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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | الملك يأمر القوات المسلحة بتوفير المساعدة الطبية لمكافحة "كورونا"

الملك يأمر القوات المسلحة بتوفير المساعدة الطبية لمكافحة "كورونا"

الملك يأمر القوات المسلحة بتوفير المساعدة الطبية لمكافحة "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 21:53

أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كورونا.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك أعطى تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020.

واسترسل البلاغ "تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية."

ووفق المصدر عينه، حث الملك محمد السادس، في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم التامين، كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (111)

1 - محسن التازي الأحد 22 مارس 2020 - 22:04
نصيحة من رجل فاقد العقل
التزموا مساكنكم وبيوتكم هذا حرام حرام لاتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة
مع الاسف بعض المغاربة يلزم معهم القوة لادخالهم رغما عن من خلفوهم الى البيت . كأنهم يعيشون في عالم اخر و لا علاقة لهم بما يجري
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2 - عبدالله الأحد 22 مارس 2020 - 22:06
على بركة اللّٰه عسى ان يتوقف انتشار رقعة الفيروس
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114
3 - Ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 22:06
رعاك الله وحفضك من كل سوء ان شاء الله
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155
4 - RALEUR الأحد 22 مارس 2020 - 22:07
الله ينصرك ويطول في عمرك يا سيدنا المحبوب
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146
5 - Himanana الأحد 22 مارس 2020 - 22:07
الملك الانسان قمة الانسانية كل احترامي و تقديري لملكنا الهمام
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156
6 - الفقراء في خطر الأحد 22 مارس 2020 - 22:07
يجب على الدولة توزيع المواد الأساسية من دقيق وزيت زيتون و سكر .. على الأسر الفقيرة استعانة بالشيخ و المقدم لمعرفة المحتاجة من غيرها
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197
7 - صحراوي بدوي الأحد 22 مارس 2020 - 22:07
كل القرارات التي صدرت عن الجهات العليا هي في الحقيقة في الصميم وتنم عن شجاعة وقدرة في تدبير الأزمة، الآن الكرة في ملعب المواطن والشعب، يلاه بنو لينا
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117
8 - Moi الأحد 22 مارس 2020 - 22:08
الملك و الحكومة كايدرو جهدهم و الشعب... يا حسرتاه
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95
9 - said الأحد 22 مارس 2020 - 22:08
Très bonne initiative
Merci mon roi
Que dieu te garde
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74
10 - عبدالعزيز العسزيً الأحد 22 مارس 2020 - 22:08
اللهم انصر ملكنا الهمام
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78
11 - الوطنية الأحد 22 مارس 2020 - 22:08
خبر مفرح نفتخر بك يا ملك البلاد الله انصرك والله ارفع عنا البلاء وعاجل لنا بالدواء اخوتي الدعاء الدعاء
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64
12 - أحمد فاضل الأحد 22 مارس 2020 - 22:08
جزى الله مولانا الهمام خير الجزاء على مبادراته الطيبة الحميدة التي ما فتئ يقدمها لشعبه فاللهم ارحم بها والده واجعل في ميزان حسناتهما ذرية بعضها من بعض.
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43
13 - عبدالله مكي الأحد 22 مارس 2020 - 22:08
أسأل الله أن يحفظ مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس وولي عهده الأمير مولاي الحسن بما حفظ به الذكر الحكيم وان يحفظ شعبه العزيز.
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40
14 - احمد الأحد 22 مارس 2020 - 22:09
أللهم بارك في صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وايده. شكراً لك مرة أخرى يا صاحب الجلالة عاش الملك. شعارنا الله الوطن الملك.
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40
15 - Bouchaib الأحد 22 مارس 2020 - 22:09
اللهم نسالك اللطف فيما جرت به المقادير.
اللهم انصر ملكنا.
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36
16 - محمد التفرسيتي الأحد 22 مارس 2020 - 22:09
حفظ الله ملكنا الغالي وسدد خطاه وجعل بلدنا وشعىبنا الواعي الابي في أمن وأمان.
