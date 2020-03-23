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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | مجتمع | نشطاء ينادون بفتح المساجد والقاعات المغطاة أمام مشرّدي المغرب

نشطاء ينادون بفتح المساجد والقاعات المغطاة أمام مشرّدي المغرب

نشطاء ينادون بفتح المساجد والقاعات المغطاة أمام مشرّدي المغرب
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 23 مارس 2020 - 10:00

مع تزايد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في المغرب، وتفعيل السلطات لإجراءات صارمة لإبقاء الناس في بيوتهم؛ لا زالت نسبة كبيرة من الأشخاص المشردين تجوب شوارع المدن المغربية، بعد عمليات محدودة لإيواء هذه الفئة في بعض المدن.

وأطلق ناشطون عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، على موقع "أفاز" لتوقيع العرائض الإلكترونية، يدعون فيها إلى فتح القاعات المغطاة، والمساجد، لإيواء الأشخاص المشردين.

ونوّه الموقعون على العريضة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمحاصرة "فيروس كورونا"، وحماية الساكنة من هذا الفيروس، لكنهم نبهوا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الساكنة يوجد في الشارع، بدون مأوى وبدون حماية، داعين السلطات إلى إيوائهم في المساجد والقاعات المغطاة، لحمايتهم من الفيروس أو منع نقلهم إياه إلى أشخاص آخرين، إلى أن تمر الأزمة الحالية.

وتعليقا على موضوع استمرار تواجد الأشخاص المشردين في الشوارع في الظرفية الراهنة، قال عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن هذه الشريحة من المجتمع تتشكل من مختلف الأعمار، غالبيتهم يعانون من أمراض نفسية أو عضوية، أو هما معا، واحتمال إصابتهم بفيروس "كوفيد-19" احتمال قوي"، وفق تعبيره.

أكثر من ذلك، يشير الخضري، في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الأشخاص المشردين ليسوا فقط عرضة للإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بل قد يكونوا سببا في نشر هذا الفيروس في الشوارع والأحياء، مضيفا: "هذا الموضوع يؤرقنا".

لا تتوفر أرقام دقيقة حول عدد الأشخاص المشردين في المغرب، ففيما تتحدث الأرقام الرسمية عن سبعة آلاف شخص، تقدر الجمعيات الحقوقية عددهم بعشرات الآلاف، وأيا كان العدد، فإن الأهم، في الظرفية الراهنة، بالنسبة إلى الفاعلين المدنيين العاملين في هذا المجال، هو حماية هذه الفئة المجتمعية من مخاطر "كورونا".

وينبّه عبد الإله الخضري إلى أن الأشخاص بدون مأوى "مجردون من كل وسائل الحماية"، مضيفا: "العديد من المناضلين والمناضلات في المركز المغربي لحقوق الانسان اتصلوا بي، خاصة من الدار البيضاء وطنجة والناظور ووجدة، يتساءلون ماذا هيأت الحكومة لهذه الفئة المنسية المعرضة لشتى صنوف العدوى".

وبالرغم من إطلاق وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مبادرة لإيواء المشردين في وضعية الشارع، مكّنت من إيواء حوالي 300 شخص، فإن هذه المبادرة، وإن كانت مهمة وضرورية، بحسب رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فإنها غير كافية، معتبرا أن مشكل الأشخاص في وضعية الشارع "لا زال قائما وبقوة، وممثلو السلطات العمومية ليست لديهم حلول جاهزة".

وبادرت السلطات بتنسيق مع المجالس الترابية في عدد من المدن، مثل القنيطرة والقصر الكبير وإنزكان، إلى التحرك قصد توفير الحماية للأشخاص المشردين من الإصابة بفيروس "كورونا"، إذ تم إيواؤهم في مآوٍ خاصة، مثل القاعات الرياضية المغطاة.

ويرى الخضري أن هذه المبادرة ينبغي أن تتوسع، مع إشراك مختلف القطاعات والمؤسسات فيها، من أجل إيجاد حل ناجع لإجلاء هؤلاء الأشخاص من الشارع، كإرغامهم على الالتحاق بأهاليهم، أو إيجاد ملاجئ لإيواء غالبيتهم، تتوفر فيها شروط النظافة، وتضمن لهم حياة كريمة.

