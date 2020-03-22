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رابع وفاة بـ"كورونا" .. خمسينية حضرت مراسيم عزاء في خريبكة

رابع وفاة بـ"كورونا" .. خمسينية حضرت مراسيم عزاء في خريبكة
هسبريس من الرباط
الأحد 22 مارس 2020 - 23:50

باشرت السلطات بمدينتي خريبكة والدار البيضاء، منذ الإعلان عن تسجيل رابع وفاة بسبب "فيروس كورونا" بالمغرب، إجراءات نقل جثة الهالكة من أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، من أجل دفنها، هذه الليلة، بمدينة خريبكة.

وأوضحت مصادر الجريدة أن الهالكة تبلغ من العمر 58 سنة، وكانت تعيش رفقة ابنتيها بالحي السكني الرياض بخريبكة، قبل أن تتدهور حالتها، أمس، بوتيرة متسارعة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن النتائج الأولية للفحوصات التي أجريت على المعنية بالأمر، بمدينة خريبكة، فرضت على المصالح الطبية نقلها على وجه السرعة إلى مدينة الدار البيضاء، ليتبيّن حينها بأنها مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

ورغم المحاولات التي أجرتها الأطقم الطبية، من أجل إسعاف المريضة، إلا أن تدهور صحتها بدّد كل الجهود، قبل أن تسلم الروح إلى بارئها عشية الأحد.

وكشفت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية والطبية بمدينة خريبكة، باشرت الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، انطلاقا من المحيط الذي كانت تعيش فيه الهالكة، من أجل تحديد الأشخاص الذين خالطتهم في الآونة الأخيرة.

يُشار إلى أن الهالكة كانت قد خالطت، قبل أسبوعين، مجموعة من الأشخاص خلال حضورها مراسيم عزاء أحد معارفها، ما دفع السلطات المعنية إلى استنفار مصالحها لضبط لائحة الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا قد خالطوها، سواء خلال العزاء المذكور أو غيره.

وبهذا يكون إجمالي عدد الوفيات بالمغرب بسبب فيروس كورونا المستجد قد بلغ 4 وفيات، إلى حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، فيما انتقل عدد الإصابات بالفيروس من 109 إلى 115 حالة مؤكدة.

ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 512 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (49)

1 - Zakaria de الاثنين 23 مارس 2020 - 00:05
نسأل الله السلامة والعافية لجميع البشرية جمعاء يارب العالمين.
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64
2 - maurisso الاثنين 23 مارس 2020 - 00:09
الناس كادير آلاف التحليلات في يوم واحد، حنا يلاه 500 تحليلة فشهر كامل. هذا ما جنت علينا الإستهتار بالصحة.
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117
3 - Momo الاثنين 23 مارس 2020 - 00:11
اولا الله يرحمها و يوسع عليها،ثانيا نتمنى من الله فيما يخص العزاء الذي حضرته وقتها ان تكون خالية من الفيروس لاننا نعرف مبالغة النساء في التعناق و البوسان في مثل تلك الاوقات و الله يحد الباس.
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69
4 - Hakika الاثنين 23 مارس 2020 - 00:11
Assalm alykoum
Voici les hôpitaux préparer du Maroc une ville comme Khouribga et aucun lit de réanimation il faut la transporter a Casablanca voilà le mensonge au peuple nos hôpitaux sont bien préparés???
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30
5 - aziz الاثنين 23 مارس 2020 - 00:11
الوقاية أفضل من العلاج.........نسأل الله السلامة.
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27
6 - Medox الاثنين 23 مارس 2020 - 00:12
خاص اكون عندكم اختبار سريع الكشف بهذا الفيروس ماشي حتى كتوصل لعظم في بنادم عاد كتكتشفوه
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37
7 - حمزة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:12
لا ادري لماذا تبدد الوزارة اموال في ادوية الملاريا بناء على إشاعة تفيد انها تعالج كورونا.. مع العلم ان جميع الدول تؤكد ان دواء الملاريا لايمكن ان يكون صالح بتاتا لكورونا الا اذا كانت الدولة تعتزم جعل المرضى بكورونا فئران تجارب..
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4
8 - رأي الاثنين 23 مارس 2020 - 00:12
رحمها الله واسكنها فسيح جنانه.
المرجو تهيئة الفنادق لاستقبال المصابين في ظل محدودية مستشفياتنا
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32
9 - زمن عصيب الاثنين 23 مارس 2020 - 00:13
رحم الله هذه السيدة..
هذا يؤكد بالملموس أن تجنب مخالطة الناس ما أمكن هو الحل للحد من تضاعف هذا الوباء، يجب على الجميع التحلي بالصبر خلال الأسبوعين القادمين لكي يتبين الأعراض في المرضى لكي يتم معالجتهم، وإلا فالدالة الأُسية لا ترحم.

