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الرئيسية | مجتمع | السلطات تعاقب "طبيب تطوان" لتعريض حياة الناس لخطر "كورونا"

السلطات تعاقب "طبيب تطوان" لتعريض حياة الناس لخطر "كورونا"

السلطات تعاقب "طبيب تطوان" لتعريض حياة الناس لخطر "كورونا"
جمال سماحي من تطوان
الأحد 22 مارس 2020 - 23:25

بعد حالة الهلع والخوف التي رافقت قضية "طبيب تطوان"، الذي لم يلتزم بقواعد الحماية الصحية بشأن فيروس "كورونا"؛ أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق للوقوف على حيثيات الملف الذي أثار جدلا واسعا في مدينة تطوان.

وكانت نتائج التحاليل الطبية قد أثبتت إصابة أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد في مدينة تطوان بفيروس "كورونا"، بعد عودته من عطلة من الخارج، لكنه لم يلتزم بقواعد السلامة الصحية، وعرض حياة العاملين معه للخطر.

وكشف بلاغ لوزارة الصحة، أنه بعد عودة الطبيب من عطلته بالخارج، واصل فحص المرضى بشكل عادٍ، وقام بإجراء عمليتين جراحيتين، دون أن يطلعه مندوب الصحة بالقواعد والبروتوكولات الدقيقة، التي يجب أن يتبعها في مثل هذه الحالات بحكم عودته من بؤر موبوءة.

وكشف تحقيقان أجرتهما النيابة العامة والمفتشية العامة لوزارة الصحة، غياب القواعد الأخلاقية لهذا الطبيب، عن طريق تعريضه حياة الآخرين للخطر، بالإضافة إلى ممارسته لتخصص طب الولادة وهو طبيب عام. كما وقف التحقيق على عدم مسؤولية مندوب الصحة بتطوان.

وقررت السلطات المعنية إغلاق مصحة تطوان وعيادة الطبيب المعني بالأمر، مع المتابعة القضائية والإدارية، واتخاذ تدابير ضد مندوب الصحة الإقليمي واستمرار التحقيق القضائي.

ومن جهته أورد المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، بتنسيق مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء بالمغرب، وكذا مع المصالح المركزية لوزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة".

ودعا البلاغ ذاته كافة المواطنات والمواطنين، إلى "الالتزام التام بالهدوء، واتخاذ الحيطة والحذر، وكذا المكوث في المنازل واحترام كافة التعليمات والإجراءات الخاصة بالتنقل في ظروف الحجر الصحي"، مشيرا إلى أن "المجتمع الطبي بكافة أطيافه ومكوناته يبقى رهن إشارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس والسلطات، في مجابهة هذه المحنة الوطنية".

كما دعت الهيئة سالفة الذكر، في بلاغها، إلى "تكريس مبدأ جعل صحة المواطن هدفا للطبيب المغربي، والانخراط اللامشروط في خدمة الوطن والصالح العام تحت كل الظروف، وعلى كل الواجهات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (55)