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31
17 - حسن الأحد 22 مارس 2020 - 22:09
الله ينصر سيدنا محمد السادس ♥ ♥
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35
18 - النجدي العسكري الأحد 22 مارس 2020 - 22:09
عاش الملك عاشت قواتنا المسلحة الباسلة واحيي الشعب المغربي العريق.التزموا بحالة الطوارئ فإن الفرج قريب جدا انشاء الله.
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41
19 - عبد الإله الأحد 22 مارس 2020 - 22:10
تحية إجلال و تقدير و احترام لقائد البلاد على ما أبانه من حب كبير تجاه شعبه و وطنه.
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32
20 - عبدالرحيم الخلفي الأحد 22 مارس 2020 - 22:10
حفظ الله مولانا الامام..وادام عزه ونصره...
عاش سيدنا....الله يبارك في عمر سيدي...
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25
21 - وطني في قلبي الأحد 22 مارس 2020 - 22:10
عاش الملك هذا هو المغرب كلنا واحد الله الوطن الملك
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30
22 - ميمون الأحد 22 مارس 2020 - 22:10
نطلب من جلالة الملك تحويل الملاعب الى مستشفيات.
تمكين كل جهة من الامكانيات الكافية من أجل القيام بالاختبارات.
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24
23 - Issam الأحد 22 مارس 2020 - 22:10
ها المعقول بدا....كلسو ف ديوركوم
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22
24 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 22:10
سدد الله خطاكم وأطال الله في عمركم و أظن أن السلطات المحلية أصبحت في حاجة ماسة إلى مساعدة الجيش لتنفيذ إجراءات الحجر الصحي
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25
25 - ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 22:10
Sa MJ le roi et le gouvernement marocain ont pris leurs responsabilités envers le peuples marocains et sont entrain de réagir à cette calamité avec justesse et efficacité. Maintenant, c'est au peuple Marocain d'être à la hauteur de ses dirigeants et de suivre les consignes sanitaires. Votre vie et la vie de vos proche vas dépendre de notre engagement ou pas à suivre les consignes. Soyons solidaires envers nos frères et aidons si on peut aider. Mais surtout observer les régles et les consignes, ils sont la pour vous protéger avant tous !
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15
26 - farah الأحد 22 مارس 2020 - 22:11
دمت ذخرا وملاذا لهذا الوطن ....نحن كشعب نفتخر بك ملكا لنا الله.الوطن.الملك
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25
27 - منصف الأحد 22 مارس 2020 - 22:11
جميع القرارات المأخودة محترمة جدا ،اللهم إلطف بنا.
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24
28 - Yassine الأحد 22 مارس 2020 - 22:11
الملك كايدير لي عليه الله يطول فعمرو ..... بقات المسؤولية على الشعب وديك الفئة التي تتصف بالجهل !
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29
29 - تيزنيت الأحد 22 مارس 2020 - 22:11
بادرة طيبة بالتوفيق ان شاء الله
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23
30 - Allah Alwatan Almalik الأحد 22 مارس 2020 - 22:11
اللهم كن معنا واشفي انت الشافي
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22
31 - مغاربة العالم الأحد 22 مارس 2020 - 22:11
شكرا يا صاحب الجلالة على كل الاجراءات التي تقومون بها.
شكرا للجيش و الشرطة و القوات المساعدة و الأطر الطبية.

شكرا لكل المغاربة الذين ينفذون أوامر الدولة لمكافحة هاته الأزمة.

اللهم احفظ المغرب و المغاربة من الشر و الأشرار.