#لنسطح_المنحنى
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26
10 - بوعزة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:13
انا لله وانا اليه راجعون
تغمد الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
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24
11 - Sasssss الاثنين 23 مارس 2020 - 00:14
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم ارفع هذا الوباء واحفظ جميع المسلمين والمسلمات.
آميين
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13
12 - دعاء الاثنين 23 مارس 2020 - 00:14
ان لله وان له راجعون
اللهم ارحمها واجعل مثواها الجنة
نقدر مجهود السلطة في مكافحة الفيروس ولكن عليهم البحث عن اصل اصابة المتوفاة لكي لا يسقط هناك ضحايا
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14
13 - لفضيل الاثنين 23 مارس 2020 - 00:15
إنّا لله و إنّا اليه راجعون اللّهم اكرم نزلها ووسع مدخلها .الإخوان دير خير ف راسك و خليك ف دارك
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5
14 - الزغاري الاثنين 23 مارس 2020 - 00:16
الموت واحد و الأسباب تتعدد و لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها اللهم ارحمها و اغفر لها و ارزقنا حسن الخاتمة
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15
15 - ثورية الاثنين 23 مارس 2020 - 00:16
الله يرحمها و يوسع عليها ولازم على الأشخاص اللي خالطاتهم يخضعو الفحوصات الطبية والمرجو الالتزام بالقواعد للحفاظ على الصحة المواطنين
اللهم ارحمنا
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3
16 - ابو سعد الاثنين 23 مارس 2020 - 00:16
هذا يبرز مدى خطورة عدم الامتثال للحجر الصحي والتهور الذي يقدم عليه بعض الاشخاص من خلال تعنتهم وعدم اكتراثهم بأمر الزام منازلهم رغم ان هؤلاء ليس لديهم من اغراض يقضونها سوى التسكع في الشارع العام. يجب ضرب على ايدي كل من لا حاجة ضرورية له لقضائها وهو يتجول خارج جحره حتى يكون عبرة للآخرين.
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16
17 - Moi الاثنين 23 مارس 2020 - 00:17
يعني حالة جديدة اكتشفت مؤخرا؟ الله ارحمها و ارحمنا يا رب
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3
18 - ياسر الاثنين 23 مارس 2020 - 00:18
الشجاعة والبطولة و الشهامة و المروءة و الإنسانية و طلب الشهادة ......كل ذلك يستدعي أمرا واحدا في الفترة الراهنة
الزموا بيوتكم يرحمكم الله
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8
19 - متتبعة الاثنين 23 مارس 2020 - 00:18
يجب البحث أيضا عن من خالطها قبل و عاداها بالفيروس.
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2
20 - Contrex الاثنين 23 مارس 2020 - 00:18
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا رب.
المرجوا من المغاربة عدم التهور والتزام البيوت.
لنصبر شهر وتمر هذه الأزمة بسلام إن شاء الله وبأقل الأضرار.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين.
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3
21 - عبدالحق الاثنين 23 مارس 2020 - 00:19
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا من هذا الوباء الخطير
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4
22 - ben lebsir ahmed الاثنين 23 مارس 2020 - 00:19
للاسف مايزال الكثير من المجتمع لايعرف او لا يطيق مايجري ولا يخاف على نفسه وحياته وحاياة اولاده او عائلته للاسف لمادا هدا الغباء وهده السهولة مع النفس
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5
23 - fati الاثنين 23 مارس 2020 - 00:19
حتى ماتت السيده عاد بغيتو تقلبو على الأشخاص لي كانت معاهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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5