وفي ظل عدم توفر ما يكفي من المؤسسات الاجتماعية الخاصة بإيواء الأشخاص في وضعية الشارع، اعتبر الخضري أن جزءا من حل هذا المشكل يكمن في إعادة استغلال عدد من المباني المتخلى عنها، مؤقتا، وجعلها مأوى لهم، مشيرا، في هذا الإطار، إلى مستشفى بنصميم المهجور، والذي تتوالى الدعوات إلى تأهيله وتجهيزه وإعادة فتحه.

ويتولى عدد من جمعيات المجتمع المدني، في مختلف مناطق المغرب، تقديم يد المساعدة للأشخاص المشردين، لكن دور هذه الجمعيات، كما يرى الخضري، "لن يكون كافيا بأي حال من الأحوال، لذلك على الدولة أن تتدخل بكل قوة، ولو اقتضى الأمر تشييد ملاجئ متنقلة مؤقتة في مناطق محددة لهذا الغرض، حتى تمر هذه الجائحة الرهيبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - البوهالي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:08
القاعات المغطاة و دور الشباب نعم اما المساجد فلا ...
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124
2 - Mohamad ibordan الاثنين 23 مارس 2020 - 10:10
المساجد مخصص للعبادة وليس لي إواء المتشردين كيف لايعقل حرمة الإسلام والمسلمين أما قاعة المغطات لابأس في دالك والله المستعان جزاكم الله خيرا
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94
3 - sadaam الاثنين 23 مارس 2020 - 10:11
الا المساجد الا المساجد ...
اياكم لان اغلب المتشردين تجدهم مهلوسين و ....
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81
4 - مُــــــــواطنٌ مَغربِي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:11
ولماذا المساجد بالضبظ ايها النشطاء.. هناك قاعات الأفراح هناك الفنادق هناك المدارس هناك نوادي الاغنياء..
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137
5 - غيور الاثنين 23 مارس 2020 - 10:12
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هاد النشطاء . بقاولهم غي المساجد يتكرفسو عليهم
القاعات المغطات ما كاين مشكل. اما المساجد لا الف لا
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87
6 - وسيم الاثنين 23 مارس 2020 - 10:12
مطلب غير عقلاني وخطير علي صحة المغاربة تكديس المشردين في مساجد يجععل الامراض تتكاتر وانتشار عدوي بسرعة يجب اجاد حلول اخري ومن احسن نجعل المساجد كمستشفيات في حالة لا قدر الله وصلنا شي مرحلة كارتية كما كان في زمن النبي صلي علي وصلم
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37
7 - السوسي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:12
القاعات المغطات وخا. لكن المساجد لا. لانها بيت الله ويجب أن تبقى نظيفة. وحتى لو استعملت يجب التخلص من كل الزرابي و المصاحف و كل الموجودات التي ستكون ملوثة
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57
8 - حقيقة الاثنين 23 مارس 2020 - 10:12
فكرة جيدة. أحسن دور يمكن أن تقوم به المساجد هو تعقيمها وفتحها أمام المشردين لظبطهم. ياكلون هناك ويقضون حاجاتهم داخل المسجد مع مراقبة يومية من طبيب. وهي فرصة لحذف الصورة النمطية عن المسجد كمكان للعبادة فقط حتى يصبح مكانا أيضا ينفع الناس على غرار الكنائس
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-131
9 - يوسف الاثنين 23 مارس 2020 - 10:12
بالنسبة للقاعات المتعددة الاستعمالات فمن الواجب حلها امام المتشردين .اما المساجد فتبقي الفكرة غير مكتملة لانه لا احد يضمن التصرف السليم لتلك الشريحة من المجتمع فيها ..بول صراخ ترك حنفيات الماء مفتوحة ان لم تكن هناك تصرفات اخري لا تليق بالمساجد .والله اعلم
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47
10 - Souâd الاثنين 23 مارس 2020 - 10:13
إلا المساجد، لا يجب فتحها في هذه الظرفية.
ستصبح ملاذا لكل فاسد وقد يمكن استعمالها لنشر ممارسات وافعال تضر بالساكنة.
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50
11 - حسن الاثنين 23 مارس 2020 - 10:13