1 - حسن الأحد 22 مارس 2020 - 23:32
واش دبا إلى جاب الله شي واحد مرض أو خاصو كنينيك ضروري فين غيمشي
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-86
2 - مواطنة الأحد 22 مارس 2020 - 23:33
حسبي الله ونعم الوكيل فيه و في امثاله
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94
3 - Farouk الأحد 22 مارس 2020 - 23:34
يجب الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يعرض حياة الآخرين للخطر.
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100
4 - Nabil الأحد 22 مارس 2020 - 23:34
Malheureusement les médecins au Maroc n'ont aucune conscience professionnelle leur seul but est argent pour aller se promener en Europe contrairement aux médecins en Europe très dévoués travaille même gratuitement pour aider les gens
Ce qui me rend triste c'est que la plupart des médecins marocains ont fait leur étude en France et au lieu d'apprendre un peu d'humanité il ont appris que tchaytine et l'amour de l'argent
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82
5 - hajji الأحد 22 مارس 2020 - 23:34
يجب معاقبة مصحة الدار البيضاء التي يعمل بها الطبيب الذي عاد من فرنسا و نشر الوباء. واصدار قرار بحق المصحة و تغريمها و اعلاقها بمن فيها .
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106
6 - yoyo الأحد 22 مارس 2020 - 23:34
صراحة كنت أنتظر هذا القرار...براڤو
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80
7 - ملاحظ الأحد 22 مارس 2020 - 23:35
الجهل وصل حتى بعض الاطباء، والمفروض ان يكون اكثر حرصا، عقوبته ان ثبت ذلك العزل
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67
8 - رشد الأحد 22 مارس 2020 - 23:39
من بين العبر التي استخلاصها من هذا الوباء هو ان المصحات الخاصة والمدارس الخصوصية ليست سوى كائنات انتهازية على الدولة تاميمها
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154
9 - صديقي الأحد 22 مارس 2020 - 23:39
كورونا سوف يعلمنا معنى صحة والعافية سوف يعلمنا ان نخاف على جد والأب والأم وطفل سوف يعلمنا نضافة كل نصف ساعة.سوف يعلمنا ان نجلس مع زوجاتنا و أولادنا ونهتم بهم بذل من تسكع في شوارع ومقاهي ونوادي سوف تزداد بناية المستشفيات سوف تصبح لاحقا صحة أولوية كل الدول عالم كورونا سوف يفضح كل خاين لبلده ورجل تخلي عن وطنه في وقت الازمة نسأل الله السلامة والعافية والعمر للجميع
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90
10 - كهربائي من سطات الأحد 22 مارس 2020 - 23:40
كل هدا قليل فحقوا..... طبيب يا حسرة.... دنوبوا على دوك ناس ليغادي امرضوا بهاد الفيروس.... تحياتي للقضاء على هدا الخطوة و ليكن عبرة للاخرين
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55
11 - رياض الأحد 22 مارس 2020 - 23:41
هذا(الطببب)،خرج من جميع القواعد الادمية،كونوا متاكدين ،سييحب البساط من تحت قدميه،سيكون عبرة وخير عبرة.ولا يستتاب
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38
12 - امغار ناريف امازيغ الأحد 22 مارس 2020 - 23:41
نسال الله السلامة والعافية هذا ما يمكن قوله اللهم لا شماتة اللهم احفظ جميع خلقك وارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء امين
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21
13 - المغرب الأحد 22 مارس 2020 - 23:42
يا ربي تلطف لم اجد الكلمات المناسبة
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15
14 - الخطأ الكارثي الأحد 22 مارس 2020 - 23:42
وكانت نتائج التحاليل الطبية قد أثبتت إصابة الطبيب.

لما أصيب كان لزاما غلق محل عمله حتى لا يصيب الأخرين ووضعه في الحجر الصحي رغما عنه..

تركناه لسبب أنه فوق القانون .وها هي كورونا ستطبق القانون بإصابة أناس أبرياء لا ذنب لهم سوى أن طبيبا مصابا فوق القانون .

كورونا لا تحب من لا يطبق القانون، تعاقبه عقابا أليما.

