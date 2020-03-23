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الرئيسية | مجتمع | عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143

عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143

عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143
هسبريس من الرباط
الاثنين 23 مارس 2020 - 18:05

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 143 حالة مؤكدة.

وأعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، إلى 143 حالة إصابة.

وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ما زال مستقرا في أربع حالات، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التي تماثلت للشفاء إلى خمس حالات.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (203)

1 - رشيد من Köln الاثنين 23 مارس 2020 - 18:15
الطاعون: قيل: إنه وباء معين، وقيل: إنه كل وباء عام يحل بالأرض فيصيب أهلها ويموت الناس منه.
وسواء كان معيَّنًا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعون عذاب أرسله الله عز وجل، ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزَل بأرضه وبقي فيها صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقَدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»[
وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه، فإن الحياة غالية عند الإنسان، سوف يهرب، يخاف من الطاعون، فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر، وعَلِم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ثم مات به، فإنه يُكتب له مثل أجر الشهيد، وهذا من نعمة الله عز وجل
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119
2 - الطنز البنفسجي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:16
المغرب أغلق مجاله الجوي نهائيا 15 مارس .
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
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3 - Abdu الاثنين 23 مارس 2020 - 18:16
كلسو فديوركوووم..ولا نمشيو فيها كامليييين
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71
4 - مواطن مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:16
دعونا لا نكرر نفس سيناريو ايطاليا
دعونا نحتذي بالصين
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65
5 - oujdi الاثنين 23 مارس 2020 - 18:17
الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء لعلى ربي يرفع عنا هاد الوباء
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70
6 - سنهيم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:17
يارب تلطف بينا وعاجل لنا بالدواء وارفع عنا البلاء اللهم يا ملك الملوك ويا خالق الكون برحمتك نستغيث اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين
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40
7 - ام ايمن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:17
مع الأسف العدد غادي وهو كايرتفع ولكن عندي سؤال علاش فالبلدان الأخرى كانلقاو لي تشفاو يفوق العشرات فاليوم وعندنا يالله تشفاو 5 ماهو السبب
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8 - Doussawn الاثنين 23 مارس 2020 - 18:17
القضية باقة غادة كتزاد... يارب دير شي تويل تلخير
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17
9 - سالهلة الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
لحل ساهل .....


ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بالفرنسية
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27
10 - اللهم احفظنا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
لاحول ولا قوة الا بالله، اللهم لانسألك رد القضاء بل اللطف به، اظن ان الموجة الثالثة قد بدأت، نتمنى من الكل التزام البيت، وكفى مبررات ماعندي ما ناكل ، كاس اتاي والخبز ومانموتوش، 15 يوما وربي يفرجها على البشرية جمعاء،
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28
11 - Wins05 الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا غيات المستغيتين اغتني يا لطيف الالطاف نجنا مما نخاف.
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19
12 - شفيق الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
اللهم احفظ هذا البلد و هذه الأمة
و ارفع عنها هذا البلاء
نبقاو فدارناااااااااا
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22
13 - Mohamed الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
{اللهم إني أسألك اللطف فيما قضيت، و المعونه على ما أمضيت، و أستغفرك من كل قول يعقبه الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقه لمن توكل عليك، و العصمه لمن فوض أمره إليك}
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17
14 - berrada الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
المرجو من المواطنين الالتزام بي شروط الوقاية اونبقاو في الدار هادي ازمة او غادي تفوت انشاء الله
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12
15 - mourad الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
هناك مجموع من قنوات البيع عبر الانترنيت،هل فكرت الحكومة في حظرها،خصوصا ان هناك من السلع ما يتطلب الاستيراد من دول آسيا،المنهكة بالوباء،وهل هاته الشركات تقوم بالازم من تعقيم المنتوج عند التوصل به،وعند التهيئة لايصاله لصاحب المنتج،المرجو من اىحكومة حظر هاته القنوات الالكترونية،لانها سوف تكون سبب تفشي العدوى القاتل
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-7
16 - ben lebsir ahmed الاثنين 23 مارس 2020 - 18:18
الله احد الباس ويرحمنا بشفاه وهدا ما نطلبه من المجتمع المغربي ان يساعدون بعضهم البعض ويمكتون في بيوتهم والحفاض على اولادهم واهلهم قبل فوات الاوان الانسان الدكي هو من يتعلم من اخطاء الناس لنتعلم من اخطاء دوال متقدمة التي اصبحت مهزومة الان امام هدا القدر ارجوكم لابد من اليقضة والالتزام
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5
17 - عبدالرحيم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
الله يحفض الجميع ونسأل اللهان يبعد هذا البلاء فاقرب وقت انشاءالله
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2
18 - dounia الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالجُنُونِ وَالجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ
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12
19 - كلمة حق الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
إلزموا بيوتكم يا أبناء وطني.. و طبقوا إجراءات السلطات العمومية..... وتضرعوا إلى الله بالدعاء.. فإنه عزوجل أرحم بنا من امهاتنا... ردوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
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8
20 - رشيد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
شيئ طبيعي أن تزداد اعداد المصابين يوميا المرجو التزام التعليمات للحد من هذا الوباء اللعين
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7
21 - خالد في بيته من 17 مارس الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
اللهم لطفك كل يوم 10 او 15
الحجر المنزلي .
هو ملادنا الوحيد بعد التضرع الى الله
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5
22 - اكرم هيثم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
اللهم ارفع عنا البلاء...واحفظ الجميع
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23 - لا تنسوا الدعاء الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
لا تنسوا الدعاء لا تنسوا الدعاء
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8
24 - منیر الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
الامس فی ایطالیا بعدما انتشر المرض علی نطاق واسع اصدرت الحكومه امرا بایقاف المعامل التی تنتج سلعا غیر ضروریه للمواطنین لتفادی اختلاط العمال الیوم فی المغرب فی اطار الاعمال الاستباقیه یجب ایقاف الاعمال غیر المنتجه لسلع ضروریه وتعلیق العمل بالادارات العمومیه غیر الضروریه وتمدید كل اجال الوثاٸق الاداریه بالاضافه تعلیق العمل كل عمل غیر مربط بضروره ملحه
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9
25 - karim الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
سلامة ياربي ياربي ترفع علينا هاد البلاء يارب تشافي لجميع
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3
26 - مروان الاثنين 23 مارس 2020 - 18:19
سيعرف المستقبل ظهور فيروسات أشد فتكا من كورونا واكثر مقاومة للقاحات والادوية فماذا نحن فاعلون
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-8
27 - اكرم هيثم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
اللهم ارفع عنا البلاء...واحفظ الجميع
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3
28 - لطفك يا رب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
ارجوكم استعينو بالله اولا و بالحجر الصحي ثانيا ارجوكم أملنا في الحجر الصحي بعد الله سبحانه حتى نتغلب على انتشار الفيروس اللهم حبس شهر و نرجعو لحياتنا و رمضان و صلوات التراويح او سنشهد اول رمضان في التاريخ من دون تراويح ان القلب لا يحزن و ان العين لتدمع من مجرد التفكير في رمضان بدون تراويح التزموا ارجوكم
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8
29 - sanae الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
اللهم الطف بعبادك يا أرحم الراحمين
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5
30 - Mounir الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
اللهم حفظنا من هذه الجائحة. و الحفظ كادل الممرضات و الممرضين. الأطباء و كل رجال السلطة الذين يعرضون حياتهم للخطر من اجل هذا الشعب و الوطن. بقا فدارك ما تخرجوش.
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5
31 - كريم اليمني الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية...

