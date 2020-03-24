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دراسة: ضعف المستشفيات يقلق المغاربة .. وتدابير "كورونا" مُرضية

دراسة: ضعف المستشفيات يقلق المغاربة .. وتدابير "كورونا" مُرضية
هسبريس - نور الدين إكجان
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:01

77 في المائة راضون، و18 في المائة غير راضين، و4 في المائة غاضبون؛ هكذا كانت نظرة المغاربة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، حسب دراسة أعدها المعهد المغربي لتحليل السياسات.

وأوضحت الدراسة أن 58 في المائة يثقون في قدرات الحكومة (15 في المائة يثقون تماما و43 يثقون)، مقابل 48 في المائة لا يثقون (33 في المائة لا يثقون و9 في المائة لا يثقون بتاتا) في قدراتها على مواجهة الفيروس.

وشكل التخوف من ضعف المستشفيات أعلى المستويات؛ فقد أكد 74 في المائة أنهم لا يثقون في قدراتها على مواجهة آثار فيروس "كورونا" المستجد، مقابل 26 في المائة فقط يثقون في قدرة المستشفيات المغربية على علاج المرضى المصابين بهذا الفيروس.

في المقابل، أكد نصف المغاربة المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة المغربية تتواصل بشكل جيد خلال هذه الأزمة، وقال 21 في المائة إنها تتواصل بشكل جيد جدا. ويعتبر هذا رضا عاليا على مستوى تواصل الحكومة خلال هذه الأزمة الطارئة، يقول التقرير.

وقال 28 في المائة إن تواصل الحكومة مع المواطنين ليس جيدا. أما فيما يخص دور الإعلام العمومي، فقد عبر 66 في المائة من المواطنين المغاربة عن رضاهم على تواصله خلال هذه الأزمة، وقال 18 في المائة إنهم راضون جدا عن الخدمة الإعلامية العمومية المغربية.

وبخصوص تدابير الحجر الصحي، أبدى المواطنون المغاربة "موافقتهم جدا"، بنسبة تتراوح بين 71 في المائة و93 في المائة. أما بالنسبة إلى تدابير اتخذتها الحكومة، فقد أكد 100 في المائة من المشاركين موافقتهم على "منع التجمعات الكبيرة"، و100 في المائة من المشاركين وافقوا عن "منع السفر من وإلى المغرب".

وثمنت نسبة 99 في المائة "توقيف الدراسة في المدارس العمومية والخاصة"، و90 في المائة مع "توقيف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد". وبخصوص المعترضين على هذه الإجراءات، فلم تتعد النسبة 10 في المائة بخصوص "توقيف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد".

ورصد التقرير الذي أعده الباحثان محمد مصباح ورشيد أوراز أن 3 في المائة غير موافقين بتاتا على ذلك الإجراء، وقال 1 في المائة إنهم غير موافقين على "توقيف الدراسة في المدارس العمومية والخاصة".

وفي ما يتعلق بالإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 81 في المائة من المواطنين المغاربة عبروا عن قلقهم من إمكانية إصابتهم، و29 في المائة قلقون جدا من الإصابة بهذا الفيروس، في حين لم يقل إلا 4 في المائة إنهم ليسوا قلقين على الإطلاق.

وعن مدى تخوف المستجوبين من انتشار الفيروس بالمغرب، قال 69 في المائة ممن أجابوا على هذا السؤال إنهم قلقون جدا من ذلك، وهي نسبة مرتفعة جدا، وقال 27 في المائة إنهم قلقون من انتشاره، ويعني ذلك أن 96 في المائة من المستجوبين قلقون وقلقون جدا من الوباء، ولم يقل إلا 1 في المائة إنهم غير قلقين على الإطلاق من حدوث ذلك.

وأوضح الاستطلاع كذلك أن 59 في المائة من المواطنين قلقون جدا من تأثير فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد المغربي، وقال 31 في المائة إنهم قلقون من ذلك أيضا، وهو ما يعني أن 90 في المائة من المستجوبين قلقون وقلقون جدا من تأثير هذا الوباء على النشاط الاقتصادي المغربي.