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30
32 - كهربائي من سطات الأحد 22 مارس 2020 - 22:11
رسالة من كهربائي الى المواطن.... بقا فدارك ضو غادي ايوصلك.... متخافش.... نحن هنا فى العمل نعمل 24/24 فقط من اجلكم و من اجل الوطن.... انا بعيد عن عائلتي و امي وابي.... فقط من اجلكم... ابقوا فى منازلكم..... لا تستهين بفيروس انه لا يرحم
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44
33 - Dr virologue الأحد 22 مارس 2020 - 22:12
يجب تدريب الأطباء والممرضين على كيفية التعامل مع حامل فيروس كورونا لأن عدد كبير منهم توفوا في إيطاليا لهذا السبب. فلنستفيذ من تجربة الآخرين للخروج بأقل الخسائر بإذن الله.
انا دكتورة في البيولوجيا اختصاص علم الفيروسات مستعدة للتطوع في كل مساعدة سواء في المستشفيات أو مختبرات التحاليل الطبية الوطنية.
يالطيف ألطف بنا.
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55
34 - Gouda الأحد 22 مارس 2020 - 22:12
شيء جيد
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13
35 - محمد الأحد 22 مارس 2020 - 22:13
حفظ الله امير المؤمنين والمؤمنات صاحب الجلالة الملك المعظم محمد السادس نصره الله
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15
36 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 22:13
لك محمد السادس والله ينصر المغاربة كاملين من هاد الوباء
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13
37 - بلنسية الأحد 22 مارس 2020 - 22:13
شكر الله سعيكم و المرجو من جلالتكم عدم نسيان العمال المياومين من مأكل و شرب طوال مذة الحجر الصحي لأنهم غير قادرين على توفير قوتهم و ممنوعين عن العمل طوال هاذه الفترة و جزاكم الله خيرا
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14
38 - youcef ourribane الأحد 22 مارس 2020 - 22:13
Que dieu protege notre aimable Roi
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12
39 - محبة لوطني الأحد 22 مارس 2020 - 22:13
حفظك الله ملكنا وقائدنا الهمام وأطال الله في عمرك....
يارب احفض بلدنا من كل سوء
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17
40 - من اسبانيا مهاجر الأحد 22 مارس 2020 - 22:14
الله يحفظ لنا ملكنا محمد السادس نصره الله
احسن ملك في العالم يحب شعبه
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17
41 - بارك الأحد 22 مارس 2020 - 22:14
بسم الله الرحمن الرحيم نشكرك جزيل الشكر على رعايتك لنا جميعا يا صاحب الجلالة حفظك الله من كل مكروه
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13
42 - نجية الأحد 22 مارس 2020 - 22:15
حفظ الله جلالة الملك و حفظ الله بلدنا من هذا الوباء الفتاك نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع مقته و غضبه عنا و ان يهدي كل المواطنين الالتزام بالتعليمات و المكوث في البيوت لسلامتهم و سلامة الاخربن
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10
43 - مواطن معترف الأحد 22 مارس 2020 - 22:15
العز. في هذه المحنة تيقنت -بعد شكوك -أننا في بلد ووطن. الحمدلله.
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11
44 - تسلا الأحد 22 مارس 2020 - 22:15
شكر خاص الى القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس .
