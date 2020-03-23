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كُتّاب وآراء
عدد الإصابات بفيروس "كورونا" يتزايد في المغرب .. الحصيلة: 143
ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في المملكة، إذ أفادت معطيات وزارة الصحة المغربية أن إجمالي الإصابات التي تم تسجيلها وصل إلى 143 حالة مؤكدة.
وأعلن مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، محمد اليوبي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، إلى 143 حالة إصابة.
وأوضح اليوبي في تصريح صحافي، أن عدد الوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس ما زال مستقرا في أربع حالات، فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التي تماثلت للشفاء إلى خمس حالات.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (203)
وسواء كان معيَّنًا أم كل وباء عام مثل الكوليرا وغيرها؛ فإن هذا الطاعون عذاب أرسله الله عز وجل، ولكنه رحمة للمؤمن إذا نزَل بأرضه وبقي فيها صابرًا محتسبًا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، فإن الله تعالى يكتب له مثل أجر الشهيد؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقَدُمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»[
وذلك أن الإنسان إذا نزل الطاعون في أرضه، فإن الحياة غالية عند الإنسان، سوف يهرب، يخاف من الطاعون، فإذا صبر وبقي واحتسب الأجر، وعَلِم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، ثم مات به، فإنه يُكتب له مثل أجر الشهيد، وهذا من نعمة الله عز وجل
هذا يعني أن 30 مارس سيكون تاريخ ظهور آخر حالة حاضنة للفيروس واردة من الخارج..
يعني سيكون من الطبيعي خلال هذه المدة ارتفاع عدد الحالات سواء القادمة او المخالطة.. وقد يرتفع العدد إلى المئات بنهاية شهر مارس..
مثلا.. لا قدر الله، إذا وصل عدد الحالات بنهاية الشهر إلى 1000 وصولا إلى معدل 75 حالة يومية.. فالمتوقع أن ينخفض المعدل بحلول شهر أبريل باستمرار إلى أن نصل إلى صفر حالة بين منتصف أبريل ونهايته.
فقط وفقط.. بإلتزامنا الشديد جميعا بالتدابير الوقائية وبالحجر الصحي الوقائي الالزامي سنتمكن بحول الله من الخروج منتصرين من المحنة وسيكون احتفالا بتوفيق الله برفع الحجر نهائيا وعودة الأمور إلى طبيعتها.
دعونا نحتذي بالصين
ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء بالفرنسية
و ارفع عنها هذا البلاء
نبقاو فدارناااااااااا
الحجر المنزلي .
هو ملادنا الوحيد بعد التضرع الى الله
بعض المواطنين لا يتخدوا التدابير الإحترازية بكل وطنية و مسؤولية...
الله يهدينا قبل ما يفوت الأوان !
سوف تكون العواقب وخيمة
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
حسبنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم
الله يشفي جميع المصابين ياربي من هذا الوباء إنك على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
نسأل الله العافية وإن شاء الله بدخول رمضان سيرفع البلاء بإذن الله
مدينه اكادير
للاشاره مزال كانتسناو نتوصلو بالوتيقه من عند السي الشيخ ولا المقدم راه بدا كينفد الطعام مقادين على غرامة ولا حبس
اللهم أزح عنا هذا الوباء. اللهم اهد المغاربة إلى الجلوس ببيوتهم.
الآن لم يبق لنا إلا الإلتزام التام بالبقاء في بيوتنا لمحاصرة الفيروس
لماذا لم تغلقوا حدود المغرب مبكرا
الدولة لم تتخذ الإجراءات في الوقت المناسب أي في بداية ظهور المرض في إيطاليا حينها كان السيد رئيس الحكومة يطمئن المغاربة بأنه لا توجد أي حالة بالمغرب وكان يطلب من المغاربة أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي
إخواني انا مغربي مقيم بالخارج، خدام ف التجارة....مدة طويلة مجيتش للمغرب بسبب عمليات جراحية في الخارج.
من بعد صحتي تحسنت وجيت للمغرب هادي مدة تفوة شهرين.....المهم عزيز عليا المغرب.... انا انسان مستور ما غني ما فقير......
واخا عندي جنسية أوروبية كنلتزم بقوانين وطني الأم المغرب...... وكنموت على المغرب ....
****المهم الإخوان انا دابا من الداخل ديالي كنبكي.....مولف المغرب ديما هاني....ديما ناشط..... الخير موجود....لقهاوي عامرين........
**** دابا واش بغايتو نرجعو كيف ما كنا ؟؟ يمكن وحسن ؟؟
بقاو ف ديوركم.....!!!!!