ليفتحوا لهؤلاء المساكين أبواب القاعات المغطاة...وقاعات السينيما...والمسارح...ومقرات الأحزاب...والنقابات...والجمعيات...ومقرات المعارض...وهذه مجموعة تكفيهم وزيادة.....وأرى انه من الأفضل ألا تفتح أبواب المساجد إلا إذا لم تكف كل هذه القاعات والمقرات...فبيوت الله أولى أن تظل طاهرة نظيفة...وألا تصبح مرتعا للقاذورات والازبال.....وأن تبقى خيارا أخيرا حين تدعو إلى ذلك الحاجة.....
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49
12 - المدرس الاثنين 23 مارس 2020 - 10:13
بادرة حسنة اتمنى ان يجعلو بيوت الله آخر الحلول
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-23
13 - مغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:14
في نظري، يجب على أصحاب الفنادق أن يتتضامنوا مع الشعب المغربي، بتنسيق مع الجماعات المحلية والجمعيات التي تستفيد من اموال الدولة ويعلوا على إيواء كل المتشردين
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32
14 - خالد الاثنين 23 مارس 2020 - 10:14
قد تكون فكرة جيدة لكن بشروط وهو إخلاء المساجد والقاعات من افرشتها والاحتفاظ بها لاعادتها ووضع افرشة أخرى خاصة بهم فعلى يقين سيتلفونها أن بقيت. هدا رأيي الشخصي والله يعافي الجميع
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-34
15 - محمد بوعناية الاثنين 23 مارس 2020 - 10:15
المتشردون لا يؤذون أحد وفكرة إيوائهم ممتازة لكن إيواء متشرد في المكان سيعتبره مسكنه مدى الحياة
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-9
16 - خطر التجمع الاثنين 23 مارس 2020 - 10:15
يأمنو ليهم السكن مافيها والو ولكن في القاعات العامة والمساجد واش ماشي الحماق المساجد سدوهم للصلاة المفروضة باش مايكونش تجمهر وبغاو يعمروهم بالناس باش يلاه يلقى الفيروس راحتو في الانتشار
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20
17 - barro الاثنين 23 مارس 2020 - 10:16
ولم لا تفنح لهم الفناد و الكبارهات على الأقل سيجدون بها أفرشة ترتاح إليها جنوبهم التي أتعبها (الضص) أم أن المساجد تشكل عبء على هؤلاء الذين يسمون نشطاء ويكأنهم يحملونها على أكتافهم
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18
18 - الإنسانية! الاثنين 23 مارس 2020 - 10:16
و الداخليات والأحياء الجامعية.
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12
19 - HASSAN Temara الاثنين 23 مارس 2020 - 10:17
المساجد لا وألف لا. اما القاعات ممكن لان تجهيزاتها بسيطة وقابلة للتعقيم بسهولة
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26
20 - sofiane الاثنين 23 مارس 2020 - 10:18
فكرة رائعة، لكن اتمنى ان لا يغفلوا عن طهارة البدن عند دخولهم لبيوت الله
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-28
21 - moh الاثنين 23 مارس 2020 - 10:18
نظرا لغياب الوعي والنظافة واللا سلوك لفءة المتشربن لا يجب فتح المساجد لهؤلاء ،بل يجب ان تفتح لهم اماكن اخرى مثل الداخليات مع الحرص على النظافة وتبديل ملابسهم وتوفير وجبات اطعامهم والصرامة في التربية لان سلوك هؤلاء عفوي حتى يتم انضباطهم .
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20
22 - محمد من ايطاليا الاثنين 23 مارس 2020 - 10:20
لست مع هؤلاء نشطاء في رأي المتواضع لكل جماعة او بلدية على الاكتر 10 مشردين كما اسماهم اخوانا النشطاء علاش ما نبنيو دار ونجمعهم والمحسنين وماتيسر من هنا ومن هنا وختصاي من الدولة كل من مكانه يقوم بواجبه ولا نعطي لاي من كان يعطينا رآه وتولي عندنا الفوضى
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-3
23 - Hafid الاثنين 23 مارس 2020 - 10:21
السلام عليكم المسجد بيت الله والمتشرد فيه انواع ولابأس بالقاعات
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4
24 - مجد الاثنين 23 مارس 2020 - 10:22
بانو ليكم غير مساجد. اماكن العبادة التي يتعبدوا فيها شيوخنا و أبائانا.
نسيتوا مؤسسات ترفيه ديال. one. cnss.banque........... ؤ خيريات. ؤ تحت مدرجات الملاعب لتواجد المراحيض.......