نسأل الله اللطف.
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33
15 - تطوان الأحد 22 مارس 2020 - 23:43
يجب حرمانه من شهادة الدكتوراه كاقل عقاب يستحقه لاستخفافه بحياة المواطنين والمواطنات
هذا سيجعل من تطوان بؤرة لتفشي المرض بأقصى سرعة حسبي الله ونعم الوكيل
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29
16 - omar us الأحد 22 مارس 2020 - 23:43
قمة عدم الضمير والأخلاق. طبيب يعبث بارواح الناس فما بالك بالجهل الذين خرجوا في مظاهرات ينءا لها الجبين. أيام سوداء تنتظر البلاد مع عديمي الضمير
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31
17 - ibramilano الأحد 22 مارس 2020 - 23:43
هذا ليس بطبيب هذا جزار كأغلبية أطباء القطاع الخاص مصاصي دماء المغاربة بدون شفقة يجب التشطيب عليه من هيأة الاطباء لأنه لم يحترم قسم أبقراط وفكر في ملأ جيبه ...يا خوفي على المغاربة عندما تصل كورونا إلى ذروتها في المغرب لاىقدر الله و تبدأ مساومات الرشوة داخل المستشفيات العمومية و الخاصة لانقاذ مريض بكورونا من الموت في ايطاليا وصلوا الى عملية انتقاء من سيبقى حي و من سيموت حسب حالة المريض لان المستشفيات لم تعد قادرة على استقبال المرضى
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35
18 - Hiba الأحد 22 مارس 2020 - 23:44
Bravo. Il faut appliquer la loi. Ça va être une leçon
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14
19 - قاسم الصغير الأحد 22 مارس 2020 - 23:46
عندما تتجه السلطات نحو الحزم والصرامة يقف في وجهها المغفلون.طبيب عديم المسؤولية أنت قادم من بلد موبوء كان حريا بك أن تضع نفسك في الحجر الصحي لتتأكد خلوك من الوباء .كما أن مندوب الصحة يجب معاقبته لأن المغرب بدا اجراءاته الصحية .ماهذا الاستهتار.مايهم بعض الاطباء سامحهم الله هو كسب المال أين اخلاق المهنة..
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23
20 - Kénitra city الأحد 22 مارس 2020 - 23:47
ارتكب جريمة شنعاء .. ربما اصاب العدوى للممرضين و النساء الواتي زرن المصحة وهو بدورهم ربما اصابوا عائلاتهم ووو ... كارثة الله يحفظ
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29
21 - Med الأحد 22 مارس 2020 - 23:48
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. لا يهمه إلا المال يجب أن يوقفوه بشكل نهائي ليكون عبرة للمخالفين.. أصيب الجميع بالدعر من هذا الطبيب المستهتر الطماع.
كل خطأ سيودي بحياة الأبرياء. اللهم استرنا وارفع عنا البلاء يا رحمان يا رحيم
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19
22 - وحدوي حتى النخاع الأحد 22 مارس 2020 - 23:48
لقد اساء هذا (الطبيب) الى رسالة الطب والى زملائه الاطباء فالف تحية لكل طبيب شريف و الخزي و العار لهذا النكرة الذي يتاجر بالارواح البشرية
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19
23 - مغربي حر الأحد 22 مارس 2020 - 23:48
الفقيه لي كنتسناو باراكتو دخل للجامع ببلغتو
انت لي طبيب يا حسرة عرضتي عائلتك للخطر و عاد المرضى لي دازو عندك ، الراحة الخوت هاد الشي ما كيبشرش بالخير غير الله يلطف بنا و السلام
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14
24 - mhajhaj الأحد 22 مارس 2020 - 23:50
un generaliste a fait 2 operation ? je suis choque
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18
25 - مغربي أمازيغي حر الأحد 22 مارس 2020 - 23:51
تحية تقدير و إجلال لأطباء و ممرضي و إداريي و أعوان القطاع العمومي، الذين هم في واجهة هذا الوباء، رغم الأخطار المحدقة بهم و كذلك ذويهم. أما القطاع الخاص رأسمالهم هو الشفوي في مثل هذه الحالات، لا يلتزمون بأي قرار، كأنهم غير تابعين لأي جهاز مع العلم أنهم تحت وصاية وزارة الصحة. المرجو الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب والعبث بصحة المواطنين الأبرياء. لقد تجاوزوا كل الحدود و الأعراف المنصوص بها.