غتفوت هاد الأزمة ونعتقو بلادنا و هاديك الساعة غنخرجو و غننساو هاد شي.....
*** عافاكوم ا لمغاربة صبرو و تاحدو وغادي كولشي يفوت.
#باش_تعيش_خليك_فدارك
إلا خرجتي راه غادي نموتوا كاملين
نسال الله اللطف والسلامة.
ما حظها كتقاقي و هي كتزيد في البيض
الناس لاتحترم مسافة الامان عند التبضع
تجمعات 3 أفراد أو اكتر في راس الدرب
السعال امام المحلات اثناء التبضع
عدم تعقيم النقود
في المحلات التجارية ( مول الحانوت ) يجب ان يكون هناك شخصان واحد منهم ياخذ النقود فقط دون لمس السلع و تنضيف يديه بشكل دوري دون لمس الوجه
عدم بيع السلع لمن لا يتوفر على ورقة الخروج من أجل التبضع
الاطفال لم يتجاوزو 12 سنة اراهم في الشارع ولو كانو قلائل
و اخيرا في نهاية هذا الأسبوع ساعدو المحتاجين وبدأ من جيرانك مع اتخاد الاحتياط عليهم و على نفسك
On favorise encore une fois la contagion par de très mauvaises décisions qui ne servent qu’à la propagande.
- الابتعاد عن الاشخاص لاكثر من متر.
- عدم لمس الفم او الانف او الوجه باليد مهما كانت الظروف.
- غسل اليدين و الوجه و تعقيم المشتريات ما امكن قبل لمس اي شيء داخل البيت.
شل الحركة في جميع المجالات والمؤسسات العمومية والشبه عمومية والخاصة وأيضا شل الحركة في جميع جميع المدن والشوارع والازقة
الله يحد الباس
المهم شهاده لله المسؤولين يعملون بكل اجتهاد وخصوصا قائد المدينه المشكله في بعض المواطنين لم يستوعبوا الخطر على أنفسهم وعائلاتهم
الله يحد الباس والسلام
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أما بعد:
أيها المستمعون الكرام؛ حديثي معكم اليوم في تفسير سورة العصر.
يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ [العصر:1-3] هذه السورة العظيمة مع قصرها قد اشتملت على بيان أسباب الربح وأسباب الخسران، فالرابحون هم الذين تخلقوا بهذه الأخلاق الأربعة من: الإيمان، والعمل الصالح، والتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، هؤلاء هم الرابحون في الدنيا والآخرة.
يا رب سترك علينا
اظن لو كان فحص 5000 الاف في اليوم سنسمع ارقام كارثة
الله يلطف بنا
اللهم ارفع عنا البلاء
المرجو الالتزام بالارشادات و عدم الخروج الا ان كان امر للمستشفى او الانسان لا يجد ما ياكل في البيت . الامور تزداد صعوبة . الدول العظمى في الصحة اصبحت تطلب المساعدات . و الله يرحم الوالدين اجلسوا في بيوتكم
المرجو الإلتزام بالتوجيهات
اللهم ارفع عنا هذا البلاء و هاته الجائحة
اللهم اغفر لي و لوالدي و لكل المسلمين أجمعين
اللهم توفني مسلما و ألحقني بالصالحين ...
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله....
بعد الاحترام لصاحب الجلالة، أتمنى صادقا بأن يأمر باعلان حالة الحصار و الإستثناء و إنزال الجيش للشوارع.
حنا كنضيعو الوقت و صحة المواطنين، و الوقت و الصحة ما عندهومش ثمن!
كانتمنا من المواطنين يديرو يديهوم فيد بعض باش نحاربو هاد العدو وذلك بالتبرع التعليمات لي كاتعطالهوم
(قل إن الأمر كله لله ثم إطمئن)
لك الله يا وطني.
الله إيحد البأس والله يشفي كل مريض
الله يخليكم لتزمو بالجلوس في بيوتكم الله يخليكم عدد الإصابات تيتزاد بواحد سرعة فائقة
الله يفاجيها الله يفرجها
يجب اغلاق كل شيء . الحظر الصحي الحالي مجرد اهدار للوقت والموارد . ماذا لم انتشر المرض في مصنع يشتغل به 1000 شخص ولم يتم اكتشاف ذلك حتى يوم 15 أبريل ؟؟؟ ماذا بعد ذلك ؟ كيف سيتم عزل كل من اختلطوا به ؟؟ ببساطة سيتم التمديد شهرا اخرا وبعدا شهرا اخر . لا أعرف كيف يفكر هؤلاء المسؤولون .
