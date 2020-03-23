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كُتّاب وآراء
متطوّع يضع "مركب الأمراء" أمام وزارة الصحة
وضع الحسين إيهري، رئيس جمعية الوفاق لمتقاعدي الأمن الوطني، رهن إشارة السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الخارجية لوزارة الصحة، مساء الأحد، مشروع "مركب الأمراء"، الذي يحتوي على فندق يتكون من 13 غرفة تحتوي على 22 سريرا مجهزة بالأغطية وباقي المستلزمات، فضلا عن قاعة للأفراح، قصد تعزيز بنية الاستقبال بعاصمة الشاوية.
وأوضح الحسين إيهري، الفاعل الجمعوي ورجل الأعمال بمدينة سطات، في تصريح لهسبريس، أن جميع مرافق مشروع "مركّب الأمراء" قابلة لتتحول إلى مستشفى ميداني، في انتظار الموافقة على ذلك من الجهات المختصة، راجيا من المندوب الجهوي للصحة القيام بزيارة إلى المركب المذكور، قصد التنسيق وتقديم جميع الإرشادات حول تزويد المركب باللوازم الضرورية للاستشفاء.
واعتبر الحسين أن هذه التبرعات أقل ما يمكن تقديمها في الوقت الراهن، وأكّد أن التضامن واجب على كل مغربي غيور على وطنه كل حسب استطاعته، في الظروف الحالية مع الفئة الهشة، وعبّر عن التزامه بالتكفل بجميع الأجراء العاملين في المركب، والذين فقدوا حاليا عملهم، فضلا عن التكفّل بما مجموعه 20 عائلة من الأسر المعوزة.
وأشار إيهري إلى أن تطوّعه هذا يدخل في إطار الأزمة الوبائية التي تشهدها بلدان العالم، ومن بينها المغرب، إذ قرر ألا يبقى مكتوف الأيدي أمام هذه الجائحة، التي تهدد الجميع بالخطر، بالمساهمة في الحد من انتشار وباء "كرونا" دون رياء، معتبرا ذلك رسالة إلى كل رجال الأعمال بمدينة سطات، الذين لهم من الإمكانيات ما يخوّل لهم أن يقوموا بأعمال الخير والمؤازرة للشعب.
والتمس الحسين إيهري من جميع ساكنة سطات المكوث في بيوتهم، على اعتبار ذلك مساهمة في الحدّ من انتشار الوباء، مقدّما شكره للسلطات المحلية وعلى رأسهم عامل إقليم سطات، ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، علاوة على باقي المتدخلين لما يقومون به من تضحيات في هذه الظرفية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
احساس لااستطيع ان اصفه
كاين الخير فلبلاد للي لداخل وللي برا
شكرا لك