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10
45 - rachid الأحد 22 مارس 2020 - 22:15
حفظ الله ملكنا وقائدنا محمد السادس نصره الله
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11
46 - المغرب ملكا وشعبا يناضل الأحد 22 مارس 2020 - 22:16
نبقاو ف ديورنا اونداعاو اينجينا الله
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4
47 - مغربي حر الأحد 22 مارس 2020 - 22:16
تحية تقدير واحترام وحب لملكنا الهمام نصره الله وايده وادامه فخرا وعزا لنا وكدالك كل الحب والتقدير والامتنان لنساء ورجال الصحة الاوفياء ولرجال الامن والقوات المسلحه وكل مغربي يسعى لحماية الوطن والشعب وكل مغربي غيور على هذا الوطن الغالي وسيشهد التاريخ انشاء الله على هده التضحية والتلاءم بيننا ودعوة لكل المغاربة على التضامن والتعاون بين الاخوة لنكون قدوة عبر التاريخ وندعو الله أن يبارك لنا ويرفع عنا هاذ الوباء ويكون لنا حافزا جديدا نحو الازدهار والتقدم
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7
48 - عبدو الأحد 22 مارس 2020 - 22:16
للهم احفظ بلادنا من كل شر يارب العالمين
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4
49 - بشرى الأحد 22 مارس 2020 - 22:16
فعلا ملكنا هو اعظم ملوك وقادة العالم...الله يطول عمره وينصره ويبارك فيه
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9
50 - mounir الأحد 22 مارس 2020 - 22:17
اللهم احفظ بلدنا واجعله امنا مطمئنا،واصرف عنا هذا البلاء وعلى بلاد المسلمين وعلى الأمة جمعاء انك انت مولى ذلك والقادر عليه.وحفظ الله امامنا ويسر له البطانة الصالحة
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7
51 - الزوالي و الزوالي الأحد 22 مارس 2020 - 22:17
عاش الملك و شكرا
الله الوطن الملك و شكرا
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10
52 - قوت الشعب الأحد 22 مارس 2020 - 22:17
الله يبارك فعمر سيدي المملكة المغربية
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7
53 - Khlil الأحد 22 مارس 2020 - 22:17
تحية صادقة من القلب الى جلالة الملك
و دعوة قلبية بالصحة و طول العمر و العون الرباني لك يا سيدي في الظرف العصيب.
اللهم قي البلاد و العباد من شر هذا الوباء الشيطاني الخبيث.
و باقي بلاد الدنيا بلا أي استثناء و لا اقصاء
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11
54 - أين الكمامات؟؟؟؟؟ الأحد 22 مارس 2020 - 22:17
القوات العمومية تتجول بلا كمامات مما يعرضهم للخطر! نريد توزيع الكمامات على جميع المواطنين و ايضا الشرطة، الدرك، الجيش إلخ
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7
55 - amine الأحد 22 مارس 2020 - 22:17
ا اتمنى من الملك محمد6 حفظه الله ان يامر القوات المسلحة الملكية بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين المعوزين بدون عمل ,واعفائهم من فاتورة الماء والكهرباء مدة ثلاثة اشهر جزاكم الله خيرا,
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10
56 - رشيد الأحد 22 مارس 2020 - 22:18
حفظ الله ملكنا محمد السادس نصره الله وأيده
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8
57 - karima الأحد 22 مارس 2020 - 22:18
الامر خطير اول خطوات الوقاية هواتباع التعليمات التي تصدرها الجهات المسؤولة وعدم الانسياق وراء الجهلة والا سوف نقع في الاسوء
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6
58 - Nomade الأحد 22 مارس 2020 - 22:19
حفظ الله ملكنا ووطننا، وتحية احترام وتقدير للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية، والأطر الصحية، ولكل الساهرين على حماية الوطن والمواطنين... لنلتزم جميعا بالتدابير الوقائية، خصوصا العزلة الصحية... والله رؤوف بعباده.
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3
59 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 22:19
وابغينا منكلوا المسكين كيموت بجوع ديرو شي حل لمسكين الثلاجة خوات
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60 - مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 22:19
لهلا يخطيك علينا الله ينصرك ويخليك ويحفظك لنا ⁦
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3
61 - البركودي حسن الأحد 22 مارس 2020 - 22:19
حسنا فعل جلالته فالوضع اشبه بظروف حرب نظامية او اشد
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5
62 - مصطفى خالدي الأحد 22 مارس 2020 - 22:20
شكرا لك يا ملك البلاد على مجهوداتك الجبارة
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6
63 - يوسف بن عبد السلام الأحد 22 مارس 2020 - 22:20
الله ينصر الملك ديالنا ويطوال عمر
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6
64 - كاعي الأحد 22 مارس 2020 - 22:20
الله يبارك و يطول فعمر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله . لنا كل الثقة في قواتنا المسلحة الملكية.
معا لمحاربة عدو الوطن الخفي.
ملك و شعب و ارادة واحدة.