بعض المواطنين لا يتخدوا التدابير الإحترازية بكل وطنية و مسؤولية...
الله يهدينا قبل ما يفوت الأوان !
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3
32 - مريم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
ياربي يرحمنا من عندو هدشي كيخلع وعاد كيتزاد لطفك يا أرحم الراحمين
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33 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
اللهم أرفع مقتك وغضبك عنا يارب العالمين
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2
34 - عماد المديوني الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
صراحة , هاد الاسبوع اللي فات كامل و انا مزاحم معا الناس في الطوبيس, انا دابا حاس بشوية الخوف مع تانيب الضمير.
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35 - صديقي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
متخافوش خوتي مغاربة ان شاء الله خير وسلام وخا توصل الف راه عادي مهم بقاو في دار تهلاو في ولادكم
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5
36 - غفرانك يارب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:20
يارب إنك على كل شئ قدير . اللهم إرفع عنا البلاء .
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37 - Agadir الاثنين 23 مارس 2020 - 18:21
لا حول ولا قوه الا بالله، وا بقاو ف ديوركم أعباد الله
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38 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:21
الناس البيت تم البيت تم البيت
سوف تكون العواقب وخيمة
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3
39 - المحبة للخير الاثنين 23 مارس 2020 - 18:21
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
الله يشفي جميع المصابين ياربي من هذا الوباء إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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40 - يحيى الاثنين 23 مارس 2020 - 18:21
اللهم ارحمنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض.
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41 - محسن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:21
هذا بفضل غباء واستهتار بعض الفئات، مايمكنش شي عامل مجهود و مضحي گالس فدارو، و شي يدربلك المجهود ديالك كامل فزيرو، حسبي الله و نعم الوكيل.
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5
42 - يوسف الذكالي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:21
السلام عليكم ورحمة الله.هناك الأمل.اتحدوا على الجلوس في المنازل. في الاتحاد قوة.لا للفزع من العدد سيزداد هذا الرقم لأن فيروس تجاوز فترة الحضانة.
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43 - مغربي حر الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
اللهم ادفع عنا هذا الوباء وارحمنا برحمتك فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك آمييييييين
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44 - محمد من الرشيدية الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
في نظري بأننا ندخل في دروة المرض في المغرب إن شاء الله سترتفع الحالات بشكل مؤقت وستعود الأمور إلى الإنخفاض لا ننسى بأن جل الدول الآن تعاني من نفس وتيرة الإرتفاع والمغرب يتصدر مراتب منخفضة في حدة إرتفاع الضحايا .
نسأل الله العافية وإن شاء الله بدخول رمضان سيرفع البلاء بإذن الله
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45 - نبيل تيفلت الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
من يعتقد أن الإلتزام بالحجر الصحي و في نفس الوقت ضرورة استمرار الحياة وعدم توقف العجلة الإقتصادية. فهو يقود البلاد إلى المجهول. يجب إعلان الطوارئ والإغلاق الكلي.نداء قبل فوات الأوان
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46 - noura الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
لطفك يا الله اللهم ارفع عنا البلاء
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47 - الهلالي عبد الصمد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
يبدو ان الوضع بدأ يخرج عن السيطرة . اللهم ان لا نسألك رد القدر لكن نسألك اللطف فيه . اكثروا من الدعاء فالقلب موجوع والعين تدمي
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48 - منروالي سعد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
قيبلا طليت من شرجم حيت كانسمع السظاع لقيت جوج براهش لاعبين كورا ضرنا فيهم وما دخلوش راه العقلية هيا كولشي بنادم ها دالع فزناقي

مدينه اكادير
للاشاره مزال كانتسناو نتوصلو بالوتيقه من عند السي الشيخ ولا المقدم راه بدا كينفد الطعام مقادين على غرامة ولا حبس
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4
49 - الباتول الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
اللهم الطف بنا يا الله.
اللهم أزح عنا هذا الوباء. اللهم اهد المغاربة إلى الجلوس ببيوتهم.
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50 - عبد العزيز الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
طالبنا بإغلاق الحدود منذ بداية تفشي الوباء في إيطاليا ... أتمنى أن لا نكون تأخرنا كثيرا.
الآن لم يبق لنا إلا الإلتزام التام بالبقاء في بيوتنا لمحاصرة الفيروس
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51 - حافظ الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
اللهم احفظ بلدنا الحبيب من كل سوء
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52 - صقر المغرب الأقصى الاثنين 23 مارس 2020 - 18:22
عندما صمت اليوبي وارتعش وزير الصحة واصفر وجه العثماني أدركت حجم الكارثة
لماذا لم تغلقوا حدود المغرب مبكرا
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4
53 - Adam الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
يارب تحفضن من كل أمراض خبيت مثل كرون
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-1
54 - Yanis الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
wawe ça grimpe plus vite ce que je crois allah yastar limitez les sorties faites trop attention et vous prenez pas les chose à la légère
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55 - Meryem الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
ياربي رحمتك نرجو اللهم ارفع عنا البلاء.هادشي لا يبشر بالخير.المرجو من الجميع التزام البيوت
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56 - امغار ناريف امازيغ الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
اللهم يا لطيف نسالك اللطف فيما جرت به المقادير اللهم لا تشمت الاعداء فينا واحفظنا يا حفيظ ياسلام انك انت القوي العزيز بفدر عظمتك وجد علينا برضاك يا ارحم الراحمين يارب العالمين
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57 - عماد الدين الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
اللهم ابعد عنا هذا البلاء يارب ترحمنا وتحفظنا.
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-1
58 - قربات الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
قلبتوها تدين ودعاء واستغفار ملي سمعتو الموت كاينة ههههه وجدو راسكم ,النفاق والغدر والانانية والشفرة والرشوة والغش في الخدمة هتخلصهوها
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6
59 - maraam الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
كرونا خطوراتها في انتشار بسرعه وعدم وعي الشعب الله يحفظك يا مغرب
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60 - benaissa الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
هدا لا يبشر بالخير
اللهم لطف بنا
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61 - رشيد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
كون سدو لحدود مني بان المرض فسبانيا وطاليان كون راها 0 حالة اما تا دخل لفيروس من طبيعي كل نهار غيرفع
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2
62 - reda.oran الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
مع الاسف مكاش باش نقابلو وباء كيما هدا.بقالنا غي الدعاء الى الله
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63 - رشيد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
كون سدو لحدود مني بان المرض فسبانيا وطاليان كون راها 0 حالة اما تا دخل لفيروس من طبيعي كل نهار غيرفع
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2
64 - سعيد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:23
اللهم احفظنا و احفظ المسلمين في كل مكان من هذا الوباء
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-2
65 - سيمو السويي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
ارتفاع صاروخي للاصابات . الحدر ثم الحدر . انا اقطن بمدينة الخميسات الناس تتجول بكل حرية في الازقة و الشوارع . لا يعترفون بشيء اسمه الحجر الصحي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي القدير
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5
66 - الححياني الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
ملاحظة هامة : المسؤولية في تزايد حالات الإصابة تتحملها الدولة و ليس المواطنين لأنهم لم يلتزموا منازلهم وذلك لأن
الدولة لم تتخذ الإجراءات في الوقت المناسب أي في بداية ظهور المرض في إيطاليا حينها كان السيد رئيس الحكومة يطمئن المغاربة بأنه لا توجد أي حالة بالمغرب وكان يطلب من المغاربة أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي
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67 - مغربي يخاف على المغرب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
الإخوان و الأخوات، بقاو ف ديوركم، والتزموا بما تفرضه الدولة حاليا من إجراءات.
إخواني انا مغربي مقيم بالخارج، خدام ف التجارة....مدة طويلة مجيتش للمغرب بسبب عمليات جراحية في الخارج.

