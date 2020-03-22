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كُتّاب وآراء
رابع وفاة بـ"كورونا" .. خمسينية حضرت مراسيم عزاء في خريبكة
باشرت السلطات بمدينتي خريبكة والدار البيضاء، منذ الإعلان عن تسجيل رابع وفاة بسبب "فيروس كورونا" بالمغرب، إجراءات نقل جثة الهالكة من أحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء، من أجل دفنها، هذه الليلة، بمدينة خريبكة.
وأوضحت مصادر الجريدة أن الهالكة تبلغ من العمر 58 سنة، وكانت تعيش رفقة ابنتيها بالحي السكني الرياض بخريبكة، قبل أن تتدهور حالتها، أمس، بوتيرة متسارعة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن النتائج الأولية للفحوصات التي أجريت على المعنية بالأمر، بمدينة خريبكة، فرضت على المصالح الطبية نقلها على وجه السرعة إلى مدينة الدار البيضاء، ليتبيّن حينها بأنها مصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
ورغم المحاولات التي أجرتها الأطقم الطبية، من أجل إسعاف المريضة، إلا أن تدهور صحتها بدّد كل الجهود، قبل أن تسلم الروح إلى بارئها عشية الأحد.
وكشفت مصادر الجريدة أن السلطات المحلية والطبية بمدينة خريبكة، باشرت الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، انطلاقا من المحيط الذي كانت تعيش فيه الهالكة، من أجل تحديد الأشخاص الذين خالطتهم في الآونة الأخيرة.
يُشار إلى أن الهالكة كانت قد خالطت، قبل أسبوعين، مجموعة من الأشخاص خلال حضورها مراسيم عزاء أحد معارفها، ما دفع السلطات المعنية إلى استنفار مصالحها لضبط لائحة الأشخاص الذين من المحتمل أن يكونوا قد خالطوها، سواء خلال العزاء المذكور أو غيره.
وبهذا يكون إجمالي عدد الوفيات بالمغرب بسبب فيروس كورونا المستجد قد بلغ 4 وفيات، إلى حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد، فيما انتقل عدد الإصابات بالفيروس من 109 إلى 115 حالة مؤكدة.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة بعد التحاليل المخبرية السلبية وصل إلى 512 حالة، بعد أن تأكد خلوها من فيروس "كوفيد 19".
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (49)
Voici les hôpitaux préparer du Maroc une ville comme Khouribga et aucun lit de réanimation il faut la transporter a Casablanca voilà le mensonge au peuple nos hôpitaux sont bien préparés???
المرجو تهيئة الفنادق لاستقبال المصابين في ظل محدودية مستشفياتنا
هذا يؤكد بالملموس أن تجنب مخالطة الناس ما أمكن هو الحل للحد من تضاعف هذا الوباء، يجب على الجميع التحلي بالصبر خلال الأسبوعين القادمين لكي يتبين الأعراض في المرضى لكي يتم معالجتهم، وإلا فالدالة الأُسية لا ترحم.
#لنسطح_المنحنى
تغمد الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته ،والهم دويها الصبر والسلوان .
اللهم ان كانت محسنة فزد في احسانها وان كانت غير دالك فتجاوز عنها
اللهم ارفع هذا الوباء واحفظ جميع المسلمين والمسلمات.
آميين
اللهم ارحمها واجعل مثواها الجنة
نقدر مجهود السلطة في مكافحة الفيروس ولكن عليهم البحث عن اصل اصابة المتوفاة لكي لا يسقط هناك ضحايا
اللهم ارحمنا
الزموا بيوتكم يرحمكم الله
المرجوا من المغاربة عدم التهور والتزام البيوت.
لنصبر شهر وتمر هذه الأزمة بسلام إن شاء الله وبأقل الأضرار.
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين.
ياربي ارفع عنا البلاء واشفي جميع المسليمن وارحم علينا برحماتك يارب
ياربي داقت بنا الدنيا ارفع عنا هد البلاء ياربي لا تؤاخدنا بذنوبنا يارحمان يارحيم
تراها لم تمت الا بعد ان اصابت عدواها نصف المدينة
من اين لهم ان يحددوا مجموع الناس الذين خالطتهم وخلطاء الذين خالطوها
الله يجعل السلامة كن راها ما ماتت تا عادات خريبكة كلها
يا لطيف
لطفك يا رب
we did less than 1000 test.
Spain already done 350.000 tests days ago.
إن العاطفة المبالغ فيها العزاء في هذه الظرفية قد تأتي بنتائج عكسية.
صحيح أن في الأمر حول ولكن في مثل هذه الظرفية تقتضي إجراءات احترازية. واتباع توصيات الجهة الوصية على صحة وسلامة المواطنين.
اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات امين وارزقه ذويهم الصبر والسلوان
وراء كل مصاب جلل فائدة عسى ان تكرهوا شيئا و هو خير لكم
علمنا و علم الوطن فائدة العلم و محاربة كل بدعة و خرافة اليوم نخصد ما زرع البارحة
كذالك فرض الحجر الصحي و منع العامة من التجوال افضل ما انتفعنا به كمدمن و لي اصدقاء كتر مدمنين ماهي الا فرصة لنقلع عن هكدا سموم و ان خرجنا منها سالمين واصبحنا صاحين لا مخمرين ولا مزطولين
سيعرف المغرب ما معنى ان يصحو الشعب من سباته
كان الله في عوننا و ما نحن مقبلين عنه فليرحمنا الله
انالله وانا اليه راجعون
وارزق اهلها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم انت السلام ومنك السلام بردا وسلامة على الامة كلها.
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى ال بيته وصحبه اجمعين