24 - متابع الاثنين 23 مارس 2020 - 00:20
اللهم ارحمها واعفرلها يارب العالمين
ياربي ارفع عنا البلاء واشفي جميع المسليمن وارحم علينا برحماتك يارب
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3
25 - Sabrina الاثنين 23 مارس 2020 - 00:20
انا لله وانا اليه راجعون،بعد ستة أيام سينزل المسيح le machiah وستتغير الاحوال،هدا ما يرددها احبار اليهود.
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-9
26 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 00:21
ابغينا نعرفو واس هذي حالة وافدة ولا محلية. و ايلا كانت محلية معامن تخلطات باش تصابت بالعدوى.. المزيد من التوضيح دوختونا
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5
27 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 00:22
اله يرحمها ويتقبلها في الشهداء
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2
28 - أيوب شنشان الاثنين 23 مارس 2020 - 00:23
أين يتم دفن ضحايا الوباء ! و كيف يتم غسل الجثة ، وهل تحضر عائلة الفقيد /ة مراسم الدفن ؟!
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1
29 - جيهان الاثنين 23 مارس 2020 - 00:23
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته
ياربي داقت بنا الدنيا ارفع عنا هد البلاء ياربي لا تؤاخدنا بذنوبنا يارحمان يارحيم
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30 - لا إله إلا الله الاثنين 23 مارس 2020 - 00:24
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم جميع أموات المسلمين
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0
31 - Citoyen الاثنين 23 مارس 2020 - 00:24
لا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمنا واغفر لنا وتجاوز عنا والطف بنا يا لطيف يا خبير إنك على كل شئ قدير.
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32 - nour الاثنين 23 مارس 2020 - 00:24
اللهم ارحمها و اغفر لها.إنا لله و إنا إليه راجعون.اللهم أبعد عنا هذا الوباء برحمتك يا رب العالمين.
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33 - يوسف الاثنين 23 مارس 2020 - 00:24
رحم الله الفقيدة وإنا لله وإنا إليه راجعون.يارب يكونو تحاليل سلبية لخالطوها وإلا راه غادي تكون كارثة
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34 - خالد الاثنين 23 مارس 2020 - 00:25
التجمعات ثم التجمعات مصدر الهلاك الله خليكم بعدو عليهم عرس،عزو،خطوبة،عراضة... الله يرحمها إن لله وإن إليه راجعون
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35 - عمر الاثنين 23 مارس 2020 - 00:25
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر لها ولجميع المسلمين
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36 - مستغرب الاثنين 23 مارس 2020 - 00:25
تغمدها الله برحمته انا لله وانا اليه راجعون تعددت الأسباب والموت واحد اصمد ياوطني
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37 - دانيال درغال الاثنين 23 مارس 2020 - 00:26
وإن لله وإن إليه راجعون البقاء لله
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38 - رضوانلعاالي الاثنين 23 مارس 2020 - 00:26
الله يرحم الفقيدة اتمنى ان لا يصاب احد من عيلتها مثل بناتها لانه كانوا مجاويرينها االه يعفو على الجميع
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39 - ملاحظ الاثنين 23 مارس 2020 - 00:26
كيف وصل كورونا لها بما انها ليست مغتربة ؟ اظن ان هناك الكثير من الحالات الغير معلنة
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2
40 - كم مم الاثنين 23 مارس 2020 - 00:28
الله يرحمها ويرزق اهلها الصبر ويحد الباس على ان يكون العدد الذي خالطته قليلا جدا وكذالك المخالطين لمخاليطيها قليلا كي تحد عدد الاصابات