من بعد صحتي تحسنت وجيت للمغرب هادي مدة تفوة شهرين.....المهم عزيز عليا المغرب.... انا انسان مستور ما غني ما فقير......
واخا عندي جنسية أوروبية كنلتزم بقوانين وطني الأم المغرب...... وكنموت على المغرب ....
****المهم الإخوان انا دابا من الداخل ديالي كنبكي.....مولف المغرب ديما هاني....ديما ناشط..... الخير موجود....لقهاوي عامرين........
**** دابا واش بغايتو نرجعو كيف ما كنا ؟؟ يمكن وحسن ؟؟
بقاو ف ديوركم.....!!!!!
غتفوت هاد الأزمة ونعتقو بلادنا و هاديك الساعة غنخرجو و غننساو هاد شي.....

*** عافاكوم ا لمغاربة صبرو و تاحدو وغادي كولشي يفوت.
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68 - سيدي قاسم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
جهل طبقة من شعب هي سبب ارتفاع الحصيلة
#باش_تعيش_خليك_فدارك
إلا خرجتي راه غادي نموتوا كاملين
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69 - عبد الحكيم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت يا فرد يا صمد يا أحد ألطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
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70 - رضى الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
لا حول ولا قوة إلا بالله ،الإصابات في تصاعد مستمر ونسبة حالات الشفاء عندنا ضعيفة جدا بالمقارنة مع بلدان أخرى عندها نفس العدد من الإصابات!
نسال الله اللطف والسلامة.
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71 - معاذ لهنيدة الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
اليوم نسجل اكبر حصيلة في يوم واحد 28 حالة إلتزموا قواعد السلامة جزاكم الله خيرا
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72 - يحضيه ابوه الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
يارب حمينا وحمي وطنا يارب ومن انتشار هاد الوباء
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73 - متتبع مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
يجب علينا جميعا أن نبقى في منازلنا طبقا لتعليمات سلطات البلاد والخروج إلا عند الضرورة الملحة لكي نساعد بروح وطنية خالصة على فرض حصار على هذا الوباء الفتاك والقضاء عليه فلنكن إيجابيين ومسؤلين.
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74 - عبد العزيز الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
الله إيدير الخير لمغربنا العميق
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75 - عبير الاثنين 23 مارس 2020 - 18:24
لا حول ولا قوة الا بالله اللهم احفظنا واحفظ الناس جميعا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
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76 - ابوابيا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
بدا يحصل ما كنا نخشاه المغاربة بالله عليكم جلسوا في دياركم العدد في ارتفاع .
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77 - KokoRicko الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
هذا سببه الاستهتار بالمرض و الامبالات، مع تصرفاتكم هاته انتضروا الاسوء، هكذا بدأت بايطاليا و إسبانيا عشرون حالة في اليوم من بعد تصبح مائة حالة يومية....الدولة كانت صريحة معكم ليس لدينا اسرة ولا إمكانيات كبيرة لتحمل حالات كبيرة....الدولة رمت الكرة في ملعبكم و كل واحد يتحمل مسؤوليته ولكم واسع النظر.
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78 - الخبشي بوردة الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
يا ربي السلامة
ما حظها كتقاقي و هي كتزيد في البيض
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79 - Moi الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
اصابني انهيار اعصاب ادعولي بالشفاء اثابكم الله و حفظنا و حفظ بلدنا
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80 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
لابد من تطبيق الحجر الصحي بالقوة. والضرب بيد من حديد على كل شخص سولت له نفسة الضرر بصحة كل المغاربة.
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81 - انا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
المغرب في تقدم وازدهاروفي العلالي
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82 - Khalid الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
ملاحضات
الناس لاتحترم مسافة الامان عند التبضع
تجمعات 3 أفراد أو اكتر في راس الدرب
السعال امام المحلات اثناء التبضع
عدم تعقيم النقود
في المحلات التجارية ( مول الحانوت ) يجب ان يكون هناك شخصان واحد منهم ياخذ النقود فقط دون لمس السلع و تنضيف يديه بشكل دوري دون لمس الوجه
عدم بيع السلع لمن لا يتوفر على ورقة الخروج من أجل التبضع
الاطفال لم يتجاوزو 12 سنة اراهم في الشارع ولو كانو قلائل
و اخيرا في نهاية هذا الأسبوع ساعدو المحتاجين وبدأ من جيرانك مع اتخاد الاحتياط عليهم و على نفسك
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83 - reda الاثنين 23 مارس 2020 - 18:25
Malheureusement, ce document inventé par le gouvernement copié de la France qui permet aux personnes de sortir de chez eux est une bombe explosive. Car les Mkaddem ne le distribuent pas, mais il invite les gens à venir vers lui dans un coin de rue, ce qui crée une foule énormes surtout de femmes rassemblées autour de mkaddem qui attendent le papier avec la signature de ce dernier. Le Mkaddem ne connait rien à cette maladie, et ces pauvres femmes pensent que ce papier est une pièce tellement importante qu’elle se précipite à la chercher.
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
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84 - عبدالغني من وزان الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
اللهم الطف بنا وبالبشرية جمعاء
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85 - الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
اللهم أرفع عنا هذا الوباء
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86 - مواطن مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
رب الناس ادهب الباس و شفي انت الشافي لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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87 - رشداوي مدغري الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
يجب على كل مواطن ان يلتزم بيته الا للضرورة القصوى، و اذا اضطر للخروج عليه اتخاذ جميع الاحتياطات التالية:
- الابتعاد عن الاشخاص لاكثر من متر.
- عدم لمس الفم او الانف او الوجه باليد مهما كانت الظروف.
- غسل اليدين و الوجه و تعقيم المشتريات ما امكن قبل لمس اي شيء داخل البيت.
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88 - Abdessamad الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
المراحل الحاسمة وذروة كورونا في المغرب
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89 - يوسف الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
ياربي السلامة هاد شي غدي وكيزداد الله احفض جميع المسلمين والعالم ككل
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90 - مغربي من المانيا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
يوم السبت كان العدد اقل من 90.. في ضرف يومين المصابون في حدود 143.. زيادة بوتيرة اسرع بكثير من الأسبوع السابق.. نتمناو خير من عند الله .. اما نتيجة الحجر الصحي فيمكن الحديت عنها بعد مرور اسبوعين على الاقل.. لان الحجر الصحي في إيطاليا في الاسبوعين الاولين ساهم في نشر الفيروس بشكل أكبر لأن فرد واحد في العائلة حامل للفيروس نقله لكل أفراد العائلة. الإيطاليون يعيشون في عائلات غير قليلة العدد فما بالك بالمغرب اغلب العائلات تتكون من عدة افراد داخل الاسرة الواحدة.. الله يحفض المغرب بلادي..
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91 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
الله اكبر الله ايلطف بنا يا ارحم الراحمين
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92 - [email protected] الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
الهم ارفع عنا البﻻء واخرجنا منها سالمين يارب العالمين
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93 - Mustapha el hand الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
سألني صديقي قال لي مالي أراك منعزل في البيت أحبته أردت انعزل عني الناس ليسلمو من شري واسلم من شرهم الشر هو الوباء
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94 - RBAH SAID الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
يجب على الدولة المغربية

