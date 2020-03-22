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بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل

بلاغ جديد للديوان الملكي .. هذا النص الكامل
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 22:25

في ما يلي بلاغ للديوان الملكي:

"أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية للجنرال دو كوردارمي عبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو كوردارمي محمد حرمو قائد الدرك الملكي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية الجنرال دو بريغاد محمد العبار، بتكليف الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كوفيد19.

من جهة أخرى، وبهدف التغلب على بعض أشكال الخصاص الذي تمت معاينته، في محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 23 مارس 2020.

وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم أيضا تعبئة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي في هذه العملية.

وحث صاحب الجلالة، حفظه الله، في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم التامين، كما هو معهود فيهم، لأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بالمغرب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إيقاف مرافق الخزينة العامة الأحد 22 مارس 2020 - 22:35
لا يعقل بثاثا استمرار العمل بالإدرات العمومية : الخزينة العامة والوكالات التابعة لها بالمملكة ما زالت تشتغل ...لماذا ؟ الله أعلم ...تنقل الموظفين واحتكاكهم بالمواطنين خطر كبير ...إذا كنا سنتخد إجراءات لوقف الوباء فيجب أن تكون شاملة وقاطعة ...
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4
2 - Yassine de fes الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
الله يحفظ سيدنا الملك محمد السادس على هذه المبادرة ٱتجاه الشعب المغربي
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23
3 - عادل بني ملال الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
الله ابارك فعمر سيدي ضامن الأمن والإستقرار في هذا الوطن .. شكرا لك على ماتقوم به لضمان سلامة الوطن والمواطنين
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18
4 - مغربية وافتخر الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
الله ينصر سيدنا ويحفظه ويبارك فيه و اتمنى ان نتعض و نعتبر هذا الوباء وما يقابله من نقص في الاسرة وغيرها من المستلزمات الطبية وهي حالة عرفها كل العالم الان المهم نحن نتمنى ان نتخذها فرصة لتوفير كل هذه المستلزمات لان العالم يبدو انه سيعرف ازمات مماثلة مستقبلا ولن يتوقف على كورونا فقط
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11
5 - محمد المغربي الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء و من كل شر.
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21
6 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 22:37
حفظ الله ملكنا العزيز واعان الله كل من ساهم من بعيد وقريب على تجاوز هده المحنة وما علينا نحن إلا الالتزام بالمكوت في البيوت .وحفظ الله بلدنا المغرب من كل سوء وحفظ الإنسانية جمعاء من هدا الوباء انك سميع الدعاء.
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13
7 - الرامي اليزيد الأحد 22 مارس 2020 - 22:38
اللهَم انصر صاحب الجلالة و المهابة الملك محمد السادس نصره الله وارحم الحسن الثاني طيب الله ثراه
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12
8 - مواطن الأحد 22 مارس 2020 - 22:39
اللهم اجمع شملنا
اللهم رد بنا إليك ردا جميلا
اللهم ارفع عنى البلاء و الغلاء يا رب.
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16
9 - التازي الأحد 22 مارس 2020 - 22:39
الله ينصر سيدنا. دائما متواجد مع شعبه في السراء والضراء. الله يحفظو ويحفظ وليداتو. الحمد لله.
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9
10 - بنت الأطلس الأحد 22 مارس 2020 - 22:39
اللهم انصر وطننا على هذا الوباء يا رب كون معانا واحفظنا بعينك التي لا تنام
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11 - Abdelghani الأحد 22 مارس 2020 - 22:42
Très bonne décision et que Dieu nous protège.
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5
12 - عبد العزيز الأحد 22 مارس 2020 - 22:43
الحمد لله على اننا نأخذ القرارات في الوقت المناسب وذلك بقيادة جلالة الملك سيدنا محمد السادس تحية اكرام واجلال الطاقم الطبي المدني والعسكري ورجال الامن والدرك والقوة المساعدة وكل من يساهم في ضمان صحة المواطنين
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8
13 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 22:44
اللهم احمي وطننا الحبيب و احمي ملكنا العظيم. قرارات الدولة كلها كانت في محلها. و الله يحمي الجميع.
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7
14 - سعيد الأحد 22 مارس 2020 - 22:44
الله ينصر ملكنا الهمام الله يحفضوا لينا والشعب المغربي يارب السموات والارض امين
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15 - اسامة الأحد 22 مارس 2020 - 22:44
الله يحفظ و يبارك في عمر سيدنا و الأسرة العلوية
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