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5
65 - Dichter الأحد 22 مارس 2020 - 22:21
حفظ الله ملكنا الهمام محمد السادس نصره الله وايده على جميع خطواته الحكيمة لمحاربة هدا الوباء، واعان الله قواتنا المسلحة الملكية، والامن الوطني، وجميع الاطقم الطبية في مهامهم للقظاء على هاته الجائحة. اللهم رفع عنا هدا البلاء يا ارحم الراحمين، برحمتك التي وسعت كل شيء.
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4
66 - فتاة مغربية الأحد 22 مارس 2020 - 22:21
الله ينصر سيدنا الملك محمد السادس نصره الله
يا رب ترفع عنا هاد الوباء و تشافي الجميع
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2
67 - ETAMINE الأحد 22 مارس 2020 - 22:21
Sans hésitation, le Maroc a bien géré cette crise mais le peuple est ignorant, belliqueux et ne respecte pas les consignes. L'Histoire se rappellera que Sa Majesté est un dirigeant avec une grande vision et a montré que le Maroc a sa place parmi les pays qui oeuvrent pour le bien-être de l'humanité. L'Histoire se rappellera de ses décisions courageuses. Ah ! si ce peuple savait la chance qu'il a d'avoir un tel Roi.
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0
68 - متابع الأحد 22 مارس 2020 - 22:22
هنيئا للمملكة المغربية ملكا و حكومة و شعبا، إجراءات استباقية ناجحة بكل المعايير و بشهادة دول و صحافة و هيئات دولية ، و أكيد ما كانت هاته الاجراءات لتنجح لولا تجاوب الساكنة. و كلنا أمل أن نتغلب جميعا على هذه الجائحة
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2
69 - ahmed الأحد 22 مارس 2020 - 22:22
حالة المستشفيات لاتخفى على احد. تم اهمالها لسنوات رغم التحذيرات والاستقالات الجماعية واحتجاجات المواطنين عن تردي الخدمات الصحية.
تحية للسلطات المغربية على الخطوات المتخذة للوقاية من هذا الفيروس واتمنى كمواطن مغربي ودافع للضرائب ان يكون هناك استثمار حقيقي في المنظومة الصحية من مستشفيات وتاهيل للكوادر والمختبرات والبحث العلمي والصناعة الدوائية والطبية من معدات والات...
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5
70 - Dim. a الأحد 22 مارس 2020 - 22:22
صندوق گرونا واضح أنه لا يگفي لتوفير المعدات العسگرية والمدة ستطول لذالك الإستعانة بفرق الطبية العسگرية شگرا
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3
71 - دينو الأحد 22 مارس 2020 - 22:22
الله يوفقكم وينصركم الله ينصر المغرب الله ينصر الملك
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72 - عماد قسيم الأحد 22 مارس 2020 - 22:23
الله يحفظك ملكنا الحببب شكرا على هذه الالتفاتة
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73 - Omar omar الأحد 22 مارس 2020 - 22:23
قرار حكيم سيدي نصرك الله، انشاء الله غالبون
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74 - بدر الأحد 22 مارس 2020 - 22:23
عاش الملك و العائلة الملكية والشعب المغربي المواطن.
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75 - Hicham الأحد 22 مارس 2020 - 22:23
الله يحفظك لينا وبطولنا في عمرك .الله الوطن الملك .