شل الحركة في جميع المجالات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة وأيضا شل الحركة في جميع جميع المدن والشوارع والازقة
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95 - محمد تالسينت الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
المرجو من المواطنين والمواطنات التقييد بجميع الاجراءات الاحترازية واتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين
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96 - بيضاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:26
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
الله يحد الباس
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97 - Youssef de sygh الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
هنا بمدينه سيدي يحيى الغرب رأيت اناس ليست لهم أي درايه وخطوره فيروس كرونا يجلسون عادي باحدى الكراسي والسلام من الوجه كالنساء او البغال اعزكم الله
المهم شهاده لله المسؤولين يعملون بكل اجتهاد وخصوصا قائد المدينه المشكله في بعض المواطنين لم يستوعبوا الخطر على أنفسهم وعائلاتهم
الله يحد الباس والسلام
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98 - hicham الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
الله يحفظ و صافي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فعفو عنا
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99 - محسن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
ماذا كنتم تنتضرون من شعب أناني و جاهل، شوفو غير المحطات الطرقية كيف كانت عامرة البارح، و زيد عليها الأسواق لي فالأحياء الشعبية، مكتحسش بلي كاين حالة الطوارئ، مخسوش يكون التساهل، خطيونا من دوك حقوق الإنسان.
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100 - أبوا مروة مستور الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
اللهم إنا نسىلك اللطف يارب العالمييين
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101 - G R 73 الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
الطريقة باش كتفرق الوثيقة من طرف المقدم كارثة بكل معنى انا بغيت نصاوبها ليوما لقيت واحد التجمهر خطير اكثر من ساعة ونصف درت بناقص يجب إيجاد حل في أقرب وقت ممكن. الله يحد الباس ويحفظ بلادنا والبشرية جمعاء
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102 - عادل مدريد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
بالامس كانت الاصابات عشرة واليوم دخلنا في اعداد الصفر هدا يعني ان الامر يبدو خطير ولكن مازال الوقت لتدارك الخطر الاكبر بالتزام بيوتكم واتباع القوانين الوقائية ونسأل الله ان يحفض بلدنا لاننا على علم بأن المغرب لايتوفر على ادنى التجهيزات لمقوامة هدا الوباء
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103 - إبن باز. الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

أيها المستمعون الكرام؛ حديثي معكم اليوم في تفسير سورة العصر.

يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3] هذه السورة العظيمة مع قصرها قد اشتملت على بيان أسباب الربح وأسباب الخسران، فالرابحون هم الذين تخلقوا بهذه الأخلاق الأربعة من: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، هؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة.
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104 - صهيب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
اللهم لطفك يا كريم... اضعف ما يحب على المواطنين القيام به ليساعدو في هذا الامر البقاء بالمنزل واتباع تعليمات السلطات
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105 - Lina الاثنين 23 مارس 2020 - 18:27
الله على راحة . أخيرا جميع المدن ستتمكن من التنفس و استنشاق الهواء .أخيرا ستعم النظافة . أخيرا مغتبقا للي مزيرة عليها جلابتها وجارة 2 أو 3 موراها وغي دايعة .أخيرا القهاوي خاويين ماكاين لا بسبس لا تصب .أخيرا الناس غتقرب من الخالق عزوجل .آلمغااااااااااربة كلسوا فديوركم ،تسنطوا لعظامكم راكم معارفينش الخطورة ديال هاذ المرض .راه المغرب معندوش الإمكانيات الطبية اللازمة وحتى المصحات الخاصة ليست لها كفاءة للتعامل معه ... هنا بأوروبا الوضع كارثي و الأطباء يطلبون منا ملازمة بيوتنا لأنهم يخافون إذا استمرت الأرقام في الإرتفاع أن لايستطيعون مساعدتنا ...أصبحنا لا نخرج إلا لشراء الزاد فقط ونرجع بسرعة مخافة أن نعود في صناديق إلى بلادنا أولا .هالعااااااااار كلسوا فديوركم للي بغا يطلب الله يطلبه وهو ساد عليه بابه ماشي بالتهليل والتكبير فالزناقي ......هالعاااااااااركلسوا فديوركم لأن هناك فيروس أشد فتكا من كوفيد-19 ألا وهو الجهل .
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106 - محسن التازي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
عدد مهول اليوم
يا رب سترك علينا
اظن لو كان فحص 5000 الاف في اليوم سنسمع ارقام كارثة
الله يلطف بنا
اللهم ارفع عنا البلاء
المرجو الالتزام بالارشادات و عدم الخروج الا ان كان امر للمستشفى او الانسان لا يجد ما ياكل في البيت . الامور تزداد صعوبة . الدول العظمى في الصحة اصبحت تطلب المساعدات . و الله يرحم الوالدين اجلسوا في بيوتكم
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107 - عبد الله الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
يجب ان يعلم الجميع ان هذا الرقم ما هو إلا بداية وقد يتضاعف اكثر من ذلك وعليه يجب التحلي بالمسؤولية والتي تتجلى بالعزلة الصحية والمكوث بالبيوت والمنازل انه الدواء الوحيد لمحاربة هذا الانتشار السريع خاصة واننا نتوفر على بنية صحية هشة لم تستطع تلبية حاجيات المواطنين في الظروف العادية وبالأحرى في مثل هذه الظروف. التزام البيت اصبح فرض عين على كل من يحب هذا الوطن، فاللهم الطف بالبلاد والعباد يارب .
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108 - Mohammed الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
يالطيف يالطيف يالطيف نسألك اللطف في مجرت به المقادير اللهم ياحفيظ نسألك الحفظ في مجرت به المقادير
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109 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
الله احفظ الجميع
المرجو الإلتزام بالتوجيهات
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110 - said saad الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
الحصيلة لازالت 134 حالة مصابة حسب الرصد الصحي بالمغرب
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111 - الحسين الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
نسأل الله العفو والعافية ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغغر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظ بلدنا وارفع عنا واصرف عنا سوء وشر ماقضيت ياذا الجلال والاكرام
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112 - ولد زعير الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
الى جميع المغاربة الازمة سكناكم الشغل بدا يحماض.
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113 - غفرانك ربي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:28
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم ارفع عنا هذا البلاء و هاته الجائحة
اللهم اغفر لي و لوالدي و لكل المسلمين أجمعين
اللهم توفني مسلما و ألحقني بالصالحين ...
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله....
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114 - Douae الاثنين 23 مارس 2020 - 18:29
ياا رب عدد المصابين كيتزايد بوتيرة سريعة لطفك يا رب
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115 - خالد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:29
28 إصابة جديدة دون أن يكتمل اليوم.. يا رب السلامة
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116 - عبدالله الاثنين 23 مارس 2020 - 18:29
بعض المحرضين مختبءون و يريدون زرع الفتنة كما وقع في مسيرات يوم السبت و لكن في هده الظروف فالمغرب سيكتفي بالقبض على الدين شاركوا في المقدمة اما المتزعمون في الخفاء ما زال وقتهم ما جا لان حتى المحاكمات اظن متوقفة
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117 - مواطن غيور. الإستثناء الاثنين 23 مارس 2020 - 18:29
السلام عليكم
بعد الاحترام لصاحب الجلالة، أتمنى صادقا بأن يأمر باعلان حالة الحصار و الإستثناء و إنزال الجيش للشوارع.
حنا كنضيعو الوقت و صحة المواطنين، و الوقت و الصحة ما عندهومش ثمن!
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118 - مواطنة وفية الاثنين 23 مارس 2020 - 18:29
الله يكون معانا راه هادشي ماكايبشرش بالخير
كانتمنا من المواطنين يديرو يديهوم فيد بعض باش نحاربو هاد العدو وذلك بالتبرع التعليمات لي كاتعطالهوم
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119 - mohamed الاثنين 23 مارس 2020 - 18:29
انا من جهتي و من اجل الحد من انتشار الفيروس .ان يقوموا بفضل الاموال التي جمعت من اجل هذا الوباء ان يقوموا بالقيام بالتحاليل لكل شخص و بالاخص المدن التي ينتشر فيها الفيروس.
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120 - مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 18:29
يا رب حفضنا و حغض المسلمين أجمعين
(قل إن الأمر كله لله ثم إطمئن)
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121 - Morad الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، مازال العدد غادي يرتفع بسبب همجية و تخلف البعض و الاستهتار و عدم المسؤولية.
لك الله يا وطني.
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122 - حميد العايدي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
قل لن يصيبنا الا ماكتب لنا والله أعلم
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123 - عبد الودود الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
هذا الأسبوع إنتظروا ما هو أسوأ لأن ما مضى من الأيام كان فيه من لإختلاط ما ساعدا على إنتشار العدوا في أوساط المجتمع المغربي
الله إيحد البأس والله يشفي كل مريض
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124 - rachid الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
اللهم عافنا واعف عنا. اعتقد انه كان من المفروض علينا أن نفرض على كل قادم أن يتم الحجر إجباري. لما وصلنا لما نحن عليه . اما الاطمئنان لي كن نسمعه لم يؤتي نتيجته. لأن فحص بسيط في المطارات لبعض الوقت لم يؤتي بنتيجة وتقصير بعض المسافرين في اتحاد الحدر وهم قادمين من بؤر تفشي المرض
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125 - Othmane Mourad الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
اللهم ارفع مقتك و غضبك عنا، فإنا مسلمون. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدىء يا معيد، يا فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبقدرتك التي قدرت على جميع خلقك، يا غيات المستغيتين أغتنا، يا غيات المستغيتين اغغتنا، يا غيات المستغيتين اغتنا... سبحانك لا إله إلا أنت، إنا كنا ظالمين...
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126 - Mahzala الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
يجب علا الدول تبحت عن طريقة سلهلة لتشخيص المرض ومعرفت المصابين وعزلهم بسرعة
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127 - med الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
الحمد لله ها نحن نحترموا القانون وكل في بيته، ونطالبوا من قنوات التلفزيون جميعا ان يقوم بواجبهم وان يقوم باعلان مصور على شباب لا يصغون لآبائهم ويخرجون للقاء اصدقائهم بساعات طوال اما للدردشة واما لتناول الممنوعات تم يعدون للبيوت، بماذا يحسون آبائهم كانهم كلهم كانوا خارج البيت ولو هم داخل البيت
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128 - يونس الاثنين 23 مارس 2020 - 18:30
الله يحفضنا يارب. يجب الالتزام بالقواعد النضامية. بقاااو فضيوركم
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129 - رحاب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:31
يعني 28 حاله اليوم هدا لايبشر بالخير بتاتا خايفه من سيناريو ايطاليا كان تمنى من المخزن يستعمل الهروات وادا فاضى الامر اطلاق رصاص ماشي حنا جالسين من خدمه لدار كنعملو الواجب واكتر وناس مامسوقينش يخرجو ويجمعو اعياد الله تقاو الله ف نفسكم وفينا راكم عارفين صحه غرف مغرب ف الايام العاديه وكارته فمابالكم ف حالة طوارئ واش تبغي تشوفو امهاتكم ولا خوتكم مرميين مالقيين فين يتعالجوا ولاقدر الله يموتو من غير ماتشوفهم.. تقاو الله
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130 - أمين الاثنين 23 مارس 2020 - 18:31
و مالكم ما تجلسوش ف ديورك كل نهار تتعبر فئة ليست بالقليلة من الشعب المغربي من شماله الى جنوبه ومن شرقه إلى غربه عن جهل عالي المستوى. كل ما تقوم به الدولة تضربونه عرض الحائط كلهم غي و جهل و تجاهل الله ياخد فيكم الحق
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131 - عمران الاثنين 23 مارس 2020 - 18:31
الحمدلله علی کل شیۓ في السرا۶ و الضرا۶
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132 - بقى في دارك، متعاديش بلادك الاثنين 23 مارس 2020 - 18:31
لو اتخدنا جميع التعليمات اللازمة التي فرضتها الداخلية لما وصلنا إلى هذه الحالة أرى أناس جهلاء سفهاء لا يعلمون خطورة هذا الوباء القاتل ، الدولة بملكها و أمنها يكافحون من أجل المواطن و من أجل البلد لأننا في طريق الخطر الذي سلكه بعض من الدول مثل إيطاليا و فرنسا يجب أن نعلم أننا إذا خالفنا أوامر الدولة ومشينا في طريق الجهل فاعلموا أننا سوف نحصد ما زرعناه بغبائنا وقلة وعينا