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12
25 - نور الدين درواش الاثنين 23 مارس 2020 - 10:22
اما المناداة بفتح القاعات فنعم أما بيوت الله فلا نقبل إهانتها..
وهذه دعوة غير بريئة المقصود منها الإساءة لبيوت الله وتنجيسها بالمشردين الذين تعلمون حالهم من حيث السلوك والنظافة وما إلى ذلك
فنحن لسنا ضد الإيواء لكن ليكن في القاعات الرياضية والنوادي ودور السينما والمسارح والمركبات الرياضية والثقافية ودور الشباب وغيرها
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9
26 - Hamid الاثنين 23 مارس 2020 - 10:23
أناشد أفراد القوات المساعدة والشرطة و الدرك و اعوان السلطة .... إستعمال الكمامات و وسائل الوقاية الأخرى ... فأنتم أبنائنا و نخاف عليكم
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4
27 - سعيد الاثنين 23 مارس 2020 - 10:23
نفتح بيوت الله للمتشردين!!!!!!
هذه إهانة لأطهر بقاع الأرض، ما بان ليكم غير المساجد باش إدنسوها او انجسوها بالبول او المخاط او......
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10
28 - منابع الاثنين 23 مارس 2020 - 10:25
المساجد لا هناك قاعات مغطات مساحاتها اضعاف مساحات المساجد المساجد لا يدخلها الا الطاهرين المصلين والمشردين المساكين الكل يعرف حالهم وجب على الدولة الالتفات إلى هذه الفئة وشكرا
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4
29 - محمد الاثنين 23 مارس 2020 - 10:25
نعم للقاعات المغطاة ولا للمساجد فهي بيوت الله لا بد أن تبقى نضيفه سبحان الله إقتراح ليس في محله
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6
30 - جمال هرفوف الاثنين 23 مارس 2020 - 10:26
لماذا المساجد بالضبظ ايها النشطاء¿?.... هناك قاعات الأفراح هناك الفنادق هناك المدارس هناك نوادي الاغنياء....
لااظنكم سليمين النية اتقوا الله
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7
31 - مغربي قح الاثنين 23 مارس 2020 - 10:26
هاد سميت النشطاء واش بانو ليهم غير المساجد ؟مابانوش ليهم البقعاوي والبيران والكباريات تاهما لي غير سادين يسكنو فيهم المشردين؟؟؟؟
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9
32 - الريفي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:26
نعم للتضامن و الإهتمام بؤمور المسلمين خصوصا الطبقة الهشة والمعوزين منهم،وذلك بخلق فرص تتناسب وحاجاتهم النفسية والصحية والاجتماعية..الشغل السكن الصحة وهذا على مدار العام ليس فقط لحمايتهم من هذا الوباء وبعد ذلك اهمالهم،ولكن لست أتفق مع من ينادي بإيوائهم داخل بيوت الله و لو في هذه الفترة المحدودة فقط،فمساجد الله طاهرة و يجب أن تظل طاهرة مصونة لا ينبغي أن تشوبها شائبة،لدينا بدائل متعددة من قاعات مغطات و مرافقة عمومية متعددة من مدارس و دور شباب...
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11
33 - Dr virologue الاثنين 23 مارس 2020 - 10:26
أقترح أن يتم إعطاء لكل مؤدن ورقة فيها طرق الوقاية وإلزام البيوت لشدة خطر هذا الوباء. لكي يقرأها بعد كل آذان يؤذنه.
y'a t-il un site ou plateforme ou on peut proposer aux ministeres des idees efficaces pour la maitrise des risques.
الشعب الواعي عنده ما يقول وشحال من حاجة طالبنا بها هذه اسبوعين يالله قامت بها الحكومة. واخا كاينة فئة مستهترة هناك فئة مثقفة واعية وذات تجارب.
اللهم ألطف بنا.
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3
34 - شفيق الاثنين 23 مارس 2020 - 10:27
إن المساجد إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن، وهي أماكن رفع الله عنها ملك البشر وحررها من عبادة الأغيار، فلا يجوز فيها البيع ولا الشراء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم الرجل يبيع أو يبتاع في المساجد فقولوا له: لا أربح الله تجارتك"، وكذلك لا تطلب فيها الضالة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك

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6
35 - rachid الاثنين 23 مارس 2020 - 10:27
pourquoi ila n ouverent pas leur Maison c est mieu.
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1
36 - وطني غيور الاثنين 23 مارس 2020 - 10:27
إن فتحت المساجد للمشردين ستكون كارثة ،كثير منهم يدخنون و لا يتنظفون ، اتركوا عليكم بيوت الله طاهرة نقية ، إن كان و لابد فهناك قاعات كثيرة مغلقة الآن
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4
37 - belahcen الاثنين 23 مارس 2020 - 10:29
نشطاء يطالبون بفتح بعض الأبواب للمتشردين ووضعهم في المساجد.اخواني الكرام يا نشطاء اليوم هل قمتم بطلب جزاكم الله خيرا .وفين العمل يا نشطاء اليس بنداء النشطاء هو العمل وليس الطلب .إذا كنتم في مدينة أو قرية فتجندوا للعمل فهناك محسنين وهناك ولاة وهناك منتخبين و برلمانيين تعاونوا معهم لبناء ملجيء خير أو دار كما هي للمسنين نجعلها دار الضعفاء للمتشردين.
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0
38 - ذو الكفل الاثنين 23 مارس 2020 - 10:29
اصحاب الفكرة باينة فيهم لا يعرفون شروط الصلاة للبدن والمكان ايلا اديتوهم للمساجد ادي يعمروهوم بالبول والغاىط..واعود بالله اما القاعات المغطات ممكن مع مراقبتهم بالكاميرا او بحراس
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4
39 - مواطن الاثنين 23 مارس 2020 - 10:32
كلام غير معقول سيصبح بؤرة يعشش فيها الفيروس . لماذا لا يتم فتح الفنادق الخاصة أمام هذه الفئة ؟
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2
40 - mimoun الاثنين 23 مارس 2020 - 10:32
les vagabondes ne font pas la priere donc on ne peut pas les mettres dans les mosqués le meilleutr facons c est de les mettres en prison temporairement
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-2
41 - زبيدة الاثنين 23 مارس 2020 - 10:34
هي مشكلة عويصة جدا وحتى اذا ااتوى المشىردون في القاعات المغطات الرياضية وفي قاعات الاحتفالات او الدور المهجورة من سينظم ايوائهم ويسهر على اكلهم وشربهم حتى لايخرجوا الى الشارع ،اصلا في الشارع لايوجد ماياكلون وسيساعدون في نشر البلاء ،ياريت الجمعيات واولي الامر يفكرون في اكلهم اما الاماكن فستسعهم وستكفي عددهم في الاماكن المدكورة ،لكن المساجد لا
اللهم ارفع عنا غضبك وارحمنا انك انت الرحيم الغفار
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0
42 - الا بيوت الله الاثنين 23 مارس 2020 - 10:34
المساجد لا لا لا.....قاعات المغطاة قاعات افراح صالات الرياضةبنيو ليهم الخيام ....باش نيت يعرفو المسسوولين نسبة التشرد و الضياع في هاد لبلاد هاد كورونا عرات كولشي مخبي غير شعارات فهاد لبلاد و الجمعيات و حلان الفم الا خطانا سيدي ربي ومن بعده ملكنا لحنين ياكلونا هادوك الدياب مكاين غير هبز حقك من كعكة و هرب بزاف معقلوش على لبلاد دابا و تادوك الفنانة الشعبيين لي ميضحو على العباد بديك الكلام الزنقاوي و ديك الكمنجات المدبوحة مسكينة فيناهم مبان ليا تا واحد ساهم و لا دار شي مبرو لهاد ناس مشردين....
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3
43 - Foad الاثنين 23 مارس 2020 - 10:34
نعم يجب اواؤهم لاكن ليس في المساجد يجب اواؤهم في القاعات المغطات وتقديم لهم مكان النوم والاستحمام بالماء الدافئ هدى درورى لاكن ليس هاد هو ما يحب أن تقوم به الدولة فقط بل يحب أن تلقى لهم الحال الدائم ايها المسؤولون على امن المواطن يجب اواؤهم حاضرا ومستقبلا اليس هم مواطنون كيف أن تنام وتستحم وتنام في الدفأ واخوك المواطن ينام في العراء لآ اكل ولا شرب هادوك المواطن المشرد ياكل من المزبلة ويشرب من الصرف الصحى اليس هم مواطنون اتقو الله في اختكم المغاربة في المواطنة والدين وكل شئ لآ حول ولا قوة الا بالله هاذا ما في ستطاتى تجاه اولائك الله يسمحنى يارب منهم
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1
44 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 10:36
سراحه يجب إسكان متشردون في قاعات أو أي مكان يأويهم علاش ماشي بنادم حتاهما
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0
45 - الغوتي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:37