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76 - عبد العزيز الجلولي الأحد 22 مارس 2020 - 22:23
و الذي نفسي بيده لأنك اعظم ملك في تاريخ المغرب الحديث و المعاصر كل خطواتكم يا جلالة الملك في الوقت المناسب و بالحزم المطلوب بارك الله فيكم و في باقي أفراد أسرتكم الكريمة و حفظكم من كل مكروه
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77 - مغربي مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 22:24
المرجو استغلال الفنادق في عملية الاستشفاء،
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78 - azddine pn الأحد 22 مارس 2020 - 22:24
عاش محمد السادس والله يحفظنا هذا بلد يارب العالمين
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79 - مواطن غيور على وطنه الأحد 22 مارس 2020 - 22:25
نتمنى ان تستفيد المناطق والاقاليم ( بولمان . ميدلت... وغيرها ) والجهات التي تعاني الفقر والهشاشة من هذه الالتفاتة الملكية..كما نتمنى ان ترسل القفة الغذاءية للاسر المعوزة والفقيرة
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80 - عبود الأحد 22 مارس 2020 - 22:25
الله يحفظكم ينصركم يا ملكنا العزيز محمد السادس هذا هو المضمون في جلالتكم
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81 - عبد السلام بنيس الأحد 22 مارس 2020 - 22:25
بكل صدق، الملك محمد السادس نصره الله يقوم بواجبه اتجاه المغرب و الشعب، جاء دورنا كمواطنين ان نقوم بواجبنا الحقيقي اتجاه الوطن ، فالدور اللذي يجب القيام به هو اتباع اوامره فمصلحتنا لا يعلمها احد غيره تحن طاعت الله. لنكوم مغاربة حقيقيين يجب علينا التحلي بخصال شهامت المغربي الحر الحقيقي بدون زواءف.
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82 - كريم الأحد 22 مارس 2020 - 22:26
صراحة وبدون لف ودوران ان الاحتياطات التي اتخدتها الحكومة المغربية برئاسة ملك البلاد في مستوى التحدي الذي يفرضه هاذا الوباء على جميع الدول الفقيرة او الغنية على حد سواء، وهاته الكارتة بينت مذا ضعف بعض الانظمة الصحية في أوروبا بعد الضعط وخاصة في هاته الحالات، بحيت أوروبا استمرت في الشركات والبنوك والبورصات وتناست الاستعمار في الصحة والتعليم والشغل والسكن ،ونرى كذالك نفاق الاتحاد الأوربي بتركهم إيطاليا وإسبانيا لوحدهم، ولسان حالهم يقول راسي ياراسي والمشكل ان أوروبا لم تتعامل بحزم مع الوباء كما فعل المغرب ويجب احترام القوانين والتعاون في مابين فئات المجتمع المغربي.
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83 - حميد الأحد 22 مارس 2020 - 22:26
الله الوطن الملك... حماك الله يا صاحب الجلالة
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84 - محمدالفضيل الأحد 22 مارس 2020 - 22:27
جلالته حفظه الله منذ ظهورالوباء يعمل بكل تفإن ومسؤولية لخدمة شعبه لذلك واجب علينا أن نزكي هذاالعمل والمبادرات الملكية باحترام كل الإجراءات
الوقائية والاحترازية للخروج بسلام وبأقل الخسائر اذا قدرالله
حفي الله ملكنا بما حفظ به الذكر الحكيم..
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85 - Mostafa الأحد 22 مارس 2020 - 22:27
الأمر خطير وفوق منتصورو ونسأل الله اللطف ونحمد الله على ملكنا الهمام
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86 - Taza haut الأحد 22 مارس 2020 - 22:27
إلى كل المهاجرين بالعالم هي فرصة لنثبت وطنيتنا مع وطننا و نجعلها فكرة بسيطة عاون أسرة بدون عمل و لتكن البداية بالأهل سواء ابوك او اخوك او عمك او أين كان من العائلة بدون عمل في هذا الظرف الصعب لنكن يد واحدة و نترك الحقد و الأنانية و بإذن الله غدًا سأرسل مبلغ مالي للعائلة لنتضامن في هذا الشهر المبارك
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87 - حسين الأحد 22 مارس 2020 - 22:28
نشكر عاهل البلاد على هذا التدخل الرائع نظرا لجودة الطب العسكري و سيشكل مع الطب المدني قوة مضاعفة لاجتياز هذه المحنة باذن الله فنحن في حرب ولا محيد عن تدخل العسكر
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88 - نورة الأحد 22 مارس 2020 - 22:28
الله الوطن الملك شعارنا كل الشكر لكل مواطن غيور على وطنه والشكر لكل رجال الصحة مدنيا كان او عسكريا وطول العمر لملكنا محمد السادس
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89 - من إيطاليا الأحد 22 مارس 2020 - 22:30
قرار صائب وفي محله ففي هذه المحنة وجب تظافر الجهود والتعاون للخروج بأقل الخسائر إن شاء الله شكرا جلالة الملك أطال الله في عمرك وسدد خطاك.
