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كُتّاب وآراء
نشطاء ينادون بفتح المساجد والقاعات المغطاة أمام مشرّدي المغرب
مع تزايد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب، وتفعيل السلطات لإجراءات صارمة لإبقاء الناس في بيوتهم؛ لا زالت نسبة كبيرة من الأشخاص المشردين تجوب شوارع المدن المغربية، بعد عمليات محدودة لإيواء هذه الفئة في بعض المدن.
وأطلق ناشطون عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، على موقع "أفاز" لتوقيع العرائض الإلكترونية، يدعون فيها إلى فتح القاعات المغطاة، والمساجد، لإيواء الأشخاص المشردين.
ونوّه الموقعون على العريضة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمحاصرة "فيروس كورونا"، وحماية الساكنة من هذا الفيروس، لكنهم نبهوا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الساكنة يوجد في الشارع، بدون مأوى وبدون حماية، داعين السلطات إلى إيوائهم في المساجد والقاعات المغطاة، لحمايتهم من الفيروس أو منع نقلهم إياه إلى أشخاص آخرين، إلى أن تمر الأزمة الحالية.
وتعليقا على موضوع استمرار تواجد الأشخاص المشردين في الشوارع في الظرفية الراهنة، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن هذه الشريحة من المجتمع تتشكل من مختلف الأعمار، غالبيتهم يعانون من أمراض نفسية أو عضوية، أو هما معا، واحتمال إصابتهم بفيروس "كوفيد-19" احتمال قوي"، وفق تعبيره.
أكثر من ذلك، يشير الخضري، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الأشخاص المشردين ليسوا فقط عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بل قد يكونوا سببا في نشر هذا الفيروس في الشوارع والأحياء، مضيفا: "هذا الموضوع يؤرقنا".
لا تتوفر أرقام دقيقة حول عدد الأشخاص المشردين في المغرب، ففيما تتحدث الأرقام الرسمية عن سبعة آلاف شخص، تقدر الجمعيات الحقوقية عددهم بعشرات الآلاف، وأيا كان العدد، فإن الأهم، في الظرفية الراهنة، بالنسبة إلى الفاعلين المدنيين العاملين في هذا المجال، هو حماية هذه الفئة المجتمعية من مخاطر "كورونا".
وينبّه عبد الإله الخضري إلى أن الأشخاص بدون مأوى "مجردون من كل وسائل الحماية"، مضيفا: "العديد من المناضلين والمناضلات في المركز المغربي لحقوق الانسان اتصلوا بي، خاصة من الدار البيضاء وطنجة والناظور ووجدة، يتساءلون ماذا هيأت الحكومة لهذه الفئة المنسية المعرضة لشتى صنوف العدوى".
وبالرغم من إطلاق وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مبادرة لإيواء المشردين في وضعية الشارع، مكّنت من إيواء حوالي 300 شخص، فإن هذه المبادرة، وإن كانت مهمة وضرورية، بحسب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإنها غير كافية، معتبرا أن مشكل الأشخاص في وضعية الشارع "لا زال قائما وبقوة، وممثلو السلطات العمومية ليست لديهم حلول جاهزة".
وبادرت السلطات بتنسيق مع المجالس الترابية في عدد من المدن، مثل القنيطرة والقصر الكبير وإنزكان، إلى التحرك قصد توفير الحماية للأشخاص المشردين من الإصابة بفيروس "كورونا"، إذ تم إيواؤهم في مآوٍ خاصة، مثل القاعات الرياضية المغطاة.
ويرى الخضري أن هذه المبادرة ينبغي أن تتوسع، مع إشراك مختلف القطاعات والمؤسسات فيها، من أجل إيجاد حل ناجع لإجلاء هؤلاء الأشخاص من الشارع، كإرغامهم على الالتحاق بأهاليهم، أو إيجاد ملاجئ لإيواء غالبيتهم، تتوفر فيها شروط النظافة، وتضمن لهم حياة كريمة.