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133 - سامي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:31
ياربي سلامة الله يلطف بينا يارب
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134 - naoual lemsaoui الاثنين 23 مارس 2020 - 18:32
يارب تجاوز علينا و ارحمنا و عفو عنا إنك على كل شيء قدير
الله يخليكم لتزمو بالجلوس في بيوتكم الله يخليكم عدد الإصابات تيتزاد بواحد سرعة فائقة
الله يفاجيها الله يفرجها
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135 - Marocain الاثنين 23 مارس 2020 - 18:32
يا رب احفظ جميع البشر على هذا الكوكب من هذا الفيروس القاتل.
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136 - عبده/الرباط الاثنين 23 مارس 2020 - 18:32
اللهم انا لا نسالك رد القضاء و لكنا نسالك اللطف فيه... يا لطيف يا خبير فليس لنا رب سواك نتوسل اليه... فباسمك الاعظم يا الله خفف عنا ما نزل فانت القوي و نحن الضعفاء امام قوتك و عظمتك و جلالك ... و ارحمنا يا من رحمته وسعت كل شيء... يا رحمان يا رحيم لا تردنا خاءبين فما زلنا في عفوك و غفرانك طامعين...لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين.
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137 - متفائل الاثنين 23 مارس 2020 - 18:32
سنخرج من هذه الحرب إن شاء الله بأقل خسارة...أملنا في الله وفي انضباط الناس للقوانين الوضعية التي لا تراعي في هذه اللحظة إلا سلامة الجميع..وألا نسقط في فخ المثل الشعبي القائل : حوتة وحدة تخنز الشواري..فرجاء من أجل الأطفال والآباء والأمهات والأجداد والمرضى والإنسانية جمعاء: خليك فدارك أحمي راسك أعاون بلادك...سلوك بسيط قد ينقد الجميع أو يغرق الجميع في بحر لا نملك فيه وسائل النجاة.
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138 - Sippa الاثنين 23 مارس 2020 - 18:32
الله أكبر ... يارب شافنا وعافنا
يجب اغلاق كل شيء . الحظر الصحي الحالي مجرد اهدار للوقت والموارد . ماذا لم انتشر المرض في مصنع يشتغل به 1000 شخص ولم يتم اكتشاف ذلك حتى يوم 15 أبريل ؟؟؟ ماذا بعد ذلك ؟ كيف سيتم عزل كل من اختلطوا به ؟؟ ببساطة سيتم التمديد شهرا اخرا وبعدا شهرا اخر . لا أعرف كيف يفكر هؤلاء المسؤولون .
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139 - أستاذ مشفق الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
حمي الوطيس و جد الجد، فلا مجال للتساهل مع أي كان، فنحن الآن في سفينة واحدة فمن رام خرقها، رام أن يهلكنا جميعا، فإما أن نضرب على أيديهم، وإما تفتح أبواب الجحيم
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140 - يوسف الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
اللهم ارفع عنا هذا الوباء فنحن ضعفاء لا طاقة لنا به
اللهم اشف جميع المصابين بهذا المرض وغيره من مسلمين وغير مسلمين
اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
اللهم بلغنا رمضان وقد شافيت كل عليل سقيم امين والحمد لله رب العالمين.
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141 - يارب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
ياربي السلامة اللهم ارفع عنا البلاء واجعل العلاج متوفر في اقرب الآجال للمصابين لزمنا بيوتنا خشية هذا الفيروس القاتل قد ما بقينا في ديورنا قد ما نحبسو انتشار هاذ الجايحة فلنتحد ضد الوباء لننتصر عليه على الأقل نحدو من انتشاره
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142 - Laam الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
اللهم* يا لطيف ألطف بنا في قضائك وقدرتك لطفا يليق بجلالك وكرمك يا أرحم الراحمين. *اللهم* لا ترفع عنا سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. *اللهم* ارفع عنا البلاء والوباء. *اللهم* احفظنا ولا ترنا في أحبتنا مكروها أبدا. *اللهم* إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. *اللهم* احفظ بلادنا. *اللهم* اغننا بفضلك عمن سواك. *اللهم* ارفع عنا الغمة إنك على كل شيء قدير، *اللهم* صل و سلم وبارك على سيدنا و مولانا محمد صلاة تأتينا بها بلطف وفرج وحفظا من كل بلاء من السماء نزل ومن الأرض خرج وتحمينا بها من هذا الوباء والجائحة والقحط والحرج، وتخرجنا بها من الضيق بجاه من صلى خلفه الأنبياء ثم في السماء عرج، صلاتا ما صلاها مهموما إلا و انفرج برحمة منك يا أرحم الراحمين.
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143 - المعلق الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
ياقوم عليكم بالإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
لكي لايصيبك الندم في وقت لا ينفع فيه الندم.
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144 - حليم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
عدد الاختبارات قليل جدا لا يتعدي 600او 700 و المصبون 150وادا تم اختبار 20000 يجيدون المصبون بالميءات نفس الشيء وقع في اوروبا الزموا بيوتكم قبل خروج الوضع عن السيطرة
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145 - متتبع الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
نهيب بوزارة الصحة والداخلية أن تعطي الأرقام مفصلة لكل مدينة، وخاصة في الموقع الإلكتروني وليس للجهات فبعد طمأنتنا كمواطنين في المرحلة الأولى وترحيب رئيس الحكومة بجاليتنا بالخارج. في عز الازمة نلاحظ فراغ إعلاميا وتواصل ضعيف من رئيس الحكومة الذي إختفا عن الانظار هو ومدير م.و للاوبئة
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146 - معتصم الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
لا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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147 - .مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
المرجو الاسراع في افرغ المستشفيات و تهيءة اسرة للانعاش،علا شركات تزويد الاوكسجين العمل ليلا نهار لتوفير القنينات وغاز الاوكسجين. العزل الصارم كالصين وليس اوروبا لماذا مازال بعض الموضفون يعملون، فقط الصحة والامن، و تامين التغذية ،الاستفادة من اخطاء ايطاليا، عزل الممرضين والاطباء في الفنادق لكي لا يحملوا المرض للاصحاء، تزويدهم بالمعدات وتحفيزهم ماديا ومعنويا،علا مرجان و اسواق سلام توفير حافلات للبيع منزل بمنزل تحت مراقبة السلطة ،مراقبة المصحات واخضاعهم تحت مسؤولية الدولة. علا المدا المتوسط الاهتمام بالصحة كاولوية، من حسنات هدا الفيروس لن يذهب احد للاستشفاء بالخارج، ما يحكلك غير ضفرك ،
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148 - الحاج الاثنين 23 مارس 2020 - 18:33
اين هي التدابير تعالوا لتروا عمال وعاملات محشورون في مارب بالمنطقة الصناعية العوامة بطنجة. كل مجهودات الدولة ستدهب سدى ما لم يتم الحزم والضرب بيد من حديد على المستهترين بمصير البلاد. لماذا تتوقف جميع المعامل في طنجة لمدة شهر في عيد الاضحى؟ انه التلاعب وعدم الامتثال لما تسنه الدولة. ينبغي انزال الجيش الي طنجة قبل ان تصبح بورة للوباء لان الناس هنا يتمردون على السلطة لذا يجب اتخاذ الصزامة وكفى من المراوغة من طرف تجار الازمات....
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149 - karima الاثنين 23 مارس 2020 - 18:34
اليوم عندنا مصير مشترك وماشي وقت الجشع راه تقدر تجمع لفلوس بزاف وتموت مع هاد الافة
بقاو في ديوركم
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150 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:34
يا حفيظ يا ستار يا رحمان يا رحيم
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151 - rachid الاثنين 23 مارس 2020 - 18:34
ها العار دخلو لديوركم الوضع يزداد خطورة
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152 - ناصح الاثنين 23 مارس 2020 - 18:34
واااااليييي باقين خارجين ادخلوا مساكنكم ايها العمل صلوا وأطلبوا الله وراجعو مع أولادكم.كلوا اكلا صحية وقليلا.وكونوا ايجابيين.كفىىىىىى كي لا تجنوا على بلد باكمله.ديرو عقلكوممممم
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153 - مغربية الاثنين 23 مارس 2020 - 18:34
الله يستر يا ربي الحصيلة تتزايد أكثرو من الدعاء
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154 - رضوان لمخير الاثنين 23 مارس 2020 - 18:35
نسأل الله العلي العظيم اللطف بعباده و نشكر الجريدة الاكترونية هيسبريس على نقل الخبر وتنوير الرأي العام دون تهويل او رعب في نفوس المواطنين اما تزايد نسبة الإصابات منطقي والمغرب في المسار الصحيح من المتوقع اصابة عدد كبير من الناس لكن اذا لزمتم بيوتكم 14 يوم المقبلة باذن الله سوف نتجاوز هذه المرحلة و نطلب من السلطات الصرامة خاصة في الأحياء الشعبية.
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155 - عبد اللطيف الاثنين 23 مارس 2020 - 18:35
اكثروا من الدعاء والاستغفار إلى الله جل جلاله. وسيرفع البلاء بإذن الله تعالى.
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156 - hajji الاثنين 23 مارس 2020 - 18:35
السلام عليكم
يجب نعلم ان عدد الاختبارات التي تقوم بها الوزارة nombres de tests قليل. واهذا وجب الحذر من هذا العدد. الفرق بين فرنسا مثلا و المانيا شاسع في عدد الاختبارات tests و عدد اسرة réanimation الانعاش.
مما مكنهم من التفريق بين المواطنين الغير احاملين للفيروس و الذين يمكنهم العمل و الخروج اما المصابو ن فعليهم اما بالحجر او المستشفى حسب الاعراض المصاحبة للمرض. اما بالنسبة للمغرب فعدد tests قليل وربما لا قدر الله الايام المقبلة تكون صعبة. لذا وجب تحري كثير من الحذر و الامتثال لنصائح الوزارة و الاخصائيين.
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157 - طنجاوي بعقلو الاثنين 23 مارس 2020 - 18:35
بكل مسؤولية و وطنية كنتمناو من الجميع يلتزموا بالقواعد اللي فرضتها الدولة علينا ... وكنتمنا من الناس اللي غلطوا فحق هده المسؤولية الالتزام... وكنتمنا من كلشي ياخد هده المبادرة ب جدية.. ويخلي اللعب حتى يجي وقتو... شكرا
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158 - البيضاوية الاثنين 23 مارس 2020 - 18:36
النسبة في ارتفاع كنطلب من خوتي المغاربة باش يبقاو فديورهم راعيو العاءلاتكم ولولادكم راه خاصنا نضامنو ونكونو يد وحدة نضيفة من الفيروس الله انجينا اينجيكم
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159 - عيسى الاثنين 23 مارس 2020 - 18:36
يارب سلم يارب سلم يا رب سلم.
طبيعي جدا أن تظهر الحالات التي حملت المرض دون معرفته.
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160 - اففففففف الاثنين 23 مارس 2020 - 18:36
ليست حصيلة بل هي حصلة و حصلة حامضة بزاف الان في مكناس وبالقرب من سكني تم نقل سيدة إلى المستشفى كونها تعاني من أعراض كورونا
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161 - عبد الله الاثنين 23 مارس 2020 - 18:36
بقاو فديوركم الا للضرورة القصوى