لما لم نفتح ابواب بيوتنا وكل واحد من الميسورين يتكفل بواحد من المعوزين والله لا يضيع اجر المحسينين
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0
46 - سارة الاثنين 23 مارس 2020 - 10:37
سالات كله البلايص بقاو غ المساجد!! ارض الله واااااااااسعة ها المدراس ها السينمات ها المسارح ها القاعات خليو عليكم حرمة المساجد يا عاااااالم
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2
47 - okok الاثنين 23 مارس 2020 - 10:37
هناك من يدافع عن المساجد ،أتصور لو كانت كل المساجد ؛والتي تصرف عليها ميزانيات ضخمة ؛ مستشفيات ومراكز صحية ..لكانت المنظومة الصحية أفضل بكثير من دول الجوار بأوروبا....
لمادا لا يتم إيواء المتشردين في المساجد ؟؟؟ وبمادا ستساهم المساجد الموجودة في كل حي ،وما دورها ؟؟ فإن أعتبرنا أن بيوت الله محصنة ولا تصيبها أي مصيبة فمن المفروض والمنطقي أن يختبأ المغاربة في بيوت الله....
التكلاخ
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-3
48 - المنافقون لا يتعضون الاثنين 23 مارس 2020 - 10:38
ولمادا لا تفتع قاعات الحفلات والمراقص لايواء المشردين.
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5
49 - بنسلاك مصطفى الاثنين 23 مارس 2020 - 10:38
يجب أن ياجرو لهم فنادق أما بالنسبة للمساجد لا تحتوي على كل المرافق الضرورية متل الحمام وغير دالك. متبقاوش تخربقو اخليو بيوت الله فالتيقار.
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0
50 - Khalid الاثنين 23 مارس 2020 - 10:38
كنت أتوقع مثل هدذه التعاليق التي تطالب بعدم فتح المساجد في وجه المشردين، أين هي روح التضامن في المسلمين؟ أين أنتم من المسيحيين الذين يفتحون الكنائس أمام كل شخص بغض النظر عن دينه أو مستواه الإجتماعي. كم مرة قلت أن الكثير من المواطنين بطبعهم أنانيون، أنا و من بعدي الطوفان، هذا هو شعارهم. بعد أن كدستم المواد الغذائية و قنينات الغاز في بيوتكم الآن تريدون حرمان المتشردين و الذين لم يستطيعوا الإلتحاق ببيوتهم بسبب الإجراءات السريعة من المأوى. ثم هل المساجد ملككم! هذه اجراءات استثنائية و على الدولة أن تحمي صحة هؤلاء الناس لأنهم مواطنون كذلك.
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51 - التماسيح و الجوع الابدي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:39
و هل اوت ايطاليا مشرديها في الكنائس؟
أنتم تقبلون بدخول من جنوب الصحراء لعدد هائل من الافارقة وتتقاضون مبالغا فلكية ،المساجد بناها محسنونا فلا لنشر العدوى وتخريبها
استعملوا الأموال التي حصلتم عليها ليها التماسيح الجائعة
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52 - صالح الاثنين 23 مارس 2020 - 10:39
أقول لهؤلاء النشطاء كفانا استهتارا و استغلالا لمثل هذه الأزمات فالحكمة تقتضي منا ان نبقي الناس الواحد بعيدا عن الاخر مترا على الأقل الشيئ الذي دفع وزارة الأوقاف إغلاق المساجد كإجراء احترازي لمنع تفشي الوباء بين المصلين و هم في حالة طهر فكيف يتنادون أنتم بفتحها في وجه المشردين بل حتى القاعات المغطاة غير صالحة في مثل هذه الظروف ان لم تجهز باسرة و اغطية و تحترم فيها مسافة المتر على الأقل و عدم الاكتظاظ على دورات المياه و شكرا
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53 - متتبع الاثنين 23 مارس 2020 - 10:39
ادا كانت وظيفة المسجد هي اداء الصلوات الخمس فهدا هو الفهم الخاطء للدين .المسجد الاقل تكلفة يقام ب 500 مليون سنتيم و يشتغل لمدة 3 ساعات في اليوم .الا يمكن اداء الصلاة في المنازل واستتمار هده الاموال في تعليم و تربية الشباب .لا تقول لي ايها المتطرف اني ضد الاسلام انا لست كدلك.ان هنا لمناقشة الافكار و مقارعة الحجة بالحجة وليس الدخول في مناقشات بزنطية لا تقدم و لا تؤخر.كفانا من الفكر الوهابي المتطرف الدي بعطل العقل و يشجع الخرافات التي لا تمت بثلة بالدين الاسلامي .ساعطيكم متالا في الحي الدي اسكنه و فيه مسجدين كببرين و التالت في طور الانجاز و المسافة بينهم لا تزيد عن 300 متر وبالمقابل غياب اي فضاء يؤطر الشباب و النساء ناهيك عن المستشفى .اليس اجر المستشفى اكبر من اجر المسجد ؟ اريد جوابا!
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54 - محمد غياط الاثنين 23 مارس 2020 - 10:39
السلام عليكم اخواني انا لا أتفق معكم في إعادة فتح دور الشباب و المقاهي الى أخرره من المرافق ففيها الادى لاخوانا