وفي ظل عدم توفر ما يكفي من المؤسسات الاجتماعية الخاصة بإيواء الأشخاص في وضعية الشارع، اعتبر الخضري أن جزءا من حل هذا المشكل يكمن في إعادة استغلال عدد من المباني المتخلى عنها، مؤقتا، وجعلها مأوى لهم، مشيرا، في هذا الإطار، إلى مستشفى بنصميم المهجور، والذي تتوالى الدعوات إلى تأهيله وتجهيزه وإعادة فتحه.
ويتولى عدد من جمعيات المجتمع المدني، في مختلف مناطق المغرب، تقديم يد المساعدة للأشخاص المشردين، لكن دور هذه الجمعيات، كما يرى الخضري، "لن يكون كافيا بأي حال من الأحوال، لذلك على الدولة أن تتدخل بكل قوة، ولو اقتضى الأمر تشييد ملاجئ متنقلة مؤقتة في مناطق محددة لهذا الغرض، حتى تمر هذه الجائحة الرهيبة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
اياكم لان اغلب المتشردين تجدهم مهلوسين و ....
القاعات المغطات ما كاين مشكل. اما المساجد لا الف لا
ستصبح ملاذا لكل فاسد وقد يمكن استعمالها لنشر ممارسات وافعال تضر بالساكنة.
نسيتوا مؤسسات ترفيه ديال. one. cnss.banque........... ؤ خيريات. ؤ تحت مدرجات الملاعب لتواجد المراحيض.......
وهذه دعوة غير بريئة المقصود منها الإساءة لبيوت الله وتنجيسها بالمشردين الذين تعلمون حالهم من حيث السلوك والنظافة وما إلى ذلك
فنحن لسنا ضد الإيواء لكن ليكن في القاعات الرياضية والنوادي ودور السينما والمسارح والمركبات الرياضية والثقافية ودور الشباب وغيرها
هذه إهانة لأطهر بقاع الأرض، ما بان ليكم غير المساجد باش إدنسوها او انجسوها بالبول او المخاط او......
لااظنكم سليمين النية اتقوا الله
y'a t-il un site ou plateforme ou on peut proposer aux ministeres des idees efficaces pour la maitrise des risques.
الشعب الواعي عنده ما يقول وشحال من حاجة طالبنا بها هذه اسبوعين يالله قامت بها الحكومة. واخا كاينة فئة مستهترة هناك فئة مثقفة واعية وذات تجارب.
اللهم ألطف بنا.
اللهم ارفع عنا غضبك وارحمنا انك انت الرحيم الغفار
لمادا لا يتم إيواء المتشردين في المساجد ؟؟؟ وبمادا ستساهم المساجد الموجودة في كل حي ،وما دورها ؟؟ فإن أعتبرنا أن بيوت الله محصنة ولا تصيبها أي مصيبة فمن المفروض والمنطقي أن يختبأ المغاربة في بيوت الله....
التكلاخ
أنتم تقبلون بدخول من جنوب الصحراء لعدد هائل من الافارقة وتتقاضون مبالغا فلكية ،المساجد بناها محسنونا فلا لنشر العدوى وتخريبها
استعملوا الأموال التي حصلتم عليها ليها التماسيح الجائعة
CES ASSOCIATIONS doivent etre jugées car elles créent une ambiance de haine.
solution:
des grandes tentes chacune pour 8 personnes
des grands hangars construits trop vites avec toit en zinc
les maisons vides non occupées et qui sont délaissées par leur propriétaires
à l interieur des gars des voyageurs
on a beaucoup de solution
les mosquées et les hotels non ce n est pas pratique
السياسة و الغباء
الدين لله و التدين قد شأنك.
القاعات الرياضية دار الشباب والأيتام .... هي التي يجب ان تفتح لهؤلاء وباشراف عام.
افتحوا لنا المساجد للصلاة فالولله ثم والله مادتمتم في حظرة الرحمان لن يمسسكم سوء .... اتقوا الله وافتحوا المساجد فما وجدت المساجد الا لتعمر.
هداكم الله.
اللهم احفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه.
فاتكوا عليكم بيوت الله و كل اماكن العبادة فارض الله واسعة و شاملة لكل شيء.