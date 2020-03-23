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متطوّع يضع "مركب الأمراء" أمام وزارة الصحة

متطوّع يضع "مركب الأمراء" أمام وزارة الصحة
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 23 مارس 2020 - 08:35

وضع الحسين إيهري، رئيس جمعية الوفاق لمتقاعدي الأمن الوطني، رهن إشارة السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة، مساء الأحد، مشروع "مركب الأمراء"، الذي يحتوي على فندق يتكون من 13 غرفة تحتوي على 22 سريرا مجهزة بالأغطية وباقي المستلزمات، فضلا عن قاعة للأفراح، قصد تعزيز بنية الاستقبال بعاصمة الشاوية.

وأوضح الحسين إيهري، الفاعل الجمعوي ورجل الأعمال بمدينة سطات، في تصريح لهسبريس، أن جميع مرافق مشروع "مركّب الأمراء" قابلة لتتحول إلى مستشفى ميداني، في انتظار الموافقة على ذلك من الجهات المختصة، راجيا من المندوب الجهوي للصحة القيام بزيارة إلى المركب المذكور، قصد التنسيق وتقديم جميع الإرشادات حول تزويد المركب باللوازم الضرورية للاستشفاء.

واعتبر الحسين أن هذه التبرعات أقل ما يمكن تقديمها في الوقت الراهن، وأكّد أن التضامن واجب على كل مغربي غيور على وطنه كل حسب استطاعته، في الظروف الحالية مع الفئة الهشة، وعبّر عن التزامه بالتكفل بجميع الأجراء العاملين في المركب، والذين فقدوا حاليا عملهم، فضلا عن التكفّل بما مجموعه 20 عائلة من الأسر المعوزة.

وأشار إيهري إلى أن تطوّعه هذا يدخل في إطار الأزمة الوبائية التي تشهدها بلدان العالم، ومن بينها المغرب، إذ قرر ألا يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الجائحة، التي تهدد الجميع بالخطر، بالمساهمة في الحد من انتشار وباء "كرونا" دون رياء، معتبرا ذلك رسالة إلى كل رجال الأعمال بمدينة سطات، الذين لهم من الإمكانيات ما يخوّل لهم أن يقوموا بأعمال الخير والمؤازرة للشعب.

والتمس الحسين إيهري من جميع ساكنة سطات المكوث في بيوتهم، على اعتبار ذلك مساهمة في الحدّ من انتشار الوباء، مقدّما شكره للسلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم سطات، ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، علاوة على باقي المتدخلين لما يقومون به من تضحيات في هذه الظرفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كازا الاثنين 23 مارس 2020 - 08:47
كينين الرجال و كاينين أشباه الرجال
تحياتي
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28
2 - مغربي و افتخر الاثنين 23 مارس 2020 - 08:53
اللهم أكثر من أمثال هؤلاء الابطال الشرفاء الأسخياء في بلدنا الحبيب المغرب
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23
3 - كمال الاثنين 23 مارس 2020 - 08:55
لمادا لا نستعمل الCOS أي اقامات التعاونيات الاجتماعية الموجودة في جميع أنحاء المغرب من اجل الحجر الصحي للأشخاص أو للعائلات المصابة بالمرض والتي لا تعاني من المضاعفات الخطيرة للمرض
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21
4 - مجد الاثنين 23 مارس 2020 - 08:59
ناس الكرماء . ولاد الشاوية الله إجزيك بخير على هاد الفعل. كنتمنى المجموعات السكنية الفارغة تستعد لهاد الوباء هادا الوقت لي غ تنفع بيهم الدولة في حالة الإكتضاض على المصحات. ؤ الله يحفظنا. بتضامن سيمر كلشي بألف خير
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18
5 - zaki from germany الاثنين 23 مارس 2020 - 09:06
و نعم المواطنة... الآن يجب حتى على الاطباء والممرضين المتقاعدين و طلبة الطب ان يكونو في حالة استنفار قصوى وعلى الاستعداد للانخراط في العمليات الطبية. لانه لا محال سيتم الاعتماد عليهم
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14
6 - ملاحظ بسيط الاثنين 23 مارس 2020 - 09:07
تحياتي للسيد الحسين اهري على هذا العمل النبيل الذي يزكي روح التعاون والتازر بين كل فءات الشعب المغربي لمحاربة هذا الوباء.
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12
7 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 09:13
مبادرة طيبة القلب.جازاك الله خيرا
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9
8 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 09:18
ملي كتسمع بحال هدشي من ولاد بلادك
احساس لااستطيع ان اصفه
كاين الخير فلبلاد للي لداخل وللي برا
شكرا لك
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9
9 - ابن سوس المغربي، تحية الاثنين 23 مارس 2020 - 09:21
هناك رجال ونساء عظما في هذا الوطن، تحية لكل مغربي غيور على شعبه ووطنه
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8
10 - علي الاثنين 23 مارس 2020 - 09:21
اقف احتراما واجلالا لمثل هاؤلاء عند الشداءد تعرف الرجال وليس كاؤلاءك الدين يساهمون في التخريب اين هم يحرضون على التخريب ولا يقفون ولا يساعدون او يساندون المواطن المغربي عند الشدة ومع ذلك يريدون اعطاءنا دروس في الحقوق وفي التفاهات فقط من اجل النزول الى الشوارع والقيام بالفوضى اذا اين انتم في هده اللحضات الحرجة
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