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55 - ابن سوس المغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:39
فكرة جيدة بجيب على الحكومة ان تستغل هذه الفرصة لننتهي من هذه الظاهرة التي تشوه سمعة شعب كامل و ادماج هؤلاء في دار العجزة ديور أيتام و داخلية بالنسبة للأطفال
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56 - momo الاثنين 23 مارس 2020 - 10:43
نعم يجب فتح القاعات المغطات لاتاحة المجال للمحسنين لامدادها بكل ما يلزم من الفراش والماكل والملبس،ويجب الاعلام بذلك للمساهمة،وجزاكم الله خيرا.
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57 - Ucef الاثنين 23 مارس 2020 - 10:45
نعم للقاعاة و لدور المسرح التي ستكفي حتما. و لكن يجب احترام المساجد و دور العبادة على العموم. أظن أن هذه الطبقة التي اقترحت المساجد لا تمثل حتي 0,01% من النشطاء (إن كان هذا من المقترحات أصلا أو فقط من مخيلات الكاتب)
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58 - abdullah الاثنين 23 مارس 2020 - 10:46
pourquoi les mosquées?
CES ASSOCIATIONS doivent etre jugées car elles créent une ambiance de haine.
solution:
des grandes tentes chacune pour 8 personnes
des grands hangars construits trop vites avec toit en zinc
les maisons vides non occupées et qui sont délaissées par leur propriétaires
à l interieur des gars des voyageurs
on a beaucoup de solution
les mosquées et les hotels non ce n est pas pratique
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59 - Brahim الاثنين 23 مارس 2020 - 10:47
لمذا المساجد. لان النشطاء لاعلاقة لهم بالمساجد ولذالك يطلبون الايواء بالمساجد حتي تبقي لهم النوادي الليلية والملاهي والقاعات سالمة كي يمرحوا ويرقصوا فيها بعد الجائحة ولذا ننبه الاكثرية منهم ان يتعقلوا ويضبطوا انفسهم وان يبتعدوا عن بيوت الله
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60 - نبيل المغربي الاثنين 23 مارس 2020 - 10:48
ها قد انكشف المستور، آلاف من الناس مشردون في الشوارع، و اغلبهم مرضى نفسيين بسبب معاناتهم الاجتماعية، و منهم حمقى بسبب المخدرات. هؤلاء الناس يبيتون في المحطات الطرقية و محطات السكك الحديدة و هذه الاماكن بؤرة العدوى اذن فلا شك أنهم حاملين للعدوى. يجب عزلهم في مأوى لا يرتاده الناس و التكفل بهم ثم محاولة ادماجهم في المجتمع، فئة منهم اشخاص عاديون دارها بيهم الوقت. وضعهم في المساجد ليس فكرة صائبة بل دعوة الى قلة توقير بيوت الله عن قصد او غير قصد.
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61 - السياسة و الغباء الاثنين 23 مارس 2020 - 10:50
الإنسان أقدس من الأماكن.
السياسة و الغباء
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62 - النرجس الاثنين 23 مارس 2020 - 10:51
مسجد فهد يقع بالنرجس بفاس رغم أنه في فاس مدينة العلم إلا أن الإمام استأثر به وكأنه ملكه لا يسمح لأحد أن يخدمه وحوله بجشعه إلى مزبلة إذ كل مصلي يحضر معه منديلا لكي يصلي عليه لتفادي الروائح وإمامنا يطيل السجود ليس خشوعا وإنما انتقاما ...قد يبدو لكم هذا هراءا لكن للأسف في غياب منظف وقوام -الذي لم تعين المندوبية بديلا عنه مند سنة وأكثر - على المسجد الأغلبية تفضل الصلاة في المساجد الأخرى ...كل شيء يتم حبسه للبيت يختفي اليوم الموالي حتى صار هذا المسجد مصيدة الغنائم ولا نكير ولا منكر اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد
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63 - بيوت الله لله الاثنين 23 مارس 2020 - 10:51
لكل من ينادي باستثناء فتح المساجد في وجه هاته الفئات المتشردة و غيرها ممن يفترشون الأرض و يلتحفون السماء. أذكرهم بأن المساجد بيوت الله و ليست ملككم أو ضمن ما تمتلكون.
الدين لله و التدين قد شأنك.
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64 - Med الاثنين 23 مارس 2020 - 10:53
اتقوا الله ايها العلماء .... المساجد يجب ان تفتح للتعبد والصلاة ولا يدخلها الا المطهرون لأنه بيت الله كما قال الله تعالى: في بيوت أذن الله الله أن ترفع ويذكر فيها إسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال ....

