيام القليلة المقبلة لنقل الكنديين العالقين بالمغرب.

وأكد الوزير الكندي، في تغريدة على "تويتر"، أنه على خلفية تواصله مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ستقوم شركة الطيران "إير كندا" برحلتين نحو المغرب من أجل نقل العالقين هناك.

وكانت السلطات المغربية قد علقت رحلاتها الجوية والبحرية إلى أجل غير مسمى، في إجراء للحد من انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقد سبق لشركة "إير كندا" أن قامت، أمس السبت، بتأمين رحلة جوية خاصة، من أجل تمكين مواطنيها الموجودين بالمغرب من العودة إلى بلادهم.