اللهم اشف جميع المصابين بهذا المرض وغيره من مسلمين وغير مسلمين
اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء
اللهم بلغنا رمضان وقد شافيت كل عليل سقيم امين والحمد لله رب العالمين.
لكي لايصيبك الندم في وقت لا ينفع فيه الندم.
بقاو في ديوركم
يجب نعلم ان عدد الاختبارات التي تقوم بها الوزارة nombres de tests قليل. واهذا وجب الحذر من هذا العدد. الفرق بين فرنسا مثلا و المانيا شاسع في عدد الاختبارات tests و عدد اسرة réanimation الانعاش.
مما مكنهم من التفريق بين المواطنين الغير احاملين للفيروس و الذين يمكنهم العمل و الخروج اما المصابو ن فعليهم اما بالحجر او المستشفى حسب الاعراض المصاحبة للمرض. اما بالنسبة للمغرب فعدد tests قليل وربما لا قدر الله الايام المقبلة تكون صعبة. لذا وجب تحري كثير من الحذر و الامتثال لنصائح الوزارة و الاخصائيين.
طبيعي جدا أن تظهر الحالات التي حملت المرض دون معرفته.
لي مشا يخرج غادي اخرج على راسو اؤ عائلتو اؤ الناس اجمعين
راه هاشي ماشي لعب راه الجد اؤ المعقول
شوفو اسبانيا الجارة المرضى والموتى بالالاف وايطاليا وفرنسا ووو
الله ارفع هاد الجايحة على البشرية جمعاء
Pistache pot-pour tout le monde
Remarquez la courbe
On a commencé par un deux cas par jour puis on est passé à 5 et 7 aujourd’hui on passe à 15 et 20 par jour
Je pense que les marocains vont commencer à réfléchir quand on aurait 4000 personnes malade
Alors là ça deviendra incontrôlable
Rentrez chez vous rentrez chez vous ne sortez pas
Putain j’ai les gens un à côté de l’autre devant le Mokata ils veulent un papier
Mais mettez enter vous 1 m au moins
Et surtout ce qui m’a tué c’est ceux qui solfier en public Allah wa Kbar
Oui tu vas le dire quand ton père et mère seront malades t’inquiète
وأحسن حل هو المكوت في المنزل كما اخبرنا رسول الله ولا نخرج
ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم
سبحان الله
ويسهل الله تعالى على فقير
من هاد التعليق وكنتمناه يوصل للسلطات والامن الوطني لمدينة مكناس كنشكروهم وكنحييوهم على المجهودات الجبارة لي كيقومو بيها ومخاطرين بنفسهم وباولادهم وعائلاتهم ولكن كاينة اماكن لي مزال موصلوش ليها وكنتمناوهم يبقاو يجيو ليها من بينها سوق مبروكة الذي مازال لا يخضع لحالة الطوارئ عاامر بالناس مجمعين وبائعين الخضر كذلك وكان حتى شي حاجة مواقعة فالبلاد.الله يهديهم
143 + 28 شكرًا لابوجهل الذي يجول شوارع المغرب بدون مسؤولية .
وسيتم إشراك الدواء، حسب إعلان وزارة الصحة، مع مضادين حيويين محليا الصنع.
وكانت مجموعة سانوفي الفرنسية للأدوية، قداعلنت في 18 مارس عن نتائج مبشرة ظهرت على المصابين بفيروس كورونا المستجد (فيروس كوفيد-19) بعد استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين تحت الاسم التجاري الذي تنتجه الشركة Plaquenil.
وأبدت الشركة إستعدادها للعمل مع السلطات الفرنسية لتوفير الدواء لعدد 300 ألف مصاب في البلاد. كما قامت عدد من الدول حول العالم بإدراج العقار فعلياً في بروتوكول العلاج الخاص بها للحالات المتقدمة من المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وحسب خبراء عبر عدة دول في العاالم، فإن الدواء المقترح لا يعد لقاحا يمنح للأشخاص الغير مصابين، بل هو عالج مقترح للمصابين بالفيروس، بعد إعطائه نتائج إيجابية عبر عدة إحتبارات
أكثروا الدعاء . تناولوا الاغذية الغنية بفيتامينC و D
ابتعدوا عن التدخين . دعاء الصباح والمساء
بسم الله الذين لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
ثلاث مرات بإذن الله تعالى لا يمسكم مكروه
اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق . ٣مرات في الصباح والمساء
والمغرب حتى اليوم 600 فحص!
لا توجد لنا صورة حقيقة في المغرب عن عدد الإصابات بهذا العدد المضحك من الفحوصات.
يد ملكنا الله ينصرو