القاعات الرياضية دار الشباب والأيتام .... هي التي يجب ان تفتح لهؤلاء وباشراف عام.

افتحوا لنا المساجد للصلاة فالولله ثم والله مادتمتم في حظرة الرحمان لن يمسسكم سوء .... اتقوا الله وافتحوا المساجد فما وجدت المساجد الا لتعمر.
هداكم الله.
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65 - واكليم الاثنين 23 مارس 2020 - 10:54
في الحقيقة هذه الفئة المهمشة تستحق الالتفاتة،لكن حبدا لو تم تنصيب خيام على اطراف المدن من اجل ايوائهم سيكون افضل لان تجميعهم في المساجد والقاعات قد يكون له مفعول عكسي في تفشي وانتشار الوباء بينهم وتصديره الى محيطهم في مرحلة تانية.
اللهم احفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه.
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66 - عبدالحف ا الاثنين 23 مارس 2020 - 10:57
انا اقترح ان تكون هناك جراة و ارادة حقيقية لا مجرد كلام مطلوق هكذا لدى المنتمين لهذه الجمعيات و المدافعين على متل هدا الراي ان يتفقوا و يبادروا فيما بينهم و من تلقاء انفسهم و ياخدوا بعضا من افراد هذه الشريحة عندهم في بيوتهم و يرعوهم و هذا امر من شيم الغاربة ، ليكنوا قدوة للمغاربة في الايتار و نكران للدات و رمزا للتكافل حتي تقتدي بهم شريحة واسعة من المغربة و يحل مشكل هؤولاء و ندع بيوت الله امنة طاهرة و مكانا للعبادة فقط. لا وسبلة للمتاجرة و دغدغة العواطف.
فاتكوا عليكم بيوت الله و كل اماكن العبادة فارض الله واسعة و شاملة لكل شيء.
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67 - المساجد لذكر الله الاثنين 23 مارس 2020 - 10:58
المساجد جعلها الله تعالى ليذكر فيها اسمه وليست ملاذا للحمقى والمرضى النفسيين و المشردين. بيوت الله للعبادة فقط لا غير. توجد اماكن اخرى كالقاعات الرياضية والنوادي والمقاهي وان اقتضى الحال فلتبنى لهم خيام. اتركوا مساجد الله نظيفة معظمة.
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68 - هشام الى قلوب الزنك الاثنين 23 مارس 2020 - 10:59
اي قوم انتم من اي طينة انتم كيف تكونت مفاهيمكم ان كانت لاحول و لا قوة الا بااله ، الا تعلمون ان نفس بشرية احسن و اهم عند الله من الاف المساجد التي لم تغير في نفوسكم شيئا بل هي اشد قسوة ، بيوت الله للعبادة و للتعليم و لايواء المرضى و المشردين في الاوقات الحرجة كالحروب ، و اقول لكم يا قلوب الزنك يا ايها المتاسلمون رب مشرد عند الله احسن و اقرب و احب اليكم يا قلوب الزنك يا من اتخدتم الدين الوانا و اشكالا و فلكلورا و نسيتم العمق ، كيف لو كانت الرحمة بيدكم يا متاسلمين ? لما بقيتم فوق سطحها احد و حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم ، انشري هسبرس من فضلك
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69 - الزمامرة الاثنين 23 مارس 2020 - 11:00
القاعات واخا أما المساجد ونتوما مراض عقليا.... بيوت الله يجلس فيها غير الطاهر ماشي كويلا....
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70 - سامي الاثنين 23 مارس 2020 - 11:01
المساجد في هذه الظروف القاسية يجب ان ترمم وتبدأ فيها أشغال الصيانة والنظافة ومن يقول يجب أن تفتح في وجه المتشردين فهو إما أنه لم يدخلها يوما ما او انه مستهتر بدينه ولا يراعي حرمة الله في بيوته
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71 - Khalid الاثنين 23 مارس 2020 - 11:01
لو صرفت ميزانيات المساجد التي تجد العديد منها بكل حي في بناء المستشفيات و مراكز التأهيل و إيواء المشتردين لما واجهنا هذا الإشكال.
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