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18
26 - kafka الأحد 22 مارس 2020 - 23:52
يجب أن تتعلم وزارة الصحة من هذه الأخطاء فرئيس كوريا الشمالية هدد وزير له بالإعدام حيث أن هذا الوزير ثم إيقافه في مطار بيونج يانج من طرف مصالح الصحة ببلادهم عند عودته من رحلة خارج البلاد وطالبوه باقامة الحجر الصحي فرفض فبلغ الخبر رئيس كوريا الشمالية فهدد وزيره بالإعدام وسن قانون بذلك كل من لايمثثل للحجر الصحي يعدم على الفور.
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12
27 - الصحراء المغربية. الأحد 22 مارس 2020 - 23:53
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
حينما يغيب الضمير المهني تخيل كل شيء قبيح يحدث.
واللهث وراء الماديات على حساب صحة الناس جرم لا يغتفر.
كان الله في عون سكان تطوان.
اللهم ارفع عنا وعن إخواننا في العالم الوباء والأمراض والأسقام.
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11
28 - عيون البلد الأحد 22 مارس 2020 - 23:53
شكرا
وحبذا لو تمنعوا بعض الجمعيات التي تستغل المساجد الصغرى في المدن الصغرى والتي تحاول فتح المساجد بأي طريق لأن الحجر الصحي حرمها من ابتزاز المصلين وتمرير أفكارها الناشزة
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7
29 - الشياضمي الأحد 22 مارس 2020 - 23:54
جاء في التعليق : وكانت نتائج التحاليل الطبية قد أثبتت إصابة أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد في مدينة تطوان بفيروس "كورونا"، بعد عودته من عطلة من الخارج،
السؤال لمادا سمحت له السلطات بالقيام بعمله رغم انه مصاب كان عليهم وضعه في الحجر الصحي ادا يجب على كل واحد تحمل مسؤوليته تجاه هدا الامر.
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4
30 - اهرمومو الأحد 22 مارس 2020 - 23:54
العشوائية في العمل هو هكذا في جميع المهن في المغرب تحتاج المراقبة، انا متأكد لولا الشك في اصابته لا كان الآن في عملية ولادة مع انه طبيب عام .اللهم احفظ بلادنا من هذا الوباء
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7
31 - مجلوق فنيويورك الأحد 22 مارس 2020 - 23:57
طبيب ؤماعرفش راسو حامل الفيروس.
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4
32 - Tetouani الأحد 22 مارس 2020 - 23:57
كيفاش طبيب عمومي يشتغل طبيب نساء. واش هادي بلاد السيبة. دكتور الركينة شحال من عملية قام بها وتشفاو الناس على يدو و الشفاء من عند الله...
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9
33 - اسماعيل الأحد 22 مارس 2020 - 23:57
لا حول ولا قوة الا بالله كيف يتقبل العقل ان يصدر هكدا خطأ من رجل مهنة وبهدا الاستهتار ان شاع الوباء في تطوان فكيف سترتاح نفسه حيا وميتا
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7
34 - معلق الأحد 22 مارس 2020 - 23:59
لا حول ولا قوة الا بالله إذا كان طبيب ويستهتر بصحة المواطنين بهذه الطريقة الفجة فماذا ترك هذا الكائن لأناس أميين نحن الآن في مرحلة مفصلية إما أن نكون أو لا نكون لذلك لا مجال للعب بالنار وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤوليته ستمر الأزمة إن شاء الله وسنقوم حينها بعملية فرز الصالح من الطالح...
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3
35 - bob الاثنين 23 مارس 2020 - 00:02
الفقيه لي نتسناو براكتو دخل لجامع ببلغتو
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3
36 - كيلو كفتة ونص شحمة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:02
اين الضمير المهني ايها الطبيب وماخليتي منقول كيف يعقل اتيت من منطقة متفشي فيها الوباء ومع ذلك لم تقم بالتحاليل وكأن شيء لم يكن وأكملت عطلتك وبعد ذلك ذهبت وأجريت عدة عمليات وعدة فحوص لمرضاك الم تفكر في خوتك المغاربة .حسبي الله ونعم الوكيل.