وبخصوص السفر، قال 88 في المائة من المواطنين المغاربة إنهم لا يفكرون في السفر من حيث يقطنون حاليا إلى مكان آخر في حال تفشي الوباء في المغرب، فيما قال 12 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم قد يفكرون في تغيير مكان سكنهم إلى مدينة أخرى أو إلى قرية في حال حدوث ذلك.

ويظهر القلق من انتشار فيروس "كورونا" المستجد أيضا من خلال الاهتمام ومتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشاره عبر العالم، حيث قال 48 من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتابعون مستجدات انتشار الفيروس لحظة بلحظة، فيما قال 44 في المائة إنهم يتابعون آخر المستجدات بشكل يومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - hayat الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:17
الوباء و الغباء. الله المستعان. هذه الفئة الغير راضية و الغاضبة هم قلة الحمد لله و هم يجهلون و يتجاهلون صحتهم و صحة غيرهم. بقا فدارك و سد فمك باش ميدخلكش الفروس و يدخل لغيرك بسبابك.
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2 - نورد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:25
100|99 من المغاربة يعلمون وشاهدون و جربون بنيات متهالك توجد فيها فقط الإبرة وخيط وليست مستشفيات ٠تونس والجزائر أحسن منا بكتير٠٠٠الصحة قداو عليها مالين الشكارة والمافيات٠٠٠( المصحات الخاصة ) والغريب أن الدولة تدعمهم ٠٠٠لأن حتى المسؤولين لديهم مصحات في ملكيتهم ٠وكدالك التعليم نفس الشئ٠٠٠٠في هد فترة الحساسة غادي يبنيو مستشفيات من الخيام ٠٠لوقت لميبقاش كرونا ميبقاوش تهوما٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
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3 - علاء الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:29
لهذا يجب أن تجلس في دارك الدولة ليس حبا بك فعلت ذلك الإجراءات أو خوفا على صحتك فليس لديها الإمكانيات لا قدر الله وصار الوضع سيء والله لانعستي غير على المنطا والأرض . لا صحة في المغرب . اجلس في دارك . حسن ليك
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4 - محسن التازي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:29
قلق جدا
ما نراه في المستشفيات في المدن المغربية قبل الجائحة اعطى نظرة سلبية للجميع
مثلا هل يعقل مستشفي ابن باجة مدينة تازة تقريبا سنتين بدون طبيب قلب
اذن كيف يمكن لمن يقصد هدا المستشفى يثق في القطاع الصحي
اضيف اي حالة خطيرة في مدينة تازة ضروري المريض ينتقل الى مدينة فاس . كي يدخل المركز الاستشفائي الحسن الثاني يحتاج الى الزبونية و المحسوبية . او القطاع الخاص في المستشفيات الخصوصية في مدينة فاس . ( مركز الكوثر - النخيل - الاطلس ) ما يجنونه من اموال من سكان مرضى تازة الملايين يوميا
انه واقع مؤلم و الدولة تعرف هدا . مدينة تازة ربما المجال الحضاري فقط اخر احصاء سيكون 650 الف نسمة و بالقروي ربما يصل مليون بدون طبيب قلب في مستشفى الدولة من سنتين تقريبا و حتى في الخاص ثثلاثة اطباء . طبيبة و طبيبين واحد ربما سيخرج تقاعد و هو الاكفأ و سنبقى في هده المدينة التاريخية نعاني الويل مع الصحة بدون مشكل كورونا . ارجوالنشر
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5 - إطار صحي الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:31
باسم الله الرحمان الرحيم
اللهم ألطف بمغربنا الحبيب و بكل العباد
يا اخوتي الزموا بيوتكم و الزموا قواعد النظافة و نسألكم الدعاء و الرجوع إلى الله عز وجل فهذا وباء خطير حتى اقوى النظم الصحية خرج عن سيطرتها
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء برحمتك يا ارحم الراحمين
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6 - الحبيب الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:31
دراسة مهمة و مواكبة للازمة. نشكر الباحثين على هذه الاستقصاء القيم و السريع