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90 - MOHAMED EL OIFI الأحد 22 مارس 2020 - 22:30
Vive LE ROI! Vive LE ROI! Vive LE ROI!
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91 - خديجة الناصر الأحد 22 مارس 2020 - 22:30
حفضك الله ونور طريقك يا قائد البلاد وحاميها وحفض الله الاسرة الحاكمة
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92 - أبوأمة الله الجديدي الأحد 22 مارس 2020 - 22:31
حفظك الله يا جلالة الملك محمد السادس وسدد خطاك . والله أشهد الله أني أحبك في الله يا أمير المؤمنين . الملك بذل قصار جهده والأن البقية لشعب لكي يبرهن لنا أنه يد واحدة مع جلالة الملك
ولي جالس فدارو يحتاسب الأجر عند الله تعالى . والدليل الحديث اللذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام قال . ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرآ محتسبآ إلى كتب له أجر شهيد . الحديث رقم 26139
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93 - استي سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 22:32
الحمد لله أدام آلله وبحمده عزته ونصره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للأوامر المطاعة الشريفة إلى الشعب الامازيغي يحيا الملك محمد السادس
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94 - عاش الملك الأحد 22 مارس 2020 - 22:32
مرة أخرى أظهر الملك محمد السادس نصره الله انه ملك كبير وجل سياسة من الدرجة الرفيعة و انه أظهر كفاءة عالية في تدبير الازمات ومنها أزمة جاءحة كورونا.
اقول شكرا جلالة الملك و اقول من كل قلبي عاش الملك. وعاش المغرب قويا تحت قيادة ملكنا الرائع سيدي محمد السادس نصره الله.
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95 - hind الأحد 22 مارس 2020 - 22:32
الله يحفضك لينا و نصرك ماليكنا العزيز
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96 - Younes malaga. الأحد 22 مارس 2020 - 22:33
حسب ما يبدو ان المغرب يتخد خطوات جرائه و استتباقيه لم تقدم عليها معضم الدول الموبوئه وبذالك فالنصر علي هذا الفيروس سيكون قريبا ان شاء الله بفضل الاستراتيجه المتخده من طرف اللك وبعده الشعب. و طبعا ابقى فدارك تحمي راسك و اهلك،،.
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97 - Hamid الأحد 22 مارس 2020 - 22:33
merci de rester chez vous on est en France c est chaud pourtant l État a des moyens confiner vous svp!!!!!!!!!!!
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98 - Don Abdel الأحد 22 مارس 2020 - 22:33
هنا يضهر ان الملك يتابع عن كتب كل صغيرة بخصوص تقدم الوباء بالبلاد حينما اشتكى طاقم التمريض والاطباء بنقص في المعدات الطبية صباح اليوم،
اريد ان اضيف شيء اخر، من الممكن كدالك اخراج دواء
الذي استعمل سابقا للقضاء على وباء الملاريا ، و الاذي اخد من المختبر اول الاسبوع الجاري من طرف وزارة الصحة لكي لا يتم احتاكره من طرف Marché Noir واعطاءه لمصابين بكرونا . بشفاء لءخواننا المصابين
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99 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 22:33
العز والنصر والتمكين لحامي حمى الملة والدين. جنود مجندون لخدمة وحماية وطننا يا ملكنا الحنون. سدد الله خطاكم يا مولاي وحفظكم وولي عهدكم المحبوب وأسرتكم الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم امين يا رب العالمين.