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2
37 - سعيدي الاثنين 23 مارس 2020 - 00:02
مع احترامنا لجميع الأطباء والممرضين وكل أصحاب الضمائر، يتصرف بعض الأطباء في المغرب وكأنهم خارج القانون، يدخل العيادة الساعة الحادية عشرة صباحا بعد انتظار الناس ساعات وينهي عمله في الواحدة حيت يفحص ثلاثين شخصا، تسود فوضى في هذا القطاع، أصبح ان تكون طبيبا يعني ان تكون intouchable وفي البوادي يحضرون يوم السوق فقط
هذا الوباء سيجعل الدول تراجع سياستها
والطبيب يجب الزامه بنشر أبحاث بعد كل عشر سنوات، وكل طبيب لم يقم بذلك يجب اقصاؤه من مهنة الطب، بهذه الطريقة سيتطور العلم الطبي الذي تحتاجه الإنسانية،
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6
38 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 00:03
كان من الاولى تأجيل العقوبة حتى شفائه . كي لا تتأثر رحلة علاجه. و كي لا تنخفض الروح المعنوية للاطباء
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-1
39 - monaim الاثنين 23 مارس 2020 - 00:03
واش هادا المغرب ولا انا فشي دولة اخرى هادشي مموالفينش معاه .زعما راه هادشي فبلاصتو الله يرظي على الي شدو كيبالغ
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0
40 - Stabiron الاثنين 23 مارس 2020 - 00:04
أتمنى أن يصدر الملك أوامره بتزويد المواطنين المعوزين ببطائق بنكية معبأة مسبقا بأموال صندوق كورونا، و أن يأمر الأبناك بتأجيل الاقتطاع من القروض الاستهلاكية و السكنية، و الأمر بتفعيل الإعفاء من فواتير الكهرماء المقبلة حتى انفراج الأزمة، و توزيع الكمامات على أصحاب تراخيص الخروج.... يا ربي توفقوا يديرها .. غيكبر في قلوب المغاربة...
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1
41 - عبدالرزاق الاسماعيلي الاثنين 23 مارس 2020 - 00:04
طبيب طب عام يقوم بعمليات جراحية؟؟
هذا لا سابقة له في العالم سوى في المغرب
اين هيءة الاطباء
اين المدير الاقليمي للصحة؟
كلهم متواطءون ومعهم المصحة
انه الجشع الاعمى وراء الدرهم
والتواطؤ الاعمى بسبب الزمالة
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4
42 - مغتربة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:05
هاد الطبيب لم يكن يعلم انه مصاب ربما لعدم ضهور اعراض الفيروس عليه .لانه صاحب ميدان وذو دراية بخطورة الفيروس يستحيل ان يخاطر بحياة مرضاه .كان يجب عليه ان يبقى في الحجر الصحي قبل الرجوع الى العمل نتمنى له الشفاء ونتمنى من الجميع التحلي بروح المسؤلية والحذر وان لا يتكرر هذا الفعل..
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1
43 - لا حول ولا قوة إلا بالله الاثنين 23 مارس 2020 - 00:05
تصرف يعبر بكل أسف عن العقلية المتخلفة والأنانية التي لا زالت تسيطر على تصرفات عدد لا يستهان به من بعض المتعلمين المتخلفين في هذا البلد السعيد. إخواني أنصحكم أن تأخذوا الإحتياطات اللازمة في المستقبل كل منا يجب أن يتوفر على قدر من المال في منزله للطوارىء والظروف الخاصة حتى لا يموت بالجوع هو وأبناءه وعلى قدر من المواد الغذائية الأساسية من حليب مجفف وزيت وطحين وسكر وتوابل إلخ فالزمان لا يرحم ونائبات الدهر كثير الدرهم الأبيض ينفع في اليوم الأسود. عافنا الله وإياكم من هذه الجائحة وفرج كربتنا في أقرب وقت. آمين.
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4
44 - تطواني الاثنين 23 مارس 2020 - 00:07
الجشع والطمع فبدل اتخاذه الإجراءات المعمول بها من أجراء تحاليل وحجر صحي عاد مباشرة للعمل ليجمع ما خسره في فسحته الأوروبية متخليا عن أخلاقيات المهنة وتعريض المئات للخطر
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3
