عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143

هسبريس من الرباط

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 143 حالة مؤكدة.

وأعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، إلى 143 حالة إصابة.

وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ما زال مستقرا في أربع حالات، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التي تماثلت للشفاء إلى خمس حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.