لي مشا يخرج غادي اخرج على راسو اؤ عائلتو اؤ الناس اجمعين
راه هاشي ماشي لعب راه الجد اؤ المعقول

شوفو اسبانيا الجارة المرضى والموتى بالالاف وايطاليا وفرنسا ووو
الله ارفع هاد الجايحة على البشرية جمعاء
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162 - GALA الاثنين 23 مارس 2020 - 18:36
آ عباد الله بقاوا في بيوتكم راه كل شي مهدد بهاد الفيروس
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163 - بوشتة الضو الاثنين 23 مارس 2020 - 18:37
الحجر الصحي ضرورة .الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية..ضرورة.وذلك قبل انفلات الوضع .كلنا مسؤولون كلنا مدعوون للتضامن لنشر ثقافة الالتزام درءا للخطر . ...الوقت من ذهب الوقاية خير من العلاج وقد أسمعت حيا لو ناديت لكن لاحياة لمن تنادي ..الديل الاحتشادات في الأسواق وأمام المقرات من أجل وثيقة اصلا وضعت لتفادي التجمعات.
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164 - محمد مكناس الاثنين 23 مارس 2020 - 18:37
الله يحفظ هذا البلد .. خاصنا ندوزو للمرحلة الثالثة قبل متجي عندنا هي ..
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165 - حفيظة الاثنين 23 مارس 2020 - 18:37
تنطلبو من المواطنيين داخل البيوت ابتعاد بعضهم عن بعض والمكلف عن قضاء الاغراض في الخارج يعقم يديه وهاتفه ونظارته ويحضي راسو مزيان لكي لايدخل المرض الى منزله وهو لايدري وكفى من الاستخفاف فنحن في حرب مع عدو خفي
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166 - karim الاثنين 23 مارس 2020 - 18:37
Il faut passer à l’étape de pistage
Pistache pot-pour tout le monde
Remarquez la courbe
On a commencé par un deux cas par jour puis on est passé à 5 et 7 aujourd’hui on passe à 15 et 20 par jour
Je pense que les marocains vont commencer à réfléchir quand on aurait 4000 personnes malade
Alors là ça deviendra incontrôlable
Rentrez chez vous rentrez chez vous ne sortez pas
Putain j’ai les gens un à côté de l’autre devant le Mokata ils veulent un papier
Mais mettez enter vous 1 m au moins
Et surtout ce qui m’a tué c’est ceux qui solfier en public Allah wa Kbar
Oui tu vas le dire quand ton père et mère seront malades t’inquiète
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167 - الأمر جاد الاثنين 23 مارس 2020 - 18:38
من أخطر ما يجعل هاذا الفيروس فتاكا, الاستهتار الاستهتار ,الاستهتار....
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168 - رحال الاثنين 23 مارس 2020 - 18:38
اللهم احفضنا يا رب فوق الأرض و تحت الأرض ويوم العرض
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169 - Kénitra city الاثنين 23 مارس 2020 - 18:38
العدد سيتجاوز الالف لان التحليل ضعيفة جدا مقارنة بباقي الدول
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170 - فايزة الاثنين 23 مارس 2020 - 18:38
يارب دير لينا شي تاويل ديال الخير او يشفي مرضنا او يحفظ والدينا يحفظ المغرب أو جميع المسلمين إن شاء الله
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171 - الفقير الى الله الاثنين 23 مارس 2020 - 18:38
هذا الفيروس هو جند من عند الله بما كسبت أيدي الله. الوقاية والعلاج منه فقط بي الصلاة في وقتها وأذكار الصباح كاملة قبل طلوع الشمس .واكل 7 تمرات على الريق قبل طلوع الشمس .وأذكار المساء قبل غروب الشمس .مع الدعاء والجلوس في المنزل كما أخبرنا رسول الله ص ولا نخرج أبدا .مع أكل البرتقال بكترة والصوبا (شربت الخضر) مع الثوم والبصل وحب الرشاد والسانوج (الحبة السوداء) .كدالك ممكن أكل العسل مع التوم أو العسل مع السانوج
وأحسن حل هو المكوت في المنزل كما اخبرنا رسول الله ولا نخرج
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172 - نجدي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:39
رحمتك يارب...اللهم الطف بنا وارحمنا وعجل بشفائك ياربي مرضانا
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173 - الاثنين 23 مارس 2020 - 18:40
يا ربي السلامة يا ربي تلطف بينا
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174 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:40
أظن عندكم خطأ مراجعة موقع وزارة الصحة
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175 - حمورابي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:40
لقضية حماضت ماحدها تقاقي وهي تزيد فالبيض
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176 - AHMED الاثنين 23 مارس 2020 - 18:40
يا عباد الله اتقوا الله . لمذا الازدحام قرب المقاطعات للحصول على وثيقة التنقل ألم تعرفوا أن التقارب بين المواطنين هو سبب هذا الارتفاع السريع للإصابات. أنا الكاتب لهذة الكلمات لم أتوصل بالورقة و لم أبحث عنها
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177 - ادريس الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
لطفك يارب اللهم لا تعذبنا بما فعل السفهاء منا
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178 - خالد.ف الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
لنا الثقة في الله و لا حول و لا قوة إلا بالله ! كمسلمين واجب عليا أن نحسن الظن بالله ! التصاعد مستمر بشكل بطيئ جدا رغم الإفتقار الى العتاد و العدة ! الغرب خصص مليارات الدولارات من أجل الجائحة و عدد الإصابات فيه يتصاعد بشكل مهول و نحن نعاني تبعات الديون و ليس لدينا ما نقدمه لمثل هذه الكوارت و عدد الإصابات لدينا بضع عشرات بفضل الله تعالى !
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179 - Salah الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
لازال هناك من يسخفف بهدا الوباء ومدى خطورته.............الله يهديهم لما فيه خير لانفسهم ودويهم
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180 - طاهر الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
الحمد لله
ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم
سبحان الله
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181 - Chih الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
على الدولة ان تمنع تسليم الوثيقة للخروج من المنازل . وإلا الكل سيخرج للشارع . أغلبيتنا لا تستوعب مذى خطورة الامر .حان وقت الحزم مع المواطنين.
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182 - السهيلي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
نسأل الله تعالى أن يحد من هذا المرض وأن يشفي كل مريض ،
ويسهل الله تعالى على فقير
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183 - الحمداني الاثنين 23 مارس 2020 - 18:41
أرجوكم اخوتي المغاربة ان تتخذوا الأمر بجدية قبل فوات الالوان فليس لنا سوى الله فلحل بين ايدينا اتوسل الى كل المغاربة بالجلوس في بيوتهم ليس هناك وقت نهدره أرجوكم.
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184 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:42
تجنبو اکل الخبز مباشرة بعد شراءه ...یجب وضعه فی فرن او تسخینه فوق النار...الاوراق النقدیة لا یتغیر لونها عند مسحها بماء مطهر...
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185 - Kenza الاثنين 23 مارس 2020 - 18:42
بطبيعة الحال غدي نوليو فالالاف لان الشعب مبغاااش يوعا السلطات حاولو بجميع الوسائل يوعيوهم بالتفاهم مبغاوش بالعصا مبغاوش بالحبس مبغاوش بالغرامة ومبغاوش الله يكون معانا ويلطف بينا يا رب ويشفي الجميع.
من هاد التعليق وكنتمناه يوصل للسلطات والامن الوطني لمدينة مكناس كنشكروهم وكنحييوهم على المجهودات الجبارة لي كيقومو بيها ومخاطرين بنفسهم وباولادهم وعائلاتهم ولكن كاينة اماكن لي مزال موصلوش ليها وكنتمناوهم يبقاو يجيو ليها من بينها سوق مبروكة الذي مازال لا يخضع لحالة الطوارئ عاامر بالناس مجمعين وبائعين الخضر كذلك وكان حتى شي حاجة مواقعة فالبلاد.الله يهديهم
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186 - Hassan الاثنين 23 مارس 2020 - 18:42
اللهم إننا ضلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
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187 - خليل الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
العدد الحقيقي 171
143 + 28 شكرًا لابوجهل الذي يجول شوارع المغرب بدون مسؤولية .
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188 - ali الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عشية اليوم الإثنين، عن الترخيص بإستعمال دواء علاج الملاريا، مكدة وجود مخزون يكفي لـ200 الف شخص.
وسيتم إشراك الدواء، حسب إعلان وزارة الصحة، مع مضادين حيويين محليا الصنع.