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100 - مواطن مغربي الأحد 22 مارس 2020 - 22:34
نتمى من السلطات المغربية ان توزع الكمامات على رجال الامن بصفة عامة لانهم مهددين هم ايضا لانهم يحتكون بالمواطنين وشكرا
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101 - عبده/ الرباط الأحد 22 مارس 2020 - 22:34
اعتقد اننا ابتدانا في الحالة الثالثة قبل اوانها و هذا امر محمود حتى لا تقع اية مفاجاة... فنشكر صاحب الجلالة على تتبعه الحثيث للحالة الوباءية بالمغرب حيث انه يتدخل في الوقت المناسب و يستبق الاحداث باعطاءه اوامره السامية للقوات المسلحة الملكية بالنزول الى الميدان بوساءلها اللوكستيكية الطبية و بما هو معروف عنها من انضباط و مهنية و كل هذا لصالح الشعب الذي عليه ان ينضبط بدوره و يلزم مساكنه و يطبق حالة الطوارىء الى ان تنفرج الامور عاجلا باذن الله تعالى
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102 - مراد تطوان الأحد 22 مارس 2020 - 22:34
الله يبارك في عمر صاحب الجلالة ويعين جنود الخفاء ملائكة الرحمة
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103 - lalayakout الأحد 22 مارس 2020 - 22:35
الله ابارك في عمر سيدنا .اوجه طلبي الى السدة العالية ان يوفر لنا نحن المغاربة المعلقين بالمهجر طائرة صحية بالنسبة للاشخاص المرضى.انا اعاني بضيق في التنفس وحالتي لم تتحسن.انا معلقة هنا بتولوز في فندق على نفقة القنصلية التي لم تتاخر في تقديم المساعدة . لكن حالتي الصحية في تدهور.
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104 - Amzil الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
Très bonne initiative que la santé militaire épaule la santé civile ,,sachant que l'issue la plus efficace est de faire les tests en grands nombres ,une telle initiative aide a soulager le corps médical ci vil qui fait de son mieux pour sauver des vies qui nous sont chères
Merci sa majesté
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105 - استي سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
الحمد لله الذي بعزته ونصره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتغطيته هموم الشعب الامازيغي يحيا الملك محمد السادس نصره آلله وأدامكم وتبث خطواتكم
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106 - رشيد اقجي الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
تحيات فائقة للسدة العالية بالله حفظكم الله و نصركم و سدد خطاكم و رفع الله عن المغرب هذه الجائحة و كذا عن الدول الاخرى
عاش المغرب قائدا و حكومة و شعبا
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107 - abou amir الأحد 22 مارس 2020 - 22:38
حفظك الله كما حفظ به الذكر الحكيم ودمت دخرا ملادا لهذا الوطن الحبيب
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108 - Sen fen الأحد 22 مارس 2020 - 22:41
مبادرة جد طيبة. الله يرفع عنا هذا الوباء و يحفظ لينا ارواحنا من التهلكة.
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109 - علوان الأحد 22 مارس 2020 - 22:41
أولا شكرا جلالة الملك على كل المبادرات التي اتخدت مند بداية الوباء حفظكم الله من كل مكروه
اطلب من اطباء القطاع الخاص الانظمام لزملاءهم من العام وكل من له دراية في المجال الطبي والتمريضي لانظمام الى زملاءهم في مستشفيات الدولة حتى يمدون يد العون لان الامور الصعبة قد بدأت
فاللهم الطف ببلادنا واحفظها من كل سوء
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110 - قريقش الأحد 22 مارس 2020 - 22:43
حفظ الله مولانا صاحب الجلالة وابقاه ذخرا ورمزا لهذه الأمة
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111 - فطومه الأحد 22 مارس 2020 - 22:43
قال تعالى:(يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا) لكن فئة من الشعب لا يعرفون خطورة الموضوع همهم الوحيد بطونهم لا يعرفون انه من كان همه في بطنه ف قيمته ما يخرج منها الله يوفقنا في القضاء على الوباء والله يرفع علينا البلاء
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