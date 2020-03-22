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كُتّاب وآراء
الملك يأمر القوات المسلحة بتوفير المساعدة الطبية لمكافحة "كورونا"
أعطى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كور دارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كورونا.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك أعطى تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020.
واسترسل البلاغ "تطبيقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية."
ووفق المصدر عينه، حث الملك محمد السادس، في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم التامين، كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (111)
التزموا مساكنكم وبيوتكم هذا حرام حرام لاتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة
مع الاسف بعض المغاربة يلزم معهم القوة لادخالهم رغما عن من خلفوهم الى البيت . كأنهم يعيشون في عالم اخر و لا علاقة لهم بما يجري
Merci mon roi
Que dieu te garde
اللهم انصر ملكنا.
عاش سيدنا....الله يبارك في عمر سيدي...
تمكين كل جهة من الامكانيات الكافية من أجل القيام بالاختبارات.
شكرا للجيش و الشرطة و القوات المساعدة و الأطر الطبية.
شكرا لكل المغاربة الذين ينفذون أوامر الدولة لمكافحة هاته الأزمة.
اللهم احفظ المغرب و المغاربة من الشر و الأشرار.
انا دكتورة في البيولوجيا اختصاص علم الفيروسات مستعدة للتطوع في كل مساعدة سواء في المستشفيات أو مختبرات التحاليل الطبية الوطنية.
يالطيف ألطف بنا.
يارب احفض بلدنا من كل سوء
احسن ملك في العالم يحب شعبه
الله الوطن الملك و شكرا
و دعوة قلبية بالصحة و طول العمر و العون الرباني لك يا سيدي في الظرف العصيب.
اللهم قي البلاد و العباد من شر هذا الوباء الشيطاني الخبيث.
و باقي بلاد الدنيا بلا أي استثناء و لا اقصاء
معا لمحاربة عدو الوطن الخفي.
ملك و شعب و ارادة واحدة.
يا رب ترفع عنا هاد الوباء و تشافي الجميع
تحية للسلطات المغربية على الخطوات المتخذة للوقاية من هذا الفيروس واتمنى كمواطن مغربي ودافع للضرائب ان يكون هناك استثمار حقيقي في المنظومة الصحية من مستشفيات وتاهيل للكوادر والمختبرات والبحث العلمي والصناعة الدوائية والطبية من معدات والات...
الوقائية والاحترازية للخروج بسلام وبأقل الخسائر اذا قدرالله
حفي الله ملكنا بما حفظ به الذكر الحكيم..
ولي جالس فدارو يحتاسب الأجر عند الله تعالى . والدليل الحديث اللذي رواه الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه السلام قال . ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرآ محتسبآ إلى كتب له أجر شهيد . الحديث رقم 26139
اقول شكرا جلالة الملك و اقول من كل قلبي عاش الملك. وعاش المغرب قويا تحت قيادة ملكنا الرائع سيدي محمد السادس نصره الله.
اريد ان اضيف شيء اخر، من الممكن كدالك اخراج دواء
الذي استعمل سابقا للقضاء على وباء الملاريا ، و الاذي اخد من المختبر اول الاسبوع الجاري من طرف وزارة الصحة لكي لا يتم احتاكره من طرف Marché Noir واعطاءه لمصابين بكرونا . بشفاء لءخواننا المصابين
Merci sa majesté
عاش المغرب قائدا و حكومة و شعبا
اطلب من اطباء القطاع الخاص الانظمام لزملاءهم من العام وكل من له دراية في المجال الطبي والتمريضي لانظمام الى زملاءهم في مستشفيات الدولة حتى يمدون يد العون لان الامور الصعبة قد بدأت
فاللهم الطف ببلادنا واحفظها من كل سوء