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41 - مار من هنا الاثنين 23 مارس 2020 - 00:29
الله يحضر السلامة
تراها لم تمت الا بعد ان اصابت عدواها نصف المدينة
من اين لهم ان يحددوا مجموع الناس الذين خالطتهم وخلطاء الذين خالطوها
الله يجعل السلامة كن راها ما ماتت تا عادات خريبكة كلها
يا لطيف
لطفك يا رب
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42 - Rafiq الاثنين 23 مارس 2020 - 00:32
Our country should be doing a lot more tests.
we did less than 1000 test.
Spain already done 350.000 tests days ago.
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43 - مغربي يحب وطنه الاثنين 23 مارس 2020 - 00:33
في خضم الظروف التي يعيش فيها العالم عامة والمغرب خاصة يجب علينا وجوبا الإلتزام واتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالمملكة للحيلولة دون تفشي الوباء. وحفاظا على سلامة جميع المواطنين.
إن العاطفة المبالغ فيها العزاء في هذه الظرفية قد تأتي بنتائج عكسية.
صحيح أن في الأمر حول ولكن في مثل هذه الظرفية تقتضي إجراءات احترازية. واتباع توصيات الجهة الوصية على صحة وسلامة المواطنين.
اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات امين وارزقه ذويهم الصبر والسلوان
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0
44 - A mon avis الاثنين 23 مارس 2020 - 00:33
مدينة الفوسفاط لا تتوفر على سرير انعاش !!!!!! و ملاير الدولارات تعطى هيبات للدول الافريقية من المكتب الشريف الذي يعيش على خيرات المدينة التعيسة !!!! هذا حال عاصمة الفوسفاط العالمية و مكتبها (الشريف) الاكثر تبرعا في صندوق كورونا المحدث بما يقدر ب 30 مليار درهم !!!!
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45 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 00:34
رحم الله الفقيدة و رحم هدا الوطن لا نعلم صراحة من التالي
وراء كل مصاب جلل فائدة عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم
علمنا و علم الوطن فائدة العلم و محاربة كل بدعة و خرافة اليوم نخصد ما زرع البارحة
كذالك فرض الحجر الصحي و منع العامة من التجوال افضل ما انتفعنا به كمدمن و لي اصدقاء كتر مدمنين ماهي الا فرصة لنقلع عن هكدا سموم و ان خرجنا منها سالمين واصبحنا صاحين لا مخمرين ولا مزطولين
سيعرف المغرب ما معنى ان يصحو الشعب من سباته
كان الله في عوننا و ما نحن مقبلين عنه فليرحمنا الله
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46 - اسية الاثنين 23 مارس 2020 - 00:35
الله يرحمها ويصبر ابنتاها ياله من خبر محزن المراة ليست مسنة اذن الفيروس خطير لا اله الا الله
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47 - يحيى الاثنين 23 مارس 2020 - 00:35
رحم الله الجميع احياءا و امواتا
انالله وانا اليه راجعون
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48 - مسلم الاثنين 23 مارس 2020 - 00:37
اللهم اغفر لنا ولها ولجميع المسلمين والمسلمات اجمعين.
وارزق اهلها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم انت السلام ومنك السلام بردا وسلامة على الامة كلها.
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال بيته وصحبه اجمعين
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49 - سمير الاثنين 23 مارس 2020 - 00:37
هذا دليل على أن خريبكة كلها لا يو حد بها سرير واحد للانعاش....و هنا يتضح الكذوب على الناس و تتضح حقيقة حالةاستعداد المستشفيات الهشة و كذلك الحقرة و العنصرية ...لان كما صرحوا ان الم.ش ف قد جهز أربع مستشفيات بالمدينة ترقبا لمثل هذه الحالات....حسبنا الله و نعم الوكيل و البلاد مشات في الخسران...
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