عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يصل إلى 122 حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط

يستمر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المغرب؛ إذ أفادت معطيات حديثة لوزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، أن إجمالي من طالتهم العدوى وصل إلى 122 حالات مؤكدة.

وكانت آخر الأرقام، إلى حدود الثامنة والنصف من مساء أمس الأحد، تشير إلى 115 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.