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7 - samir الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:33
نطالب وزارة الداخلية يالتحقيق مع مسؤول السلطة والذي ظهر في فيديو يصفع مواطن ويهينه بكلمات بديئة.
عنون الفيديو: التصرفيق مع خارقي قانون الطوارئ
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8 - وليد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:36
الله المستعان نظامنا الصحي ضعيف جدا.. الله يلطف بينا وصافي.. وعلى العموم الدولة فعلت كل ما بوسعها حاليا نأمل أن تبقى هكدا حتى بعد الوباء.. كذلك بالنسبة لأثرياء المغرب والله المستعان
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9 - Khalid الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:36
ضعف اامستشفيات يقلق المغاربة! لماذا نحمل الدولة اكثر من طاقتها ؟ الكل يعلم ان حتي الدول المتقدمة وقفت مكتو فة الأيدي أمام هذه الجاءحة علما على انها تتوفر على منظومة صحية متطورة.فالمشكل ليس في المستشفيات ' وانما المشكل في عدم التوفر على اللقاح.لنكن موضوعيين.لقدت أكدت كل الدراسات حتى الان ان الحجر الصحي هو الوسيلة الفعالة لايقاف انتشار هذا الفيروس.ورسالتي للذين لازالو يجوبون الشوارع ادخلوا منازلكم.فان لم تخافوا على انفسكم ' خافوا على اباؤكم واخوانكم. واخواتكم, والى مالقيتي ما تدير طلع للسطح وتنشر فيه خوذ الشمس تقدر تنفعك.وباركا منتفنطيز فالزنقة.
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10 - Ingenieur الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:36
مع هاد االحجر الصحي. الرجال كاملين يتزوجو...ماتبقاش العنوسة و الفساد و مقاهي الشيشة و البيران والربى...المجتمع تنقى الصراحة من عند الله...و حاجة اخرى ان الله ارسل الفيروس لاكبر الدول تطورا ليرههم باسه و قدرته...اغلب الدول المتضررة هم دول متقدمة...لنكثر من الاستغفار و نخصص غرفة في المنزل كمسجد للصلاة فالفرج قادم ان شاء الله..
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11 - رشيد الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:37
إذا احترمتم الحظر و بقيام في منازلكم فإن الدولة قادرة على التصدي الوباء لان عدد المصابين سيكون محدودا اما إذا تهور البعض و لم يطبق الإجراءات ز خرق الحظر الصحي فإن عدد المصابين سيزداد و بالتالي الدولة لن تكون قادرة على التصدي الوباء ساعدوا الدولة بقا في دارك بدون فلسفة اخرج للضرورة القصوى
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12 - نيشان الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:46
جاءت تدابير الحكومة المغربية متأخرة .. كان عليها إغلاق الحدود قبل دخول أول حالة إلى المغرب ..أو .. إخضاع جميع الوافدين للحجر الإجباري .. تكاليف هاتين الخطوتين و تأثيرهما عل الٱقتصاد المغربي أقل بكثير من النتائج الحالية المتمثلة في توقيف عجلة الحياة لأجل غير مسمى مما سيعيدنا بعشرات السنين إلى الوراء .
أما النقطة الإجابية ، فهي ردة فعل الحكومة بعد تفشي الفيروس في البلاد.. لأنها تعلم علم اليقين مدى هشاشة قطاع الصحة الناتج عن فساد أجيال و أجيال و أجيال . ف لولا التدابير المتخدة لمحاولة الحد من سرعة انتشار الوباء ، لكانت النتائج أسوأ .
نتمنى من الله رفع البلاء، فمنضومتنا غير قادرة على مواجهته.
و نتمنى أن تكون كورونا درسا مفيدا للمسؤلين لإعادة هيكلة قطاع الصحة كليا . فكورونا لا تفرق بين غني و متشرد.
الله الوطن الملك
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13 - ابراهيم الثلاثاء 24 مارس 2020 - 08:46
نعم ثقتنا بالله عز و جل هي الاساس،ثم ثقتنا بملكنا الهمام لانه سبق دول عظمى في تدابير استباقية،لم تفطن لها دول عديدة و لا ننسى حكومتنا فهي كذلك تبدل مجهود رائع تشكر عليه والله المستعان.
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