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كُتّاب وآراء
السلطات تعاقب "طبيب تطوان" لتعريض حياة الناس لخطر "كورونا"
بعد حالة الهلع والخوف التي رافقت قضية "طبيب تطوان"، الذي لم يلتزم بقواعد الحماية الصحية بشأن فيروس "كورونا"؛ أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات الملف الذي أثار جدلا واسعا في مدينة تطوان.
وكانت نتائج التحاليل الطبية قد أثبتت إصابة أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد في مدينة تطوان بفيروس "كورونا"، بعد عودته من عطلة من الخارج، لكنه لم يلتزم بقواعد السلامة الصحية، وعرض حياة العاملين معه للخطر.
وكشف بلاغ لوزارة الصحة، أنه بعد عودة الطبيب من عطلته بالخارج، واصل فحص المرضى بشكل عادٍ، وقام بإجراء عمليتين جراحيتين، دون أن يطلعه مندوب الصحة بالقواعد والبروتوكولات الدقيقة، التي يجب أن يتبعها في مثل هذه الحالات بحكم عودته من بؤر موبوءة.
وكشف تحقيقان أجرتهما النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة الصحة، غياب القواعد الأخلاقية لهذا الطبيب، عن طريق تعريضه حياة الآخرين للخطر، بالإضافة إلى ممارسته لتخصص طب الولادة وهو طبيب عام. كما وقف التحقيق على عدم مسؤولية مندوب الصحة بتطوان.
وقررت السلطات المعنية إغلاق مصحة تطوان وعيادة الطبيب المعني بالأمر، مع المتابعة القضائية والإدارية، واتخاذ تدابير ضد مندوب الصحة الإقليمي واستمرار التحقيق القضائي.
ومن جهته أورد المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، وكذا مع المصالح المركزية لوزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة".
ودعا البلاغ ذاته كافة المواطنات والمواطنين، إلى "الالتزام التام بالهدوء، واتخاذ الحيطة والحذر، وكذا المكوث في المنازل واحترام كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بالتنقل في ظروف الحجر الصحي"، مشيرا إلى أن "المجتمع الطبي بكافة أطيافه ومكوناته يبقى رهن إشارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والسلطات، في مجابهة هذه المحنة الوطنية".
كما دعت الهيئة سالفة الذكر، في بلاغها، إلى "تكريس مبدأ جعل صحة المواطن هدفا للطبيب المغربي، والانخراط اللامشروط في خدمة الوطن والصالح العام تحت كل الظروف، وعلى كل الواجهات".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (55)
Ce qui me rend triste c'est que la plupart des médecins marocains ont fait leur étude en France et au lieu d'apprendre un peu d'humanité il ont appris que tchaytine et l'amour de l'argent
لما أصيب كان لزاما غلق محل عمله حتى لا يصيب الأخرين ووضعه في الحجر الصحي رغما عنه..
تركناه لسبب أنه فوق القانون .وها هي كورونا ستطبق القانون بإصابة أناس أبرياء لا ذنب لهم سوى أن طبيبا مصابا فوق القانون .
كورونا لا تحب من لا يطبق القانون، تعاقبه عقابا أليما.
نسأل الله اللطف.
هذا سيجعل من تطوان بؤرة لتفشي المرض بأقصى سرعة حسبي الله ونعم الوكيل
كل خطأ سيودي بحياة الأبرياء. اللهم استرنا وارفع عنا البلاء يا رحمان يا رحيم
انت لي طبيب يا حسرة عرضتي عائلتك للخطر و عاد المرضى لي دازو عندك ، الراحة الخوت هاد الشي ما كيبشرش بالخير غير الله يلطف بنا و السلام
حينما يغيب الضمير المهني تخيل كل شيء قبيح يحدث.
واللهث وراء الماديات على حساب صحة الناس جرم لا يغتفر.
كان الله في عون سكان تطوان.
اللهم ارفع عنا وعن إخواننا في العالم الوباء والأمراض والأسقام.
وحبذا لو تمنعوا بعض الجمعيات التي تستغل المساجد الصغرى في المدن الصغرى والتي تحاول فتح المساجد بأي طريق لأن الحجر الصحي حرمها من ابتزاز المصلين وتمرير أفكارها الناشزة
السؤال لمادا سمحت له السلطات بالقيام بعمله رغم انه مصاب كان عليهم وضعه في الحجر الصحي ادا يجب على كل واحد تحمل مسؤوليته تجاه هدا الامر.
هذا الوباء سيجعل الدول تراجع سياستها
والطبيب يجب الزامه بنشر أبحاث بعد كل عشر سنوات، وكل طبيب لم يقم بذلك يجب اقصاؤه من مهنة الطب، بهذه الطريقة سيتطور العلم الطبي الذي تحتاجه الإنسانية،
هذا لا سابقة له في العالم سوى في المغرب
اين هيءة الاطباء
اين المدير الاقليمي للصحة؟
كلهم متواطءون ومعهم المصحة
انه الجشع الاعمى وراء الدرهم
والتواطؤ الاعمى بسبب الزمالة
و فالتقرير جا بلي هو طبيب عام و يمارس تخصص طب الولادة
هنا السؤال المطروح بشدة فين هي المراقبة ملي هاد الطبيب سنييين هادي و هو كيمارس هاد التخصص مع مصحات خاصة
واش غنقولو باك صاحبي ولا غنقولو الربح ف النص ولا شنو
اين هي المراقبة