وكانت مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية، قداعلنت في 18 مارس عن نتائج مبشرة ظهرت على المصابين بفيروس كورونا المستجد (فيروس كوفيد-19) بعد استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين تحت الاسم التجاري الذي تنتجه الشركة Plaquenil.

وأبدت الشركة إستعدادها للعمل مع السلطات الفرنسية لتوفير الدواء لعدد 300 ألف مصاب في البلاد. كما قامت عدد من الدول حول العالم بإدراج العقار فعلياً في بروتوكول العلاج الخاص بها للحالات المتقدمة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وحسب خبراء عبر عدة دول في العاالم، فإن الدواء المقترح لا يعد لقاحا يمنح للأشخاص الغير مصابين، بل هو عالج مقترح للمصابين بالفيروس، بعد إعطائه نتائج إيجابية عبر عدة إحتبارات
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189 - خالد المانيا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
الزموا بيوتكم وسينحصر بإذن الله هدا الوباء
أكثروا الدعاء . تناولوا الاغذية الغنية بفيتامينC و D
ابتعدوا عن التدخين . دعاء الصباح والمساء
بسم الله الذين لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
ثلاث مرات بإذن الله تعالى لا يمسكم مكروه
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190 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:43
اللهم ألطف بنا يارب العالمين، التطور الملاحظ لا يبشر بالخير،فالمعدل المتحكم في مجارته هو نسبة أقل من20% بالنسبة للدول دات الامكانيات العالية، ففي حالة الوصول إلى تطور يومي بنسبة 33% فالنهاية ستكون مؤلمة، ولهذا على الكل أن يلزم منازله سواء بورقة الخرج أو غيرها، وعلى الحكومة أن أسرع في وقف مؤقت على جل القطاعات الغير أساسية فكل ساعة تأخر ستزيد الوضع تعقيدا
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191 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 18:44
بسم الله الدي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم . ٣ مرات في الصباح والمساء
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . ٣مرات في الصباح والمساء
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192 - قاسم الصغير الاثنين 23 مارس 2020 - 18:44
على القنوات المغربية أن تشرح للمغاربة سبل انتقال العدوى من خارج البيت الى داخل المنازل.من فضلكم تواصلوا مع السكان بالدارجة المغربية .فالناس الذين يخرجون ويتبضعون ينقلون الى منازلهم الوباء لانهم ينظفون ايديهم فقط ولكن الاشياء المحمولة الى المنزل لا تعقم .الاحذية لاتعقم .كل المحمولات من خارج البيوت لابد أن تعقم .الوعي أعباد الله اشرحوا للناس .والله خير حفظا وهو أرحم الرحمين..............................
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193 - Le mot dit الاثنين 23 مارس 2020 - 18:44
Plus les gens suivent les consignes de confinement et d'hygiène, et le respect la distanciation, plus la situation va se stabiliser plus on pourra revenir à vie normale. Inchallah
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194 - أمين ‎ الاثنين 23 مارس 2020 - 18:45
‎الحصيلة تتصاعد مع وجود بعض المستهتربن بالحالة الى حدود الان اللهم يالطيف ألطف بنا بما جرت به المقادير . وادعو كافةالمواطنين الى اتخاد التدابير الازمة .الفيروس يتربص بالجميع . ‏
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195 - الريسوني الاثنين 23 مارس 2020 - 18:46
الله يحضر السلامة...هاد الارقام لاتبشر بخير...شعبنا لايلتزم باي اجراءات احترازية...هادشي لي كاين ...هذا شعبنا ولا يمكننا جلب شعب اخر من الصين او من السويد...،الامل فقط في الدول الكافرة ان تصل لدواء او لقاح في اقرب وقت ممكن،،،والحمد لله على كل حال.
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196 - رجل من المدينة الاثنين 23 مارس 2020 - 18:46
عدد الفحوصات في ألمانيا 160000 في الأسبوع.
والمغرب حتى اليوم 600 فحص!
لا توجد لنا صورة حقيقة في المغرب عن عدد الإصابات بهذا العدد المضحك من الفحوصات.
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197 - Javel الاثنين 23 مارس 2020 - 18:46
لا مجال للخطء بعد الان...عقمو كلشي
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198 - بوكرين عبد العالي الاثنين 23 مارس 2020 - 18:47
سلام وعليكم الله يلطف بينا نتعاونو ونديرو يدنا في
يد ملكنا الله ينصرو
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199 - اللهم فرج عنا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:50
يبدو ان الامور ستخرج عن السيطرة فمن الاصابات بالوحدات الى الاصابات بالعشرات الى ...وهذه نتيجة التهاون في بادئ الامر مع الوافدين المغاربة والاجانب يبدو ان الدولة استيقضت متأخرة وقدمت الحسابات الاقتصادية والسياسية على سلامة الشعب رغم حالة الاستنفار العالمية من الوباء وقد فات الاوان ...فليتحملوا مسؤوليتهم كاملة...الورقة الاخيرة هي التعامل بصرامة أكبر مع المواطن واتخاد اجرءات اشد لفرض حظر التجوال كلي لانه هناك تهاون لاحظته من الناس في الخروج من غير ضرورة خاصة في الازقة
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200 - موحا الاثنين 23 مارس 2020 - 18:51
لا داعي الهلع و الفزع. فالتدابير الوقائية التي أقرتها الدولة لن تؤتي ثمارها بين عشية و ضحاها. لكن إن شاء الله إن التزمنا نحن كمواطنين بهذه الاجراءات، ستكون النتائج سارة في القادم من الأيام. و سنحصر بعون الله هذا الوباء. فقد تكون هذه الإصابات قد تمت قبل مرحلة حالة الطوارىء التي فرضتها الدولة. فلنلتزم بهذه التدابير و لنتوجه إلى الله العلي القدير أن يرفع عنا هذه الجائحة و أن يصرف عنا شرها و على كل البشرية.
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201 - الودغيري الاثنين 23 مارس 2020 - 18:51
جلسوا فديو كم ونتمنى يكون شوية الوعي في لمغاربة باش نتجاوزوا هدا الخطر ديال الوباء
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202 - مغربية،افريقية،من هذا الكوكب الاثنين 23 مارس 2020 - 18:57
لي عطاتو نفسو يخرج للشارع بدون سبب قاهر نعم سبب قاهر راك تتعدى على الانسانية جمعاء، راه خارج عمدا باش تقضي على الخوتك، على احبابك، على اصحابك، و إلى انت ما خاسر والو او ما عندك احد تخاف عليه، دير مزيان مع الله و تقى وجه الله و بقى فبلاصتك واخا يكون فيها غير شبر الله يرحم لكم الوالدين..
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203 - Lemin الاثنين 23 مارس 2020 - 18:57
لا اظن ان هاذ الفيروس سيتم القضاء عليه قريبا
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