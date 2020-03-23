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عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا يصل إلى 122 حالة بالمغرب
الاثنين 23 مارس 2020 - 11:00
يستمر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المغرب؛ إذ أفادت معطيات حديثة لوزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، أن إجمالي من طالتهم العدوى وصل إلى 122 حالات مؤكدة.
وكانت آخر الأرقام، إلى حدود الثامنة والنصف من مساء أمس الأحد، تشير إلى 115 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19"؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - هشام الاثنين 23 مارس 2020 - 11:09
الله يحد البأس. ويشافي الجميع. كنطلب من وزير الصحة التعجيل والزيادة من وتيرة الفحص باش يقدو يسطرو على الوضع. والله ولي التوفيق
تعليق غير لائق
106
3 - متيقن الاثنين 23 مارس 2020 - 11:09
العدد أكبر من هذا بكثير، عدد التحاليل المخبرية ليست بالكافية، سجلت أول حالة بالمغرب يوم الثاني من مارس، ولحدود الساعة لم نتجاوز 700 تحليل مخبري.
4 - الاستغفار الاثنين 23 مارس 2020 - 11:10
استغفر الله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه
5 - سلاوي الاثنين 23 مارس 2020 - 11:10
لطفك يا الله . اللهم انا نعوذ بك من المرض فارحمنا يا ارحم الراحمين .
6 - diablo الاثنين 23 مارس 2020 - 11:10
ادا اردتم المغاربة ان يدخلو منازلهم فلا بد من توفير كل المتطلبات للمواطن ففي الاحياء الشعبية هناك الكتير من الاشخاص الغير مطبقين للحضر بسبب عدم توفرهم على القوت
7 - خديجة الاثنين 23 مارس 2020 - 11:10
ياربي تلطف بينا يا ارحم الراحمين يارب العالمين
8 - مواطنة حرة الاثنين 23 مارس 2020 - 11:10
الله يا سيدي ربي.كول نهار نكول علاه ميتصاب حتى واحد ولكن للاسف.الله إلطف بينا.هادشي كان متوقع حت باقي ليمزال محترم الحجر الصحي المنزلي.
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