45 - Magribi الاثنين 23 مارس 2020 - 00:10
يجب فحص الناس الدي كانو عنده في المصحة بعد عودته من الخارج خطير جدا والبحت مع هد المخالف للقنون والمندوب الصحة للإقليمي.؟؟؟؟والضرب من حديد لمن سوالت له نفسه خرق للقنون....
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2
46 - moha الاثنين 23 مارس 2020 - 00:10
هذه ظروف خاصة و العالم كله في كفة واحدة و الشرب بيد من حديد على كل مستهتر يعرض المجتمع للهلاك كي يربح دريهمات يجب علينا جميعا ان نكون يدا واحدة بصف واحد ملكا و شعبا و حكومة
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2
47 - ياسين القنيطرة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:12
انعدام الضمير الأخلاقي والمهني، لاحول ولاقوة إلا بالله !!!
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2
48 - غيثة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:15
سبحان الله هدا الفايروس ضهر ليطهر العالم من الغش و الجشع و عدم التربية و قلت الاخلاق، أتى ليعيد كل شئ إلى نصابه ....ودمتم سالمين
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49 - مواطن غيور الاثنين 23 مارس 2020 - 00:16
كثيرا ما كنت أتألم لبعض الأطباء في المصحات الخاصة (ولا أعمم) مهووسين بالجشع لجمع الأموال يقومون بعمليات جراحية غير ضرورية للمرضى والنساء الحوامل ويحضنون في مصحاتهم مرضى ليالي غير ضرورية فقط من أجل رفع الدخل زد على ذلك المعاملة مع المرضى المنخرطين في التعاضضيات والظمان الإجتماعي (بالنوار)... يجب على مفنشيات الصحة القيام بعملهم حتى لا يتهموا بالتواطىء في هذه الأفعال الغير مشرفة للأطباء أنفسهم
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0
50 - متتبعة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:18
هذا راه مرتاكب جريمة في حق مهنته و القسم اللي أدى عاااد نزيدو خيانته للوطن ، قمة الأنانية
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0
51 - أين هي المراقبة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:18
هاد الطبيب قديييم ف تطوان
و فالتقرير جا بلي هو طبيب عام و يمارس تخصص طب الولادة
هنا السؤال المطروح بشدة فين هي المراقبة ملي هاد الطبيب سنييين هادي و هو كيمارس هاد التخصص مع مصحات خاصة
واش غنقولو باك صاحبي ولا غنقولو الربح ف النص ولا شنو
اين هي المراقبة
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0
52 - محمد طنجة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:22
عليه أن يؤدي الثمن...والشكر موصول للجهات المسؤولة
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0
53 - علوي محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 00:24
هذا مجرم و ليس طبيب، كيدير العمليات بدون دبلوم التخصص، ماذا تنتظر من أمثاله؟ خص تكون العقوبة مضاعفة ليه، بعدد الناس لي فتح ليهم، و عدد الناس لي دوَّز ليهم فالعيادة.
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54 - من المهجر الاثنين 23 مارس 2020 - 00:26
المصحات الخاصة يجب أن تغلق كليا ويجب ان تهتم الدولة بالصحة للعموم الحل ساهل وبسيط،فهناك من سيقول أن الدولة غير قادرة على كل هذه المصاريف، الجواب هو التغطية الصحية للعموم، لفلوس لكتخلص على كل موظف في القطاع العام أو الخاص، تمشي لقطاع الصحة يجب خلق صيدليات تابعة للدولة والتموين من عاءدات التغطية الصحية والصحة للعموم، أولا للقطع مع الاتجار في صحة المواطن ثانيا جعل تركيز الاطباء مركز حولة الانسانبة لا حول الجري واء المادة والتهافت في بناء مصحة وإرسال الأشخاص إليها،
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55 - Yass الاثنين 23 مارس 2020 - 00:27
يعكس العقلية الصدئة للاطباء . لا ضمير لا كفاءة . إلا من رحم ربي
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